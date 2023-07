One Step Webdesign und Benjamin sind vollumfänglich zu empfehlen. Ein hohes Maß an Struktur und Verbindlichkeit, gepaart mit Flexibilität und Kreativität auf die individuellen Bedürfnisse einer Website finden sich in einem lobenswerten Preis-Leistungsverhältnis stets wieder. Dazu eine sehr angenehme, mitdenkende und vorausschauende Art der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die das angepeilte Projekt immer in vollster Zufriedenheit entstehen lässt. Wir bekommen und bekamen tolle kreative Anregungen während des Projektes, die für strukturgeprägte IT-Menschen nicht immer selbstverständlich und üblich sind. Ich/wir haben sehr viel in dem Prozess der Websiten-verwirklichung von One Step Webdesign lernenen und mitnehmen dürfen, wo wir im Vorfeld keinerlei Phantasie hatten ,daran hätten denken zu müssen. Unserer Meinung ist ein jedes Projekt und eine jede Website, die bekanntlich mit Leidenschaft und Herzblut entstehen soll, bei ihm und ihnen in besten Händen. Vielen Dank für diese tolle Erfahrung und diesen angenehmen und empfehlenswerten Prozess.