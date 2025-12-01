Imagen AI: Der KI-Assistent, der Fotografen bis zu 96 % Bearbeitungszeit spart

Nach einem erfolgreichen Shooting beginnt der eigentliche Zeitfresser: Stunden vor dem Bildschirm für Farbkorrektur, Bildauswahl und Feinschliff. Für Fotostudios, Werbeagenturen und Content-Teams summiert sich die Postproduktion schnell zum größten Engpass im Tagesgeschäft. Mit KI-gestützter Bildbearbeitung gewinnen Sie diese Zeit zurück und liefern trotzdem in Ihrer gewohnten Qualität. Wie das funktioniert und warum Profis weltweit bereits über 150 Millionen Fotos jährlich automatisiert bearbeiten lassen, erfahren Sie hier.

Das Problem, das jeder Kreative kennt: Der Flaschenhals Nachbearbeitung

Sie kennen das Szenario nur zu gut. Nach einem intensiven Shooting-Tag folgen nicht Stunden, sondern Tage oder sogar Wochen vor dem Bildschirm. Professionelle Hochzeitsfotografen benötigen durchschnittlich 14 Stunden für die Nachbearbeitung einer einzigen Hochzeit. Bei 30 Hochzeiten pro Saison summiert sich das auf 420 Stunden reiner Bildbearbeitung.

Für Werbeagenturen mit täglichem Content-Bedarf oder Social-Media-Teams mit wöchentlichen Kampagnen multipliziert sich dieses Problem noch. Jede Stunde vor dem Bildschirm ist eine Stunde, die Sie nicht für Kundenakquise, kreative Konzeption oder schlicht für Ihr Privatleben nutzen können. Die Postproduktion wird zum Engpass, der Wachstum bremst und Ressourcen bindet.

Genau dieses Problem löst Imagen. Die Idee entstand 2018, als Mitgründer Yoav Chai monatelang auf seine eigenen Hochzeitsfotos warten musste. In Gesprächen mit seinem Fotografen erfuhr er, wie zeitaufwendig die Nachbearbeitung tatsächlich ist. Gemeinsam mit Shahar Polak, Ron Oren und CEO Yotam Gil gründete er im Juli 2020 das Unternehmen Imagen in Tel Aviv.

How to shoot couple portraits in any city

Das Startup hat mittlerweile 34 Millionen Dollar an Risikokapital eingesammelt. Die Investitionsrunde wurde von Summit Partners angeführt, mit Beteiligung des renommierten Frühphasen-Investors NFX. Heute bearbeitet Imagen mehr als 150 Millionen Fotos jährlich für Zehntausende Kunden weltweit.

Die Technologie: So lernt die KI Ihren persönlichen Stil

Warum klassische Presets nicht ausreichen

Herkömmliche Lightroom-Presets wenden dieselben statischen Einstellungen auf jedes Foto an. Das funktioniert bei gleichmäßigen Lichtverhältnissen akzeptabel. Sobald Sie jedoch mit wechselnden Locations, verschiedenen Lichtquellen oder unterschiedlichen Kameras arbeiten, stoßen Presets an ihre Grenzen. Sie müssen jedes Bild einzeln nachkorrigieren.

Imagen verfolgt einen grundlegend anderen Ansatz. Die Software analysiert jeden einzelnen Shot individuell und passt über 50 Parameter an. Dazu gehören Weißabgleich, Belichtung, Kontrast, Sättigung, Tonwertkurven und viele weitere Einstellungen. Die KI berücksichtigt dabei die spezifischen Eigenschaften jedes einzelnen Fotos.

Der Lernprozess: 3.000 Bilder als Trainingsgrundlage

Für die Erstellung Ihres persönlichen KI-Profils benötigt Imagen mindestens 3.000 bereits bearbeitete Fotos aus Ihrem Lightroom-Katalog. Die Software analysiert jeden einzelnen Slider, den Sie in der Vergangenheit bewegt haben. Sie erkennt Muster in Ihren Bearbeitungsentscheidungen und leitet daraus Ihre Stilpräferenzen ab.

Dabei lernt die KI nicht nur globale Vorlieben wie „warme Hauttöne“ oder „hoher Kontrast“. Sie versteht auch kontextbezogene Entscheidungen. Wenn Sie bei Gegenlichtaufnahmen typischerweise die Schatten stärker anheben als bei Frontalbeleuchtung, erkennt Imagen dieses Muster. Bei künftigem Gegenlicht wendet die Software automatisch die entsprechenden Anpassungen an.

Kontinuierliches Lernen: Ihr Profil wächst mit Ihnen

Fotografen entwickeln ihren Stil über die Jahre weiter. Was vor fünf Jahren modern wirkte, kann heute überholt erscheinen. Imagen berücksichtigt diese Evolution. Nach jeder Bearbeitung können Sie Ihre finalen Edits zurück an die Software senden. Die KI integriert Ihre neuesten Anpassungen und verfeinert Ihr Profil kontinuierlich.

Dieser Feedback-Loop sorgt dafür, dass Ihre KI-Bearbeitungen nicht statisch bleiben. Sie entwickeln sich parallel zu Ihrem kreativen Wachstum. Nach einigen Monaten der Nutzung werden die automatischen Bearbeitungen immer präziser und benötigen immer weniger Nachkorrektur.

Der komplette Funktionsumfang im Detail

Personal AI Profile: Ihre Handschrift, automatisiert

Das Herzstück von Imagen ist das Personal AI Profile. Es speichert nicht einfach Ihre Lieblingseinstellungen, sondern versteht die Logik hinter Ihren Entscheidungen. Das AI-Profil passt über 50 Parameter für jedes Foto individuell an. Die Anpassungen basieren auf dem gewählten Bearbeitungsprofil und den einzigartigen Einstellungen des Fotos.

Die Bearbeitungsgeschwindigkeit beträgt unter einer halben Sekunde pro Bild. Ein Katalog mit 1.000 Hochzeitsfotos ist damit in weniger als 10 Minuten vollständig bearbeitet. Diese Geschwindigkeit erreichen Sie mit keiner manuellen Methode, selbst wenn Sie ausschließlich mit Presets und Stapelverarbeitung arbeiten.

Talent AI Profiles: Weltklasse-Stile sofort einsatzbereit

Nicht jeder Fotograf hat bereits 3.000 konsistent bearbeitete Bilder. Einsteiger, Stilwechsler oder Teams mit wechselnden Fotografen stehen vor einer Herausforderung. Für diese Situationen bietet Imagen die Talent AI Profiles. Diese vorgefertigten Profile wurden von international renommierten Fotografen erstellt und für die Allgemeinheit freigegeben.

Die Talent AI Profile entstehen nicht aus wenigen Beispielbildern. Jedes Profil wurde mit mindestens 40.000 Fotos trainiert. Einige Profile basieren sogar auf fast 100.000 bearbeiteten Bildern. Zusätzlich testet Imagen jedes Profil auf einer großen Datenbank mit verschiedensten Lichtsituationen. Das garantiert konsistente Ergebnisse unter allen Bedingungen.

Zu den verfügbaren Profilen gehören:

Natural Feels von John Branch IV bietet einen natürlichen, authentischen Look mit warmen Hauttönen und sanften Kontrasten. Dieser Stil eignet sich besonders für Outdoor-Shootings und natürliche Porträts.

Clean & Crisp von Susan Stripling steht für klare, zeitlose Eleganz. Die Bearbeitungen sind zurückhaltend und lassen die Bildqualität in den Vordergrund treten. Hochzeitsfotografen schätzen diesen Stil für seine Vielseitigkeit.

Tierra von Fer Juaristi bringt cineastische Wärme in Ihre Bilder. Die Farbgebung erinnert an hochwertige Filmproduktionen und verleiht jedem Shooting einen besonderen Charakter.

Cinematic Luxury von Charmi Patel-Peña kombiniert filmische Ästhetik mit luxuriöser Eleganz. Dieser Stil eignet sich hervorragend für gehobene Hochzeiten und Editorial-Shootings.

AI Culling: Bildauswahl in Minuten statt Stunden

Bevor Sie überhaupt mit der Bearbeitung beginnen, steht die Bildauswahl an. Bei einer Hochzeit mit 3.000 bis 5.000 Rohaufnahmen kann das Culling allein mehrere Stunden verschlingen. Imagen automatisiert auch diesen Arbeitsschritt.

Die Culling-Funktion gruppiert automatisch ähnliche Bilder. Sie erkennt Blinzler, unbeabsichtigt geschlossene Augen und unscharfe Aufnahmen. Besonders clever: Die KI unterscheidet zwischen unerwünschtem Blinzeln und beabsichtigten geschlossenen Augen, etwa bei einem Kuss. Diese Aufnahmen markiert sie als Keeper.

From thousands to just the right shots | Imagen's Cull to Exact Number explained

Das Feature „Cull to Exact Number“ ermöglicht präzise Vorgaben. Sie definieren eine exakte Bildanzahl oder einen Prozentsatz, und Imagen wählt die besten Aufnahmen entsprechend aus. Diese Funktion ist ideal für Kunden mit festen Bildkontingenten oder für Alben mit vorgegebener Seitenzahl.

How to get started | Imagen

Neben der Kernfunktionalität bietet Imagen spezialisierte Werkzeuge für jeweils 0,01 Euro pro Foto:

Crop analysiert die Bildkomposition und schneidet automatisch auf optimale Proportionen zu. Die KI berücksichtigt dabei Drittel-Regel, Kopfraum und Blickrichtung der abgebildeten Personen.

Straighten korrigiert schiefe Horizonte und stürzende Linien. Gerade bei Architekturaufnahmen oder Landschaftsfotos spart diese Automatisierung erhebliche Nachbearbeitungszeit.

Subject Mask erstellt automatisch präzise Freistellungen der Hauptmotive. Sie können anschließend gezielte Anpassungen nur auf Ihre Subjekte anwenden, ohne den Hintergrund zu beeinflussen.

Smooth Skin glättet Hautoberflächen auf natürliche Weise. Der Algorithmus vermeidet den künstlichen Puppenlook, der bei übertriebener Glättung entsteht. Das Ergebnis wirkt professionell und dennoch authentisch.

HDR Merge kombiniert Belichtungsreihen zu einem optimal durchgezeichneten Bild. Besonders für Immobilienfotografen ist diese Funktion unverzichtbar.

Perspective Correction korrigiert stürzende Linien bei Architekturaufnahmen. Gebäude erscheinen gerade und professionell, ohne manuelle Verzerrungskorrektur in Photoshop.

Cloud Storage: Sichere Backups während Sie arbeiten

Datenverlust ist der Albtraum jedes Fotografen. Imagen integriert Cloud-Speicher direkt in den Workflow. Während Sie Ihre Projekte zum Culling oder Editing hochladen, erstellt die Software automatisch Backups.

Die RAW-Dateien komprimiert Imagen um bis zu 75 Prozent. Diese Kompression erfolgt ohne sichtbaren Qualitätsverlust. Sie sparen Speicherplatz und Uploadzeit, ohne Abstriche bei der Bildqualität zu machen.

Der Cloud-Zugriff funktioniert geräteübergreifend. Sie können Ihre Projekte von jedem Computer mit Internetverbindung abrufen. Das ist besonders praktisch für Fotografen mit mehreren Arbeitsplätzen oder für Teams mit verteilten Standorten.

Praxisbeispiele aus dem Arbeitsalltag

Fallstudie 1: Die Hochzeitsfotografin mit 100.000 Bearbeitungen

Sabrina Gebhardt betreibt ein erfolgreiches Fotostudio in Dallas, Texas. Sie fotografiert Familien, Neugeborene und Hochzeiten. Die Bearbeitung gehörte lange zu den unbeliebtesten Aspekten ihres Berufs.

Früher kostete jede Session drei bis vier Stunden Nachbearbeitung. Bei drei Sessions pro Woche während der Hochsaison summierte sich das auf neun bis zwölf verlorene Stunden wöchentlich. Diese Zeit fehlte für Kundenakquise, Marketing und vor allem für ihre Familie.

Nach der Umstellung auf Imagen änderte sich ihr Workflow grundlegend. Die KI wendet ihr persönliches AI-Profil basierend auf vergangenen Galerien an. Die Bearbeitungen sind zu etwa 90 Prozent fertig. Sie macht nur noch einen schnellen Durchlauf für Feinabstimmungen wie Maskierung oder das Entfernen störender Elemente.

Die Zeitersparnis beziffert sie auf neun bis zwölf Stunden pro Woche. Diese gewonnene Zeit investiert sie heute in ihr Coaching-Business für andere Fotografen.

Fallstudie 2: Das Studio mit 30 Hochzeiten pro Saison

Ein US-amerikanisches Hochzeitsstudio dokumentierte seine Zeitersparnis mit konkreten Zahlen. Volle Hochzeitsgalerien erforderten früher typischerweise 16 Stunden Bearbeitungszeit. Jede Hochzeit band praktisch zwei komplette Arbeitstage.

Mit Imagen schrumpfte diese Zeit auf etwa zwei Stunden für Überprüfung und kleine Anpassungen. Die Ersparnis beträgt rund 14 Stunden pro Hochzeit bei voller Kontrolle über die finalen Bilder.

Im Herbst einer Saison schickte das Studio zehn komplette Galerien durch Imagen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf etwa 300 Dollar. Die gesparte Zeit: rund 140 Stunden. Das entspricht sechs vollen Arbeitstagen, die für andere Aufgaben zur Verfügung standen.

Fallstudie 3: Der Fotograf im sorgenfreien Urlaub

Dylan M. Howell arbeitet als professioneller Hochzeitsfotograf. Er testete Imagen über zehn vollständige Hochzeiten hinweg. Das Ergebnis übertraf seine Erwartungen.

Wedding Photography Workshop with Dylan M Howell Photography | The Feckin' Workshop 2018

Dank Imagen bewältigte er nicht nur seinen Bearbeitungsrückstand. Er konnte auch einen zweiwöchigen Urlaub in Griechenland genießen. Dieser Urlaub begann nur wenige Tage nach seiner letzten Hochzeit des Jahres. Früher wäre das undenkbar gewesen.

Sein kompletter Workflow dauert jetzt weniger als eine Stunde zum Cullen, ein bis zwei Stunden zum Bearbeiten und 15 Minuten zum Hochladen. Früher verbrachte er zwischen zwei und fünf Tagen mit der manuellen Bearbeitung einer typischen Hochzeit.

Die Bearbeitungen von Imagen beschreibt er als leicht konsistenter als seine manuellen Ergebnisse. Das liegt daran, dass die KI keine Ermüdung kennt und bei Bild 800 genauso präzise arbeitet wie bei Bild eins.

Fallstudie 4: Das Immobilienfotografie-Business

Alex Rapp nutzt Imagen für seine Immobilienfotografie. Bei diesem Genre zählen schnelle Durchlaufzeiten besonders. Makler erwarten ihre Bilder oft innerhalb von 24 Stunden.

Die Qualität der Bearbeitungen überzeugte ihn von Anfang an. Bei 90 Prozent der Bilder muss er nur noch minimale Anpassungen vornehmen. Die Fotos sind praktisch lieferfertig, sobald Imagen sie zurückschickt.

Besonders die spezialisierten Tools für Immobilienfotografie erleichtern seinen Workflow. HDR Merge und Perspective Correction sparen ihm erhebliche Zeit in der Nachbearbeitung.

Fallstudie 5: Die Agentur mit Volumenaufträgen

Größere Studios und Agenturen profitieren besonders von der Skalierbarkeit. Ein Bildbearbeitungsunternehmen setzte Imagen für seine Hochzeits-Postproduktion ein. Die Ergebnisse waren beeindruckend.

Die schnelleren Bearbeitungszeiten ermöglichten mehr Aufträge pro Woche. Die Arbeit wurde effektiver, und die Anzahl der Korrekturen sank deutlich. Die konsistente Qualität über alle Fotografen hinweg stärkte das Markenimage.

Branchenspezifische Anwendungen

Für Inhaber von Fotostudios

Als Studioleiter jonglieren Sie täglich zwischen Shootings, Kundenbetreuung, Buchhaltung und Marketing. Die Nachbearbeitung frisst wertvolle Stunden, die Sie produktiver nutzen könnten. Imagen gibt Ihnen diese Zeit zurück.

Die Lösung kann bis zu 90 Prozent der Postproduktionszeit einsparen. Viele Stunden manueller Arbeit verwandeln sich in Sekunden. Gleichzeitig bewahrt die Software Ihren persönlichen Stil, der Sie von der Konkurrenz unterscheidet.

Mit der gewonnenen Zeit können Sie mehr Shootings annehmen. Oder Sie investieren in Marketing und Kundenakquise. Oder Sie gönnen sich schlicht mehr Freizeit, ohne Ihr Einkommen zu reduzieren.

Für Geschäftsführer von Werbeagenturen

Werbeagenturen arbeiten mit knappen Deadlines und wechselnden Projekten. Jede Kampagne erfordert konsistente visuelle Qualität über alle Kanäle hinweg.

Imagen ermöglicht standardisierte Bearbeitungsprofile für jeden Kunden. Ihr Team wendet diese Profile mit einem Klick auf neue Shootings an. Das garantiert einheitliche Markenästhetik, unabhängig davon, welcher Fotograf oder Bearbeiter am Projekt arbeitet.

Die API-Schnittstelle erlaubt die Integration in bestehende Systeme. Sie können Imagen in Ihren automatisierten Content-Workflow einbinden. Bilder werden automatisch bearbeitet und an nachfolgende Systeme weitergeleitet.

Content-Marketing lebt von visuellen Inhalten. Blog-Artikel, Social-Media-Posts und Newsletter benötigen ständig frisches Bildmaterial. Die Bearbeitung dieser Bilder bindet Ressourcen.

Mit Imagen beschleunigen Sie die Content-Produktion erheblich. Ein Shooting am Vormittag kann bereits am Nachmittag fertig bearbeitet online gehen. Diese Geschwindigkeit ermöglicht reaktive Kampagnen zu aktuellen Themen.

Die konsistente Bildsprache über alle Kanäle stärkt die Markenwahrnehmung Ihrer Kunden. Imagen sorgt dafür, dass Instagram-Posts, Website-Banner und Print-Materialien visuell zusammenpassen, ohne manuellen Abgleich.

Social Media erfordert konstanten Content-Nachschub. Algorithmen belohnen regelmäßige Postings mit höherer Reichweite. Doch hochwertiger visueller Content ist aufwendig in der Produktion.

Imagen ermöglicht höheres Content-Volumen ohne Qualitätseinbußen. Sie können mehr Bilder in kürzerer Zeit bearbeiten und damit die Posting-Frequenz steigern. Ihre Kunden profitieren von besserer Sichtbarkeit bei gleichbleibenden Kosten.

Die Möglichkeit, verschiedene Profile für verschiedene Kunden anzulegen, vereinfacht die Arbeit erheblich. Jede Marke erhält ihren individuellen Look, ohne dass Ihr Team bei jedem Bild manuell eingreifen muss.

Nahtlose Integration in Ihren Workflow

Lightroom als Zentrum Ihres Workflows

Imagen ersetzt Lightroom nicht. Die Software arbeitet mit Lightroom zusammen und erweitert dessen Funktionalität. Die Desktop-App liest und schreibt direkt in die Metadaten Ihres Lightroom-Classic-Katalogs. Es werden keine speicherintensiven TIFFs erstellt.

Stattdessen verschiebt Imagen nur die Regler Ihrer originalen RAW-Dateien. Diese nicht-destruktive Arbeitsweise entspricht genau dem, was Sie manuell in Lightroom tun würden. Nur automatisiert und in einem Bruchteil der Zeit.

Der praktische Ablauf gestaltet sich einfach. Sie importieren Ihre Fotos wie gewohnt in Lightroom. Dann öffnen Sie die Imagen-Desktop-App und wählen den entsprechenden Katalog aus. Nach dem Upload bearbeitet Imagen die Bilder in der Cloud und sendet die Metadaten zurück.

Sobald Sie die Bearbeitungen herunterladen, erscheinen alle Änderungen automatisch in Ihrem Lightroom-Katalog. Sie können sofort mit der Feinabstimmung beginnen oder die Bilder direkt exportieren.

Erweiterte Integrationen

Imagen bietet nahtlose Integration mit weiteren Tools der Adobe Creative Cloud Suite. Auch Photoshop-Workflows lassen sich einbinden. Für den finalen Feinschliff wechseln Sie nahtlos zwischen den Programmen.

Für die Galerieauslieferung integriert Imagen Pic-Time. Sie können fertig bearbeitete Bilder direkt aus der App in Kundenalben hochladen. Der Umweg über lokale Exporte und manuelle Uploads entfällt.

HoneyBook-Nutzer profitieren von der Integration für Rechnungsstellung und Kundenkommunikation. Ihr gesamter Workflow von der Buchung bis zur Lieferung bleibt in einem einheitlichen System.

Transparente Preise für jede Studiogröße

Pay-as-you-go: Maximale Flexibilität

Das flexible Preismodell eignet sich besonders für Fotografen mit wechselndem Volumen. Sie zahlen 0,05 Dollar pro bearbeitetem Foto. Eine monatliche Mindestgebühr von 7 Dollar wird automatisch in Bearbeitungsguthaben umgewandelt.

Dieses Guthaben verfällt nicht. Wenn Sie in einem Monat weniger bearbeiten, steht das verbleibende Guthaben im Folgemonat zur Verfügung. Sie verlieren also nie, was Sie bezahlt haben.

Zusätzliche KI-Tools wie Crop, Straighten und Subject Mask kosten jeweils 0,01 Dollar pro Foto. Sie aktivieren diese Tools projektweise und zahlen nur, wenn Sie sie tatsächlich nutzen.

Jahrespläne: Planbare Kosten, maximale Ersparnis

Der Jahresplan eignet sich für Studios mit planbarem Volumen. Er beinhaltet 18.000 jährliche Bearbeitungen und ermöglicht Einsparungen von bis zu 20 Prozent gegenüber dem Pay-as-you-go-Modell.

Die 18.000 Bearbeitungen können Sie flexibel über das Jahr verteilen. In der Hochsaison nutzen Sie mehr, in ruhigeren Monaten weniger. Am Jahresende sollte Ihr Kontingent aufgebraucht sein, da nicht genutzte Bearbeitungen verfallen.

Überschreiten Sie Ihr Kontingent, zahlen Sie für zusätzliche Bearbeitungen den vergünstigten Jahresplan-Tarif. Es gibt keine Strafgebühren oder automatische Upgrades in teurere Pakete.

Das AI Culling ist als separates Abonnement verfügbar. Der Jahresplan kostet 12 Dollar monatlich bei jährlicher Abrechnung. Der Monatsplan kostet 18 Dollar monatlich und ist jederzeit kündbar.

Culling-Abonnenten zahlen keine monatliche Mindestgebühr für die Editing-Funktion. Die beiden Produkte ergänzen sich, sind aber unabhängig voneinander nutzbar.

Beispielrechnung: Komplette Hochzeit

Eine typische Hochzeit mit 800 finalen Bildern kostet bei vollständiger Nutzung aller Features:

Basisbearbeitung mit 800 Bildern zu je 0,05 Euro ergibt 40 Euro. Crop und Straighten mit 800 Bildern zu je 0,01 Euro ergeben 8 Euro. Subject Mask mit 800 Bildern zu je 0,01 Euro ergibt ebenfalls 8 Euro. Die Gesamtkosten liegen damit zwischen 40 und 56 Euro pro Hochzeit.

Verglichen mit klassischem Outsourcing an menschliche Editoren sparen Sie erheblich. Dort liegen die Kosten typischerweise bei 0,15 bis 0,25 Dollar pro Bild. Eine 800-Bilder-Hochzeit würde extern 120 bis 200 Dollar kosten, also das Drei- bis Vierfache.

ROI-Berechnung: So rechnet sich die Investition

Rechenbeispiel für ein Hochzeitsstudio

Nehmen wir ein Studio mit 30 Hochzeiten pro Jahr an. Jede Hochzeit umfasst durchschnittlich 800 finale Bilder. Der Stundensatz des Inhabers liegt bei 80 Euro.

Ohne Imagen erfordert jede Hochzeit etwa 16 Stunden Bearbeitungszeit. Bei 30 Hochzeiten sind das 480 Stunden jährlich. Multipliziert mit dem Stundensatz ergeben sich Opportunitätskosten von 38.400 Euro.

Mit Imagen reduziert sich die Nachbearbeitungszeit auf etwa 2 Stunden pro Hochzeit. Das ergibt 60 Stunden jährlich. Die Imagen-Kosten bei 30 Hochzeiten zu je 55 Euro belaufen sich auf 1.650 Euro.

Die gesparte Zeit beträgt 420 Stunden. Abzüglich der Imagen-Kosten ergibt sich eine Netto-Ersparnis von über 30.000 Euro. Diese Ersparnis können Sie in zusätzliche Shootings, Marketing oder Freizeit investieren.

Rechenbeispiel für eine Content-Agentur

Eine Agentur produziert wöchentlich Content für zehn Kunden. Pro Kunde entstehen durchschnittlich 50 bearbeitete Bilder pro Woche. Das ergibt 500 Bilder wöchentlich oder etwa 26.000 Bilder jährlich.

Manuelle Bearbeitung kostet durchschnittlich drei Minuten pro Bild. Bei 26.000 Bildern sind das 1.300 Stunden. Ein Content-Manager mit 45 Euro Stundensatz verursacht Kosten von 58.500 Euro.

Mit Imagen reduziert sich der Zeitaufwand auf etwa 30 Sekunden pro Bild für finale Kontrolle. Das ergibt 217 Stunden. Die Imagen-Kosten bei 26.000 Bildern zu je 0,05 Euro belaufen sich auf 1.300 Euro.

Die Ersparnis an Arbeitszeit beträgt über 1.000 Stunden. Der Content-Manager kann diese Zeit für strategische Aufgaben nutzen oder die Agentur kann zusätzliche Kunden ohne Neueinstellung betreuen.

Der Einstieg: Ihr Weg zu Imagen

Schritt 1: Kostenlos testen

Imagen bietet 1.000 kostenlose Bearbeitungen zum Ausprobieren. Sie benötigen keine Kreditkarte und gehen keine Verpflichtung ein. Laden Sie einfach die Desktop-App herunter und starten Sie mit Ihrem ersten Projekt.

Der Testzeitraum ermöglicht Ihnen, die Qualität der Bearbeitungen zu evaluieren. Bearbeiten Sie eine komplette Galerie und vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihren manuellen Bearbeitungen. So gewinnen Sie ein realistisches Bild vom Potenzial.

Schritt 2: Profil wählen oder erstellen

Sie haben zwei Optionen für den Start. Die schnelle Variante nutzt eines der Talent AI Profiles von Weltklasse-Fotografen. Diese Profile sind sofort einsatzbereit und liefern professionelle Ergebnisse.

Die personalisierte Variante erstellt Ihr eigenes AI-Profil. Dafür laden Sie mindestens 3.000 bereits bearbeitete Bilder aus Ihrem Lightroom-Katalog hoch. Imagen analysiert Ihre Bearbeitungsmuster und erstellt ein Profil, das exakt Ihrem Stil entspricht.

Viele Fotografen starten mit einem Talent-Profil und erstellen parallel ihr eigenes Profil. So können Sie sofort produktiv arbeiten und wechseln später zu Ihrem personalisierten Profil.

Schritt 3: Workflow integrieren

Die Integration in Ihren bestehenden Workflow ist unkompliziert. Imagen liest und schreibt direkt in Ihren Lightroom-Classic-Katalog. Sie arbeiten weiterhin mit den vertrauten Tools und ergänzen lediglich einen automatisierten Bearbeitungsschritt.

Der typische Ablauf sieht so aus: Sie importieren die Bilder in Lightroom, senden den Katalog an Imagen, warten etwa 10 Minuten auf die Bearbeitung und laden die Ergebnisse zurück. Anschließend machen Sie Ihre finale Kontrolle und exportieren die fertigen Bilder.

Mit etwas Übung wird dieser Prozess zur Routine. Nach wenigen Projekten integriert sich Imagen nahtlos in Ihren Arbeitsalltag und fühlt sich nicht mehr wie ein zusätzlicher Schritt an.

Das sagen internationale Profis

Die Resonanz in der Fotografen-Community ist eindeutig. Hier einige Stimmen von Nutzern aus verschiedenen Ländern und Genres:

„Der Begriff ‚Game Changer‘ wird oft verwendet, aber für jeden vielbeschäftigten Fotografen wird diese Software Ihr Leben verändern.“ Diese Aussage stammt von Michael Antony von Michael Antony Photography in den USA.

Sarah Edmunds, Portrait- und Hochzeitsfotografin aus Italien, beschreibt ihre Erfahrung so: „Imagen zu entdecken war wie die Erfindung von Toilettenpapier. Einfach unverzichtbar. Jetzt ist das Leben ohne undenkbar. Die Jahre mit Bearbeitungsrückständen gehören der Vergangenheit an.“

Daniel Alonso von People TrueLove Tellers in Spanien bringt es auf den Punkt: „Dank Imagen kann ich das Bearbeiten endlich genießen. Ich habe Hunderte von Stunden zurückgewonnen.“

Charmi Patel Peña, Hochzeitsfotografin aus den USA, teilt ihre Erfahrung: „Mein Überleben verdanke ich Imagen. Ich war erstaunt, wie wenig ich anpassen musste.“

Taylor Jackson, Hochzeitsfotograf aus den USA, empfiehlt folgenden Einstieg: „Wenn Sie unsicher sind, probieren Sie einfach eines der Talent-Profile aus. Sobald Sie merken, wie gut es ist, können Sie Ihr eigenes Profil erstellen und Ihre Bilder in wenigen Minuten bearbeiten.“

Sam Hurd von Sam Hurd Photography in den USA fasst zusammen: „Legen Sie Ihre Zweifel beiseite und nutzen Sie einen modernen, effizienten Workflow mit KI. Imagen schafft einen hervorragend konsistenten Ausgangspunkt für Ihre gesamte Bildsammlung. Das ermöglicht Ihnen, sofort mit den nuancierteren Aspekten Ihrer Bearbeitungen zu beginnen.“

Fazit: Mehr Zeit für das, was Sie wirklich lieben

Die Nachbearbeitung gehört zu den zeitintensivsten Aufgaben im Foto-Business. Sie ist notwendig, aber selten der Grund, warum jemand Fotograf geworden ist. Imagen übernimmt die repetitiven Aufgaben und gibt Ihnen Zeit für Kreativität, Kunden und Familie.

Ein Nutzer beschreibt die Transformation so: „Mein Leben als Fotograf, Unternehmer, Vater und Ehemann hat sich mit Imagen radikal verändert. Die zurückgewonnenen Stunden pro Woche haben einen Job, der früher im Sommer alles verschlang, fast zu einer Teilzeitbeschäftigung werden lassen.“

Ob Sie ein Fotografenstudio leiten, eine Werbeagentur führen oder als Marketing-Verantwortlicher täglich mit Bildmaterial arbeiten: Imagen gibt Ihnen die wertvollste Ressource zurück. Ihre Zeit.

Testen Sie Imagen jetzt kostenlos mit 1.000 Bearbeitungen. Erleben Sie selbst, wie KI-gestützte Postproduktion Ihren Workflow transformiert. Ohne Kreditkarte, ohne Verpflichtung.

FAQ

Was bedeutet Culling in der Fotografie? Culling bezeichnet den Prozess der u003cstrongu003eBildauswahlu003c/strongu003e nach einem Shooting. Sie sichten alle Aufnahmen und sortieren unscharfe Bilder, Blinzler, Duplikate und misslungene Belichtungen aus. Übrig bleiben nur die besten Aufnahmen, die Sie anschließend bearbeiten und an Ihre Kunden liefern. Bei einer Hochzeit mit 3.000 bis 5.000 Rohaufnahmen kann das Culling allein mehrere Stunden dauern. Imagen automatisiert diesen Prozess mit KI, die ähnliche Bilder gruppiert, technische Mängel erkennt und Ihnen die vielversprechendsten Kandidaten zur finalen Entscheidung vorlegt. Wie lernt Imagen meinen persönlichen Bearbeitungsstil? Sie laden mindestens 3.000 bereits bearbeitete Fotos aus Ihrem Lightroom-Katalog hoch. Die KI analysiert jeden einzelnen Slider, den Sie in der Vergangenheit bewegt haben, und erkennt u003cstrongu003eMusteru003c/strongu003e in Ihren Entscheidungen. Dabei versteht die Software auch kontextbezogene Vorlieben. Wenn Sie bei Gegenlicht typischerweise die Schatten stärker anheben als bei Frontalbeleuchtung, wendet Imagen diese Logik automatisch auf neue Aufnahmen an. Ihr Profil wächst mit Ihnen: Nach jeder Bearbeitung können Sie Ihre finalen Edits zurücksenden, und die KI verfeinert ihre Vorhersagen kontinuierlich. Funktioniert Imagen nur mit Lightroom? Imagen ist primär für Adobe Lightroom Classic optimiert und integriert sich nahtlos in dessen u003cstrongu003eKatalogstrukturu003c/strongu003e. Die Software liest und schreibt direkt in die Metadaten Ihrer RAW-Dateien, ohne separate Exporte oder Importe zu erfordern. Darüber hinaus unterstützt Imagen auch Workflows mit Adobe Photoshop und Bridge. Für die Galerieauslieferung bietet die Plattform Integrationen mit Pic-Time, und die Rechnungsstellung lässt sich über HoneyBook anbinden. Nutzer anderer RAW-Converter wie Capture One können Imagen derzeit nicht direkt einsetzen. Wie schnell bearbeitet Imagen meine Fotos? Die reine Bearbeitungszeit beträgt unter einer halben Sekunde pro Foto. Ein Katalog mit 1.000 Hochzeitsbildern ist damit in weniger als u003cstrongu003ezehn Minutenu003c/strongu003e vollständig bearbeitet. Die Gesamtdauer hängt zusätzlich von Ihrer Internetgeschwindigkeit ab, da die Verarbeitung cloudbasiert erfolgt. Nach dem Upload erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald Ihre bearbeiteten Metadaten zum Download bereitstehen. Die meisten Fotografen berichten, dass der komplette Prozess inklusive Upload, Bearbeitung und Download etwa 15 bis 20 Minuten für eine typische Hochzeitsgalerie dauert. Was kostet die Nutzung von Imagen? Im flexiblen Pay-as-you-go-Modell zahlen Sie 0,05 Euro pro bearbeitetem Foto. Die monatliche Mindestgebühr von 7 Euro wird automatisch in u003cstrongu003eBearbeitungsguthabenu003c/strongu003e umgewandelt und verfällt nicht. Zusätzliche KI-Tools wie Crop, Straighten und Subject Mask kosten jeweils 0,01 Euro pro Bild. Das Culling-Abonnement ist separat erhältlich und kostet 12 Euro monatlich im Jahresplan oder 18 Euro bei monatlicher Abrechnung. Für Studios mit hohem Volumen bietet der Jahresplan mit 18.000 inkludierten Bearbeitungen bis zu 20 Prozent Ersparnis gegenüber dem Einzelpreis. Kann ich Imagen vor dem Kauf testen? Ja, Imagen bietet Ihnen 1.000 kostenlose Bearbeitungen zum u003cstrongu003eAusprobierenu003c/strongu003e. Sie benötigen keine Kreditkarte und gehen keine Verpflichtung ein. Laden Sie einfach die Desktop-App herunter, verbinden Sie Ihren Lightroom-Katalog und starten Sie mit Ihrem ersten Projekt. So können Sie die Qualität der Bearbeitungen anhand Ihrer eigenen Bilder evaluieren, bevor Sie sich für ein kostenpflichtiges Modell entscheiden. Viele Fotografen nutzen die Testphase, um eine komplette Galerie zu bearbeiten und die Ergebnisse mit ihren manuellen Bearbeitungen zu vergleichen.

Quellen

Imagen-AI Website (https://imagen-ai.com/) Tracxn Company Profile Imagen, November 2025 TechCrunch: „ImagenAI, which uses AI to personalize photo editing styles, lands $30M“, Dezember 2022 Summit Partners: „Imagen Raises $30 Million to Bring Artificial Intelligence to Professional Photography“ Imagen AI Blog: „Company Origin Story“ PetaPixel: „AI Photo Editor Imagen Raises $30 Million in Investment“, Dezember 2022 Signature Edits: „Imagen AI Review after editing 15,000+ photos“, Oktober 2024 Formed From Light: „Imagen AI Review – Speed Up Your Photo Editing Workflow“ DIY Photography: „DIYP reviews Imagen – an AI solution for photographers“, Juni 2025 Sabrina Gebhardt Photography: „Imagen AI Review: My Honest Thoughts After 100,000+ Edits“, Juli 2025 Dylan M Howell: „Imagen AI Review | Spend Less Time in Lightroom?“, November 2023 Trustpilot Reviews imagen-ai.com