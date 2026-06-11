Die KI-Kosten geraten genau dann in den Fokus, wenn die Branche am lautesten von Beschleunigung spricht. Der Tech-Analyst Ed Zitron argumentiert in einem viel diskutierten Beitrag, dass sich das Wachstum der KI-Dienste gerade verlangsamt. Seine Belege sind unbequem, und für Entscheider lohnt der nüchterne Blick darauf.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Seit dem ersten Quartal 2026 rechnen Anthropic und OpenAI ihre Geschäftskunden nach Tokens ab, also nach tatsächlichem Verbrauch statt nach Pauschale. Seitdem häufen sich Meldungen über Unternehmen, die ihre KI-Budgets deckeln. Zitron liest darin ein Warnsignal, dass der versprochene Nutzen die Rechnung nicht trägt.

Das Wichtigste in Kürze

Mehrere Konzerne begrenzen die KI-Ausgaben pro Mitarbeiter, seit die Abrechnung nach Verbrauch läuft.

Laut einer KPMG-Umfrage haben nur 26 Prozent der Firmen einen vollständigen Überblick über ihre KI-Kosten.

Zitrons Kernthese: Liefe der Nutzen wie versprochen, würden Firmen ihre Ausgaben feiern statt deckeln.

Welche Zahlen führt die Analyse an?

Uber begrenzt KI-Ausgaben auf 1.300 Euro pro Mitarbeiter monatlich, T-Mobile auf 1.740 Euro, Brex auf 435 Euro wöchentlich

Gedeckelte Budgets bilden den greifbarsten Beleg. Uber begrenzt die KI-Ausgaben laut Bericht auf umgerechnet rund 1.300 Euro pro Mitarbeiter und Monat, nachdem das Jahresbudget bereits in einem Quartal aufgebraucht war. T-Mobile zog bei rund 1.740 Euro nach, Brex erlaubt seinen Entwicklern etwa 435 Euro pro Woche. Solche Grenzen setzt niemand, dem die Investition Freude macht.

Fehlende Sicht verschärft das Bild. Das Wall Street Journal beschreibt, wie Finanzchefs mit der unvorhersehbaren Token-Abrechnung ringen. Die KPMG-Erhebung dazu zeigt: gut die Hälfte der Firmen hat nur teilweise Einblick in ihre KI-Kosten, ein Fünftel sieht die Rechnung erst hinterher. Planbarkeit sieht anders aus.

Man muss Zitrons Schärfe nicht teilen, um seinen Punkt ernst zu nehmen. Solange Firmen den Nutzen einer Technologie nicht messen können, bleibt jede Ausgabe ein Vertrauensvorschuss. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie sollten Entscheider damit umgehen?

Verbrauchsmessung vor KI-Rollout einführen: Token-Nutzung pro Team und Anwendungsfall tracken, um Kosten zu kontrollieren

Kosten sichtbar machen steht an erster Stelle. Führen Sie eine Verbrauchsmessung ein, bevor Sie KI-Werkzeuge breit ausrollen, nicht erst danach. Wer pro Team und pro Anwendungsfall nachhält, was an Tokens fließt und was dabei herauskommt, behält die Steuerung in der Hand. Eine fundierte Grundlage dafür liefert unser LLMs-Ratgeber.

Zur Einordnung gehört die Gegenseite. Befürworter verweisen auf rasche Produktivitätsgewinne in eng umrissenen Aufgaben, etwa beim Programmieren oder Zusammenfassen. Die Wahrheit liegt vermutlich im konkreten Anwendungsfall, nicht in der großen Erzählung. Zitrons vollständige Argumentation lesen Sie in seinem Beitrag „AI Is Slowing Down“. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil anhand Ihrer eigenen Zahlen.

Mehr #KI News





Mehr Newshunger?