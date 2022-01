ClickASnap: Deine Fotos herzeigen und Geld verdienen?

Darüber bin ich drüben bei LinkedIn gestolpert. ClickASnap. An alle Fotografen unter euch Lesern, die das vielleicht einmal testen möchten. Ein Erfahrungsbericht eines Fotografen vom Fach wäre spannend. Was verspricht ClickASnap? Du lädst Deine Fotos hoch und bekommst per View einen Obulus von zur Zeit 0,7 USD Cent. Und Digital Downloads Deiner Fotowerke sollst Du auch verkaufen können. So richtig was los ist da noch nicht. Ein frisch geschlüpftes Start-Up. Wer Pionierarbeit leisten will, der melde sich an. Der Hersteller verspricht unbegrenzten Speicherplatz. Das lässt aufhorchen. Spielt damit und erzählt es uns.