RAID-Systemwiederherstellung: Leitfaden zur Daten- und Dateiwiederherstellung

RAID ist ein fortschrittliches Datenspeichersystem, das aufgrund seiner erhöhten Speicherkapazität und Datenredundanz bei Privatpersonen und Unternehmen beliebt ist. RAID kann je nach Anforderungen wie Geschwindigkeit, Leistung, Datenredundanz, Fehlertoleranz usw. in verschiedenen Konfigurationen eingerichtet werden. In diesem Leitfaden erklären wir RAID im Detail und stellen einige beliebte Arten von RAID-Konfigurationen vor. Außerdem besprechen wir eine sichere Methode zur Durchführung einer RAID-Datenwiederherstellung und geben Tipps zur Vermeidung von Datenverlusten im Falle eines Ausfalls des RAID-Arrays.

Was ist RAID?

RAID oder Redundant Array of Independent or Inexpensive Disks ist eine komplexe Anordnung mehrerer physischer Laufwerke, die zu einer einzigen logischen Speichereinheit zusammengefasst sind. Die Mitgliedslaufwerke können je nach Geschwindigkeit, Datensicherheit und Datenredundanz in verschiedenen Konfigurationen eingerichtet werden, z. B. RAID 0, 1, 5, 6 usw.

RAID 0, 5 und 6 verwenden Striping, bei dem die Daten in kleinere Blöcke aufgeteilt und jeder Block auf separaten Mitgliedslaufwerken gespeichert wird. RAID 1 verwendet Mirroring, wodurch exakte Replikate oder Kopien der auf dem primären Laufwerk vorhandenen Daten auf den sekundären Mitgliedslaufwerken erstellt werden.

Darüber hinaus verwenden einige RAID-Konfigurationen oder -Levels, wie RAID 5, RAID 6 und verschachtelte RAID-Arrays (RAID 10 und höher), Parität oder Fehlertoleranz. Die Parität wird unter Verwendung verschiedener Codes wie XOR, Reed-Solomon-Code, EVENODD usw. berechnet und in einem separaten Block auf dem RAID gespeichert. Die Parität eines RAID-Arrays bestimmt die Anzahl der Laufwerksausfälle, die es aushalten kann, bevor das gesamte Array ausfällt. Beispielsweise hat RAID 5 eine Fehlertoleranz von 1 Laufwerksausfall, während RAID 6 eine Fehlertoleranz von 2 Laufwerksausfällen hat.

Die folgende Tabelle enthält Details zu gängigen RAID-Konfigurationen.

Für eine effektive Daten- und Dateiwiederherstellung aus RAID ist es wichtig, die Ursachen und Probleme zu verstehen, die zu Datenverlust aus einem RAID-Array führen können. Hier sind einige häufige Gründe für Datenverlust in RAID-Systemen:

• Hardwareprobleme – Hardware wie RAID-Controller, SATA-Kabel und -Anschlüsse, Speicherlaufwerke, Laufwerksgehäuse usw. können Fehlfunktionen oder Ausfälle aufweisen, wodurch Sie nicht mehr auf die Daten zugreifen können.

• Softwareprobleme – RAID-Arrays verwenden RAID-Verwaltungssoftware oder das Betriebssystem, um zu funktionieren. Fehler oder Bugs in dieser Software können dazu führen, dass auf das RAID-Array nicht mehr zugegriffen werden kann.

• Menschliche Fehler – Manchmal können Fehlkonfigurationen des RAID-Arrays während der Einrichtung oder Wiederherstellung, unsachgemäßes Herunterfahren des Arrays usw. zu Integritätsproblemen und zu teilweisem oder vollständigem Datenverlust führen.

• Physische Schäden – Stromstöße oder -ausfälle, ungeeignete Umgebungsbedingungen usw. können zu Schäden an den Speicherlaufwerken führen. Überhitzung oder Staubansammlungen können ebenfalls Auswirkungen auf das RAID-Array haben.

Sie können Daten von einem ausgefallenen RAID-Array wiederherstellen, wenn die Anzahl der ausgefallenen Laufwerke innerhalb der zulässigen Grenze liegt, d. h. innerhalb der Fehlertoleranz der RAID-Konfiguration. Wenn diese Anzahl überschritten wird, kommt es zu einem vollständigen Ausfall des RAID-Arrays, was zu einem dauerhaften Datenverlust führt.

Hier ist ein allgemeiner systematischer Ansatz, der zur Durchführung einer RAID-Datenwiederherstellung umgesetzt werden sollte.

Schritt 1: Diagnostizieren Sie das Problem und die Mitgliedslaufwerke. Die Diagnose hilft dabei, die Art des Problems und das Ausmaß des Ausfalls zu identifizieren.

Schritt 2: Das Klonen der Festplatte ist von entscheidender Bedeutung, da dabei ein Klon der Festplattenlaufwerke erstellt wird, der als Backup dient, falls das RAID-Array während der Wiederherstellung ausfällt.

Schritt 3: Die Wiederherstellung ist der letzte Schritt, bei dem entweder das RAID-Array neu aufgebaut oder eine spezielle RAID-Datenwiederherstellungssoftware verwendet wird, um die Daten aus dem ausgefallenen RAID-Array sicher wiederherzustellen.

Der Wiederaufbau des ausgefallenen RAID-Arrays umfasst den Austausch der defekten SATA-Anschlüsse, des RAID-Controllers oder den Hot-Swap der beschädigten Laufwerke. Dies ist jedoch ein riskanter Vorgang, da die Wiederaufbauzeit mit der Kapazität der Laufwerke zunimmt. Darüber hinaus kann jede Unterbrechung während des Wiederaufbauvorgangs, wie z. B. ein Stromausfall, ein RAID-Crash, ein URE usw., zu einem dauerhaften Datenverlust führen.

Daher können Sie eine spezielle RAID-Datenwiederherstellungssoftware wie Stellar Data Recovery Technician verwenden. Die Software wurde entwickelt, um Daten von einem ausgefallenen oder unzugänglichen 0-, 5- oder 6-RAID-Array sicher wiederherzustellen. Die Software baut das ausgefallene RAID-Array virtuell wieder auf und führt die RAID-Datenwiederherstellung auf dem virtuell rekonstruierten Array durch. Die Software ist in der Lage, Daten in den folgenden Szenarien wiederherzustellen:

• Wiederherstellung kritischer Daten

• Unklare RAID-Konfigurationsparameter

• Komplexer RAID-Ausfall (RAID 6, RAID 1+0 usw.)

Sie können diese Software auch verwenden, um verlorene oder gelöschte Daten und Dateien von Festplatten, SSDs, SD-Karten, Flash-Laufwerken, optischen Medien (CD/DVD) und anderen Speichermedien wiederherzustellen. Darüber hinaus können Sie damit den Zustand der Laufwerke überwachen oder ein bootfähiges Medium erstellen, um Daten von abgestürzten oder nicht mehr bootfähigen Windows-PCs wiederherzustellen.

• Betrachten Sie RAID nicht als Backup.

• Verwenden Sie die 3-2-1-Backup-Technik, um wichtige Dateien zu sichern.

• Stellen Sie im Falle eines Laufwerksausfalls alle Vorgänge auf dem RAID-Array ein.

• Halten Sie eine spezielle RAID-Datenwiederherstellungssoftware bereit.

Fazit

Die Wiederherstellung von Daten aus einem ausgefallenen RAID-Array erfordert ein gutes Verständnis der Architektur und des zugrunde liegenden Problems. Die Verwendung einer leistungsstarken RAID-Datenwiederherstellungssoftware kann jedoch dazu beitragen, den Prozess zu vereinfachen und die Chancen für eine Datenwiederherstellung zu verbessern. Die Umsetzung effektiver Strategien zur Wiederherstellung von Daten aus RAID-Arrays kann zum Schutz der Daten beitragen und unerwartete Ausfallzeiten verhindern.