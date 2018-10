Content Marketing: 20+ kostenlose E-Books in Perfect English

Diejenigen unter euch, die mit dem Bloggen starten möchten und es wirklich ernst meinen, freuen sich über den einen oder anderen Tipp von Experten aus erster Hand. Da wir das natürlich wissen, haben wir das Netz nach den interessantesten E-Books durchsucht, welche sich mit den Themen Blogging und Content-Marketing beschäftigen. Wir haben einige gute Exemplare gefunden, die das Ergebnis von Jahren der Erfahrung und vielen Fehlern sind. Mit Tipps und Wissen aus erster Hand kannst du die Fehler vermeiden, die andere bereits für dich gemacht haben.

Die Themenbereiche der E-Books

Folgend solltest du eine gute Mischung an E-Books finden, die sich mit den wichtigsten Aspekten der Themenbereiche Blogging und Content Marketing beschäftigen. Darunter sind Blogging-E-Books, Ratgeber, die sich mit dem Verdienen von Geld als Blogger beschäftigen, sowie Bücher zur Organisation von Blogs und vieles mehr. Der überwiegende Anteil der E-Books ist kostenlos, bei einigen musst du jedoch eine E-Mail-Adresse angeben und einen Newsletter abonnieren. Sollte das im konkreten Fall erforderlich sein, haben wir das dazu geschrieben.

How To Start a Blog ist ein sehr aufwändig und liebevoll gemachtes PDF, das für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist. Es werden sämtliche Schritte von A bis Z erklärt, die für einen Blog nötig sind. Das E-Book ist sehr umfassend und behandelt auch das Content Marketing und den Bereich der Monetarisierung des Blogs auf 56 Seiten. Insgesamt waren 35 Experten an der Erschaffung dieses E-Books beteiligt. Das E-Book wird auch als Webversion angeboten und hat in dieser Version noch ein Kapitel zusätzlich, welches sich mit Blogging-Tools und Ressourcen beschäftigt.

Autoren: Ogi Djuraskovic, Kristi Hines & the FirstSiteGuide Team

Erhältlich als: PDF-Download | Online

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

365 Writing Prompts liefert Schreib-Inspiration für jeden Tag des Jahres. Falls du einen Stupser benötigst, um Schreiben zur Gewohnheit werden zu lassen, dann lies dieses E-Book.

Autoren: The Daily Post

Erhältlich als: PDF | EPUB |Kindle

Solltest du dich der schönen Welt des Bloggens völlig hilflos gegenüber fühlen, dann könnte dieses E-Book die Lösung sein. Sehr anschaulich wird in die Welt des Bloggens eingeführt und auch das sogenannte Micro-Blogging auf Twitter und Tumblr erklärt. Vom allerersten Schritt an über die Auswahl der richtigen Blogging-Software, dieses detaillierte E-Book erklärt alles wichtige.

Autoren: Susannah Gardner, Shane Birley

Erhältlich als: PDF-Download

Der amerikanische Autor, Sprecher und Marketing-Experte Seth Godin zeigt in diesem E-Book nicht, wie du einen Blog erstellst und vermarktest. In seinem E-Book geht es vielmehr um den Einfluss des Bloggens auf deine Zukunft, deine Karriere und deine Ideen, sowie um die ganze Lebensweise, die mit dem Bloggen kommt.

Autor: Seth Godin

Erhältlich als: PDF-Download

Dieses kleine, 10-seitige E-Book entstammt aus der Feder von Heather Jones, der bekannten amerikanischen Designerin und Entwicklerin. The Blogger´s Workbook ist Ihr erstes E-Book mit vielen Tipps aus erster Hand. Es behandelt den Start eines Blogs, das Hinzufügen von korrekten Kategorien, das Planen von Beiträgen, das Schreiben von Gast-Beiträgen und vieles mehr.

Author: Heather „Violet“ Jones

Erhältlich als: PDF-Download

Weil wir in einer Welt des Information-Overload leben, reicht es schon lange nicht mehr, einfach gute Inhalte zu produzieren. Visuelle Elemente wie Bilder, Grafiken und Videos werden in den Artikeln, die wir schreiben, immer wichtiger um wahrgenommen zu werden. Dieses 60-seitige E-Book hilft dabei, wirklich gute Artikel-Bilder zu erstellen. Außerdem unterstützt es beim Aufpeppen des Contents mit Infografiken, Videos und anderen visuellen Inhalten.

Autoren: Shannon Johnson, Keith Frankel und Jon Smith

Erhältlich als: PDF-Download

7. Pocket Guide to SEO

Die Forty Agentur beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema Benutzererfahrung aka UX. Wenn du einen Blog quasi ohne Besucher betreibst, dann ist dieser kleine Guide das Richtige für dich. Das 15-seitige E-Book „Pocket Guide to SEO“ wird dir alles beibringen, was du über das Thema SEO für Blogbeiträge wissen musst. Wie du die richtigen Keywords findest, wie gute Überschriften geschrieben werden, wie man passende Beschreibungen formuliert und vieles mehr.

Autor: Forty Agency

Erhältlich als: PDF-Download

Copywriting 101 ist eine sehr umfassende Sammlung von 15 E-Books der bekannten amerikanischen Firma Copyblogger Media, der Firma hinter dem WordPress-Framework Genesis. Brian Clarke und sein Team haben jeden Aspekt des Schreibens behandelt und stellen eine ganze Bibliothek des Wissens kostenlos zur Verfügung. Wer etwas über das Schreiben für das Internet lernen möchte, ist hier richtig aufgehoben.

Die Titel der E-Books lauten:

The 5 P Approach to Copy that Crushes It

Internet Marketing for Smart People: Classic Edition

10 Rock Solid Elements of Effective Online Marketing

How to Create Compelling Content that Ranks Well in Search Engines

Copywriting 101 – How to Craft Compelling Copy

A Content Marketing Strategy That Works

The Business Case for Agile Content Marketing

Effective Content Promotion

How to Create Content That Converts

Landing Pages: How to Turn Traffic into Money

How to Write Magnetic Headlines

Email Marketing: How to Push Send and Grow Your Business

Keyword Research: A Real-World Guide

Content Marketing: How to Build an Audience that Builds Your Business

Content Marketing Research: The Crucial First Step

Eine Registrierung ist zum Download der 15 E-Books nötig.

Autoren: Brian Clarke und das Copyblogger Media-Team

Erhältlich als PDF – Registrierung nötig

Dieses E-Book möchte dir dazu verhelfen, eine E-Mail-Liste mit ungefähr 10.000 Abonnenten in nur einem Jahr zu generieren. Der Autor des E-Books, Glen Allsop, hat unter anderem als Social-Media-Manager für große Marken wie Land Rover, Nissan und Hewlett Packard gearbeitet. Mittlerweile besitzt er seine eigene Marketing-Firma und hilft anderen, online erfolgreich zu werden.

Eine E-Mail-Adresse muss zum Download des E-Books angegeben werden.

Autor: Glen Allsop

Erhältlich als PDF – E-Mail-Adresse muss angegeben werden

Es gibt zigtausend Blogs im Internet, daher ist es schwierig, den eigenen Blog von denen anderer abzuheben und einzigartig zu machen. Dieses E-Book will dir in 14 Kapiteln helfen, Ideen für Artikel zu bekommen, guten Inhalt zu schreiben und Besucher auf deinen Blog zu bekommen. Dabei darfst du dich an der 15-Jährigen Erfahrung der Autoren erfreuen.

Eine E-Mail-Adresse muss zum Download des E-Books angegeben werden.

Autor: Todaymade

Erhältlich als: PDF, Kindl, EPUB – E-Mail-Adresse muss angegeben werden

Fazit

Gute E-Books über das Schreiben eines Blogs mit anschließender Vermarktung des Geschriebenen zu finden, ist nicht leicht. Mir persönlich hat es die Copyblogger Media-Bibliothek mit den 15 E-Books angetan. Was kannst du empfehlen, wenn es um Blogging und Content Marketing geht?

Links zum Beitrag

(Artikelbild: Depositphotos)