Diese CMS nutzen die Leser(innen) des Dr.Web-Magazins im Alltag

Das Thema “CMS” ist beliebt, dabei aber in der Anwendung weit weniger kontrovers, als es bisweilen in Diskussionen den Anschein hat. Heute erfahrt ihr, welche Content Management Systeme unsere Leserinnen und Leser tatsächlich in ihrem Projektalltag verwenden.

Als wir am 17. Januar 2018 die Frage stellten, welches CMS du für deine eigenen und jene deiner Kunden einsetzt, war uns schon klar, dass vermutlich WordPress wieder einmal klar als Sieger aus der Sache hervorgehen würde. Insofern überrascht es nicht, dass sich diese Annahme bewahrheitet hat. Interessanter sind daher die Nennungen, die nicht den großen Platzhirschen betrafen.

So sieht unser Umfrageergebnis aus:

Mit 38,2 Prozent, also mehr als einem Drittel aller Nennungen, liegt WordPress klar an erster Position. Joomla setzt sich mit 15,6 Prozent dahinter. Das hätte ich beispielsweise schon nicht erwartet. Immerhin gibt es deutlich modernere Systeme als das jahrelang eher schläfrig fortentwickelte Projekt.

Auf Platz 4 folgt das ewig präsente Typo3 mit 13,1 Prozent, dicht gefolgt vom ehemaligen Namensverwirrer TypoLight, jetzt als Contao bekannt und beliebt. Einigermaßen nennenswerte Anteile konnten überdies nur Drupal (2,9 %) und Grav CMS (1,3 %) erreichen. Alle anderen Systeme, darunter vor allem die großen Website-Builder, die seit Jahren Unmengen an Werbedollars ausgeben, um den Markt der Designer aufzubrechen, bleiben bedeutungslos.

Aber schauen wir uns noch einmal etwas genauer unseren Platz 3 an, die “Sonstigen”. Wir hatten zwar gedacht, wir hätten für die relevantesten CMS da draußen bereits eigene Abstimmungseinträge erstellt, dabei aber offenbar die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

So sieht die Verteilung der Nennungen unter “Sonstige” aus:

Ganz klar setzt sich mit fast 34 Prozent das CMS ProcessWire durch, das wir hier bei Dr. Web bislang noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Das wird sich natürlich umgehend ändern. Danach folgen MODX (11,8%), das wir nicht mehr als relevant eingestuft hatten, das datenbanklose Kirby CMS (8,7%) und Redaxo (7,9%). Einige weitere Nennungen haben wir als Einzelnennungen aussortiert. Sie hätten das Ergebnis ohnehin nicht mehr beeinflussen können.

Einstige Hoffnungsträger, wie etwa Concrete5 oder SilverStripe, sowie das nach eigenen Angaben in DACH mitführende Contenido sind aus unserer Umfrage mit jeweils einer einzelnen Nennung hervorgegangen.

Zu welchem CMS würdest du gerne mehr bei Dr. Web lesen? Sollen wir uns auch um weniger bedeutende Systeme, wie Kirby, Redaxo und MODX kümmern?