Cartoon: der standhafte Verhandler

„Dieses Mal gebe ich beim Preis nicht wieder nach”, denkst du dir im Brustton der Überzeugung. Aber jedes Mal, wenn der Kunde dann so böse schaut, wie er deinen Preis hört, rutscht dir das Herz in die Hose. Kennst du das? Bleib locker. Das ist in kreativen Kreisen vollkommen normal. Man ist halt eher künstlerisch unterwegs und dabei chronisch selbstkritisch. Manch einer von uns ist stets aufs Neue überrascht, dass ihn überhaupt jemand beauftragt. Insofern bist du mit dem Designer in unserem Cartoon in bester Gesellschaft.

Es hilft indes alles nichts. Wenn du dein tägliches Brot mit Design verdienen willst, musst du ein gesundes Selbstvertrauen entwickeln und Preise verlangen, die dich letzten Endes auch wirklich ernähren können. Dein Kunde wird sich ebensowenig unter Wert verkaufen wie du es solltest.

Zudem holt dich ein zu niedriger Preis an vielen Ecken und Enden des Projekts wieder ein. In der Regel enden solche Projekte damit, dass Kunde und Designer gleichermaßen unzufrieden sind. Lass es nicht so weit kommen.

Beim guten alten Dr. Web haben wir schon vor Jahren einen Artikel mit dem Titel “Knackpunkt Preis” veröffentlicht, den ich dir auch heute noch empfehlen kann. Wenn du nach der Lektüre der Meinung bist, wir sollten den Beitrag zur Preisfindung und -argumentation mal auf den heutigen Stand bringen, dann hinterlasse bitte hier einen Kommentar.

