DOCMA Award 2019: So arbeitest du mit der Motivauswahl zum Adobe Stock Zusatzpreis

Ein exklusiver Tag mit Digital Artist Uli Staiger – darauf kann sich der Gewinner des Adobe Stock Zusatzpreises beim diesjährigen DOCMA Award freuen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Integriere ganz einfach ein Adobe Stock Bild in eine deiner Award-Einsendungen und schon bist du dabei. Hier zeigen wir dir, wie es funktioniert.

Der Begriff „Remix“ kommt ursprünglich aus der Musikbranche – doch auch die Kunst spielt mit der Neuinterpretation oder Verfremdung bekannter Werke. Genau hier setzen der diesjährige DOCMA Award und der Adobe Stock Zusatzpreis an. Sie stehen ganz im Zeichen des Remix.

Uli Staiger, Jurymitglied und Großmeister des Composings, fühlt sich in diesem Element ebenfalls zu Hause und du hast die Möglichkeit, einen exklusiven Tag mit ihm in Berlin zu gewinnen. Nutze deshalb deine Chance und mach mit beim Adobe Stock Zusatzpreis.

Copyright: Uli Staiger

Für deine Teilnahme hat Uli Staiger zehn Bilder ausgewählt – von Fotografien über Illustrationen bis hin zu einer 3D-Grafik – von denen du lediglich eines in eine deiner Einsendungen einfließen lassen musst.

Es ist also ganz einfach dabei zu sein – egal ob „Lehrling“, „Geselle“ oder „Meister“. In der Adobe Stock Auswahl findest du neben Naturaufnahmen, auch Portraits und verspielte Illustrationen. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Bilder der Adobe Stock Auswahl

Wichtig: Die ausgesuchten Bilder dürfen nur im Rahmen des Adobe Stock Zusatzpreises zum DOCMA Award 2019 eingesetzt und nicht für andere Projekte verwendet werden.

So nutzt du die Creative Cloud Bibliothek

Damit du direkt loslegen kannst, stellt Adobe dir die Motivauswahl als Creative Cloud Bibliothek zur Verfügung. Bitte lies auch die dort hinterlegten Nutzungsbedingungen, bevor du die Bibliothek ganz einfach in dein bevorzugtes Adobe CC Programm importierst:

Klicke rechts oben im Bibliotheksbereich auf das Menü Optionen und wähle dann Bibliothek importieren aus.

Es erscheint das Popup „Bibliothek importieren“. Klicke hier auf Ordner auswählen .

. Suche im Dialogfeld „Ordner auswählen“ die Bibliotheksdatei, wähle diese aus und klicke auf OK .

. Im Popup „Bibliothek importieren“ wird der ausgewählte Speicherort angezeigt. Klicke auf Importieren. Klicke in der angezeigten Bestätigungsmeldung auf OK.

Besondere Effekte erzielst du mit 3D-Grafiken. Auch diese lassen sich ganz einfach in Adobe Photoshop CC integrieren:

#1. 3D-Datei herunterladen

Zunächst musst du die gezippte 3D-Datei aus der Bibliothek entweder herunterladen oder sie in deiner Creative Cloud speichern. Die Datei ist gezippt, da sie aus mehreren Teilbereichen besteht.

#2. Entzippen

Normalerweise entzippen sich zip-Dateien nach dem Download selbständig. Sollte dies nicht der Fall sein, hilft ein Doppelklick. Alternativ zur systeminhärenten Entpacksoftware kannst du auch kostenlose Programme wie z.B. „Express Zip“ oder „7-Zip“ verwenden.

#3. Datei öffnen

Über die Menüpunkte „Datei“ und „Öffnen“ lässt sich die „obj-Datei“ aus dem entzippten Ordner in Adobe Photoshop CC öffnen. Alternativ kannst du auch zunächst eine neue Arbeitsfläche anlegen und dann den Befehl „3D – Neue 3D-Ebene aus Datei“ zum Öffnen verwenden. Im Unterordner befinden sich die jpg-Dateien, welche Farbe und Obeflächentextur bereitstellen. Sie werden dem eigentlichen 3D-Objekt durch die .mdl- bzw. .mtl-Datei automatisch zugeordnet.

Tipp: Wenn Adobe Photoshop CC fragt, ob du den 3D-Arbeitsbereich öffnen willst, klicke auf „okay“. So hast du alle zur Bearbeitung notwendigen Bedienfelder direkt zur Hand.

#4. Bearbeitung

Bearbeite die Datei nun mit den Adobe Photoshop CC 3D-Werkzeugen. Zudem kannst du die meisten klassischen Bildbearbeitungswerkzeuge anwenden. Wenn du bisher wenig Erfahrung im Umgang mit den Adobe Photoshop CC 3D-Dateien hattest, findest du hier weitere Unterstützung.

So nimmst du teil

Wenn du eines der Bilder aus der Creative Cloud Bibliothek in deinen Remix eingearbeitet hast, folgst du bitte dem Uploadverfahren und gibst während des Vorgangs im dazugehörigen Feld an, welches der Adobe Stock Bilder du genutzt hast.

Du findest in der Auswahl keine passenden Bilder? Solltest du bereits Adobe Stock Kunde sein, darfst du natürlich auch Adobe Stock Medien verwenden, die du bereits erworben hast. Alternativ kannst du dir eines der kostenlos bei Adobe Stock angebotenen Bilder aussuchen oder den 30-tägigen Probezugang von Adobe Stock nutzen, der 10 kostenlose Standard Downloads beinhaltet – so erhältst du Zugriff auf rund 100 Millionen Stock Medien.

Anmeldung und Teilnahme für den Adobe Stock Zusatzpreis laufen noch bis zum 10. Mai 2019. Die Nutzungsbedingungen für die Adobe Stock Auswahl findest du in der Creative Cloud Bibliothek. Darüber hinaus gelten die Teilnahmebedingungen des Docma Awards.

Viel Erfolg wünschen dir Dr. Web, Docma und Adobe Stock.