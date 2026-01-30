Welches CRM eignet sich am besten für den Großhandel?

Der Großhandel steht unter Druck. Während Amazon Business und andere Plattformen in den B2B-Markt drängen, kämpfen klassische Großhändler mit steigenden Kundenerwartungen, fragmentierten Daten und Außendienstmitarbeitern, die noch mit Excel-Listen unterwegs sind. Gleichzeitig erwarten Ihre Geschäftskunden heute dieselbe Bequemlichkeit, die sie aus dem Privatkundensektor kennen: permanente Verfügbarkeit, personalisierte Angebote und schnelle Reaktionszeiten.

Wie schaffen Sie es, Ihre langjährigen Kundenbeziehungen zu stärken, den Vertrieb zu digitalisieren und gleichzeitig nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren? Die Antwort liegt in einem Customer-Relationship-Management-System, das speziell auf die komplexen Anforderungen des B2B-Handels zugeschnitten ist. HubSpot bietet genau diese Funktionen und wird von immer mehr Großhändlern als zentrale Plattform eingesetzt.

Dieser Ratgeber wird präsentiert von HubSpot, dem CRM für Ihren Großhandel. Der Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über einen dieser Links einen Tarif abschließen, erhalten wir dafür eine Provision.

Warum stehen so viele Großhändler bei der Digitalisierung unter Zugzwang?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut dem B2B-Marktmonitor 2025 des ECC KÖLN legte der B2B-Internethandel von Herstellern und Großhändlern um sieben Prozent auf 509 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig kennt jedes zweite Unternehmen die Bedürfnisse seiner Zielgruppe nicht genau und empfindet technische Fragen als große Herausforderung.

Die Großhändler wollen ihre Effizienz steigern, doch viele kennen die Bedürfnisse ihrer Kunden nicht genau.

Eine GWS-Trendstudie zur digitalen Transformation zeigt: 95 Prozent der befragten Großhändler verfolgen mit der Digitalisierung das Ziel der Effizienzsteigerung. Zwei Drittel setzen dabei auf cloudbasierte ERP-Lösungen als wichtigen Bestandteil ihrer Digitalisierungsmaßnahmen. Der Haken: Viele klassische ERP-Systeme sind nicht darauf ausgelegt, Kundenbeziehungen aktiv zu pflegen.

Herausforderung Auswirkung auf den Großhandel B2C-ähnliche Kundenerwartungen Geschäftskunden erwarten 24/7-Verfügbarkeit und Self-Service Neue Wettbewerber (Amazon Business, Alibaba) Etablierte Großhändler verlieren Marktanteile Hersteller im Direktvertrieb Umgehung des Großhandels durch D2C-Modelle Fragmentierte Kundendaten Keine 360-Grad-Sicht auf den Kunden möglich



Das Fraunhofer-Institut betont: Wer die digitalen Vertriebskanäle nicht entschlossen nutzt, wird schnell erhebliche Marktanteile verlieren. Die Frage ist nicht mehr, ob Sie digitalisieren, sondern wie schnell und mit welchen Werkzeugen.

Welche Funktionen braucht ein CRM speziell für den Großhandel?

Der Großhandel unterscheidet sich fundamental vom Einzelhandel. Sie haben es mit längeren Verkaufszyklen, komplexen Preisstrukturen und oft jahrelangen Geschäftsbeziehungen zu tun. Ein CRM-System muss diese Besonderheiten abbilden können.

Zunächst benötigen Sie eine zentrale Kundendatenbank, die alle Interaktionen erfasst: von der ersten Kontaktaufnahme über Angebotsverhandlungen bis hin zu Reklamationen. Laut einer Qymatix-Analyse ist ein gut umgesetztes Kundenbeziehungsmanagement die Basis für langfristige und profitable Kundenbeziehungen.

Der mobile Zugriff auf Kundendaten und Lagerbestände entscheidet über den Erfolg im Außendienst.

Für den Außendienst ist mobiler Zugriff unverzichtbar. Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen beim Kundenbesuch aktuelle Preise, Lagerbestände und Bestellhistorien einsehen können. Der B2B-Marktmonitor 2024 des ECC KÖLN zeigt: Trotz wachsender Onlineumsätze bleibt der Außendienst mit 37 Prozent eine tragende Säule des B2B-Vertriebs.

Die Integration mit Ihrem ERP-System ist entscheidend. Wenn Vertriebsdaten und Warenwirtschaft nicht zusammenspielen, entstehen Datensilos, die Ihre Effizienz ausbremsen. Moderne CRM-Plattformen bieten robuste APIs und Integrationen zu SAP, Microsoft Dynamics und anderen gängigen ERP-Systemen im DACH-Raum.

Funktion Nutzen für den Großhandel Zentrale Kundendatenbank 360-Grad-Sicht auf jeden Geschäftskunden Mobile App für Außendienst Aktuelle Daten beim Kundenbesuch verfügbar ERP-Integration Nahtloser Datenaustausch mit Warenwirtschaft Automatisierte Angebotserstellung Zeitersparnis bei Routineangeboten Lead-Scoring Priorisierung der vielversprechendsten Kontakte

Wie schneidet HubSpot im Vergleich zu Salesforce und Microsoft Dynamics ab?

Bei der Auswahl eines CRM-Systems für den Großhandel stehen drei Anbieter regelmäßig zur Debatte: HubSpot als benutzerfreundliche All-in-One-Lösung, Salesforce als Marktführer und Microsoft Dynamics 365 mit seiner Integration ins Microsoft-Ökosystem.

Salesforce gilt als leistungsstark, bringt aber eine steile Lernkurve und höhere Kosten mit sich. Microsoft Dynamics 365 überzeugt durch die nahtlose Verbindung mit Outlook, Teams und SharePoint, erfordert jedoch oft aufwendige Anpassungen. Die dritte Option positioniert sich als All-in-One-Lösung, die Marketing, Vertrieb und Service vereint, ohne dass Sie Experte für komplexe Konfigurationen sein müssen.

Ein wesentlicher Unterschied liegt im Kostenmodell. Während Salesforce und Microsoft Dynamics schnell in den dreistelligen Bereich pro Nutzer und Monat klettern können, ermöglicht die erste Option einen kostenfreien Einstieg. Das macht die Plattform besonders attraktiv für mittelständische Großhändler, die zunächst testen möchten.

Kriterium HubSpot Salesforce Microsoft Dynamics Benutzerfreundlichkeit Hoch Komplex Mittel Einstiegspreis Kostenlos möglich Hoch Mittel bis hoch ERP-Integration SAP, Dynamics, Sage Über Drittanbieter Native Microsoft-Integration DSGVO-Compliance EU-Rechenzentren (kostenpfl.) Einstellungen nötig EU-Rechenzentren Lernkurve Flach Steil Moderat

Was kostet HubSpot für den Großhandel wirklich?

Die Kostenfrage geht weit über den reinen Lizenzpreis hinaus. Neben den monatlichen Gebühren fallen Implementierungskosten, Schulungen, mögliche Anpassungsprojekte und laufende Wartung an. Der sogenannte Total Cost of Ownership entscheidet letztlich über die Wirtschaftlichkeit.

Der kostenlose Tarif ist ideal für Einzelkämpfer, die ein CRM erst einmal risikofrei testen möchten. Sie können bis zu 1 Million Datensätze speichern, allerdings sind die Funktionen für den professionellen Einsatz limitiert: E-Mail-Marketing ist auf 2.000 Sende-Vorgänge (mit HubSpot-Werbeeinblendung) begrenzt, Automatisierungen fehlen fast komplett und – für deutsche Unternehmen oft entscheidend – der Support erfolgt nur über die Community und die Datenverarbeitung im Free-Tarif ist standardmäßig nicht auf EU-Server garantiert.

Mit dem Starter-Tarif (ab ca. 9 €/Monat pro Lizenz) wechseln Großhändler vom „Test-Modus“ in den professionellen Geschäftsbetrieb.

Die entscheidenden Vorteile gegenüber der kostenlosen Version:

Persönlicher Support: Bei technischen Fragen stehen Ihnen echte Experten per E-Mail und In-App-Chat zur Seite, statt auf Foren-Antworten warten zu müssen.

Rechtssicherheit & Vertrauen: Entfernung des HubSpot-Brandings für einen seriösen Auftritt und Zugriff auf EU-Server (Data Residency), was für DSGVO-konformen Handel essenziell ist.

Mehr Marketing-Power: Statt starrer Sendelimits erhalten Sie das 5-fache Volumen Ihrer Marketingkontakte (z.B. 5.000 E-Mails/Monat bei 1.000 Kontakten) – ideal für regelmäßige Katalog-Updates oder Aktionen.

Echte Automatisierung: Während die Free-Version nur eine einzige Nachfass-Mail erlaubt, können Sie hier einfache Workflows bauen (z.B. mehrstufige Willkommensstrecken für Neukunden oder automatische Reaktivierung von Händlern, die 90 Tage nicht bestellt haben).

Laut Statista erreichte der Umsatz im CRM-Software-Segment in Deutschland 2024 rund 3,5 Milliarden Euro mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von über 8 Prozent bis 2029. Die Investition in ein solches System ist also kein Luxus, sondern eine strategische Notwendigkeit.

Wie gelingt die ERP-Integration mit HubSpot?

Die meisten Großhändler arbeiten bereits mit einem ERP-System, sei es SAP, Microsoft Dynamics, Sage oder eine branchenspezifische Lösung. Die Frage ist: Wie bringen Sie Ihre Warenwirtschaft und das CRM zusammen, ohne dass Ihre Teams doppelt pflegen müssen?

Für SAP-Anwender existieren spezialisierte Integrationspartner, die bidirektionale Datensynchronisation zwischen SAP ECC, S/4 HANA oder Business One und dem CRM ermöglichen. Kontakte, Aufträge und Angebote fließen automatisch zwischen den Systemen. HubSpot bietet robuste APIs, die solche Verbindungen ermöglichen.

Die Vorteile einer solchen Integration sind erheblich: Vertriebsmitarbeiter sehen aktuelle Lagerbestände und Lieferzeiten, ohne das ERP-System öffnen zu müssen. Marketing erhält Einblicke in Kaufhistorien für gezieltere Kampagnen. Der Service weiß bei einer Anfrage sofort, welche Bestellungen offen sind.

Integrationsszenario Nutzen Kundendaten-Sync Einheitliche Stammdaten in beiden Systemen Auftrags-Synchronisation Vertrieb sieht Bestellstatus in Echtzeit Angebotserstellung Preise und Verfügbarkeiten aus ERP im CRM Rechnungsdaten Service hat Zugriff auf Zahlungsstatus



Bei der Umsetzung sollten Sie schrittweise vorgehen: Zunächst die kritischsten Datenflüsse identifizieren, dann eine Pilotphase mit einer Abteilung starten und erst danach das gesamte Unternehmen onboarden.

Welche Rolle spielt KI bei modernen CRM-Lösungen für den Großhandel?

Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Großhändler ihre Kundenbeziehungen pflegen. Laut einer PwC-Studie berichten 80 Prozent der Vertriebsteams, die KI einsetzen, von positiven Auswirkungen auf die Kundenbindung. Zusätzlich sehen 72 Prozent der Manager einen Nutzen darin, dass KI den Verwaltungsaufwand reduziert.

Moderne CRM-Plattformen integrieren KI-Engines, die verschiedene Aufgaben automatisieren. HubSpot setzt dabei auf Breeze, ein KI-Layer mit unterstützenden Funktionen, welcher bei der Recherche potenzieller Kunden hilft und vielversprechende Leads identifiziert. Content-Assistenten formulieren personalisierte E-Mails, während Service-Module Supporttickets schneller bearbeiten.

Für Großhändler besonders relevant: Predictive Analytics zur Vorhersage von Kundenverhalten. Welche Kunden drohen abzuwandern? Welche Produkte eignen sich für Cross-Selling? Diese Fragen lassen sich mit KI-gestützten Analysen beantworten, bevor es zu spät ist.

Die GWS-Trendstudie zeigt: Immer mehr Großhändler erkennen das Potenzial künstlicher Intelligenz für die Optimierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Wer frühzeitig investiert, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil.

Wie sieht ein typischer Implementierungsprozess aus?

Die Einführung eines CRM-Systems ist mehr als eine technische Installation. Es ist ein Change-Management-Prozess, der alle Abteilungen betrifft, die mit Kunden in Kontakt stehen. Eine sorgfältige Planung entscheidet über Erfolg oder Misserfolg.

Phase Dauer Aktivitäten Analyse 2-4 Wochen Anforderungen erfassen, Prozesse dokumentieren Konfiguration 4-8 Wochen System einrichten, Integrationen aufsetzen Datenmigration 2-4 Wochen Bestehende Kundendaten bereinigen und importieren Schulung 2-4 Wochen Mitarbeiter auf das neue System vorbereiten Pilotbetrieb 4-8 Wochen Testlauf mit einer Abteilung Rollout Laufend Schrittweise Ausweitung auf alle Teams



Beginnen Sie mit der Vertriebsabteilung, da hier der unmittelbare Nutzen am größten ist. Erfassen Sie zunächst die wichtigsten Kundenkontakte und Verkaufschancen im System. Nach etwa vier Wochen können Sie erste Automatisierungen einrichten, beispielsweise automatische Erinnerungen für Nachfassaktionen.

Ein häufiger Fehler: Zu viele Anpassungen in der Anfangsphase. Starten Sie mit den Standardfunktionen und erweitern Sie erst später, wenn Sie wissen, was Ihre Teams wirklich brauchen.

Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet ein B2B-CRM von einem B2C-CRM? Ein B2B-CRM ist auf längere Verkaufszyklen, komplexe Entscheidungsprozesse mit mehreren Ansprechpartnern und individuelle Preisverhandlungen ausgelegt. Im B2C-Bereich stehen dagegen schnelle Transaktionen und große Kundenmengen im Vordergrund. Können auch kleine Großhändler von einem CRM profitieren? Absolut. Mit kostenlosen Einstiegstarifen können auch Unternehmen mit kleinem Budget starten. Die Strukturierung von Kundendaten und automatisierte Follow-ups bringen bereits bei wenigen Mitarbeitern spürbare Effizienzgewinne. Wie lange dauert die Einführung eines CRM-Systems? Eine Basisimplementierung ist in vier bis acht Wochen möglich. Komplexere Projekte mit umfangreichen ERP-Integrationen und Datenmigration können sechs bis zwölf Monate in Anspruch nehmen. Ist HubSpot DSGVO-konform für deutsche Unternehmen? Ja. In den kostenpflichtigen Tarifen können Sie EU-Rechenzentren in Deutschland wählen. Die Plattform bietet zudem Funktionen zur Einwilligungsverwaltung und Datenlöschung, die DSGVO-Anforderungen erfüllen. Welche Integrationen sind für Großhändler besonders wichtig? Die Anbindung an Ihr ERP-System (SAP, Microsoft Dynamics, Sage) hat höchste Priorität. Daneben sind E-Mail-Integration, Buchhaltungssoftware und eventuell ein Onlineshop-System relevant. Wie messe ich den Erfolg meiner CRM-Investition? Typische Kennzahlen sind: Conversion Rate von Lead zu Kunde, durchschnittliche Verkaufszyklusdauer, Kundenbindungsrate und Umsatz pro Vertriebsmitarbeiter. Integrierte Dashboards ermöglichen die laufende Erfolgsmessung.

Fazit: So finden Sie das richtige CRM für Ihren Großhandel

Der Großhandel befindet sich im Umbruch. Wer seine Kundenbeziehungen nicht aktiv pflegt und digitalisiert, verliert an Boden gegenüber Online-Plattformen und Direktvertrieb. Ein CRM-System ist dabei kein optionales Extra, sondern eine strategische Notwendigkeit.

HubSpot überzeugt durch die Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, umfassenden Funktionen und fairem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Plattform wächst mit Ihrem Unternehmen: vom kostenlosen Einstieg für erste Gehversuche bis hin zu Enterprise-Lösungen für komplexe Anforderungen. Die nahtlose Integration mit ERP-Systemen wie SAP und die integrierte KI-Engine machen HubSpot CRM zur zukunftssicheren Wahl für Großhändler im DACH-Raum.

Starten Sie jetzt mit dem kostenlosen CRM und verbessern Sie Ihre Kundenbeziehungen.