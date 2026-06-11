News KI Technologie & Innovation

Bremst die KI, wo sie rasen müsste?

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Bremst die KI, wo sie rasen müsste?

Die KI-Kosten geraten genau dann in den Fokus, wenn die Branche am lautesten von Beschleunigung spricht. Der Tech-Analyst Ed Zitron argumentiert in einem viel diskutierten Beitrag, dass sich das Wachstum der KI-Dienste gerade verlangsamt. Seine Belege sind unbequem, und für Entscheider lohnt der nüchterne Blick darauf.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Seit dem ersten Quartal 2026 rechnen Anthropic und OpenAI ihre Geschäftskunden nach Tokens ab, also nach tatsächlichem Verbrauch statt nach Pauschale. Seitdem häufen sich Meldungen über Unternehmen, die ihre KI-Budgets deckeln. Zitron liest darin ein Warnsignal, dass der versprochene Nutzen die Rechnung nicht trägt.

Das Wichtigste in Kürze

  • Mehrere Konzerne begrenzen die KI-Ausgaben pro Mitarbeiter, seit die Abrechnung nach Verbrauch läuft.
  • Laut einer KPMG-Umfrage haben nur 26 Prozent der Firmen einen vollständigen Überblick über ihre KI-Kosten.
  • Zitrons Kernthese: Liefe der Nutzen wie versprochen, würden Firmen ihre Ausgaben feiern statt deckeln.

Welche Zahlen führt die Analyse an?

Ein alter oranger Taxameter mit Anzeigen auf Weiß
Uber begrenzt KI-Ausgaben auf 1.300 Euro pro Mitarbeiter monatlich, T-Mobile auf 1.740 Euro, Brex auf 435 Euro wöchentlich

Gedeckelte Budgets bilden den greifbarsten Beleg. Uber begrenzt die KI-Ausgaben laut Bericht auf umgerechnet rund 1.300 Euro pro Mitarbeiter und Monat, nachdem das Jahresbudget bereits in einem Quartal aufgebraucht war. T-Mobile zog bei rund 1.740 Euro nach, Brex erlaubt seinen Entwicklern etwa 435 Euro pro Woche. Solche Grenzen setzt niemand, dem die Investition Freude macht.

Fehlende Sicht verschärft das Bild. Das Wall Street Journal beschreibt, wie Finanzchefs mit der unvorhersehbaren Token-Abrechnung ringen. Die KPMG-Erhebung dazu zeigt: gut die Hälfte der Firmen hat nur teilweise Einblick in ihre KI-Kosten, ein Fünftel sieht die Rechnung erst hinterher. Planbarkeit sieht anders aus.

Man muss Zitrons Schärfe nicht teilen, um seinen Punkt ernst zu nehmen. Solange Firmen den Nutzen einer Technologie nicht messen können, bleibt jede Ausgabe ein Vertrauensvorschuss.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie sollten Entscheider damit umgehen?

Schildkrötenfigur aus Porzellan mit Rollschuhen auf dem Panzer vor weißem Hintergrund
Verbrauchsmessung vor KI-Rollout einführen: Token-Nutzung pro Team und Anwendungsfall tracken, um Kosten zu kontrollieren

Kosten sichtbar machen steht an erster Stelle. Führen Sie eine Verbrauchsmessung ein, bevor Sie KI-Werkzeuge breit ausrollen, nicht erst danach. Wer pro Team und pro Anwendungsfall nachhält, was an Tokens fließt und was dabei herauskommt, behält die Steuerung in der Hand. Eine fundierte Grundlage dafür liefert unser LLMs-Ratgeber.

Zur Einordnung gehört die Gegenseite. Befürworter verweisen auf rasche Produktivitätsgewinne in eng umrissenen Aufgaben, etwa beim Programmieren oder Zusammenfassen. Die Wahrheit liegt vermutlich im konkreten Anwendungsfall, nicht in der großen Erzählung. Zitrons vollständige Argumentation lesen Sie in seinem Beitrag „AI Is Slowing Down“. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil anhand Ihrer eigenen Zahlen.

Mehr #KI News

Mehr Newshunger?

Ein weißer Sportwagen mit Traktorreifen und einem Holzschild vor weißem Hintergrund
Google Gemini 3.5 übersetzt live in über 70 Sprachen. KI-Tools verbessern Produktivität, können aber Debugging-Fähigkeiten und Designprozesse beeinträchtigen
4,6 11 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
DuckDuckGo macht die KI-freie Suche zum Standard: Wer profitiert?
3 Min.  ·  2. Juni. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
Michael Dobler
Autor
Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
864 Artikel veröffentlicht
www.linkedin.com
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Schreibt KI guten Code? Bisher kaum.

Schreibt KI guten Code? Bisher kaum.

Markus Seyfferth

KI-Code ist oft korrekt, aber selten gut genug für die Produktion. Genau diese Lücke misst FrontierCode, ein neuer Benchmark der Devin-Macher von Cognition. Das...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo