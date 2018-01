CSS3: Texte unterstreichen – endlich mit anderer Farbe und weiteren Effekten

Typografie spielt im Webdesign zunehmend eine wichtige Rolle – vor allem mit der Einführung von Webfonts. Das Unterstreichen von Texten hingegen war immer ein eher eintöniges Unterfangen. Nur auf Umwegen ließen sich Farbe und Art der Unterstreichung beeinflussen. Die erweiterte CSS3-Eigenschaft „text-decoration“ gibt dir nun zusätzlichen Spielraum für die Gestaltung von Texten.



„text-decoration“ um Features erweitert

Bisher konnte man der Eigenschaft „text-decoration“ lediglich festlegen, wie ein Text unter- beziehungsweise durchgestrichen werden sollte. Erlaubt waren die Werte „underline“, „overline“ und „line-through“. Das entspricht also der typischen Formatierung, wie man sie auch aus der Textverarbeitung kennt.

Dass diese Möglichkeiten im Webdesign nicht ausreichen, zeigt sich daran, dass Webdesigner immer wieder mit Workarounds nach Möglichkeiten gesucht haben, Unterstreichungen eine andere Farbe zu geben. Häufig ist einem Text ein Rahmen („border-bottom“) zugewiesen worden anstatt ihn per „text-decoration“ zu unterstreichen. So ließen sich Farbe und Linienstärke beeinflussen.

Dieser Ansatz hat jedoch durchaus seine Nachteile. So ist die Unterstreichung per „border-bottom“ immer etwas weiter vom Text entfernt als eine echte Unterstreichung.

Die CSS-Eigenschaft „text-decoration“ ist nun um einige Features erweitert worden, die es unter anderem erlauben, die Farbe von Unterstreichungen unabhängig der Textfarbe festzulegen. Dazu gibt es die neue Eigenschaft „text-decoration-color“. Erlaubt sind hierbei alle gängigen CSS-Farbangaben, auch Angaben per „rgb()“ und „rgba()“.

Weißraum bei Unterstreichungen definieren

Es gibt eine weitere neue Eigenschaft: „text-decoration-skip“. Hiermit definierst du, wann eine Unterstreichung unterbrochen werden soll. Der Wert „ink“ legt fest, dass Unterlängen wie bei dem kleinen „g“ und „j“ bei der Unterstreichung ausgespart werden.

Gerade diese Möglichkeit dürfte vielen Webdesignern gefallen. Denn das brachiale Durchschneiden von Unterlängen durch Unterstreichungen ist vor allem für typografisch begeisterter Webdesigner und -entwickler kein schöner Anblick.

Der Wert „spaces“ hingegen sorgt dafür, dass Satz- und Leerzeichen nicht unterstrichen werden. So ist es beispielsweise möglich, bei Aufzählungen die Unterstreichung ausschließlich auf die Wörter anzuwenden.

Inline-Block-Elemente wie zum Beispiel Bilder innerhalb eines Textes werden dann nicht unterstrichen, wenn die Eigenschaft den Wert „objects“ besitzt. Und der Wert „edges“ legt fest, dass bei zwei nebeneinander liegenden Textelementen ein Abstand zwischen den Unterstreichungen dargestellt wird.

Position der Unterstreichung ändern

Auch die Position einer Unterstreichung kannst du definieren – mittels „text-underline-position“. Normalerweise liegt sie im Bereich der Unterlängen. Der Wert „under“ sorgt jedoch dafür, dass die Linie unterhalb der Unterlängen dargestellt wird.

Diese Positionierung ist zum Beispiel bei der Darstellung mathematischer Formeln sinnvoll. So wird verhindert, dass tiefgestellte Zahlen von der Unterstreichung nicht verdeckt und somit schlecht bis gar nicht lesbar sind.

Verschiedene Stile zur Unterstreichung

Wem eine einfache Linie als Unterstreichung nicht reicht, kann dank „text-decoration-style“ auch zwischen verschiedenen Stilen für die Darstellung der Linien wählen. Während der Wert „solid“ eine gewohnt einfache Linie zeichnet, gibt es mit „double“ die Möglichkeit, eine doppelte Unterstreichung zu erzielen.

Für geschwungene Linien setzt du den Wert für die Eigenschaft auf „wavy“ und für gepunktete Linien auf „dotted“.

Unterstreichung per Kurzform auszeichnen

Wie für viele andere Eigenschaften gibt es auch für die neuen Eigenschaften eine Kurzform, die über die alte Eigenschaft „text-decoration“ ausgezeichnet wird. Die bisherige Nutzung von „text-decoration“, die ausschließlich das Unter- beziehungsweise Durchstreichen erlaubt hatte, ist in die Eigenschaft „text-decoration-line“ ausgegliedert worden, funktioniert aber nach wie vor als Kurzform.

Die Auszeichnung „text-decoration: underline“ ist also die Kurzform von „text-decoration-line: underline“. Du kannst Werte für „text-decoration-line“, „text-decoration-style“ und „text-decoration-color“ als Kurzform kombinieren: „text-decoration: underline wavy red“.

Im Beispiel wird also eine geschwungene Linie in rot als Unterstreichung dargestellt.

Browserunterstützung

Die Eigenschaft „text-decoration-skip“ wird von Chrome und Safari unterstützt, wobei Chrome nur die Werte „ink“ und „objects“ kennt. „text-decoration-color“ und „text-decoration-style“ werden zudem vom Firefox mit unterstützt.

Die Eigenschaft „text-decoration-position“ wird derzeit nur von Chrome unterstützt.

Andere Browser werden sicher schnell nachziehen. Schließlich sind typografische CSS-Eigenschaften wie auch das Beschneiden von Texten oder ihre Ausrichtung an anderen Elementen mittlerweile aus modernem Webdesign nicht mehr wegzudenken.