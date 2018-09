Cartoon: Was macht eigentlich dein Sohn beruflich?

In zwanzig Jahren wird es kein Thema mehr sein. Aber heutzutage ist es doch immer noch schwer, seinen Eltern zu erklären, womit wir eigentlich unser Geld verdienen, oder? Meine Mutter pflegte jahrelang immer zu antworten „Irgendwas mit Computern“. Und wer kennt nicht den geflügelten Ausdruck „Irgendwas mit Medien“? Es ist aber auch nicht so einfach mit den modernen Berufen.

Erst kürzlich marschierte ein Handwerker in mein Büro, um die Klimaanlage zu warten. Ich saß am Computer. Er sprach: „Ach, gut. Ich hatte schon befürchtet, ich würde Sie stören!“ Hallo? Otto Normalbürger assoziiert ganz offenbar mit Menschen, die am Computer sitzen, Facebook, Clipfish und YouPorn, aber kein ernsthaftes Arbeiten. Ich wollte erst ansetzen und dem guten Mann erklären, dass er mich sogar überaus deutlich gestört hatte, denn er hatte mich aus dem Flow gerissen. Ich kam zu dem Ergebnis, dass er mich ohnehin nicht verstehen würde und zuckte nur, „Nein, schon gut“ murmelnd, mit den Schultern.

Wie erklärst du deinen Eltern, womit du deine Brötchen verdienst? Und glaubst du, sie verstehen das?

