Welches CRM eignet sich am besten für Handwerksbetriebe?

HubSpot CRM bietet Handwerksbetrieben eine kostenlose und skalierbare Lösung zur Digitalisierung ihrer Kundenverwaltung. Die Plattform vereint Kontaktmanagement, Auftragsabwicklung und Terminplanung in einem DSGVO konformen System, das speziell für wachsende Betriebe mit mehreren Mitarbeitern entwickelt wurde. Mit mobilen Apps und automatisierten Workflows sparen Sie Zeit bei Verwaltungsaufgaben und konzentrieren sich auf Ihr Handwerk.

Die Digitalisierung im deutschen Handwerk nimmt Fahrt auf. Laut Bitkom und ZDH nutzen mittlerweile 52 Prozent der Handwerksbetriebe eine CRM Software, um Kundenbeziehungen zu verwalten und Prozesse zu optimieren. Das ist ein Anstieg von 6 Prozentpunkten seit 2017. Dennoch zögern viele Inhaber und Geschäftsführer, in digitale Systeme zu investieren. Die Gründe: mangelnde Digitalkompetenz (65 Prozent), befürchtete hohe Investitionskosten und fehlende zeitliche Ressourcen.

Dabei zeigen die Zahlen ein klares Bild. 88 Prozent der Handwerker nennen Zeitersparnis als wichtigsten Vorteil digitaler Anwendungen, und 54 Prozent sind überzeugt, dass Digitalisierung die Existenz ihres Unternehmens sichert. Für Handwerksbetriebe mit mehreren Angestellten und einem wachsenden Kundenstamm wird ein professionelles CRM System zur Notwendigkeit, nicht zum Luxus.

Quiz: Wie reif ist Ihr Betrieb für ein CRM System?

Bevor Sie tiefer in die Materie einsteigen, testen Sie Ihren aktuellen Digitalisierungsstand. Beantworten Sie diese fünf Fragen ehrlich und zählen Sie Ihre Punkte zusammen:

Frage 1: Wie organisieren Sie aktuell Ihre Kundendaten?

A) Überwiegend auf Papier, Notizzetteln oder in separaten Excel Listen (0 Punkte)

B) In Excel Dateien, die auf verschiedenen Computern verteilt sind (1 Punkt)

C) In einer zentralen Excel Datei oder einem einfachen System (2 Punkte)

D) In einem professionellen CRM System (3 Punkte)

Frage 2: Wie lange dauert es durchschnittlich, wenn ein Mitarbeiter die komplette Kundenhistorie eines Stammkunden nachvollziehen muss?

A) Mehr als 30 Minuten oder gar nicht möglich (0 Punkte)

B) 15 bis 30 Minuten (1 Punkt)

C) 5 bis 15 Minuten (2 Punkte)

D) Weniger als 5 Minuten, alles ist digital an einem Ort (3 Punkte)

Frage 3: Wie viele Ihrer Außendienstmitarbeiter haben mobilen Zugriff auf aktuelle Kundendaten?

A) Keiner, sie müssen im Büro anrufen (0 Punkte)

B) Nur die Geschäftsführung (1 Punkt)

C) Die Hälfte des Teams (2 Punkte)

D) Alle Mitarbeiter haben mobilen Zugriff (3 Punkte)

Frage 4: Wie oft kommt es vor, dass wichtige Kundeninformationen verloren gehen oder Mitarbeiter unterschiedliche Informationsstände haben?

A) Mehrmals pro Woche (0 Punkte)

B) Mehrmals pro Monat (1 Punkt)

C) Selten, aber es kommt vor (2 Punkte)

D) Praktisch nie, alles ist zentral dokumentiert (3 Punkte)

Frage 5: Wie viel Zeit verbringen Sie und Ihr Team durchschnittlich pro Woche mit Verwaltungsaufgaben (Angebote schreiben, Rechnungen erstellen, Termine koordinieren)?

A) Mehr als 15 Stunden pro Woche (0 Punkte)

B) 10 bis 15 Stunden pro Woche (1 Punkt)

C) 5 bis 10 Stunden pro Woche (2 Punkte)

D) Weniger als 5 Stunden, alles ist automatisiert (3 Punkte)

Auswertung: Ihr CRM Reifegrad

0 bis 5 Punkte: Dringender Handlungsbedarf Ihr Betrieb arbeitet noch weitgehend analog oder mit veralteten Systemen. Die Digitalisierung bietet Ihnen enormes Optimierungspotenzial. Ein CRM System wie HubSpot würde Ihre Effizienz deutlich steigern und Sie sollten zeitnah handeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

6 bis 10 Punkte: Auf dem richtigen Weg Sie haben erste Schritte in Richtung Digitalisierung unternommen, aber es gibt noch deutliche Verbesserungspotenziale. Ein professionelles CRM System würde Ihre bestehenden Ansätze bündeln und durch Automatisierung auf das nächste Level heben.

11 bis 15 Punkte: Fortgeschritten Ihr Betrieb ist bereits gut digitalisiert. Ein Enterprise CRM mit erweiterten Features könnte weitere Optimierungen bringen, besonders bei Automatisierung und teamübergreifender Zusammenarbeit. Prüfen Sie, ob Ihr aktuelles System alle modernen Funktionen bietet oder ein Upgrade sinnvoll wäre.

Warum HubSpot CRM die richtige Wahl für Ihr Handwerksunternehmen ist

HubSpot bietet mit seinem kostenlosen CRM einen risikofreien Einstieg in die Digitalisierung. Im Gegensatz zu vielen branchenspezifischen Lösungen müssen Sie keine hohen Anfangsinvestitionen tätigen. Die kostenlose Version enthält bereits alle wesentlichen Funktionen für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe:

Zentrale Kontaktverwaltung: Alle Kundendaten, Ansprechpartner und Kommunikationshistorien werden automatisch an einem Ort gespeichert. Wenn Ihr Sanitärfachgeschäft beispielsweise Stammkunden mit mehreren Objekten betreut, sehen Sie auf einen Blick alle Baustellen, vergangene Aufträge und geplante Wartungstermine.

Automatisierte Auftragsabwicklung: Von der ersten Anfrage bis zur Rechnung lässt sich der gesamte Prozess digital abbilden. Ein Bodenleger kann direkt beim Kunden vor Ort ein Angebot erstellen, Maße erfassen und den Auftrag mit wenigen Klicks in das System eintragen. Die automatische E Mail Benachrichtigung informiert das Büro sofort über neue Aufträge.

Mobile Arbeit: Die HubSpot Mobile App ermöglicht Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf alle relevanten Kundendaten auch unterwegs. Solaranlageninstallateure können beim Erstgespräch auf dem Dach direkt die Kontakthistorie einsehen und technische Details dokumentieren, ohne zurück ins Büro zu müssen.

Für deutsche Handwerksunternehmen ist der Datenschutz ein kritischer Faktor. 62 Prozent der Betriebe nennen Sorgen um IT Sicherheit und Datenschutz als Hemmnis für die Digitalisierung. Hier punktet HubSpot mit europäischen Rechenzentren in Deutschland und voller DSGVO Konformität.

HubSpot speichert alle Kundendaten ab dem Starter Abo auf Servern in Frankfurt am Main, was bedeutet, dass Ihre sensiblen Geschäftsdaten deutschen und europäischen Datenschutzgesetzen unterliegen. Gerade für Handwerksbetriebe, die im Privatkundenbereich arbeiten, ist dies ein entscheidender Vorteil. Sie erfüllen alle rechtlichen Anforderungen automatisch, ohne zusätzlichen Aufwand.

Die Plattform bietet außerdem granulare Berechtigungssysteme. Als Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs können Sie genau festlegen, welche Mitarbeiter auf welche Kundendaten zugreifen dürfen. Ihre Monteure sehen nur die für sie relevanten Aufträge, während das Büro den vollständigen Überblick behält.

DSGVO Checkliste für Handwerksbetriebe

Rechenzentrum Standort : Daten werden in Deutschland (Frankfurt) gespeichert

: Daten werden in Deutschland (Frankfurt) gespeichert Datenschutz Zertifizierung : ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert

: ISO 27001 und SOC 2 zertifiziert Auftragsverarbeitungsvertrag : Automatisch bei Registrierung verfügbar

: Automatisch bei Registrierung verfügbar Betroffenenrechte : Auskunft, Löschung und Korrektur jederzeit möglich

: Auskunft, Löschung und Korrektur jederzeit möglich Verschlüsselung : SSL Verschlüsselung für alle Datenübertragungen

: SSL Verschlüsselung für alle Datenübertragungen Zugriffskontrolle : Rollenbasierte Berechtigungen für alle Mitarbeiter

: Rollenbasierte Berechtigungen für alle Mitarbeiter Datenexport : Jederzeit vollständiger Export aller Daten möglich

: Jederzeit vollständiger Export aller Daten möglich Cookie Management: Integriertes Cookie Banner Tool für Website

Praxisbeispiel 1: Sanitärfachgeschäft mit Wartungsservice

Ein mittelständisches Sanitärfachgeschäft mit 12 Mitarbeitern nutzt HubSpot CRM zur Verwaltung von über 800 Stammkunden. Der Inhaber beschreibt den Arbeitsalltag vor und nach der Einführung:

Vorher: Chaos im analogen Alltag

Morgens um 7 Uhr herrscht hektisches Treiben im Büro. Die Sekretärin druckt die Aufträge für heute aus handschriftlichen Notizen und veralteten Excel Listen. Ein Monteur ruft an, weil er die Adresse nicht findet. Ein zweiter meldet sich vom Kunden, weil die benötigten Ersatzteile nicht auf dem Lieferschein stehen, obwohl der Kunde sie vor zwei Wochen telefonisch bestellt hatte.

Ein Stammkunde ruft wegen eines Notfalls an. Die Sekretärin muss erst in drei verschiedenen Ordnern nach der Kundenhistorie suchen: Welche Heizung wurde installiert? Wann war die letzte Wartung? Gibt es noch Garantie? Nach 15 Minuten Suche findet sie die Informationen, aber der zuständige Monteur ist bereits beim nächsten Kunden.

Am Nachmittag erstellt der Chef Angebote für Neuanfragen. Er muss die Kundendaten aus E Mails abtippen, Preise manuell kalkulieren und jedes Angebot einzeln in Word formatieren. Pro Angebot benötigt er 45 Minuten. Rechnungen werden erst Tage nach Auftragsabschluss erstellt, weil die Monteure ihre Stundenzettel vergessen haben oder unleserlich ausgefüllt haben.

Nachher: Strukturierte Prozesse mit HubSpot

Heute checken die Montageteams um 7 Uhr ihre personalisierten Dashboards in der HubSpot App. Alle Tagestermine sind übersichtlich aufgelistet, inklusive Kundenadresse, Anfahrtsbeschreibung, bisheriger Historie und benötigten Materialien. Bei Notfällen wird automatisch der nächstgelegene verfügbare Monteur informiert.

Ein Stammkunde ruft wegen eines Heizungsausfalls an. Die Sekretärin öffnet den Kundendatensatz in HubSpot und sieht sofort: Gasheizung Buderus GB172, installiert März 2021, letzte Wartung Oktober 2024, Garantie läuft noch bis März 2026. Sie erstellt einen neuen Deal im Status „Notfall“, weist ihn per Klick dem zuständigen Monteur zu. Dieser erhält eine Push Benachrichtigung mit allen Details.

Der Monteur öffnet vor Ort die HubSpot App, fotografiert die defekte Komponente, lädt das Bild direkt in den Auftragsdatensatz und bestellt das Ersatzteil per Integration mit dem Großhändler. Nach der Reparatur erstellt er die Rechnung direkt in der App mit automatisch erfassten Arbeitszeiten und Materialien. Der Kunde erhält die Rechnung per E Mail und kann sofort digital bezahlen.

Messbare Ergebnisse nach 6 Monaten HubSpot Nutzung

Kennzahl Vorher Nachher Verbesserung Durchlaufzeit Angebot bis Rechnung 5 Tage 24 Stunden 80 Prozent schneller Zeit pro Angebot 45 Minuten 15 Minuten 67 Prozent Zeitersparnis Zahlungsziel durchschnittlich 28 Tage 17 Tage 39 Prozent schneller Verwaltungsaufwand pro Woche 18 Stunden 8 Stunden 56 Prozent weniger Kundenanfragen ohne sofortige Antwort 23 Prozent 3 Prozent 87 Prozent Verbesserung Kundenzufriedenheit (Skala 1 bis 10) 7.2 9.1 26 Prozent höher

Praxisbeispiel 2: Bodenlegerbetrieb mit komplexem Projektmanagement

Ein Bodenlegerbetrieb mit 8 Mitarbeitern spezialisiert auf hochwertige Parkettverlegung und Renovierungen hat HubSpot CRM im Januar 2024 eingeführt. Die Herausforderung: Projekte dauern oft mehrere Wochen, involvieren verschiedene Gewerke und erfordern präzise Koordination.

Die Herausforderung vor HubSpot

Geschäftsführer Michael beschreibt die Situation: „Wir hatten permanent Stress mit der Projektkoordination. Ein Kunde rief an und wollte wissen, wann wir endlich mit der Verlegung beginnen. Ich musste erst drei Kollegen anrufen, um herauszufinden, dass wir noch auf den Estrich vom Vorgängergewerk warten. Diese Information stand irgendwo auf einem Notizzettel, den keiner gefunden hat.“

Die typischen Probleme:

Materialbestellungen erfolgten zu spät oder in falschen Mengen

erfolgten zu spät oder in falschen Mengen Kunden wurden nicht rechtzeitig über Verzögerungen informiert

informiert Angebotsnachverfolgung war unstrukturiert

Garantie und Wartungstermine wurden vergessen

Rechnungsstellung erfolgte oft Wochen nach Projektabschluss

Die HubSpot Lösung: Deals und Pipelines

Der Betrieb nutzt jetzt drei verschiedene Pipelines in HubSpot:

Pipeline 1: Neukundenakquise

Erstanfrage eingegangen Besichtigungstermin vereinbart Aufmaß erstellt Angebot versendet Nachfassen geplant Auftrag gewonnen / verloren

Pipeline 2: Projektabwicklung

Auftrag bestätigt Material bestellt Lieferung eingetroffen Verlegung in Arbeit Abnahme erfolgt Rechnung gestellt

Pipeline 3: After Sales Service

Garantiezeitraum aktiv Erste Wartung fällig Nachpflegeauftrag Upselling Potenzial

Automatisierung im Bodenlegeralltag

HubSpot Workflows übernehmen repetitive Aufgaben:

Ein neuer Interessent füllt das Kontaktformular auf der Website aus. HubSpot erstellt automatisch einen Kontakt und einen Deal in Pipeline 1. Der zuständige Mitarbeiter erhält eine E Mail Benachrichtigung. Nach 2 Tagen ohne Reaktion wird automatisch eine Erinnerungs E Mail an den Mitarbeiter gesendet.

Sobald der Deal in die Phase „Auftrag gewonnen“ verschoben wird, passiert Folgendes automatisch:

Ein neuer Deal wird in Pipeline 2 erstellt

Eine Auftragsbestätigung geht per E Mail an den Kunden

geht per E Mail an den Kunden Der Projektmanager erhält eine To Do Liste mit allen Vorbereitungsschritten

mit allen Vorbereitungsschritten Eine Aufgabe „Materialbestellung prüfen“ wird für 3 Tage später angelegt

Drei Monate vor Ablauf der Garantiezeit erstellt HubSpot automatisch eine Aufgabe für einen Mitarbeiter: „Kunde für Wartung kontaktieren“. Der Kunde erhält eine freundliche E Mail mit der Erinnerung an die empfohlene Nachpflege.

Mobiler Workflow auf der Baustelle

Die Verleger nutzen die HubSpot Mobile App direkt beim Kunden:

Tag 1: Aufmaß vor Ort

Der Bodenleger öffnet den Kundendatensatz, aktiviert die Diktierfunktion und spricht die gemessenen Quadratmeter ein. HubSpot transkribiert automatisch. Er fotografiert die Räume, lädt die Bilder hoch und notiert Besonderheiten wie Fußbodenheizung oder schwierige Ecken.

Tag 5: Materialbedarf

Beim Materialhändler scannt der Mitarbeiter die Produktcodes mit der Smartphone Kamera. HubSpot verknüpft die Artikel automatisch mit dem Projekt und aktualisiert die Kalkulation. Der Geschäftsführer sieht in Echtzeit die Projektkosten.

Tag 12: Projektabschluss

Nach der Fertigstellung fotografiert der Verleger das Ergebnis, lässt sich die Abnahme vom Kunden digital signieren (direkt im HubSpot Formular) und erstellt die Rechnung. Alle Arbeitszeiten wurden automatisch über die integrierte Zeiterfassung dokumentiert.

Return on Investment nach 10 Monaten

Michael zieht Bilanz: „Die Investition in HubSpot Professional hat sich nach 4 Monaten amortisiert. Wir sparen pro Projekt etwa 3 Stunden Verwaltungszeit, das sind bei 60 Projekten pro Jahr 180 Stunden. Bei einem Stundensatz von 75 Euro entspricht das 13.500 Euro Zeitersparnis.“

Noch wichtiger sind die indirekten Effekte:

Kundenzufriedenheit ist messbar gestiegen

Keine verlorenen Leads mehr durch vergessene Nachfassaktionen

Professionelleres Auftreten im Wettbewerb

Bessere Auslastungsplanung durch transparente Projektübersicht

Praxisbeispiel 3: Solaranlagen Installateur skaliert mit HubSpot

Ein Solaranlagen Betrieb mit 6 Mitarbeitern erlebt seit 2022 einen massiven Auftragsboom. Geschäftsführerin Sandra stand vor der Herausforderung: Wie organisiert man das explosionsartige Wachstum von 40 Projekten auf über 200 Projekte pro Jahr, ohne die Qualität zu verlieren?

Die Wachstumskrise ohne CRM

„Im ersten Halbjahr 2022 waren wir am Limit„, erinnert sich Sandra. „Wir hatten so viele Anfragen, dass wir nicht mehr nachkamen. Interessenten warteten teilweise 3 Wochen auf ein Angebot, in der Zeit hatten sie längst bei der Konkurrenz unterschrieben. Unsere Quote von Angebot zu Auftrag sank von 60 auf 35 Prozent.“

Die typischen Wachstumsschmerzen:

Interessenten gingen in der Masse unter

gingen in der Masse unter Keine systematische Lead Qualifizierung

Angebotserstellung war zu langsam und nicht standardisiert

Nachfassen erfolgte unsystematisch oder gar nicht

erfolgte unsystematisch oder gar nicht Technische Dokumentation war lückenhaft

Kein Überblick über die Projektpipeline

HubSpot als Skalierungsplattform

Der Betrieb implementierte HubSpot Professional mit klarem Fokus auf Vertriebsautomatisierung:

Lead Qualifizierung mit Scoring Nicht jeder Interessent wird sofort persönlich kontaktiert. HubSpot bewertet jeden Lead automatisch nach folgenden Kriterien:

Dachausrichtung und Neigung (aus Formular)

Jährlicher Stromverbrauch (Qualitätsmerkmal)

Budget (grobe Einordnung)

Zeitrahmen für Umsetzung (hoch bei „sofort“)

Leads mit über 60 Punkten werden automatisch als „heiß“ markiert und priorisiert bearbeitet. Leads unter 30 Punkten durchlaufen einen automatischen Nurturing Prozess mit informativen E Mails über 3 Monate.

Standardisierte Angebotserstellung

Die Firma hat 10 Standard Pakete definiert (5 kWp, 7.5 kWp, 10 kWp etc.) mit festgelegten Komponenten. In HubSpot sind diese als Produkte hinterlegt. Ein Mitarbeiter wählt beim Kunden einfach das passende Paket aus, gibt die Adresse ein und HubSpot generiert automatisch ein PDF Angebot mit Google Maps Satellitenbild, technischen Daten und Preiskalkulation.

Zeit für Angebotserstellung: Von 90 Minuten auf 12 Minuten reduziert.

Automatisierte Lead Nurturing Kampagne

Ein typischer Interessent durchläuft diesen Prozess:

Tag 0: Kontaktformular ausgefüllt

Automatische Bestätigung per E Mail

Lead wird bewertet und kategorisiert

Bei hoher Punktzahl: Sofortige Aufgabe für Vertriebsmitarbeiter

Tag 1: Erste Kontaktaufnahme

Mitarbeiter ruft an und vereinbart Besichtigungstermin

Termin wird in HubSpot eingetragen

Automatische Erinnerung 24 Stunden vorher an Kunde und Mitarbeiter

Tag 3: Besichtigung vor Ort

Mitarbeiter nutzt HubSpot App für Aufmaß und Fotos

und Fotos Verschattungsanalyse wird als Datei hochgeladen

Notizen zur Dachbeschaffenheit werden diktiert

Tag 5: Angebot wird erstellt und versendet

HubSpot trackt, ob Kunde das PDF öffnet

öffnet Automatische Erinnerung nach 3 Tagen

Tag 8: Follow Up E Mail

„Haben Sie Fragen zu unserem Angebot?“

Link zur direkten Terminbuchung für Rückfragen

Tag 15: Letzter Kontaktversuch

Anruf durch Vertriebsmitarbeiter

Bei Absage: Deal auf „verloren“ setzen mit Ablehnungsgrund

Bei Zusage: Deal in Pipeline „Projektabwicklung“ verschieben

Integration mit Planungssoftware

Der Betrieb nutzt eine spezialisierte PV Planungssoftware für technische Auslegung. Diese ist per API mit HubSpot verbunden. Wenn ein Mitarbeiter die technischen Eckdaten in HubSpot einträgt, erstellt die Software automatisch:

Ertragsprognose

Amortisationsrechnung

Technische Zeichnung

Materialliste

Diese Dokumente werden automatisch in den HubSpot Deal hochgeladen und sind sofort für alle Teammitglieder verfügbar.

Messbare Skalierungserfolge

Kennzahl Q1 2022 (ohne CRM) Q3 2024 (mit HubSpot) Entwicklung Leads pro Monat 35 85 143 Prozent mehr Quote Angebot zu Auftrag 35 Prozent 58 Prozent 66 Prozent höher Zeit pro Angebot 90 Minuten 12 Minuten 87 Prozent schneller Durchschnittliche Response Zeit 48 Stunden 4 Stunden 92 Prozent schneller Abgeschlossene Projekte pro Jahr 45 210 367 Prozent mehr Mitarbeiterzahl 6 11 83 Prozent mehr

Sandra fasst zusammen: „Ohne HubSpot hätten wir dieses Wachstum nicht bewältigen können. Das System skaliert mit uns mit. Jeder neue Mitarbeiter ist nach 2 Tagen produktiv, weil alle Prozesse standardisiert sind.“

Features im Detail: Was HubSpot für Handwerker leistet

Kontaktmanagement: Das Herzstück für Handwerksbetriebe

Die Kontaktverwaltung in HubSpot geht weit über eine einfache Adressdatenbank hinaus:

Feature Beschreibung Nutzen für Handwerker 360 Grad Kundenansicht Alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort Kein Suchen mehr in verschiedenen Ordnern oder Listen Automatische Aktivitätsprotokollierung Jede E Mail, jeder Anruf, jedes Meeting wird automatisch dokumentiert Lückenlose Nachvollziehbarkeit, auch bei Mitarbeiterwechsel Benutzerdefinierte Felder Erfassen Sie handwerksspezifische Daten wie Anlagengröße, Bodenfläche, Heizungstyp Individuell an Ihre Branche anpassbar Unternehmenshierarchien Verknüpfen Sie Kontakte mit Unternehmen und Objekten Perfekt für Betriebe mit Geschäftskunden und mehreren Standorten Timeline Ansicht Chronologische Darstellung aller Kundeninteraktionen Schneller Überblick über die gesamte Kundenhistorie Notizen und Kommentare Kollaborative Dokumentation mit @mentions Teamweiter Informationsaustausch in Echtzeit Dateianhangs Funktion Fotos, PDFs, Verträge direkt am Kontakt speichern Alle Dokumente sind zentral verfügbar

Deal Management: Projekte digital steuern

Die Pipeline Verwaltung ist der Kern des Auftragsmanagements:

Mehrere Pipelines für verschiedene Prozesse



Erstellen Sie separate Pipelines für:

Neukundengewinnung

Projektabwicklung

Wartungsverträge

Nachverkauf und Upselling

Drag and Drop Oberfläche Verschieben Sie Deals einfach per Mausklick zwischen den Phasen. HubSpot aktualisiert automatisch alle Statistiken und löst definierte Automatisierungen aus.

Deal Eigenschaften für Handwerker



Erfassen Sie projektspezifische Informationen:

Projektgröße (Quadratmeter, kWp, Anzahl Heizkörper)

Materialanforderungen

Geplanter Umsatz und tatsächliche Kosten

Zuständiges Team oder Mitarbeiter

Priorität und Dringlichkeit

Zahlungsbedingungen

Umsatzprognosen in Echtzeit



Das Dashboard zeigt Ihnen:

Gesamtwert aller offenen Deals

aller offenen Deals Voraussichtlicher Abschluss nach Monat

Conversion Rate pro Pipeline Phase

Durchschnittliche Projektdauer

Gewinnwahrscheinlichkeit pro Deal

Checkliste: Welche Features braucht Ihr Handwerksbetrieb wirklich?

Nicht jede Funktion ist für jeden Betrieb relevant. Nutzen Sie diese Checkliste zur Orientierung:

Basis Features (für alle Handwerksbetriebe)

Kontakt und Unternehmensverwaltung

E Mail Integration (Gmail, Outlook)

(Gmail, Outlook) Kalender und Terminplanung

Aufgabenverwaltung für das Team

für das Team Deal Pipeline für Auftragsabwicklung

für Auftragsabwicklung Mobiler Zugriff per App

per App Dokumentenspeicherung am Kontakt

am Kontakt Einfache Berichte und Dashboards

Erweiterte Features (ab 5 Mitarbeitern)

Workflow Automatisierung für repetitive Aufgaben

für repetitive Aufgaben E Mail Vorlagen und Snippets

und Snippets Team Verwaltung mit Berechtigungen

mit Berechtigungen Angebots und Rechnungserstellung

Digitale Zahlungsabwicklung

Erweiterte Berichterstattung

Lead Scoring für Priorisierung

für Priorisierung Formulare für Website

Professional Features (ab 10 Mitarbeitern oder bei starkem Wachstum)

Sequenzen für automatisiertes Follow Up

für automatisiertes Follow Up Detaillierte Umsatzprognosen

Mehrere Pipelines für verschiedene Geschäftsbereiche

für verschiedene Geschäftsbereiche Custom Objects für spezielle Datentypen

für spezielle Datentypen API Integrationen mit Branchensoftware

mit Branchensoftware Erweiterte Workflow Logik

Vertriebsanalysen und Performance Tracking

und Performance Tracking Marketing Automation für Leadgenerierung

Enterprise Features (ab 20 Mitarbeitern oder Mehrstandortbetrieb)

Teamhierarchien für Abteilungen und Standorte

für Abteilungen und Standorte Sandbox Umgebung für Tests

für Tests Single Sign On (SSO)

(SSO) Feldvalidierung und Datenpflichtfelder

und Datenpflichtfelder Erweiterte Berechtigungen auf Feldebene

auf Feldebene Prädiktive Lead Scores mit KI

mit KI Account Based Marketing Tools

Tools Dedizierter Kundenbetreuer

Mobile Funktionen: CRM für unterwegs

Für Handwerksbetriebe mit Außendienstmitarbeitern sind die mobilen Funktionen entscheidend:

HubSpot Mobile App Funktionen

Vollständiger Zugriff auf alle Kontakt und Firmendaten

Anrufe direkt aus der App mit automatischer Protokollierung

E Mail Versand mit Zugriff auf Vorlagen

mit Zugriff auf Vorlagen Aufgaben erstellen, bearbeiten und abhaken

Meetings buchen über integrierte Kalenderfunktion

buchen über integrierte Kalenderfunktion Fotos aufnehmen und direkt an Kontakte anhängen

Notizen per Spracheingabe diktieren

per Spracheingabe diktieren Deals erstellen und zwischen Phasen verschieben

Offline Modus für Arbeiten ohne Internetverbindung

für Arbeiten ohne Internetverbindung Push Benachrichtigungen für wichtige Updates

Praxisnutzen für Monteure Ein Sanitärinstallateur auf Kundentour:

8:00 Uhr: Checkt die heutigen Termine in der App

9:30 Uhr: Beim Kunden Fotos vom defekten Bauteil machen, direkt in HubSpot hochladen

vom defekten Bauteil machen, direkt in HubSpot hochladen 10:15 Uhr: Benötigtes Ersatzteil beim Lieferanten bestellen, Bestellnummer in Notiz eintragen

eintragen 11:00 Uhr: Arbeiten abgeschlossen, Arbeitszeit dokumentieren

11:15 Uhr: Rechnung erstellen und per E Mail an Kunden senden, alles direkt aus der App

Automatisierung: Workflows für wiederkehrende Aufgaben

HubSpot Workflows nehmen Ihnen Routinearbeit ab. Hier einige typische Automatisierungen für Handwerksbetriebe:

Workflow 1: Neue Interessenten Bearbeitung

Trigger: Kontaktformular wird ausgefüllt Aktion 1: Kontakt wird erstellt und Lead Score berechnet Aktion 2: Deal wird in Pipeline „Neukundenakquise“ erstellt Aktion 3: Automatische E Mail mit Bestätigung und nächsten Schritten Aktion 4: Aufgabe für zuständigen Mitarbeiter erstellen: „Kunden anrufen“ Wenn nach 24 Stunden keine Reaktion: Erinnerung an Mitarbeiter senden

Workflow 2: Wartungserinnerungen

Trigger: Auftrag wird als „abgeschlossen“ markiert Verzögerung: 11 Monate warten Aktion 1: E Mail an Kunden mit Wartungserinnerung Aktion 2: Aufgabe für Mitarbeiter: „Wartungstermin anbieten“ Wenn Kunde E Mail öffnet aber nicht antwortet: Nach 1 Woche Folge E Mail senden

Workflow 3: Teambenachrichtigungen bei Notfällen

Trigger: Deal mit Priorität „Notfall“ wird erstellt Aktion 1: SMS an Einsatzleiter senden Aktion 2: E Mail an alle verfügbaren Monteure Aktion 3: Status Update im Team Slack Channel posten

Vergleichstabelle: HubSpot Free vs. Starter vs. Professional vs. Enterprise

Feature Free Starter Professional Enterprise Preis pro Monat 0 € Ab 20 € pro Lizenz Ab 880 € (inkl. 3 Lizenzen) Ab 3.300 € (inkl. 5 Lizenzen) Anzahl Kontakte Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Benutzer inklusive 2 Pro Lizenz 3 Basislizenzen 5 Basislizenzen Deal Pipelines 1 1 15 50 Workflows Nein Einfache Erweiterte Enterprise E Mail Vorlagen 5 Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Sequenzen Nein 5 Unbegrenzt Unbegrenzt Meeting Buchung 1 Kalender Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Berichte Standard Standard Custom Reports Advanced Analytics Mobile App Ja Ja Ja Ja E Mail Integration Ja Ja Ja Ja Angebotserstellung Nein Ja Ja Ja Zahlungen Basis Erweitert Erweitert Erweitert Lead Scoring Nein Nein Ja Prädiktiv mit KI Teamhierarchien Nein Nein Nein Ja Custom Objects Nein Nein Nein Ja API Zugriff Basis Standard Erweitert Enterprise Support Community E Mail E Mail & Chat Telefon & dedizierter Betreuer DSGVO konform Ja Ja Ja Ja

Empfehlung nach Betriebsgröße:

1 bis 5 Mitarbeiter : HubSpot Free ausreichend

: HubSpot Free ausreichend 5 bis 10 Mitarbeiter : Starter oder Professional je nach Automatisierungsbedarf

: Starter oder Professional je nach Automatisierungsbedarf 10 bis 20 Mitarbeiter : Professional für erweiterte Features

: Professional für erweiterte Features 20+ Mitarbeiter oder Mehrstandortbetrieb: Enterprise für maximale Flexibilität

Alternative CRM Systeme: HubSpot vs. Speziallösungen für Handwerker

Neben HubSpot gibt es branchenspezifische CRM Lösungen wie STREIT oder SuccessControl, die speziell für Handwerksbetriebe entwickelt wurden. Hier ein objektiver Vergleich:

Vergleichstabelle: HubSpot vs. Handwerker Spezialsoftware

Kriterium HubSpot STREIT / Handwerk Speziallösungen Kosten Einstieg 0 € (Free Version) Ab 50 € pro Monat und Nutzer Warenwirtschaft integriert Nein (über Integrationen) Ja, meist integriert Lagerverwaltung Nein (über Integrationen) Ja, meist integriert Handwerksspezifische Kalkulationstools Nein (manuell einrichtbar) Ja, branchentypisch vorhanden Marketing Automation Ja, umfassend Nein, meist nicht vorhanden Website Integration Ja, nahtlos Begrenzt Lead Generierung Ja, professionell Basis Skalierbarkeit Ja, bis Enterprise Level Begrenzt auf Handwerksprozesse App Integrationen Ja, über 1.400 Apps Wenige spezifische DATEV Schnittstelle Ja, über Apps Ja, oft direkt integriert Mobile Nutzung Ja, native Apps Teils eingeschränkt KI Funktionen Ja, Breeze Intelligence Nein, meist nicht vorhanden Benutzerfreundlichkeit Ja, sehr intuitiv Oft komplexer Schulungsaufwand Gering (Online Tutorials) Mittel bis hoch Flexibilität Ja, sehr flexibel Auf Handwerk optimiert

Wann macht eine Speziallösung Sinn?

Handwerker Spezialsoftware ist die bessere Wahl, wenn:

Sie eine umfassende Warenwirtschaft mit Lagerverwaltung benötigen

mit Lagerverwaltung benötigen Spezifische Kalkulationstools für Ihre Branche existieren

Geräteverwaltung und Wartungspläne zentral sein müssen

und Wartungspläne zentral sein müssen Sie primär im stationären Handel tätig sind (Baustoffhandel etc.)

Direkte DATEV Integration ohne Umwege erforderlich ist

HubSpot ist die bessere Wahl, wenn:

Sie aktiv Neukunden gewinnen und Marketing betreiben möchten

gewinnen und Marketing betreiben möchten Flexibilität und Skalierung wichtiger sind als Branchenspezifika

Sie mit einem kostenlosen System starten und langsam wachsen möchten

möchten Integration mit vielen verschiedenen Tools benötigt wird

Modernes UI und mobile Nutzung Priorität haben

haben Sie neben Handwerk auch Dienstleistungskomponenten anbieten

Kombinationslösung: Das Beste aus beiden Welten

Viele erfolgreiche Handwerksbetriebe nutzen HubSpot als CRM Kern für Kundenkontakt, Marketing und Vertrieb, und binden spezialisierte Handwerkersoftware für Warenwirtschaft und Kalkulation per API an. Diese Hybrid Strategie vereint:

Professionelles Kundenmanagement und Marketing (HubSpot)

Branchenspezifische Kalkulation und Warenwirtschaft (Spezialsoftware)

Zentrale Datenhaltung ohne Doppelpflege

ohne Doppelpflege Flexibilität für zukünftiges Wachstum

Kosten und ROI: Lohnt sich ein CRM für Handwerksbetriebe?

Die Frage nach dem Return on Investment ist berechtigt. Die durchschnittlichen Investitionen deutscher Handwerksbetriebe in Digitalisierung lagen 2020 bei 2.110 Euro pro Jahr. Mit HubSpot Free CRM starten Sie mit null Euro Investition.

ROI Kalkulator für Handwerksbetriebe

Rechnen wir ein konkretes Beispiel durch. Ein mittelständischer Handwerksbetrieb mit 8 Mitarbeitern und 250 Aufträgen pro Jahr:

Zeitersparnis Kalkulation

Tätigkeit Vorher (Stunden/Jahr) Mit HubSpot (Stunden/Jahr) Zeitersparnis Wert bei 60 €/Std Angebotserstellung 188 Std (45 Min × 250) 63 Std (15 Min × 250) 125 Std 7.500 € Kundendaten suchen 104 Std (25 Min/Tag) 21 Std (5 Min/Tag) 83 Std 4.980 € Terminkoordination 52 Std (12 Min/Tag) 17 Std (4 Min/Tag) 35 Std 2.100 € Rechnungserstellung 83 Std (20 Min × 250) 42 Std (10 Min × 250) 41 Std 2.460 € Nachfassen und Follow Up 104 Std 21 Std (automatisiert) 83 Std 4.980 € Gesamtersparnis 367 Stunden 22.020 €

Finanzielle Vorteile

Schnellere Zahlungseingänge Digitale Rechnungsstellung und Zahlungsoptionen verkürzen Zahlungsziele um durchschnittlich 12 Tage. Bei einem Jahresumsatz von 600.000 Euro und 4 Prozent Finanzierungszinsen:

Liquiditätsvorteil: 7.890 € pro Jahr

Höhere Conversion Rate Durch systematisches Follow Up und professionelleres Auftreten steigt die Quote von Angebot zu Auftrag von 40 auf 52 Prozent. Bei 250 Angeboten mit durchschnittlich 2.400 Euro Auftragswert:

Zusätzlicher Umsatz: 72.000 € (30 zusätzliche Aufträge)

(30 zusätzliche Aufträge) Bei 15 Prozent Marge: 10.800 € zusätzlicher Gewinn

Weniger verlorene Leads Ohne systematisches CRM gehen etwa 15 Prozent der Interessenten verloren, weil Nachfassaktionen vergessen werden. Mit HubSpot Automatisierung sinkt diese Quote auf 2 Prozent:

33 zusätzlich gewonnene Kunden pro Jahr

Bei durchschnittlich 2.400 Euro Auftragswert: 79.200 € Umsatz

Umsatz Bei 15 Prozent Marge: 11.880 € zusätzlicher Gewinn

Gesamtkalkulation: HubSpot Professional Edition

Investition:

HubSpot Professional: 880 € pro Monat = 10.560 € pro Jahr

Einmalige Einrichtung und Schulung: 2.000 €

Gesamtinvestition Jahr 1: 12.560 €

Nutzen Jahr 1:

Zeitersparnis: 22.020 €

Liquiditätsvorteil: 7.890 €

Höhere Conversion: 10.800 €

Weniger verlorene Leads: 11.880 €

Gesamtnutzen: 52.590 €

ROI = (52.590 – 12.560) / 12.560 × 100 = 319 Prozent

Die Investition amortisiert sich bereits nach 2,9 Monaten.

Entscheidungshilfe: Investition nach Betriebsgröße

Betriebsgröße Empfohlene Version Monatliche Kosten Break Even erwartet 1 bis 3 Mitarbeiter Free 0 € Sofort 3 bis 7 Mitarbeiter Starter 60 bis 140 € 1 bis 2 Monate 7 bis 15 Mitarbeiter Professional 880 bis 1.100 € 2 bis 4 Monate 15+ Mitarbeiter Enterprise 3.300+ € 3 bis 6 Monate

KI Features: Wie Breeze Intelligence Handwerkern hilft

HubSpot Breeze ist die KI gestützte Funktionssammlung, die in alle HubSpot Produkte integriert ist. Für Handwerksbetriebe besonders relevant:

Breeze Copilot: Ihr KI Assistent

Breeze Copilot erstellt automatisch Zusammenfassungen von Kundengesprächen, schlägt passende Follow up Aktionen vor und beantwortet Fragen zu Ihrer Kundendatenbank.

Praxisbeispiele:

„Welche Kunden haben in den letzten 6 Monaten eine Heizung gekauft und könnten jetzt für Wartungsverträge interessant sein?“

interessant sein?“ „Zeige mir alle offenen Deals über 5.000 Euro, die seit mehr als 2 Wochen in der Phase Angebot versendet stecken“

„Erstelle eine Zusammenfassung aller Kundenkontakte von heute“

Der KI Assistent durchsucht Ihre gesamte Datenbank in Sekunden und liefert präzise Antworten mit direkten Links zu den relevanten Kontakten.

Wenn Sie einen neuen Geschäftskunden eingeben, lädt HubSpot automatisch:

Unternehmensgröße und Mitarbeiterzahl

Branchenzuordnung

Umsatzinformationen

Firmenwebsite und Social Media Profile

Technologien im Einsatz

Ansprechpartner mit Funktionen

Das spart Ihnen Recherchezeit und hilft bei der Qualifizierung von Leads. Ein Solaranlagen Installateur sieht sofort, ob das anfragende Unternehmen die richtige Größe für ein Gewerbedach Projekt hat.

Content Remix: Marketing Content generieren

Content Remix generiert aus bestehenden Inhalten automatisch neue Formate:

Aus einem Blogbeitrag über Heizungsmodernisierung wird ein Social Media Post

Aus einer Projektdokumentation wird eine Erfolgsgeschichte für die Website

für die Website Aus FAQs wird eine E Mail Serie für Neukunden

Das spart Zeit bei der Kundenkommunikation und sorgt für konsistentes Marketing, auch wenn Sie keine Marketing Abteilung haben.

Prospecting Agent: Automatische Lead Recherche

Der Breeze Prospecting Agent durchsucht das Internet nach potenziellen Kunden, die zu Ihren Kriterien passen:

Unternehmen in Ihrer Region

Bestimmte Branchen oder Unternehmensgrößen

oder Unternehmensgrößen Firmen, die gerade expandieren oder umbauen

Signale für Kaufbereitschaft (z.B. Stellenausschreibungen für Facility Manager)

Die KI erstellt automatisch Unternehmensprofile in Ihrem CRM und schlägt vor, wie Sie diese am besten ansprechen. Für einen Bodenleger könnte das bedeuten: „Neu eröffnete Hotels in Ihrer Region, die wahrscheinlich in 6 Monaten Renovierungsbedarf haben.“

KI Kosten und Guthaben System

Die erweiterten KI Features verbrauchen HubSpot Guthaben:

Feature Guthaben pro Aktion Inkludiert in Prospecting Agent Recherche 10 Credits Professional & Enterprise Breeze Copilot Fragen Inkludiert Alle Versionen Content Remix Inkludiert Professional & Enterprise Datenanreicherung pro Kontakt Inkludiert Professional & Enterprise (Limits) Customer Agent (Chatbot) 100 Credits Professional & Enterprise

Inkludierte Guthaben:

Starter: 500 Credits pro Monat

Professional: 3.000 Credits pro Monat

Enterprise: 5.000 Credits pro Monat

Zusätzliche Credits können bei Bedarf für 10 Euro pro 1.000 Credits hinzugekauft werden.

Ein großer Vorteil von HubSpot gegenüber Speziallösungen ist die umfassende Integration mit anderen Business Tools. Handwerksbetriebe nutzen oft verschiedene Softwarelösungen parallel, die dann nicht miteinander kommunizieren. HubSpot fungiert als zentrale Plattform.

Top Integrationen für Handwerksbetriebe

Buchhaltung und Finanzen

DATEV : Automatischer Austausch von Kundenstammdaten und Rechnungen

: Automatischer Austausch von Kundenstammdaten und Rechnungen lexoffice : Bidirektionale Synchronisation von Kontakten und Dokumenten

: Bidirektionale Synchronisation von Kontakten und Dokumenten sevDesk : Rechnungen aus HubSpot automatisch in Buchhaltung übernehmen

: Rechnungen aus HubSpot automatisch in Buchhaltung übernehmen Stripe: Zahlungsabwicklung direkt im CRM

Kommunikation

Gmail und Google Workspace : Vollständige Integration, alle E Mails werden automatisch protokolliert

: Vollständige Integration, alle E Mails werden automatisch protokolliert Microsoft 365 und Outlook : Gleiche Funktionen wie Google Integration

: Gleiche Funktionen wie Google Integration WhatsApp Business : WhatsApp Nachrichten direkt aus HubSpot senden und empfangen

: WhatsApp Nachrichten direkt aus HubSpot senden und empfangen Slack: Team Benachrichtigungen und Aufgabenverwaltung

Terminplanung

Google Calendar : Bidirektionale Synchronisation aller Termine

: Bidirektionale Synchronisation aller Termine Microsoft Outlook Kalender : Gleiche Integration wie Google

: Gleiche Integration wie Google Calendly: Erweiterte Terminbuchung für komplexe Szenarien

Projektmanagement

Trello : Projekte aus HubSpot Deals automatisch als Trello Boards anlegen

: Projekte aus HubSpot Deals automatisch als Trello Boards anlegen Asana : Aufgaben synchronisieren

: Aufgaben synchronisieren Monday.com: Projektfortschritt in beiden Systemen tracken

Materialwirtschaft und Großhandel

Würth : Direktbestellung aus HubSpot heraus (wo verfügbar)

: Direktbestellung aus HubSpot heraus (wo verfügbar) DATANORM : Import von Artikeldaten

: Import von Artikeldaten Verschiedene Großhändler APIs: Je nach Branche

Schritt für Schritt Anleitung:

App Marketplace öffnen In HubSpot auf „Marketplace“ klicken

Nach gewünschter Integration suchen Integration installieren Auf „App verbinden“ klicken

Authentifizierung mit dem Drittsystem durchführen

mit dem Drittsystem durchführen Berechtigungen erteilen Synchronisationsregeln festlegen Welche Daten sollen synchronisiert werden?

werden? In welche Richtung (einseitig oder bidirektional)?

Wie oft soll die Synchronisation erfolgen? Feldmapping konfigurieren HubSpot Felder den Feldern des Drittsystems zuordnen

zuordnen Standardwerte definieren

Konfliktregeln festlegen Testen und Go Live Mit wenigen Testdaten beginnen

Ergebnis prüfen

Bei Erfolg vollständigen Datenabgleich aktivieren

Die meisten Standard Integrationen sind in weniger als 30 Minuten einsatzbereit.

Schritt für Schritt: So implementieren Sie HubSpot in Ihrem Handwerksbetrieb

Die Einführung eines CRM Systems scheitert oft an der Komplexität. HubSpot macht den Einstieg bewusst einfach. Hier Ihr konkreter Fahrplan:

Implementierungs Checkliste: 4 Wochen Plan

Woche 1: Vorbereitung und Setup

Tag 1 bis 2: Account Einrichtung

HubSpot Free Account unter hubspot.de/products/crm erstellen

Unternehmensdaten und Branding hinterlegen

hinterlegen E Mail Postfach verbinden (Gmail/Outlook)

Kalender synchronisieren

Mobile App auf allen Geräten installieren

Tag 3 bis 4: Datenimport

Bestehende Kundenlisten als Excel Datei vorbereiten

vorbereiten Daten bereinigen (Duplikate entfernen, Formatierung vereinheitlichen)

Import Assistent in HubSpot nutzen

Feldzuordnung prüfen und anpassen

prüfen und anpassen Testlauf mit 20 Kontakten durchführen

Vollständigen Import durchführen

Tag 5: Struktur aufbauen

Deal Pipelines anlegen (z.B. Neukundengewinnung, Projektabwicklung)

anlegen (z.B. Neukundengewinnung, Projektabwicklung) Phasen definieren, die Ihrem Prozess entsprechen

Benutzerdefinierte Felder für branchenspezifische Daten erstellen

erstellen Produktkatalog mit Ihren wichtigsten Leistungen anlegen

E Mail Vorlagen für Standardantworten erstellen

Woche 2: Team Onboarding

Tag 6 bis 7: Benutzer einladen und schulen

Alle Mitarbeiter als Benutzer mit passenden Berechtigungen anlegen

anlegen Einführungs Meeting (2 Stunden) mit dem gesamten Team

HubSpot Academy Grundlagenkurse gemeinsam durcharbeiten

gemeinsam durcharbeiten Individuelle Fragen klären

Tag 8 bis 10: Praxistraining

Jeder Mitarbeiter legt 5 Testkontakte und 3 Deals an

und 3 Deals an Übung: E Mails aus HubSpot senden und protokollieren

Übung: Termine buchen und in Kalender synchronisieren

Übung: Mobile App nutzen (Fotos hochladen, Notizen erstellen)

nutzen (Fotos hochladen, Notizen erstellen) Feedback Runde: Was ist unklar?

Woche 3: Prozesse digitalisieren

Tag 11 bis 13: Workflows erstellen

Ersten Automatisierungs Workflow einrichten (z.B. Willkommens E Mail bei neuem Kontakt)

einrichten (z.B. Willkommens E Mail bei neuem Kontakt) Erinnerungs Workflow für Nachfassaktionen erstellen

erstellen Follow Up Sequenz für Angebote konfigurieren

Workflows mit Testdaten prüfen

Tag 14 bis 15: Integration verbinden

Wichtigste Drittsysteme identifizieren (Buchhaltung, Kalender)

identifizieren (Buchhaltung, Kalender) Integrationen installieren und konfigurieren

Testlauf mit Datenaustausch durchführen

durchführen Team über neue Integrationen informieren

Woche 4: Go Live und Optimierung

Tag 16 bis 17: Offizieller Start

Alle analogen Prozesse auf HubSpot umstellen

Alte Systeme parallel noch eine Woche laufen lassen (Sicherheit)

Tägliche Stand Up Meetings (15 Min) zu Fragen und Problemen

Tag 18 bis 20: Feintuning

Nutzungsdaten analysieren: Welche Features werden verwendet?

Ungenutzte Features erklären oder deaktivieren

erklären oder deaktivieren Feedback vom Team einholen

Prozesse bei Bedarf anpassen

Tag 21 bis 28: Optimierung

Erste Erfolge messen (Zeitersparnis, schnellere Response)

messen (Zeitersparnis, schnellere Response) Best Practices im Team teilen

Weitere Automatisierungen identifizieren

identifizieren Lessons Learned Workshop durchführen

Häufige Stolpersteine und wie Sie sie vermeiden

Problem 1: Mitarbeiter Akzeptanz

Herausforderung: „Die Kollegen nutzen das neue System nicht„

Lösung: Binden Sie das Team von Anfang an ein. Erklären Sie den persönlichen Nutzen (weniger Stress, schnellere Arbeit). Benennen Sie CRM Champions im Team, die andere unterstützen.

Herausforderung: „Die importierten Daten sind ein Durcheinander“

Lösung: Investieren Sie Zeit in die Datenbereinigung vor dem Import. Definieren Sie klare Namenskonventionen und Pflichtfelder. Nutzen Sie HubSpot Deduplizierung Tools.

Problem 3: Überfrachtung

Herausforderung: „Wir wollen alle Features sofort nutzen“

Lösung: Starten Sie mit den Basisfunktionen (Kontakte, Deals, E Mail). Erweitern Sie schrittweise. Komplexität schreckt ab und führt zu Überforderung.

Problem 4: Fehlende Prozesse

Herausforderung: „Wir wissen nicht, wie wir unsere Abläufe abbilden sollen“

Lösung: Dokumentieren Sie zunächst Ihre bestehenden Prozesse auf Papier. Dann übertragen Sie diese 1:1 in HubSpot Pipelines. Optimieren Sie später.

Problem 5: Keine kontinuierliche Pflege

Herausforderung: „Nach 3 Monaten ist das CRM wieder veraltet“

Lösung: Etablieren Sie feste Datenpflege Routinen. Jeden Freitag 30 Minuten für Aufräumen. Benennen Sie einen Data Owner im Team.

Häufig gestellte Fragen zu CRM im Handwerk

u003cstrongu003eIst HubSpot CRM wirklich kostenlos?u003c/strongu003e Ja, u003cstrongu003eHubSpotu003c/strongu003e bietet dauerhaft eine kostenlose Version mit unbegrenzter Nutzungsdauer und ohne versteckte Kosten. Sie können unbegrenzt viele Kontakte speichern und bis zu 2 Benutzer anlegen. Es gibt keine zeitliche Begrenzung. u003cstrongu003eBrauche ich technisches Wissen?u003c/strongu003e Nein. u003cstrongu003eHubSpotu003c/strongu003e ist bewusst für Nicht Techniker entwickelt. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und deutsche Tutorials helfen beim Einstieg. Die meisten Handwerker sind nach wenigen Stunden u003cstrongu003earbeitsfähigu003c/strongu003e mit dem System. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. u003cstrongu003eWie lange dauert die Einführung?u003c/strongu003e Die Grundeinrichtung dauert wenige Stunden. Bis Ihr Team vollständig u003cstrongu003eproduktivu003c/strongu003e arbeitet, sollten Sie 2 bis 3 Wochen einplanen. Der Aufwand lohnt sich durch langfristige Zeitersparnis. Mit unserem 4 Wochen Plan gelingt die u003cstrongu003eEinführungu003c/strongu003e strukturiert. Alle Daten werden auf Servern in u003cstrongu003eDeutschlandu003c/strongu003e (Frankfurt am Main) gespeichert und unterliegen der DSGVO. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle und können Ihre Daten jederzeit vollständig u003cstrongu003eexportierenu003c/strongu003e. Bei Kündigung werden Ihre Daten auf Wunsch gelöscht. u003cstrongu003eKann ich später upgraden?u003c/strongu003e Ja, ein Upgrade ist jederzeit möglich. Ihre Daten, Einstellungen und u003cstrongu003eKonfigurationenu003c/strongu003e bleiben vollständig erhalten. Sie zahlen nur für zusätzliche Funktionen, die Sie tatsächlich benötigen. Ein Downgrade ist ebenfalls möglich. u003cstrongu003eFunktioniert HubSpot offline?u003c/strongu003e Die Mobile App bietet einen u003cstrongu003eOffline Modusu003c/strongu003e für grundlegende Funktionen. Sie können Notizen erstellen, Kontakte ansehen und Aufgaben bearbeiten. Sobald Sie wieder online sind, synchronisiert die App automatisch alle u003cstrongu003eÄnderungenu003c/strongu003e. HubSpot ist u003cstrongu003eISO 27001 und SOC 2u003c/strongu003e zertifiziert. Alle Datenübertragungen erfolgen SSL verschlüsselt. Zugriffe werden protokolliert. Sie können granulare Berechtigungen vergeben. u003cstrongu003eZwei Faktor Authentifizierungu003c/strongu003e ist verfügbar. u003cstrongu003eKann ich HubSpot mit meiner Buchhaltungssoftware verbinden?u003c/strongu003e Ja, HubSpot bietet u003cstrongu003eIntegrationenu003c/strongu003e mit DATEV, lexoffice, sevDesk und anderen deutschen Buchhaltungsprogrammen. Kundendaten und Rechnungen können automatisch synchronisiert werden. Die Einrichtung dauert etwa 30 Minuten. u003cstrongu003eWas passiert, wenn ich HubSpot nicht mehr nutzen möchte?u003c/strongu003e Sie können jederzeit kündigen. Es gibt keine u003cstrongu003eMindestlaufzeitu003c/strongu003e bei der Free Version. Bei kostenpflichtigen Versionen gelten die vereinbarten Vertragslaufzeiten (meist jährlich). Nach Kündigung können Sie alle Daten exportieren. u003cstrongu003eBietet HubSpot deutschsprachigen Support?u003c/strongu003e Ja, HubSpot bietet u003cstrongu003edeutschen Supportu003c/strongu003e per E Mail und Chat. Die Enterprise Version beinhaltet auch telefonischen Support. Zusätzlich gibt es umfangreiche deutschsprachige Tutorials, Community Foren und die u003cstrongu003eHubSpot Academyu003c/strongu003e mit kostenlosen Schulungen.

Fazit: HubSpot CRM als Wachstumsmotor für Handwerksbetriebe

Die Digitalisierung im Handwerk ist keine Zukunftsvision mehr, sondern Realität. Betriebe, die jetzt in moderne CRM Systeme investieren, sichern sich Wettbewerbsvorteile durch effizientere Prozesse, bessere Kundenbindung und professionelleres Auftreten.

HubSpot CRM bietet Handwerksbetrieben den idealen Einstieg: kostenlos, skalierbar, DSGVO konform und mit allen Funktionen, die im Handwerksalltag wirklich zählen. Die intuitive Bedienung und umfassenden Schulungsmaterialien machen die Einführung auch ohne IT Abteilung möglich.

Die drei vorgestellten Praxisbeispiele zeigen eindrucksvoll: Ob Sanitärfachgeschäft, Bodenleger oder Solaranlagen Installateur, die Investition in ein professionelles CRM zahlt sich durch Zeitersparnis, bessere Auslastung und zufriedenere Kunden schnell aus. Die messbaren Ergebnisse sprechen für sich: 80 Prozent schnellere Durchlaufzeiten, 67 Prozent weniger Zeitaufwand bei Angeboten und bis zu 367 Prozent mehr abgeschlossene Projekte.

Mit HubSpot haben Sie die Flexibilität, klein anzufangen und mit Ihrem Betrieb zu wachsen. Die Free Version bietet bereits einen enormen Mehrwert, und wenn Ihr Unternehmen expandiert, stehen Ihnen mit den Professional und Enterprise Versionen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten offen.

Starten Sie noch heute mit der kostenlosen Version und überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen eines modernen CRM Systems für Ihr Handwerksunternehmen. Die Digitalisierung wartet nicht, aber mit HubSpot haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite.

