Brandneu: Webdesign der Zukunft (E-Book)

In welche Richtung muss ich mich als Webdesigner und Webentwickler bewegen, wenn ich auch in einigen Jahren noch mein Stück vom Kuchen abhaben will? Diese Orientierung bietet dir unser neuestes E-Book mit dem sprechenden Titel Webdesign der Zukunft.

Webdesign ist mehrdimensional. Du benötigst Wissen um psychologische und physiologische Aspekte, sowie andere theoretische Grundlagen. Diese Bereiche deckt unser E-Book Design mit Erfolgsgarantie ab. Du benötigst aber ebenso praktische Ansätze und Konzepte, die dir ganz konkret beim modernen Gestalten zur Seite stehen. Diese enthält unser E-Book Webdesign Konkret.

Nun solltest du noch wissen, wohin sich die Branche bewegt. Worauf solltest du setzen, um auch in einigen Jahren noch deinen Lebensunterhalt mit Webdesign verdienen zu können? Klar ist, dass unser Arbeitsfeld immer technischer wird. Über Ästhetik ist keine Differenzierung mehr möglich, das Verständnis dafür ist vielmehr in Zukunft als ebenso selbstverständlich vorauszusetzen wie das Ein- und das Ausatmen.

Insofern ist es kein Wunder, dass auch der Schwerpunkt des E-Books auf Ansätze und Konzepte setzt, die die Fähigkeiten moderner Geräte technisch ausnutzen. Dabei wird das Visuelle aber nicht vollkommen aus dem Blickfeld genommen. Ein Schwerpunkt besteht in der Darstellung von Gestaltungsansätzen, die nicht vom Großen zum Kleinen hin arbeiten, sondern umgekehrt die kleinste abgeschlossene Designeinheit zur Grundlage des größeren Gesamten machen.

Mit unserem jüngsten Dr. Web eBook Webdesign der Zukunft rüstest du dich für die Anforderungen, die jetzt und in Zukunft an dich gestellt werden. Das E-Book hat 100 Seiten nach konventioneller Zählung, kommt in den Formaten epub, mobi und pdf und kann daher auf allen gängigen Lesegeräten verwendet werden.

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

Bis Ende September kannst du es für einen Einführungspreis von 7,99 Euro in unserem Shop erwerben.

(Beitragsbild mit Material von Depositphotos)