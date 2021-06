Einige der Ähnlichkeiten mögen sich fast banal und offensichtlich anhören. Und dennoch zeigt die Erfahrung, dass es viele Unternehmen gibt, in denen vor lauter Betriebsblindheit das Offensichtliche nicht mehr gesehen wird. So kann der Blick auf die einfachen Dinge oft auch komplexe Probleme lösen oder zumindest vereinfachen.

Wenn sie ihr Business betrachten, ist es am zunächst am wichtigsten, sich auf das Kundenerlebnis zu konzentrieren. Versuchen sie, alle Prozesse aus Kundensicht zu sehen. Hier müssen sie gegenüber ihren Wettbewerbern punkten. Dies wird ihnen dabei helfen, den Umsatz sowie die Rendite zu steigern, damit ihr Unternehmen bestehen und weiter wachsen kann.

1. Aktualisieren sie ihre Website

Ihre Website ist häufig das Erste, was ein potentieller Kunde von Ihnen sieht. Sie bestimmt den ersten Eindruck. Deshalb ist es wichtig, dass ihre Website

absolut benutzerfreundlich ist. Es nützt nämlich auch nichts, wenn ihre Website brillant aussieht, aber ihr potentieller Kunde sich auf ihr nicht zurechtfindet. Stellen sie sicher, dass ihr potentieller Kunde gut durch die Website geführt wird und sich nicht alle Informationen mühsam zusammensuchen muss.

Dazu können sie ganz einfach eine Webdesign-Firma beauftragen, um Ihrer Website eine Generalüberholung zu verpassen und sie wieder neu, makellos und auffällig aussehen zu lassen. Oder sie beauftragen Profis, die ihre Website mittels eines UX-Audit (User Experience Audit) auf Nutzerfreundlichkeit prüfen. Je nachdem, welchen Auftrag sie ihnen geben, werden die Profis Ihnen entweder die Probleme beheben oder Ihnen nur mitteilen, welche Probleme es auf Ihrer Website gibt.

Außerdem sollten sie sich angewöhnen, die Informationen auf Ihrer Website regelmäßig zu aktualisieren und sie relevant zu halten. Auch ein Social-Media-Profil für ihr Unternehmen sollten sie in Betracht ziehen. So können Kunden sehen, was bei Ihnen passiert und bleiben Ihnen als potentiell wiederkehrende Kunden erhalten.

2. Eine CRM-Software einsetzen

Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn sie eine CRM-Software (Customer Relation Management) zur Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen hätten. Das kann auch eine einfache Excel-Tabelle sein. So speichern sie die Kundendaten und können so Ihren Vertrieb effektiver organisieren und zukünftigen Aktivitäten mit früheren Kunden eine persönlichere Note verleihen.

Die Aktualisierung Ihrer Computersysteme kann auch für den Betrieb Ihres Unternehmens von Vorteil sein. Besonders ältere mittelständige Betriebe benutzen oftmals Systeme, die vor Jahrzehnten aufgesetzt wurden und, weil keine Weiterentwicklung stattgefunden hat, das am meisten verwundbare Ziel sind. Bei Lenovo erhalten sie hierzu weitere Details.

3. Lassen sie ihre Kunden mit einem Menschen sprechen

Die Beauftragung eines professionellen Büroservices, der alle in Ihrem Unternehmen eingehenden Anrufe entgegennimmt, vermittelt einen professionellen Eindruck. So

können sie ihr Unternehmen kundenfreundlicher erscheinen lassen als ihre Konkurrenz. Außerdem haben ihre Mitarbeiter dadurch mehr Zeit, sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.

Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr Unternehmen von ein paar einfachen Ideen profitieren kann, die Ihrem Business einen menschlichen Touch geben und ihre Kunden dadurch das Gefühl bekommen, etwas Besonderes und die Mühe wert zu sein. So können sie Kunden länger an ihr Unternehmen binden und dadurch Umsatz & Gewinn verbessern.