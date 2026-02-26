Desk Sharing im Start-up: Braucht wirklich jeder einen Schreibtisch?

Spoiler: Nein. Aber jeder braucht eine gute App. Sie leiten ein wachsendes Start-up mit Teams in Berlin, Barcelona und Singapur. Jeden Monat kommen neue Leute dazu. Gleichzeitig sitzen Ihre Büros nur zur Hälfte voll, weil die andere Hälfte der Belegschaft gerade im Homeoffice arbeitet, beim Kunden sitzt oder aus einer anderen Zeitzone zugeschaltet ist. Kennen Sie das? Dann wird dieser Ratgeber für Sie zum Pflichtprogramm.

Das Wichtigste in Kürze

Desk Sharing spart multinationalen Start-ups bis zu 30 % der Büroflächenkosten , weil nie alle Mitarbeitenden gleichzeitig vor Ort sind

, weil nie alle Mitarbeitenden gleichzeitig vor Ort sind Rund 75 % der Beschäftigten in Europa bevorzugen hybride Arbeitsmodelle. Desk Sharing macht diesen Wunsch operativ umsetzbar

in Europa bevorzugen hybride Arbeitsmodelle. Desk Sharing macht diesen Wunsch operativ umsetzbar Der Erfolg steht und fällt mit drei Bausteinen : einer professionellen Buchungssoftware, verbindlichen Spielregeln und einer Führungskultur, die Flexibilität vorlebt

: einer professionellen Buchungssoftware, verbindlichen Spielregeln und einer Führungskultur, die Flexibilität vorlebt Kulturelle Unterschiede an internationalen Standorten erfordern globale Standards mit lokaler Anpassung

Was bedeutet Desk Sharing konkret für Ihr Unternehmen?

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Ihr Start-up NovaBridge Technologies hat seinen Hauptsitz in Berlin-Kreuzberg, eine Entwicklungsabteilung in Barcelona und ein Sales-Team in Singapur. Insgesamt 180 Mitarbeitende, Tendenz steigend. Das Berliner Büro bietet Platz für 120 Personen. Tatsächlich sind an einem durchschnittlichen Dienstag aber nur 75 davon besetzt.

Desk Sharing löst genau dieses Missverhältnis zwischen vorhandenen Arbeitsplätzen und tatsächlicher Nutzung. Statt jedem Teammitglied einen festen Schreibtisch zuzuweisen, teilen sich mehrere Personen die vorhandenen Plätze. Wer ins Büro kommt, bucht vorab per App einen freien Arbeitsplatz. Wer im Homeoffice bleibt, gibt den Platz für andere frei.

Das Konzept stammt übrigens nicht aus dem Silicon Valley, sondern von der Seefahrt. Matrosen teilten sich an Bord ihre Schlafkojen, weil in Schichten gearbeitet wurde. Heute nennt man das professioneller. Aber das Prinzip ist identisch.

Welche Vorteile bringt Desk Sharing gerade für multinationale Start-ups?

Für ein Unternehmen wie NovaBridge, das schnell wächst und gleichzeitig an drei Standorten operiert, ergeben sich Vorteile auf mehreren Ebenen.

Desk Sharing fördert den spontanen Austausch zwischen Abteilungen. Wer täglich neben anderen Kolleginnen und Kollegen sitzt, entwickelt neue Perspektiven und stärkere Netzwerke.

Die harte Währung: Kostenersparnis

Der offensichtlichste Vorteil liegt im Budget. Laut einer CBRE-Studie aus dem Jahr 2024 planen Unternehmen weltweit, ihre Büroflächen um bis zu 30 % zu reduzieren. In Deutschland liegen die Einsparungen durch intelligente Hybridstrategien bei durchschnittlich 24 %. Für NovaBridge mit einem Berliner Büro zu 20 Euro pro Quadratmeter Nettomiete bedeutet das eine potenzielle Ersparnis von mehreren zehntausend Euro im Jahr. Geld, das direkt in Produktentwicklung oder Gehälter fließen kann.

Flächeneinsparungen zwischen 10 und 20 % sind bei Desk Sharing keine Seltenheit. Die Mietkosten sinken, die Energiekosten ebenfalls, und die Investitionen in Büromöbel reduzieren sich proportional.

Flexibilität als Recruiting-Vorteil

Drei von vier Beschäftigten in Europa wünschen sich ein hybrides Arbeitsmodell. Das zeigt eine McKinsey-Umfrage deutlich. Für ein Start-up, das um Talente in Berlin, Barcelona und Singapur konkurriert, ist Flexibilität kein Nice-to-have. Sie ist Grundvoraussetzung, um überhaupt auf dem Radar qualifizierter Bewerber aufzutauchen.

Desk Sharing signalisiert potenziellen Mitarbeitenden: Hier wird modern gearbeitet. Hier vertraut man den Leuten. Hier zählt das Ergebnis, nicht die Anwesenheit um 8:47 Uhr.

Kreativität durch Perspektivwechsel

Jeden Tag neben denselben Kolleginnen und Kollegen zu sitzen, hat Vorteile. Aber auch Nachteile. Desk Sharing bricht diese Routinen auf. Wer heute neben dem Entwicklungsteam sitzt und morgen neben dem Marketing, bekommt automatisch andere Perspektiven mit. Das Fraunhofer-Institut für Bauphysik bestätigt: Eine kompaktere Bürofläche kann die Kommunikation und Vernetzung über Abteilungsgrenzen hinaus erleichtern.

Für NovaBridge bedeutet das konkret: Die Produkt-Managerin aus Barcelona, die für zwei Wochen im Berliner Büro arbeitet, setzt sich nicht in eine abgeschottete Ecke. Sie bucht einen Platz neben dem deutschen Sales-Team und bekommt live mit, welche Kundenwünsche gerade brennen.

Wie funktioniert Desk Sharing in der Praxis?

Hot Desking, Hotelling oder Teamzonen?

Drei Modelle haben sich in der Praxis durchgesetzt. Hot Desking folgt dem Prinzip „Wer zuerst kommt, arbeitet zuerst“. Das funktioniert in kleinen Teams, wird aber ab 50 Personen chaotisch. Beim Hotelling buchen Mitarbeitende ihren Platz vorab über eine App oder ein Webportal. Das sorgt für Planbarkeit und vermeidet Frust am Morgen. Teamzonen wiederum weisen bestimmten Abteilungen feste Bereiche zu, innerhalb derer flexibel gewählt wird.

Für ein multinationales Start-up wie NovaBridge empfiehlt sich eine Kombination: Teamzonen für die Kernteams, ergänzt durch freie Bereiche für standortübergreifende Zusammenarbeit. Und das Ganze gesteuert über eine zentrale Buchungssoftware.

Die richtige Desk-Sharing-Quote

Die Desk-Sharing-Quote beschreibt das Verhältnis zwischen Arbeitsplätzen und Mitarbeitenden. Die meisten Unternehmen streben eine Quote zwischen 1,2 und 1,8 Mitarbeitenden pro Schreibtisch an. Bei Teams, die nur ein bis zwei Tage pro Woche im Büro sind, kann das Verhältnis bis 2:1 steigen.

NovaBridge rechnet so: 120 Mitarbeitende in Berlin, durchschnittlich 60 % Anwesenheit. Das ergibt einen Bedarf von etwa 72 Arbeitsplätzen. Mit einem Puffer von 10 % kommt das Unternehmen auf 80 Schreibtische statt 120. Das spart eine komplette Etage.

Ohne Software läuft nichts

Ohne ein digitales Buchungssystem funktioniert Desk Sharing ab einer gewissen Unternehmensgröße nicht. Excel-Listen und Zuruf-Systeme führen zuverlässig zu Frust. Professionelle Lösungen wie eine Desk Sharing App zeigen in Echtzeit freie Plätze an, ermöglichen Reservierungen per Smartphone und bilden auch Meetingräume und Parkplätze ab.

Besonders für multinationale Teams ist entscheidend, dass die Software Zeitzonen automatisch anpasst und eine mehrsprachige Oberfläche bietet. Standortübergreifende Buchungen ermöglichen es reisenden Mitarbeitenden, sich auch am fremden Standort vorab einen Platz zu sichern.

Welche Herausforderungen sollten Sie kennen?

Roadmap für Entscheider Desk Sharing erfolgreich einführen Von der Analyse bis zur Optimierung – vier Phasen für eine strukturierte Einführung in Ihrem Unternehmen. 20–30 % Flächenersparnis bei hybridem Modell 1,2–1,8 Optimale Quote Mitarbeitende pro Desk 60 % Zufriedenheit positiv nach Einführung 44 % Akzeptanz bewerten Desk Sharing positiv 01 Analyse 2–4 Wochen ◆ Auslastung über 4 Wochen messen ◆ Anwesenheitsquoten pro Wochentag erfassen ◆ Mitarbeitende befragen ◆ Ist-Kosten der Bürofläche ermitteln Ergebnis: Datenbasierte Entscheidungsgrundlage 02 Pilotprojekt 4–8 Wochen ◆ Ein Team oder eine Etage auswählen ◆ Buchungssoftware einrichten ◆ Clean-Desk-Policy kommunizieren ◆ Wöchentlich Feedback einholen Ergebnis: Validierte Prozesse und Spielregeln 03 Rollout 4–12 Wochen ◆ Erkenntnisse auf alle Standorte übertragen ◆ Lokale Besonderheiten anpassen ◆ Führungskräfte als Multiplikatoren schulen ◆ Sharing-Quoten pro Standort festlegen Ergebnis: Unternehmensweite Einführung 04 Optimierung Fortlaufend ◆ Buchungsdaten monatlich analysieren ◆ Mitarbeiterbefragungen durchführen ◆ Quoten und Zonierung anpassen ◆ Neue Standorte integrieren Ergebnis: Kontinuierliche Verbesserung

Der Verlust des eigenen Schreibtischs

Die psychologische Bindung an den eigenen Arbeitsplatz wird häufig unterschätzt. Viele Mitarbeitende empfinden ihren Schreibtisch als persönliches Territorium. Fotos der Familie, die Lieblingspflanze, der ergonomisch perfekt eingestellte Stuhl. All das fällt beim Desk Sharing weg. Eine Studie des Instituts für Arbeit und Gesundheit der DGUV zeigt: Knapp die Hälfte der Befragten würde trotz positiver Erfahrungen einen festen Arbeitsplatz vorziehen.

Die Lösung: Persönliche Schließfächer oder mobile Rollcontainer, in denen Headset, Familienfotos und der Lieblingsbecher sicher verstaut werden können. Kleine Investition, große Wirkung auf die Akzeptanz.

Kulturelle Unterschiede an internationalen Standorten

In Berlin funktioniert die offene Bürokultur möglicherweise reibungslos. In Singapur herrschen andere Erwartungen an Hierarchie und persönlichen Raum. In Barcelona wiederum spielt das soziale Miteinander eine größere Rolle als die stille Fokusarbeit.

Für NovaBridge bedeutet das: Globale Standards für Buchungsprozesse und Clean-Desk-Policy gelten überall. Aber die konkrete Ausgestaltung der Büroflächen darf sich unterscheiden. Singapur bekommt mehr Einzelkabinen für konzentriertes Arbeiten. Barcelona bekommt großzügigere Gemeinschaftsbereiche. Berlin setzt auf den Mix aus beidem.

Führungskräfte müssen mitmachen

Rund 30 % der befragten Unternehmen reservieren laut der DGUV-Studie ihren Führungskräften weiterhin feste Einzelbüros. Das untergräbt das gesamte Konzept. Gleichzeitig widerspricht diese Praxis dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Desk Sharing funktioniert nur, wenn die Regel für alle gilt. Die Geschäftsführung von NovaBridge bucht ihren Platz genauso per App wie die Werkstudentin.

„Desk Sharing ist kein Sparmodell. Desk Sharing ist eine Haltungsfrage. Wer Flexibilität nur predigt, aber nicht in Quadratmetern umsetzt, verliert die besten Leute zuerst." — Michael Dobler, Chefredakteur Dr. Web

Welche Regeln braucht erfolgreiches Desk Sharing?

Die wichtigste Regel: Jeder Arbeitsplatz wird so hinterlassen, wie man ihn vorgefunden hat. Keine Kaffeetassen, keine offenen Dokumente, keine vergessenen Ladekabel. Das klingt selbstverständlich, erfordert in der Praxis aber klare Kommunikation und konsequente Umsetzung.

Identische Ausstattung

Jeder Schreibtisch braucht dieselbe Grundausstattung: Dockingstation, externer Bildschirm, Tastatur und Ladekabel. Unterschiedliche Ausstattung führt dazu, dass bestimmte Plätze begehrt sind und andere gemieden werden. Das erzeugt genau die Konflikte, die Desk Sharing eigentlich abschaffen soll.

Buchung ist Pflicht

Das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" funktioniert ab 30 Mitarbeitenden nicht mehr zuverlässig. Verbindliche Vorab-Reservierungen über die Buchungssoftware sind das Mittel der Wahl. Wer nicht erscheint, gibt den Platz automatisch nach einer definierten Frist frei.

Ergonomie nicht vergessen

Höhenverstellbare Schreibtische und individuell anpassbare Bürostühle sind keine Luxusausstattung. Sie sind Pflicht. Jeder Mensch hat andere körperliche Voraussetzungen. Wer sich morgens erst fünf Minuten mit einem klemmenden Stuhl herumschlagen muss, startet den Tag frustriert.

Offene Arbeitsplätze bedeuten: Bildschirme sperren beim Verlassen, keine vertraulichen Dokumente auf dem Schreibtisch liegen lassen, Ausdrucke sofort abholen. Gerade in einem multinationalen Start-up mit unterschiedlichen DSGVO-Anforderungen pro Standort gehört dieses Thema in jede Onboarding-Schulung.

Welche typischen Fehler vermeiden kluge Start-ups?

Einführung ohne Change Management

Desk Sharing ist kein IT-Projekt. Desk Sharing ist ein Kulturwandel. Wer am Freitagnachmittag eine E-Mail verschickt mit dem Betreff „Ab Montag gibt es keine festen Plätze mehr" und sich dann wundert, warum die Stimmung kippt, hat das Thema fundamental missverstanden. Das Fraunhofer IBP empfiehlt eine strategische Kommunikation von Anfang an, ergänzt durch Pilotphasen in einzelnen Teams.

Zu aggressive Flächenreduktion

30 % Einsparung klingt verlockend. Aber wer die Quote zu knapp kalkuliert, riskiert überfüllte Büros an Spitzentagen. Dienstag und Mittwoch sind laut Branchendaten die Tage mit der höchsten Büroauslastung. Wer nur für den Durchschnitt plant, hat an diesen Tagen ein Problem.

Führungskräfte ausnehmen

Der schnellste Weg, Desk Sharing zu sabotieren: Die Geschäftsführung behält ihre Einzelbüros. Das sendet das Signal „Flexibilität gilt nur für euch, nicht für uns". In einem Start-up, das von flachen Hierarchien lebt, ist das tödlich für die Akzeptanz.

Fehlende Rückzugsorte

Nicht jede Aufgabe eignet sich für den offenen Schreibtisch. Vertrauliche Telefonate, konzentrierte Fokusarbeit oder emotionale Mitarbeitergespräche brauchen geschlossene Räume. Activity-Based Working löst dieses Problem: Verschiedene Zonen für verschiedene Tätigkeiten.

Wie gelingt die Einführung Schritt für Schritt?

Phase 1: Analyse

Messen Sie die tatsächliche Auslastung Ihrer Büroflächen über mindestens vier Wochen. Wie viele Arbeitsplätze sind montags besetzt? Freitags? Welche Abteilungen sind häufiger vor Ort? Ohne belastbare Daten planen Sie ins Blaue.

Phase 2: Pilotprojekt

Starten Sie mit einem Team oder einer Etage. Sammeln Sie Erfahrungen, holen Sie Feedback ein, optimieren Sie die Buchungssoftware und die Spielregeln. Die Fraunhofer-Studie „Raumwechsel" zeigt: Die Akzeptanz für Desk Sharing wächst, sobald sich die Abläufe einspielen und persönliche Benefits spürbar werden.

Phase 3: Rollout

Übertragen Sie die Erkenntnisse aus dem Piloten auf alle Standorte. Passen Sie lokale Besonderheiten an. Schulen Sie Führungskräfte als Multiplikatoren. Kommunizieren Sie offen über Fortschritte und Herausforderungen.

Phase 4: Kontinuierliche Optimierung

Desk Sharing ist kein Projekt mit Anfang und Ende. Analysieren Sie regelmäßig die Buchungsdaten, führen Sie Mitarbeiterbefragungen durch und passen Sie Quoten und Zonierung an veränderte Teamgrößen und Arbeitsrhythmen an.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu Desk Sharing

Activity-Based Working

Activity-Based Working (ABW) beschreibt ein Bürokonzept, bei dem Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz je nach Tätigkeit wählen. Stille Zonen für Fokusarbeit, offene Bereiche für Kollaboration und Meetingräume für Besprechungen ergänzen sich. ABW geht über reines Desk Sharing hinaus und gestaltet die gesamte Bürofläche tätigkeitsbezogen.

Die Clean-Desk-Policy verpflichtet Mitarbeitende, ihren Arbeitsplatz am Ende des Tages vollständig zu räumen. Persönliche Gegenstände, Dokumente und Arbeitsmaterialien werden in Schließfächern verstaut. Die Regel ist Grundvoraussetzung für funktionierendes Desk Sharing und unterstützt gleichzeitig den Datenschutz.

Die Desk-Sharing-Quote gibt das Verhältnis zwischen verfügbaren Arbeitsplätzen und der Anzahl der Mitarbeitenden an. Eine Quote von 0,7 bedeutet: Für zehn Mitarbeitende stehen sieben Schreibtische bereit. Die optimale Quote hängt von der Anwesenheitsrate und dem Hybridmodell des Unternehmens ab.

Dockingstation

Eine Dockingstation ermöglicht das schnelle Verbinden eines Laptops mit der Peripherie am Arbeitsplatz. Bildschirm, Tastatur, Maus und Netzwerk werden über ein einziges Kabel angeschlossen. Standardisierte Dockingstationen an jedem Schreibtisch sind für reibungsloses Desk Sharing unverzichtbar.

Homezone

Homezones sind festgelegte Bereiche innerhalb eines Büros, die bestimmten Teams oder Abteilungen zugewiesen werden. Innerhalb dieser Zone wählen Mitarbeitende ihren Platz flexibel. Homezones verbinden die Vorteile von Teamzugehörigkeit mit der Flexibilität des Desk Sharing.

Hot Desking

Hot Desking ist die flexibelste Form des Desk Sharing. Mitarbeitende wählen täglich spontan einen freien Arbeitsplatz aus. Vorabreservierungen sind nicht vorgesehen. Das Modell eignet sich für kleine, agile Teams mit hoher Vor-Ort-Fluktuation.

Hotelling

Beim Hotelling reservieren Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz im Voraus über eine Buchungssoftware. Das Prinzip ähnelt einer Hotelreservierung und bietet mehr Planbarkeit als Hot Desking. Größere Unternehmen setzen bevorzugt auf dieses Modell.

Hybrides Arbeiten

Hybrides Arbeiten kombiniert Präsenzarbeit im Büro mit Remote Work im Homeoffice oder an dritten Orten. Desk Sharing ist die logische räumliche Konsequenz hybrider Modelle, da nie alle Mitarbeitenden gleichzeitig im Büro sind und feste Plätze daher ineffizient werden.

New Work

New Work bezeichnet ein Bündel moderner Arbeitskonzepte, die auf Selbstbestimmung, Flexibilität und Sinnhaftigkeit setzen. Desk Sharing ist ein operatives Element dieser Philosophie. Weitere Bausteine sind Remote Work, agile Methoden und flache Hierarchien.

No-Show-Management beschreibt den automatisierten Umgang mit nicht wahrgenommenen Buchungen. Erscheint ein Mitarbeitender nicht innerhalb einer definierten Frist, wird der reservierte Platz freigegeben. Diese Funktion verhindert Leerstände trotz voller Buchungslisten.

Shared Desk

Shared Desk ist ein Synonym für Desk Sharing und beschreibt einen Arbeitsplatz, der von mehreren Personen zu unterschiedlichen Zeiten genutzt wird. Der Begriff betont den Aspekt des Teilens und wird vor allem im internationalen Kontext verwendet.

Workplace Management Software

Workplace Management Software ist der Oberbegriff für digitale Lösungen zur Verwaltung von Arbeitsplätzen, Meetingräumen und Büroflächen. Diese Tools bilden das technische Rückgrat für Desk Sharing und liefern Auslastungsdaten für strategische Flächenentscheidungen.

FAQ

Die wichtigsten Fragen rund um Desk Sharing beantwortet. Von der rechtlichen Grundlage über die optimale Quote bis zur technischen Ausstattung.



Darf ein Arbeitgeber Desk Sharing einfach anordnen? Grundsätzlich liegt die Zuweisung des Arbeitsplatzes im Direktionsrecht des Arbeitgebers. Sie dürfen Desk Sharing einführen, müssen dabei allerdings die Arbeitsstättenverordnung einhalten. Ergonomische Standards, Gesundheitsschutz und Hygieneanforderungen bleiben bestehen. Gibt es einen Betriebsrat, ist dessen Mitbestimmung bei der Gestaltung der Arbeitsplätze erforderlich. Ein Anspruch auf einen festen Schreibtisch besteht in der Regel nicht, auch wenn Mitarbeitende jahrelang einen eigenen Platz hatten. Wie viel Bürofläche lässt sich durch Desk Sharing realistisch einsparen? Die Einsparungen hängen stark von der Anwesenheitsquote ab. Bei einem Hybridmodell mit zwei bis drei Bürotagen pro Woche sind Flächenreduktionen von 20 bis 30 % realistisch. Laut CBRE können intelligente Hybridstrategien den Büroflächenbedarf in Deutschland um bis zu 24 % senken. Wichtig ist, an Spitzentagen genügend Puffer einzuplanen, damit nicht ausgerechnet am Dienstag die Schreibtische fehlen. Funktioniert Desk Sharing auch für Teams, die eng zusammenarbeiten müssen? Ja, durch sogenannte Homezones. Dabei werden bestimmte Bürobereiche einem Team fest zugewiesen. Innerhalb dieser Zone wählen die Teammitglieder ihren Platz flexibel. So bleiben Kommunikationswege kurz, gleichzeitig profitiert das Team von der Flexibilität. Ergänzt wird das durch Buchungsfunktionen, die Plätze gezielt neben bestimmten Kolleginnen und Kollegen reservieren. Welche technische Ausstattung braucht jeder Desk-Sharing-Arbeitsplatz? Jeder Arbeitsplatz sollte identisch ausgestattet sein: ein externer Bildschirm, eine Dockingstation, Tastatur, Maus und Ladekabel. Höhenverstellbare Schreibtische und ergonomisch einstellbare Bürostühle gehören zur Grundausstattung. Persönliche Peripherie wie Headsets sollte aus Hygienegründen von den Mitarbeitenden selbst mitgebracht werden. Eine stabile WLAN-Abdeckung in allen Bereichen ist selbstverständlich. Wie geht man mit Widerstand der Mitarbeitenden um? Frühzeitige Kommunikation und echte Beteiligung sind entscheidend. Laut der Fraunhofer-Studie „Raumwechsel" bewerten über 44 % der Befragten Desk Sharing als positiv, sobald die Implementierung abgeschlossen ist. Der Schlüssel liegt in Pilotphasen, regelmäßigem Feedback und der Sichtbarkeit persönlicher Vorteile. Führungskräfte sollten das Konzept vorleben und selbst keinen festen Platz beanspruchen. Welche besonderen Herausforderungen gibt es bei multinationalen Teams? Zeitzonenunterschiede, kulturell unterschiedliche Arbeitsgewohnheiten und verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen machen die Umsetzung komplexer. Eine zentrale Buchungsplattform mit automatischer Zeitzonenanpassung und mehrsprachiger Oberfläche löst viele operative Probleme. Kulturell braucht die Einführung globale Standards bei Buchung und Clean Desk, kombiniert mit lokaler Flexibilität bei der Raumgestaltung. Was in Berlin als offene Fläche funktioniert, braucht in Singapur möglicherweise mehr Rückzugsbereiche.

