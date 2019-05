CSS: So benennst du Klassen sinnvoll (Dr. Web Classics)

Klar ist es klas­se, dass du Klassen in CSS frei benen­nen kannst. Aber mit gro­ßer Macht kommt gro­ße Verantwortung, um es mal mit Stan Lee zu sagen. Benennst du Klassen nun also so, dass du es klas­se fin­dest, könn­te es sein, dass du die Klassen als­bald doch nicht mehr so klas­se fin­den kannst. Klar soweit?

Denn das grund­le­gen­de Prinzip der Anwendung von Stylesheets wird bis­wei­len falsch ver­stan­den. Damit ist nicht die Definition der Klassen gemeint, son­dern deren Benennung.

Sehen wir uns einen Auszug einer typi­schen CSS-Datei an:

h1.blau { font-size: 14pt; color:blue }

h1.rot { font-size:14pt; color:red }

Hier wer­den zwei Varianten eines H1-Tags defi­niert. Die dazu­ge­hö­ri­ge HTML-Datei könn­te jetzt so aus­se­hen:

<h1 class="blau">Erste Überschrift</h1>

<h1 class="rot">Noch eine Überschrift</h1>

Fast alles in Ordnung, aber auch nur fast. Was pas­siert wenn der ver­ant­wort­li­che Designer dir sagt, dass die blau­en Überschriften jetzt in Schwarz dar­ge­stellt wer­den sol­len? Eigentlich ganz ein­fach: Du änderst ein­fach im Stylesheet die ent­spre­chen­de Angabe wie folgt:

h1.blau { font-size:14pt; color:black }

Diese Änderung genügt, damit alle Überschriften die Anfangs noch blau waren, nun schwarz dar­ge­stellt wer­den. Alle sind glück­lich, nur du wahr­schein­lich nicht. Denn die Bezeichnung der ers­ten H1-Klasse ist immer noch h1.blau. Du müss­test, eigent­lich soll­test, aber an und für sich schon müss­test, im Stylesheet und in allen HTML-Dateien die Bezeichnung ändern. Gerade bei vie­len HTML-Dateien eine müh­se­li­ge Angelegenheit und auch nicht im Sinne der Benutzung von Stylesheets, die ja schließ­lich Arbeit spa­ren sol­len.

Was kann man also tun? Benenne die Klassen nicht nach ihrer Formatierung, son­dern nach deren Sinn. Hier eini­ge Beispiel für die rich­ti­ge Anwendung:

h1.first { font-size:14pt; color:blue }

h1.foo { font-size:14pt; color:red }

span.important { font-weight: bold }

span.unimportant { font-size: 8pt }

a.nolink { text-decoration:none }

Somit kön­nen die Stylesheets in Zukunft geän­dert wer­den, ohne dass die HTML-Dateien ange­fasst wer­den müss­ten.

von Marc Teuber, Anno Domini 2003