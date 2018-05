Circular Design: Gestalten ohne Ende

Der traditionelle lineare Produktlebenszyklus mit einem definierten Anfang und einem eben solchen Ende hat ausgedient. Was wir im Wege des „Circular Design“ entwickeln, ist in sich regenerativ und stellt sich so den Herausforderungen der Zukunft in besonderer Weise.

Kreislaufwirtschaft 1.0: Kaufen – Nutzen- Entsorgen

Konventionelles Design ist linear. Das bedeutet, dass der Lebensweg eines Produktes einen Anfang und ein Ende hat. Irgendwann entsteht es im Kopf des Designers, materialisiert sich, wird von Kunden genutzt, bis diese es letztendlich nicht mehr verwenden und entsorgen. Dabei war für das Design in der Vergangenheit der letzte Aspekt, also das Ende des Produktlebensweges, nur unter dem Gesichtspunkt der Zulässigkeit von Interesse. Ich konnte also als Designer nicht mit Materialien arbeiten, für die es keinen rechtskonformen Entsorgungs- oder Recyclingweg gibt.

An dieser Stelle setzte dann, im Grunde davon unabhängig, die Kreislaufwirtschaft 1.0 an. Die sorgte dafür, dass Produkte oder Teile davon möglichst wiederverwendet oder recycelt wurden. Das kennt jeder aus dem Abfallbereich in vielfältiger Form, mindestens als gelbe Tonne oder gelben Sack.

Es ist nicht einmal so, dass man nun sagen könnte, dass Design wenigstens sichergestellt hätte, dass Produkte möglichst umfassend wiederverwertbar gestaltet waren. Die Hersteller, die sich diesem Ziel verschrieben hatten, waren in der Minderheit und sind es auch heute noch.

Kreislaufwirtschaft 2.0: Kaufen – Nutzen – Wiederverwerten

In der Kreislaufwirtschaft 2.0, oder – wie es IDEO und die Ellen MacArthur Foundation nennen – dem Circular Design gehen wir noch ein paar Schritte weiter. Hier geht es darum, den linearen Designansatz komplett aufzugeben und von Beginn an in Kreisläufen zu denken. Das Produkt wird von Anfang an so konzipiert, dass es gar nicht den Status des Abfalls erreichen kann. Alles ist regenerativ.

Den Begriff Circular Design verwendete die Ellen MacArthur Foundation erstmals in einer Veröffentlichung aus dem Jahre 2012. Erste Lehrstühle an Universitäten und Fachhochschulen griffen den Begriff relativ schnell auf, so dass zumindest die akademische Ausbildung schon seit ein paar Jahren in die richtige Richtung geht.

In Zusammenarbeit mit den Erfindern des Design Thinking, Tim Browns IDEO, entstand nun der „Circular-Design-Guide“. Tim Brown betrachtet Circular Design als evolutionäre Weiterentwicklung seines an Popularität gewinnenden Ansatzes des Design Thinking. Der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass Circular Design nicht nur einzelne Produkte, sondern ganze Unternehmen, ganze Wirtschaftsgefüge umfasst.

Der Circular-Design-Guide ist eine Starthilfe für das Umschalten im Kopf

Dadurch ist Circular Design ungleich komplexer und bedarf umfangreicher Unterstützung in der Phase der Einführung. Eben darin liegt die Zielsetzung des Circular-Design-Guide. In einer Art Manual legen die Macher des Guides die Grundlagen offen. Dabei geht es nicht nur um Aspekte der Kreislaufwirtschaft, sondern auch um erweiterte Prinzipien aus dem Design Thinking, die an die neuen Herausforderungen angepasst wurden.

Eines der ersten Projekte, bei dem Circular Design zum Einsatz kam, ist die Lichttechnik im Amsterdamer Flughafen Schiphol. Anstatt den üblichen Weg zu gehen und eine Lichtinstallation zu kaufen, einbauen zu lassen und zu betreiben, entschied man sich völlig anders. Die niederländische Firma Philips ist der Lighting-as-a-Service-Anbieter, der dafür verantwortlich zeichnet, dass Licht in Schiphol brennt. Die Flughafenbetreiber melden lediglich etwaige Fehlfunktionen an Philips. Die Andersartigkeit des Ansatzes erschließt sich sofort. Laut Philips ergeben sich durch ein gänzlich anderes Produktdesign massive Vorteile in der Wartbarkeit, wie auch in der Langlebigkeit der Lösung.

Für den Kunden wird die Lichtversorgung so einfach wie das Konsumieren aktueller Filme mit Netflix oder das Speichern großer Datenmengen in der Dropbox anstelle eines eigenen Servers in einem Rechenzentrum. Bezahlt wird eine monatliche Summe, die Anlage und Verbrauch beinhaltet. Statt eigenen Aufwand, auch in personeller Hinsicht, zu erzeugen, bleibt alles in den Händen der spezialisierten Dienstleister. Aufgrund derer Expertise können die eingesetzten Produkte sogar anders, komplexer konstruiert oder in anderer Weise optimiert sein. Der Endkunde muss sie ja nicht verarbeiten können. An vielen Stellen lassen sich so Einsparpotenziale erkennen.

Auch andere Produkte, wie Verpackungsmaterial aus schnellwachsenden Pilzen, stellen erste Best Practices des neuen Design-Ansatzes dar. Interessant ist auch der Ansatz, Kopfhörer aus leicht reparablen Bauteilen zu produzieren und im Rahmen einer Musik-Flat abzugeben. Fast schon etabliert ist die Methode, landwirtschaftliche Güter über mehrere Stockwerke im urbanen Raum anzubauen.

Im Circular-Design-Guide finden sich 24 Module, die teils in das Thema einführen und teilweise praktische Hilfestellungen bieten. Dementsprechend folgen die Module dem Kreislauf des „Understand > Define > Make > Release“, also des „Verstehen > Definieren > Machen > Veröffentlichen“.

Ein Kreislauf entsteht dadurch, dass Circular Design den Begriff „Fertig“ eliminiert. Stattdessen sollen Designer künftig jedes Produkt wie eine Software betrachten, an der schließlich auch permanente Verbesserungen möglich sind.

Der Designer ändert sich vielleicht, aber was tut der Kunde?

Nun ist es eine Sache, die Herangehensweisen zukünftiger Designergenerationen zu ändern. Das ist schon schwierig genug und bedarf überzeugender Argumente. Teilweise liefert diese der Circular-Design-Guide. Da hätte ich angesichts der Anpassungsfähigkeit unseres Berufsstandes aber eher weniger Bedenken.

Die Kunden indes müssen sich ebenfalls ändern, um die so entstehenden neuen Produkte überhaupt schätzen zu können und letztlich nachfragen zu wollen. Es wird nicht jedermanns Sache sein, seine Lichtinstallation im Haus als Service zu betrachten, den ein externer Dienstleister betreibt. Zumal, wenn sich dadurch auch noch die Kosten erhöhen, wovon, wie bei jedem mietähnlichen Konzept, auszugehen ist.

Ein wesentliches Element des Circular Design richtet sich deshalb an Content-Marketer. Diese müssen es nämlich schaffen, starke Narrative zu erschaffen, denen Kunden zu folgen bereit sind. Der Beruf des Geschichtenerzählers wird in der Zukunft nicht aussterben.

Eine andere Variante bestünde darin, Circular Design alternativlos zu machen, indem man dem Ansatz Gesetzesrang verleiht. Das klingt zwar zunächst drakonisch, ist aber letztlich nur die logische Konsequenz, quasi der nächste Schritt, den wir nach der Einführung der Kreislaufwirtschaft 1.0 gehen müssen. Auch die bereits etablierten Recycling-Prozesse haben sich nicht freiwillig eingeführt, sondern bedürfen noch heute der stetigen gesetzlichen Nachkorrektur, um sie in der Spur zu halten.

