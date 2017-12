Nicht nur für Designer: Das DDR-Handbuch begeistert auf ganzer Linie (und du kannst es gewinnen)

Designinspiration entspringt den ulkigsten Quellen. Das neue DDR-Handbuch aus dem Taschen-Verlag ist definitiv eine, mit der du nicht gerechnet hast.

Heiße Designinspiration aus dem kalten Krieg

Ausgerechnet das DDR-Handbuch soll dich inspirieren? An sich verbindest du mit der DDR eher kalten Krieg und den alten Witz:

Kommt eine Frau in einen Lebensmittelladen in der DDR und fragt die Verkäuferin: “Entschuldigen Sie, gibt es hier keine Bananen?” Antwortet die Verkäuferin: “Nein, keine Bananen gibt es nebenan. Hier gibt es keinen Kaffee.”

Warum also sollte nun ein Buch über einen untergegangenen Staat interessant für dich sein? Der erste Grund ist offensichtlich. Das DDR-Handbuch kommt aus dem Taschen-Verlag. Und eben jener ist ein Kunstbuch-Verlag. Hier geht es also nicht um politische und gesellschaftliche Fragestellungen, obschon solche auch vorkommen. Sondern hier geht es um die DDR als Anschauungsobjekt.

Das Wende-Museum in Los Angeles als Buch

Das DDR-Handbuch zeigt auf mehr als 800 Seiten mehr als 2.000 Stücke aus der Sammlung des größten Museums zur DDR, nämlich dem Wende-Museum in Los Angeles. Das Wende-Museum wurde jüngst umgebaut und massiv erweitert. Seit dem letzten Monat ist es wieder für den Besucher geöffnet.

Entsprechend zeigt das DDR-Handbuch erwartungsgemäß auch Kunstgegenstände aus dem “Osten”. Ebenso findest du allerdings Alltagsgegenstände, Werbung, Symbole und andere Ausdrucksformen des politischen Konformismus oder der Opposition, alles in allem ein Sammelsurium aus kuriosen, tragischen und witzigen Elementen.

Das Buch ersetzt übrigens nicht den empfehlenswerten Besuch des Wende-Museums, denn in eben jenem findest du über 100.000 Exponate, ein Vielfaches des Buches. Wenn du also mal in Los Angeles weilst…

Ist Material Design am Ende von Honecker?

Mir kamen im Laufe des Buches leise Zweifel, ob etwa Material Design tatsächlich von Google ersonnen wurde oder nicht doch schon einen viel früheren Ursprung hinter dem eisernen Vorhang geltend machen könnte. Im DDR-Handbuch wird nicht moralisiert oder mit dem politisch korrekten Zeigefinger auf die Vergangenheit gewiesen. Das Buch dreht sich einzig um die visuelle und materielle Kultur der DDR, wie sie sich im Alltag der Menschen darstellte.

So macht es auch Wessies wie mir einfach Spaß, durch das Werk zu blättern, dass es übrigens mittlerweile in einer etwas handlicheren Form zu weitaus weniger Geld, nämlich für nur noch 29,99 Euro, gibt.

Du musst in keiner Weise affin zu Geschichte oder Kultur des sogenannten Ostblocks sein, um mit dem DDR-Handbuch etwas anfangen zu können. Sicherlich kann ich als jemand, der als Kind mehrmals im Jahr im “Osten” war, eine intensivere Beziehung zu so manch gezeigtem Artefakt aufbauen, aber du als an Bildsprache interessierter Designer wirst dennoch einen Nutzen aus diesem kulturgeschichtlichen Sammelsurium ziehen können.

Willst du nicht so lange warten oder rechnest du dir ohnehin schlechte Gewinnchancen aus, kaufst du dir das Buch einfach selber zu Weihnachten. So oder so wirst du deine helle Freude am DDR-Handbuch haben.