Pro und Contra: Design mit fertigen Templates

“Echte” Designer schlagen schon die Hände über dem Kopf zusammen, wenn einer bloß das Wort “Template” oder “Theme” in den Mund nimmt. Schauen wir uns das Ganze mal objektiver an.

Design-Templates: ein riesiger Markt

Der Begriff der Vorlage, also des Templates, bei CMS typischerweise als Theme bezeichnet, ist zunächst nichts negatives. Im Gegenteil, jede Website ist letztlich templatebasiert, jede WordPress-Site benötigt ein Theme. Templates, respektive Themes, sind nichts anderes als die Layoutgrundlage jeder Website.

Streit entbrennt regelmäßig an der Frage, ob jedes Template oder Theme handgemacht werden muss, oder ob nicht ein vorgefertigtes Layout ausreicht. Der Markt beantwortet die Frage mit den Füßen. Templates und Themes kannst du zu Tausenden im Netz kaufen, vielfach sogar kostenfrei verwenden. Der Markt ist riesig, der Bedarf offenbar entsprechend.

Längst sind es nicht mehr nur die notorischen Heimwerker, die die Designleistung selbst dann nicht professionell einkaufen würden, wenn sie das Geld dafür hätten. Inzwischen haben auch pragmatische Designer den Markt entdeckt und bieten entweder selbst ihre Layouts als Templates an oder kaufen selbige für den Einsatz bei ihren Kunden.

Schauen wir uns also mal die Vor- und die Nachteile dieser Lösungen an:

Vorteil #1: Zeitersparnis

Ein fertiges Template ist – deshalb heißt es so – weitgehend fertig. Du setzt den eigenen Content in Form von Text und Medien ein und kannst online gehen.

Dieser Vorteil gilt nicht nur für den Endkunden, auch der Designer kann durch den Einsatz fertiger Templates für seine Kunden Zeit sparen.

Vorteil #2: Geldersparnis

Wie du es drehst und wendest, der Einsatz eines vorgefertigten Templates ist auf jeden Fall billiger als die Beauftragung eines professionellen Designers.

Auch der Designer spart Geld, wenn er für seine Kunden auf fertige Themes setzt. In der Regel kann er so wesentlich günstiger anbieten und vielleicht sogar Aufträge gewinnen, die er zu höheren Preisen keinesfalls bekommen hätte.

Vorteil #3: Schneller gewählt

Gerade Kunden mit wenig eigenen Ideen für die Gestaltung ihrer Website werden es mit Templates leichter haben. Immerhin gibt es direkt was zu sehen. Der Mensch ist eben ein visuelles Wesen und kann sich schneller für Dinge entscheiden, wenn er sie bereits sehen kann.

Diesen Vorteil kann sich der Designer ebenso zu Nutzen machen. Er könnte den Kunden eine Auswahl unterschiedlicher Templates zeigen und auf diese Weise direkt eine abgestimmte Layoutentscheidung herbeiführen. Für den Designer sinkt so der Aufwand.

Vorteil #4: Sinnvoll ausgestattet

Der professionelle Designer wird bei einer Website natürlich darauf achten, dass selbige über die erforderliche Funktionalität verfügt, also etwa ein Kontaktformular beinhaltet. Der Heimwerker könnte derlei leicht vergessen.

Ein fertiges Template ist in der Regel so konzipiert, dass alle wesentlichen Bestandteile bereits berücksichtigt wurden. So erhält der Heimwerker einen Komplettrahmen, den er nur noch befüllen muss.

Vorteil #5: Schneller gewechselt

Aus der Summe der bereits genannten Vorteile ergibt sich ein weiterer. Eine template-basierte Website stellst du schneller immer mal wieder auf ein neues Design um.

Eine kostenintensive Sonderanfertigung wirst du eventuell sogar nach Jahren nicht aufgeben mögen, weil dein Portemonnaie einfach noch zu sehr schmerzt. Voraussetzung ist natürlich, dass du das Template nicht so hast umbiegen lassen, dass es letztlich einer Neuschöpfung nahekommt.

Nachteil #1: Gleichförmigkeit

Ein fertiges Template wird in der Regel deshalb so günstig angeboten, weil es sich hunderte Male verkaufen soll. Dabei achten die Template-Designer zudem darauf, dass sie möglichst den Massengeschmack treffen. Deshalb sind Templates tendenziell sehr gleichförmig.

Wenn du also Wert auf Einzigartigkeit legst, dann bist du mit fertigen Templates ganz schlecht bedient. Sicherlich kannst du jedes Template designerisch total verbiegen. Damit beraubst du dich aber aller obengenannter Vorteile.

Nachteil #2: Codequalität und Nachhaltigkeit

Man muss es leider so offen sagen. Die Codequalität eines großen Teils der verfügbaren Themes und Templates lässt deutlich zu wünschen übrig. Wenn du nun ein Handwerker bist, der schnell eine Website online bringen will, aber keine tiefergehenden Kenntnisse in HTML und CSS hast, kannst du schnell auf die Nase fallen.

Immerhin ist Webdesign nicht mehr lediglich eines Frage des Aussehens. Auch die Suchmaschinenoptimierung, die Ladeperformance und Sicherheit müssen bedacht sein. Einige Grundkenntnisse solltest du also auf jeden Fall erwerben, bevor du dich für ein Template entscheidest. Der Designer umgeht dieses Problem ganz einfach mit Hilfe seines ausgeprägten Fachwissens.

Ebenso solltest du versuchen, heraus zu finden, wie es um die Pflege des von dir gewählten Templates oder Themes handelt. Aktualisiert der Anbieter sein Produkt regelmäßig oder zumindest bei Bedarf, wenn etwa Sicherheitslücken bekannt geworden sind, oder bist du nach dem Erstkauf auf dich allein gestellt? In letzterem Falle solltest du die Finger davon lassen.

Nachteil #3: Eingeschränkte Anpassbarkeit

Ich habe es bereits unter dem Nachteil #1 angesprochen. Ein fertiges Template versucht stets einen breiten Markt zu bedienen und neigt daher zur Gleichförmigkeit.

Hinzu kommt aber noch, dass jedes Template seine Grenzen hat, was die Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit betrifft. Du musst also auf jeden Fall im Vorfeld versuchen, deine Bedürfnisse klar zu formulieren, am besten in Form einer Checkliste. Mit dieser Checkliste gehst du dann auf die Suche nach deinem neuen Template.

Nachteil #4: Markenkompatibilität

Wenn ein fertiges Template deine Marke nicht vollumfänglich unterstützt, kann das Ergebnis nur ein Kompromiss sein. Kompromisse aber solltest du bei deiner Web-Präsenz nicht machen. Immerhin kennen dich die Internetbesucher nur über deine Website. Du könntest ein mitelständischer Unternehmer mit 400 MItarbeitern und fantastischer Bilanz sein. Wenn deine Website aussieht, wie aus dem Kaugummiautomaten, wird dein Netzimage entsprechend aussehen und so gar nicht korrelieren mit dem, was du dir als Bild deiner Marke wünscht.

Insofern können fertige Templates für Marken nur in Ausnahmefällen überhaupt in Frage kommen. Der Zufall müsste schon ein großer sein.

Fazit: Der Einsatz von Templates will wohl überlegt sein

Du siehst, dass ich dir nicht generell zum Einsatz von Templates raten oder davon abraten kann. Wenn du dir aber die genannten Vor- und Nachteile bewusst machst, und anhand jener deine Designentscheidung triffst, sollte es dir möglich sein, zu einer informierten und fundierten Entscheidung zu gelangen.

Schreib gerne einen Kommentar, wenn ich Vor- oder Nachteile vergessen haben sollte.

(Artikelbild: Depositphotos)

(Letztes Update des Beitrags: 22. August 2018)