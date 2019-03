Samantha Script: Hochwertige Schriftart zum Discounter-Preis (Deal der Woche)

Schriften veredeln oder verhunzen ein Projekt. Egal ob auf T-Shirts, in Anzeigen, als Titel einer Website oder eines Magazins; wenn eine Schriftwart langweilig, unattraktiv und eventuell gar noch schwer lesbar ist, hast du dein Publikum bereits verloren, bevor es richtig eingestiegen ist. Speziell die Suche nach eleganten, hochwertigen Fonts gestaltet sich knifflig, ist es doch gerade bei diesen Schriften potenziell so, dass die künstlerischen Details derer Ausgestaltung sich negativ auf deine Texte auswirken können, sprich: Je schnörkeliger eine Schrift, desto unlesbarer wird sie.

Es ist nicht so, dass es eine Knappheit an brauchbaren Schriftarten bei den diversen Type Foundries im Web gibt. Es ist allerdings so, dass die richtig schicken, die außergewöhnlichen ihrer Art, auch mit einem Preisschild kommen, das deinen Blutdruck spontan in die Höhe schnellen lassen kann. Andererseits kannst du sicher sein, dass die hochpreisigen Fonts zumindest nicht an jeder Ecke eingesetzt werden. Du darfst mit einer gewissen Entspanntheit davon ausgehen, dass du sie nicht in jedem Flyer oder auf der Speisekarte von Pizza Mario wiederfinden wirst.

Samantha Script Font: Hochwertige Schriften-Familie zu einem Bruchteil ihres Ursprungspreises

All das macht Laura Worthingtons Samantha Script Font so interessant. Die Schrift ist elegant, leicht lesbar, nicht überall verwendet und, und das ist das Interessanteste, sie ist für eine begrenzte Zeit dermaßen stark im Preis reduziert, dass du einfach zugreifen musst.

Normalerweise werden für die komplette Samantha-Script-Familie 300 USD aufgerufen. Das nenne ich hochpreisig. Mighty Deals ist es allerdings gelungen, einen ganz anderen Preis für die gesamte Font-Familie zu verhandeln. Damit kannst du alle vier Varianten der Samantha Script anstelle von 300 für schlappe 37 USD ergattern. Das entspricht einem Rabatt von 87 Prozent auf den Originalpreis!

Wenn du nicht alle vier Varianten benötigst, kannst du diese auch einzeln erwerben. In diesem Falle zahlst du anstelle von 75 USD, dem regulären Preis, lediglich 17 USD, was immer noch einem Rabatt von 77 Prozent entspricht!

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

Mehr als 1.100 Buchstaben

Würde jeder Buchstabe nur in einer einzigen Fassung vorliegen, würden Texte mit Samantha schnell sehr einförmig wirken. Daher bietet Samantha über 1.100 verschiedene Buchstaben, die du je nach Bedarf kombinieren kannst. Damit wird ein echtes Finetuning möglich.

Samantha Script steht in vier Varianten zur Verfügung: Samantha Upright Pro, Samantha Italic Pro, Samantha Bold Upright Pro und Samantha Bold Italic Pro. Jede Variante kann individuell erworben werden, im Paket wird es noch einmal günstiger.

Auch um Zahlen und Ziffern kümmert sich Samantha. In drei verschiedenen Stilen vorliegend, passen sich diese Elemente dem Rest der Font-Optik perfekt an.

60 Ornamente und 45 häufig benutzte Floskeln

Neben den Essenzialia bringt Samantha 60 Ornamente und 45 häufig benutzte Wörter als Gesamtkunstwerke mit. So musst du etwa Wörter wie Monday, Tuesday etc. nicht einzeln aus Buchstaben zusammensetzen, sondern kannst diese aus dem Baukasten verwenden. Die Floskeln sind allesamt für den englischen Sprachraum vorgesehen.

Kommerziell nutzbar

Samantha Script kann sowohl privat, wie kommerziell ohne Einschränkungen verwendet werden.

Samantha Craft und die exklusiven Samantha Frames

In einem weiteren Paket oder als Individualkauf kannst du dir die brandneue Samatha Craft nebst einer Rahmen-Kollektion sichern. Samantha Craft kostet allein ebenfalls 17 USD und kann im Paket mit allen anderen Samantha-Fonts erworben werden, dessen Preis dann von 37 auf 49 USD steigt. Und das erhältst du dafür:





Langer Rede, kurzer Sinn

Leider enthält die Schriftart keine deutschen Umlaute, was aber Entwürfe etwa in Photoshop nicht sonderlich beeinträchtigen dürfte. Da Samantha ohnehin eher für den plakativen Einsatz mit kurzen Texten prädestiniert ist, dürfte sich auch das Fehlen weiterer Sonderzeichen nicht zu unangenehm bemerkbar machen. Die Schrift liegt als Open Type vor.

Zu beachten ist, dass zum genannten Preis noch die gesetzliche Mehrwertsteuer hinzuzurechnen ist. Damit würde das Paket mit allen Schriften in Deutschland aktuell rund 39 EUR und jede einzelne Schrift rund 18 EUR kosten. Das Paket inklusive der Samantha Craft kommt auf runde 52 EUR.

Mighty Deals bietet die fantastische Schrift-Familie nur für eine begrenzte Zeit zu diesem außerordentlich niedrigen Preis. Überlege also nicht zu lange. Willst du nun rüber zu Mighty Deals, dann klicke hier. Einmal dort angekommen, suchst du unten auf der Seite den Button mit der Bezeichnung „Buy now” und klickst darauf. Ich tat es bereits…