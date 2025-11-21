Shopsystem Vergleich 2026: Der ultimative Ratgeber. 15 Anbieter.

Der Online-Handel boomt. Aber, welches Shopsystem passt zu Ihrem Geschäftsmodell? Dieser Ratgeber führt Sie systematisch durch alle Entscheidungen: von technischen Grundlagen über versteckte Kosten bis zur erfolgreichen Migration. Plus: Ausführliche Profile von 15 führenden Shop-Systemen für den DACH-Markt.

Wie gut kennen Sie sich mit Shopsystemen aus? Machen Sie den Wissenstest!

Bevor Sie in die Auswahl eines Online-Shopsystems einsteigen, testen Sie Ihr Wissen. Die folgenden fünf Fragen helfen Ihnen einzuschätzen, wo Sie stehen:

Frage 1: Was bedeutet „SaaS“ bei Shopsystemen?

A) Software as a Service – Sie mieten die Software monatlich

B) Secure and Safe – Ein Sicherheitszertifikat

C) Simple and Scalable – Eine Systemarchitektur

Frage 2: Welche Kosten fallen bei einem Online-Shop typischerweise an?

A) Nur die monatliche Software-Lizenz

B) Software, Hosting, Payment-Gebühren und Entwicklung

C) Einmalige Einrichtungskosten

Frage 3: Was ist ein „Headless“ Shopsystem?

A) Ein System ohne grafische Oberfläche

B) Ein System, bei dem Frontend und Backend getrennt sind

C) Ein besonders einfaches System für Einsteiger

Frage 4: Wie lange dauert die Implementierung eines professionellen Online-Shops?

A) 1-2 Wochen mit fertigen Templates

B) 3-9 Monate je nach Komplexität

C) Über ein Jahr in jedem Fall

Frage 5: Was kostet ein mittlerer Online-Shop über drei Jahre Betrieb?

A) 5.000 bis 15.000 €

B) 20.000 bis 80.000 €

C) Über 200.000 €

Auflösung: A, B, B, B, B (bei B fallen die meisten professionellen Shops)

Je nach Ihrem Ergebnis wissen Sie jetzt, wie tief Sie in die Materie einsteigen müssen. Dieser Ratgeber begleitet Sie durch alle Aspekte der Shop-System-Auswahl – von den technischen Grundlagen bis zur erfolgreichen Implementierung.

Für wen dieser Ratgeber gedacht ist

Dieser Ratgeber richtet sich an Entscheider in Unternehmen, die ernsthaft in den E-Commerce einsteigen wollen. Sie verkaufen bereits offline oder planen den Start ins Online-Geschäft mit professionellem Anspruch.

Sie finden hier keine Werbeversprechen, sondern faktenbasierte Entscheidungshilfen. Der Fokus liegt auf dem DACH-Markt mit seinen spezifischen Anforderungen an Rechtssicherheit, Zahlungsarten und Geschäftsprozesse.

Was Sie hier nicht finden: Oberflächliche System-Vergleiche oder versteckte Affiliate-Empfehlungen. Stattdessen erhalten Sie strukturierte Auswahlkriterien, realistische Kostenbeispiele und praxisnahe Entscheidungshilfen.

Die Ausgangssituation realistisch einschätzen

Wo steht Ihr Unternehmen aktuell?

Die Ausgangslage bestimmt maßgeblich, welches Shopsystem für Sie geeignet ist. Ein Null-Start unterscheidet sich fundamental von einer System-Migration mit 50.000 Bestandskunden.

Beim Start ohne bestehenden Online-Shop haben Sie maximale Flexibilität in der Systemwahl. Sie können ohne Altlasten das System wählen, das am besten zu Ihren Anforderungen passt.

Bei einer Migration müssen Sie bestehende Datenstrukturen berücksichtigen. Produktdaten, Kundenkonten und Bestellhistorien wollen Sie vermutlich übernehmen – das schränkt die Systemwahl teilweise ein.

Ihr geplantes Umsatzvolumen gibt wichtige Hinweise auf die nötige Systemklasse. Ein Shop für 100.000 € Jahresumsatz braucht andere Features als einer für 10 Millionen €.

Die Wachstumspläne sind mindestens ebenso wichtig wie der aktuelle Stand. Planen Sie innerhalb von drei Jahren internationale Märkte oder zusätzliche Vertriebskanäle? Das System muss mitwachsen können.

Interne Ressourcen ehrlich bewerten

Ihre IT-Kompetenz im Unternehmen ist ein entscheidender Faktor. Haben Sie Entwickler im Team, die PHP oder JavaScript beherrschen? Dann kommen auch komplexere Open-Source-Lösungen in Frage.

Ohne technisches Team sind SaaS-Lösungen wie Shopify oft die bessere Wahl. Sie kümmern sich um Hosting, Updates und Sicherheit – Sie konzentrieren sich aufs Geschäft.

Das verfügbare Budget umfasst mehr als die Software-Lizenz. Rechnen Sie mit 20.000 bis 80.000 € für einen professionellen Mittelstands-Shop über drei Jahre – inklusive Entwicklung, Plugins und laufendem Betrieb.

Die Zeitplanung wird oft unterschätzt. Von der Entscheidung bis zum Go-Live vergehen bei professionellen Projekten mindestens 3-6 Monate, bei komplexen B2B-Shops auch 9-12 Monate.

Beispiel: Zwei typische Szenarien

Szenario 1: Mittelständischer B2B-Händler

Ein Großhändler für technische Artikel verkauft seit 30 Jahren an Geschäftskunden. Das Sortiment umfasst 12.000 Artikel mit komplexen Preisstaffeln nach Kundengruppen und Abnahmemengen.

Das Warenwirtschaftssystem läuft auf Basis von DATEV und muss nahtlos mit dem neuen Shop kommunizieren. Echtzeit-Bestandsabgleich ist geschäftskritisch – ein Artikel darf nicht verkauft werden, wenn er nicht lieferbar ist.

Die Kunden erwarten Funktionen wie Bestelllisten-Upload per CSV, Budgetkonten für verschiedene Kostenstellen und monatliche Sammelrechnungen statt Einzelrechnungen pro Bestellung.

Für diesen Fall kommen primär Self-Hosted-Lösungen wie Shopware oder Oxid in Frage. Die nötige ERP-Integration und B2B-Features rechtfertigen den höheren Implementierungsaufwand von 50.000 bis 120.000 €.

Szenario 2: Fashion-Startup mit D2C-Modell

Ein junges Label verkauft nachhaltige Mode direkt an Endkunden. Das Sortiment ist überschaubar mit 50 Produkten in je 5 Größen und 3-4 Farben – also etwa 200 Varianten.

Der Fokus liegt auf schnellem Markteintritt und schlanken Prozessen. Das Team besteht aus zwei Gründern ohne IT-Hintergrund, die sich aufs Marketing konzentrieren wollen.

Wichtig sind Integration mit Instagram Shopping, einfache Retouren-Abwicklung und eine Mobile-First-Oberfläche, da 80 % des Traffics vom Smartphone kommt.

Hier eignet sich eine SaaS-Lösung wie Shopify oder WooCommerce mit fertigem Theme. Der Shop kann innerhalb von 4-8 Wochen live gehen, die Gesamtkosten im ersten Jahr liegen bei 5.000 bis 15.000 €.

Geschäftsmodelle und ihre technischen Anforderungen

Der klassische Endkundenshop ist die häufigste E-Commerce-Form. Private Käufer bestellen einzelne Produkte zu festen Preisen, bezahlen sofort und erwarten schnellen Versand.

Die technischen Anforderungen sind vergleichsweise standardisiert. Alle gängigen Shop-Systeme beherrschen die Grundfunktionen wie Produktkatalog, Warenkorb, Checkout und Zahlungsabwicklung.

Wichtig im DACH-Raum: Rechtliche Features wie Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, DSGVO-konforme Cookie-Banner und korrekte Versandkosten-Berechnung müssen out-of-the-box funktionieren.

Erfolgreiche B2C-Shops setzen stark auf Marketing-Features: Newsletter-Integration, Gutschein-Codes, Produktbewertungen und Social-Media-Anbindungen sind unverzichtbar.

Geschäftskunden haben völlig andere Anforderungen als Privatpersonen. Sie kaufen oft auf Rechnung, erwarten kundenindividuelle Preise und benötigen detaillierte Bestellhistorien für ihre Buchhaltung.

Die Preis-Logik wird komplex: Staffelpreise nach Abnahmemenge, Kundengruppen-Rabatte, Mindestbestellwerte und spezielle Konditionen für Stammkunden müssen abbildbar sein.

Typische B2B-Funktionen umfassen Freigabe-Workflows für Bestellungen, mehrere Benutzer pro Firmenkonto mit unterschiedlichen Rechten und Export-Funktionen für die Weiterverarbeitung in ERP-Systemen.

Nicht alle Shop-Systeme können B2B-Anforderungen abbilden. Shopware, Magento und spezialisierte B2B-Plattformen wie Sana Commerce oder OroCommerce sind hier die Spezialisten.

Hybrid-Modelle: B2C und B2B parallel

Viele Händler bedienen beide Kundengruppen – Endkunden im Ladengeschäft oder Online-Shop, Geschäftskunden mit Sonderkonditionen. Ein System für beide Welten spart Aufwand.

Die Herausforderung: Geschäftskunden sollen ihre Nettopreise sehen, Privatkundenbrutt opreise mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Der Checkout muss je nach Kundentyp andere Zahlungsarten anbieten.

Shopware und Magento beherrschen Hybrid-Szenarien durch Kundengruppen-Management. Shopify benötigt dafür zusätzliche Apps oder eine Shopify Plus-Lizenz ab 2.000 USD monatlich.

WooCommerce kann mit dem Plugin „B2B Market“ oder „Wholesale Suite“ ebenfalls beide Zielgruppen bedienen. Die Funktionstiefe erreicht aber nicht das Niveau dedizierter B2B-Systeme.

Marktplatz-Modelle und Multi-Vendor-Shops

Ein Marktplatz funktioniert anders als ein klassischer Shop: Externe Händler verkaufen ihre Produkte, der Marktplatz-Betreiber verdient Provisionen und stellt die Infrastruktur.

Die technischen Anforderungen steigen erheblich: Jeder Verkäufer braucht ein eigenes Backend, separate Zahlungsabwicklung, individuelle Versandregeln und ein Provisions-Management.

Shopify, WooCommerce und Shopware unterstützen Multi-Vendor nicht standardmäßig. Sie benötigen Erweiterungen wie „Shopify Marketplace“, „Dokan“ für WooCommerce oder „Shopware Beyond“ für Marktplatz-Funktionen.

Spezialisierte Marktplatz-Lösungen wie Sharetribe, CS-Cart oder Mirakl sind für diesen Zweck entwickelt. Die Implementierung ist aufwändig, Kosten starten bei 100.000 € für professionelle Projekte.

Abo-Commerce und Subscription-Modelle

Abonnements werden im E-Commerce immer wichtiger: von Kaffee-Lieferungen über Software bis zu Kosmetik-Boxen. Kunden zahlen monatlich, die Bestellungen erfolgen automatisch.

Technisch benötigen Sie Recurring Billing: Das System muss automatisch Zahlungen einziehen, Kunden über bevorstehende Lieferungen informieren und Pausierung oder Kündigungen verwalten.

Shopify hat mit „Subscriptions“ ein natives Feature für Abo-Modelle. Die Abwicklung läuft über Shopify Payments, externe Payment-Provider erfordern Apps wie „Recharge“ oder „Bold Subscriptions“.

WooCommerce nutzt „WooCommerce Subscriptions“ als Premium-Plugin für 199 USD pro Jahr. Die Integration mit Payment-Gateways ist gut dokumentiert, funktioniert aber nicht mit allen Zahlungsarten.

Shopware bietet keine native Abo-Funktion. Sie benötigen Erweiterungen wie „Shopware Subscription“ von Drittanbietern oder individuelle Entwicklung ab 15.000 € Aufwand.

Dropshipping und Print-on-Demand

Beim Dropshipping verkaufen Sie Produkte, die Sie nicht selbst lagern. Bei jeder Bestellung leitet das System die Order an Ihren Lieferanten weiter, der direkt an den Endkunden versendet.

Die technische Integration erfolgt über APIs zu Dropshipping-Anbietern wie AliExpress, Spocket oder Printful. Produktdaten, Bestände und Bestellstatus müssen automatisch synchronisiert werden.

Shopify ist im Dropshipping-Segment führend durch Apps wie „Oberlo“ (AliExpress), „Spocket“ (EU-Lieferanten) und „Printful“ (Print-on-Demand). Die Integration erfolgt mit wenigen Klicks.

WooCommerce bietet über Plugins ähnliche Funktionen: „AliDropship“ für AliExpress-Import oder „Printful Integration“ für individuell bedruckte Produkte. Die Automatisierung ist weniger ausgereift als bei Shopify.

Print-on-Demand für T-Shirts, Poster oder Bücher funktioniert ähnlich. Printful, Printify oder Gelato integrieren sich in die meisten Shop-Systeme und übernehmen Produktion und Versand.

Checkliste: Welches Geschäftsmodell passt zu Ihnen?

[ ] B2C-Einzelhandel: Standardprodukte an Endkunden, feste Preise, sofortige Zahlung

Standardprodukte an Endkunden, feste Preise, sofortige Zahlung [ ] B2B-Großhandel: Komplexe Preisstaffeln, Kauf auf Rechnung, ERP-Integration nötig

Komplexe Preisstaffeln, Kauf auf Rechnung, ERP-Integration nötig [ ] Hybrid B2C + B2B: Beide Kundengruppen im selben System mit unterschiedlichen Konditionen

Beide Kundengruppen im selben System mit unterschiedlichen Konditionen [ ] Marktplatz: Externe Verkäufer, Provisions-Management, Multi-Vendor-Funktionen

Externe Verkäufer, Provisions-Management, Multi-Vendor-Funktionen [ ] Abo-Commerce: Wiederkehrende Zahlungen, automatische Bestellungen, Kundenbindung

Wiederkehrende Zahlungen, automatische Bestellungen, Kundenbindung [ ] Dropshipping: Keine eigene Lagerhaltung, automatische Bestellweiterleitung

Keine eigene Lagerhaltung, automatische Bestellweiterleitung [ ] Print-on-Demand: Individualisierte Produkte, Produktion on-the-fly

Technische Grundsatzentscheidungen

SaaS vs. Self-Hosted vs. Headless

Die Architektur-Entscheidung ist fundamental und nur schwer revidierbar. Jeder Ansatz hat spezifische Vor- und Nachteile, die Sie langfristig begleiten.

SaaS: Software as a Service

Bei SaaS-Lösungen wie Shopify mieten Sie die Software als Komplettpaket. Hosting, Updates, Sicherheit und Betrieb liegen beim Anbieter – Sie zahlen eine monatliche Gebühr.

Der größte Vorteil ist die Einfachheit: Sie können innerhalb von Stunden einen Shop aufsetzen, müssen sich nicht um technische Details kümmern und bekommen automatisch alle Updates.

Die Kosten sind planbar durch fixe Monatsgebühren. Shopify Basic kostet 29 USD, Professional 79 USD, Advanced 299 USD monatlich. Dazu kommen 0,5-2 % Transaktionsgebühren bei externen Payment-Gateways.

Der Nachteil: Begrenzte Anpassbarkeit und Vendor Lock-in. Sie sind an die Funktionen des Anbieters gebunden, Custom-Entwicklungen sind aufwändig oder unmöglich.

Typische Einsatzgebiete für SaaS: Schneller Markteintritt, überschaubares Sortiment, kein technisches Team, fokus auf Marketing statt IT.

Self-Hosted: Eigene Server-Infrastruktur

Self-Hosted-Systeme wie Shopware, WooCommerce oder Magento installieren Sie auf eigenen Servern oder bei einem Hosting-Provider. Sie haben vollständige Kontrolle über Code und Daten.

Die Flexibilität ist maximal: Jede Funktion lässt sich anpassen, eigene Features entwickeln, beliebige Schnittstellen integrieren. Sie sind nicht von Entscheidungen eines SaaS-Anbieters abhängig.

Die Verantwortung liegt aber bei Ihnen: Updates einspielen, Sicherheitslücken schließen, Performance optimieren und Backups verwalten. Das erfordert technische Kompetenz.

Die Kosten sind variabler: Server-Hosting ab 50 bis 500 € monatlich je nach Traffic, dazu Entwicklung, Wartung und Plugins. Dafür keine Transaktionsgebühren.

Typische Einsatzgebiete: Komplexe B2B-Anforderungen, umfangreiche ERP-Integration, hohe Individualisierung, eigenes Entwickler-Team.

Headless: Frontend und Backend getrennt

Headless-Architektur trennt die Shop-Logik (Backend) vom Frontend. Das Backend stellt Daten per API bereit, das Frontend (z.B. eine React-App) zeigt sie an.

Der Vorteil: Maximale Freiheit im Frontend-Design, Nutzung auf verschiedenen Kanälen (Web, App, IoT), moderne Tech-Stacks wie React oder Vue.js.

Die Komplexität steigt erheblich: Sie brauchen Frontend-Entwickler, müssen zwei Systeme betreiben und alle Integrationen selbst implementieren. Kein funktionierendes Template out-of-the-box.

Die Kosten liegen deutlich höher als bei klassischen Setups: Mindestens 80.000 € für professionelle Headless-Projekte, oft auch 200.000 € bei komplexen Anforderungen.

Typische Einsatzgebiete: Großunternehmen mit mehreren Touchpoints, innovative UX-Konzepte, Omnichannel-Strategien, eigene Entwickler-Teams.

Headless-fähige Systeme: Shopware 6, Magento, commercetools, Shopify (über Storefront API). WooCommerce ist nur eingeschränkt headless-tauglich.

Vergleichstabelle: SaaS vs. Self-Hosted vs. Headless

Kriterium SaaS (Shopify) Self-Hosted (Shopware) Headless (commercetools) Startkosten 0-1.000 € 5.000-20.000 € 50.000-150.000 € Monatliche Kosten 29-299 USD + Trans.-Geb. 50-500 € Hosting 500-5.000 € Backend + Hosting Implementierung 2-8 Wochen 3-6 Monate 6-18 Monate Anpassbarkeit Begrenzt Hoch Maximal Tech-Know-how Gering Mittel-Hoch Sehr hoch Updates Automatisch Manuell Manuell (beide Systeme) Skalierbarkeit Sehr gut Gut (Hosting skalieren) Exzellent Vendor Lock-in Hoch Gering Gering Datenkontrolle Beim Anbieter Vollständig eigene Vollständig eigene

Open Source vs. proprietäre Lösungen

Die Lizenzfrage beeinflusst Ihre Handlungsfreiheit langfristig. Open Source bedeutet freier Zugang zum Quellcode, proprietäre Software verbirgt die technischen Details.

Open Source: Freiheit und Community

Open-Source-Systeme wie WooCommerce, Magento Open Source oder PrestaShop sind kostenlos nutzbar. Der Quellcode ist öffentlich, jeder Entwickler kann ihn einsehen und anpassen.

Die Community ist der größte Vorteil: Tausende Entwickler erstellen Plugins, beantworten Fragen in Foren und finden Sicherheitslücken. Die Innovationskraft ist enorm.

Die Kosten entstehen nicht durch Lizenzen, sondern durch Entwicklung und Hosting. Ein WooCommerce-Shop kostet 0 € Lizenz, aber 5.000-30.000 € für professionelle Implementierung.

Das Risiko: Ohne technische Kompetenz im Team sind Sie auf externe Dienstleister angewiesen. Schlecht programmierte Plugins können Sicherheitsprobleme verursachen.

Vendor Lock-in gibt es nicht: Sie können jederzeit den Hosting-Provider wechseln, eigene Anpassungen vornehmen oder das System komplett neu aufsetzen.

Proprietäre Software: Kontrolle und Support

Proprietäre Systeme wie Shopify gehören einem Unternehmen, das den Quellcode kontrolliert. Sie nutzen die Software nach den Regeln des Anbieters.

Der Support ist professioneller: Shopify bietet 24/7-Telefon-Support, garantierte Verfügbarkeit und haftet für Probleme. Bei Open Source sind Sie auf Community-Hilfe angewiesen.

Die Kosten sind durch Lizenzgebühren höher, dafür ist vieles inkludiert: Hosting, Updates, Sicherheit und Core-Features. Sie sparen eigene IT-Ressourcen.

Die Abhängigkeit ist größer: Shopify entscheidet, welche Features entwickelt werden, kann Preise erhöhen und API-Änderungen vornehmen. Ein Wechsel zu einem anderen System ist aufwändig.

Rechtssicherheit ist oft besser: Proprietäre Anbieter achten auf Compliance mit DSGVO und anderen Regulierungen, aktualisieren rechtliche Features zeitnah.

Hybrid-Modell: Open Source mit kommerziellem Support

Einige Systeme kombinieren beide Welten: Shopware ist Open Source, bietet aber kommerzielle Editionen mit zusätzlichen Features und Professional Support.

Die Rise Edition (ehemals Community Edition) ist kostenlos nutzbar. Die Evolve und Beyond Editions kosten ab 1.495 € monatlich und bieten erweiterte B2B-Features, erweiterten Support und Cloud-Hosting.

Magento verfolgt ein ähnliches Modell: Magento Open Source ist kostenlos, Magento Commerce (jetzt Adobe Commerce) kostet ab 22.000 USD pro Jahr mit Premium-Features.

Dieser Ansatz vereint Flexibilität der Open-Source-Welt mit Planungssicherheit durch kommerziellen Support. Gerade für Mittelständler oft die beste Balance.

Checkliste: Welche Architektur passt zu Ihnen?

Wählen Sie SaaS, wenn:

[ ] Sie schnell starten wollen (innerhalb 4-8 Wochen)

[ ] Kein technisches Team verfügbar ist

[ ] Planbare Kosten wichtiger sind als maximale Flexibilität

[ ] Standard-Features ausreichen

[ ] Sie sich auf Marketing statt IT fokussieren wollen

Wählen Sie Self-Hosted, wenn:

[ ] Individuelle Anpassungen erforderlich sind

[ ] ERP-Integration oder komplexe Schnittstellen nötig sind

[ ] Vollständige Datenkontrolle gewünscht ist

[ ] Technische Kompetenz im Unternehmen vorhanden ist

[ ] Transaktionsgebühren eingespart werden sollen

Wählen Sie Headless, wenn:

[ ] Innovative Frontend-Konzepte umgesetzt werden sollen

[ ] Mehrere Touchpoints (Web, App, POS) bedient werden

[ ] Höchste Performance-Anforderungen bestehen

[ ] Entwickler-Ressourcen großzügig vorhanden sind

[ ] Budget für 80.000 € + Implementierung vorhanden ist

Skalierbarkeit: Heute klein, morgen groß?

Was bedeutet Skalierbarkeit konkret?

Skalierbarkeit ist mehr als ein Buzzword: Es geht darum, ob Ihr System mit wachsendem Geschäft Schritt halten kann. Technisch, funktional und wirtschaftlich.

Die technische Skalierung betrifft Performance: Kann das System 100 gleichzeitige Besucher verarbeiten? Und 10.000? Wie verhält sich die Ladezeit bei 1.000 vs. 100.000 Produkten?

Die funktionale Skalierung meint Features: Reichen die Standard-Funktionen langfristig? Lassen sich neue Anforderungen wie Multi-Store, B2B-Features oder Marktplatz-Integration nachrüsten?

Die wirtschaftliche Skalierung betrifft Kosten: Bleiben die Betriebskosten proportional zum Umsatz? Oder explodieren Lizenzgebühren bei bestimmten Schwellenwerten?

Ein typischer Fehler: Ein günstiges System für den Start wählen und nach zwei Jahren komplett neu migrieren müssen. Das kostet Zeit, Geld und SEO-Rankings.

Performance bei steigendem Traffic

Ein Shop mit 100 Besuchern pro Tag läuft auf fast jedem System problemlos. Bei 10.000 Besuchern pro Tag beginnen die Unterschiede.

WooCommerce ist ein WordPress-Plugin und erbt dessen Performance-Grenzen. Ab etwa 50.000 Produkten oder 5.000 gleichzeitigen Besuchern wird umfangreiches Caching und Optimierung nötig.

Shopify als SaaS-Lösung skaliert automatisch: Die Infrastruktur wächst mit Ihrem Traffic. Selbst bei Flash-Sales mit 50.000 Besuchern gleichzeitig bleibt der Shop stabil.

Shopware und Magento skalieren auf eigener Infrastruktur: Sie müssen Server-Ressourcen selbst dimensionieren. Mit Cloud-Hosting (AWS, Azure) ist nahezu unbegrenzte Skalierung möglich.

Die Ladezeit ist erfolgskritisch: Jede Sekunde länger kostet etwa 7 % Conversion Rate. Google bewertet langsame Shops schlechter im Ranking. Core Web Vitals sind SEO-Faktor.

Beispiel: Ein mittelständischer Elektronikhändler startet mit 5.000 Produkten auf WooCommerce. Nach drei Jahren sind es 80.000 Produkte, Black Friday bringt 15.000 Besucher gleichzeitig. Der Shop bricht zusammen. Die Migration zu Shopware kostet 45.000 € und sechs Monate.

Multi-Store und Internationalisierung

Erfolgreiche Händler expandieren oft international: Erst Deutschland, dann Österreich und Schweiz, später Frankreich oder Benelux. Jeder Markt braucht eigene Sprache, Währung und rechtliche Anpassungen.

Ein Multi-Store-System verwaltet mehrere Shops aus einem Backend. Produktdaten, Kunden und Bestellungen werden zentral gepflegt, aber pro Land angepasst.

Shopware unterstützt Multi-Store nativ: Sie können beliebig viele Sales Channels anlegen, mit eigenen Domains, Sprachen und Designs. Die Produktverwaltung bleibt zentral.

Shopify bietet „Shopify Markets“: Eine Installation, mehrere Länder mit eigenen URLs, Währungen und Zahlungsarten. Verfügbar ab dem Professional-Tarif (79 USD monatlich).

WooCommerce benötigt Plugins für Multi-Store: „WooCommerce Multilingual“ mit WPML für Sprachen, „Multi Currency“ für Währungen. Die Lösung ist weniger elegant als bei dedizierten Multi-Store-Systemen.

Die rechtlichen Unterschiede zwischen Ländern sind erheblich: Deutsche Button-Lösung, österreichische Impressumspflicht, schweizerisches Widerrufsrecht. Das System muss länderspezifische Templates unterstützen.

Beispiel: Ein Weinhändler startet in Deutschland, expandiert in die Schweiz. Schweizer Kunden dürfen keine EU-Mehrwertsteuer sehen, Zahlart TWINT wird erwartet, Zahlungsfristen sind länger. Shopware kann dies mit einem zusätzlichen Sales Channel abbilden – Gesamtaufwand 8.000 €. Bei Shopify Markets sogar noch einfacher.

Von 500 zu 50.000 Bestellungen pro Monat

Das Bestellvolumen stellt unterschiedliche Anforderungen: 500 Bestellungen können Sie fast manuell abwickeln, bei 50.000 muss alles automatisiert sein.

Die Prozesse müssen mitwachsen: Automatischer Datenexport ins ERP, Versandetiketten-Druck per Knopfdruck, automatische Rechnungserstellung und Payment-Abgleich.

Shopify skaliert hier problemlos: Die Infrastruktur verkraftet das Volumen, aber die Kosten steigen. Bei über 50.000 Bestellungen/Monat ist oft Shopify Plus (ab 2.000 USD monatlich) wirtschaftlicher.

Self-Hosted-Systeme wie Shopware haben keine Volumenlimits: Sie zahlen für Server-Kapazität, nicht pro Bestellung. Bei hohem Volumen oft günstiger als SaaS.

Die Warenwirtschaft wird zum Flaschenhals: Bestellungen müssen in Echtzeit ins ERP, Bestände zurück in den Shop. Ohne stabile Schnittstellen kollabiert der Prozess.

Beispiel: Ein Food-Händler wächst von 2.000 auf 30.000 Bestellungen monatlich innerhalb von 18 Monaten. Shopify Basic (29 USD) reicht nicht mehr, Upgrade auf Advanced (299 USD). Zusätzlich: Anbindung an Shipping-Automation (ShipStation, 200 USD/Monat) und ERP-Middleware (1.500 € monatlich). Gesamtkosten steigen von 500 auf 2.500 € monatlich.

Checkliste: Ist Ihr System skalierbar?

[ ] Performance-Test: Wie verhält sich das System bei 10x höherem Traffic?

Wie verhält sich das System bei 10x höherem Traffic? [ ] Produktanzahl: Funktioniert alles noch mit 10x mehr Produkten?

Funktioniert alles noch mit 10x mehr Produkten? [ ] Multi-Store: Können weitere Länder mit vertretbarem Aufwand ergänzt werden?

Können weitere Länder mit vertretbarem Aufwand ergänzt werden? [ ] API-Limits: Gibt es Beschränkungen bei API-Calls für Integrationen?

Gibt es Beschränkungen bei API-Calls für Integrationen? [ ] Kostenstruktur: Bleiben die Kosten bei 10x Umsatz proportional?

Bleiben die Kosten bei 10x Umsatz proportional? [ ] Automatisierung: Lassen sich wachsende Bestellvolumen automatisiert abwickeln?

Lassen sich wachsende Bestellvolumen automatisiert abwickeln? [ ] Support: Skaliert der Support mit (24/7 bei kritischem Volumen)?

Funktionale Anforderungen systematisch definieren

Produktverwaltung: Einfach bis komplex

Die Produktstruktur variiert enorm zwischen Branchen. Ein Buchhändler hat simple Produkte mit ISBN, ein Möbelhersteller komplexe Konfigurationen mit hunderten Optionen.

Einfache Produktstrukturen

Einzelprodukte ohne Varianten sind die Basis: Ein Buch, ein Poster, eine Dienstleistung. Jedes Produkt hat eine SKU, einen Preis, eine Beschreibung.

Alle Shop-Systeme beherrschen einfache Produkte problemlos. WooCommerce, Shopify und Shopware bieten intuitive Produktmasken für Titel, Beschreibung, Preis, Bilder und SEO-Daten.

Der Import erfolgt typischerweise per CSV-Datei. Bei einigen hundert Produkten ist das komfortabel, bei Zehntausenden benötigen Sie strukturiertere Formate oder PIM-Integration.

Digitale Produkte wie E-Books, Software oder Online-Kurse benötigen Download-Management. Der Kunde erhält nach Zahlung einen Link, der zeitlich begrenzt oder auf wenige Downloads beschränkt ist.

Shopify und WooCommerce unterstützen digitale Produkte nativ. Sie laden die Datei hoch, definieren Limits und das System liefert Download-Links nach Zahlungseingang.

Produktvarianten: Größen, Farben, Materialien

Varianten sind Ausprägungen eines Produkts: Ein T-Shirt in Größen S-XXL und Farben Rot, Blau, Schwarz ergibt 15 Varianten. Jede kann eigene SKU, Preis und Bestand haben.

WooCommerce nutzt „Variable Products“: Sie definieren Attribute (Größe, Farbe) und deren Werte, das System generiert automatisch alle Kombinationen. Maximal empfohlen: 50 Varianten pro Produkt.

Shopify erlaubt bis zu 100 Varianten pro Produkt mit drei Varianten-Dimensionen (z.B. Größe, Farbe, Material). Darüber hinaus benötigen Sie Apps wie „Infinite Options“ – das macht die Verwaltung komplex.

Shopware unterstützt unbegrenzte Varianten mit beliebig vielen Eigenschaften. Ideal für Konfiguratoren: Ein Hemd mit Kragenform, Manschettentyp, Stoff, Knopffarbe erzeugt tausende Kombinationen.

Ein Problem bei Varianten: Der Lagerbestand muss pro Variante geführt werden. „T-Shirt Blau XL“ ist ausverkauft, „T-Shirt Blau L“ verfügbar. Das System muss dies korrekt anzeigen.

Bundles, Sets und Produktgruppen

Bundles sind Pakete mehrerer Produkte zu einem Sonderpreis: „Kamera + Objektiv + Tasche für 1.200 € statt 1.400 €“. Technisch komplexer, weil Lagerbestände mehrerer Artikel berücksichtigt werden müssen.

WooCommerce bietet „Product Bundles“ als Premium-Plugin (49 USD/Jahr). Sie definieren die enthaltenen Produkte, das System reduziert beim Verkauf alle Bestände entsprechend.

Shopify benötigt Apps wie „Bundler“ oder „Shopify Bundles“ (nativ seit 2023). Die native Lösung ist einfach, aber limitiert – Apps bieten mehr Optionen bei zusätzlichen Kosten.

Shopware unterstützt „Produktsets“ nativ: Sie gruppieren Artikel, definieren Rabatte und das System verwaltet Bestände automatisch. Auch geschachtelte Bundles (Bundle aus Bundles) sind möglich.

Ein Sonderfall: Zusammengestellte Pakete, bei denen Kunden selbst auswählen. „Wählen Sie 6 Flaschen aus unserem Sortiment für 99 €“. Das erfordert oft Custom-Entwicklung.

Konfigurierbare Produkte und Produktkonfiguratoren

Konfiguratoren gehen über Varianten hinaus: Der Kunde baut sich sein Produkt aus hunderten Optionen zusammen. Typisch bei Möbeln, Maschinen, individualisierter Bekleidung.

Ein Sofa-Konfigurator bietet: Modell (5 Optionen), Stoff (30 Optionen), Farbe (15 Optionen), Füße (8 Optionen), Größe (10 Optionen). Das sind 180.000 theoretische Kombinationen – als Varianten nicht handhabbar.

Die Lösung: Ein Konfigurator-Tool, das Regeln definiert (Stoff X nur mit Füßen Y) und dynamisch Preise berechnet. Nach Auswahl wird eine individuelle SKU generiert.

Shopware und Magento bieten Konfigurator-Funktionen nativ. Für komplexe Szenarien gibt es Erweiterungen wie „Shopware Advanced Configurator“ oder Magento „Configurable Product“.

Shopify ist für Konfiguratoren schlecht geeignet: Sie benötigen Apps wie „Infinite Options“ oder „Product Customizer“, die an Grenzen stoßen. Custom-Entwicklung mit Headless-Ansatz ist oft nötig.

WooCommerce nutzt Plugins wie „WooCommerce Composite Products“ oder „YITH Product Add-Ons“. Funktioniert für mittlere Komplexität, bei hunderten Optionen wird Performance zum Problem.

Beispiel: Ein Maschinenbauer verkauft Industriepressen online. Kunden konfigurieren Presskraft (5 Stufen), Tischgröße (8 Optionen), Steuerung (3 Optionen), Sicherheitsfeatures (12 Options, mehrfach wählbar). Umsetzung mit Shopware und Custom-Konfigurator: 35.000 € Entwicklungsaufwand.

Zahlungsabwicklung im DACH-Raum

Die Zahlungsarten entscheiden über Kaufabschlüsse: Fehlt die gewünschte Zahlart, bricht der Kunde ab. Im DACH-Raum sind die Präferenzen anders als in den USA.

Typische Zahlungsarten und ihre Verbreitung

Rechnung ist in Deutschland die beliebteste Zahlart bei Erstbestellungen: Der Kunde zahlt erst nach Erhalt der Ware. Für Händler risikoreich, aber conversion-fördernd.

Die technische Abwicklung erfolgt oft über Payment Service Provider wie Klarna, PayPal (Plus) oder Unzer. Sie übernehmen Bonitätsprüfung und Risiko gegen Gebühr (2-4 % + 0,30 €).

Lastschrift (SEPA Direct Debit) ist bei Stammkunden beliebt: Einmaliges Mandat, danach bequeme automatische Abbuchung. Rechtlich komplex wegen SEPA-Vorschriften.

Kreditkarten (Visa, Mastercard) sind Standard, aber teurer: 1,5-3 % Transaktionsgebühr. In Deutschland weniger verbreitet als in den USA, aber für internationalen Verkauf unverzichtbar.

PayPal ist im DACH-Raum dominant: Etwa 30 % aller Online-Käufe laufen darüber. Gebühren: 1,9 % + 0,35 € bei deutschen Konten, 2,49 % + 0,35 € international.

Sofortüberweisung (jetzt Klarna Pay Now) ist Echtzeitüberweisung: Kunde authentifiziert sich mit Banking-Daten, Händler erhält sofortige Zahlungsbestätigung. Gebühr: etwa 1,4 %.

Ratenkauf boomt: Klarna, PayPal Pay Later oder Unzer Instalment bieten Teilzahlungen. Conversion steigt um 20-30 %, gerade bei höheren Warenkörben ab 200 €.

Payment Service Provider vs. Direct Gateway

Ein PSP (Payment Service Provider) bündelt mehrere Zahlungsarten in einer Integration: Mollie, Stripe, Unzer, Computop. Sie integrieren einmal, erhalten Zugang zu 10-20 Zahlungsarten.

Die Vorteile: Schnelle Integration, ein Vertrag, eine Abrechnung, ein Support-Kontakt. Ideal für kleine und mittlere Händler.

Die Nachteile: Zusätzliche Gebührenebene (PSP verdient mit), oft höhere Transaktionskosten als Direktintegration. Abhängigkeit von einem Anbieter.

Direct Gateways verbinden direkt mit Zahlungsanbietern: PayPal-API, Klarna-API, Kreditkarten-Acquiring direkt bei der Bank. Niedrigere Gebühren, aber Integrationsaufwand pro Zahlart.

Shopify hat „Shopify Payments“ als hauseigenen PSP: 0 % Transaktionsgebühr zusätzlich zur Kreditkartengebühr (1,5-2 %), einfache Integration. Bei externen PSPs: 0,5-2 % Zusatzgebühr.

WooCommerce integriert direkt oder über PSP: PayPal-Plugin (kostenlos), Stripe-Plugin (kostenlos), Mollie-Plugin (kostenlos). Keine zusätzlichen Shop-System-Gebühren.

Shopware unterstützt alle gängigen PSPs: Mollie, Stripe, Unzer, PayPal, Klarna. Die meisten Plugins sind kostenfrei, manche Premium-Plugins kosten 50-200 € einmalig.

Transaktionsgebühren realistisch kalkulieren

Ein Beispiel-Shop mit 100.000 € Jahresumsatz und durchschnittlich 80 € Warenkorbwert macht 1.250 Bestellungen. Die Payment-Kosten variieren erheblich:

Szenario 1: Nur PayPal

1.250 Bestellungen × (1,9 % + 0,35 €) = 1.900 € + 438 € = 2.338 € Payment-Kosten

Anteil am Umsatz: 2,3 %

Szenario 2: Mix (50 % PayPal, 30 % Kreditkarte, 20 % Rechnung via Klarna)

625 × PayPal (1,9 % + 0,35 €) = 1.169 €

375 × Kreditkarte (2,5 % + 0,25 €) = 844 €

250 × Rechnung via Klarna (3 % + 0,30 €) = 675 €

Gesamt: 2.688 € (2,7 % vom Umsatz)

Szenario 3: Shopify Payments (nur USA/UK optimal nutzbar)

Basis-Tarif (29 USD): 2,0 % + 0,25 € Kreditkarte + 2 % Extra bei externen Gateways

Professional-Tarif (79 USD): 1,7 % + 0,25 € + 1 % Extra

Bei 100 % Shopify Payments: ca. 2.000-2.500 € je nach Tarif

Die Optimierung: Kunden zu günstigen Zahlarten lenken (Überweisung, Lastschrift) durch kleine Rabatte oder kostenfreien Versand. Ethisch vertretbar und legal.

Versand und Logistik-Integration

Der Versandprozess entscheidet über Kundenzufriedenheit: Schnelle Lieferung, transparentes Tracking, problemlose Retouren sind Hygienefaktoren im E-Commerce.

Versanddienstleister anbinden

Die gängigen Versender im DACH-Raum sind DHL, DPD, Hermes, GLS und UPS. Für internationale Sendungen kommen FedEx und DHL Express hinzu.

Alle Shop-Systeme bieten Plugins für Versanddienstleister: Sie hinterlegen Ihre Vertragsdaten, das System berechnet automatisch Versandkosten im Checkout und generiert Versandetiketten.

Shopify hat Partnerschaften mit DHL und DPD: Vergünstigte Tarife (bis 24 % Rabatt), direkte Integration für Etikettendruck, automatisches Tracking-Update. Einrichtung in 10 Minuten.

WooCommerce nutzt Plugins wie „WooCommerce Shipping“ (kostenlos für USA), „DHL for WooCommerce“ (kostenlos) oder Premium-Lösungen wie „ShipStation“ (ab 9 USD/Monat).

Shopware bietet „Shipping Extensions“: DHL-Plugin (kostenfrei), DPD-Plugin (ab 99 €), Hermes-Plugin (ab 149 €). Die Qualität variiert – Rezensionen prüfen ist wichtig.

Ein Profi-Ansatz: Shipping-Middleware wie Shipcloud, sendcloud oder ShipStation. Sie integrieren einmal, erhalten Zugang zu allen Versendernmit Tarifvergleich in Echtzeit.

Die Versandkosten können fix, gewichtsbasiert, volumenbasiert oder zielabhängig sein. Die meisten Shops kombinieren mehrere Faktoren.

Beispiel Versandkosten-Staffelung:

0-5 kg: 4,90 €

5-10 kg: 7,90 €

10-31,5 kg: 12,90 €

Ab 100 € Warenwert: versandkostenfrei

Shopify berechnet Versandkosten nach Gewicht, Preis oder Destination: Sie definieren Zonen (Deutschland, EU, Welt) und Regeln. Echtzeit-Tarife von Versendernüber Apps möglich.

WooCommerce nutzt „Shipping Zones“: Sie definieren geografische Zonen und Versandmethoden mit Konditionen. Komplexe Regeln erfordern Plugins wie „Table Rate Shipping“.

Shopware bietet flexible Versandkosten: Nach Gewicht, Warenwert, Anzahl Artikel oder individuellen Berechnungen. Auch länderspezifische Staffelungen sind einfach umsetzbar.

Ein Problem: Sperrgut oder Produkte mit besonderen Anforderungen. Ein Sofa kostet 89 € Versand, normale Pakete 4,90 €. Das System muss produktspezifisch rechnen können.

Multi-Warehouse: Mehrere Lager koordinieren

Wachsende Händler betreiben oft mehrere Lager: Hauptlager in Deutschland, Fulfillment-Center für Amazon, Dropshipping-Lieferanten in Asien.

Das System muss wissen: Wo ist Produkt X verfügbar? Welches Lager erfüllt Bestellung Y am günstigsten? Wie werden Bestände synchronisiert?

Shopify bietet „Locations“ ab dem Professional-Tarif: Mehrere Lager-Standorte, automatische Zuweisung der günstigsten Location pro Bestellung basierend auf Lieferadresse.

WooCommerce benötigt Plugins wie „Multi-Warehouse“ (ab 199 USD/Jahr) oder „WooCommerce Stock Manager“. Die Lösungen variieren in Funktionsumfang und Zuverlässigkeit.

Shopware unterstützt Multi-Warehouse ab der Evolve Edition: Unbegrenzte Lager-Standorte, intelligente Zuweisung, Lagerpriorisierung, Split-Deliveries wenn Artikel in verschiedenen Lagern liegen.

Ein Rechenbeispiel: Kunde in München bestellt drei Artikel. Artikel A und B liegen in Lager München (günstiger Versand), Artikel C nur in Lager Hamburg. Das System kann:

Alles aus Hamburg senden (teurer, langsamer) Zwei Sendungen erstellen (günstiger, komplexer für Kunden) Die Logik muss konfigurierbar sein.

Retouren sind im Online-Handel unvermeidbar: 20-40 % Retourenquote bei Fashion, 5-10 % bei Elektronik. Der Prozess muss reibungslos sein.

Der Kunde braucht: Retourenschein zum Ausdrucken oder digitalen QR-Code für Paketshop-Abgabe, klare Informationen zu Rücksendeadresse und -kosten, Transparenz über Rückerstattungsstatus.

Shopify bietet „Returns“ nativ (seit 2023): Kunden können im Konto Retouren anmelden, Retourenscheine drucken, Status verfolgen. Händler bestätigt Wareneingang, System erstattet automatisch.

WooCommerce benötigt Plugins wie „Booster for WooCommerce“ (Retouren-Modul), „WooCommerce Returns“ (kostenpflichtig) oder Custom-Entwicklung für spezifische Prozesse.

Shopware bietet Retouren-Funktionen ab Evolve Edition: Kunde beantragt Retoure, Händler genehmigt, Gutschrift oder Rückzahlung wird automatisiert ausgelöst.

Der Workflow sollte sein:

Kunde meldet Retoure online an Automatische Prüfung: Innerhalb Rückgabefrist? Bestellung existent? Retourenschein-Generierung (PDF oder DHL-QR-Code) Bei Wareneingang: Qualitätsprüfung Automatische Rückerstattung oder Gutschrift

Checkliste: Funktionale Anforderungen definieren

Produktverwaltung:

[ ] Anzahl Produkte aktuell und in 3 Jahren?

[ ] Einfache Produkte, Varianten oder Konfiguratoren?

[ ] Digitale Produkte oder Services?

[ ] Bundles/Sets erforderlich?

[ ] PIM-Integration für große Kataloge?

Zahlungsabwicklung:

[ ] Welche Zahlungsarten sind für Ihre Zielgruppe wichtig?

[ ] PSP-Ansatz oder Direktintegration bevorzugt?

[ ] Rechnungskauf anbieten (Risikomanagement)?

[ ] Ratenkauf für höhere Warenkörbe?

[ ] Internationale Zahlungsarten für Export?

Versand & Logistik:

[ ] Welche Versanddienstleister nutzen Sie?

[ ] Versandkosten: fix, gestaffelt, abhängig von Destination?

[ ] Mehrere Lagerstandorte zu koordinieren?

[ ] Sperrgut oder Sonderversand-Konditionen?

[ ] Retouren-Prozess automatisiert gewünscht?

Integration in die bestehende IT-Landschaft

Warum Integrationen erfolgskritisch sind

Ein isolierter Shop ist ein Problem: Bestelldaten manuell ins ERP übertragen, Rechnungen einzeln erstellen, Lagerbestände per Excel abgleichen – das kostet Stunden täglich.

Die Integration automatisiert Datenflüsse: Bestellungen landen automatisch im Warenwirtschaftssystem, Bestände synchronisieren sich in Echtzeit, Rechnungen werden nach Versand generiert.

Bei 50 Bestellungen pro Tag sind das 50 manuelle Übertragungen gespart – etwa 2-3 Stunden Arbeitszeit. Bei 200 Bestellungen wird manuelle Abwicklung unmöglich.

Der ROI von Integrationen ist schnell positiv: Eine ERP-Schnittstelle kostet einmalig 5.000-15.000 €, spart aber monatlich 40-80 Stunden Arbeitszeit – Break-even nach 3-6 Monaten.

Das Fehlerrisiko sinkt dramatisch: Keine Tippfehler bei Adresseingabe, keine vergessenen Bestellungen, keine Verkäufe trotz leerer Bestände. Die Datenqualität steigt.

ERP und Warenwirtschaft anbinden

Das ERP-System (Enterprise Resource Planning) ist die Schaltzentrale: Warenwirtschaft, Buchhaltung, CRM und Controlling laufen hier zusammen. Der Shop muss bidirektional kommunizieren.

Vom ERP zum Shop fließen:

Produktdaten (Artikelnummer, Beschreibung, Preise, Bilder)

Lagerbestände in Echtzeit oder als Batch

Kundengruppen und individuelle Preise (B2B)

Verfügbarkeiten und Lieferzeiten

Vom Shop zum ERP fließen:

Bestellungen mit vollständigen Kundendaten

Bestellstatus-Updates (bezahlt, versandt, storniert)

Kundenneuanlagen für ERP-Stammdaten

Rückerstattungen und Gutschriften

Die Herausforderung: Beide Systeme sprechen unterschiedliche Sprachen. Artikelnummer im ERP hat 8 Stellen, im Shop 12? Kundengruppe „Großhändler“ heißt im ERP „01“ und im Shop „B2B“? Eine Middleware übersetzt.

Standard-Schnittstellen vs. Individualprogrammierung

Viele ERP-Systeme haben vorgefertigte Shop-Integrationen: SAP Business One bietet Shopware-Connector, Lexware hat WooCommerce-Plugin, DATEV kooperiert mit verschiedenen Shop-Systemen.

Die Standard-Schnittstellen sind günstig (oft kostenlos bis 2.000 €) und schnell implementiert (1-4 Wochen). Sie decken 80 % der Standardprozesse ab.

Der Nachteil: Begrenzte Anpassbarkeit an spezifische Geschäftslogik. Wenn Sie komplexe Preisfindung haben oder spezielle Workflows brauchen, stoßen Sie an Grenzen.

Individual-Schnittstellen entwickelt eine Agentur spezifisch für Ihre Anforderungen. Kosten: 10.000-50.000 € je nach Komplexität. Dauer: 2-6 Monate.

Die Entscheidung: Starten Sie mit Standard-Schnittstelle wenn verfügbar. Evaluieren Sie nach 3 Monaten: Wo hakt es? Lohnt Individualisierung oder Prozessanpassung?

Beispiele: ERP-Integrationen in der Praxis

SAP Business One + Shopware: Der Connector „Shopware Interface for SAP“ kostet etwa 15.000 €. Er synchronisiert Produkte, Preise, Bestände bidirektional. Bestellungen landen automatisch in SAP, Rechnungen werden dort erstellt.

Die Implementierung dauert 4-8 Wochen inklusive Customizing. Typischer Gesamtaufwand: 25.000-40.000 €. Für Händler mit >500.000 € Jahresumsatz ein Standardprojekt.

Lexware + WooCommerce: Das Plugin „WooCommerce Lexware“ verbindet beides für etwa 200-300 € Lizenz. Bestellungen werden per XML an Lexware übergeben, Rechnungen dort erstellt und zurück in WooCommerce gespielt.

Die Einrichtung ist einfacher: 1-2 Tage Aufwand, 1.000-2.000 € Agenturkosten. Für kleine Händler mit <100 Bestellungen täglich ausreichend.

DATEV + Shopify: Keine direkte native Integration. Lösung: Middleware wie „Penso“ oder „Afterbuy“ als Zwischenschicht. Kosten: 50-200 € monatlich plus Setup (2.000-5.000 €).

Der Nachteil: Zusätzliche Abhängigkeit von Drittanbieter, monatliche Kosten, gelegentliche Synchronisations-Probleme. Für DATEV-Nutzer ist Shopware oder WooCommerce oft besser geeignet.

Echtzeit vs. Batch-Synchronisation

Echtzeit-Sync bedeutet: Kunde kauft Produkt, Bestand im ERP wird sofort reduziert, erscheint Sekunden später im Shop mit korrektem Bestand. Technisch aufwändig, aber kundenfreundlich.

Batch-Sync läuft in Intervallen: Alle 15 Minuten, stündlich oder nachts werden Bestände abgeglichen. Günstiger in der Implementierung, aber Risiko von Überverkäufen.

Die Empfehlung: Echtzeit für Bestände (kritisch!), Batch für Produktdaten (ändern sich selten). Bestellungen sollten innerhalb von Minuten im ERP landen, Echtzeit ist hier nicht zwingend.

Ein Rechenbeispiel: Artikel hat Bestand 3. Um 14:00 Uhr verkauft der Laden vor Ort 2 Stück (Bestand im ERP: 1). Ohne Echtzeit-Sync zeigt der Shop bis zum nächsten Abgleich um 15:00 Uhr noch 3 Stück – zwei Überverkäufe sind möglich.

CRM und Marketing-Automation

Kundendaten sind Gold wert: Kaufhistorie, Produktpräferenzen, Newsletter-Reaktionen. Diese Daten wollen Sie nutzen für Segmentierung, personalisierte Angebote und Kundenservice.

E-Mail-Marketing ist im E-Commerce unverzichtbar: Willkommensserien für Neukunden, Warenkorbabbrecher-Mails, Produktempfehlungen basierend auf Käufen, Rückholung inaktiver Kunden.

Die gängigen Newsletter-Tools im DACH-Raum: CleverReach, Mailchimp, Brevo (ehem. Sendinblue), ActiveCampaign, HubSpot. Alle bieten Shop-Integrationen.

Shopify integriert direkt mit allen Major-Playern: Klaviyo (spezialisiert auf E-Commerce), Mailchimp, Omnisend. Kundendaten, Bestellungen und Produktdaten werden automatisch synchronisiert.

WooCommerce bietet Plugins für alle gängigen Tools: „Mailchimp for WooCommerce“ (kostenlos), „CleverReach“ (kostenlos), „ActiveCampaign“ (kostenfrei). Setup in 30 Minuten.

Shopware hat Extensions für Newsletter-Tools: CleverReach-Plugin, Mailchimp-Connector, Brevo-Integration. Die Qualität variiert – Premium-Lösungen oft zuverlässiger.

Die Automatisierung ist das Ziel: Kunde kauft Kaffeemaschine → erhält Mail mit Pflegetipps → nach 3 Monaten Angebot für Entkalker → nach 12 Monaten Reminder für Entkalkung.

CRM-Integration für 360-Grad-Kundensicht

Ein CRM (Customer Relationship Management) vereint alle Kundeninteraktionen: E-Mails, Telefonanrufe, Chat-Verläufe, Bestellhistorie, Support-Tickets.

Für B2B-Händler ist CRM-Integration besonders wichtig: Der Vertriebsmitarbeiter sieht beim Anruf sofort die letzten Bestellungen, offenen Angebote und Kundenwert.

HubSpot, Salesforce und Pipedrive sind die Platzhirsche: Alle bieten Shop-Integrationen via API oder Middleware wie Zapier, Make (ehem. Integromat).

Shopify hat native Salesforce-Integration: Kundendaten, Bestellungen und Produkte fließen automatisch. HubSpot bietet eigene Shopify-App mit Zwei-Wege-Synchronisation.

WooCommerce integriert über Plugins: „HubSpot for WooCommerce“, „Salesforce Connector“, „CRM Perks“. Alternativ: Zapier-Automatisierungen für 20-50 € monatlich.

Shopware kommuniziert mit CRMs über API: Standard-REST-API erlaubt Anbindung jedes CRM-Systems. Agenturen entwickeln Custom-Integrationen für 5.000-15.000 €.

Ein Beispiel-Workflow: Lead kommt über Google Ads, landet im CRM (HubSpot). Vertrieb qualifiziert, schickt Angebot. Lead bestellt im Shop, Daten fließen zurück ins CRM mit Produktinfos und Umsatz. Marketing-Team sieht ROI der Kampagne.

Bei Sortimenten ab 5.000 Produkten wird Excel unhandlich: Produktdaten pflegen, Beschreibungen übersetzen, Bilder verwalten, Kategorien zuordnen – ein PIM hilft.

Was ist ein Product Information Management (PIM)?

Ein PIM-System ist die zentrale Datenbank für alle Produktinformationen: Technische Daten, Marketing-Texte, Preise, Kategorien, Bilder, Videos, Datenblätter.

Der Vorteil: Single Source of Truth. Sie pflegen Produktdaten einmal im PIM, das System verteilt sie an Shop, Amazon, eBay, Google Shopping, Printkat aloge.

Typische PIM-Systeme: Akeneo (Open Source und Enterprise), Pimcore (Open Source), Contentserv, inRiver. Kosten: 10.000-100.000 € pro Jahr je nach Größe.

Die Schwelle: Ab etwa 5.000 Produkten oder bei Multi-Channel-Vertrieb (Shop + Marktplätze + Kataloge) rechnet sich ein PIM. Darunter ist Shop-Backend oft ausreichend.

Integration Shop + PIM

Das PIM ist Master, der Shop Slave: Produktdaten werden vom PIM zum Shop gepusht, nie umgekehrt. So bleiben Daten konsistent über alle Kanäle.

Shopware hat native Akeneo-Integration: Das Plugin synchronisiert Produkte, Kategorien, Attribute und Medien automatisch. Setup: 5.000-10.000 €, Betrieb weitgehend automatisch.

Magento integriert Pimcore reibungslos: Beide sind PHP-basiert, Datenaustausch via API. Entwicklungsaufwand: 15.000-30.000 € für professionelle Integration.

Shopify und PIM ist herausfordernd: Die API-Limits (2 Calls/Sekunde bei Standard, 10/Sekunde bei Plus) bremsen große Produktimporte. Middleware wie „Patchworks“ hilft, kostet aber extra (ab 500 USD/Monat).

WooCommerce + PIM funktioniert via Plugins oder Custom-API-Anbindung. Für große Kataloge ist WooCommerce aber generell ungeeignet – Performance-Probleme ab 10.000+ Produkten.

Digital Asset Management (DAM) für Medien

Ein DAM-System verwaltet Bilder, Videos, PDFs: Hohe Auflösungen für Print, Web-optimierte Versionen für Shop, Thumbnails für Übersichten – alles aus einer Quelle.

Typische DAM-Lösungen: Bynder, Celum, Canto. Oft Teil eines PIMs wie Pimcore. Kosten: 5.000-50.000 € jährlich je nach Medienmenge.

Die Integration in Shops erfolgt ähnlich wie PIM: Das DAM liefert Bild-URLs, der Shop bindet sie ein. Alternativ: Bilder werden zum Shop übertragen und dort gehostet.

Checkliste: Welche Integrationen brauchen Sie?

Sofort notwendig:

[ ] ERP/Warenwirtschaft (wenn vorhanden)

[ ] Payment Service Provider

[ ] Versanddienstleister

[ ] Newsletter-Tool (E-Mail-Marketing)

Mittelfristig sinnvoll:

[ ] CRM-System (bei B2B oder Vertriebsteam)

[ ] Automatisierung Tools (Zapier, Make)

[ ] Marktplatz-Integrationen (Amazon, eBay)

[ ] Google Shopping Feed

Für große Kataloge:

[ ] PIM-System (ab 5.000+ Produkte)

[ ] DAM-System (bei vielen Medien)

[ ] Übersetzungsmanagement (Multi-Language)

Die wahren Kosten eines Online-Shops

Lizenz- und Hosting-Kosten im Detail

Die Softwarekosten sind nur die Spitze des Eisbergs. Viele Händler unterschätzen laufende Ausgaben für Plugins, Payment, Support und Marketing.

SaaS-Modelle: Shopify als Beispiel

Shopify Basic kostet 29 USD (ca. 27 €) monatlich. Darin enthalten: Hosting, unbegrenzte Produkte, unbegrenzter Traffic, SSL-Zertifikat, Basis-Support.

Die Transaktionsgebühren kommen obendrauf:

Bei Shopify Payments: 0 % extra, nur Kreditkartengebühren (2,0-2,5 % + 0,25 €)

Bei externen Gateways (PayPal, Klarna): 2 % Aufschlag zusätzlich zu deren Gebühren

Shopify Professional (79 USD/27 € monatlich): 1,7 % Kartenumsatz, 1 % Extra bei externen Gateways, Professional Reports, Mehrsprachigkeit.

Shopify Advanced (299 USD/273 €): 1,5 % Kartenumsatz, 0,6 % Extra bei externen Gateways, Advanced Reports, Shipping-Automation.

Shopify Plus (ab 2.000 USD/1.830 € monatlich): Für Enterprise, keine Extra-Transaktionsgebühren, dedizierter Support, erweiterte APIs.

Beispielrechnung für Shop mit 10.000 Bestellungen und 800.000 € Jahresumsatz (80 € Warenkorbwert):

Shopify Advanced: 299 USD × 12 = 3.588 USD (ca. 3.300 €)

Zahlungsgebühren (Mix PayPal 50 %, Karte 30 %, Rechnung 20 %): ca. 18.000 €

Apps/Plugins (5-10 Stück): 500-1.000 € monatlich = 6.000-12.000 € jährlich

Gesamtsumme: 27.300-33.300 € pro Jahr (3,4-4,2 % vom Umsatz)

Self-Hosted: Shopware als Beispiel

Shopware Rise (Community) ist kostenfrei. Sie zahlen nur Hosting und optional Premium-Plugins.

Das Hosting für Shopware:

Shared Hosting: 20-50 € monatlich (nur für Mini-Shops bis 1.000 Besucher/Tag)

VPS (Virtual Private Server): 50-150 € monatlich (bis ca. 5.000 Besucher/Tag)

Managed Server: 150-500 € monatlich (professioneller Betrieb bis 20.000 Besucher/Tag)

Cloud (AWS, Azure): 300-2.000 € monatlich (skalierbar, Enterprise-Niveau)

Shopware Evolve (ehemals Professional): ab 600 € monatlich. Features: B2B-Suite, Advanced Search, Commercial Plugin-Support.

Shopware Beyond (ehemals Enterprise): ab 1.995 € monatlich. Features: Multi-Store, Rule Builder, Prio-Support.

Beispielrechnung Shopware Rise + Managed Hosting für 800.000 € Jahresumsatz:

Software-Lizenz: 0 €

Managed Hosting: 250 € × 12 = 3.000 €

Payment-Gebühren (keine Shop-Transaktionskosten!): ca. 18.000 € (gleich wie bei Shopify)

Plugins (Payment, Versand, SEO, etc.): 2.000 € einmalig + 500 € jährlich für Updates

Wartung & Updates: 150 € monatlich Agentur-Pauschal = 1.800 € jährlich

Gesamtsumme erste Jahr: 24.800 €, Folgejahre: 22.800 € (2,9-3,1 % vom Umsatz)

Fazit: Bei höherem Umsatz wird Self-Hosted günstiger, weil keine Transaktionsgebühren an Shop-Anbieter anfallen.

WooCommerce: Die versteckten Kosten

WooCommerce ist als WordPress-Plugin kostenlos. Aber ein professioneller Shop kostet trotzdem Geld.

Die Basis-Kosten:

WordPress-Hosting: 10-100 € monatlich (WP Engine, Kinsta, Raidboxes)

WooCommerce: 0 €

Premium-Theme: 50-150 € einmalig (Storefront ist kostenlos aber limitiert)

Die Plugin-Kosten summieren sich:

WooCommerce Subscriptions (Abo-Produkte): 199 USD/Jahr

WooCommerce Bookings (Buchbare Services): 249 USD/Jahr

Advanced Shipping: 79 USD/Jahr

WPML (Mehrsprachigkeit): 99 USD/Jahr

Payment-Gateways: oft kostenfrei (PayPal, Stripe)

Beispielrechnung WooCommerce für 800.000 € Jahresumsatz:

Hosting (Managed WordPress): 80 € × 12 = 960 €

Theme + Plugins: 500-1.000 € jährlich (Lizenzverlängerungen)

Payment-Gebühren: ca. 18.000 € (wie bei anderen Systemen)

Wartung (Updates, Backups, Sicherheit): 100-200 € monatlich = 1.200-2.400 € jährlich

Gesamtsumme: 20.660-22.360 € (2,6-2,8 % vom Umsatz)

Problem: Bei diesem Umsatzvolumen stößt WooCommerce an Performance-Grenzen. Upgrade auf leistungsstärkeres Hosting (300-500 € monatlich) oder System-Migration werden nötig.

Kostenfaktor Shopify Advanced Shopware Rise + Hosting WooCommerce Jahr 1 Implementierung 5.000 € (Theme-Anpassung) 25.000 € (Custom-Setup) 12.000 € (Theme + Plugins) Software/Hosting 3.300 € 3.000 € 960 € Plugins/Extensions 12.000 € 2.500 € 1.000 € Payment-Gebühren 18.000 € 18.000 € 18.000 € Wartung/Support In Lizenz enthalten 1.800 € 2.400 € Summe Jahr 1 38.300 € 50.300 € 34.360 € Jahr 2 & 3 (p.a.) 33.300 € 23.300 € 22.360 € Gesamtkosten 3 Jahre 104.900 € 96.900 € 79.080 € Kosten pro Bestellung 3,50 € 3,23 € 2,64 €

Interpretation: WooCommerce ist am günstigsten, aber für dieses Volumen technisch grenzwertig. Shopware hat höhere Startkosten, wird aber langfristig günstiger als Shopify.

Implementierungskosten realistisch planen

Die Einrichtung eines professionellen Shops ist der größte Einmalposten. Die Kosten variieren enorm nach Komplexität und Individualisierung.

Standard-Setup mit fertigen Templates

Ein Template-Shop nutzt vorgefertigte Designs und konfiguriert nur Grundeinstellungen: Logo, Farben, Texte, Payment und Versand.

Shopify: Mit Premium-Theme (150-300 USD) und Grundkonfiguration: 2.000-5.000 € Agenturaufwand. Dauer: 2-4 Wochen.

WooCommerce: Mit Premium-Theme (50-150 €) und Plugin-Setup: 3.000-8.000 € Aufwand. Dauer: 3-6 Wochen.

Shopware: Rise Edition mit angepasstem Theme: 8.000-15.000 € Aufwand. Dauer: 6-10 Wochen.

Die Grenzen: Templates sind für Standard-Sortimente konzipiert. Spezielle Produktdarstellungen, komplexe Filter oder individuelle Checkout-Prozesse erfordern Anpassungen.

Custom-Design und individuelle Entwicklung

Ein individuelles Design wird von Grund auf erstellt: Wireframes, Screendesign, Frontend-Entwicklung. Das Shop-Erlebnis ist einzigartig.

Shopify: Custom Liquid-Theme: 15.000-40.000 € je nach Komplexität. Dauer: 8-14 Wochen.

WooCommerce: Custom WordPress-Theme: 12.000-30.000 €. Dauer: 8-12 Wochen.

Shopware: Individual-Theme mit Custom-Funktionen: 25.000-80.000 €. Dauer: 12-20 Wochen.

Die Kosten für Agenturen im DACH-Raum:

Junior-Entwickler: 80-100 € pro Stunde

Senior-Entwickler: 110-150 € pro Stunde

Projektleitung: 120-180 € pro Stunde

Ein Custom-Shop mit 200 Entwicklerstunden (durchschnittlich 120 €/h) kostet allein für Development 24.000 €. Plus Design, PM, Testing: 30.000-40.000 € gesamt.

ERP-Integration und Schnittstellen

Schnittstellen sind oft der größte Kostenblock: Die Systeme müssen fehlerfrei kommunizieren, Datenstrukturen abgleichen, Fehlerbehandlung implementieren.

Eine Standard-ERP-Integration (z.B. Lexware + WooCommerce via Plugin): 2.000-5.000 € Konfiguration und Testing.

Eine Custom-ERP-Integration (z.B. SAP + Shopware): 15.000-50.000 € je nach Komplexität. Middleware-Entwicklung, Mapping, Testing, Schulung.

Beispiel Aufwand SAP-Shopware-Integration:

Konzeption & Mapping (40h à 130 €): 5.200 €

Middleware-Entwicklung (120h à 120 €): 14.400 €

Testing & Bugfixing (30h à 110 €): 3.300 €

Schulung & Dokumentation (10h à 130 €): 1.300 €

Gesamt: 24.200 €

Die Wartung der Schnittstelle kostet zusätzlich: 100-300 € monatlich für Monitoring, Updates bei API-Änderungen, Fehlerbehandlung.

Laufende Betriebskosten die oft vergessen werden

SSL-Zertifikate und Sicherheit

SSL (HTTPS) ist heute Standard und meist inklusive: Shopify liefert es mit, bei Self-Hosted ist Let’s Encrypt kostenlos. Kommerzielle Zertifikate kosten 50-300 € jährlich.

Sicherheits-Plugins und Firewalls schützen vor Angriffen: Sucuri (200 USD/Jahr), Wordfence Premium für WooCommerce (99 USD/Jahr), bei Shopify integriert.

PCI-DSS-Compliance ist bei Kreditkartenzahlungen Pflicht: Shopify ist zertifiziert (inklusive), Self-Hosted braucht externe Security Audits (1.000-5.000 € jährlich bei relevantem Volumen).

Backup und Disaster Recovery

Backups sind Pflicht: Daten können durch Hackerangriffe, Fehler oder Serverprobleme verloren gehen. Ohne Backup ist der Shop existenzbedroht.

Shopify macht automatische Backups: Bei SaaS ist das inklusive. Zusätzliche Backup-Apps für erweiterte Optionen: 10-30 USD monatlich.

WooCommerce benötigt Backup-Plugins: UpdraftPlus Premium (70 USD/Jahr), BackWPup Pro (75 €/Jahr). Oder Hosting-Provider bietet Backups (oft kostenfrei).

Shopware erfordert eigene Backup-Strategie: Tägliche Datenbank-Backups, wöchentliche File-Backups. Managed Hosting-Provider übernehmen das oft (50-150 € monatlich Aufpreis).

Die Aufbewahrung: Backups sollten mindestens 30 Tage vorgehalten werden, besser 90 Tage. Bei externem Storage (AWS S3): 20-100 € monatlich je nach Datenmenge.

Content Delivery Network (CDN)

Ein CDN verteilt Ihre Bilder und Dateien auf Server weltweit: Kunden in Australien laden Bilder vom asiatischen Server, Deutsche vom europäischen. Ladezeiten sinken.

Shopify hat CDN inklusive: Cloudflare-Integration, automatisch weltweit verteilt. Keine Zusatzkosten.

WooCommerce und Shopware nutzen externe CDNs: Cloudflare (kostenlos bis 20 USD/Monat), AWS CloudFront (variable Kosten nach Traffic), KeyCDN (0,04 USD per GB).

Bei mittlerem Traffic (5 TB/Monat): CDN-Kosten etwa 50-150 € monatlich. Bei intensiver Bild-Nutzung (Fashion, Möbel) relevant, bei wenigen Produkten vernachlässigbar.

Support und Wartungsverträge

Support wird unterschätzt: Wenn der Shop nachts abstürzt, will man sofort Hilfe. SaaS-Anbieter haben 24/7-Support, Self-Hosted erfordert eigene Organisation.

Shopify-Support ist inklusive: Live-Chat, E-Mail, Telefon rund um die Uhr auf Englisch. Auf Deutsch eingeschränkter verfügbar.

WooCommerce hat keinen Support: Als Open Source sind Sie auf Community-Foren angewiesen. Professioneller Support über Agenturen: 150-500 € monatlich Retainer.

Shopware bietet Support in kommerziellen Editionen: Evolve hat Telefon-Support, Beyond Priority-Support. Bei Rise Edition: Community-Support oder Agentur-Retainer (200-800 € monatlich).

Ein Wartungsvertrag mit Agentur umfasst typischerweise:

Regelmäßige Updates (Plugins, Core, Themes)

Sicherheits-Monitoring

Performance-Checks

Bugfixing (bis 2-5 Stunden/Monat)

Kosten: 150-500 € monatlich je nach Systemkomplexität

Versteckte Kosten die Sie einplanen sollten

Marketing und Traffic-Generierung

Der beste Shop nützt nichts ohne Besucher. Marketing-Budget wird oft vergessen, ist aber neben der Technik der größte Kostenblock.

Google Ads: Abhängig von Branche und Keywords. Fashion: 0,50-1,50 € pro Klick, B2B-Technik: 3-15 € pro Klick. Budget: 1.000-10.000 € monatlich typisch.

Facebook/Instagram Ads: Günstigere Klicks (0,20-1,00 €), aber längerer Customer Journey. Budget: 500-5.000 € monatlich.

SEO-Optimierung: Laufende Content-Erstellung, technisches SEO, Linkbuilding. Agentur-Retainer: 1.000-5.000 € monatlich je nach Wettbewerb.

Die Faustregel: Marketing-Budget sollte 10-20 % vom Ziel-Umsatz betragen. Bei angestrebten 500.000 € Jahresumsatz: 50.000-100.000 € Marketing-Budget.

Produktfotografie und Content-Erstellung

Produktbilder sind verkaufsentscheidend: Professionelle Fotos kosten 30-150 € pro Produkt je nach Komplexität (Freisteller, Lifestyle, 360-Grad).

Bei 200 Produkten: 6.000-30.000 € Initialaufwand. Laufend bei neuen Produkten: 1.000-3.000 € monatlich.

Produktbeschreibungen schreiben Texter für 0,10-0,30 € pro Wort. Eine 200-Wort-Beschreibung: 20-60 €. Bei 200 Produkten: 4.000-12.000 €.

Videos steigern Conversions deutlich: Produktvideos kosten 200-1.000 € pro Produkt. Oft reichen Videos für Topseller (10-20 Produkte): 2.000-20.000 €.

Rechtliche Beratung und Abmahnschutz

Rechtstexte sind im DACH-Raum komplex: AGB, Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung, Impressum müssen aktuell und korrekt sein.

Der IT-Recht Kanzlei Schutzbrief kostet 11,90-29,90 € monatlich: Aktuelle Rechtstexte, Abmahnschutz bis 25.000 €, Updates bei Gesetzesänderungen.

Individuelle Rechtsberatung für komplexe Geschäftsmodelle: Fachanwalt E-Commerce 200-300 € pro Stunde. Einmaliges Review: 1.000-3.000 €.

Trusted Shops Zertifizierung mit Gütesiegel und Käuferschutz: 79-999 € monatlich je nach Umsatzvolumen. Steigert Conversion um 5-15 %.

Kostenübersicht: Realistische Budgetplanung

Kleiner Shop (bis 100.000 € Jahresumsatz):

Implementierung: 5.000-15.000 €

Laufende Kosten: 500-1.500 € monatlich

Marketing: 500-2.000 € monatlich

Gesamtkosten Jahr 1: 17.000-57.000 €

Mittlerer Shop (100.000-500.000 € Jahresumsatz):

Implementierung: 15.000-40.000 €

Laufende Kosten: 1.500-3.000 € monatlich

Marketing: 2.000-8.000 € monatlich

Gesamtkosten Jahr 1: 57.000-136.000 €

Großer Shop (500.000-2.000.000 € Jahresumsatz):

Implementierung: 40.000-120.000 €

Laufende Kosten: 3.000-8.000 € monatlich

Marketing: 8.000-30.000 € monatlich

Gesamtkosten Jahr 1: 172.000-576.000 €

Der Auswahlprozess systematisch angehen

Anforderungskatalog erstellen

Ein strukturierter Anforderungskatalog ist die Basis jeder Systemauswahl. Ohne klare Kriterien vergleichen Sie Äpfel mit Birnen.

Must-have vs. Nice-to-have unterscheiden

Must-haves sind nicht verhandelbar: Ohne diese Features funktioniert Ihr Geschäftsmodell nicht. Ein B2B-Händler braucht kundenindividuelle Preise – das ist Must-have.

Nice-to-haves verbessern den Shop, sind aber nicht kritisch: Produktvideos steigern Conversion, aber der Shop funktioniert auch ohne.

Should-haves liegen dazwischen: Wichtig für Erfolg, aber temporär umgehbar. Newsletter-Integration ist wichtig, aber anfangs können Sie extern arbeiten.

Die Kategorisierung:

Must-have: Geschäftskritisch, ohne geht es nicht

Should-have: Wichtig für Erfolg, aber workarounds möglich

Nice-to-have: Wünschenswert, aber nicht essentiell

Ein häufiger Fehler: Alles als Must-have definieren. Das schränkt die Systemauswahl zu sehr ein und verteuert die Implementierung.

Stakeholder einbeziehen

Verschiedene Abteilungen haben unterschiedliche Anforderungen: IT will Wartbarkeit, Marketing will Flexibilität, Vertrieb will CRM-Integration, Geschäftsführung will niedrige Kosten.

Der Prozess: Workshop mit allen Stakeholdern, jeder nennt Top-5-Anforderungen mit Begründung. Dann gemeinsam priorisieren und kategorisieren.

Die IT achtet auf: Systemarchitektur, Skalierbarkeit, Schnittstellen, Wartungsaufwand, Security.

Das Marketing braucht: SEO-Features, Design-Flexibilität, Content-Management, Newsletter-Integration, Analytics.

Der Vertrieb will: CRM-Anbindung, B2B-Features, Kundengruppen, individuelle Preise, Angebotserstellung.

Die Logistik benötigt: Versandintegration, Lagerverwaltung, Lieferschein-Druck, Retouren-Management.

Die Geschäftsführung priorisiert: Gesamtkosten, ROI, Time-to-Market, Zukunftssicherheit, Vendor-Stabilität.

Gewichtung der Kriterien

Nicht alle Anforderungen sind gleich wichtig. Eine Punktematrix hilft bei objektiver Bewertung.

Beispiel-Gewichtung:

Geschäftskritische Features: Faktor 3

Wichtige Features: Faktor 2

Nice-to-have Features: Faktor 1

So wird aus subj ektiven Eindrücken eine messbare Bewertung:

System A erfüllt 8/10 Must-haves (8 × 3 = 24 Punkte)

System A erfüllt 12/15 Should-haves (12 × 2 = 24 Punkte)

System A erfüllt 20/30 Nice-to-haves (20 × 1 = 20 Punkte)

Gesamt: 68 Punkte

Bewertungsmatrix für Shop-Systeme

Kriterium Gewichtung Shopify WooCommerce Shopware Magento Funktionale Anforderungen B2B-Features 3 2/5 (6) 3/5 (9) 5/5 (15) 5/5 (15) Multi-Store / International 3 5/5 (15) 3/5 (9) 5/5 (15) 5/5 (15) Produktkonfigurator 2 2/5 (4) 3/5 (6) 4/5 (8) 5/5 (10) Payment-Optionen DACH 3 4/5 (12) 5/5 (15) 5/5 (15) 4/5 (12) Technische Aspekte Performance / Skalierung 3 5/5 (15) 2/5 (6) 4/5 (12) 4/5 (12) ERP-Integration 3 3/5 (9) 3/5 (9) 5/5 (15) 5/5 (15) Anpassbarkeit / Flexibilität 2 3/5 (6) 4/5 (8) 5/5 (10) 5/5 (10) API-Qualität 2 5/5 (10) 3/5 (6) 4/5 (8) 4/5 (8) Wirtschaftlichkeit Startkosten 2 5/5 (10) 4/5 (8) 3/5 (6) 2/5 (4) Laufende Kosten 2 3/5 (6) 5/5 (10) 4/5 (8) 3/5 (6) **Betreuung & Support

Support & Ökosystem

Die Support-Qualität variiert erheblich zwischen Systemen und beeinflusst den Projekterfolg maßgeblich.

Shopify bietet 24/7-Support in Englisch: Live-Chat, E-Mail und Telefon sind in allen Tarifen enthalten. Deutschsprachiger Support ist eingeschränkt verfügbar, meist per E-Mail.

WooCommerce hat keinen offiziellen Support: Als Open-Source-Projekt sind Sie auf Community-Foren, Dokumentation und kostenpflichtige Agentur-Support-Verträge angewiesen.

Shopware bietet gestaffelten Support: Rise Edition (Community) hat Community-Forum, Evolve Edition Ticket-Support, Beyond Edition Priority-Support mit garantierten Antwortzeiten.

Magento (Adobe Commerce) hat Enterprise-Support: Nur für zahlende Commerce-Kunden, Open-Source-Nutzer sind auf Community angewiesen. Adobe-Support kostet, ist aber hochprofessionell.

Das Ökosystem ist ebenso wichtig: Wie viele Agenturen gibt es? Wie groß ist die Community? Wie viele Erweiterungen sind verfügbar?

Shopify App Store: Über 8.000 Apps für nahezu jeden Zweck. Allerdings kosten viele Apps 10-50 USD monatlich – bei 10 Apps summiert sich das zu 100-500 USD.

WordPress/WooCommerce: Über 59.000 Plugins verfügbar, davon tausende für WooCommerce. Qualität variiert stark – kostenlose Plugins sind oft weniger gut gepflegt.

Shopware Store: Etwa 3.500 Extensions, viele hochwertig und von zertifizierten Partnern. Preise: 0-500 € einmalig oder 10-100 € monatlich.

Magento Marketplace: Rund 5.000 Extensions. Tendenziell teurer als bei anderen Systemen, dafür oft Enterprise-Qualität.

Aspekt Shopify WooCommerce Shopware Magento Anzahl Extensions 8.000+ 10.000+ 3.500+ 5.000+ Agenturen DACH 500+ 2.000+ 300+ 100+ Community-Größe Sehr groß (global) Riesig (WP-Basis) Mittel (DACH-fokus) Groß (Enterprise) Dokumentation Exzellent Gut Sehr gut Sehr gut Tutorial-Verfügbarkeit Sehr hoch Sehr hoch Mittel Mittel Deutschsprachige Ressourcen Begrenzt Sehr viele Viele Begrenzt

Shortlist erstellen und Systeme testen

Die engere Auswahl treffen

Aus der Gesamtliste aller Systeme sollten maximal 3-5 in die engere Wahl kommen. Mehr überfordert den Evaluationsprozess, weniger schränkt zu stark ein.

Die Vorauswahl erfolgt anhand harter Kriterien:

Budget: Passt das System in den finanziellen Rahmen (3 Jahre)?

Geschäftsmodell: Kann das System Ihre Anforderungen grundsätzlich abbilden?

Technische Voraussetzungen: Haben Sie die nötigen Ressourcen?

Marktpräsenz: Ist das System etabliert und zukunftssicher?

Typische Shortlists nach Unternehmensgröße:

Startup, schneller Launch : Shopify, Squarespace Commerce, WooCommerce

: Shopify, Squarespace Commerce, WooCommerce KMU mit Wachstumsambitionen : Shopware, WooCommerce, Shopify Plus

: Shopware, WooCommerce, Shopify Plus Mittelstand B2B : Shopware, Magento, Oxid eShop

: Shopware, Magento, Oxid eShop Enterprise Multi-Channel: Shopware, Magento, commercetools

Demo-Accounts intensiv nutzen

Alle seriösen Shop-Systeme bieten Testaccounts: Bei SaaS-Lösungen meist 14-30 Tage kostenlos, bei Self-Hosted als Demo-Installation.

Shopify hat 14-Tage-Trial: Vollständig funktionsfähig, Sie können den kompletten Shop aufbauen und erst bei Go-Live zahlen. Kreditkarte anfangs nicht erforderlich.

WooCommerce können Sie kostenlos installieren: Auf lokaler Entwicklungsumgebung oder günstigem Test-Hosting. Unbegrenzte Testzeit.

Shopware bietet Demo-Zugang auf shopware.com: Sie können das Backend erkunden, Produkte anlegen, Einstellungen vornehmen. Für echten Test: Eigene Installation auf Test-Server.

Die Test-Checkliste sollte umfassen:

[ ] Produkt anlegen (einfach, mit Varianten, komplex)

[ ] Kategoriestruktur erstellen

[ ] Test-Bestellung durchführen (verschiedene Zahlungsarten)

[ ] Backend-Navigation bewerten: Wie intuitiv?

[ ] Performance testen: Ladezeiten, Admin-Geschwindigkeit

[ ] Mobile-Ansicht prüfen: Responsive Design?

[ ] Plugin/Extension installieren: Wie einfach?

[ ] CSV-Import testen: Wie funktioniert Datenimport?

Proof of Concept für kritische Funktionen

Bei spezifischen Anforderungen reicht ein Standard-Test nicht: Sie brauchen einen Proof of Concept für Ihre geschäftskritischen Features.

Ein Beispiel: ERP-Integration. Sie wollen sicherstellen, dass Ihr spezifisches ERP sich anbinden lässt. Der PoC umfasst:

Verfügbare Schnittstellen recherchieren Standard-Plugin oder Custom-Development nötig? Test-Integration mit Dummy-Daten aufbauen Datenmapping testen: Passen Strukturen? Performance prüfen: Wie lange dauert Sync von 1.000 Produkten?

Ein anderes Beispiel: Komplexe Preisstaffeln. Im B2B haben Sie 50 Kundengruppen mit je eigenen Staffelpreisen. Der PoC testet:

Lassen sich 50 Kundengruppen anlegen? Kann jede Gruppe individuelle Preise pro Produkt haben? Funktioniert die Staffelung nach Abnahmemenge? Performance: Wie schnell lädt Produktseite mit 50 Preisregeln?

Der Aufwand für PoC: 2-5 Tage Agentur-Zeit, Kosten 2.000-5.000 €. Das klingt viel, verhindert aber teure Fehlentscheidungen.

Agentur vs. Inhouse vs. Freelancer

Die Umsetzung können Sie selbst stemmen, einen Freelancer beauftragen oder mit einer Agentur arbeiten. Jeder Weg hat Vor- und Nachteile.

Inhouse-Entwicklung: Wann sinnvoll?

Inhouse bedeutet: Ihre eigenen Mitarbeiter setzen den Shop um. Das erfordert technisches Know-how: PHP, JavaScript, MySQL, Server-Administration.

Vorteile Inhouse:

Vollständige Kontrolle über Entwicklung

Kein Wissenstransfer nötig – Team kennt das System

Langfristig günstiger bei laufenden Anpassungen

Schnelle Reaktion bei Änderungen

Nachteile Inhouse:

Hohes Know-how erforderlich

Teamkapazität gebunden (Opportunitätskosten)

Risiko von Fehlentwicklungen ohne externe Expertise

Keine Best Practices aus anderen Projekten

Wann Inhouse sinnvoll ist:

Sie haben erfahrene Entwickler im Team

Langfristige Systembetreuung geplant

Hohe Individualisierung gewünscht

Budget für externe Dienstleister fehlt

Beispiel: Ein Software-Unternehmen mit 10 Entwicklern baut eigenen B2B-Shop auf Shopware. Das Team lernt das System in 4 Wochen, entwickelt in 3 Monaten den Shop. Kosten: Teamzeit (ca. 40.000 € Gehälter), keine Agentur-Markup.

Freelancer: Flexibel und kostengünstig

Freelancer sind selbstständige Einzelkämpfer: Sie entwickeln Ihren Shop zu Stundensätzen von 60-120 € (vs. Agenturen mit 100-150 €).

Vorteile Freelancer:

Günstiger als Agenturen

Direkte Kommunikation, kurze Wege

Oft flexibler bei kleinen Zusatzaufgaben

Gut für kleinere Projekte und laufende Betreuung

Nachteile Freelancer:

Kein Team: Ausfall bei Krankheit/Urlaub problematisch

Begrenzte Kapazität: Große Projekte dauern länger

Keine Absicherung: Bei Problemen kein Backup

Oft Spezialisten, nicht Generalisten (Frontend, aber kein Backend?)

Wann Freelancer sinnvoll sind:

Budget unter 20.000 €

Einfache bis mittlere Komplexität

Zeit nicht der kritischste Faktor

Laufende Betreuung nach Go-Live gewünscht

Beispiel: Ein Onlineshop für Sportnahrung beauftragt Freelancer für WooCommerce-Setup. Budget: 8.000 €, Dauer: 8 Wochen. Freelancer richtet Theme ein, integriert PayPal/Klarna, optimiert für Google. Nach Go-Live: 3 Stunden/Monat Retainer für Updates.

Agentur: Professionelle Komplettlösung

Agenturen sind Teams aus Projektmanagern, Designern, Frontend- und Backend-Entwicklern. Sie bieten Full-Service von Konzeption bis Go-Live.

Vorteile Agentur:

Professioneller Prozess mit etablierten Methoden

Team-Backup bei Ausfällen

Breites Know-how: Design + Development + SEO

Erfahrung aus hunderten Projekten

Garantien und Gewährleistung

Post-Launch-Support strukturiert

Nachteile Agentur:

Teurer: 100-150 € Stundensatz plus PM-Aufschlag

Kommunikation über Projektleiter, nicht direkt mit Entwickler

Möglicherweise weniger flexibel bei Änderungen

Bindung an Agentur für Wartung (oft gewollt)

Wann Agentur sinnvoll ist:

Budget über 20.000 €

Komplexe Anforderungen (ERP, PIM, Custom-Features)

Kurze Time-to-Market kritisch

Kein technisches Know-how im Unternehmen

Langfristige Partnerschaft gewünscht

Beispiel: Möbelhändler migriert von Magento 1 zu Shopware 6. Projektwert: 75.000 €. Agentur übernimmt: Konzeption, Design, Datenmigration (120.000 Produkte), ERP-Schnittstelle, Testing, Schulung, Go-Live. Dauer: 6 Monate. Nach Go-Live: Wartungsvertrag 800 €/Monat.

Agentur-Auswahl: Worauf achten?

Die richtige Agentur zu finden ist entscheidend: Eine schlechte Wahl kostet Zeit, Geld und Nerven.

Zertifizierungen zeigen Expertise: „Shopify Partner“, „Shopware Partner Gold“, „Adobe Commerce Partner“. Die Hersteller schulen und zertifizieren Partner.

Referenzen sprechen Bände: Welche Shops hat die Agentur gebaut? Sind diese Live? Wie ist Qualität und Performance? Sprechen Sie mit Referenzkunden.

Branchenerfahrung hilft: Eine Agentur die bereits 10 Fashion-Shops gebaut hat, kennt typische Anforderungen (viele Varianten, Größentabellen, Retouren).

Team-Größe beachten: 2-Personen-Agenturen sind flexibel aber limitiert in Kapazität. 50-Personen-Agenturen haben Kapazität, Sie sind aber nur ein kleiner Kunde.

Die optimale Größe für Mittelstands-Projekte: 10-30 Mitarbeiter. Groß genug für Team-Backup, klein genug für persönliche Betreuung.

Technologie-Stack abgleichen: Kann die Agentur Ihr ERP anbinden? Kennen sie Ihr PIM? Haben sie Erfahrung mit Ihren gewünschten Features?

Sprechen Sie mit mindestens 3 Agenturen, holen Sie Angebote ein und vergleichen Sie:

[ ] Expertise : Wieviele Projekte auf Ihrem System? Zertifizierungen?

: Wieviele Projekte auf Ihrem System? Zertifizierungen? [ ] Referenzen : Live-Shops anschauen, Referenzkunden kontaktieren

: Live-Shops anschauen, Referenzkunden kontaktieren [ ] Team : Wer arbeitet konkret an Ihrem Projekt? Meet & Greet

: Wer arbeitet konkret an Ihrem Projekt? Meet & Greet [ ] Prozess : Wie läuft Projektmanagement? Welche Methodik (Agile, Wasserfall)?

: Wie läuft Projektmanagement? Welche Methodik (Agile, Wasserfall)? [ ] Kommunikation : Wie oft Updates? Welche Tools (Slack, E-Mail, Jour Fixe)?

: Wie oft Updates? Welche Tools (Slack, E-Mail, Jour Fixe)? [ ] Kosten : Transparente Kalkulation? Festpreis oder Time & Material?

: Transparente Kalkulation? Festpreis oder Time & Material? [ ] Garantie : Was passiert bei Bugs nach Go-Live? Gewährleistung?

: Was passiert bei Bugs nach Go-Live? Gewährleistung? [ ] Wartung : Bieten Sie Post-Launch-Support? Zu welchen Konditionen?

: Bieten Sie Post-Launch-Support? Zu welchen Konditionen? [ ] Timeline : Realistischer Zeitplan? Puffer eingeplant?

: Realistischer Zeitplan? Puffer eingeplant? [ ] Chemie: Passt die Zusammenarbeit menschlich?

Verträge richtig gestalten

Die Vertragsgestaltung schützt beide Seiten und definiert klare Erwartungen. Besonders wichtig: Leistungsumfang, Zeitplan, Kosten, Gewährleistung.

Festpreis vs. Time & Material

Festpreis bedeutet: Definierter Scope, fixe Summe. Vorteil: Planbare Kosten. Nachteil: Änderungen kosten extra, Agenturen kalkulieren Risikopuffer ein.

Time & Material bedeutet: Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. Vorteil: Flexibilität bei Änderungen. Nachteil: Endkosten unsicher, erfordert Vertrauen.

Die Empfehlung: Festpreis für definierten Kern-Scope, Time & Material für Zusatzfeatures und Post-Launch. So kombinieren Sie Planungssicherheit mit Flexibilität.

Beispiel-Vertragsstruktur:

Phase 1: Konzeption & Design – Festpreis 8.000 €

Phase 2: Entwicklung Kern-Features – Festpreis 35.000 €

Phase 3: Testing & Go-Live – Festpreis 5.000 €

Zusatzfeatures nach Bedarf: Time & Material, 120 €/h

Bugfixing in ersten 3 Monaten: Kostenfrei (Gewährleistung)

Meilensteine und Zahlungsplan

Meilensteine strukturieren das Projekt: Nach jedem erreichten Etappenziel erfolgt Abnahme und Zahlung. Das motiviert beide Seiten.

Typischer Zahlungsplan:

Bei Vertragsunterzeichnung: 30 % Anzahlung

Nach Design-Freigabe: 20 %

Nach Frontend-Entwicklung: 20 %

Nach Backend-Entwicklung: 20 %

Nach erfolgreichem Go-Live: 10 %

Nie 100 % vorab zahlen: Ohne Druckmittel können Projekte sich endlos ziehen. Die Schlussrate sichert Ihre Interessen.

Die Abnahme sollte schriftlich erfolgen: Welche Features wurden geprüft? Funktionieren sie? Erst nach Abnahme ist die Zahlung fällig.

Change Requests und Zusatzaufwände

Der Scope wird sich ändern: Während der Entwicklung fallen neue Anforderungen auf oder Prioritäten verschieben sich. Change Requests sind normal.

Der Prozess sollte definiert sein:

Change Request schriftlich einreichen Agentur schätzt Aufwand (Stunden, Kosten, Timeline-Impact) Kunde entscheidet: Umsetzen, verschieben oder verwerfen? Bei Umsetzung: Schriftliches Änderungszusatz zum Vertrag

Ohne strukturierten Prozess entstehen Missverständnisse: „Das hatten wir doch besprochen!“ vs. „Das war nicht im Scope!“. Dokumentation schützt beide Seiten.

Migration von Bestandssystemen

Die Migration ist komplexer als ein Neustart: Daten müssen übertragen, SEO-Rankings bewahrt, laufender Betrieb aufrecht erhalten werden.

Wann eine Migration sinnvoll ist

Nicht jedes Problem rechtfertigt eine Migration. Die Entscheidung sollte auf rationalen Kriterien basieren, nicht auf Frustration.

Technische Limitierungen

Das Altsystem kann Ihre Anforderungen nicht mehr erfüllen: Performance-Probleme trotz Optimierung, fehlende Features die nicht nachrüstbar sind, veraltete Technologie.

Magento 1 erreichte End-of-Life im Juni 2020: Keine offiziellen Sicherheitsupdates mehr, steigendes Risiko. Migration zu Magento 2 oder Shopware wurde zwingend.

Oscommerce und andere Legacy-Systeme: Veraltet, unsicher, keine moderne Mobile-Ansicht. Hier ist Migration keine Frage des „ob“, sondern des „wann“.

Die Performance ist unbefriedigend: Trotz schnellem Server lädt der Shop langsam. Wenn technische Optimierung ausgeschöpft ist, liegt es am System-Kern.

Fehlende Features

Ihr Geschäftsmodell entwickelt sich: Sie wollen B2B-Features ergänzen, ins Ausland expandieren oder Multi-Store betreiben – das Altsystem kann das nicht.

Ein Beispiel: WooCommerce mit 50.000 Produkten und wachsendem Traffic. Das System wird langsam, der Admin schwerfällig. Eine Migration zu Shopware bringt Performance-Gewinn.

Ein anderes Beispiel: XT:Commerce läuft seit 10 Jahren, aber moderne Features wie Headless, PWA oder API-First fehlen. Die Weiterentwicklung stagniert.

End-of-Life oder mangelnder Support

Der Hersteller stellt Support ein oder entwickelt nicht mehr weiter: Sicherheitslücken werden nicht geschlossen, neue PHP/MySQL-Versionen nicht unterstützt.

Das Risiko steigt mit jedem Tag: Hacker scannen gezielt nach veralteten Shop-Systemen. Ein erfolgreicher Angriff kann Kundendaten kosten und zu DSGVO-Strafen führen.

Der Zeitpunkt für Migration ist jetzt: Bevor ein Sicherheitsvorfall eintritt, bevor Zahlungsdienstleister veraltete Systeme sperren, bevor Google langsame Shops abstraft.

Migrations-Planung: Die kritischen Faktoren

Eine Migration ist ein Projekt mit 3-9 Monaten Dauer. Sorgfältige Planung verhindert böse Überraschungen.

Welche Daten müssen übertragen werden? Eine vollständige Inventur ist der erste Schritt:

Produktdaten:

Anzahl Produkte: 5.000? 50.000? 200.000?

Varianten pro Produkt: Wie komplex?

Produktbilder: Wieviele Bilder pro Produkt? Gesamtvolumen?

Kategoriestruktur: Wie tief verschachtelt?

Attribute und Eigenschaften: Custom Fields?

Kundendaten:

Anzahl Kundenkonten: 10.000? 100.000?

Kundengruppen und individuelle Preise (B2B)

Adressen (Rechnungs- und Lieferadressen)

Passwörter: Müssen neu gesetzt werden (Verschlüsselung nicht übertragbar)

Bestellhistorie:

Wie viele Jahre zurück sollen Bestellungen migriert werden?

Sind alle Bestellstatus relevant oder nur abgeschlossene?

Rechnungen und Lieferscheine: Als PDF vorhanden?

Content und Medien:

CMS-Seiten: Startseite, Landingpages, Blogbeiträge

SEO-Texte in Kategorien

Bilder und Downloads

URL-Struktur für SEO-Weiterleitungen

Die Datenqualität ist oft problematisch: Duplikate, inkonsistente Schreibweisen, veraltete Informationen. Vor Migration sollten Daten bereinigt werden.

Parallelbetrieb vs. Big-Bang

Die Strategie des Go-Lives hat massive Auswirkungen auf Risiko und Aufwand:

Big-Bang-Migration:

Altsystem läuft bis zum Stichtag

An einem Wochenende: Shop offline, Datenmigration, neuer Shop online

Vorteil : Klarer Cut, keine parallelen Systeme

: Klarer Cut, keine parallelen Systeme Nachteil: Hohes Risiko, kein Rückweg, Zeitdruck

Parallelbetrieb:

Neuer Shop wird vorbereitet, läuft parallel zum alten (auf Subdomain)

Testing mit echten Daten über Wochen

Schrittweise Umleitung: Erst 10 % Traffic, dann mehr

Vorteil : Geringes Risiko, Rückweg möglich, Testing unter Realbedingungen

: Geringes Risiko, Rückweg möglich, Testing unter Realbedingungen Nachteil: Aufwändiger, Daten müssen final synchronisiert werden

Die Empfehlung: Big-Bang nur bei sehr kleinen Shops (< 1.000 Produkte, < 100 Bestellungen/Monat). Sonst Parallelbetrieb mit Soft-Launch.

SEO-Rankings bewahren

Die SEO-Sichtbarkeit ist oft das wertvollste Asset: Jahrelang aufgebaute Rankings können bei schlechter Migration verloren gehen.

Die URL-Struktur wird sich wahrscheinlich ändern:

Alt: /shop/kategorie/produkt-name.html

Neu: /kategorie/produkt-name

Jede alte URL braucht eine 301-Weiterleitung zur neuen URL. Bei 10.000 Produkten sind das 10.000 Weiterleitungen – diese müssen gemappt und implementiert werden.

Die Kategoriestruktur sollte möglichst erhalten bleiben: Google hat Ihre Kategorien indexiert, Link-Juice fließt dorthin. Eine komplette Neuorganisation kostet Rankings.

Produktseiten sollten möglichst ähnliche URLs behalten: Wenn möglich die Struktur replizieren oder sprechende URLs beibehalten ( /produktname-12345 statt /product/12345 ).

Die Metadaten müssen migriert werden: Title-Tags, Meta-Descriptions, Alt-Texte bei Bildern. Diese sind SEO-relevant und sollten nicht verloren gehen.

Die strukturierten Daten (Schema.org Markup) müssen im neuen System implementiert sein: Produktschema, Breadcrumbs, Bewertungen. Google zeigt sonst weniger Rich Snippets.

Zeitplan realistisch planen

Die Dauer einer Migration wird oft unterschätzt. Realistische Zeitfenster nach Shop-Größe:

Kleiner Shop (< 1.000 Produkte, < 5.000 Kunden):

Konzeption & Planung: 2-3 Wochen

System-Setup & Design: 4-6 Wochen

Datenmigration & Testing: 2-3 Wochen

Gesamt: 3-4 Monate

Mittlerer Shop (1.000-10.000 Produkte, 5.000-50.000 Kunden):

Konzeption & Planung: 3-4 Wochen

System-Setup & Design: 6-8 Wochen

Datenmigration & Testing: 4-6 Wochen

Gesamt: 4-6 Monate

Großer Shop (> 10.000 Produkte, > 50.000 Kunden, ERP-Integration):

Konzeption & Planung: 4-6 Wochen

System-Setup & Design: 8-12 Wochen

Datenmigration & Testing: 6-10 Wochen

ERP/PIM-Integration: Parallel, 8-12 Wochen

Gesamt: 6-9 Monate

Die Puffer sind wichtig: Planen Sie 20-30 % mehr Zeit ein. Verzögerungen durch unerwartete Datenqualität-Probleme, zusätzliche Features oder Testing-Schleifen sind normal.

Typische Stolpersteine und wie Sie sie vermeiden

Das Altsystem ist oft chaotischer als gedacht: Über Jahre gewachsen, mit Workarounds und Quick-Fixes, inkonsistenten Daten.

Duplikate bei Kunden: Gleicher Kunde mit leicht unterschiedlichen E-Mail-Adressen oder Schreibweisen. Diese müssen vor Migration bereinigt werden.

Inkonsistente Produktdaten: Attribut „Farbe“ mal als „rot“, mal als „Rot“, mal als „ROT“ geschrieben. Im neuen System entstehen drei separate Filterwerte.

Verwaiste Daten: Kategorien ohne Produkte, Produkte ohne Bilder, Bestellungen ohne Kundenzuordnung. Diese müssen identifiziert und geklärt werden.

Die Datenbereinigung sollte vor Migration erfolgen: 2-4 Wochen für Analyse, Bereinigung und Validierung einplanen. Das klingt aufwändig, verhindert aber massive Probleme später.

Custom-Entwicklungen neu implementieren

Das Altsystem hat über Jahre Custom-Features gesammelt: Spezielle Preis-Kalkulationen, individuelle Checkout-Schritte, eigene Reporting-Dashboards.

Diese Features müssen im neuen System neu entwickelt werden: Der Code ist nicht übertragbar. Jede Custom-Funktion kostet 2.000-15.000 € Entwicklung.

Die Entscheidung: Welche Features sind wirklich nötig? Oft wurden Workarounds gebaut weil das Altsystem limitiert war – das neue System hat die Funktion vielleicht nativ.

Ein Beispiel: Altsystem hatte custom „Produkt-Bundles“-Entwicklung für 8.000 €. Shopware 6 hat Bundles nativ – die Custom-Entwicklung ist überflüssig, spart Kosten.

Ein anderes Beispiel: Komplexer B2B-Preis-Kalkulator mit Staffelpreisen, Kundengruppen und Mengenrabatten. Keine Standardlösung bildet das ab – Custom-Entwicklung für 20.000 € nötig.

Team-Schulung nicht unterschätzen

Das neue System funktioniert anders: Produkte werden anders angelegt, Bestellungen anders verwaltet, Reports anders generiert.

Ihr Team muss geschult werden: Admin-User, die täglich im System arbeiten, brauchen intensive Schulung. Gelegentliche Nutzer brauchen Grundlagen.

Die Schulung sollte umfassen:

Produktverwaltung: Anlegen, bearbeiten, Varianten, Kategorien

Bestellmanagement: Status ändern, Rechnungen, Retouren

Kundenservice: Kundenkonten verwalten, Passwörter zurücksetzen

Marketing: Newsletter, Gutscheine, Aktionen

Reporting: Wo finde ich welche Auswertungen?

Der Aufwand: 1-2 Tage Intensiv-Schulung on-site oder remote. Kosten: 1.500-3.000 € bei Agenturen. Plus Schulungsunterlagen und Video-Tutorials für spätere Referenz.

Die Nachschulung: Nach 4-6 Wochen Live-Betrieb einen Follow-up-Workshop: Welche Fragen sind aufgekommen? Was läuft noch nicht rund?

Beispiel: Migration von Magento 1 zu Shopware 6

Ein Elektronikhändler betreibt seit 2012 einen Magento 1-Shop: 8.500 Produkte, 35.000 Kundenkonten, 280.000 Bestellungen in der Historie.

Ausgangslage und Ziele

Probleme mit Magento 1:

End-of-Life: Keine Sicherheitsupdates mehr

Performance: Trotz Optimierung langsam (3-5 Sek. Ladezeit)

Mobile: Nicht wirklich responsiv, schlechte UX

Admin: Umständlich, viele Klicks für einfache Aufgaben

Kosten: Agentur verlangt 150 €/h für veraltete Technologie

Ziele der Migration:

Modernes, schnelles System

Bessere Mobile-Experience

Effizienteres Admin-Backend

Zukunftssicher für nächste 5+ Jahre

Budget: 65.000 €

Projektablauf

Phase 1: Konzeption (4 Wochen)

Anforderungskatalog erstellen

System-Auswahl: Shopware 6 wegen B2B-Features und DACH-Fokus

Agentur-Ausschreibung: 5 Agenturen angefragt, 3 Angebote

Vertragsverhandlung und Kick-off

Phase 2: System-Setup & Design (8 Wochen)

Shopware 6 installieren auf Managed-Hosting

Theme-Entwicklung: Custom-Design basierend auf Styleguide

Plugin-Auswahl: Payment (Mollie), Versand (DHL), ERP-Connector

Testdaten importieren, Frontend testen

Phase 3: Datenmigration (6 Wochen)

Datenanalyse Magento 1: Qualität prüfen, Bereinigung

Migrations-Script entwickeln: Produkte, Kategorien, Attribute

Kunden- und Bestelldaten migrieren (anonymisiert für Testing)

URL-Mapping erstellen: 8.500 Weiterleitungen

Phase 4: Testing (4 Wochen)

Funktionstest: Alle Features systematisch durchklicken

Performance-Test: Load-Testing mit 1.000 simulierten Nutzern

Payment-Test: Alle Zahlungsarten mit Test-Modus prüfen

UAT (User Acceptance Testing): Team testet intensiv

Bug-Fixing: 47 Bugs gefunden und behoben

Phase 5: Go-Live (2 Wochen)

Finale Datenmigration am Wochenende

DNS-Umstellung: Alte Domain zeigt auf neuen Shop

301-Weiterleitungen aktivieren

Monitoring: 24/7-Überwachung in erster Woche

Quick-Fixes für kleine Probleme

Ergebnisse

Technisch:

Ladezeit: Von 3-5 auf 1-1,5 Sekunden

Mobile-Score: Von 45/100 auf 92/100 (Google PageSpeed)

Admin-Effizienz: Produktanlage 40 % schneller

Geschäftlich:

Conversion Rate: +18 % (bessere UX)

Mobile-Anteil: Von 35 % auf 52 % Traffic

Retouren-Quote: -8 % (bessere Produktdarstellung)

Kosten:

Projektkosten: 63.000 € (im Budget!)

Unvorhergesehenes: 4.000 € (ERP-Anpassungen)

Laufende Kosten: 450 € monatlich (Hosting + Wartung)

ROI: Nach 14 Monaten durch Umsatzsteigerung

[ ] Ausgangslage dokumentieren : Welche Daten, welcher Umfang?

: Welche Daten, welcher Umfang? [ ] Schmerzpunkte identifizieren : Warum migrieren wir?

: Warum migrieren wir? [ ] Ziele definieren : Was soll besser werden?

: Was soll besser werden? [ ] Budget festlegen : Realistisch mit 20 % Puffer

: Realistisch mit 20 % Puffer [ ] System auswählen : Anforderungskatalog erstellen, Systeme evaluieren

: Anforderungskatalog erstellen, Systeme evaluieren [ ] Agentur beauftragen : Oder Inhouse? Ressourcen klären

: Oder Inhouse? Ressourcen klären [ ] Projektplan erstellen : Meilensteine, Deadlines, Verantwortlichkeiten

: Meilensteine, Deadlines, Verantwortlichkeiten [ ] Datenbereinigung : Vor Migration Altdaten säubern

: Vor Migration Altdaten säubern [ ] URL-Mapping : Jede alte URL braucht Ziel-URL für 301-Weiterleitung

: Jede alte URL braucht Ziel-URL für 301-Weiterleitung [ ] Testing-Phase : Nicht hetzen, gründlich testen

: Nicht hetzen, gründlich testen [ ] Schulung planen : Team muss das neue System bedienen können

: Team muss das neue System bedienen können [ ] Go-Live vorbereiten : Checkliste, Rollback-Plan, Monitoring

: Checkliste, Rollback-Plan, Monitoring [ ] Post-Launch-Support: Erste 4 Wochen intensiv betreuen

Go-Live und die ersten Schritte

Der Go-Live ist ein kritischer Moment: Monate Arbeit kulminieren in dem Moment, wo der Shop öffentlich geht.

Technischer Launch: Die finale Checkliste

Die letzten 48 Stunden vor Go-Live sind intensiv: Finale Tests, Backup-Erstellung, DNS-Umstellung, Team-Bereitschaft.

Technische Prüfung:

[ ] Alle Plugins und Extensions aktiviert und getestet

[ ] SSL-Zertifikat aktiv und gültig (HTTPS)

[ ] Robots.txt korrekt konfiguriert (kein Disallow all!)

[ ] XML-Sitemap generiert und bei Google eingereicht

[ ] 404-Seite designed und funktional

[ ] Impressum, Datenschutz, AGB korrekt und verlinkt

[ ] Cookie-Banner DSGVO-konform eingerichtet

Zahlungsabwicklung:

[ ] Alle Payment-Gateways im Live-Modus (nicht Test!)

[ ] Test-Bestellung mit echter Kreditkarte erfolgreich

[ ] PayPal live geschaltet und verifiziert

[ ] Rechnungskauf (Klarna etc.) aktiviert

[ ] Zahlungsbestätigungs-E-Mails werden versandt

Versand:

[ ] Versandkosten korrekt berechnet für alle Zonen

[ ] Versanddienstleister-Integration funktioniert

[ ] Tracking-E-Mails werden versandt

[ ] Versandetiketten können generiert werden

E-Mail-Kommunikation:

[ ] Bestellbestätigung wird versandt

[ ] Versandbestätigung funktioniert

[ ] Rechnungs-E-Mail mit PDF-Anhang

[ ] Passwort-Reset-Funktion getestet

[ ] E-Mail-Absender korrekt (nicht noreply@localhost!)

[ ] Alle E-Mails im Firmen-Design

Performance & Monitoring:

[ ] Caching aktiviert (Varnish, Redis, Browser-Cache)

[ ] CDN konfiguriert für Bilder

[ ] Google Analytics oder Matomo eingebunden

[ ] Uptime-Monitoring aktiv (z.B. UptimeRobot)

[ ] Error-Logging konfiguriert

Der Go-Live-Tag

Am Launch-Tag sollte jemand verfügbar sein für Quick-Fixes: Idealerweise die Agentur oder ein erfahrener Entwickler.

Der Ablauf bei klassischem Go-Live (z.B. Sonntag):

10:00 Uhr : Letztes Backup vom Altsystem

: Letztes Backup vom Altsystem 10:30 Uhr : Finale Datenmigration starten (Produkte, Kunden, Bestellungen)

: Finale Datenmigration starten (Produkte, Kunden, Bestellungen) 12:00 Uhr : Migration abgeschlossen, finaler Check

: Migration abgeschlossen, finaler Check 13:00 Uhr : DNS-Umstellung: Domain zeigt auf neuen Shop

: DNS-Umstellung: Domain zeigt auf neuen Shop 13:30 Uhr : DNS propagiert, neue Site ist live

: DNS propagiert, neue Site ist live 14:00 Uhr : Monitoring-Check: Läuft alles stabil?

: Monitoring-Check: Läuft alles stabil? 15:00 Uhr : Test-Bestellungen von verschiedenen Geräten

: Test-Bestellungen von verschiedenen Geräten 16:00 Uhr: Team-Info: „Shop ist live!“

Die ersten Stunden: Intensiv überwachen. Server-Last OK? Fehler im Log? Erreichen uns Beschwerden?

Der Soft-Launch ist entspannter: Neuer Shop läuft parallel auf Subdomain, wird getestet, dann schrittweise Traffic umgeleitet. Weniger Stress.

Kommunikation mit Kunden

Die Kunden sind meist positiv überrascht von einem neuen Shop – wenn Sie es richtig kommunizieren.

Ankündigung des neuen Shops

Etwa 2 Wochen vor Go-Live: Newsletter an Bestandskunden. Teaser: „Bald kommt unser neuer Shop mit verbesserter Bedienung, schnelleren Ladezeiten und mehr Features!“

Was Kunden wissen sollten:

Wann geht der neue Shop live?

Gibt es eine Downtime? (Wenn ja, wie lange?)

Müssen Passwörter neu gesetzt werden? (Meist ja)

Bleiben Kundenkonten und Bestellhistorie erhalten?

Gibt es neuen Features?

Bleibt alles an gewohntem Ort? (Navigation, Warenkorb, Checkout)

Launch-Kampagne nutzen

Der Go-Live ist Marketing-Chance: Nutzen Sie ihn für Promotion.

Ideen für Launch-Aktionen:

„Neue Shop-Eröffnung: 15 % Rabatt diese Woche mit Code NEUERSHOP“

„Die ersten 100 Besteller erhalten kostenlosen Premium-Versand“

„Entdecken Sie unseren neuen Shop: Gewinnspiel mit Verlosung“

Social Media pushen: Instagram Story, Facebook Post, LinkedIn-Update (B2B) über neuen Shop. Zeigen Sie Vorher-Nachher, heben Sie Verbesserungen hervor.

Google Ads Kampagne: Budget für erste 2 Wochen erhöhen, neue Kunden auf verbesserten Shop holen.

Wenn etwas schief geht: Transparent kommunizieren. Kunden verzeihen technische Probleme wenn Sie ehrlich sind.

Beispiel: Am Go-Live-Tag funktioniert PayPal nicht. Sofortiger Banner auf der Site: „PayPal ist temporär nicht verfügbar. Bitte nutzen Sie Kreditkarte oder Rechnung. Wir arbeiten an der Lösung.“

Ein Status-Update per Newsletter: „Entschuldigung für Unannehmlichkeiten. PayPal ist seit 15 Uhr wieder verfügbar. Als Entschädigung: 10 € Gutschein für Ihre nächste Bestellung.“

Kunden schätzen Ehrlichkeit: Besser transparentes Problem-Management als Verschweigen und hoffen dass es niemand merkt.

Performance-Monitoring in den ersten Wochen

Die ersten 4 Wochen sind kritisch: Hier zeigen sich Probleme die im Testing nicht auffielen. Intensives Monitoring ist Pflicht.

Was überwachen?

Server-Performance:

CPU- und RAM-Auslastung: Gibt es Spitzen?

Antwortzeiten: Werden Seiten langsamer?

Traffic-Entwicklung: Mehr/weniger als erwartet?

Error-Rate: 404-Fehler, 500-Fehler, timeouts?

Tools: Server-Monitoring (Checkmk, Zabbix, Nagios), Application Performance Monitoring (New Relic, Datadog).

User-Experience:

Seitenaufrufe und Verweildauer

Absprungrate: Brechen mehr Besucher ab als vorher?

Conversion Rate: Kaufen Besucher wie erwartet?

Checkout-Abbrüche: Wo steigen Kunden aus?

Tools: Google Analytics, Matomo, Hotjar (Heatmaps zeigen Nutzer-Verhalten).

Bestellabwicklung:

Bestelleingang: Landen alle im System?

Payment-Erfolgsrate: Wieviele Zahlungen scheitern?

Versand: Werden Etiketten problemlos erstellt?

Retouren: Steigt die Retourenquote?

Kundenfeedback:

Support-Anfragen: Wieviele? Zu welchen Themen?

Bewertungen: Was sagen Kunden zum neuen Shop?

Direkte Nachfrage: 2 Wochen nach Launch Survey an Käufer

Quick Wins und erste Optimierungen

In den ersten Wochen werden Sie Potenziale entdecken: Der Checkout ist nicht intuitiv, Produktbilder laden zu langsam, wichtige Infos fehlen.

Diese Quick Wins sollten priorisiert werden:

Kritische Bugs (Zahlungen scheitern, Versand funktioniert nicht) Hohe User-Impact (verwirrender Checkout, fehlende Filter) Performance-Probleme (langsame Seiten, Timeouts) Dann: Nice-to-haves

Planen Sie Budget für Optimierungen ein: 10-20 % des Projektbudgets sollten für Post-Launch-Verbesserungen reserviert sein.

Ein Beispiel: Nach Go-Live zeigt Analytics: 40 % Checkout-Abbruch an Schritt 3 (Versandarten-Auswahl). Analyse ergibt: Nutzer verstehen Unterschied „Standard“ vs. „Express“ nicht. Quick Fix: Erklärtext ergänzen „Standard: 3-5 Tage, Express: 1-2 Tage“. Abbüche sinken auf 25 %.

Langfristiger Erfolg: System pflegen und optimieren

Der Shop-Launch ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Erfolgreiche Shops werden kontinuierlich gepflegt und verbessert.

System aktuell halten

Updates sind nicht optional: Sie schließen Sicherheitslücken, bringen Performance-Verbesserungen und neue Features.

Release-Zyklen der Systeme

Shopify updated automatisch: Sie wachen auf, das System ist aktueller. Keine Arbeit, keine Ausfälle. Der Preis: Kein Einfluss auf Zeitpunkt.

WooCommerce released etwa alle 2-3 Monate: Minor Updates (5.8.1 zu 5.8.2) können sofort eingespielt werden. Major Updates (5.x zu 6.0) sollten Sie testen.

Shopware arbeitet mit Major-Releases jährlich: Shopware 6.4, 6.5, 6.6. Minor Updates monatlich. Jedes Major-Release erhält 12 Monate vollen Support, danach 12 Monate Security-Support.

Magento/Adobe Commerce released quartalsweise: Patch-Releases (2.4.6-p1) enthalten kritische Fixes. Minor-Releases (2.4 zu 2.5) sind seltener.

Die Strategie hängt von Ihrer Risikobereitschaft und Ressourcen ab:

Aggressive Update-Strategie:

Alle Updates innerhalb 1 Woche nach Release

Vorteil: Immer aktuell, maximale Sicherheit

Nachteil: Risiko neuer Bugs, Test-Aufwand

Konservative Update-Strategie:

Security-Updates sofort, Feature-Updates nach 2-4 Wochen

Vorteil: Community findet Bugs zuerst, stabilere Updates

Nachteil: Kurzes Fenster mit Sicherheitslücken

Empfehlung:

Security-Patches : Immer sofort (innerhalb 1-3 Tage)

: Immer sofort (innerhalb 1-3 Tage) Minor-Updates : Nach 1-2 Wochen (Community-Testing)

: Nach 1-2 Wochen (Community-Testing) Major-Updates: Nach 4-8 Wochen, ausgiebiges eigenes Testing

Der Prozess:

Update auf Test-System einspielen Funktionstest: Kritische Workflows durchklicken Performance-Check: Läuft alles flüssig? Plugin-Kompatibilität prüfen: Funktionieren Extensions noch? Bei Erfolg: Update auf Live-System Monitoring: Erste Stunden intensiv überwachen

Ein Backup ist Pflicht vor jedem Update: Schief gelaufene Updates können den Shop lahmlegen.

Das Backup sollte umfassen:

Datenbank (Produkte, Kunden, Bestellungen)

Dateien (Theme, Uploads, Plugin-Code)

Konfiguration (Settings, API-Keys)

Die Aufbewahrung: Mindestens 7 Tage vorhalten, besser 30 Tage. Bei externem Storage (AWS S3): 10-30 € monatlich.

Der Restore-Test: Ein Backup ist nutzlos wenn Sie nicht wissen wie man es zurückspielt. Testen Sie den Restore-Prozess auf Test-System.

Kontinuierliche Optimierung

Ein statischer Shop verliert: Märkte ändern sich, Kundenbedürfnisse entwickeln sich, Wettbewerb schläft nicht.

A/B-Testing für Conversion-Optimierung

A/B-Tests vergleichen zwei Varianten: Welche Version performt besser? Datengetriebene Entscheidungen statt Bauchgefühl.

Was testen?

Produktseiten : Bildgröße, Anzahl Bilder, Position „In den Warenkorb“, Platzierung von Bewertungen

: Bildgröße, Anzahl Bilder, Position „In den Warenkorb“, Platzierung von Bewertungen Kategorieseiten : Grid vs. Listenansicht, Anzahl Produkte pro Seite, Filter-Position

: Grid vs. Listenansicht, Anzahl Produkte pro Seite, Filter-Position Checkout : Ein-Page vs. Multi-Step, Pflichtfelder reduzieren, Gast-Checkout vs. Konto-Pflicht

: Ein-Page vs. Multi-Step, Pflichtfelder reduzieren, Gast-Checkout vs. Konto-Pflicht Preisdarstellung: Durchgestrichener UVP daneben, Sparbetrag in Euro, Prozent-Rabatt

Tools: VWO (ab 99 USD/Monat), Optimizely (Enterprise, ab 50.000 USD/Jahr).

Ein Beispiel: Produktseite mit 5 Bildern vs. 10 Bildern. Hypothese: Mehr Bilder = höheres Vertrauen = mehr Käufe. Test über 2 Wochen mit 10.000 Besuchern: Variante mit 10 Bildern hat 8 % höhere Conversion. Rollout auf alle Produkte.

Performance-Monitoring: Core Web Vitals

Google bewertet Performance als Ranking-Faktor: Core Web Vitals (LCP, FID, CLS) beeinflussen SEO.

LCP (Largest Contentful Paint): Wie schnell lädt das größte Element? Sollte unter 2,5 Sekunden sein.

FID (First Input Delay): Wie schnell reagiert die Seite auf Interaktion? Sollte unter 100 ms sein.

CLS (Cumulative Layout Shift): Wie sehr verschiebt sich das Layout beim Laden? Sollte unter 0,1 sein.

Tools: Google PageSpeed Insights, Web.dev Measure, Lighthouse (Chrome DevTools).

Optimierungen für bessere Core Web Vitals:

Bilder komprimieren und in modernen Formaten (WebP) ausliefern

Lazy Loading für Bilder unterhalb der Falte

JavaScript und CSS minimieren

CDN für statische Assets

Server-Side Caching (Varnish, Redis)

Ein monatlicher Check: PageSpeed für Top-10-Produktseiten, Kategorieseiten und Startseite prüfen. Bei Verschlechterung: Analyse und Optimierung.

Heatmaps zeigen wo Nutzer klicken, wie weit sie scrollen, wo sie verweilen. Tools wie Hotjar, Crazy Egg, Microsoft Clarity (kostenlos) visualisieren Nutzer-Verhalten.

Session Recordings: Echte Nutzer-Sessions aufzeichnen (anonymisiert). Wo stocken sie? Wo verlassen sie den Shop? Wo gibt es Frustrationen?

Ein Beispiel: Heatmap zeigt: 60 % der Nutzer scrollen nie bis zur Produktbeschreibung. Die wichtigen Infos stehen zu weit unten. Lösung: Akkordeon-Beschreibung direkt unter Preis einklappen. Verweildauer steigt um 30 %.

Ein anderes Beispiel: Session Recording zeigt: Nutzer klicken wild auf Produktbilder, erwarten Zoom-Funktion. Diese fehlt aber. Quick Fix: Image-Zoom-Plugin installieren. Bounce-Rate sinkt um 5 %.

Neue Features schrittweise ausrollen

Innovation ist wichtig, aber überstürzen Sie nichts: Neue Features sollten getestet werden bevor sie für alle live gehen.

Die Strategie: Soft-Launch mit 10 % Traffic, Monitoring, bei Erfolg schrittweise hochfahren auf 100 %.

Ein Beispiel: Sie wollen Produkt-Videos einführen. Statt 500 Videos auf einmal:

Woche 1-2: 10 Videos für Top-Seller

Analytics: Erhöht sich Conversion? Verweildauer?

Woche 3-4: 50 weitere Videos für wichtige Kategorien

Evaluation: Ist ROI positiv?

Monat 3-6: Schrittweise für alle relevanten Produkte

So minimieren Sie Risiken und können bei negativem Impact schnell reagieren.

Community und Ökosystem nutzen

Sie sind nicht allein: Tausende Händler nutzen dieselben Systeme, Communities helfen bei Problemen.

Plugin-Marktplätze intelligent nutzen

Die Märkte (Shopify App Store, WordPress Plugin Directory, Shopware Store) bieten tausende Erweiterungen.

Worauf achten?

Bewertungen : Minimum 4,0/5,0 Sterne, besser 4,5+

: Minimum 4,0/5,0 Sterne, besser 4,5+ Anzahl Installationen : Viele Nutzer = battle-tested

: Viele Nutzer = battle-tested Letztes Update : Vor weniger als 6 Monaten = aktiv gepflegt

: Vor weniger als 6 Monaten = aktiv gepflegt Support-Reaktion : Lesen Sie Bewertungen – antwortet Entwickler auf Probleme?

: Lesen Sie Bewertungen – antwortet Entwickler auf Probleme? Dokumentation: Gibt es Anleitungen, Videos, FAQs?

Vorsicht bei:

Plugins von Entwicklern mit nur einer Extension (keine Track Record)

Sehr günstigen Plugins die viele Features versprechen (oft schlecht gepflegt)

Plugins die seit über 1 Jahr nicht updated wurden

Negativen Bewertungen zu Sicherheit oder Performance

Ein Best Practice: Nie mehr als nötig installieren. Jedes Plugin ist Angriffsfläche, Performance-Bremse und Update-Aufwand. Lieber 10 solide Plugins als 30 mittelprächtige.

Entwickler-Communities und Foren

Die Communities sind Gold wert: Erfahrene Entwickler helfen kostenlos bei Problemen.

Shopify Community: community.shopify.com – Sehr aktiv, gute Hilfe für Standard-Probleme, englischsprachig.

WooCommerce Support Forum: wordpress.org/support/plugin/woocommerce – Riesige Community, schnelle Antworten, viele deutsche Nutzer.

Shopware Community: forum.shopware.com – DACH-fokussiert, deutsche Sprache, professioneller Ton.

Magento/Adobe Commerce: community.magento.com – Technisch anspruchsvoll, aber sehr kompetent.

Stack Overflow: stackoverflow.com – Für spezifische Code-Fragen, riesige Wissensbasis.

Die Netiquette: Geben Sie Kontext (Systemversion, Plugin-Versionen, Fehlermeldung), seien Sie präzise, zeigen Sie eigene Lösungsversuche. Communities helfen gern, aber nicht bei „wie mache ich einen Shop?“.

Events und Konferenzen

Offline-Networking bringt wertvolle Kontakte: Agenturen, andere Händler, System-Hersteller.

Shopware Community Day: Jährliches Event mit 1.000+ Teilnehmern in verschiedenen DACH-Städten. Workshops, Vorträge, Networking. Kostenlos bis 50 €.

WooCommerce Meetups: Lokale User Groups in größeren Städten. Monatlich oder quartalsweise. Kostenlos.

Shopify Unite: Developer-Konferenz für Partner und Agenturen. Jährlich, online oder in Toronto. Kostenlos für Partner.

K5: Große E-Commerce-Konferenz in Berlin. System-unabhängig, über 2.000 Teilnehmer. Ticket: 500-1.000 €.

E-Commerce Berlin Expo: Messe mit Ausstellern und Vorträgen. Eintritt meist kostenfrei.

Der Nutzen: Trends erkennen, Best Practices lernen, Agentur-Partner finden, Motivation tanken.

15 Shop-Systeme auf einen Blick

Wir stellen die Shopsysteme alphabetisch, so wie sie früher in den papiernen Gelben Seiten gelistet worden wären.

Adobe Commerce: Die Enterprise-Lösung für digitale Konzerne

Adobe Commerce (ehemals Magento Commerce, 2018 von Adobe übernommen) ist die kostenpflichtige Enterprise-Version von Magento Open Source und richtet sich ausschließlich an Großkonzerne und internationale Marken mit komplexesten E-Commerce-Anforderungen.



Das Shopsystem ist Teil der Adobe Experience Cloud und bietet Cloud-Hosting, erweiterte B2B-Features, KI-gestützte Personalisierung und Enterprise-Support. Kunden wie Coca-Cola, Ford, Nestlé und Canon nutzen Adobe Commerce. Einstiegspreis ab 22.000 USD jährlich. Dieser Preis ist für mittelständische Unternehmen wirtschaftlich nicht darstellbar.

Top-Features Adobe Commerce

Adobe Experience Cloud Integration : Nahtlose Anbindung an Adobe Analytics, Adobe Target, Adobe Sensei (KI), Marketo, einheitliche Kundendatenplattform

: Nahtlose Anbindung an Adobe Analytics, Adobe Target, Adobe Sensei (KI), Marketo, einheitliche Kundendatenplattform Enterprise B2B-Suite : Komplexe Unternehmenshierarchien, Freigabe-Workflows, Angebotsmanagement, individuelle Kataloge, Vertragspreise, Punch-Out-Kataloge

: Komplexe Unternehmenshierarchien, Freigabe-Workflows, Angebotsmanagement, individuelle Kataloge, Vertragspreise, Punch-Out-Kataloge Cloud-Native Infrastruktur : Adobe Managed Cloud mit automatischer Skalierung, 99,99% SLA, globales CDN, Multi-Region-Deployment

: Adobe Managed Cloud mit automatischer Skalierung, 99,99% SLA, globales CDN, Multi-Region-Deployment KI-gestützte Personalisierung : Adobe Sensei für Produktempfehlungen, dynamische Preisgestaltung, Predictive Analytics, Customer Journey Optimization

: Adobe Sensei für Produktempfehlungen, dynamische Preisgestaltung, Predictive Analytics, Customer Journey Optimization Headless Commerce Ready : GraphQL/REST-APIs, Progressive Web App (PWA) Studio, Omnichannel-Fähigkeit, mobile-first Architecture

: GraphQL/REST-APIs, Progressive Web App (PWA) Studio, Omnichannel-Fähigkeit, mobile-first Architecture Advanced Marketing Automation : Integrierte E-Mail-Kampagnen, Segmentierung, A/B-Testing, Customer Journey Builder, Live-Search mit KI

: Integrierte E-Mail-Kampagnen, Segmentierung, A/B-Testing, Customer Journey Builder, Live-Search mit KI Multi-Brand & Multi-Region : Unbegrenzte Stores, Websites, Marken aus einer Instanz, lokalisierte Checkout-Prozesse für 200+ Länder

: Unbegrenzte Stores, Websites, Marken aus einer Instanz, lokalisierte Checkout-Prozesse für 200+ Länder Dediziertes Enterprise-Support: 24/7 Priority-Support, Technical Account Manager, proaktives Monitoring, garantierte Response-Zeiten

Adobe Commerce: Was fehlt/ist nicht so gut?

Extrem hohe Kosten : Lizenz ab 22.000 USD/Jahr (kleine Implementierungen), realistische Enterprise-Setups 100.000–500.000+ USD/Jahr

: Lizenz ab 22.000 USD/Jahr (kleine Implementierungen), realistische Enterprise-Setups 100.000–500.000+ USD/Jahr Komplexität auf Konzern-Niveau : Erfordert dediziertes E-Commerce-Team (5–20 Personen), nicht ohne Spezialisierung handhabbar

: Erfordert dediziertes E-Commerce-Team (5–20 Personen), nicht ohne Spezialisierung handhabbar Implementierungsdauer massiv : Projektlaufzeit 6–24 Monate, Go-Live dauert minimal ein halbes Jahr, hohe Planungsunsicherheit

: Projektlaufzeit 6–24 Monate, Go-Live dauert minimal ein halbes Jahr, hohe Planungsunsicherheit Entwicklerkosten explodieren : Adobe Commerce Certified Developer rar (120–200 €/Stunde), Setup 200.000–2 Mio. €, laufende Entwicklung 10.000–50.000 €/Monat

: Adobe Commerce Certified Developer rar (120–200 €/Stunde), Setup 200.000–2 Mio. €, laufende Entwicklung 10.000–50.000 €/Monat Vendor-Lock-in Adobe-Ökosystem : Voller Wert nur mit weiteren Adobe-Produkten (Analytics ab 50.000 €/Jahr, Target ab 100.000 €/Jahr), Gesamtkosten explodieren

: Voller Wert nur mit weiteren Adobe-Produkten (Analytics ab 50.000 €/Jahr, Target ab 100.000 €/Jahr), Gesamtkosten explodieren Cloud-Only bei neueren Versionen : On-Premise-Hosting nur noch eingeschränkt verfügbar, Abhängigkeit von Adobe-Infrastruktur

: On-Premise-Hosting nur noch eingeschränkt verfügbar, Abhängigkeit von Adobe-Infrastruktur Customization-Overhead : Jede Anpassung erfordert Zertifizierungs-Prozess, Updates gefährden Custom-Code, aufwändige Upgrade-Zyklen

: Jede Anpassung erfordert Zertifizierungs-Prozess, Updates gefährden Custom-Code, aufwändige Upgrade-Zyklen Performance-Tuning essentiell : Trotz Cloud-Infrastruktur extensive Optimierung nötig, Varnish, Elasticsearch, Redis zwingend erforderlich

: Trotz Cloud-Infrastruktur extensive Optimierung nötig, Varnish, Elasticsearch, Redis zwingend erforderlich DACH-Lokalisierung kostenpflichtig: Deutsche Rechtssicherheit nicht out-of-the-box, Market Ready Germany oder eigene Entwicklung nötig (50.000–200.000 €)

Preise Adobe Commerce

Adobe Commerce Lizenz: Ab 22.000 USD/Jahr (Gross Merchandise Value bis 1 Mio. USD). Mittelgroße Implementierungen: 50.000–150.000 USD/Jahr (GMV 1–10 Mio. USD). Enterprise-Implementierungen: 150.000–500.000+ USD/Jahr (GMV 10+ Mio. USD, volumenbasierte Staffelung).

Adobe Managed Cloud: Inklusive in Lizenz (ab 2022), frühere Versionen +30.000–100.000 USD/Jahr extra.

Implementierung: 200.000–2.000.000 € (abhängig von Komplexität, Integrationen, Customizations, durchschnittlich 500.000–800.000 €).

Laufende Entwicklung & Wartung: 10.000–50.000 €/Monat (dediziertes Team, Updates, Feature-Entwicklung, Optimierung).

Adobe Experience Cloud Add-ons (optional): Adobe Analytics ab 50.000 USD/Jahr, Adobe Target ab 100.000 USD/Jahr, Adobe Campaign ab 80.000 USD/Jahr.

Extensions & Integrationen: 10.000–500.000 € (ERP-Integration SAP/Oracle typisch 100.000–300.000 €).

DACH-Compliance: Custom-Development 50.000–200.000 € oder Market Ready Germany Integration ab 10.000 €/Jahr.

Support: Technical Account Manager inklusive (Premium), zusätzliche Professional Services 200–300 $/Stunde. Keine zusätzlichen Transaktionsgebühren. Stand: November 2025.

Urteil zu Adobe Commerce

Adobe Commerce ist die logische Wahl für Global Player und börsennotierte Konzerne mit E-Commerce-Umsätzen ab 50 Millionen € aufwärts, die maximale Skalierbarkeit, KI-gestützte Personalisierung und volle Adobe-Ökosystem-Integration benötigen. Die Cloud-Native-Architektur, 99,99% SLA und dedizierter Enterprise-Support bieten maximale Planungssicherheit. Wer komplexe B2B-Prozesse, Multi-Brand-Strategien oder globale Omnichannel-Szenarien abbilden muss, findet hier eine ausgereifte, wenn auch extrem teure Plattform.

Der Realitäts-Check:



Adobe Commerce ist ausschließlich für die oberste Liga gedacht. Die Einstiegskosten (Lizenz + Implementierung + Team) beginnen bei 300.000–500.000 € und steigen schnell auf Millionen-Beträge. Die Projektlaufzeit von minimal 6–12 Monaten erfordert Geduld und massive Ressourcen-Bindung. Ohne dediziertes E-Commerce-Team (5–20 Personen) ist der Betrieb unmöglich. Der volle Wert entfaltet sich nur im Adobe-Ökosystem. Wer Analytics, Target und Campaign hinzukauft, zahlt schnell 500.000+ USD/Jahr nur für Software-Lizenzen.

Gambio: Der traditionsreiche DACH-Shop mit Fokus auf Handel

Gambio ist eine deutsche Shop-Software mit über 20 Jahren Geschichte (gegründet 2004 als xt:Commerce-Fork), die sich speziell an kleine und mittelständische Händler im DACH-Raum richtet. Die Lösung kombiniert klassische Shop-Software mit integrierter Warenwirtschaft und Multi-Channel-Anbindung.



Über 25.000 Online-Shops nutzen Gambio, besonders verbreitet bei traditionellen Händlern, die vom stationären Handel ins Online-Geschäft einsteigen. Verfügbar als Self-Hosted und Cloud-Version.

DACH-Rechtssicherheit integriert : Vollständige Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, AGB-Integration, Trusted Shops-Anbindung out-of-the-box

: Vollständige Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, AGB-Integration, Trusted Shops-Anbindung out-of-the-box Warenwirtschaft inklusive : Integrierte Lagerverwaltung, Bestellabwicklung, Rechnungserstellung, Lieferscheine ohne externe Software nötig

: Integrierte Lagerverwaltung, Bestellabwicklung, Rechnungserstellung, Lieferscheine ohne externe Software nötig Multi-Channel-Integration : Direktanbindung zu Amazon, eBay, Hood, Idealo, Google Shopping mit automatischer Bestandssynchronisation

: Direktanbindung zu Amazon, eBay, Hood, Idealo, Google Shopping mit automatischer Bestandssynchronisation Cloud & Self-Hosted : Wahlfreiheit zwischen Gambio Cloud (SaaS, ab 24,95 €/Monat) und selbst gehosteter Version

: Wahlfreiheit zwischen Gambio Cloud (SaaS, ab 24,95 €/Monat) und selbst gehosteter Version Deutsche Support-Hotline : Telefon- und E-Mail-Support auf Deutsch, umfangreiche Dokumentation, Community-Forum

: Telefon- und E-Mail-Support auf Deutsch, umfangreiche Dokumentation, Community-Forum Integriertes Marketing : Newsletter-System, Gutschein-Verwaltung, Cross-Selling, SEO-Optimierung, Facebook-Shop-Integration

: Newsletter-System, Gutschein-Verwaltung, Cross-Selling, SEO-Optimierung, Facebook-Shop-Integration Mobile-App verfügbar : Gambio Go – iOS/Android-App zur Shop-Verwaltung unterwegs, Push-Benachrichtigungen bei Bestellungen

: Gambio Go – iOS/Android-App zur Shop-Verwaltung unterwegs, Push-Benachrichtigungen bei Bestellungen Payment & Versand vorkonfiguriert: Deutsche Payment-Provider (PayPal, Klarna, Stripe) und Versanddienstleister (DHL, DPD, Hermes) vorinstalliert

Was fehlt/ist nicht so gut?

Veraltete Technologie-Basis : Gewachsener Code seit 2004, basiert auf altem xt:Commerce-Core, moderne Frameworks fehlen

: Gewachsener Code seit 2004, basiert auf altem xt:Commerce-Core, moderne Frameworks fehlen Performance-Probleme : Bei größeren Katalogen (10.000+ Produkte) oder hohem Traffic merkliche Geschwindigkeitseinbußen

: Bei größeren Katalogen (10.000+ Produkte) oder hohem Traffic merkliche Geschwindigkeitseinbußen Template-System antiquiert : Smarty-basiert, Frontend-Entwicklung umständlich, moderne JavaScript-Frameworks schwer integrierbar

: Smarty-basiert, Frontend-Entwicklung umständlich, moderne JavaScript-Frameworks schwer integrierbar Cloud-Version eingeschränkt : Weniger Anpassungsmöglichkeiten als Self-Hosted, keine vollständige Plugin-Kompatibilität

: Weniger Anpassungsmöglichkeiten als Self-Hosted, keine vollständige Plugin-Kompatibilität Extension-Ökosystem überschaubar : Deutlich weniger Plugins als WooCommerce oder Shopware, Entwickler-Community kleiner

: Deutlich weniger Plugins als WooCommerce oder Shopware, Entwickler-Community kleiner Skalierung begrenzt : Nicht für High-Traffic-Shops oder internationale Enterprise-Anforderungen ausgelegt

: Nicht für High-Traffic-Shops oder internationale Enterprise-Anforderungen ausgelegt Modernisierungs-Rückstand : Headless-Commerce, Progressive Web Apps, moderne APIs – fehlen oder sind rudimentär umgesetzt

: Headless-Commerce, Progressive Web Apps, moderne APIs – fehlen oder sind rudimentär umgesetzt Vendor-Lock-in bei Cloud: Migration von Gambio Cloud zu anderer Plattform aufwändig, Datenexport limitiert

Preise

Gambio Cloud: Starter 24,95 €/Monat (bis 100 Produkte, 1 GB Speicher), Professional 49,95 €/Monat (unbegrenzte Produkte, 10 GB), Premium 99,95 €/Monat (Priority Support, 50 GB). Jährliche Zahlung: 10% Rabatt. Setup-Gebühr: Einmalig 49 € (entfällt bei Jahresvertrag). Keine Transaktionsgebühren.

Gambio Self-Hosted (GX4): Einmalige Lizenz 1.199 € (unbegrenzte Nutzung, keine Folgekosten außer freiwillige Updates). Update-Flatrate: 199 €/Jahr (optional, für Software-Updates). Hosting: 15–100 €/Monat (eigener Hoster, z.B. Hetzner, ALL-INKL). Support: Kostenpflichtig ab 89 €/Stunde (keine Hotline inklusive bei Self-Hosted). Extensions: 0–300 € je Plugin (Marketplace mit ca. 500 Erweiterungen).

Gemeinsame Kosten: Domain & SSL 10–20 €/Jahr. Payment-Provider transaktionsbasiert (keine Plugin-Gebühren). Setup/Agentur: 2.000–15.000 € optional. Stand: November 2025.

Urteil zu Gambio

Gambio ist die solide Wahl für traditionelle DACH-Händler, die einen unkomplizierten Einstieg ins Online-Geschäft suchen. Die integrierte Warenwirtschaft und Multi-Channel-Anbindung machen das System besonders attraktiv für Händler, die parallel auf Amazon und eBay verkaufen. Die Cloud-Version bietet SaaS-Komfort zu fairen Preisen, während Self-Hosted maximale Kontrolle ermöglicht. Deutsche Rechtssicherheit und Support sind echte Stärken.

Der kritische Blick: Gambio lebt von seiner Vergangenheit, nicht von Innovation. Die technologische Basis ist veraltet, und das merkt man bei Performance und Entwicklungsmöglichkeiten. Wer moderne Features wie Headless-Commerce, Progressive Web Apps oder komplexe API-Integrationen benötigt, stößt schnell an Grenzen. Das Extension-Ökosystem ist überschaubar, die Developer-Community klein. Für anspruchsvolle B2B-Prozesse oder internationale Skalierung gibt es bessere Alternativen wie Shopware oder Magento.

Gambio rechnet sich für kleine Händler mit 50–5.000 Produkten, die DACH-Fokus haben und schnell starten wollen, Multi-Channel-Verkauf ohne externe Warenwirtschaft betreiben möchten, deutsche Rechtssicherheit und Support schätzen und keine komplexen technischen Anforderungen haben.



Wer langfristig wachsen, international expandieren oder technologisch vorne mitspielen will, sollte zu moderneren Plattformen wie Shopify oder Shopware greifen. Gambio ist solides Mittelmaß: nicht schlecht, aber auch nicht mehr zeitgemäß.

JTL-Shop: Die All-in-One E-Commerce-Lösung aus Deutschland

JTL-Shop ist eine kostenlose, deutsche Open-Source-Shop-Software, die seit 2005 speziell für den DACH-Markt entwickelt wurde. Als Teil des JTL-Ökosystems (Warenwirtschaft, Versand, POS) richtet sich die Lösung primär an kleine bis mittelständische Online-Händler mit Multi-Channel-Ambitionen.



Besonders stark bei Amazon/eBay-Integration und zentraler Lagerverwaltung über die JTL-Wawi. Über 25.000 Shops im DACH-Raum nutzen JTL-Shop.

Shop-Software kostenlos & Open-Source : Keine Lizenzgebühren für die Shop-Software selbst, Quellcode einsehbar, Community-Edition frei verfügbar

: Keine Lizenzgebühren für die Shop-Software selbst, Quellcode einsehbar, Community-Edition frei verfügbar Native DACH-Rechtskonformität : Vollständig deutsche Rechtssicherheit out-of-the-box mit Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, GoBD-konform

: Vollständig deutsche Rechtssicherheit out-of-the-box mit Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, GoBD-konform JTL-Wawi Integration : Nahtlose Anbindung an kostenlose Warenwirtschaft, zentrale Verwaltung von Beständen über alle Kanäle hinweg

: Nahtlose Anbindung an kostenlose Warenwirtschaft, zentrale Verwaltung von Beständen über alle Kanäle hinweg Multi-Channel-Verkauf : Direktanbindung zu Amazon, eBay, Kaufland.de, Otto Market – Bestandssynchronisation in Echtzeit

: Direktanbindung zu Amazon, eBay, Kaufland.de, Otto Market – Bestandssynchronisation in Echtzeit Deutsche Server & Hosting : Hosting-Partner mit deutschen Rechenzentren verfügbar, DSGVO-konforme Datenverarbeitung garantiert

: Hosting-Partner mit deutschen Rechenzentren verfügbar, DSGVO-konforme Datenverarbeitung garantiert JTL-Servicepartner-Netzwerk : Über 200 zertifizierte Agenturen und Entwickler für Setup, Customizing und Support im DACH-Raum

: Über 200 zertifizierte Agenturen und Entwickler für Setup, Customizing und Support im DACH-Raum B2B-Funktionen integriert : Kundengruppen mit individuellen Preisen, Netto-Preisanzeige, Staffelpreise, Mindestbestellmengen ohne Zusatzkosten

: Kundengruppen mit individuellen Preisen, Netto-Preisanzeige, Staffelpreise, Mindestbestellmengen ohne Zusatzkosten Flexible Template-Engine: Smarty-basierte Vorlagen, anpassbare Nova-Templates, moderne Responsive-Designs

Was fehlt/ist nicht so gut?

JTL-Wawi faktisch erforderlich : Shop entfaltet volle Stärke nur mit Warenwirtschaft. Für reine Web-Shops ist JTL Overhead

: Shop entfaltet volle Stärke nur mit Warenwirtschaft. Für reine Web-Shops ist JTL Overhead Performance-Probleme bei Skalierung : Ab 10.000+ Produkten oder hohem Traffic deutliche Geschwindigkeitseinbußen ohne Optimierung

: Ab 10.000+ Produkten oder hohem Traffic deutliche Geschwindigkeitseinbußen ohne Optimierung Veraltete Technologie-Basis : PHP-basiert mit teils gewachsener Code-Struktur, moderne Frameworks fehlen, Entwickler-Recruiting schwieriger

: PHP-basiert mit teils gewachsener Code-Struktur, moderne Frameworks fehlen, Entwickler-Recruiting schwieriger Plugin-Qualität schwankend : Marketplace mit 500+ Plugins, aber Qualität und Wartung unterschiedlich, viele kostenpflichtig (50–500 € pro Plugin)

: Marketplace mit 500+ Plugins, aber Qualität und Wartung unterschiedlich, viele kostenpflichtig (50–500 € pro Plugin) Kein SaaS-Komfort : Selbst-Hosting bedeutet Verantwortung für Updates, Backups, Sicherheit, Server-Administration

: Selbst-Hosting bedeutet Verantwortung für Updates, Backups, Sicherheit, Server-Administration Template-Anpassung komplex : Smarty-Syntax gewöhnungsbedürftig, Frontend-Entwicklung aufwändiger als bei modernen Frameworks

: Smarty-Syntax gewöhnungsbedürftig, Frontend-Entwicklung aufwändiger als bei modernen Frameworks Internationalisierung begrenzt : Primär DACH-fokussiert, internationale Märkte mit anderen Steuer-/Rechtslagen kompliziert abzubilden

: Primär DACH-fokussiert, internationale Märkte mit anderen Steuer-/Rechtslagen kompliziert abzubilden

Preise

JTL-Shop 5: Kostenlos (Open-Source, GPL-Lizenz).

Hosting: 15–150 €/Monat (Shared Hosting ab 15 €, empfohlenes Managed Hosting 50–150 €, JTL-Hosting-Partner ab 30 €).

Domain & SSL: 10–20 €/Jahr (SSL meist inkl.).

Templates: Kostenlos (Nova-Template) oder Premium 150–500 € einmalig.

Plugins: 0–500 € je Plugin (durchschnittlich 50–150 € pro Jahr für essentielle Erweiterungen).

Payment-Gateways: Transaktionsbasiert (keine Plugin-Kosten, nur Provider-Gebühren).

Setup/Agentur: 3.000–25.000 € je nach Komplexität (JTL-Servicepartner empfohlen).

JTL-Wawi: Kostenlos (Desktop-Software für Windows).

Wartung: 100–400 €/Monat (Updates, Backups, Monitoring).

Keine Transaktionsgebühren an JTL.



Stand: November 2025.

Urteil zu JTL-Shop

JTL-Shop ist die logische Wahl für DACH-Händler, die Multi-Channel-Handel ernst nehmen und eine zentrale Warenwirtschaft benötigen. Die kostenlose Open-Source-Basis kombiniert mit nativer DACH-Rechtskonformität macht den Einstieg attraktiv. Wer bereits auf Amazon, eBay oder anderen Marktplätzen verkauft, profitiert massiv von der automatischen Bestandssynchronisation über JTL-Wawi. Das deutsche Servicepartner-Netzwerk garantiert Support auf Deutsch und DSGVO-konformes Hosting.

Der kritische Punkt:



JTL-Shop ist kein modernes, schlankes System mehr. Die gewachsene Code-Basis zeigt bei größeren Katalogen Performanceprobleme, und die Technologie wirkt im Vergleich zu Shopify oder modernen Headless-Lösungen veraltet.



Ohne JTL-Wawi verliert das System seinen Hauptvorteil. Für reine Webshops gibt es schlankere Alternativen. Die Template-Anpassung erfordert Smarty-Kenntnisse, die nicht jeder Entwickler mitbringt. JTL-Shop rechnet sich vor allem für mittelständische Händler mit 500–50.000 Produkten, die bereits Multi-Channel-Strategie fahren oder planen, technisches Know-how oder einen Servicepartner haben und Wert auf DACH-spezifische Rechtssicherheit legen.

Lightspeed eCom: Das POS-integrierte Shopsystem für Omnichannel-Händler

Lightspeed eCom (ehemals SEOshop) ist ein cloudbasiertes Shopsystem aus Kanada/Niederlande, das seit 2005 existiert und 2015 von Lightspeed übernommen wurde. Die Besonderheit: nahtlose Integration mit Lightspeed Retail POS (Kassensystem) für stationäre Geschäfte.



Das System richtet sich primär an Händler, die Online- und Offline-Verkauf kombinieren möchten, wie z. B. Mode, Schmuck, Sport, Lifestyle. Über 10.000 Händler weltweit nutzen Lightspeed eCom, besonders verbreitet in Benelux, USA und zunehmend im DACH-Raum.

Nahtlose POS-Integration : Synchronisation von Beständen, Kunden und Bestellungen zwischen Online-Shop und stationärem Geschäft in Echtzeit

: Synchronisation von Beständen, Kunden und Bestellungen zwischen Online-Shop und stationärem Geschäft in Echtzeit Echtes Omnichannel : Click & Collect, Ship from Store, Return in Store, einheitliche Kundendaten über alle Kanäle hinweg

: Click & Collect, Ship from Store, Return in Store, einheitliche Kundendaten über alle Kanäle hinweg Cloud-basiert & wartungsfrei : Kein Hosting-Management, automatische Updates, keine Server-Administration, immer aktuelle Version

: Kein Hosting-Management, automatische Updates, keine Server-Administration, immer aktuelle Version Multi-Store-Fähigkeit : Mehrere Online-Shops und POS-Standorte zentral verwalten, unterschiedliche Sortimente pro Standort möglich

: Mehrere Online-Shops und POS-Standorte zentral verwalten, unterschiedliche Sortimente pro Standort möglich Integriertes Lagermanagement : Standortbasierte Lagerverwaltung, automatische Bestandsreservierung, Low-Stock-Benachrichtigungen

: Standortbasierte Lagerverwaltung, automatische Bestandsreservierung, Low-Stock-Benachrichtigungen Responsive Design-Templates : Mobile-optimierte Standard-Themes, Theme-Editor ohne Code-Kenntnisse, vollständig anpassbar

: Mobile-optimierte Standard-Themes, Theme-Editor ohne Code-Kenntnisse, vollständig anpassbar Marketing-Automation integriert : E-Mail-Marketing, verlassene Warenkörbe, Produktempfehlungen, Kundensegmentierung, Newsletter-Tool

: E-Mail-Marketing, verlassene Warenkörbe, Produktempfehlungen, Kundensegmentierung, Newsletter-Tool Multichannel-Verkauf: Integration zu Amazon, eBay, Facebook Shop, Instagram Shopping, Google Shopping aus einer Plattform

Was fehlt/ist nicht so gut?

DACH-Rechtssicherheit unzureichend : Kanadisches System ohne native deutsche Compliance, Button-Lösung und Widerrufsbelehrung müssen manuell nachgerüstet werden

: Kanadisches System ohne native deutsche Compliance, Button-Lösung und Widerrufsbelehrung müssen manuell nachgerüstet werden Hohe monatliche Fixkosten : Bereits Einstiegstarif bei 59 €/Monat, Transaktionsgebühren zusätzlich (0,5–2,4%), keine kostenlose Version

: Bereits Einstiegstarif bei 59 €/Monat, Transaktionsgebühren zusätzlich (0,5–2,4%), keine kostenlose Version Deutsche Lokalisierung begrenzt : Interface teilweise auf Deutsch, aber viele Funktionen nur auf Englisch, Support primär englischsprachig

: Interface teilweise auf Deutsch, aber viele Funktionen nur auf Englisch, Support primär englischsprachig App-Ökosystem klein : Nur ca. 100 Apps im App-Store, deutlich weniger als Shopify (8.000+), viele Nischen-Funktionen fehlen

: Nur ca. 100 Apps im App-Store, deutlich weniger als Shopify (8.000+), viele Nischen-Funktionen fehlen Vendor-Lock-in stark : Migration zu anderem Shopsystem extrem aufwändig, besonders bei POS-Integration, Datenexport limitiert

: Migration zu anderem Shopsystem extrem aufwändig, besonders bei POS-Integration, Datenexport limitiert Performance bei großen Katalogen : Ab 10.000+ Produkten spürbare Verlangsamung, Suchfunktion nicht optimal für umfangreiche Sortimente

: Ab 10.000+ Produkten spürbare Verlangsamung, Suchfunktion nicht optimal für umfangreiche Sortimente Customizing eingeschränkt : Weniger Flexibilität als Open-Source-Lösungen, tiefe Template-Anpassungen erfordern Liquid-Kenntnisse

: Weniger Flexibilität als Open-Source-Lösungen, tiefe Template-Anpassungen erfordern Liquid-Kenntnisse POS-Abhängigkeit problematisch : Volles Potenzial nur mit Lightspeed Retail POS (ab 119 €/Monat), ohne POS nur durchschnittliches Shop-System

: Volles Potenzial nur mit Lightspeed Retail POS (ab 119 €/Monat), ohne POS nur durchschnittliches Shop-System SEO-Funktionen basic: Weniger umfangreich als spezialisierte Shopsysteme, URL-Struktur nicht optimal, Meta-Daten-Management rudimentär

Preise

Lightspeed eCom Tarife (monatliche Abrechnung):

Basic: 59 €/Monat (bis 2.500 Produkte, 1 Shop, Basis-Features, 2,4% Transaktionsgebühr bei externen Payment-Gateways).

Standard: 119 €/Monat (bis 10.000 Produkte, verlassene Warenkörbe, Kundensegmentierung, 1,5% Transaktionsgebühr).

Advanced: 249 €/Monat (unbegrenzte Produkte, Multi-Store, Priority Support, 0,5% Transaktionsgebühr).

Jährliche Zahlung: 10% Rabatt auf alle Tarife.

Lightspeed Payments: 1,4% + 0,25 € pro Transaktion (keine zusätzliche Transaktionsgebühr bei Nutzung).

POS-Integration (optional): Lightspeed Retail POS ab 119 €/Monat pro Standort (erforderlich für echtes Omnichannel).

Apps & Extensions: Überwiegend kostenpflichtig, 10–100 €/Monat je App. Domain: 10–20 €/Jahr. SSL: Inklusive. Theme: Standard-Themes inklusive, Premium-Themes 150–400 € einmalig. Setup/Agentur: 2.000–15.000 € optional (Lightspeed-Partner empfohlen). Keine versteckten Kosten außer Transaktionsgebühren.



Stand: November 2025.

Urteil zu Lightspeed eCom

Lightspeed eCom ist die logische Wahl für stationäre Händler, die professionell in den Online-Handel einsteigen und echtes Omnichannel-Retail betreiben wollen. Die nahtlose POS-Integration ist das Alleinstellungsmerkmal. Wer bereits Lightspeed Retail nutzt oder plant, findet hier die perfekte Ergänzung.



Das cloudbasierte Shopsystem bietet SaaS-Komfort ohne Wartungsaufwand, und die integrierte Lagerverwaltung über mehrere Standorte ist ausgereift. Click & Collect und Ship from Store funktionieren out-of-the-box.

Der kritische Punkt:



Lightspeed überzeugt nur als Gesamtpaket. Ohne POS-Integration ist es ein durchschnittliches, vergleichsweise teures Shopsystem mit begrenztem App-Ökosystem und schwacher DACH-Lokalisierung.



Die monatlichen Fixkosten (59–249 €) plus Transaktionsgebühren (0,5–2,4%) summieren sich schnell, und die POS-Kosten (ab 119 €/Monat pro Standort) kommen noch hinzu. Für reine Online-Händler bieten Shopify, Shopware oder WooCommerce mehr Features zum besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Die deutsche Rechtssicherheit muss manuell nachgerüstet werden.

Lightspeed als Shopsystem rechnet sich ausschließlich für Mode-, Schmuck-, Sport- oder Lifestyle-Händler mit stationären Geschäften, die Online- und Offline-Verkauf zentral verwalten wollen, bereits Lightspeed POS nutzen oder Omnichannel-Strategie planen, mehrere Standorte mit lokalen Beständen haben und bereit sind, 200–400 €/Monat für Shop plus POS zu investieren.



Wer nur online verkauft oder keine echte POS-Integration benötigt, sollte zu spezialisierten Shopsystemen wie Shopify oder Shopware greifen. Lightspeed ist Omnichannel-Software für stationäre Händler – kein universelles E-Commerce-System.

Magento Open Source: Enterprise-E-Commerce für ambitionierte Mittelständler

Magento Open Source (ehemals Magento Community Edition) ist eine kostenlose, hochskalierbare E-Commerce-Plattform, die seit 2008 existiert und 2018 von Adobe übernommen wurde. Die Software richtet sich an technisch versierte Mittelständler und Enterprise-Kunden mit komplexen Anforderungen.



Über 250.000 Shops weltweit nutzen Magento, darunter viele internationale Marken. Besonders stark bei Multi-Store-Setups, B2B-Funktionalität und individuellen Anpassungen.

Enterprise-Funktionen kostenlos : Umfangreiche E-Commerce-Features ohne Lizenzgebühren, professionelle Architektur, modulares System

: Umfangreiche E-Commerce-Features ohne Lizenzgebühren, professionelle Architektur, modulares System Multi-Store-Management : Mehrere Shops, Sprachen, Währungen und Marken aus einer Installation heraus verwalten, zentrale Administration

: Mehrere Shops, Sprachen, Währungen und Marken aus einer Installation heraus verwalten, zentrale Administration Hochskalierbar : Bewältigt Kataloge mit 100.000+ Produkten und Millionen Transaktionen, elastische Cloud-Infrastruktur möglich

: Bewältigt Kataloge mit 100.000+ Produkten und Millionen Transaktionen, elastische Cloud-Infrastruktur möglich Moderne Technologie : PHP 8.x, MySQL, Elasticsearch, Varnish Cache, Redis – professioneller Tech-Stack für Performance

: PHP 8.x, MySQL, Elasticsearch, Varnish Cache, Redis – professioneller Tech-Stack für Performance Umfangreiches Marketplace-Ökosystem : Über 5.000 Extensions für Payment, Versand, Marketing, ERP-Integration verfügbar

: Über 5.000 Extensions für Payment, Versand, Marketing, ERP-Integration verfügbar B2B-Funktionen integriert : Unternehmenskonten, Genehmigungsworkflows, individuelle Kataloge, Angebotsanfragen out-of-the-box

: Unternehmenskonten, Genehmigungsworkflows, individuelle Kataloge, Angebotsanfragen out-of-the-box Flexible API : REST/GraphQL-APIs für Headless-Commerce, mobile Apps, ERP/CRM-Integration, Omnichannel-Strategien

: REST/GraphQL-APIs für Headless-Commerce, mobile Apps, ERP/CRM-Integration, Omnichannel-Strategien Adobe Commerce Integration: Upgrade-Pfad zu Adobe Commerce (Paid) mit erweiterten Features und Cloud-Hosting möglich

Was fehlt/ist nicht so gut?

Extrem hohe Komplexität : Steile Lernkurve, erfordert dediziertes Entwickler-Team mit Magento-Spezialisierung, nicht für Einsteiger

: Steile Lernkurve, erfordert dediziertes Entwickler-Team mit Magento-Spezialisierung, nicht für Einsteiger Massive Hosting-Anforderungen : Minimum 4 GB RAM, besser 8–16 GB, dedizierte Server ab 100 €/Monat nötig, Shared Hosting unmöglich

: Minimum 4 GB RAM, besser 8–16 GB, dedizierte Server ab 100 €/Monat nötig, Shared Hosting unmöglich Entwicklerkosten explodieren : Magento-Entwickler rar und teuer (80–150 €/Stunde), Setup 15.000–100.000 €, selbst kleine Anpassungen aufwändig

: Magento-Entwickler rar und teuer (80–150 €/Stunde), Setup 15.000–100.000 €, selbst kleine Anpassungen aufwändig Performance-Optimierung essentiell : Out-of-the-box langsam, erfordert Varnish, Redis, Elasticsearch, CDN – ohne Optimierung unbenutzbar

: Out-of-the-box langsam, erfordert Varnish, Redis, Elasticsearch, CDN – ohne Optimierung unbenutzbar Updates riskant und aufwändig : Major-Updates (2.4.x) können Custom-Code brechen, erfordern umfangreiche Tests, Downtime wahrscheinlich

: Major-Updates (2.4.x) können Custom-Code brechen, erfordern umfangreiche Tests, Downtime wahrscheinlich Extension-Qualität schwankt : Marketplace mit vielen veralteten/inkompatiblen Plugins, Vendor-Lock-in bei spezifischen Extensions

: Marketplace mit vielen veralteten/inkompatiblen Plugins, Vendor-Lock-in bei spezifischen Extensions Kein DACH-Standard-Compliance : Rechtssicherheit für deutsche Shops muss durch kostenpflichtige Extensions (Market Ready Germany 199–599 €/Jahr) nachgerüstet werden

: Rechtssicherheit für deutsche Shops muss durch kostenpflichtige Extensions (Market Ready Germany 199–599 €/Jahr) nachgerüstet werden Wartungsaufwand massiv: Sicherheitspatches, Composer-Updates, Extension-Kompatibilität, Datenbank-Wartung – erfordert DevOps-Know-how

Preise

Magento Open Source: Kostenlos (Open-Source, OSL 3.0 Lizenz).

Hosting: 100–1.000 €/Monat (Managed Magento Hosting ab 100 €, dedizierte Server 200–500 €, Cloud-Infrastruktur 500–1.000+ €).

Domain & SSL: 10–50 €/Jahr.

Theme: Luma (kostenlos, veraltet) oder Premium-Theme 200–2.000 € einmalig.

Extensions: Market Ready Germany 199–599 €/Jahr, Payment/Versand meist kostenlos (transaktionsbasiert), weitere Extensions 50–500 € pro Jahr.

Entwicklung/Setup: 15.000–100.000 € (Magento-Agentur zwingend erforderlich).

Wartung & Support: 500–3.000 €/Monat (Updates, Monitoring, Sicherheit, Performance-Optimierung).

Adobe Commerce (Upgrade): ab 22.000 USD/Jahr Lizenz.

Keine Transaktionsgebühren an Adobe.



Stand: November 2025.

Urteil zu Magento Open Source

Magento Open Source ist die richtige Wahl für ambitionierte Mittelständler mit komplexen E-Commerce-Anforderungen, die langfristig investieren können. Die technologische Basis ist solide, die Skalierbarkeit beeindruckend, und die Flexibilität sucht ihresgleichen.



Wer Multi-Store-Setups, internationale Märkte oder komplexe B2B-Prozesse abbilden muss, findet hier eine professionelle Grundlage. Das Adobe-Ökosystem bietet einen Upgrade-Pfad für wachsende Unternehmen.

Der Realitäts-Check:



Magento ist keine Software für nebenbei. Die Einstiegshürde ist brutal. Ohne dediziertes Entwickler-Team oder spezialisierte Magento Agentur geht nichts. Die laufenden Kosten (Hosting + Entwicklung + Wartung) beginnen realistisch bei 1.500–3.000 €/Monat und steigen mit Komplexität exponentiell.



Für DACH-Shops kommen Kosten für rechtssichere Extensions hinzu. Updates sind Projekte, keine Routine-Aufgaben. Magento rechnet sich erst ab 1 Million € Jahresumsatz aufwärts, wenn die Investition in Technologie und Team gerechtfertigt werden kann. Kleinere Unternehmen sollten zu Shopify, Shopware oder WooCommerce greifen. Magento ist Enterprise-Software mit entsprechenden Anforderungen an Budget und Expertise.

Modified eCommerce Shopsoftware: Die Community-getriebene Alternative

Modified eCommerce Shopsoftware ist eine kostenlose, deutsche Open-Source-Shop-Lösung, die 2005 als Fork von xt:Commerce / xtCommerce entstand. Das System wird ausschließlich von der Community weiterentwickelt und richtet sich an kleine bis mittlere Online-Händler im DACH-Raum mit technischem Know-how.



Besonders beliebt bei preisbewussten Händlern, die volle Kontrolle über ihren Shop wünschen. Über 10.000 aktive Installationen im deutschsprachigen Raum.

Komplett kostenlos & Open-Source : Keine Lizenzgebühren, vollständiger Quellcode-Zugriff, GPL-Lizenz, keine versteckten Kosten

: Keine Lizenzgebühren, vollständiger Quellcode-Zugriff, GPL-Lizenz, keine versteckten Kosten DACH-rechtssicher : Deutsche Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, AGB-Integration von Haus aus

: Deutsche Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, AGB-Integration von Haus aus Aktive Community : Engagiertes deutsches Forum mit über 50.000 Mitgliedern, kostenloser Community-Support, regelmäßige Updates

: Engagiertes deutsches Forum mit über 50.000 Mitgliedern, kostenloser Community-Support, regelmäßige Updates Modulare Erweiterbarkeit : Über 1.000 kostenlose Module im Community-Store, einfache Installation per Admin-Oberfläche

: Über 1.000 kostenlose Module im Community-Store, einfache Installation per Admin-Oberfläche Schlanker Core : Minimalistischer Funktionsumfang, dadurch schnell und ressourcenschonend, läuft auch auf günstigem Shared Hosting

: Minimalistischer Funktionsumfang, dadurch schnell und ressourcenschonend, läuft auch auf günstigem Shared Hosting Deutsche Dokumentation : Umfangreiche Wiki-Dokumentation, Tutorials und Anleitungen komplett auf Deutsch

: Umfangreiche Wiki-Dokumentation, Tutorials und Anleitungen komplett auf Deutsch Template-System flexibel : Smarty-basiert, zahlreiche kostenlose Templates verfügbar, vollständig anpassbar

: Smarty-basiert, zahlreiche kostenlose Templates verfügbar, vollständig anpassbar SEO-Funktionen integriert: Sprechende URLs, Meta-Tags, automatische Sitemap, strukturierte Daten für Google

Was fehlt/ist nicht so gut?

Veraltete Code-Basis : Gewachsener Code seit 2005, technologisch überholt, PHP-Altlasten, keine modernen Frameworks

: Gewachsener Code seit 2005, technologisch überholt, PHP-Altlasten, keine modernen Frameworks Kein professioneller Support : Nur Community-Forum, keine Hotline, keine garantierten Antwortzeiten, Support-Qualität schwankend

: Nur Community-Forum, keine Hotline, keine garantierten Antwortzeiten, Support-Qualität schwankend Sicherheits-Updates verzögert : Community-getrieben bedeutet langsamere Reaktion auf Sicherheitslücken, eigenverantwortliches Monitoring nötig

: Community-getrieben bedeutet langsamere Reaktion auf Sicherheitslücken, eigenverantwortliches Monitoring nötig Modul-Qualität inkonsistent : Viele veraltete oder inkompatible Module, keine zentrale Qualitätskontrolle, Trial-and-Error bei Installation

: Viele veraltete oder inkompatible Module, keine zentrale Qualitätskontrolle, Trial-and-Error bei Installation Performance-Limitierungen : Nicht für große Kataloge (>10.000 Produkte) oder High-Traffic ausgelegt, Skalierung begrenzt

: Nicht für große Kataloge (>10.000 Produkte) oder High-Traffic ausgelegt, Skalierung begrenzt Modernisierung stockt : Entwicklung langsamer als bei kommerziellen Alternativen, neue Features dauern Jahre

: Entwicklung langsamer als bei kommerziellen Alternativen, neue Features dauern Jahre Kein Multi-Channel out-of-the-box : Amazon/eBay-Integration nur über kostenpflichtige Drittanbieter-Tools möglich

: Amazon/eBay-Integration nur über kostenpflichtige Drittanbieter-Tools möglich Template-Anpassung aufwändig : Smarty-Syntax veraltet, responsive Templates erfordern tiefgreifende Einarbeitung

: Smarty-Syntax veraltet, responsive Templates erfordern tiefgreifende Einarbeitung Keine Cloud-Option: Ausschließlich Self-Hosted, erfordert eigenes Hosting-Know-how und Server-Administration

Preise

Modified eCommerce Shopsoftware: Kostenlos (Open-Source, GPL-Lizenz).

Hosting: 5–50 €/Monat (Shared Hosting ab 5 €, empfohlenes Managed Hosting 15–50 €).

Domain & SSL: 10–20 €/Jahr (SSL meist inklusive).

Template: Kostenlos (Community-Templates) oder Premium 50–200 € einmalig.

Module: Überwiegend kostenlos (Community-Module), kostenpflichtige Profi-Module 20–150 € je Modul.

Payment-Gateways: Transaktionsbasiert (keine Plugin-Kosten).

Rechtssichere Texte: IT-Recht Kanzlei ab 10 €/Monat oder eigene Rechtsberatung.

Setup: 0–5.000 € (DIY möglich oder Agentur für Professionalisierung).

Wartung: 0–200 €/Monat (eigenständig oder externe Unterstützung).

Keine Transaktionsgebühren an Modified. Support: Ausschließlich kostenlos via Community-Forum.

Stand: November 2025.

Urteil zu Modified eCommerce Shopsoftware

Modified ist die Budget-Lösung für technisch versierte Einzelunternehmer und kleine Händler, die absolute Kostenkontrolle benötigen. Die komplett kostenlose Basis ohne Lizenzgebühren macht den Einstieg niedrigschwellig, und die aktive deutsche Community bietet Unterstützung bei Problemen.



Wer bereit ist, sich einzuarbeiten und selbst Hand anzulegen, kann mit minimalen monatlichen Kosten (10–30 € für Hosting) einen funktionsfähigen DACH-Shop aufsetzen.

Die harte Realität: Modified lebt von seiner treuen Community, aber die Technologie ist hoffnungslos veraltet. Der Code-Stand entspricht dem Jahr 2005 mit inkrementellen Updates. Moderne E-Commerce-Features, Performance-Optimierung oder zeitgemäße Entwickler-Tools fehlen.



Ohne professionellen Support sind Sie bei kritischen Problemen auf sich gestellt, Sicherheits-Updates kommen verzögert. Die Modul-Qualität ist Glückssache, und viele Erweiterungen sind nicht mehr gepflegt.

Modified rechnet sich ausschließlich für Micro-Businesses mit unter 500 Produkten und sehr kleinem Budget, die technisches Grundverständnis und Zeit zum Selbermachen mitbringen, DACH-Fokus haben und keine internationalen Ambitionen verfolgen und bewusst auf professionellen Support verzichten können.



Wer ernsthaft wachsen will, sollte von Anfang an in Shopify, Shopware oder WooCommerce investieren. Modified ist die Lösung für Sparfüchse mit IT-Affinität, nicht für ambitionierte E-Commerce-Unternehmen.

OpenCart: Die schlanke Open-Source-Alternative?

OpenCart ist ein kostenloses, britisches Open-Source-Shop-System, das seit 2010 existiert und sich durch extreme Einsteigerfreundlichkeit und minimalen Ressourcenbedarf auszeichnet. Die Lösung richtet sich primär an kleine Online-Händler und Entwickler, die eine leichtgewichtige E-Commerce-Plattform ohne Schnickschnack suchen.



Über 350.000 Shops weltweit nutzen OpenCart, besonders verbreitet in Osteuropa, Asien und bei Budget-bewussten Gründern. Das Shopsystem läuft selbst auf günstigstem Shared Hosting.

Komplett kostenlos & Open-Source : Keine Lizenzgebühren, GPL-Lizenz, voller Quellcode-Zugriff, keine versteckten Kosten oder Premium-Versionen

: Keine Lizenzgebühren, GPL-Lizenz, voller Quellcode-Zugriff, keine versteckten Kosten oder Premium-Versionen Extrem ressourcenschonend : Läuft problemlos auf Shared Hosting ab 3 €/Monat, minimale Server-Anforderungen, schnelle Installation in 5 Minuten

: Läuft problemlos auf Shared Hosting ab 3 €/Monat, minimale Server-Anforderungen, schnelle Installation in 5 Minuten 13.000+ Extensions verfügbar : Umfangreicher Marketplace mit kostenlosen und kostenpflichtigen Modulen für jede Funktion

: Umfangreicher Marketplace mit kostenlosen und kostenpflichtigen Modulen für jede Funktion Multi-Store-Funktion kostenlos : Mehrere Shops aus einer Installation verwalten, unterschiedliche Designs und Produkte pro Shop

: Mehrere Shops aus einer Installation verwalten, unterschiedliche Designs und Produkte pro Shop Multi-Language & Multi-Currency : Unbegrenzte Sprachen und Währungen, internationale Expansion ohne Zusatzkosten möglich

: Unbegrenzte Sprachen und Währungen, internationale Expansion ohne Zusatzkosten möglich Einfache Administration : Übersichtliches Backend, intuitiv auch für Einsteiger, keine steile Lernkurve wie bei Magento

: Übersichtliches Backend, intuitiv auch für Einsteiger, keine steile Lernkurve wie bei Magento Payment & Versand vorinstalliert : 30+ Payment-Gateways und Versandmethoden bereits integriert, PayPal, Stripe, Klarna out-of-the-box

: 30+ Payment-Gateways und Versandmethoden bereits integriert, PayPal, Stripe, Klarna out-of-the-box SEO-freundlich: Sprechende URLs, Meta-Tags, Google Analytics, strukturierte Daten, automatische Sitemap-Generierung

Was fehlt/ist nicht so gut?

Veraltete Code-Basis : MVC-Struktur mit gewachsenen Altlasten, keine modernen PHP-Frameworks, technologisch überholt

: MVC-Struktur mit gewachsenen Altlasten, keine modernen PHP-Frameworks, technologisch überholt Extension-Qualität katastrophal : Marketplace voller veralteter, schlecht programmierter oder infizierter Module, massive Sicherheitsrisiken

: Marketplace voller veralteter, schlecht programmierter oder infizierter Module, massive Sicherheitsrisiken Kein professioneller Support : Nur Community-Forum (oft unfreundlich), keine offizielle Hotline, keine garantierten Antwortzeiten

: Nur Community-Forum (oft unfreundlich), keine offizielle Hotline, keine garantierten Antwortzeiten Sicherheitslücken häufig : Regelmäßige kritische Schwachstellen, langsame Security-Patches, eigenverantwortliches Härten erforderlich

: Regelmäßige kritische Schwachstellen, langsame Security-Patches, eigenverantwortliches Härten erforderlich DACH-Rechtssicherheit fehlt komplett : Britisches System ohne deutsche Compliance, Button-Lösung muss manuell gebaut oder teuer zugekauft werden

: Britisches System ohne deutsche Compliance, Button-Lösung muss manuell gebaut oder teuer zugekauft werden Performance-Probleme bei Skalierung : Ab 5.000 Produkten deutlich langsamer, Datenbank-Optimierung komplex, keine Enterprise-Features

: Ab 5.000 Produkten deutlich langsamer, Datenbank-Optimierung komplex, keine Enterprise-Features Update-Prozess katastrophal : Major-Updates brechen Custom-Code und Extensions massiv, manuelle Migration oft einziger Weg

: Major-Updates brechen Custom-Code und Extensions massiv, manuelle Migration oft einziger Weg Theme-Qualität schwach : Kostenlose Themes veraltet und nicht mobile-optimiert, Premium-Themes oft schlecht programmiert

: Kostenlose Themes veraltet und nicht mobile-optimiert, Premium-Themes oft schlecht programmiert Entwickler-Community toxisch: Forum teilweise unfreundlich, viele veraltete Tutorials, professionelle Entwickler meiden OpenCart

Preise

OpenCart-Software: Kostenlos (Open-Source, GPL-Lizenz).

Hosting: 3–30 €/Monat (Shared Hosting ab 3 €, empfohlenes Hosting 10–30 €).

Domain & SSL: 10–20 €/Jahr (SSL meist inklusive).

Theme: Standard-Theme kostenlos (veraltet), brauchbare Premium-Themes 30–100 € einmalig.

Extensions: Kostenlos bis 150 € pro Modul (Durchschnitt 20–50 €, aber Qualität oft mangelhaft).

DACH-Rechtssicherheit: Keine fertigen Lösungen, Custom-Development oder IT-Recht Kanzlei ab 10 €/Monat erforderlich.

Payment-Gateways: Transaktionsbasiert (Provider-Gebühren).

Setup: 0–3.000 € (DIY möglich, Agentur schwer zu finden).

Wartung: 0–150 €/Monat (eigenständig oder externe Unterstützung, professionelle Agenturen selten).

Keine Transaktionsgebühren an OpenCart. Support: Ausschließlich Community-Forum (kostenlos).



Stand: November 2025.

Urteil zu OpenCart

OpenCart ist die Notlösung für absolute Budget-Minimalisten, die mit 5–20 €/Monat einen funktionsfähigen Online-Shop aufsetzen wollen und bereit sind, massive Kompromisse einzugehen. Die kostenlose Basis und minimalen Server-Anforderungen machen den Einstieg niedrigschwellig, und für einfache Shops mit wenigen Produkten kann das System ausreichen.



Wer technisches Grundverständnis mitbringt und Zeit zum Selbermachen hat, kann hier experimentieren.

Die brutale Wahrheit: OpenCart ist 2025 keine ernstzunehmende E-Commerce-Lösung mehr. Die technologische Basis ist hoffnungslos veraltet, der Extension-Marketplace eine Gefahrenzone voller Schrott-Module und Sicherheitsrisiken. Die Community ist teilweise toxisch, professionelle Entwickler meiden das System, und Sicherheitslücken werden nur langsam gepatcht.



Für DACH-Shops fehlt jegliche Rechtssicherheit. Button-Lösung, Widerrufsbelehrung und DSGVO-Compliance müssen vollständig selbst gebaut werden. Updates sind ein Albtraum.

OpenCart als Shopsystem kann maximal funktionieren für absolute Einsteiger mit Mikrobudget unter 50 €/Monat, die weniger als 100 Produkte verkaufen und maximale Risikotoleranz haben, technisches Verständnis für Sicherheitshärtung mitbringen und DACH-Rechtssicherheit eigenständig lösen können. Jeder, der ernsthaft E-Commerce betreiben will, sollte die Finger von OpenCart lassen.



Für 10–20 € mehr pro Monat gibt es mit WooCommerce, Shopify oder PrestaShop deutlich bessere, sicherere und professionellere Alternativen. OpenCart ist 2025 ein Relikt aus der Vergangenheit, nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr empfehlenswert.

OXID eShop: Deutsche Enterprise-Lösung für anspruchsvolle B2B- und B2C-Shops

OXID eShop ist eine deutsche E-Commerce-Plattform aus Freiburg (seit 2003), die sich auf mittelständische bis Enterprise-Kunden mit komplexen Anforderungen spezialisiert hat. Das Shopsystem ist in zwei Varianten verfügbar: OXID eShop Community Edition (kostenlos, Open-Source) und OXID eShop Professional/Enterprise Edition (kostenpflichtig mit erweiterten Features).



Besonders stark bei B2B-Funktionalität, Multi-Shop-Setups und individuellen Entwicklungen. Über 30.000 Shops nutzen OXID, darunter viele mittelständische Industrieunternehmen.

Deutsche Enterprise-Architektur : Professionelle Code-Basis mit SOLID-Prinzipien, moderne PHP-Komponenten-Architektur, saubere MVC-Struktur

: Professionelle Code-Basis mit SOLID-Prinzipien, moderne PHP-Komponenten-Architektur, saubere MVC-Struktur B2B-Funktionen Premium : Unternehmenskonten mit Hierarchien, individuelle Preislisten, Freigabe-Workflows, Bestelllisten, Budgetverwaltung (Professional/Enterprise)

: Unternehmenskonten mit Hierarchien, individuelle Preislisten, Freigabe-Workflows, Bestelllisten, Budgetverwaltung (Professional/Enterprise) Multi-Shop-Management : Mehrere Shops aus einer Installation, unterschiedliche Mandanten, zentrale Administration, getrennte oder gemeinsame Produktkataloge

: Mehrere Shops aus einer Installation, unterschiedliche Mandanten, zentrale Administration, getrennte oder gemeinsame Produktkataloge DACH-Rechtssicherheit nativ : Vollständige deutsche Compliance out-of-the-box, Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, GoBD-konforme Archivierung

: Vollständige deutsche Compliance out-of-the-box, Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, GoBD-konforme Archivierung ERP/CRM-Integration : Standardisierte Schnittstellen zu SAP, Microsoft Dynamics, DATEV, Lexware, individuelle REST/GraphQL-APIs

: Standardisierte Schnittstellen zu SAP, Microsoft Dynamics, DATEV, Lexware, individuelle REST/GraphQL-APIs Flexible Template-Engine : Twig-basierte Templates, moderne Frontend-Entwicklung möglich, Headless-Commerce-Ready mit GraphQL

: Twig-basierte Templates, moderne Frontend-Entwicklung möglich, Headless-Commerce-Ready mit GraphQL Deutscher Enterprise-Support : Professional Services Team, SLA-basierter Support, zertifizierte Partner-Agenturen im DACH-Raum

: Professional Services Team, SLA-basierter Support, zertifizierte Partner-Agenturen im DACH-Raum Skalierbare Performance: Optimiert für große Kataloge (100.000+ Produkte), Elasticsearch-Integration, Varnish-Support, Cloud-Ready

Was fehlt/ist nicht so gut?

Community Edition stark limitiert : Viele essenzielle B2B- und Enterprise-Features nur in kostenpflichtiger Professional/Enterprise Edition verfügbar

: Viele essenzielle B2B- und Enterprise-Features nur in kostenpflichtiger Professional/Enterprise Edition verfügbar Hohe Lizenzkosten : Professional ab 1.990 €/Jahr, Enterprise ab 9.990 €/Jahr – für kleine Shops wirtschaftlich nicht darstellbar

: Professional ab 1.990 €/Jahr, Enterprise ab 9.990 €/Jahr – für kleine Shops wirtschaftlich nicht darstellbar Entwickler-Verfügbarkeit begrenzt : OXID-spezialisierte Entwickler rar, Stundensätze 80–150 €, Recruiting schwierig

: OXID-spezialisierte Entwickler rar, Stundensätze 80–150 €, Recruiting schwierig Extension-Ökosystem überschaubar : Deutlich weniger Module als Shopware oder WooCommerce, viele Anpassungen erfordern Custom-Development

: Deutlich weniger Module als Shopware oder WooCommerce, viele Anpassungen erfordern Custom-Development Steile Lernkurve : Komplexe Architektur erfordert intensive Einarbeitung, nicht für Einsteiger oder technisch unerfahrene Händler geeignet

: Komplexe Architektur erfordert intensive Einarbeitung, nicht für Einsteiger oder technisch unerfahrene Händler geeignet Migration aufwändig : Import aus anderen Systemen komplex, erfordert meist Agentur-Unterstützung, Projektlaufzeit mehrere Monate

: Import aus anderen Systemen komplex, erfordert meist Agentur-Unterstützung, Projektlaufzeit mehrere Monate Marketing-Features begrenzt : Weniger integrierte Marketing-Tools als moderne SaaS-Lösungen, Newsletter/Automation über Drittanbieter

: Weniger integrierte Marketing-Tools als moderne SaaS-Lösungen, Newsletter/Automation über Drittanbieter Cloud-Angebot schwach : Primär Self-Hosted fokussiert, keine vollwertige SaaS-Lösung wie Shopify oder Shopware Cloud

: Primär Self-Hosted fokussiert, keine vollwertige SaaS-Lösung wie Shopify oder Shopware Cloud Moderne Frontend-Trends langsam: Progressive Web Apps, moderne JavaScript-Frameworks nachträglich, nicht out-of-the-box

Preise

OXID eShop Community Edition: Kostenlos (Open-Source, GPL-Lizenz), eingeschränkter Funktionsumfang, kein offizieller Support.

OXID eShop Professional Edition: Ab 1.990 €/Jahr Lizenz (Single-Shop, B2B-Features, Multi-Shop +1.000 €, Support inklusive).

OXID eShop Enterprise Edition: Ab 9.990 €/Jahr Lizenz (unbegrenzte Shops, volle B2B-Suite, Priority Support, individuelle SLAs).

Hosting: 50–500 €/Monat (Managed OXID Hosting ab 50 €, dedizierte Server 150–300 €, Cloud-Infrastruktur 300–500+ €).

Domain & SSL: 10–50 €/Jahr.

Theme: Standard-Theme kostenlos, Premium-Themes 500–3.000 € einmalig.

Module: 50–1.500 € je Modul (OXID Exchange mit ca. 300 Extensions).

Payment/Versand: Transaktionsbasiert (Provider-Gebühren).

Setup/Agentur: 15.000–100.000 € (OXID-Partner zwingend empfohlen für Professional/Enterprise).

Wartung & Support: 300–2.000 €/Monat (Updates, Monitoring, Hotfixes).

Keine Transaktionsgebühren an OXID. Stand: November 2025.

Urteil zu OXID eShop

OXID eShop ist die richtige Wahl für etablierte mittelständische B2B-Unternehmen mit komplexen Geschäftsprozessen, die eine deutsche Enterprise-Lösung mit professionellem Support benötigen. Die saubere Architektur, native DACH-Compliance und starken B2B-Funktionen machen das Shopsystem zur soliden Basis für anspruchsvolle Projekte.



Wer ERP-Integration, Multi-Shop-Strukturen oder individuelle Workflows abbilden muss, findet hier eine ausgereifte Plattform mit deutscher Ingenieurskunst.

Der Realitäts-Check:



OXID ist keine Lösung für kleine oder mittlere B2C-Shops. Die Community Edition ist zu limitiert für ernsthaften Einsatz, die Professional/Enterprise Edition mit Lizenzkosten ab 1.990 €/Jahr wirtschaftlich nur für Unternehmen mit entsprechendem Umsatz darstellbar.



Die Gesamtkosten (Lizenz + Hosting + Entwicklung + Wartung) beginnen realistisch bei 3.000–5.000 €/Monat. Das Extension-Ökosystem ist überschaubar, viele Anforderungen erfordern Custom-Development durch spezialisierte OXID eShop Agenturen. Setup-Projekte dauern Monate, nicht Wochen.

OXID rechnet sich für mittelständische B2B-Unternehmen ab 5 Millionen € Jahresumsatz, die komplexe Preisstrukturen, Freigabe-Workflows oder Kundengruppen-Management benötigen.

PrestaShop: Das europäische Open-Source-Shop-System

PrestaShop ist ein kostenloses, französisches Open-Source-Shop-System, das seit 2007 existiert und sich besonders in Europa etabliert hat. Mit über 300.000 aktiven Online-Shops weltweit richtet sich die Lösung an kleine bis mittelständische Händler, die eine flexible und mehrsprachige E-Commerce-Plattform suchen.



PrestaShop ist in 75 Sprachen verfügbar und besonders stark in Frankreich, Spanien, Italien und Polen verbreitet. Das Shopsystem bietet durch seine modulare Architektur maximale Anpassungsfähigkeit.

Open-Source & kostenlos : Keine Lizenzgebühren, voller Quellcode-Zugriff, GPL-Lizenz, Community-getrieben mit professionellen Enterprise-Optionen

: Keine Lizenzgebühren, voller Quellcode-Zugriff, GPL-Lizenz, Community-getrieben mit professionellen Enterprise-Optionen Multi-Language & Multi-Currency : Native Unterstützung für 75 Sprachen und alle Währungen, ideal für internationale Europa-Expansion

: Native Unterstützung für 75 Sprachen und alle Währungen, ideal für internationale Europa-Expansion Umfangreiches Modul-Ökosystem : Über 6.000 Module und Themes im offiziellen Marketplace (Addons), für jede Funktion verfügbar

: Über 6.000 Module und Themes im offiziellen Marketplace (Addons), für jede Funktion verfügbar Professionelle Hosting-Partner : PrestaShop Ready-zertifizierte Hoster mit optimierter Server-Konfiguration in Europa

: PrestaShop Ready-zertifizierte Hoster mit optimierter Server-Konfiguration in Europa Integriertes Marketing : SEO-Tools, Newsletter, Gutscheine, Cross-Selling, Produktbewertungen, Google Analytics-Integration out-of-the-box

: SEO-Tools, Newsletter, Gutscheine, Cross-Selling, Produktbewertungen, Google Analytics-Integration out-of-the-box Flexible Template-Engine : Symfony-basiert (ab Version 1.7), moderne Twig-Templates, responsive Standard-Theme enthalten

: Symfony-basiert (ab Version 1.7), moderne Twig-Templates, responsive Standard-Theme enthalten B2B-Funktionen verfügbar : Kundengruppen mit individuellen Preisen, Netto-Preisanzeige, Staffelrabatte über Module erweiterbar

: Kundengruppen mit individuellen Preisen, Netto-Preisanzeige, Staffelrabatte über Module erweiterbar REST-API für Integrationen: Webservices-API für ERP, CRM, POS-Systeme, mobile Apps und Marktplatz-Anbindungen

Was fehlt/ist nicht so gut?

DACH-Rechtssicherheit unzureichend : Französischer Rechtsraum als Basis, deutsche Button-Lösung nur über kostenpflichtige Module (ab 150 €/Jahr)

: Französischer Rechtsraum als Basis, deutsche Button-Lösung nur über kostenpflichtige Module (ab 150 €/Jahr) Performance-Probleme bei Skalierung : Ab 5.000+ Produkten deutliche Geschwindigkeitseinbußen, erfordert Caching-Optimierung und leistungsstarke Server

: Ab 5.000+ Produkten deutliche Geschwindigkeitseinbußen, erfordert Caching-Optimierung und leistungsstarke Server Modul-Qualität stark schwankend : Marketplace mit vielen veralteten oder schlecht programmierten Modulen, Kompatibilitätsprobleme häufig

: Marketplace mit vielen veralteten oder schlecht programmierten Modulen, Kompatibilitätsprobleme häufig Update-Prozess riskant : Major-Updates können Custom-Code und Module brechen, umfangreiche Tests vor Updates zwingend nötig

: Major-Updates können Custom-Code und Module brechen, umfangreiche Tests vor Updates zwingend nötig Technischer Support kostenpflichtig : Community-Forum vorhanden, aber professioneller Support nur über teure Partner-Agenturen

: Community-Forum vorhanden, aber professioneller Support nur über teure Partner-Agenturen Backend-Usability veraltet : Admin-Interface wirkt angestaubt, viele Klicks für einfache Aufgaben, nicht intuitiv für Einsteiger

: Admin-Interface wirkt angestaubt, viele Klicks für einfache Aufgaben, nicht intuitiv für Einsteiger Deutscher Markt schwach : Wenig DACH-spezifische Module, Community primär französischsprachig, deutsche Agenturen rar

: Wenig DACH-spezifische Module, Community primär französischsprachig, deutsche Agenturen rar Hosting-Anforderungen hoch : Benötigt mindestens PHP 7.4+, MySQL, dedizierte Ressourcen – Shared Hosting oft zu schwach

: Benötigt mindestens PHP 7.4+, MySQL, dedizierte Ressourcen – Shared Hosting oft zu schwach Sicherheitsupdates kritisch: Regelmäßige Sicherheitslücken in der Vergangenheit, eigenverantwortliches Patch-Management erforderlich

Preise

PrestaShop-Software: Kostenlos (Open-Source, OSL 3.0 Lizenz).

Hosting: 15–150 €/Monat (PrestaShop Ready Hosting ab 15 €, empfohlenes Managed Hosting 50–150 €).

Domain & SSL: 10–20 €/Jahr (SSL meist inklusive).

Theme: Standard-Theme kostenlos, Premium-Themes 50–300 € einmalig.

Module: Kostenlos (Community) oder 30–500 € pro Modul (offizielle Module durchschnittlich 80–200 €).

DACH-Rechtssicherheit: German Market Module ab 150 €/Jahr oder IT-Recht Kanzlei ab 10 €/Monat.

Payment-Gateways: Transaktionsbasiert (Provider-Gebühren).

Setup/Agentur: 3.000–20.000 € (PrestaShop-Partner empfohlen).

Wartung: 100–400 €/Monat (Updates, Backups, Sicherheit).

PrestaShop Ready (gehostete Lösung): Ab 24 €/Monat mit Support.

Keine Transaktionsgebühren an PrestaShop.

Stand: November 2025.

Urteil zu PrestaShop

PrestaShop ist die richtige Wahl für europäische Händler mit Fokus auf Frankreich, Südeuropa oder multi-nationale Expansion innerhalb der EU. Das Shopsystem punktet mit starker Mehrsprachigkeit, umfangreichem Modul-Ökosystem und der kostenlosen Open-Source-Basis.



Wer in mehreren europäischen Märkten verkaufen will und technisches Know-how oder eine Agentur an Bord hat, findet hier eine solide Plattform mit aktiver internationaler Community.

Der kritische Punkt:



Für den DACH-Raum ist PrestaShop keine optimale Lösung. Die französische Herkunft zeigt sich in mangelnder deutscher Rechtssicherheit out-of-the-box, schwacher DACH-Community und wenigen spezialisierten PrestaShop Agenturen.



Die Performance-Probleme bei größeren Katalogen erfordern dedizierte Server-Optimierung, und die Modul-Qualität im Marketplace ist Glückssache. Das Backend wirkt veraltet, und Updates sind risikobehaftet. Sicherheitsupdates müssen eigenverantwortlich eingespielt werden.

PrestaShop als Shopsystem rechnet sich für mittelständische Händler mit 500–10.000 Produkten, die primär in Frankreich, Spanien, Italien oder Polen verkaufen, Multi-Store-Setups für verschiedene EU-Länder benötigen, technisches Know-how oder PrestaShop-Agentur haben und auf deutsche Rechtssicherheit verzichten können oder diese nachträglich implementieren.



Für reine DACH-Shops gibt es bessere Alternativen: WooCommerce, Shopware oder JTL-Shop bieten native deutsche Compliance. PrestaShop spielt seine Stärken in Süd- und Westeuropa aus. Im DACH-Raum bleibt PrestaShop ein Nischenprodukt.

Shopify: Weltweiter SaaS-Marktführer mit wachsender DACH-Präsenz

Shopify ist die weltweit führende Cloud-basierte E-Commerce-Plattform (gegründet 2006 in Kanada) mit über 4,8 Millionen Shops in 175 Ländern. Die vollständig gehostete SaaS-Lösung überzeugt durch intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung und ein riesiges App-Ökosystem (13.000+ Apps).



Shopify eignet sich für B2C, D2C und zunehmend auch B2B-Geschäftsmodelle. Kein technisches Know-how erforderlich. Vom ersten Tag an verkaufsbereit.

All-in-One SaaS ohne technischen Aufwand: Hosting, SSL, Updates, Sicherheit inklusive – keine Server-Verwaltung nötig

Hosting, SSL, Updates, Sicherheit inklusive – keine Server-Verwaltung nötig Intuitive Bedienung: Drag-&-Drop-Editor, kein Code erforderlich, schnelle Shop-Einrichtung in Stunden statt Wochen

Drag-&-Drop-Editor, kein Code erforderlich, schnelle Shop-Einrichtung in Stunden statt Wochen Shopify Payments integriert: Eigener Payment-Provider (basiert auf Stripe) mit Klarna, Apple Pay, Google Pay, Kreditkarten – keine Transaktionsgebühren

Eigener Payment-Provider (basiert auf Stripe) mit Klarna, Apple Pay, Google Pay, Kreditkarten – keine Transaktionsgebühren 13.000+ Apps im App Store: Erweiterungen für jede Funktion – von Marketing über Buchhaltung bis Versand

Erweiterungen für jede Funktion – von Marketing über Buchhaltung bis Versand POS-System: Nahtlose Verbindung von Online- und Offline-Verkauf (Shopify POS für Einzelhandel)

Nahtlose Verbindung von Online- und Offline-Verkauf (Shopify POS für Einzelhandel) Multi-Channel-Verkauf: Facebook, Instagram, TikTok, Amazon, eBay – alles aus einem Backend

Facebook, Instagram, TikTok, Amazon, eBay – alles aus einem Backend Internationalisierung: Multi-Währung, automatische Übersetzungen, Markt-spezifische Anpassungen

Multi-Währung, automatische Übersetzungen, Markt-spezifische Anpassungen B2B-Features (Shopify Plus): Kundenspezifische Preislisten, Zahlungsziele, Mengenrabatte, Firmenprofile

Was fehlt/ist nicht so gut?

DSGVO-Grauzone: Kanadisches Unternehmen nutzt US-CDNs (Cloudflare, Fastly), Datenschutzbehörden haben in Einzelfällen Bedenken geäußert

Kanadisches Unternehmen nutzt US-CDNs (Cloudflare, Fastly), Datenschutzbehörden haben in Einzelfällen Bedenken geäußert App-Abhängigkeit wird teuer: Viele grundlegende Funktionen nur über kostenpflichtige Apps (Cookie-Consent, erweiterte B2B-Features, USt-ID-Validierung)

Viele grundlegende Funktionen nur über kostenpflichtige Apps (Cookie-Consent, erweiterte B2B-Features, USt-ID-Validierung) Transaktionsgebühren addieren sich: Ohne Shopify Payments 0,5–2% pro Transaktion zusätzlich zu Lizenzkosten

Ohne Shopify Payments 0,5–2% pro Transaktion zusätzlich zu Lizenzkosten Begrenzte Anpassungsfreiheit: Closed-Source-System, tiefgreifende Individualisierungen schwierig ohne Entwickler

Closed-Source-System, tiefgreifende Individualisierungen schwierig ohne Entwickler B2B erst ab Shopify Plus: Vollwertige B2B-Funktionen nur in Enterprise-Version (ab ca. 2.000 €/Monat)

Vollwertige B2B-Funktionen nur in Enterprise-Version (ab ca. 2.000 €/Monat) Template-Kosten: Premium-Themes 150–350 €, viele kostenlose Themes sehen generisch aus

Premium-Themes 150–350 €, viele kostenlose Themes sehen generisch aus Deutsche Rechtssicherheit erfordert Apps: Button-Lösung, Widerrufsrecht, Grundpreisangaben müssen über Apps oder Anpassungen nachgerüstet werden

Preise

Shopify bietet vier Haupttarife:

Starter: 5 €/Monat (Social Commerce & POS, kein eigener Shop).

Basic: 36 €/Monat (oder 27 € bei jährlicher Zahlung) – vollwertiger Shop, 2 Nutzer, 2,1% + 0,30 € Transaktionsgebühr mit Shopify Payments (2% Extragebühr bei externen Payment-Providern).

Shopify: 105 €/Monat (oder 79 € bei jährlicher Zahlung) – 5 Nutzer, 1,8% + 0,30 € Transaktionsgebühr, erweiterte Berichte.

Advanced: 384 €/Monat (oder 289 € bei jährlicher Zahlung) – 15 Nutzer, 1,5% + 0,30 € Transaktionsgebühr, erweiterte Analytics.

Shopify Plus: ab ca. 2.000 €/Monat (individuelle Verhandlung) – Enterprise, B2B-Features, dedizierter Support.

Zusatzkosten: Apps (10–300 €/Monat), Premium-Themes (150–350 € einmalig), Agentur für Anpassungen.

3-Tage-Testphase, danach 3 Monate für 1 €/Monat. Stand: November 2025.

Urteil zu Shopify

Shopify ist die beste Wahl für Händler, die schnell starten wollen ohne technische Hürden. Die All-in-One-SaaS-Lösung macht Hosting, Sicherheit und Updates zum Kinderspiel; das ist ideal für E-Commerce-Einsteiger und wachsende Brands. Das riesige App-Ökosystem und die intuitive Bedienung überzeugen. Besonders stark im D2C-Bereich und Social Commerce.

Der Haken: DSGVO-Konformität ist in der DACH-Region umstritten. Einzelne Datenschutzbehörden haben Shopify-Shops wegen US-CDN-Nutzung abgemahnt. Cookie-Consent und rechtssichere Features müssen über Apps nachgerüstet werden.



App-Kosten summieren sich schnell (100–500 €/Monat für professionellen Setup). B2B-Funktionen erst ab teurer Plus-Version verfügbar. Wer maximale Anpassungsfreiheit oder B2B-Fokus braucht und noch dazu viel Budget hat, findet in Shopware oder Magento bessere Optionen. Für unkomplizierte B2C-Shops mit moderatem Budget aber unschlagbar.

Shopware: DACH-Marktführer für flexiblen E-Commerce

Shopware ist das führende Shopsystem aus Deutschland (gegründet 2000 in Schöppingen) mit über 50.000 Kunden weltweit. Die Open-Source-Plattform kombiniert Flexibilität mit Enterprise-Funktionen und eignet sich für B2C, B2B und hybride Geschäftsmodelle. Shopware 6 basiert auf moderner API-first-Architektur und wird von Start-ups bis Konzernen wie Philips und EURONICS eingesetzt.

Community Edition kostenlos: Open-Source-Basis (MIT-Lizenz) mit allen Grundfunktionen, unbegrenzte Produkte, Self-Hosted

Open-Source-Basis (MIT-Lizenz) mit allen Grundfunktionen, unbegrenzte Produkte, Self-Hosted DACH-DNA: Made in Germany mit DSGVO-Konformität, deutscher Rechtssicherheit (Button-Lösung, Kleinunternehmerregelung, OSS)

Made in Germany mit DSGVO-Konformität, deutscher Rechtssicherheit (Button-Lösung, Kleinunternehmerregelung, OSS) B2B Components: Rollenverwaltung, Genehmigungsworkflows, kundenspezifische Preislisten, Schnellbestellung per CSV (ab Evolve)

Rollenverwaltung, Genehmigungsworkflows, kundenspezifische Preislisten, Schnellbestellung per CSV (ab Evolve) API-first-Architektur: Headless Commerce, Omnichannel-fähig, über 5.000 Plugins im Store

Headless Commerce, Omnichannel-fähig, über 5.000 Plugins im Store Shopping Experiences: Drag-&-Drop-Page-Builder für emotionale Landingpages ohne Code

Drag-&-Drop-Page-Builder für emotionale Landingpages ohne Code ERP-Integrationen: DATEV, Lexware, SAP, JTL-Wawi für durchgängige Geschäftsprozesse

DATEV, Lexware, SAP, JTL-Wawi für durchgängige Geschäftsprozesse Shopware AI (2025): KI-Copilot für Automatisierung, AI Image Editor, Search by Image

KI-Copilot für Automatisierung, AI Image Editor, Search by Image Hosting-Flexibilität: Wählbar zwischen Self-Hosted oder Managed SaaS (Shopware Cloud)

Was fehlt/ist nicht so gut?

Technisches Know-how erforderlich: Community Edition braucht eigenes Hosting und IT-Expertise

Community Edition braucht eigenes Hosting und IT-Expertise Agentur-Abhängigkeit: Professionelle Implementierung oft nur mit Agentur wirtschaftlich sinnvoll (5.000–50.000 €+ Setup-Kosten)

Professionelle Implementierung oft nur mit Agentur wirtschaftlich sinnvoll (5.000–50.000 €+ Setup-Kosten) Plugin-Kosten addieren sich: Viele erweiterte Funktionen nur über kostenpflichtige Plugins (10–500 € pro Plugin)

Viele erweiterte Funktionen nur über kostenpflichtige Plugins (10–500 € pro Plugin) Steile Lernkurve: Backend-Komplexität für Einsteiger höher als bei SaaS-Lösungen wie Shopify

Backend-Komplexität für Einsteiger höher als bei SaaS-Lösungen wie Shopify B2B-Features teuer: Moderne B2B Components erst ab Evolve-Plan (2.400 €/Monat)

Moderne B2B Components erst ab Evolve-Plan (2.400 €/Monat) Fair Usage Policy: Community Edition mit Einschränkungen für wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen (seit März 2025)

Community Edition mit Einschränkungen für wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen (seit März 2025) Keine Transaktionsgebühren, aber: GMV-basierte Preismodelle können bei Wachstum teuer werden

Preise

Shopware bietet vier Editionen:

Community Edition: Dauerhaft kostenlos (MIT-Lizenz), Self-Hosted, kein Hersteller-Support.

Rise: Ab 600 €/Monat (bis 5 Mio. € GMV p.a.) mit Premium Themes, Blog, Support 8h Reaktionszeit.

Evolve: Ab 2.400 €/Monat (bis 5 Mio. € GMV) mit B2B Components, Advanced Search, 4h Support-Reaktionszeit.

Beyond: Ab 6.500 €/Monat (bis 15 Mio. € GMV) mit Multi-Inventory, 24/7-Support, persönlichem Account Manager.

Zusatzkosten: Hosting (10–500 €/Monat), Plugins, Design (1.000–10.000 €+), Entwicklung.

Stand: November 2025.

Urteil zu Shopware

Shopware ist die erste Wahl für DACH-Unternehmen mit anspruchsvollen E-Commerce-Anforderungen. Die Kombination aus kostenloser Open-Source-Basis und skalierbaren kommerziellen Plänen bietet maximale Flexibilität. Besonders stark im B2B-Bereich und bei hybriden Geschäftsmodellen.



Die deutsche Herkunft, DSGVO-Konformität von Anfang an und das starke Agentur-Netzwerk sind klare Vorteile gegenüber internationalen Wettbewerbern.

Der Haken: Ohne technisches Know-how oder Agentur-Partner wird’s schwierig. Die Community Edition ist nur für IT-affine Teams mit eigenem Hosting praktikabel. Kommerzielle Pläne werden bei Wachstum schnell teuer. Wer von Rise zu Evolve wechselt, vervierfacht die Lizenzkosten.



Für kleine Shops ohne B2B-Ambitionen gibt es einfachere Alternativen. Shopware lohnt sich für mittlere bis große Unternehmen, die langfristig investieren und maximale Anpassungsfreiheit benötigen.

Squarespace Commerce: Das Design-orientierte Shopsystem für Ästheten

Squarespace Commerce ist die E-Commerce-Erweiterung der amerikanischen Website-Plattform Squarespace (gegründet 2003), die für ihre außergewöhnlich ästhetischen Design-Templates bekannt ist. Das Shopsystem richtet sich primär an Kreative, Designer, Fotografen, Künstler und Lifestyle-Marken, die Wert auf visuell beeindruckende Präsentation legen.



Über 4 Millionen Websites nutzen Squarespace weltweit, besonders verbreitet in den USA und bei Premium-Brands. Das cloudbasierte System kombiniert Content und Commerce nahtlos.

Award-Winning Design-Templates : Über 150 professionell gestaltete, mobile-optimierte Templates mit Fokus auf Typografie und visuelle Exzellenz

: Über 150 professionell gestaltete, mobile-optimierte Templates mit Fokus auf Typografie und visuelle Exzellenz Integrierte Bildbearbeitung : Built-in Image-Editor, automatische Bildoptimierung, Filter und Anpassungen ohne externe Software nötig

: Built-in Image-Editor, automatische Bildoptimierung, Filter und Anpassungen ohne externe Software nötig Content & Commerce vereint : Blog, Portfolio, Galerie und Shop aus einem Guss, ideal für Content-Marketing und Storytelling

: Blog, Portfolio, Galerie und Shop aus einem Guss, ideal für Content-Marketing und Storytelling Cloud-basiert & wartungsfrei : Keine technische Administration, automatische Updates, unbegrenzter Speicher und Bandbreite inklusive

: Keine technische Administration, automatische Updates, unbegrenzter Speicher und Bandbreite inklusive Mobile-optimiert nativ : Alle Templates responsive, Checkout-Prozess für mobile Geräte optimiert, Touch-freundliche Navigation

: Alle Templates responsive, Checkout-Prozess für mobile Geräte optimiert, Touch-freundliche Navigation Integriertes Marketing : E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Integration, SEO-Tools, Instagram-Shopping, Facebook-Pixel out-of-the-box

: E-Mail-Kampagnen, Social-Media-Integration, SEO-Tools, Instagram-Shopping, Facebook-Pixel out-of-the-box Inventory-Management : Lagerverwaltung mit Low-Stock-Alerts, Bestandssynchronisation, Produktvarianten (Größe, Farbe) unbegrenzt

: Lagerverwaltung mit Low-Stock-Alerts, Bestandssynchronisation, Produktvarianten (Größe, Farbe) unbegrenzt Point-of-Sale-Integration: Squarespace POS für stationären Verkauf, Synchronisation von Online- und Offline-Inventar

Was fehlt/ist nicht so gut?

DACH-Rechtssicherheit nicht vorhanden : US-amerikanisches System ohne deutsche Compliance, Button-Lösung fehlt komplett, Widerrufsbelehrung manuell erstellen

: US-amerikanisches System ohne deutsche Compliance, Button-Lösung fehlt komplett, Widerrufsbelehrung manuell erstellen Transaktionsgebühren prohibitiv : 3% auf alle Verkäufe (Business Plan) oder 0% nur im teuersten Plan (ab 46 €/Monat), summiert sich massiv

: 3% auf alle Verkäufe (Business Plan) oder 0% nur im teuersten Plan (ab 46 €/Monat), summiert sich massiv Skalierung stark limitiert : Keine Angaben zu Produkt-Limits, aber Performance-Probleme ab ca. 1.000 Produkten, nicht für große Kataloge

: Keine Angaben zu Produkt-Limits, aber Performance-Probleme ab ca. 1.000 Produkten, nicht für große Kataloge Customization extrem eingeschränkt : Template-Anpassungen nur innerhalb vorgegebener Grenzen, kein vollständiger Code-Zugriff, CSS/JavaScript limitiert

: Template-Anpassungen nur innerhalb vorgegebener Grenzen, kein vollständiger Code-Zugriff, CSS/JavaScript limitiert Keine deutschen Payment-Provider : PayPal und Stripe als Hauptoptionen, Klarna, SOFORT oder Giropay nicht nativ verfügbar

: PayPal und Stripe als Hauptoptionen, Klarna, SOFORT oder Giropay nicht nativ verfügbar App-Ecosystem minimal : Nur ca. 40 Extensions verfügbar, massive Funktionslücken, keine Third-Party-App-Entwicklung möglich

: Nur ca. 40 Extensions verfügbar, massive Funktionslücken, keine Third-Party-App-Entwicklung möglich B2B-Funktionen fehlen komplett : Keine Kundengruppen, keine individuellen Preise, keine Netto-Preisanzeige, keine Staffelpreise

: Keine Kundengruppen, keine individuellen Preise, keine Netto-Preisanzeige, keine Staffelpreise SEO-Kontrolle begrenzt : URL-Struktur nicht vollständig anpassbar, technisches SEO eingeschränkt, langsame Core Web Vitals

: URL-Struktur nicht vollständig anpassbar, technisches SEO eingeschränkt, langsame Core Web Vitals Vendor-Lock-in massiv: Migration praktisch unmöglich, proprietäres CMS, Datenexport sehr limitiert, keine Portabilität

Preise

Squarespace Commerce Tarife (monatliche Abrechnung):

Business: 27 €/Monat (unbegrenzte Produkte, 3% Transaktionsgebühr, Basis-E-Commerce-Features, keine erweiterten Commerce-Tools).

Commerce Basic: 33 €/Monat (0% Transaktionsgebühr, Checkout auf eigener Domain, Geschenkgutscheine, erweiterte E-Commerce-Features).

Commerce Advanced: 46 €/Monat (0% Transaktionsgebühr, verlassene Warenkörbe, Abonnements verkaufen, erweiterte Versandoptionen, Priority-Support).

Jährliche Zahlung: 30% Rabatt auf alle Tarife (effektiv 18,90–32,20 €/Monat).

Squarespace Commerce Tarife (monatliche Abrechnung):

Squarespace Payments: 2,9% + 0,30 € pro Transaktion (Kreditkarten in USA), internationale Transaktionen 3,5% + 0,30 €.

Urteil zu Squarespace Commerce

Squarespace Commerce ist die ideale Wahl für Design-affine Kreative und Premium-Brands, die ein visuell außergewöhnliches Shopping-Erlebnis schaffen wollen. Die Templates sind unübertroffen elegant, die Bildbearbeitung integriert, und die Kombination von Content und Commerce funktioniert nahtlos.



Wer handgefertigte Produkte, Kunst, Fotografie oder Lifestyle-Artikel mit kleinem Sortiment (unter 200 Produkten) verkauft und Design über Funktionalität stellt, findet hier eine ästhetisch überzeugende Plattform.

Die ernüchternde Wahrheit:



Squarespace ist für den DACH-Markt denkbar ungeeignet. Die fehlende Rechtssicherheit macht den Betrieb eines deutschen Online-Shops riskant. Button-Lösung, Widerrufsbelehrung und DSGVO-Compliance müssen komplett manuell nachgebaut werden.



Die Transaktionsgebühr von 3% im günstigsten Plan ist bei wachsendem Umsatz einfach nur happig (bei 10.000 € Monatsumsatz = 300 € extra). Die extreme Customization-Beschränkung bedeutet: Was das Template nicht hergibt, bleibt unmöglich. B2B-Funktionen fehlen komplett, das App-Ecosystem ist lächerlich klein.

Squarespace Commerce als Shopsystem funktioniert nur für US-basierte Kreative oder DACH-Händler, die ausschließlich an Endkunden verkaufen, unter 200 handverlesene Produkte haben und Design als absoluten USP sehen, bereit sind, rechtliche Risiken und manuelle Compliance-Arbeit zu akzeptieren und keine Skalierungsambitionen verfolgen.



Wer professionellen E-Commerce betreiben, wachsen oder DACH-konforme Prozesse abbilden will, muss zu Shopify, Shopware oder WooCommerce greifen. Squarespace ist ein wunderschönes Portfolio mit Shop-Funktion, aber kein ernstzunehmendes Shopsystem für ambitionierte Händler.

Wix eCommerce: Der All-in-One Website-Baukasten mit Shop-Funktion

Wix eCommerce ist die E-Commerce-Erweiterung des israelischen Website-Baukastens Wix (gegründet 2006), der weltweit über 250 Millionen Websites hostet. Das Shopsystem richtet sich primär an absolute Einsteiger, Kreative und Kleinunternehmer, die ohne technische Kenntnisse schnell online verkaufen wollen.



Besonders stark bei visueller Gestaltungsfreiheit durch Drag-and-Drop-Editor. Wix eCommerce ist vollständig cloudbasiert und als Teil der Wix-Plattform konzipiert und ideal für kleine Sortimente und Content-lastige Shops.

Drag-and-Drop-Editor : Absolute Gestaltungsfreiheit ohne Code-Kenntnisse, pixelgenaues Platzieren von Elementen, über 900 Design-Templates

: Absolute Gestaltungsfreiheit ohne Code-Kenntnisse, pixelgenaues Platzieren von Elementen, über 900 Design-Templates All-in-One-Plattform : Website, Blog, Buchungssystem, Events, Mitgliederbereich und Shop aus einem Guss, einheitliches Backend

: Website, Blog, Buchungssystem, Events, Mitgliederbereich und Shop aus einem Guss, einheitliches Backend Extrem schneller Setup : Shop in 30 Minuten live, keine technischen Vorkenntnisse erforderlich, geführter Einrichtungsassistent

: Shop in 30 Minuten live, keine technischen Vorkenntnisse erforderlich, geführter Einrichtungsassistent Cloud-basiert & wartungsfrei : Kein Hosting-Management, automatische Updates, unbegrenzter Speicherplatz, integriertes CDN für Performance

: Kein Hosting-Management, automatische Updates, unbegrenzter Speicherplatz, integriertes CDN für Performance Mobile-App zur Verwaltung : Wix Owner App für iOS/Android, Bestellungen bearbeiten, Kunden kontaktieren, Produkte verwalten unterwegs

: Wix Owner App für iOS/Android, Bestellungen bearbeiten, Kunden kontaktieren, Produkte verwalten unterwegs Marketing-Tools integriert : E-Mail-Marketing, Social-Media-Integration, SEO-Assistent, Facebook/Instagram-Shop-Synchronisation

: E-Mail-Marketing, Social-Media-Integration, SEO-Assistent, Facebook/Instagram-Shop-Synchronisation Wix Payments : Eigenes Payment-System (2,9% + 0,30 € pro Transaktion), keine Drittanbieter-Gebühren, schnelle Auszahlungen

: Eigenes Payment-System (2,9% + 0,30 € pro Transaktion), keine Drittanbieter-Gebühren, schnelle Auszahlungen KI-gestütztes Design: Wix ADI (Artificial Design Intelligence) erstellt automatisch Design-Vorschläge basierend auf Branche und Vorlieben

Was fehlt/ist nicht so gut?

DACH-Rechtssicherheit mangelhaft : Israelisches System ohne native deutsche Compliance, Button-Lösung rudimentär, Widerrufsbelehrung manuell, DSGVO-Umsetzung kompliziert

: Israelisches System ohne native deutsche Compliance, Button-Lösung rudimentär, Widerrufsbelehrung manuell, DSGVO-Umsetzung kompliziert Skalierung stark begrenzt : Maximum 50.000 Produkte (Business VIP Plan), aber bereits ab 500 Produkten Performance-Probleme, nicht für Wachstum geeignet

: Maximum 50.000 Produkte (Business VIP Plan), aber bereits ab 500 Produkten Performance-Probleme, nicht für Wachstum geeignet Vendor-Lock-in extrem : Migration zu anderem Shopsystem praktisch unmöglich, proprietäres CMS, Datenexport sehr limitiert

: Migration zu anderem Shopsystem praktisch unmöglich, proprietäres CMS, Datenexport sehr limitiert Template-Wechsel katastrophal : Nach Veröffentlichung kein Template-Wechsel mehr möglich ohne kompletten Neuaufbau, Design-Entscheidung endgültig

: Nach Veröffentlichung kein Template-Wechsel mehr möglich ohne kompletten Neuaufbau, Design-Entscheidung endgültig Transaktionsgebühren hoch : 1,9–2,9% zusätzlich zu Payment-Provider-Gebühren (außer bei Wix Payments), summiert sich schnell

: 1,9–2,9% zusätzlich zu Payment-Provider-Gebühren (außer bei Wix Payments), summiert sich schnell SEO-Limitierungen : URL-Struktur nicht optimal, keine vollständige Kontrolle über technisches SEO, langsame Ladezeiten trotz CDN

: URL-Struktur nicht optimal, keine vollständige Kontrolle über technisches SEO, langsame Ladezeiten trotz CDN B2B-Funktionen fehlen : Keine Kundengruppen, keine individuellen Preislisten, keine Staffelpreise, keine Netto-Preisanzeige

: Keine Kundengruppen, keine individuellen Preislisten, keine Staffelpreise, keine Netto-Preisanzeige App-Market überschaubar : Nur ca. 300 Apps verfügbar, deutlich weniger als Shopify (8.000+), viele Nischen-Funktionen fehlen

: Nur ca. 300 Apps verfügbar, deutlich weniger als Shopify (8.000+), viele Nischen-Funktionen fehlen Professionelle Features fehlen: Keine Multi-Store-Verwaltung, keine Advanced-Analytics, keine API für Custom-Integrationen (außer teuerster Plan)

Preise

Wix eCommerce Tarife (monatliche Abrechnung, inkl. Domain für 1 Jahr):

Business Basic: 24 €/Monat (20 GB Speicher, 2,9% Transaktionsgebühr bei externen Payment-Gateways, Basis-E-Commerce-Features).

Business Unlimited: 31 €/Monat (35 GB Speicher, 1,9% Transaktionsgebühr, erweiterte E-Commerce-Features, Abonnements verkaufen).

Business VIP: 56 €/Monat (unbegrenzter Speicher, keine Transaktionsgebühren bei Wix Payments, Priority-Support, bis 50.000 Produkte).

Jährliche Zahlung: 15–25% Rabant auf alle Tarife.

Wix eCommerce Tarife (monatliche Abrechnung, inkl. Domain für 1 Jahr):

Wix Payments: 2,9% + 0,30 € pro Transaktion (keine zusätzliche Transaktionsgebühr auf Wix).

Externe Payment-Gateways: PayPal, Stripe, Klarna möglich (mit zusätzlichen 1,9–2,9% Wix-Gebühr).

Domain: 1 Jahr kostenlos, dann 14,95 €/Jahr.

SSL: Inklusive.

Apps: Überwiegend kostenpflichtig, 5–50 €/Monat.

DACH-Rechtssicherheit: IT-Recht Kanzlei ab 10 €/Monat erforderlich.

Setup: Keine Agentur nötig (DIY), optional Freelancer 500–2.000 €.

Keine versteckten Kosten. Stand: November 2025.

Urteil zu Wix eCommerce

Wix eCommerce ist die perfekte Wahl für absolute Beginner, Kreative und Solopreneure, die schnell und unkompliziert mit kleinem Sortiment starten wollen. Der Drag-and-Drop-Editor bietet beispiellose Gestaltungsfreiheit ohne Code-Kenntnisse, und die All-in-One-Plattform vereinfacht die Verwaltung von Content und Commerce.



Wer eine schöne Website mit Shop-Funktion braucht und unter 100 Produkten bleibt, kann hier in kürzester Zeit live gehen. Die Mobile-App ermöglicht Shop-Verwaltung von überall.

Der Realitäts-Check: Wix ist kein professionelles Shop-System, sondern ein Website-Baukasten mit E-Commerce-Erweiterung. Die DACH-Rechtssicherheit ist mangelhaft und muss mühsam nachgerüstet werden. Der extreme Vendor-Lock-in bedeutet: Wer einmal auf Wix setzt, kommt faktisch nicht mehr weg. Migration ist ein Albtraum.



Die Transaktionsgebühren (1,9–2,9% zusätzlich zu Payment-Providern) fressen bei wachsendem Umsatz die Marge. Bereits ab 500 Produkten zeigen sich Performance-Probleme, B2B-Funktionen fehlen komplett.

Wix eCommerce als Shopsystem funktioniert ausschließlich für Kleinstunternehmen und Kreative mit unter 100 Produkten, die schnell starten wollen, keine Skalierungsambitionen haben und maximalen Wert auf visuelles Design legen, technisch absolut unerfahren sind und Einfachheit über Professionalität stellen und bereit sind, Transaktionsgebühren dauerhaft zu zahlen.

Auf den Punkt gebracht Wer ernsthaft E-Commerce betreiben, wachsen oder professionelle Features nutzen will, sollte zu Shopify, WooCommerce oder Shopware greifen. Wix ist ein Einstiegsprodukt. Charmant für Hobbyprojekte, aber keine Basis für nachhaltiges Online-Business.

WooCommerce: Das meistgenutzte WordPress-Plugin für E-Commerce

WooCommerce ist das weltweit führende Open-Source-E-Commerce-Plugin für WordPress (seit 2011) mit über 5 Millionen aktiven Installationen. Als kostenlose Erweiterung verwandelt es jede WordPress-Website in einen vollwertigen Online-Shop.



Die Lösung eignet sich für Einzelunternehmer bis Mittelstand und ist besonders im DACH-Raum stark verbreitet. Maximale Flexibilität durch Open-Source-Basis und Tausende Erweiterungen.

Plugin kostenlos & Open-Source: Keine Lizenzgebühren, volle Kontrolle über Code und Daten, Community-getrieben

Keine Lizenzgebühren, volle Kontrolle über Code und Daten, Community-getrieben WordPress-Integration: Nutzt das weltweit beliebteste CMS als Basis, vertrautes Backend, starkes Content-Marketing möglich

Nutzt das weltweit beliebteste CMS als Basis, vertrautes Backend, starkes Content-Marketing möglich 59.000+ Erweiterungen: Plugins für jede Funktion im WordPress-Ökosystem, von Payment bis Marketing

Plugins für jede Funktion im WordPress-Ökosystem, von Payment bis Marketing Flexible Hosting-Wahl: Freie Serverauswahl, deutscher Hosting möglich (Hetzner, IONOS, Raidboxes), volle DSGVO-Kontrolle

Freie Serverauswahl, deutscher Hosting möglich (Hetzner, IONOS, Raidboxes), volle DSGVO-Kontrolle German Market Plugin: DACH-rechtssichere Erweiterung (Paid) mit Button-Lösung, Kleinunternehmerregelung, Widerrufsbelehrung, DATEV-Integration

DACH-rechtssichere Erweiterung (Paid) mit Button-Lösung, Kleinunternehmerregelung, Widerrufsbelehrung, DATEV-Integration B2B Market Plugin: Rollenbasierte Preise, USt-ID-Validierung, Staffelpreise, Netto/Brutto-Umschalter, Kundengruppen (Paid)

Rollenbasierte Preise, USt-ID-Validierung, Staffelpreise, Netto/Brutto-Umschalter, Kundengruppen (Paid) Unbegrenzte Produkte & Skalierung: Keine Mengenbeschränkungen, wächst mit dem Unternehmen

Keine Mengenbeschränkungen, wächst mit dem Unternehmen Design-Freiheit: Tausende kostenlose und Premium-Themes, vollständig anpassbar

Was fehlt/ist nicht so gut?

Technisches Know-how erforderlich: Hosting, Updates, Sicherheit, Backups müssen selbst verwaltet werden

Hosting, Updates, Sicherheit, Backups müssen selbst verwaltet werden Plugin-Abhängigkeit wird teuer: Viele essenzielle Funktionen nur über kostenpflichtige Plugins (40–500 € pro Jahr je Plugin)

Viele essenzielle Funktionen nur über kostenpflichtige Plugins (40–500 € pro Jahr je Plugin) Rechtssicherheit nicht out-of-the-box: German Market (ab 79 €/Jahr) oder IT-Recht Kanzlei (ab 10 €/Monat) für DACH-Compliance nötig

German Market (ab 79 €/Jahr) oder IT-Recht Kanzlei (ab 10 €/Monat) für DACH-Compliance nötig Wartungsaufwand: Ständige Updates von WordPress, WooCommerce, Theme und Plugins erforderlich – Kompatibilitätsprobleme möglich

Ständige Updates von WordPress, WooCommerce, Theme und Plugins erforderlich – Kompatibilitätsprobleme möglich Performance-Optimierung komplex: Bei vielen Produkten/Plugins schnell langsam, erfordert Caching und Optimierung

Bei vielen Produkten/Plugins schnell langsam, erfordert Caching und Optimierung Keine zentrale Support-Hotline: Community-Forum, Dokumentation, aber kein direkter Hersteller-Support wie bei SaaS-Lösungen

Community-Forum, Dokumentation, aber kein direkter Hersteller-Support wie bei SaaS-Lösungen DSGVO-Umsetzung aufwändig: Cookie-Consent, Datenschutzerklärung, AVV mit Plugins – alles manuell konfigurieren

Preise

WooCommerce-Plugin: Kostenlos (Open-Source, MIT-Lizenz).

Hosting: 10–100 €/Monat (Shared Hosting 10–25 €, Managed WordPress Hosting 40–100 €, empfohlen für WooCommerce).

Domain: 10–20 €/Jahr.

SSL-Zertifikat: Meist im Hosting inklusive (sonst 0–50 €/Jahr).

Theme: Kostenlos oder 50–200 € einmalig (Premium-Themes).

Essenzielle Plugins: German Market 79–249 €/Jahr, B2B Market ab 149 €/Jahr, Cookie-Consent (Borlabs) 39 €/Jahr, Payment-Gateways meist transaktionsbasiert.

Entwicklung/Setup: 2.000–20.000 € je nach Komplexität (Agentur für professionellen Setup empfohlen).

Laufende Wartung: 50–300 €/Monat für Updates, Backups, Sicherheit.

Keine Transaktionsgebühren bei den meisten Payment-Providern (außer deren eigene Gebühren). Stand: November 2025.

Urteil zu WooCommerce

WooCommerce ist die ideale Wahl für Unternehmen, die maximale Kontrolle, Kosteneffizienz und Flexibilität benötigen. Als WordPress-Plugin profitiert man vom größten CMS-Ökosystem der Welt und kann Shop und Content perfekt verzahnen.



Besonders stark, wenn bereits WordPress-Know-how vorhanden ist oder eine WordPress Agentur bzw. WooCommerce Agentur an Bord ist. Die freie Hosting-Wahl ermöglicht DSGVO-konforme Server in Deutschland. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber internationalen SaaS-Lösungen.

Der Haken: Ohne technisches Know-how wird’s schwierig. Aber sind wir ehrlich: Ohne Know-how geht es bei keinem Shopsystem. WordPress, Theme, WooCommerce und Dutzende Plugins müssen gewartet werden. Kompatibilitätsprobleme nach Updates sind keine Seltenheit.



German Market ist quasi Pflicht für DACH-Shops (Zusatzkosten), ebenso Cookie-Consent und rechtssichere Texte. Die laufenden Kosten addieren sich: Hosting + Plugins + Wartung können schnell 200–500 €/Monat erreichen. Für reine B2B-Anforderungen gibt es spezialisierte Alternativen, die jedoch wesentlich teurer sind.



WooCommerce lohnt sich für mittelständische Unternehmen mit IT-Affinität oder Agentur-Partner, die langfristig investieren und Content-Marketing ernst nehmen.

xt:Commerce: Der DACH-Pionier mit langer Historie

xt:Commerce ist eine deutsche Shop-Software, die seit 2003 existiert und als einer der frühen E-Commerce-Pioniere im DACH-Raum gilt. Das System ist als kommerzielle Lizenzlösung (xt:Commerce Pro) sowie in einer kostenlosen Community-Version verfügbar.



Besonders verbreitet bei etablierten mittelständischen Händlern, die seit Jahren auf das System setzen. Über 75.000 Shops wurden mit xt:Commerce realisiert, viele davon auf Basis von Forks wie Modified oder Gambio. Die aktuelle Version 6 wurde 2020 komplett neu entwickelt.

DACH-Rechtssicherheit nativ : Vollständige deutsche Compliance out-of-the-box, Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, GoBD-konform

: Vollständige deutsche Compliance out-of-the-box, Button-Lösung, Widerrufsbelehrung, Kleinunternehmerregelung, GoBD-konform Modulare Shop-Baukasten-Logik : Flexible Komponenten-Architektur, individuell zusammenstellbare Funktionen, skalierbar nach Bedarf

: Flexible Komponenten-Architektur, individuell zusammenstellbare Funktionen, skalierbar nach Bedarf Integrierte Warenwirtschaft : Grundlegende Lagerverwaltung, Bestellabwicklung, Rechnungserstellung ohne externe Software

: Grundlegende Lagerverwaltung, Bestellabwicklung, Rechnungserstellung ohne externe Software Multi-Shop-Verwaltung : Mehrere Mandanten aus einer Installation, unterschiedliche Designs und Sortimente pro Shop (Pro-Version)

: Mehrere Mandanten aus einer Installation, unterschiedliche Designs und Sortimente pro Shop (Pro-Version) Deutscher Support & Hosting : Dediziertes deutschsprachiges Support-Team, optional Managed Hosting auf deutschen Servern

: Dediziertes deutschsprachiges Support-Team, optional Managed Hosting auf deutschen Servern B2B-Funktionen verfügbar : Kundengruppen mit individuellen Preisen, Netto-Preisanzeige, Staffelpreise, Bestelllisten (Pro-Version)

: Kundengruppen mit individuellen Preisen, Netto-Preisanzeige, Staffelpreise, Bestelllisten (Pro-Version) Plugin-Marketplace : Über 1.000 Extensions verfügbar, viele DACH-spezifische Module wie DATEV-Export, Afterbuy-Integration

: Über 1.000 Extensions verfügbar, viele DACH-spezifische Module wie DATEV-Export, Afterbuy-Integration Flexible Template-Engine: Twig-basierte Templates ab Version 6, moderne Responsive-Designs, anpassbare Themes

Was fehlt/ist nicht so gut?

Community-Version stark limitiert : Kostenlose Version mit massiven Einschränkungen, essenzielle Funktionen nur in teurer Pro-Version (ab 2.500 €/Jahr)

: Kostenlose Version mit massiven Einschränkungen, essenzielle Funktionen nur in teurer Pro-Version (ab 2.500 €/Jahr) Veraltete Code-Basis (Version 5) : Ältere Versionen technologisch überholt, viele Altkunden noch auf Legacy-Versionen mit Wartungsproblemen

: Ältere Versionen technologisch überholt, viele Altkunden noch auf Legacy-Versionen mit Wartungsproblemen Version 6 nicht ausgereift : Kompletter Relaunch 2020 mit Kinderkrankheiten, viele Plugins noch nicht kompatibel, Migration komplex

: Kompletter Relaunch 2020 mit Kinderkrankheiten, viele Plugins noch nicht kompatibel, Migration komplex Hohe Lizenzkosten : Pro-Version ab 2.500 €/Jahr, Cloud-Version ab 99 €/Monat, für kleine Shops wirtschaftlich nicht darstellbar

: Pro-Version ab 2.500 €/Jahr, Cloud-Version ab 99 €/Monat, für kleine Shops wirtschaftlich nicht darstellbar Entwickler-Community geschrumpft : Viele Entwickler sind zu Shopware oder WooCommerce gewechselt, Recruiting schwierig

: Viele Entwickler sind zu Shopware oder WooCommerce gewechselt, Recruiting schwierig Performance-Probleme : Bei größeren Katalogen (10.000+ Produkte) deutliche Geschwindigkeitseinbußen, Optimierung aufwändig

: Bei größeren Katalogen (10.000+ Produkte) deutliche Geschwindigkeitseinbußen, Optimierung aufwändig Extension-Qualität inkonsistent : Marketplace mit vielen veralteten Plugins, Kompatibilität zwischen Versionen problematisch

: Marketplace mit vielen veralteten Plugins, Kompatibilität zwischen Versionen problematisch Marktposition schwach : Verliert kontinuierlich Marktanteile an Shopware und Shopify, viele Agenturen steigen um

: Verliert kontinuierlich Marktanteile an Shopware und Shopify, viele Agenturen steigen um Multi-Channel-Integration begrenzt: Amazon/eBay-Anbindung über teure Drittanbieter-Tools, keine native Marktplatz-Integration

Preise

xt:Commerce Community: Kostenlos (eingeschränkte Features, kein Support, nur für kleine Shops geeignet).

xt:Commerce Pro (Self-Hosted): Ab 2.500 €/Jahr Lizenz (unbegrenzte Shops, Multi-Store, B2B-Features, Support inklusive). Premium-Support: +500 €/Jahr (Priority-Hotline, erweiterte SLAs).

xt:Commerce Cloud: Ab 99 €/Monat (gehostete Lösung, Basis-Features), Professional ab 249 €/Monat (erweiterte Features), Enterprise ab 499 €/Monat (voller Funktionsumfang).

Hosting (Self-Hosted): 20–150 €/Monat (Shared Hosting ab 20 €, empfohlenes Managed Hosting 50–150 €, xt:Commerce Hosting-Partner ab 40 €).

Domain & SSL: 10–20 €/Jahr.

Theme: Standard-Theme inklusive, Premium-Themes 200–800 € einmalig.

Extensions: 30–500 € je Plugin (Marketplace-Durchschnitt 80–200 €).

Payment-Gateways: Transaktionsbasiert (Provider-Gebühren).

Setup/Agentur: 5.000–30.000 € (xt:Commerce-Partner empfohlen).

Wartung: 150–500 €/Monat (Updates, Backups, Monitoring).

Keine Transaktionsgebühren an xt:Commerce.



Stand: November 2025.

Urteil zu xt:Commerce

xt:Commerce war einmal ein relevanter Player im DACH-E-Commerce, hat aber massiv an Bedeutung verloren. Die native deutsche Rechtssicherheit und der lokale Support sind echte Stärken, die für compliance-bewusste Händler relevant bleiben.



Wer bereits auf xt:Commerce Version 5 oder früher läuft und das System kennt, kann unter Umständen bei einem Upgrade auf Version 6 bleiben. Der deutsche Support und Managed-Hosting-Optionen bieten Planungssicherheit.

Die harte Realität: xt:Commerce kämpft ums Überleben. Die Lizenzkosten ab 2.500 €/Jahr sind für ein System dieser Kategorie nicht mehr konkurrenzfähig. Shopware bietet mehr für weniger Geld, WooCommerce ist kostenlos, Shopify komfortabler.



Version 6 sollte der große Wurf sein, kam aber zu spät und mit zu vielen Baustellen. Die Entwickler-Community ist geschrumpft, viele spezialisierte Agenturen haben sich anderen Systemen zugewandt. Die Performance-Probleme bei größeren Katalogen sind nicht gelöst.

xt:Commerce als Shopsystem macht 2025 nur noch Sinn für Bestandskunden mit Legacy-Shops (Version 4/5), die Upgrade-Pfade prüfen und keine Neuimplementierung wollen, mittelständische DACH-Händler mit speziellen xt:Commerce-Modulen, die nicht migrierbar sind und Unternehmen, die aus Compliance-Gründen deutsche Hosting- und Support-Verträge benötigen.

Auslaufmodell Für Neuprojekte gibt es keine rationalen Gründe mehr, xt:Commerce zu wählen. Shopware bietet bessere Technologie, WooCommerce mehr Flexibilität, Shopify mehr Komfort.



xt:Commerce ist ein Auslaufmodell und respektabel in der Vergangenheit, ist aber ohne überzeugende Zukunftsperspektive.

Fazit: Die richtige Entscheidung für Ihr Unternehmen

Es gibt kein „bestes“ Shopsystem für alle: Die richtige Wahl hängt von Ihren spezifischen Anforderungen, Ressourcen und Zielen ab.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Anforderungen definieren vor Systemauswahl : Ohne klaren Anforderungskatalog vergleichen Sie blind. Investieren Sie Zeit in die Analyse: Was brauchen Sie wirklich? Was ist Must-have, was Nice-to-have?

: Ohne klaren Anforderungskatalog vergleichen Sie blind. Investieren Sie Zeit in die Analyse: Was brauchen Sie wirklich? Was ist Must-have, was Nice-to-have? Gesamtkosten über 3 Jahre betrachten : Der billigste Start ist selten der günstigste Betrieb. Rechnen Sie realistisch mit laufenden Kosten, Plugins, Payment-Gebühren, Wartung. Ein System das 5.000 € mehr in der Implementierung kostet kann über 3 Jahre 15.000 € günstiger sein.

: Der billigste Start ist selten der günstigste Betrieb. Rechnen Sie realistisch mit laufenden Kosten, Plugins, Payment-Gebühren, Wartung. Ein System das 5.000 € mehr in der Implementierung kostet kann über 3 Jahre 15.000 € günstiger sein. Skalierbarkeit von Anfang an mitdenken : Ein Shop-Wechsel nach 2 Jahren ist teuer und riskant. Wählen Sie ein System das mit Ihnen wachsen kann: technisch, funktional, wirtschaftlich.

: Ein Shop-Wechsel nach 2 Jahren ist teuer und riskant. Wählen Sie ein System das mit Ihnen wachsen kann: technisch, funktional, wirtschaftlich. Integration in Ihre IT-Landschaft : Der Shop ist nicht isoliert – ERP, CRM, PIM müssen kommunizieren. Prüfen Sie Schnittstellen-Verfügbarkeit bevor Sie sich festlegen.

: Der Shop ist nicht isoliert – ERP, CRM, PIM müssen kommunizieren. Prüfen Sie Schnittstellen-Verfügbarkeit bevor Sie sich festlegen. Support und Community sind wichtiger als Features: Das System mit den meisten Features hilft nicht wenn Sie bei Problemen allein sind. Gute Dokumentation, aktive Community und verfügbare Agenturen sind kritisch.

Entscheidungshilfe: Welches System für welchen Fall?

Schneller Start mit begrenztem Budget

Ihre Situation: Startup oder kleiner Händler, Budget unter 10.000 €, schneller Markteintritt wichtig, kein technisches Team.

Empfehlung: Shopify oder WooCommerce

Shopify: Wenn Sie sich auf Marketing fokussieren wollen, nicht auf IT

WooCommerce: Wenn Sie etwas mehr Budget für Hosting haben und Content-Marketing planen (WordPress-Blog integriert)

Vorgehen:

Shopify 14-Tage-Trial oder WooCommerce auf günstigem Hosting installieren Fertiges Premium-Theme kaufen (150-300 €) Grundfunktionen selbst einrichten (2-4 Wochen Lernzeit) Für speziellere Anpassungen: Freelancer beauftragen (2.000-5.000 €) Go-Live innerhalb 6-8 Wochen

Langfristig: System erlaubt Wachstum bis ca. 500.000 € Jahresumsatz, dann Evaluierung ob ausreichend.

Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit

Ihre Situation: Mittelständisches Unternehmen, komplexe Anforderungen, eigene Entwickler oder Agentur-Partner, individuelles Geschäftsmodell. Großzügiges Budget.

Empfehlung: Shopware 6 oder Magento Open Source

Shopware: Wenn DACH-Fokus, B2B-Features wichtig, Community-Support auf Deutsch

Magento: Wenn international, sehr hohe Anpassbarkeit nötig, großes Budget (80.000 €+)

Vorgehen:

Anforderungskatalog detailliert erstellen (2-4 Wochen) Agentur-Auswahl und Angebote einholen Proof of Concept für kritische Features Implementierung mit Agentur (4-6 Monate) Intensive Testing-Phase (4-6 Wochen) Go-Live mit Post-Launch-Support

Langfristig: System skaliert auf Millionen € Umsatz, individuelle Erweiterungen jederzeit möglich.

Internationaler B2C mit hohem Traffic

Ihre Situation: Etablierter Händler, internationale Expansion geplant, hohes Traffic-Volumen, Fokus auf Performance und Conversion. Viel Cash.

Empfehlung: Shopify Plus oder Shopware 6 (Evolve/Beyond)

Shopify Plus: Wenn Sie maximale Skalierung ohne IT-Aufwand wollen, Budget für 2.000+ USD/Monat haben

Shopware Evolve/Beyond: Wenn Sie mehr Kontrolle und niedrigere Transaktionskosten bei hohem Volumen wollen

Vorgehen:

Mit Account Manager von Shopify Plus oder Shopware sprechen (Enterprise Sales) Demo und ROI-Kalkulation PoC mit realen Daten Migration mit Enterprise-Agentur (100.000-300.000 €) Soft-Launch und schrittweise Traffic-Umleitung

Langfristig: Systeme skalieren auf 10+ Millionen € Umsatz, internationale Expansion problemlos möglich.

Komplexer B2B mit ERP-Integration

Ihre Situation: B2B-Händler oder Hersteller, komplexe Preislogik, tiefe ERP-Integration nötig, individuelle Kundenbetreuung.

Empfehlung: Shopware 6 (Evolve/Beyond) oder Magento B2B

Shopware: Wenn DACH-Markt, SAP/DATEV-Integration, flexibles Preismodell

Magento: Wenn globaler B2B, Adobe-Ökosystem, sehr hohe Komplexität

Vorgehen:

B2B-Anforderungen detailliert dokumentieren (Preisfindung, Approval-Workflows, etc.) ERP-Analyse: Welche Schnittstellen verfügbar? System-Evaluation mit PoC für ERP-Integration Agentur mit B2B- und ERP-Erfahrung beauftragen Implementierung in Phasen (6-12 Monate)

Langfristig: System bildet komplexeste B2B-Prozesse ab, wächst mit Unternehmen.

Nächste Schritte: Ihr Weg zum erfolgreichen Online-Shop

1. Anforderungen dokumentieren

Erstellen Sie einen strukturierten Anforderungskatalog:

Geschäftsmodell und Zielgruppe

Produktstruktur und -anzahl

Must-have Features

Budget-Rahmen (Initial + 3 Jahre Betrieb)

Zeitplan

Interne Ressourcen

Nutzen Sie unsere Checklisten aus diesem Ratgeber als Basis.

2. Internes Team oder externe Partner definieren

Entscheiden Sie frühzeitig:

Haben wir technisches Know-how für Inhouse?

Brauchen wir einen Freelancer für kleines Projekt?

Ist eine Agentur für Komplex-Projekt nötig?

Erste Gespräche führen, Budgets klären, Erwartungen abgleichen.

3. Budgetrahmen festlegen

Seien Sie realistisch:

Implementierung: 5.000-150.000 € je nach Komplexität

Laufende Kosten: 500-5.000 € monatlich

Marketing: 10-20 % vom Ziel-Umsatz

Reserve: 20 % Puffer für Unvorhergesehenes

Präsentieren Sie Entscheidern realistische Zahlen, keine Schönrechnung.

4. Demo-Accounts testen

Verbringen Sie echte Zeit in den Systemen:

Shopify 14-Tage-Trial nutzen

WooCommerce auf Test-Hosting installieren

Shopware Demo-Account anfordern

Testen Sie mit echten Use Cases: Ihre Produkte, Ihre Prozesse, Ihre Zahlungsarten.

5. Entscheidung treffen und starten

Nach Evaluation: Entscheiden Sie sich, committen Sie sich und starten Sie.

Kein System ist perfekt: Jedes hat Stärken und Schwächen. Die beste Entscheidung ist eine informierte und zeitnahe Entscheidung – nicht die ewig verzögerte Suche nach dem perfekten System.

Der E-Commerce wartet nicht: Jeder Monat ohne Online-Shop ist verlorener Umsatz. Starten Sie, lernen Sie, optimieren Sie.