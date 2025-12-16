Welches CRM eignet sich am besten für Friseursalons?

Kundenbeziehungen entscheiden über Erfolg oder Misserfolg im Friseurhandwerk. Ein professionelles CRM-System hilft Ihnen als Saloninhaber, Stammkunden systematisch zu pflegen, Terminausfälle zu reduzieren und gezieltes E-Mail-Marketing zu betreiben. Das kostenlose Smart CRM von HubSpot bietet dafür eine leistungsstarke Lösung mit bis zu 1.000 Kontakten und integriertem Newsletter-Tool; ideal für Friseurfachgeschäfte, Barbershops und Kosmetiksalons jeder Größe.

Die deutsche Friseurbranche umfasst über 80.000 Betriebe mit einem Jahresumsatz von rund 7,5 Milliarden Euro. Doch der Wettbewerb ist intensiv und der Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss seine Kundenbeziehungen professionell managen.

Ein CRM-System ist dabei kein Luxus mehr, sondern betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, und zwar vom kleinen Einpersonenbetrieb bis zur Salonkette mit mehreren Standorten.

Dieser Artikel wird Ihnen präsentiert von HubSpot, Ihrem CRM für Friseursalons.

Warum Friseursalons ein CRM-System brauchen

Ein Friseursalon lebt von wiederkehrenden Kunden. Studien zeigen: Eine Steigerung der Kundenbindungsrate um nur 5 Prozent kann den Gewinn um 25 bis 95 Prozent erhöhen. Das verdeutlicht, warum systematisches Kundenbeziehungsmanagement für jeden Friseurladen wirtschaftlich sinnvoll ist.

Ohne digitale Unterstützung verlieren Sie schnell den Überblick. Wann war Frau Müller zuletzt zur Dauerwelle? Welche Haarfarbe bevorzugt Herr Schmidt? Hat Familie Weber die Geburtstagserinnerung erhalten? Welche Kundin hat beim letzten Besuch Interesse an der neuen Keratin-Behandlung gezeigt? Diese Informationen manuell in Karteikarten zu pflegen, kostet Zeit und ist fehleranfällig.

Ein CRM-System erfasst alle Kundeninteraktionen automatisch. Jeder Besuch, jede E-Mail, jeder Anruf wird dokumentiert. So entsteht eine lückenlose Kundenhistorie, die Ihrem Team ermöglicht, jeden Gast persönlich und individuell zu betreuen – unabhängig davon, welcher Mitarbeiter gerade am Stuhl steht.

Die versteckten Kosten ohne digitales Kundenmanagement

Viele Salonbetreiber unterschätzen die Opportunitätskosten eines fehlenden CRM-Systems. Hier einige konkrete Beispiele:

Verpasste Wiederholungsbuchungen: Eine Stammkundin, die normalerweise alle sechs Wochen zum Nachschneiden kommt, wird nicht erinnert. Sie bucht bei der Konkurrenz, weil dort zufällig gerade ein Angebot ins Postfach flatterte.

Geschätzter Verlust: 80 Euro pro verpasstem Termin, bei zehn solcher Fälle pro Monat sind das 800 Euro Umsatzverlust.

Terminausfälle ohne Vorwarnung: Ohne automatisierte Erinnerungen erscheinen durchschnittlich 15 bis 20 Prozent der Kunden nicht zum vereinbarten Termin.

Bei einem Terminwert von 50 Euro und 20 Terminen täglich bedeutet das bis zu 200 Euro täglichen Umsatzverlust.

Ineffiziente Akquise: Sie schalten teure Anzeigen auf Instagram und Facebook, wissen aber nicht, welche Kampagne tatsächlich Neukunden bringt.

Ohne Tracking-Möglichkeiten verbrennen Sie Werbebudget ohne messbaren Return on Investment.

Kundengewinnung im Friseurhandwerk: 7 bewährte Strategien

1. Online-Terminbuchung mit intelligenter Lead-Erfassung

Bieten Sie auf Ihrer Website eine Online-Terminbuchung an. Die Formulare erfassen automatisch Name, E-Mail, Telefonnummer und gewünschte Dienstleistung des Interessenten. Diese Daten fließen direkt in Ihr CRM, wo Sie den neuen Kontakt mit passenden Angeboten ansprechen können.

Besonders clever: Fragen Sie im Buchungsformular nach dem Anlass des Besuchs. Eine Braut, die ihren Probetermin bucht, hat völlig andere Bedürfnisse als eine Studentin, die einen günstigen Haarschnitt sucht. Diese Information ermöglicht Ihnen von Anfang an personalisierte Kommunikation.

2. Empfehlungsprogramme digitalisieren

Zufriedene Stammkunden sind Ihre besten Botschafter. Implementieren Sie ein digitales Empfehlungsprogramm: Für jede erfolgreiche Weiterempfehlung erhält der Bestandskunde einen Rabatt auf den nächsten Besuch.

Das CRM trackt automatisch, welche Neukunden über welchen Empfehler gekommen sind, und Sie können Ihre treuesten Botschafter besonders wertschätzen.

Praxisbeispiel: Ihre langjährige Kundin Frau Becker empfiehlt Sie ihrer neuen Kollegin. Das CRM registriert beim Ersttermin der Kollegin den Empfehlungscode, schreibt Frau Becker automatisch einen 15-Euro-Gutschein gut und informiert sie per E-Mail. So entsteht ein selbstverstärkender Kreislauf zufriedener Kunden.

3. Social-Media-Leads systematisch konvertieren

Ihre Instagram Follower bewundern Ihre Arbeit? Verwandeln Sie Likes in Leads. Verlinken Sie auf ansprechende Landing Pages mit Erstkundenrabatt. Die Formulare auf diesen Seiten übertragen neue Interessenten automatisch in Ihre Kontaktdatenbank und taggen sie mit „Instagram-Lead“ für spätere Analyse.

Besonders für Barbershops und trendbewusste Salons ist dieser Kanal Gold wert. Zeigen Sie Ihre besten Arbeiten, ob Balayage, Fade-Cuts oder kreative Colorationen, und geben Sie interessierten Followern einen klaren nächsten Schritt.

4. Lokales SEO und Google-Bewertungen aktiv managen

Positive Bewertungen bei Google sind digitale Mundpropaganda. Bitten Sie zufriedene Kunden aktiv um Rezensionen. Ein CRM unterstützt Sie dabei, nach jedem Besuch eine automatisierte Feedback-Anfrage zu versenden, aber nur an Kunden, die auch wirklich zufrieden waren.

Wie identifizieren Sie diese? Durch ein kurzes internes Zufriedenheits-Rating, das Ihr Team nach jedem Termin im System hinterlegt. Nur bei positiver Bewertung geht die Bitte um eine Google-Rezension raus. So vermeiden Sie negative öffentliche Bewertungen und sammeln gezielt Lob.

5. Kooperationen mit lokalen Unternehmen

Arbeiten Sie mit Hotels, Hochzeitsplanern, Fotografen oder Boutiquen zusammen. Diese strategischen Partnerschaften bringen hochwertige Neukunden, deren Kontaktdaten Sie systematisch in Ihrem CRM pflegen können.

Beispiel Hotelkooperation: Ein gehobenes Hotel in Ihrer Nähe bietet Gästen einen Exklusiv-Rabatt in Ihrem Salon. Sie erhalten eine Liste interessierter Gäste mit Namen und E-Mail-Adresse, importieren diese ins CRM und senden eine personalisierte Willkommensmail mit Terminvorschlägen. Nach dem Aufenthalt folgt eine Erinnerung: „Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch in unserer Stadt!“

6. Events als Leadmagneten nutzen

Veranstalten Sie Styling-Workshops, After-Work-Events oder Produktvorstellungen in Ihrem Salon. Teilnehmer melden sich über ein Online-Formular an und landen automatisch in Ihrem CRM mit dem Tag „Event-Teilnehmer“. Nach der Veranstaltung folgt eine automatisierte Dankes-Mail mit Terminbuchungs-Link.

7. Gutscheinaktionen mit Tracking

Verkaufen Sie Geschenkgutscheine über Ihre Website? Verknüpfen Sie jeden Kauf mit dem CRM. So wissen Sie nicht nur, wer den Gutschein gekauft hat, sondern können auch den Einlöser als neuen Kontakt erfassen. Eine Woche nach Einlösung folgt automatisch eine E-Mail: „Hat Ihnen Ihr Besuch gefallen? Buchen Sie jetzt Ihren nächsten Termin.“

Kundenbindung: So machen Sie aus Neukunden treue Stammgäste

Personalisierte Terminerinnerungen

Terminausfälle kosten Geld. Mit automatisierten Erinnerungs-E-Mails drei Tage, einen Tag und zwei Stunden vor dem Termin reduzieren Sie No-Shows um bis zu 60 Prozent. Das spart nicht nur Umsatzverluste, sondern zeigt Ihren Kunden auch professionelle Organisation.

Noch wirkungsvoller: Fügen Sie der Erinnerung einen praktischen Mehrwert hinzu. „Übrigens: Kommen Sie mit frisch gewaschenem Haar für optimale Färbeergebnisse“ oder „Bringen Sie gerne Inspirationsbilder mit – wir freuen uns auf Ihre Ideen.“

Nichts wirkt persönlicher als eine Geburtstagsmail mit Rabattgutschein. Das CRM speichert die Geburtstage aller Kontakte und versendet automatisch zum richtigen Zeitpunkt Ihre Glückwünsche, inklusive eines Anreizes für den nächsten Besuch.

Vergessen Sie nicht die Kundenjubiläen: „Liebe Frau Schmidt, heute vor genau einem Jahr haben Sie uns zum ersten Mal besucht. Danke für Ihre Treue! Als kleines Dankeschön schenken wir Ihnen 20 Prozent auf Ihre nächste Behandlung.“

Reaktivierungskampagnen für inaktive Kunden

Ein Kunde war länger als drei Monate nicht mehr da? Das CRM identifiziert diese inaktiven Kontakte und startet automatisch eine Reaktivierungskampagne: „Wir vermissen Sie! Hier ist Ihr persönlicher 15-Prozent-Gutschein.“

Nach einer Woche ohne Reaktion folgt eine zweite Mail: „Ist alles in Ordnung? Wir haben bemerkt, dass Ihr letzter Besuch schon eine Weile her ist. Falls Sie Fragen haben oder wir etwas besser machen können, melden Sie sich gerne.“

Produktempfehlungen basierend auf der Historie

Ihr CRM weiß, dass Frau Schmidt regelmäßig Colorationen bucht? Dann informieren Sie sie per E-Mail über neue Pflegeprodukte für coloriertes Haar. Solche datenbasierten Empfehlungen steigern den Zusatzverkauf erheblich.

Das funktioniert auch für Dienstleistungen: Ein Kunde, der bisher nur Herrenschnitte gebucht hat, erhält eine Information über Ihren neuen Bart-Trimm-Service. Eine Kundin, die regelmäßig Föhnfrisuren bucht, wird auf das neue Updo-Angebot aufmerksam gemacht.

Saisonale Kampagnen automatisieren

Das CRM ermöglicht Ihnen, saisonale Kampagnen weit im Voraus zu planen und automatisch zu versenden:

Januar: „Neues Jahr, neuer Look? Starten Sie frisch mit unserer Typberatung“

„Neues Jahr, neuer Look? Starten Sie frisch mit unserer Typberatung“ März/April: „Osterspecial: Buchen Sie jetzt Ihren Termin für die Feiertage“

„Osterspecial: Buchen Sie jetzt Ihren Termin für die Feiertage“ Mai/Juni: „Sommerfit? Highlights, die in der Sonne strahlen“

„Sommerfit? Highlights, die in der Sonne strahlen“ August/September: „Back to Business: Professionelles Styling für den beruflichen Auftritt“

„Back to Business: Professionelles Styling für den beruflichen Auftritt“ November/Dezember: „Weihnachtsfeier-Styling: Glänzen Sie auf jeder Party“

Lebensnahe Szenarien: So nutzen erfolgreiche Salons ihr CRM

Szenario 1: Die Brautfrisuren-Saison

Die Hochzeitssaison von Mai bis September ist für viele Salons die umsatzstärkste Zeit. Ein CRM macht den Unterschied zwischen Chaos und reibungslosem Ablauf.

Ausgangssituation: Braut Lisa meldet sich im Januar für einen Probetermin im Juni an. Die Hochzeit ist im August.

Ohne CRM: Der Probetermin wird in den Kalender eingetragen. Vielleicht erinnert sich jemand an die Details, vielleicht nicht. Die Kommunikation läuft über WhatsApp, E-Mail und Telefon – nichts ist zentral dokumentiert.

Mit CRM: Lisas Kontakt wird angelegt mit allen relevanten Informationen: Hochzeitsdatum, Stilpräferenzen (romantisch, modern, vintage), Haarlänge, Allergien. Der Probetermin ist verknüpft, ebenso der finale Hochzeitstermin.

Drei Monate vor der Hochzeit geht automatisch eine Erinnerung raus: „Liebe Lisa, Ihre Hochzeit rückt näher! Lassen Sie uns den finalen Look besprechen.“ Nach der Hochzeit folgt eine Glückwunschmail – und ein Jahr später: „Alles Gute zum ersten Hochzeitstag! Gönnen Sie sich eine Auszeit bei uns.“

Besonders wertvoll: Das CRM erinnert Sie auch an die Brautjungfern und die Brautmutter, die beim Probetermin dabei waren. Diese werden ebenfalls als Kontakte angelegt und erhalten passende Angebote.

Szenario 2: Late-Night-Schneiden und After-Work-Events

Immer mehr Salons bieten Abendtermine für Berufstätige an. Das CRM hilft, diese Zielgruppe gezielt anzusprechen.

Das Konzept: Jeden ersten Donnerstag im Monat öffnen Sie von 18 bis 22 Uhr für ein „Late Night Styling“-Event. Kunden buchen ihre Termine, genießen ein Glas Sekt und entspannte Atmosphäre.

CRM-Unterstützung: Alle Kunden, die in der Vergangenheit Abendtermine gebucht haben, werden automatisch mit dem Tag „After-Work-Kunde“ versehen. Drei Wochen vor jedem Late-Night-Event erhalten genau diese Kontakte eine exklusive Einladung: „Unser nächstes Late Night Styling steht bevor – sichern Sie sich Ihren Platz!“

Nach dem Event erfasst das System, wer tatsächlich da war. Diese Teilnehmer erhalten eine Follow-up-Mail mit Produktempfehlungen für die Looks, die an dem Abend besonders gefragt waren.

Szenario 3: Fashion-Show und Styling-Kooperation

Ein lokales Modegeschäft plant eine Frühjahrs-Modenschau und fragt an, ob Sie für das Haarstyling der Models sorgen können. Eine perfekte Marketingchance – wenn Sie sie richtig nutzen.

Vorbereitung mit CRM: Sie legen ein Event „Modenschau Boutique Schmidt“ im System an. Alle beteiligten Models werden als Kontakte erfasst. Während der Vorbereitungen dokumentieren Sie, welche Looks Sie bei wem umgesetzt haben, inklusive Fotos (mit Einwilligung).

Am Event-Tag: Die Gäste der Modenschau können sich über einen QR-Code für Ihren Newsletter anmelden. Versprechen: „Erhalten Sie exklusive Styling-Tipps und 15 Prozent Rabatt auf Ihren ersten Besuch.“

Nach dem Event: Alle neuen Leads erhalten eine automatische Willkommensmail mit Bildern von der Show: „So haben wir die Models gestylt – möchten Sie auch strahlen? Buchen Sie jetzt.“ Die Models selbst bekommen eine persönliche Nachricht mit ihren individuellen Fotos.

Szenario 4: Der Barbershop mit Herrenstammtisch

Ein klassischer Barbershop lebt von einer besonderen Atmosphäre und treuer Stammkundschaft. Das CRM hilft, diese Community zu pflegen.

Das Konzept: Einmal im Monat findet der „Gentlemen’s Evening“ statt – Rasur, Whisky-Tasting und gute Gespräche. Ein exklusives Event nur für Stammkunden.

CRM-Einsatz: Kunden, die mindestens fünfmal im letzten Jahr da waren und einen Mindestumsatz von 200 Euro generiert haben, werden automatisch als „VIP-Gentleman“ getaggt. Nur diese Gruppe erhält die Einladung zum monatlichen Event.

Die Anmeldung läuft über ein Formular, das die Teilnahme bestätigt und automatisch eine Kalendereinladung versendet. Nach dem Event erhalten alle Teilnehmer eine Dankes-Mail mit dem nächsten Termin und einen Link zum neuen Bartpflege-Öl, das vorgestellt wurde.

Szenario 5: Kinderhaarschnitte und Familien-Marketing

Familien sind eine wertvolle Kundengruppe, wenn man sie denn richtig anspricht. Ein CRM ermöglicht familienübergreifendes Marketing.

Die Situation: Mutter Sabine bringt ihren sechsjährigen Sohn Tim zum ersten Haarschnitt. Im CRM wird Tims Kontakt angelegt und mit Sabines Kontakt verknüpft (Beziehung: Mutter-Kind).

Automatische Erinnerungen: Acht Wochen nach Tims Termin erhält Sabine eine E-Mail: „Ist es Zeit für Tims nächsten Haarschnitt?

Buchen Sie direkt online.“ Das System erkennt, dass Kinder-Haare schneller wachsen und passt den Erinnerungszyklus entsprechend an.

Familienangebote: Zum Schulanfang erhalten alle Familien mit Kindern im Schulalter eine spezielle Kampagne: „Back-to-School-Special: Komplettes Styling für den großen Tag, für Kids und Eltern.“

Szenario 6: VIP-Kundenbetreuung für Top-Kunden

Nicht alle Kunden sind gleich wertvoll. Die oberen 20 Prozent Ihrer Kundschaft generieren oft 80 Prozent des Umsatzes. Diese VIPs verdienen besondere Aufmerksamkeit.

Automatische Segmentierung: Das CRM identifiziert automatisch Kunden mit überdurchschnittlichem Jahresumsatz (z.B. über 500 Euro) und regelmäßigen Besuchen (mindestens alle sechs Wochen). Diese erhalten den Status „Premium-Kunde“.

VIP-Vorteile:

Bevorzugte Terminvergabe bei hoher Auslastung

Exklusive Vorschau auf neue Behandlungen

Einladungen zu Produktvorstellungen

Persönliche Geburtstagsüberraschung im Salon (nicht nur per Mail)

im Salon (nicht nur per Mail) Jahresrückblick: „Liebe Frau Müller, 2024 haben wir gemeinsam 8 traumhafte Looks kreiert…“

Szenario 7: Schulungen und Workshops als Umsatzbringer

Bieten Sie Styling-Workshops für Endkunden an? Das CRM macht die Organisation zum Kinderspiel.

Workshop-Beispiel: „Locken wie vom Profi – Styling-Workshop für Zuhause“ – ein zweistündiger Kurs für maximal acht Teilnehmerinnen.

CRM-gestützte Organisation:

Alle Kundinnen mit lockigem oder welligem Haar (Information aus der Kundenhistorie) erhalten eine Einladung zum Workshop Anmeldung über ein Online-Formular mit automatischer Teilnehmerbestätigung Erinnerungsmail eine Woche und einen Tag vorher Nach dem Workshop: Feedback-Formular und Angebot für Produkte, die verwendet wurden Drei Monate später: Einladung zum Aufbau-Workshop „Festtagsfrisuren selbst gestylt“

Szenario 8: Notfall-Management und kurzfristige Lücken

Es ist Mittwoch, 14 Uhr. Ein Kunde hat abgesagt, Sie haben eine 90-minütige Lücke im Kalender. Was tun?

Mit CRM: Sie erstellen eine schnelle Kampagne an alle Kunden im Umkreis von fünf Kilometern, die in den letzten drei Monaten bei Ihnen waren: „Spontan Zeit? Wir haben heute um 15 Uhr noch einen Termin frei – 20 Prozent Rabatt für Schnellentschlossene!“

Diese Nachricht geht per E-Mail raus, erreicht vielleicht 50 Kontakte, von denen 15 die Mail öffnen. Wenn nur eine Person zuschlägt, ist die Lücke gefüllt. Und Sie haben den Umsatzverlust minimiert.

Szenario 9: Produktverkauf und Cross-Selling

Der Verkauf von Pflegeprodukten ist für viele Salons ein wichtiges zweites Standbein. Das CRM hilft, den richtigen Kunden das richtige Produkt anzubieten.

Datenbasiertes Cross-Selling: Nach jeder Behandlung dokumentiert Ihr Team, welche Produkte verwendet wurden. Das CRM erkennt Muster: Kundin Schmidt bekommt regelmäßig Glossing-Behandlungen, hat aber noch nie das passende Pflege-Shampoo gekauft.

Zwei Wochen nach dem nächsten Termin erhält sie eine Mail: „Damit Ihr Glossing-Glanz lange hält: Unser Colour-Care-Shampoo – exklusiv für Sie mit 10 Prozent Nachlass.“

Szenario 10: Influencer- und Blogger-Kooperationen

Lokale Influencer und Blogger können wertvolle Reichweite bringen. Das CRM hilft, diese Beziehungen professionell zu managen.

Influencer-Programm: Sie laden ausgewählte lokale Influencer zu kostenlosen Treatments ein. Im Gegenzug posten sie über ihre Erfahrung.

CRM-Dokumentation:

Kontakt wird mit Tag „Influencer“ versehen

Reichweite und Plattformen werden notiert

Alle gebuchten und geschenkten Termine werden dokumentiert

werden dokumentiert Nach jedem Besuch: Tracking, ob und wie gepostet wurde

Jährliche Auswertung: Welcher Influencer brachte wie viele Neukunden?

Warum E-Mail-Marketing für Friseursalons unverzichtbar ist

Newsletter sind einer der effektivsten Marketingkanäle für lokale Dienstleister. Die durchschnittliche Öffnungsrate liegt laut Inxmail E-Mail-Marketing-Benchmark 2025 bei 24,4 Prozent, das ist deutlich höher als die organische Reichweite in sozialen Netzwerken, die oft unter 5 Prozent liegt.

Für Ihren Friseursalon bedeutet das: Bei einem Verteiler von 500 Kontakten öffnen statistisch über 120 Empfänger Ihre Nachricht. Bei vier Newslettern pro Monat erreichen Sie Ihre Kundschaft regelmäßig mit relevanten Inhalten, ohne von Algorithmus-Änderungen abhängig zu sein.

Die richtige Frequenz finden

Zu viele Mails nerven, zu wenige werden vergessen. Die goldene Mitte für Friseursalons liegt bei zwei bis vier Newslettern pro Monat. Das könnte so aussehen:

Woche 1: Monatlicher Hauptnewsletter mit Trends, Tipps und Angeboten

Monatlicher Hauptnewsletter mit Trends, Tipps und Angeboten Woche 2: Event-Einladung oder saisonales Special

Event-Einladung oder saisonales Special Woche 3: Produkt-Highlight oder Styling-Tutorial

Produkt-Highlight oder Styling-Tutorial Woche 4: Last-Minute-Angebote für freie Termine

Betreffzeilen, die geöffnet werden

Die Betreffzeile entscheidet über Öffnung oder Papierkorb. Hier einige bewährte Formulierungen für Friseursalons:

DO

„Frau Schmidt, Ihr Sommerlook wartet auf Sie“

„Nur noch 3 Termine diese Woche frei“

„Das Geheimnis glänzender Haare (+ 15% Rabatt)“

„Neu: Abendtermine jeden Donnerstag“

DON’T

„Newsletter März 2025″ (zu generisch)

„Angebote! Rabatte! Jetzt buchen!“ (zu werblich)

„Betreff“ (ja, das kommt vor)

Besonders wirkungsvoll sind personalisierte Betreffzeilen. Studien zeigen, dass E-Mails mit dem Namen des Empfängers im Betreff eine um 62 Prozent höhere Öffnungswahrscheinlichkeit haben.

Newsletter-Inhalte, die ankommen

Was Ihre Kunden lesen wollen:

Trend-Vorschauen: Was kommt nächste Saison?

Styling-Tipps für Zuhause

Vorher-Nachher-Transformationen (mit Kundeneinwilligung)

Team-Vorstellungen und persönliche Geschichten

Exklusive Angebote nur für Newsletter-Abonnenten

Was Sie vermeiden sollten:

Reine Werbung ohne Mehrwert

Zu lange Texte (optimal: 200-400 Wörter)

Zu viele verschiedene Themen in einer Mail

Stockfotos statt eigener Bilder

HubSpot: Die beste Wahl für Friseurbetriebe

Warum empfehlen wir gerade HubSpot für Salons, Barbershops und Friseurläden? Die Antwort liegt in der Kombination aus Funktionsumfang, Benutzerfreundlichkeit und Kosten.

Kostenlose Funktionen im Überblick

Funktion Umfang in der Free-Version Kontakte Bis zu 1.000 Nutzer 2 kostenlose Nutzer E-Mail-Versand 2.000 pro Monat Landing Pages Unbegrenzt Formulare Unbegrenzt Live-Chat Inklusive Benutzerdefinierte Felder 10 Eigenschaften Datenspeicherung EU-Server verfügbar

Für deutsche Salonbetreiber besonders relevant: Die Plattform bietet europäische Rechenzentren. Im kostenlosen Tarif werden Ihre Kundendaten auf US-Servern gespeichert. Ab dem Starter Tarif können Daten auf EU-Servern, bzw. deutschen Servern gespeichert werden. Das vereinfacht die DSGVO-Compliance erheblich und schafft Vertrauen bei datenschutzbewussten Kunden.

Zusätzliche DSGVO-Features:

Cookie-Banner-Integration für Ihre Website

für Ihre Website Opt-in-Verwaltung für Newsletter-Anmeldungen

Einfache Datenexport-Funktion für Auskunftsanfragen

Dokumentierte Einwilligungen für jeden Kontakt

Nahtlose Integration von CRM und Marketing

Anders als viele Konkurrenzprodukte verbindet das System Kontaktverwaltung und E-Mail-Marketing in einer einzigen Oberfläche. Sie müssen keine separaten Tools verknüpfen oder Daten zwischen verschiedenen Systemen synchronisieren. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.

Skalierbarkeit für wachsende Salons

Starten Sie kostenlos und wachsen Sie mit der Plattform. Wenn Ihr Salon expandiert, können Sie jederzeit auf kostenpflichtige Pakete upgraden:

Starter (ab 15 Euro/Monat): Mehr Kontakte, erweitertes Reporting, kein Branding

(ab 15 Euro/Monat): Mehr Kontakte, erweitertes Reporting, kein Branding Professional (ab 800 Euro/Monat): Vollständige Marketing-Automatisierung, A/B-Tests

(ab 800 Euro/Monat): Vollständige Marketing-Automatisierung, A/B-Tests Enterprise: Für Salonketten mit komplexen Anforderungen

Wichtig: Ihre Daten bleiben erhalten, es gibt keine Migration beim Upgrade. Alles baut aufeinander auf.

Vergleich: CRM-Systeme für die Friseurbranche

Kriterium HubSpot Free Zoho Free Bitrix24 Free Kostenlose Kontakte 1.000 500 Unbegrenzt Kostenlose Nutzer 2 3 Unbegrenzt E-Mail-Marketing 2.000/Monat 1.000/Tag Begrenzt EU-Datenspeicherung Ja Bedingt Ja Deutscher Support Ja Eingeschränkt Nein Lernkurve Niedrig Mittel Hoch Mobile App Ja Ja Ja Landing Page Builder Ja Eingeschränkt Ja

Bitrix24 punktet zwar mit unbegrenzten Kontakten, doch die Benutzeroberfläche ist deutlich komplexer. Für einen Saloninhaber, der sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren möchte, ist eine intuitive Bedienung entscheidend. Zoho bietet weniger Kontakte in der kostenlosen Version und der deutschsprachige Support ist eingeschränkt verfügbar.

HubSpot überzeugt durch die beste Balance aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Die Einrichtung gelingt in wenigen Minuten, und die deutschsprachige Oberfläche erleichtert den Einstieg erheblich.

Praktisches Beispiel: Eine Woche im digitalisierten Friseursalon

Montag: Wochenstart mit Überblick

7:30 Uhr // Vor der Salonöffnung prüfen Sie das Dashboard. Die Wochenübersicht zeigt: 58 Termine sind gebucht, Auslastung liegt bei 72 Prozent. Das System markiert drei Lücken am Mittwochnachmittag – ideal für eine spontane Aktion.

8:00 Uhr // Der automatisierte Wochenbericht ist per E-Mail eingegangen: Letzte Woche wurden 12 Neukunden gewonnen, die Öffnungsrate des Newsletters lag bei 28 Prozent, drei Kunden haben sich aus dem Verteiler abgemeldet (normal bei diesem Versandvolumen).

10:30 Uhr // Eine neue Terminanfrage kommt über die Website. Das System zeigt: Die Kundin hat bereits dreimal gebucht, aber immer wieder storniert. Ein Hinweis erscheint: „Achtung: Stornierungsquote 100%„. Sie entscheiden, telefonisch zu bestätigen.

Dienstag: Kundenservice auf neuem Level

9:00 Uhr // Eine Stammkundin ruft an. Bevor Sie „Guten Morgen“ sagen können, zeigt das System: Frau Weber, letzte Buchung vor drei Wochen (Strähnen + Schnitt), bevorzugter Stylist: Julia, allergisch gegen Ammoniakfarben. Das Gespräch verläuft persönlich und informiert.

11:30 Uhr // Ein Neukunde betritt den Salon. Gebucht über Instagram, der Erstkundenrabatt wurde angewendet. Das System zeigt: Er hat sich für einen „Fade + Beard Trim“ angemeldet und ein Inspirationsbild hochgeladen. Ihr Mitarbeiter weiß sofort Bescheid.

15:00 Uhr // Zeit für die Mittwoch-Lücken-Kampagne. Sie erstellen eine schnelle E-Mail an alle Kunden, deren letzter Besuch vier bis sechs Wochen her ist: „Spontan Zeit morgen? Wir haben noch Termine frei – und schenken Ihnen eine Kopfmassage dazu.“

Mittwoch: Reaktionen und Reaktivierung

8:30 Uhr // Die Schnellkampagne von gestern hat zwei Buchungen generiert. Eine Lücke ist noch frei, aber besser als drei.

12:00 Uhr // Das System zeigt eine Aufgabe: „Reaktivierungskampagne prüfen“. Fünf Kunden, die seit über vier Monaten nicht mehr da waren, haben auf die automatische Reaktivierungsmail nicht reagiert. Sie entscheiden: Eine persönliche Nachricht an die drei treuesten davon, die anderen verbleiben im automatischen Flow.

16:00 Uhr // Ein Anruf: Frau Schmidt, VIP-Kundin, braucht dringend einen Termin für Freitag – eigentlich sind Sie voll. Das CRM zeigt: Jahresumsatz 680 Euro, seit fünf Jahren Stammkundin. Sie verschieben einen weniger dringenden Termin und machen es möglich.

Donnerstag: Late Night Styling

18:00 Uhr // Das monatliche Late-Night-Event beginnt. Die Teilnehmerliste wurde automatisch erstellt, alle haben eine Erinnerung mit Parkhinweisen erhalten.

19:30 Uhr // Zwischen den Terminen dokumentieren Sie die Looks im System. Eine Kundin hat sich für eine dramatische Typveränderung entschieden – Sie machen Fotos (mit Einwilligung) für Social Media und das CRM.

22:00 Uhr // Zum Abschluss ein kurzer Blick ins Dashboard: Acht Kunden betreut, drei neue Newsletter-Anmeldungen über den QR-Code im Salon, ein Produktverkauf von 75 Euro.

Freitag: Hochzeitsvorbereitung

10:00 Uhr // Braut-Probetermin. Das CRM zeigt alle Details: Hochzeit am 15. Juli, Motto „Boho-Romantik“, zwei Brautjungfern werden ebenfalls gestylt, Budget für Accessoires vorhanden. Sie haben sich optimal vorbereitet.

12:00 Uhr // Nach dem Termin aktualisieren Sie die Kundenakte: Drei Looks wurden getestet, Entscheidung für Variante 2 (Fotos angehängt), finale Produkte notiert. Der Hochzeitstermin ist mit allen Details verknüpft.

16:00 Uhr // Der wöchentliche Newsletter geht raus. Thema: „Sommertrends 2025 – Diese Schnitte sind jetzt angesagt“. 487 Empfänger, die Kampagne wurde bereits vor zwei Wochen vorbereitet und heute automatisch versendet.

Samstag: Hochbetrieb mit System

9:00 Uhr // Samstag ist der umsatzstärkste Tag. Das Team hat die Tagesliste mit allen relevanten Kundeninfos ausgedruckt: Präferenzen, Allergien, offene Rechnungen, besondere Hinweise.

11:30 Uhr // Eine Kundin fragt nach einem Produkt, das sie beim letzten Mal gekauft hat. Ein Blick ins System: „Olaplex Nr. 3, gekauft am 15. Januar“. Sie wissen sofort Bescheid.

14:00 Uhr // Zwischen zwei Terminen erfassen Sie eine Google-Bewertung, die gerade eingegangen ist: 5 Sterne, begeisterter Text. Das CRM speichert den Link – perfekt für den nächsten Newsletter als Social Proof.

17:00 Uhr // Wochenabschluss. Das System zeigt: 127 Termine in dieser Woche, Umsatz 15 Prozent über dem Vormonat, drei No-Shows (unter dem Durchschnitt dank Erinnerungsmails), 12 Produktverkäufe.

In 7 Schritten zum digitalen Kundenmanagement

Schritt 1: Kostenlos registrieren

Besuchen Sie die CRM-Seite und erstellen Sie einen Account. Die Registrierung dauert weniger als fünf Minuten und erfordert lediglich eine E-Mail-Adresse. Keine Kreditkarte, keine versteckten Kosten.

Schritt 2: Grundeinstellungen anpassen

Passen Sie die Oberfläche an Ihre Bedürfnisse an. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für salon-spezifische Informationen:

Haartyp (glatt, wellig, lockig)

Bevorzugter Stylist

Allergien/Unverträglichkeiten

Kommunikationspräferenz (E-Mail, SMS, Telefon)

Schritt 3: Bestehende Kontakte importieren

Laden Sie Ihre vorhandenen Kundendaten als CSV-Datei hoch. Das System führt Sie durch den Import und ordnet die Felder automatisch zu. Achten Sie auf DSGVO-konforme Einwilligungen – importieren Sie nur Kontakte, die nachweislich zugestimmt haben.

Schritt 4: Formulare auf Ihrer Website einbinden

Erstellen Sie ein Anmeldeformular für den Newsletter und ein Terminbuchungsformular. Diese lassen sich per Embed-Code einfach in jede Website integrieren – auch ohne Programmierkenntnisse.

Schritt 5: E-Mail-Vorlagen erstellen

Gestalten Sie Vorlagen für die wichtigsten Anlässe:

Terminerinnerung (3 Tage, 1 Tag, 2 Stunden vorher)

Willkommensmail für Neukunden

Geburtstagsgruß mit Gutschein

Reaktivierungsmail für inaktive Kunden

Feedback-Anfrage nach dem Besuch

Der Drag-and-Drop-Editor ermöglicht professionelle Designs ohne technische Vorkenntnisse.

Schritt 6: Automatisierungen einrichten

Definieren Sie Auslöser für automatische Aktionen:

Geburtstag in drei Tagen → Geburtstagsmail

Letzter Besuch vor 90 Tagen → Reaktivierungskampagne

Neuanmeldung über Website → Willkommensserie (3 E-Mails über 2 Wochen)

(3 E-Mails über 2 Wochen) Termin in 24 Stunden → Erinnerungsmail

Diese Workflows laufen im Hintergrund und sparen täglich Zeit.

Schritt 7: Team schulen und loslegen

Nehmen Sie sich einen Vormittag Zeit, um Ihr Team in das System einzuführen. Die wichtigsten Punkte:

Wie lege ich einen neuen Kontakt an?

Wie füge ich Notizen zu einem Besuch hinzu?

Wie finde ich die Kundenhistorie ?

? Was bedeuten die verschiedenen Tags?

Nach einer Woche Eingewöhnung wird das CRM zur Selbstverständlichkeit.

FAQ: Häufige Fragen zu CRM für Friseursalons

Ist ein CRM-System für einen kleinen Friseurladen überhaupt sinnvoll? Ja, gerade kleine Betriebe profitieren enorm. Ein Einzelunternehmer mit 200 Stammkunden kann durch systematische Kundenpflege den Umsatz pro Kunde deutlich steigern. Die kostenlose Version von HubSpot reicht für die meisten Friseurfachgeschäfte völlig aus und erfordert keine IT-Kenntnisse. Tatsächlich ist der ROI bei kleinen Salons oft höher, weil jeder einzelne Kunde mehr ins Gewicht fällt. Wie lange dauert die Einrichtung eines CRM-Systems? Die Basiseinrichtung von HubSpot dauert etwa 30 bis 60 Minuten. Sie registrieren sich, importieren vorhandene Kontakte und erstellen erste E-Mail-Vorlagen. Die vollständige Integration mit Website, Buchungssystem und allen Automatisierungen kann einige Tage bis zwei Wochen in Anspruch nehmen, je nachdem, wie viel Sie von Anfang an automatisieren möchten. Bei Nutzung europäischer Rechenzentren erfüllen Sie die wesentlichen Anforderungen der DSGVO. Achten Sie zusätzlich auf rechtskonforme Einwilligungserklärungen bei der Datenerhebung, bieten Sie Ihren Kunden eine einfache Abmeldemöglichkeit, und dokumentieren Sie alle Einwilligungen im System. Bei Auskunftsanfragen können Sie die Kundendaten aus HubSpot mit wenigen Klicks exportieren. Funktioniert das HubSpot-CRM auch auf dem Smartphone? Ja, es gibt mobile Apps für iOS und Android. Sie können Kundendaten abrufen, Notizen hinzufügen, E-Mails versenden und sogar Termine verwalten – direkt am Frisierstuhl oder unterwegs. Das ist besonders praktisch für mobile Friseure und Barber, die Hausbesuche anbieten, sowie für Saloninhaber, die auch außerhalb der Arbeitszeiten den Überblick behalten möchten. Kann ich das System später erweitern, wenn mein Salon wächst? Absolut. Die kostenlose Version von HubSpot ist der Einstiegspunkt. Bei Bedarf können Sie auf kostenpflichtige Pakete upgraden, die erweiterte Automatisierungen, mehr Nutzer, detaillierteres Reporting und zusätzliche Funktionen wie A/B-Tests bieten. Ihre Daten bleiben vollständig erhalten, kein Neustart nötig. Viele erfolgreiche Salons starten kostenlos und wachsen organisch in die höheren Pakete. Wie unterscheidet sich ein Friseur-CRM von einer normalen Terminverwaltung? Eine reine Terminverwaltung zeigt nur wann ein Kunde kommt. Ein CRM wie HubSpot zeigt zusätzlich: Welche Dienstleistungen wurden gebucht?

Welche Produkte gekauft?

Wie reagiert der Kunde auf E-Mails?

Über welchen Kanal kam er ursprünglich?

Welche Präferenzen und Einschränkungen gibt es? Diese 360-Grad-Sicht ermöglicht personalisiertes Marketing, besseren Service und letztlich höhere Kundenbindung und Umsätze.

Die häufigsten (vermeidbaren) Fehler bei der CRM-Einführung

Fehler 1: Zu viel auf einmal wollen

Viele Saloninhaber versuchen, vom ersten Tag an alle Funktionen zu nutzen. Das führt zu Überforderung und Frust. Besser: Starten Sie mit den Basics (Kontaktverwaltung, einfache E-Mails) und erweitern Sie schrittweise.

Ein CRM ist nur so gut wie die Daten darin. Achten Sie von Anfang an auf vollständige und korrekte Einträge. Ein Kontakt ohne E-Mail-Adresse ist für Ihr E-Mail-Marketing wertlos. Ein falsch geschriebener Name wirkt unprofessionell in der Anrede.

Fehler 3: Das Team nicht einbinden

Wenn nur Sie selbst das System nutzen, verlieren Sie den größten Vorteil: die teamweite Kundenkenntnis. Schulen Sie alle Mitarbeiter und machen Sie die CRM-Nutzung zum Teil des täglichen Arbeitsablaufs.

Fehler 4: Automatisierungen ohne Kontrolle

Automatische E-Mails sind praktisch, aber gefährlich, wenn sie falsch konfiguriert sind. Testen Sie jede Automatisierung gründlich, bevor Sie sie aktivieren. Nichts ist peinlicher als eine Geburtstagsmail am falschen Tag.

Das CRM liefert wertvolle Insights, aber nur wenn Sie diese auch nutzen. Planen Sie wöchentlich 30 Minuten ein, um Berichte zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten. Welche Kampagne funktioniert? Welche nicht? Wo sind Verbesserungspotenziale?

Fazit: Jetzt mit professionellem Kundenmanagement von HubSpot durchstarten

Die Digitalisierung der Kundenbeziehungen ist für Friseursalons, Barbershops und Kosmetiksalons kein optionales Extra mehr. In einem Markt mit über 80.000 Betrieben und intensivem Wettbewerb entscheidet die Qualität der Kundenbindung über langfristigen Erfolg.

Ein CRM-System wie das kostenlose Angebot von HubSpot mit integriertem Newsletter-Tool bietet alles, was Sie brauchen: strukturierte Kontaktverwaltung, automatisiertes E-Mail-Marketing, datenbasierte Erkenntnisse über Ihre Kunden und professionelle Kommunikation auf Knopfdruck. Die Daten liegen sicher auf EU-Servern, die Einrichtung gelingt ohne technisches Vorwissen, und die Skalierbarkeit wächst mit Ihrem Salon.

Ob Brautfrisuren-Saison, Late-Night-Events, Produktverkauf oder Stammkunden-Reaktivierung – mit dem richtigen System haben Sie alle Werkzeuge in der Hand, um Ihre Kunden zu begeistern und Ihren Umsatz nachhaltig zu steigern.

Starten Sie heute: Registrieren Sie sich kostenlos und verwandeln Sie Ihren Friseurladen in einen digitalisierten Betrieb mit professionellem Kundenbeziehungsmanagement. Ihre Stammkunden werden den Unterschied merken – und Ihre Kasse wird es Ihnen danken.

Quellen:

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH): Betriebszahlen Friseurhandwerk 2024

imSalon.de: Friseurmarkt Deutschland in Zahlen

Statista: Friseurhandwerk in Deutschland – Umsatzentwicklung und Branchendaten

Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigtenstatistik Friseurgewerbe 2024

Inxmail: E-Mail-Marketing-Benchmark 2025

Freshworks: CRM und Kundenbindung – Studie

FasterCapital: Bedeutung der Kundenbindung in der CRM-Strategie

HubSpot: Produkt- und Service-Katalog

GetResponse: E-Mail-Marketing-Benchmarks 2024