Captain Icon: Kostenloses Set mit 350+ Flat Icons in vielen Formaten

Mario Del Valle aus Valladolid im sonnigen Spanien ist ein waschechter Kreativer aus ganzem Herzen. Nach eigener Aussage war er schon als kleiner Junge ein begeisterter Zeichner. In jüngerer Zeit kam noch der Wunsch dazu, seine Werke mit anderen zu teilen. Also setzte er sich an sein Tablett und begann Ideen zu generieren, zu verwerfen, zu generieren…

Letzlich entschied er sich dazu, ein großes, kostenloses Paket schicker Icons zu erstellen. Mengen an Skizzen und Kaffee später, verwandelte sich Mario in Captain Icon und schickte sich an, die Welt mit seiner sehr schön gestalteten Icon-Sammlung aus über 350 Symbolen im Flat Design zu erobern. Das erwartet dich…

Formate-Vielfalt: Captain Icon ist ein großzügiges Kerlchen

Marios Symbolsatz umfasst Piktogramme aus vielen Bereichen des Alltags, wie auch des Geschäftslebens. Was sein Set auszeichnet, ist der verspielte, runde, Comics nicht unähnliche Look. So etwas kann man zwar nicht überall gebrauchen, aber moderne Websites und mobile Apps mit zeitgemäßen Anspruch und einer gewissen Freizeitorientierung eignen sich sicherlich ganz hervorragend für den Einsatz der Captain Icons.

Captain Icon: ein kleiner Auszug des Angebots

Um seinen Piktogrammen einen zeitgemäßen Auftritt zu verschaffen, baute Mario ihnen eine Website als One-Pager mit Parallax Scrolling. Damit sichert Captain Icon sich einige Aufmerksamkeit, zumal die Site auch noch technisch gut gemacht ist.

Bist du scrollenderweise an dem Punkt angelangt, an dem du den Download initiieren kannst, fragt Mario nochmal höflich nach einer Spende, die er für zukünftige Arbeiten einsetzen würde. Natürlich darfst du das Set auch kostenfrei ohne seinerseitiges Murren herunter laden.

Ein Klick auf „Download“ startet unmittelbar den Speichervorgang eines rund 5 MB großen Zips. Im entpackten Zustand belegt die Sammlung runde 15 MB deines Plattenplatzes. Das ist verhältnismäßig viel für „nur“ 350 Symbole.

Der Platzbedarf entsteht indes aus Marios Großzügigkeit, denn er liefert nicht nur die branchenüblichen PNGs, sondern legt mehrere Schippen drauf. So erhältst du etwa ein EPS, ein sehr sauber organisiertes PSD, einzelne SVGs und sogar einen schlüsselfertigen Web-Font. Man darf Captain Icons Set also mit Fug und Recht als komplett bezeichnen.

Gängig wäre es, die PNGs kostenlos verfügbar zu machen und die anderen Formate gegen Entgelt abzugeben.

Captain Icon: Kommerziell kostenfrei nutzbar

Die Piktogramme aus dem Captain-Icon-Paket sind privat und kommerziell frei nutzbar, denn sie unterliegen der Lizenz CC-BY-SA. Damit darfst du sie kostenlos verwenden, sofern du den Urheber per Backlink oder auf andere Weise benennst. Sogar ändern darfst du die Symbole und als neues Icon-Set wieder verteilen. Dann allerdings auch nur unter der CC-BY-SA.

Im Kundenprojekt wird das keine Rolle spielen, denn da willst du ja die Icons nicht als solche redistributieren, sondern verwendest sie lediglich als Teil des Layouts.

Links zum Beitrag: