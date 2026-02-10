Welches CRM brauchen Werbeagenturen für Akquise und Projektmanagement?

Der Pitch ist gewonnen, das Team feiert. Doch drei Wochen später sucht der Art Director verzweifelt nach den Kontaktdaten des neuen Kunden. Die Visitenkarte liegt irgendwo auf einem Schreibtisch, die E-Mail-Korrespondenz verteilt sich auf drei Postfächer, und niemand weiß mehr, wer beim Erstgespräch eigentlich was besprochen hat. Mit HubSpot passiert das nicht mehr. Kennen Sie diese Situation? Dann sind Sie nicht allein. Laut dem GWA Frühjahrsmonitor 2025 sehen 91 Prozent der deutschen Werbeagenturen die schwächelnde Konjunktur als größtes Wachstumshemmnis. Gleichzeitig sanken die Umsätze der Branche 2024 um 0,9 Prozent. Umso wichtiger wird jeder einzelne Lead, der nicht durch organisatorisches Chaos verloren gehen darf.

Dieser Ratgeber wird präsentiert von HubSpot, dem CRM für Ihre Werbeagentur. Der Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über einen dieser Links einen Tarif abschließen, erhalten wir dafür eine Provision.

Warum verlieren Agenturen bares Geld durch fehlende Systematik?

Die Rechnung ist erschreckend einfach: Zehn vergessene Leads pro Jahr bedeuten bei einem durchschnittlichen Projektvolumen von 25.000 Euro rund 250.000 Euro entgangenen Umsatz. Die Realität in vielen Werbeagenturen sieht jedoch genau so aus. Kundendaten wandern in Excel-Tabellen, E-Mail-Postfächer oder landen auf Notizzetteln, die nach dem nächsten Schreibtischaufräumen verschwunden sind.

Diese fragmentierte Datenhaltung kostet nicht nur Nerven, sondern bares Geld. Laut der Absatzwirtschaft mussten 46,3 Prozent der GWA-Agenturen 2024 Umsatzeinbußen hinnehmen. Ein professionelles CRM-System hätte vielen dieser Agenturen geholfen, mehr Pitches zu gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen systematisch auszubauen. Denn das Problem liegt selten an mangelnder Kreativität oder fehlenden Aufträgen. Das Problem liegt an verpassten Chancen durch fehlende Nachverfolgung.

Jede verlorene Visitenkarte kann einen Auftrag im fünfstelligen Bereich kosten.

Der typische Ablauf in Agenturen ohne CRM sieht so aus: Ein potenzieller Kunde meldet sich per E-Mail. Der Kundenberater antwortet, aber vergisst, den Kontakt irgendwo zentral zu dokumentieren. Zwei Wochen später fragt der Geschäftsführer nach dem Stand. Niemand weiß Bescheid. Der potenzielle Kunde hat inzwischen bei der Konkurrenz unterschrieben. Solche Szenarien wiederholen sich in deutschen Agenturen täglich.

Problem Konsequenz Finanzieller Schaden Verlorene Visitenkarten Lead wird nie kontaktiert 25.000 € pro Lead Doppelte Kontaktaufnahme Unprofessioneller Eindruck Pitch-Verlust möglich Fehlende Follow-ups Kunde wechselt zur Konkurrenz Wiederkehrender Umsatz verloren Keine Dokumentation Wissen geht mit Mitarbeitern Einarbeitung dauert Monate Excel-Chaos Versionen überschreiben sich Daten unwiederbringlich weg

Wie rechnet sich HubSpot für kleine Kreativteams?

Ein zusätzlich gewonnener Pitch pro Quartal bedeutet bei 25.000 Euro Projektvolumen stolze 100.000 Euro mehr Jahresumsatz. Dem gegenüber stehen minimale Investitionskosten. Der kostenlose Tarif bietet bereits ein vollwertiges CRM mit bis zu einer Million Kontaktdatensätzen und 2.000 E-Mail-Sendevorgängen pro Monat. Die Einstiegshürde liegt damit bei exakt null Euro.

Was kostet Sie das Chaos? – Umsatzpotenziale für Werbeagenturen Werbeagenturen & CRM Was kostet Sie das Chaos? Verlorene Leads, vergessene Follow-ups, verpasste Pitches: So viel Umsatz lassen Agenturen auf der Straße liegen. 250.000 € Entgangener Jahresumsatz durch nur 10 vergessene Leads bei Ø 25.000 € Projektvolumen 91 % Kämpfen mit der Konjunktur der deutschen Werbeagenturen sehen die Wirtschaftslage als Wachstumsbremse 46 % Mit Umsatzeinbußen der GWA-Agenturen verzeichneten 2024 rückläufige Umsätze −87 % Schnellere Reaktionszeit von 3 Tagen auf 4 Stunden durch systematische Lead-Nachverfolgung +50 % Höhere Pitch-Gewinnquote Agenturen mit systematischer CRM-Nutzung steigern ihre Gewinnquote von 20 % auf 30 %. Bei 10 Pitches jährlich bedeutet das 25.000 € Mehrumsatz. Die Lösung kostet weniger als ein Mittagessen Professionelles CRM mit EU-Servern und ohne Fremdbranding. Einfache Automatisierungen wie Willkommens-Mails inklusive. ab 9 € / Monat pro Lizenz (jährliche Zahlung)

Die Plattform ermöglicht systematische Lead-Nachverfolgung vom Erstkontakt bis zum Projektabschluss. Sie dokumentiert jede E-Mail, jeden Anruf und jedes Meeting automatisch. So weiß jeder im Team, wo ein potenzieller Kunde gerade steht. Kein Rätselraten mehr, keine peinlichen Doppelkontakte, keine verlorenen Informationen.

Ab 9 Euro monatlich für ein System, das Pitches im Wert von tausenden Euro sichert.

Für Werbeagenturen bedeutet das konkret: Die Pitch-Gewinnquote steigt messbar. Statt 20 Prozent der Pitches zu gewinnen, erreichen Agenturen mit systematischer Nachverfolgung oft 30 Prozent oder mehr. Bei zehn Pitches jährlich und einem durchschnittlichen Auftragsvolumen von 25.000 Euro bedeutet dieser Unterschied einen Mehrumsatz von 25.000 Euro pro Jahr.

Fiktives Beispiel: Die Münchner Werbeagentur „Kreativblitz“ (Name frei erfunden) verlor früher durchschnittlich fünf Leads pro Quartal durch mangelnde Nachverfolgung. Nach Einführung des CRM-Systems stieg ihre Pitch-Gewinnquote von 20 auf 30 Prozent. Der Geschäftsführer berichtet, dass allein die automatischen Erinnerungen an Follow-up-Termine den entscheidenden Unterschied machten. Die Investition ab 9 Euro monatlich pro Mitarbeiter amortisierte sich bereits im ersten Monat.

Kennzahl Ohne CRM Mit CRM Differenz Pitch-Gewinnquote 20% 30% +50% relativ Vergessene Leads/Jahr 20 2 -90% Durchschnittliche Reaktionszeit 3 Tage 4 Stunden -87% Dokumentierte Kundenkontakte 40% 95% +137%

Welche CRM-Funktionen benötigen Werbeagenturen im Tagesgeschäft?

Agenturen brauchen mehr als eine digitale Visitenkartensammlung. Das System muss den kompletten Kundenlebenszyklus abbilden: vom ersten Kontakt auf einer Messe über den Pitch bis zur langfristigen Betreuung und dem Folgeauftrag. Dabei unterscheiden sich die Anforderungen von Werbeagenturen deutlich von denen anderer Branchen.

Kreativagenturen arbeiten projektbasiert mit wechselnden Ansprechpartnern auf Kundenseite. Ein Pitch kann mehrere Monate dauern, wobei verschiedene Teammitglieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten involviert sind. Das CRM muss diese Komplexität abbilden können, ohne dabei die Übersichtlichkeit zu verlieren.

Vom Erstkontakt bis zum Projektabschluss: Jede Phase im Blick behalten.

Die Pipeline-Ansicht zeigt auf einen Blick, welche Pitches gerade in welcher Phase stecken. Vom Erstkontakt über das Briefing bis zur finalen Entscheidung. Jeder Mitarbeiter sieht sofort, wo Handlungsbedarf besteht. Das verhindert, dass vielversprechende Leads im Tagesgeschäft untergehen.

Funktion Nutzen für Agenturen Typischer Anwendungsfall Pipeline-Management Überblick über alle Pitches Status aller laufenden Akquisen E-Mail-Integration Automatische Dokumentation Kundenhistorie auf einen Blick Aufgabenverwaltung Keine Follow-ups vergessen Erinnerung an Pitch-Nachbereitung Reporting Umsatzprognosen erstellen Quartalsplanung für Geschäftsführung Teamzugriff Wissen teilen Vertretung im Urlaub Kontakthistorie Alle Touchpoints dokumentiert Vorbereitung auf Kundentermine



HubSpot bietet die grundlegenden CRM-Funktionen wie Pipeline-Management, Kontaktverwaltung und Teamzugriff bereits in der kostenlosen Version. Für Agenturen, die mit eigenem Branding auftreten möchten und einfache Automatisierungen wie Willkommens-Mails oder Follow-up-Erinnerungen benötigen, empfiehlt sich der Starter-Tarif für 9 Euro pro Monat und Lizenz, wenn man jährlich bezahlt. Vollwertige Workflows mit Verzweigungen und verhaltensbasierten Triggern erfordern den Professional-Tarif.

Was unterscheidet den kostenlosen Tarif vom HubSpot Starter?

Der Einstieg gelingt kostenlos. Die Software bietet dann ein vollwertiges CRM mit bis zu einer Million Kontaktdatensätzen. Sie versenden bis zu 2.000 E-Mails pro Monat und nutzen Formulare sowie Livechat auf Ihrer Website. Für viele kleine Agenturen reicht das völlig aus, um die Kundengewinnung zu professionalisieren.

Eine Einschränkung gibt es jedoch: Das HubSpot-Branding bleibt auf allen Formularen und E-Mails sichtbar. Für eine Werbeagentur, die selbst Markenauftritte für Kunden gestaltet, kann das problematisch sein. Kein Kunde möchte auf dem Kontaktformular seiner Agentur ein fremdes Logo sehen. Außerdem stehen Automatisierungen nicht zur Verfügung.

Momentan kann man den Starter-Tarif für 9 Euro pro Monat und Lizenz erwerben, wenn man jährlich bezahlt. Damit präsentieren sich Werbeagenturen professionell mit eigenem Branding in Formularen, E-Mails und im Livechat. Sie erhalten 1.000 Marketingkontakte sowie eingeschränkte Automatisierungsfunktionen: automatische Willkommens-E-Mails nach Formulareinsendung, einfache Follow-up-Erinnerungen und zeitgesteuerte E-Mail-Sequenzen. Nicht enthalten sind vollwertige Workflows mit Wenn-Dann-Verzweigungen, verhaltensbasierte Trigger oder mehrstufige Nurturing-Kampagnen. Diese Funktionen gibt’s im Professional-Tarif.

Die Automatisierungsfunktionen sparen im Alltag enorm viel Zeit. Statt jeden neuen Kontakt manuell zu begrüßen, verschickt das System automatisch eine personalisierte Willkommensmail. Drei Tage später folgt automatisch eine Erinnerung an den zuständigen Kundenberater, falls noch kein persönlicher Kontakt stattgefunden hat.

Feature Kostenlos Starter (9 €/Monat) CRM-Kontakte Bis 1 Mio. Bis 1 Mio. Marketingkontakte 2.000/Monat 1.000 Branding entfernt Nein Ja Automatisierung Nein Einfache Automatisierungen Retargeting-Anzeigen Nein Ja Server-Standort US EU (Deutschland) Support Community E-Mail + Chat



Für eine Werbeagentur mit fünf Mitarbeitern bedeutet das konkret: 45 Euro monatlich für professionelles Auftreten ohne Fremdlogo. Ein gewonnener Zusatzpitch pro Jahr refinanziert diese Investition um das 46-fache. Die Rechnung ist eindeutig.

Wie gelingt die CRM-Einführung in der Agentur mit HubSpot?

Die größte Hürde bei der Einführung ist nicht die Technik, sondern die Akzeptanz im Team. Kreative arbeiten ungern mit starren Systemen. Sie wollen gestalten, nicht dokumentieren. Die Lösung liegt in der schrittweisen Einführung und der klaren Kommunikation des Nutzens für jeden Einzelnen.

Wichtig ist, dass die Geschäftsführung das CRM vorlebt. Wenn der Chef selbst keine Kontakte einpflegt, wird es das Team auch nicht tun. Die ersten Wochen entscheiden über Erfolg oder Misserfolg der Einführung. Deshalb empfiehlt sich ein strukturierter Fahrplan.

Phase 1: Basisdaten importieren (Woche 1-2) Übertragen Sie zunächst alle bestehenden Kontakte aus Excel-Listen und E-Mail-Programmen. HubSpot bietet einen einfachen Import für CSV-Dateien. Achten Sie darauf, die Daten vorher zu bereinigen. Doppelte Einträge und veraltete Kontakte gehören nicht ins neue System.

Phase 2: Pipeline einrichten (Woche 2-3) Definieren Sie die Phasen Ihrer Neukundengewinnung: Erstkontakt, Briefing erhalten, Pitch eingereicht, Entscheidung ausstehend, Gewonnen oder Verloren. Diese Phasen sollten Ihren realen Vertriebsprozess widerspiegeln. Nicht umgekehrt.

Phase 3: Team schulen (Woche 3-4) Jeder Mitarbeiter sollte die grundlegenden Funktionen beherrschen. Die Plattform bietet kostenlose Schulungsvideos in der Academy. Planen Sie zusätzlich einen internen Workshop ein, in dem typische Anwendungsfälle aus Ihrem Agenturalltag durchgespielt werden.

Phase 4: Routine etablieren (ab Woche 5) Vereinbaren Sie im Team, dass jeder Kundenkontakt innerhalb von 24 Stunden dokumentiert wird. Führen Sie ein kurzes Weekly ein, in dem die Pipeline gemeinsam durchgesprochen wird. So entsteht schnell eine vollständige Kundenhistorie und das Team sieht den konkreten Nutzen.

Phase Zeitraum Hauptaufgabe Erfolgskriterium 1 Woche 1-2 Datenimport Alle Bestandskontakte im System 2 Woche 2-3 Pipeline-Setup Phasen definiert und getestet 3 Woche 3-4 Schulung Jeder kann Kontakte anlegen 4 Ab Woche 5 Routine Tägliche Nutzung durch alle

Das CRM-System lässt sich nahtlos mit gängigen Projektmanagement-Tools verbinden. So fließen Informationen automatisch zwischen Akquise und Projektdurchführung. Kein manuelles Übertragen mehr, keine Informationslücken zwischen New Business und Projektteam.

Besonders wertvoll ist die Integration mit Asana oder Trello. Sobald ein Pitch gewonnen wird, kann automatisch ein neues Projekt angelegt werden. Alle relevanten Kundeninformationen aus dem CRM fließen direkt in das Projektbriefing. Das spart nicht nur Zeit, sondern verhindert auch Informationsverluste beim Staffelstab-Wechsel zwischen Akquise und Kreation.

Die Slack-Integration informiert das gesamte Team in Echtzeit über wichtige Ereignisse. Neuer Lead eingegangen? Das New-Business-Team erfährt es sofort. Pitch gewonnen? Die gesamte Agentur kann gratulieren. Diese Transparenz stärkt den Teamgeist und sorgt dafür, dass wichtige Entwicklungen nicht untergehen.

Integration Nutzen Automatisierung Asana Projektübergabe Neues Projekt bei Pitch-Gewinn Trello Aufgabenübersicht Karte erstellen bei neuem Lead Slack Teamkommunikation Benachrichtigung bei Statusänderung Google Calendar Termine Meeting-Einladungen synchronisieren Microsoft 365 E-Mail-Integration Korrespondenz automatisch speichern Zoom Videokonferenzen Meetings direkt aus CRM starten

Diese Integrationen sparen wertvolle Arbeitszeit. Statt Informationen manuell zu übertragen, fließen Daten automatisch zwischen den Systemen. Für eine Agentur mit zehn Mitarbeitern bedeutet das leicht 20 Stunden gesparte Administrationszeit pro Monat. Bei einem internen Stundensatz von 80 Euro sind das 1.600 Euro monatlich.

Fazit: Systematische Kundengewinnung zahlt sich aus

Die Investition in ein professionelles CRM-System rechnet sich für Werbeagenturen bereits nach dem ersten zusätzlich gewonnenen Pitch. HubSpot bietet mit dem kostenlosen Einstieg eine risikofreie Möglichkeit, die eigene Akquise zu professionalisieren. Sie testen das System ohne finanzielle Verpflichtung und entscheiden erst später, ob Sie auf den Starter-Tarif upgraden möchten.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 91 Prozent der Agenturen kämpfen mit der Konjunktur, aber nur wenige nutzen alle Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung. Ein CRM ist keine Wunderwaffe, aber es verhindert, dass Chancen durch organisatorisches Chaos verloren gehen. Und genau das macht in wirtschaftlich schwierigen Zeiten den Unterschied zwischen Wachstum und Stagnation.

Jetzt kostenlosen HubSpot-Account erstellen und noch heute mit der systematischen Neukundengewinnung beginnen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zu CRM für Werbeagenturen

Wie lange dauert die Einrichtung des CRM-Systems für eine Agentur? Die Grundeinrichtung dauert etwa zwei bis vier Wochen. In dieser Zeit importieren Sie bestehende Kontakte, richten Ihre Pipeline ein und schulen das Team. Der technische Einstieg gelingt ohne Vorkenntnisse, die eigentliche Herausforderung liegt in der konsequenten Nutzung durch alle Teammitglieder. Ja, das CRM-Tool ermöglicht unbegrenzten Teamzugriff auf alle Kontaktdaten. Jeder sieht die komplette Kundenhistorie inklusive E-Mails, Anrufen und Meetings. So ist auch bei Urlaubsvertretungen oder Krankheitsfällen die professionelle Betreuung gesichert. Niemand muss mehr fragen, was mit Kunde X besprochen wurde. Der Starter-Tarif nutzt EU-Server in Deutschland. Die Plattform erfüllt alle Anforderungen für professionelle Kundendatenverwaltung. Zugriffsrechte lassen sich individuell für jeden Mitarbeiter festlegen. Praktikanten müssen nicht dieselben Einblicke haben wie die Geschäftsführung. Kann ich bestehende Excel-Listen in das CRM importieren? Ja, das System akzeptiert CSV-Dateien für den Massenimport. Ihre bestehenden Kontaktdaten aus Excel oder anderen Programmen lassen sich in wenigen Minuten übertragen. Wichtig ist eine saubere Datenstruktur vor dem Import. Doppelte Einträge sollten vorher bereinigt werden. Wie unterscheidet sich das CRM von reinem Projektmanagement? Projektmanagement-Tools verwalten laufende Aufträge mit Timelines, Aufgaben und Ressourcen. Das CRM-System fokussiert auf die Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege vor dem eigentlichen Projekt. Beide Systeme ergänzen sich ideal und lassen sich über Integrationen nahtlos verbinden. Welche Kosten entstehen nach der kostenlosen Testphase? Das Basis-CRM bleibt dauerhaft kostenlos mit bis zu einer Million Kontakten. Es gibt keine zeitlich begrenzte Testphase. Der Starter-Tarif für professionelles Auftreten ohne Anbieter-Branding kostet derzeit 9 Euro monatlich pro Lizenz bei jährlicher Abrechnung. Sie zahlen nur, wenn Sie die erweiterten Funktionen tatsächlich nutzen möchten.