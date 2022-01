In diesem Kurztipp zeige ich Dir auf, wie Du doppelte h1 in Elementor entfernen kannst.

Das Problem der doppelten h1-Überschriften in Elementor

Die h1-Überschrift <h1 class="entry-title">…</h1> ist zunächst ein fester Bestandteil von allen WordPress-Seiten. Nutzt man WordPress und Elementor zusammen, wird über die Elementor-Templates oder Elementor-Seiten noch zusätzlich eine neue h1-Überschrift hinzufügt, da sich diese einfacher vom Styling her kontrollieren lassen.

Am Ende werden im Markup also zwei <h1>-Überschriften ausgegeben, was viele SEO-Tools (berechtigterweise) als Problem beim Onpage SEO identifizieren.

Nur die Funktion „Titel ausblenden“ in Elementor entfernt den H1-Titel nicht, sondern blendet ihn nur aus (wie die Beschriftung schon suggeriert).

Auch bei ausgeblendetem Titel bleiben die doppelten h1-Überschriften im Markup bestehen. Für das Auge sichtbar ist zwar nur die Elementor-Überschrift, schaut man aber in den Quelltext der Seite, wird man immer noch zwei verschiedene h1-Titel erkennen.

Doppelte h1 in Elementor entfernen: Die Lösung

Mit diesem snippet in der functions.php wird das Problem behoben:

/* Remove Page Title for Elementor pages */ function ele_disable_page_title( $return ) { return false; } add_filter( 'hello_elementor_page_title', 'ele_disable_page_title' );

Dazu gehst Du in Dein Elementor Child-Theme und kopierst diesen Code an das Ende der functions.php.

Nach getaner Arbeit sollte Deine functions.php ungefähr so aussehen.

Das ganze kann man auch in folgendem Video von Paul C (auf Englisch) nachsehen:

Elementor Hello Theme Page Title - How To Remove

Viel Erfolg!