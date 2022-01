Welche Vorteile bringt mir die Geschäftsbeziehung mit einer Digitalagentur?

Zunächst zur Abklärung: Wer ist in Deiner Firma verantwortlich für die Website und das (digitale) Marketing? Beschäftigst Du dafür eine eigene Abteilung? Gibt es eine Person in Deinem Haus, die sich darum kümmert? Oder bist Du als Unternehmensinhaber alleinverantwortlich für diesen Themenbereich?

Unabhängig davon, ob Du eigene Marketingangestellte auf der Gehaltsliste hast, oder selbst für die Website und z.B. SEO verantwortlich bist. Fest steht, dass die Welt des digitalen Marketing ständigen Veränderungen unterliegt. Es kostet viel Zeit neue Trends zu bewerten, zu verstehen, und vor allem in der Praxis nutzenstiftend anzuwenden.

Meistens bist Du doch sowieso schon „Land unter” mit dem Tagesgeschäft, oder? Mit Hängen und Würgen und schafft Du es dann noch marginale Änderungen an der Website oder dem Google My Business Profil vorzunehmen. Und Du machst drei Kreuze, dass nach dem nächsten WordPress-Update und Plugin Refreshs die Homepage noch erreichbar ist.

Für fundamentale Verbesserungen ist schlicht nicht die Zeit da. Vielen Selbständigen aus meinem Bekanntenkreis geht es jedenfalls genau so. Da wäre z.B der Inhaber eines Freiburger Gas- und Wasserinstallateurbetriebs. Der hat mehr Aufträge als Kapazitäten. Er ist in seinem Fünfer-Team der einzige, der Auftragsdetails mit einem Kunden besprechen kann. Er kämpft mit Materialnachschubproblemen. Meldet sich einer seiner Mitarbeiter krank, mexikanischer Bier-Virus oder sonst was, dann kriegt der die Krise. Er arbeitet immer mehr und immer noch mehr, bis sein Körper irgendwann „Stopp” sagt.

Wie soll so ein Unternehmer, und da draußen gibt es Millionen wie ihn, noch die Zeit, Muse und Kompetenz finden seine Website auf Vordermann zu bringen? Schlicht unmöglich. Dabei bräuchte er dringend weitere Mitarbeiter. Die könnte er vielleicht über die Website gewinnen…

Er bräuchte eine Digitalagentur, die es gut mit ihm meint. Eine, die ihm, ohne budgettechnisch in die Vollen zu gehen hilft, Mitarbeiter zu finden. Denn kompetente Digitalagenturen greifen früh neue Werbe- und Marketingentwicklungen auf und überlegen, wie sich diese nutzbringend für Dich als Kunde einsetzen lassen.

Die Mannschaft hinter einer Digitalagentur sind Digital Natives. Die verpassen keine Trends, da die ständige Fortbildung in einer sich schnell wandelnden Branche zum festen Bestandteil der Agenturphilosophie gehört.

Setzt Du auf eine langfristige Zusammenarbeit mit einer Digitalagentur Deines Vertrauens, so hast Du mehr Zeit für alles andere. Das heisst mehr Zeit für die Produktinnovation, Prozessoptimierung, oder ganz schlicht, mehr Zeit für das Tagesgeschäft. Die gemeinsam umgesetzten Projekte zahlen sich im Bestfall in messbares Unternehmenswachstum aus. Um im Beispiel zu bleiben: Der Handwerker-Bekannte findet eine Freiburger Digitalagentur. Die hilft ihm einen neuen Installateur zu finden. Der neue Mitarbeiter ist handwerklich fit und von seinem Auftreten so gut, dass er auf Kunden „losgelassen” werden kann. Mehre Probleme auf einmal gelöst.

Deine Digitalagentur beherrscht das gesamte Leistungsspektrum des Online Marketing, wie z.B. Websiteerstellung- und Pflege, SEO, SEA, Social Media, Content Marketing, E-Mail-Marketing, E-Mail-Automation und E-Commerce. Der ganzheitliche Blick verhindert Fehlallokationen Deines Marketingetats, weil nicht nur das gepusht wird, was man beherrscht, sondern der Kunde seinen optimalen Online Marketing-Mix bekommt.

Wir von Dr. Web finden für Dich eine Digitalagentur, bei der die persönliche Chemie stimmt. Nun, wir reissen uns zumindest ein Bein dafür aus. Und zwar unabhängig davon, ob Du z.B. zunächst nur eine helfende Hand für ein technisches Problem auf Deiner Website brauchst, oder daran interessiert bist, die passende Agentur an Bord zu holen, die den Jahresetat für Marketing und Werbung verantworten soll. Doch sind wir mal ehrlich. Meistens geht es nicht um so etwas Hochtrabendes wie ein „Jahresetat”. Eine gute Website, die gut rankt — das ist für die meisten Unternehmer schon mehr als die halbe Miete. Und für alle Unternehmer so essentiell wichtig, dass jeder eine performante, inhaltsstarke und sichtbare Website haben sollte.

Als Unternehmer aus München, Augsburg, Nürnberg oder einer anderen Stadt, bevorzugst Du vielleicht eine Digitalagentur in Deiner Nähe. Ist die Agentur vor Ort, so sind Meetings unkompliziert und kostengünstig möglich.

Doch gerade in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Zeit haben viele Unternehmen erfahren, dass gute Kommunikation auch per E-Mail, Telefon, Projektmanagement-Software und Zoom-Konferenzen sehr gut möglich ist. Trotzdem gilt: ohne gute persönliche Beziehungen geht auch im Digitalzeitalter nichts.

Ein kleines, einmaliges Projekt, lässt sich vielleicht ohne persönliches Kennenlernen bewältigen. Ist die Zusammenarbeit aber auf Langfristigkeit ausgelegt, und einiges an Budget im Spiel, empfehlen wir mehrere persönliche Treffen. Denn wenn es zwischen den Menschen nicht funkt, die später intensiv zusammenarbeiten sollen, geht die Geschäftsbeziehung in die Hose.

Denn nicht immer herrscht in einer Agentur-Kunden-Beziehung Friede, Freude, Eierkuchen. Z.B. wenn kurz vor dem Launch noch viele Bugs zu beheben sind. Oder der Kunde einfach nicht die zugesagten Inhalte liefert, und sich deshalb alles nach hinten verschiebt. Da ist Ärger vorprogrammiert. Da hilft es sich daran zu erinnern, dass „die” von der Agentur oder „der” Gegenüber beim Kunden doch nette Menschen sind. Konflikte können so besser rein auf der Sachebene gelöst werden.

Eine Digitalagentur muss nicht alles können, sollte aber sehr gut vernetzt sein, um in Kooperation mit Dienstleistern Dir als Kunden einen echten „Full-Service” zu bieten. Denn auch die Durchführung eines Events oder die Neugestaltung der Produktverpackung kann einmal auf der Agenda stehen, wie das nachfolgend aufgelistete Leistungsspektrum zeigt:

die Weiterentwicklung der Markenidentität (Branding, Brand Identity Design) und Sicherstellung eines einheitlichen Markenauftritts,

der inhaltliche und funktionale Ausbau, ggf. Anbindung und Pflege eines Online-Shops, Deiner Unternehmenswebsite und dessen technische Wartung,

Employer Branding (Personalmangel, fehlende Fachkräfte für die Unternehmenszukunft, ein dauerhaftes heissen Eisen),

die Durchführung von Werbekampagnen in Print, Web, TV, Social Media und Außenbereichen, inklusive der Werbemittelerstellung, Auswahl der Werbeträger und Anzeigenschaltung,

das Posten von Content in den Social Media Kanälen (Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest) und Business-Netzwerken (LinkedIn, XING), inklusive Interaktion mit Followern,

Produkt- und Verpackungsdesign,

E-Mail-Marketing und E-Mail-Automation (Newsletter, Folgemails nach Produktbestellung oder E-Mail-Anfrage),

Planung und Durchführung von Events,

SEO-Services, On-Page SEO wie Technical SEO und Optimierung der Ladezeiten – Off-Page SEO wie Backlinkaufbau, Social Signals Acquisition und Reputationsmanagement (u.a. Google My Business Profil, Bewertungsportale, lokale Verzeichnisse),

Suchmaschinenwerbung (SEA): Planung, Schaltung und Pflege von Anzeigenkampagnen, geschaltet auf Google oder Bing,

Konzeption und Produktion von Printmaterialien Flyer, Produktbroschüren und Visitenkarten

Wir leben im Digitalzeitalter, in dem ein Großteil der Kaufprozesse im Internet oder in den sozialen Medien getriggert wird. Die Sichtbarkeit der Website auf den ersten Google Suchtrefferseiten entscheidet über qualifizierte Leads und Umsatz. Eine schnell ladende und intuitiv zu bedienende Website macht den Unterschied zwischen Kauftransaktion oder Nutzerabbruch aus. Es muss also der Digital First-Ansatz gelten.

Gedruckte Unterlagen sind für manche Unternehmen zwar noch unerlässlich. Die Kosten hierfür dürfen aber nicht zu Lasten des Digitalbudgets gehen. Agiert die Digitalagentur als Lead-Agentur und ist auch für die Einkauf von “Offline”-Dienstleistungen verantwortlich, so können Kostenvorteile gegenüber einem direkten Bezug durch das Unternehmen entstehen, weil härter verhandelt wird.

In einer digitalisierten Welt muss Deine Firma zuallererst an allen digitalen Schnittstellen (Touch Points), wie die Corporate Website, der organischen Suche (SEO), Suchmaschinenwerbung (SEA), Social Networks, Bewertungsportalen, Business-Netzwerken und E-Mail-Marketing (Newsletter, E-Mailings) sehr gut aufgestellt sein!

Messeauftritte und Events haben zwar nachwievor ihre Berechtigung, dienen dem Image, ziehen Arbeitskräfte an, helfen neue Märkte zu erschließen. Doch die Kosten hierfür sollten jedoch wie alle Marketing-Kommunikationsmaßnahmen einer kritischen Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden. Denn auch im Bereich Messe & Events sind digitale Formate auf dem Vormarsch, und Corona hat diesen Trend noch verstärkt.

Noch nicht ganz überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit einer Digitalagentur die richtige Wahl ist? Du hättest doch lieber eine eigene Truppe im Zimmer nebenan sitzen? Oder spielst Du mit dem Gedanken, für jeden Leistungsbereich einen Freelancer zu beschäftigen? OK. Wägen wir das Für und Wider einmal ab.

Eigene Mitarbeiter vs. Mitarbeiter einer Digitalagentur

Mitarbeiter sind nur Dir verpflichtet und müssen nicht ihre Arbeitszeit unter mehreren externen Kundenprojekten aufteilen. Jedoch ist der Jobmarkt um die besten Digital Professionals hart umkämpft und Firmen tun sich schwer qualifizierte Mitarbeiter zu finden und auch zu halten.

Qualifizierte und berufserfahrene Mitarbeiter verursachen hohe Gehaltsfixkosten. Dazu kommen Urlaubsanspruch, Überstundenausgleich, Elternzeit, und Krankheitstage, sowie weitere Kosten für die Büro- und Geschäftsausstattung und Fortbildung.

Und wie steht es mit der Auslastung? Fallen genug Aufgaben an, damit der Mitarbeiter angemessen ausgelastet ist? Sind diese Jobs attraktiv genug, damit mein Mitarbeiter dauerhaft motiviert bleibt und er sich nicht nur gemütlich einrichtet? Wer vertritt ihn während seines Urlaubs, oder im Krankheitsfall?

Was ist, wenn dieser Mitarbeiter abtrünnig wird und samt seinem Know-how zu einem anderen Arbeitgeber wechselt? Liegt die Kündigung auf dem Tisch, ist Alarmstufe Rot im Personalbüro. Die Zeiten, in denen Mitarbeiter einem Betrieb ein Arbeitsleben lang treu blieben, sind aus Unternehmenssicht leider vorbei. Die Lebensumstände verlangen nach mehr Flexibilität und Mobilität. Wohnortwechsel kommen häufiger, auch weil der Lebenspartner ebenfalls Vollzeit arbeitet und Karriere machen will.

Dann doch lieber mit Freelancern arbeiten? Freelancer agieren wie Ein-Mann-Agenturen, wollen ihre Arbeitszeit natürlich so teuer wie möglich verkaufen, und liegen je nach Spezialisierung preislich auf Agenturniveau. Freelancer, die zu vergleichbaren Stundensätzen wie die eines Mitarbeiters arbeiten, ohne Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Urlaub, wirst Du im deutschsprachigen Raum kaum finden.

Und bei einem Freelancer-Modell müsstest Du ja mehrere Freelancer selbst koordinieren. Aufgrund der begrenzten Kapazität besteht zudem immer die Gefahr, dass Du hinten runterfällst, falls der Freelancer einen größeren Auftrag an Land zieht, der ihn zeitlich über Monate bindet.

Digitalagenturen bieten oft ein attraktives Arbeitsklima, in dem sich junge Menschen wohlfühlen, mit abwechslungsreichen Projekten aus unterschiedlichen Branchen. Effektive Digitalagenturen legen zudem Wert auf die sorgfältige Dokumentation der Arbeitsprozesse, sodass im Falle einer Mitarbeiterkündigung oder eines Accountwechsels ein neuer Ansprechpartner für Dein Unternehmen schnell eingearbeitet ist.

Nach betriebswirtschaftlicher Abwägung kommen die meisten Unternehmen zu dem Ergebnis, dass das Jahresbudget für Marketing & Werbung in die Verantwortung einer Digitalagentur gehört. Die Kosten & Risiken für eine Inhouse-Lösung sind zu hoch. Die Kooperation mit mehreren Freelancern bietet ebenfalls keine stabile Alternative.

Bist Du Unternehmer? Wende Dich am besten an eine Digitalagentur.