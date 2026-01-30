Welches CRM eignet sich am besten für Finanzberater?

Sie kennen das Gefühl: Ein Kunde ruft an, fragt nach dem Stand seiner Altersvorsorge, und Sie suchen hektisch in drei verschiedenen Ordnern nach den Unterlagen. Gleichzeitig blinkt eine E-Mail mit einer Anfrage für ein Erstgespräch, die Sie seit drei Tagen nicht beantwortet haben. Die Finanzberatung in Deutschland steht unter Druck, denn die Dokumentationspflichten nach MiFID II verschlingen wertvolle Beratungszeit, während Ihre Kunden immer anspruchsvoller werden.

Laut DIHK-Vermittlerregister sind aktuell rund 40.857 Finanzanlagenvermittler in Deutschland registriert. Doch die Branche kämpft mit einem Nachwuchsproblem: Die Zahl der Vermittler ist seit 2011 um etwa 25 Prozent gesunken. Wer heute erfolgreich beraten will, braucht digitale Werkzeuge wie HubSpot, die Verwaltungsaufwand reduzieren und mehr Zeit für das Wesentliche schaffen: die persönliche Beratung Ihrer Kunden.

Warum scheitern viele Finanzberater an der Kundenorganisation?

Die tägliche Realität vieler Finanzberater sieht so aus: Excel-Tabellen für Kundendaten, ein separates E-Mail-Programm für die Kommunikation, handschriftliche Notizen aus Beratungsgesprächen und irgendwo ein Kalender mit den nächsten Terminen. Diese fragmentierte Arbeitsweise führt zu verpassten Follow-ups, vergessenen Geburtstagen und im schlimmsten Fall zu unzufriedenen Kunden, die zur Konkurrenz wechseln.

Die Regulierung macht das Problem noch größer. Nach MiFID II müssen Sie als Finanzberater Beratungsgespräche dokumentieren, Geeignetheitserklärungen erstellen und seit 2022 auch die Nachhaltigkeitspräferenzen Ihrer Kunden systematisch erfassen. Die BaFin verlangt, dass diese Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre aufbewahrt werden. Wer das manuell macht, verbringt laut Branchenstudien bis zu 36 Prozent seiner Arbeitszeit mit administrativen Aufgaben statt mit der eigentlichen Beratung.

Ohne zentrales System kostet jede Kundenanfrage wertvolle Minuten – Zeit, die besser in Beratung investiert wäre.

Ein modernes CRM-System löst dieses Problem, indem es alle Kundeninformationen an einem zentralen Ort bündelt. Sie sehen auf einen Blick die gesamte Kommunikationshistorie, vergangene Empfehlungen und anstehende Aufgaben. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch das Risiko, bei einer BaFin-Prüfung wichtige Dokumentationen nicht griffbereit zu haben. Trotzdem, das sei an dieser Stelle erwähnt, ersetzt ein CRM-System keine spezialisierten Archivierungs- oder Recording-Systeme

Herausforderung Ohne CRM Mit CRM Kundendaten finden 5-10 Minuten pro Vorgang Sekunden Follow-up-Management Oft vergessen Automatische Erinnerungen MiFID-II-Dokumentation Manuell, fehleranfällig Strukturiert, nachvollziehbar Geeignetheitserklärungen Separate Dokumente Direkt im Kundenprofil

Was muss ein CRM für die Finanzberatung leisten?

6 unverzichtbare CRM-Funktionen für Finanzberater CRM für Finanzberater 6 unverzichtbare Funktionen Was ein modernes CRM-System für die Finanzberatung mitbringen muss Compliance-Dokumentation Lückenlose Protokollierung aller Beratungsgespräche für MiFID-II und IDD 360°-Kundenansicht Vermögen, Verträge, Risikobereitschaft und Lebensereignisse auf einen Blick Automatisierte Wiedervorlagen Nie wieder vergessene Geburtstage, Vertragsverlängerungen oder Jahresgespräche EU-Server, Einwilligungsmanagement und revisionssichere Archivierung Nahtlose Integrationen Anbindung an DATEV, Maklerverwaltung und Finanzplanungssoftware Mobile Verfügbarkeit Kundendaten auch beim Außentermin griffbereit

Die Anforderungen an ein CRM-System für Finanzberater unterscheiden sich deutlich von denen anderer Branchen. Sie beraten Menschen in sensiblen finanziellen Angelegenheiten, unterliegen strengen Regulierungen und müssen ein Vertrauensverhältnis aufbauen, das oft über Jahrzehnte Bestand hat. Eine gute CRM-Lösung für Finanzberater muss diese Besonderheiten berücksichtigen.

An erster Stelle steht die DSGVO-Konformität mit europäischer Datenspeicherung. Ihre Kunden vertrauen Ihnen sensible Finanzinformationen an. Diese Daten müssen sicher und nach europäischem Recht gespeichert werden. Führende Anbieter ermöglichen für kostenpflichtige Tarife die Datenspeicherung auf EU-Servern in Deutschland, was für deutsche Finanzberater ein entscheidendes Argument darstellt.

Ein gutes CRM dokumentiert nicht nur – es macht Sie zum besser vorbereiteten Berater in jedem Kundengespräch.

Die Dokumentation von Beratungsgesprächen gehört zu den Kernfunktionen, die Sie benötigen. Jedes Telefonat, jede E-Mail und jedes persönliche Gespräch sollte nachvollziehbar im System erfasst werden können. Das hilft nicht nur bei der MiFID-II-Compliance, sondern auch dabei, bei späteren Gesprächen nahtlos anzuknüpfen.

Automatisierte Workflows sparen Ihnen täglich Zeit. Denken Sie an wiederkehrende Aufgaben wie Geburtstagsgrüße, jährliche Portfolioreviews oder die Erinnerung an auslaufende Versicherungsverträge. Eine professionelle CRM-Lösung kann diese Aufgaben automatisch anstoßen, sodass Sie keinen wichtigen Termin mehr vergessen.

Funktion Nutzen für Finanzberater 360-Grad-Kundensicht Alle Informationen auf einen Blick E-Mail-Tracking Sehen, wann Kunden Ihre Nachrichten öffnen Terminplanung Direkte Buchung durch Interessenten Aufgabenverwaltung Strukturiertes Follow-up-Management Berichterstattung Überblick über Pipeline und Umsatz

Wie unterstützt HubSpot Finanzberater bei der täglichen Arbeit?

Die Plattform bietet Finanzberatern eine integrierte Lösung, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice verbindet. Anders als spezialisierte Branchenlösungen, die oft teuer und unflexibel sind, wächst das System mit Ihrem Geschäft und lässt sich an Ihre Arbeitsweise anpassen.

Für den ersten Einstieg bietet HubSpot einen kostenlosen Tarif mit grundlegenden CRM-Funktionen. Dieser eignet sich, um die Plattform kennenzulernen und erste Erfahrungen zu sammeln. Sie erhalten Zugang zu einem vollwertigen CRM mit bis zu 1 Million Kontaktdatensätzen sowie E-Mail-Marketing mit bis zu 2.000 Sendevorgängen pro Monat. Beachten Sie jedoch: Im kostenlosen Tarif bleibt das Anbieter-Branding sichtbar, und die Daten werden auf US-Servern gespeichert.

Vom Chaos zur Klarheit: Mit dem richtigen CRM wird die Kundenverwaltung vom Zeitfresser zum Wettbewerbsvorteil.

Für den professionellen Einsatz in der Finanzberatung empfiehlt sich der Starter-Tarif ab ca. 9 € pro Monat pro Lizenz. Dieser bietet entscheidende Vorteile: Die Datenspeicherung erfolgt auf EU-Servern in Deutschland, das sichtbare Branding entfällt, und Sie erhalten 1.000 Marketingkontakte für den E-Mail-Versand sowie erweiterte Automatisierungsfunktionen. Für Finanzberater bedeutet das konkret: automatisierte Willkommens-E-Mails nach dem Erstgespräch, regelmäßige Newsletter zu Marktentwicklungen und strukturierte Reaktivierungskampagnen für inaktive Kunden.

Die Integration mit über 1.900 Business-Apps ermöglicht es Ihnen, bestehende Tools einzubinden. Ob Ihre Buchhaltungssoftware, Terminplanungstools oder Videokonferenz-Anwendungen: Die Software lässt sich flexibel in Ihre Arbeitsumgebung integrieren. Besonders wertvoll ist die native Integration von E-Mail und Kalender, sodass jede Kundeninteraktion automatisch dokumentiert wird.

Wie schneidet HubSpot im Vergleich zu anderen CRM-Systemen ab?

Nicht jedes CRM passt zu jedem Geschäftsmodell – die Entscheidung sollte gut überlegt sein.

Der CRM-Markt für Finanzdienstleister ist vielfältig. Laut Future Market Report wächst das Segment für Finanzdienstleistungs-CRM bis 2032 auf über 34 Milliarden US-Dollar weltweit. Neben der vorgestellten Lösung positionieren sich Salesforce als Enterprise-System für Großunternehmen und Microsoft Dynamics als integrierte Plattform für Microsoft-Umgebungen. Für selbstständige Finanzberater und kleinere Vermögensverwalter sind jedoch auch schlankere Alternativen wie Pipedrive relevant.

Kriterium HubSpot Salesforce Pipedrive Kostenloser Einstieg Ja, umfangreich Nein 14 Tage Test EU-Datenspeicherung Ja (kostenpflichtig) Ja Ja Deutschsprachiger Support Ja Ja Eingeschränkt Marketing-Integration Vollständig Über Marketing Cloud Begrenzt Einstiegspreis Ab 9 €/Monat Ab ca. 25 €/Monat Ab 14 €/Monat Lernkurve Moderat Steil Flach



Salesforce gilt als Industriestandard für große Finanzinstitute. Die Plattform bietet umfangreiche Funktionen, erfordert aber erhebliche Implementierungskosten und oft externe Berater für die Einrichtung. Für einen selbstständigen Finanzberater mit einem kleinen Team ist das in der Regel überdimensioniert und unwirtschaftlich.

Pipedrive punktet durch seine intuitive Benutzeroberfläche und den Fokus auf den Vertriebsprozess. Für Finanzberater, die primär ihre Pipeline im Blick behalten wollen, kann das ausreichen. Allerdings fehlen die umfassenden Marketing-Automatisierungsfunktionen, die eine All-in-One-Plattform bietet. Wer neben der Bestandskundenbetreuung auch aktiv Neukunden gewinnen möchte, stößt mit reinen Vertriebstools schnell an Grenzen.

HubSpot kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit Skalierbarkeit. Sie können mit dem kostenlosen Tarif starten, Ihre Prozesse aufbauen und bei Wachstum auf umfangreichere Funktionen upgraden. Die All-in-One-Plattform verbindet CRM, Marketing, Vertrieb und Service, was für wachsende Finanzberatungspraxen entscheidend sein kann.

Welche Prozesse lassen sich für Finanzberater automatisieren?

Die wahre Stärke eines CRM-Systems zeigt sich in der Automatisierung wiederkehrender Aufgaben. Finanzberater können mit der richtigen Software zahlreiche Prozesse standardisieren und so wertvolle Zeit für die persönliche Beratung gewinnen.

Denken Sie an den typischen Ablauf nach einem Erstgespräch. Bisher haben Sie vermutlich manuell eine Dankes-E-Mail geschrieben, sich eine Erinnerung für den Folgeanruf gesetzt und die besprochenen Unterlagen zusammengestellt. Mit einem modernen CRM können Sie diesen Prozess als Workflow anlegen: Automatisch geht eine personalisierte E-Mail raus, das Folgegespräch wird im Kalender geblockt, und eine Aufgabe zur Angebotserstellung erscheint in Ihrer Liste.

Besonders wertvoll sind ereignisbasierte Automatisierungen. Wenn ein Interessent zum dritten Mal Ihre Seite zu Altersvorsorge besucht, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung. Öffnet ein bestehender Kunde Ihren Newsletter zu Immobilienfinanzierung, wissen Sie, dass sich ein Beratungsgespräch zu diesem Thema lohnen könnte.

Der jährliche Portfolioreview lässt sich ebenfalls systematisieren. Die Software erinnert Sie automatisch, wenn bei einem Kunden der Jahrestag des letzten Gesprächs ansteht. Sie können sogar eine Vorbereitungs-E-Mail an den Kunden senden lassen, die um aktuelle Informationen zu Lebensveränderungen bittet. So kommen Sie bestens vorbereitet ins Gespräch.

Automatisierte Workflows erledigen Routineaufgaben im Hintergrund – Sie konzentrieren sich auf die Beratung.

Automatisierung Zeitersparnis Nutzen Willkommens-Sequenz 30 Min/Neukunde Professioneller Eindruck Geburtstagswünsche 5 Min/Tag Kundenbindung Review-Erinnerungen 2 Std/Monat Keine vergessenen Kunden Lead-Qualifizierung 1 Std/Woche Fokus auf heiße Kontakte Dokumentenversand 20 Min/Vorgang Schnellere Abschlüsse

Wie gelingt die Einführung von HubSpot in der Finanzberatung?

Schritt für Schritt zum digitalen Erfolg: Eine durchdachte Einführung entscheidet über den langfristigen Nutzen.

Die Implementierung eines neuen Systems scheitert häufig nicht an der Technik, sondern an der fehlenden Strategie. Viele Finanzberater kaufen ein CRM, füllen es mit Daten und nutzen dann doch nur einen Bruchteil der Funktionen. Um das zu vermeiden, brauchen Sie einen durchdachten Einführungsplan.

Beginnen Sie mit einem klar definierten Prozess, nicht mit dem gesamten Unternehmen. Wählen Sie einen Ablauf, der Ihnen täglich Zeit kostet, zum Beispiel das Follow-up nach Erstgesprächen. Richten Sie diesen einen Prozess vollständig im CRM ein und nutzen Sie ihn konsequent vier Wochen lang. Erst wenn das funktioniert, fügen Sie den nächsten Baustein hinzu.

Die Datenmigration verdient besondere Aufmerksamkeit. Ihre bestehenden Kundendaten sind wertvoll, aber oft inkonsistent. Nutzen Sie den Umstieg als Chance zur Bereinigung. Überprüfen Sie Kontaktdaten, aktualisieren Sie veraltete Informationen und legen Sie einheitliche Kategorien fest. Das Tool bietet Import-Funktionen für Excel und CSV, mit denen Sie bestehende Datenbestände übernehmen können.

Planen Sie Zeit für das Lernen ein. Die HubSpot Academy stellt kostenlose Kurse bereit, die Sie in Ihrem Tempo absolvieren können. Investieren Sie lieber am Anfang zwei Stunden in ein Tutorial, statt später frustriert vor dem System zu sitzen. Auch der deutschsprachige Support hilft bei Fragen weiter und kann bei der Ersteinrichtung unterstützen.

FAQ

Die wichtigsten Antworten zur CRM-Einführung auf einen Blick – von Datensicherheit bis Implementierungsdauer.

Kann ich HubSpot für die MiFID-II-konforme Dokumentation nutzen? Die Plattform eignet sich hervorragend zur Dokumentation von Kundeninteraktionen. Alle E-Mails, Anrufe und Notizen werden automatisch im Kundenprofil gespeichert. Für die rechtskonforme Aufzeichnung von Telefonaten nach MiFID II benötigen Sie jedoch eine spezialisierte Lösung, die Sie über die verfügbaren Integrationen anbinden können. Die Softwarelösung erfüllt strenge Sicherheitsstandards und ist SOC2-konform. Für kostenpflichtige Tarife können Sie die Datenspeicherung auf EU-Servern in Deutschland wählen. Das Tool bietet zudem Zwei-Faktor-Authentifizierung und Benutzerberechtigungen, sodass Sie genau kontrollieren, wer auf welche Daten zugreifen kann. Lohnt sich ein CRM auch für selbstständige Finanzberater ohne Team? Gerade für Einzelkämpfer ist ein CRM besonders wertvoll. Sie haben keinen Kollegen, der Sie an vergessene Aufgaben erinnert, und müssen alle Kundenbeziehungen selbst im Kopf behalten. Die Anwendung übernimmt diese Gedächtnisfunktion und sorgt dafür, dass kein Kontakt verloren geht. Wie lange dauert die Einführung? Die Grundeinrichtung schaffen die meisten Finanzberater an einem Nachmittag. Die vollständige Integration in Ihre Arbeitsabläufe dauert erfahrungsgemäß zwei bis drei Monate. Rechnen Sie mit einer Lernkurve, aber auch mit schnellen ersten Erfolgen, wenn Sie systematisch vorgehen. Kann ich die Software mit meiner bestehenden Buchhaltungslösung verbinden? Über den HubSpot App Marketplace lassen sich zahlreiche Drittanbieter-Tools integrieren, darunter auch Buchhaltungslösungen. Prüfen Sie vor der Einführung, ob Ihre spezifische Software unterstützt wird. Alternativ können über Zapier auch individuelle Verbindungen erstellt werden. Was kostet HubSpot langfristig, wenn mein Geschäft wächst? Die Plattform bietet verschiedene Preisstufen, die mit Ihren Anforderungen skalieren. Der kostenlose Tarif reicht für erste Tests, die Starter-Pakete ab 9 € pro Monat für den professionellen Einsatz mit EU-Datenspeicherung. Bei deutlich wachsenden Teams und komplexeren Anforderungen können die Professional-Tarife sinnvoll werden. Die Investition rechnet sich in der Regel durch Zeitersparnis und bessere Kundenbindung.

Fazit

Die Digitalisierung der Finanzberatung ist keine Frage des Ob, sondern des Wie. Der CRM-Markt in Deutschland wächst laut Statista bis 2029 auf über 5,2 Milliarden Euro, und Finanzberater, die jetzt investieren, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil. HubSpot hilft Ihnen dabei, Dokumentationspflichten effizient zu erfüllen, Kundenbeziehungen systematisch zu pflegen und mehr Zeit für das zu haben, was Sie ursprünglich Finanzberater werden ließ: die persönliche Beratung.

Der Einstieg muss nicht teuer oder kompliziert sein. Testen Sie die Plattform zunächst kostenlos, übertragen Sie Ihre wichtigsten Kundendaten und automatisieren Sie einen ersten Prozess. Für den produktiven Einsatz mit EU-Datenspeicherung empfiehlt sich dann der Starter-Tarif. Innerhalb weniger Wochen werden Sie merken, wie viel strukturierter Ihr Arbeitsalltag wird.

