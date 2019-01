Deal der Woche: 57 ungewöhnliche Schriften für Web und Print

57 Schriften mit Mehrsprachen-Support, die für Web und Print vorliegen, und dazu noch extrem hübsch, man kann es nicht anders sagen, sind. Was begehrt das Designerherz mehr? Vielleicht noch einen guten Preis dazu? Hamwa. 15 US-Dollar kostet der ganze Spaß.

Mighty Deals hat sich für kurze Zeit ein Bündel von 57 Schriftarten des indonesischen Design-Studios ijemrockart gesichert. Alle Schriftarten kannst du auch auf Creative Market einzeln kaufen. Tust du das, summiert sich der Preis auf 842 US-Dollar.

Umso erstaunlicher ist es, dass du im Rahmen des „Deal der Woche” lediglich 15 US-Dollar bezahlen musst, um sowohl die Desktop-Varianten, wie auch die Web-Versionen der Fonts dein eigen nennen zu dürfen. Benötigst du die Web-Varianten nicht, zahlst du für die Desktop-Fonts in TTF oder OTF lediglich 10 US-Dollar.

Hier habe ich ein paar Beispiele für dich:

Alle Fonts sind multilingual angelegt. Sie unterstützen die deutschen Umlaute, aber nicht sämtliche Sonderzeichen. So wird etwa das Eszett (ß) nicht dargestellt. Dennoch ist das Paket, insbesondere angesichts des Preises, bedenkenlos zu erwerben.

Es gilt eine erweiterte Lizenz, die es dir erlaubt, mit den Fonts Produkte für den Verkauf zu erstellen, etwa Tassen oder bedruckte T-Shirts. Allein die Fonts als solche darfst du nicht für den freien Einsatz weiterverkaufen oder weitergeben. Kundenprojekte darfst du damit aber bestücken, so dass einem voll kommerziellen Einsatz nichts im Wege steht.

Klicke hier und wir bringen dich unverzüglich zu Mighty Deals. Dort kannst du dich über die Details informieren, Previews für alle Schriften anschauen und letztlich das Paket als Print Only oder in der Kombination von Print und Web kaufen. Von Mighty Deals aus gelangst du auf die Creative-Market-Seite des Herstellers ijemrockart. Dort kannst du für jeden einzelnen Font nochmal prüfen, ob dir die Sprachunterstützung so ausreicht.

Beachte bitte, dass in Deutschland auf den Angebotspreis noch Mehrwertsteuer zu zahlen ist. Nach dem aktuellen Wechselkurs kostet dich das Paket für 15 US-Dollar demnach rund 15,60 EUR und das reine Desktop-Paket für 10 US-Dollar erhältst du für rund 10,40 EUR.