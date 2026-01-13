Welches CRM eignet sich für Steuerberater und Steuerkanzleien?

Sie kennen das: Der Stapel unerledigter Mandantenanfragen wächst, Fristen drohen zu verstreichen und die Kommunikation mit Ihren Mandanten läuft über E-Mail, Telefon, Post – chaotisch verstreut über verschiedene Kanäle. Gleichzeitig erwarten Ihre Mandanten transparente Prozesse, schnelle Antworten und einen digitalen Service auf Augenhöhe.

Die STAX-Studie 2024 der Bundessteuerberaterkammer zeigt: Nur 40 Prozent aller offenen Stellen in Einzelkanzleien konnten besetzt werden. Der Fachkräftemangel trifft die Branche hart. Wer jetzt nicht digitalisiert, verliert den Anschluss – und möglicherweise Mandanten an modernere Wettbewerber.

Ein CRM-System kann genau hier ansetzen. Es entlastet Ihr Team bei Routineaufgaben, schafft Transparenz im Mandantenmanagement und ermöglicht automatisierte Prozesse, die Ihnen wieder Zeit für das Wesentliche geben: die qualifizierte Beratung Ihrer Mandanten.

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Warum brauchen Steuerkanzleien ein CRM-System?

Der Kanzleialltag hat sich grundlegend verändert. Mandanten erwarten heute mehr als korrekte Steuererklärungen. Sie wollen digitale Zusammenarbeit, schnelle Rückmeldungen und jederzeitigen Zugang zu ihren Unterlagen.

Laut der STAX-Studie 2024 sind neun von zehn Steuerberatern überzeugt, dass der elektronische Datenaustausch mit Mandanten und Behörden in den kommenden Jahren zum Standard wird. Gleichzeitig kämpfen viele Kanzleien mit internen Widerständen und fehlendem Personal.

Ein modernes CRM löst mehrere Probleme gleichzeitig: Es zentralisiert alle Mandanteninformationen, automatisiert wiederkehrende Aufgaben und verbessert die Kommunikation. Die Plattform von HubSpot bietet genau diese Funktionen – und startet mit einem kostenlosen Basispaket, das für kleine Kanzleien oft ausreicht.

Welche typischen Herausforderungen löst HubSpot im Kanzleialltag?

Steuerkanzleien stehen vor spezifischen Anforderungen, die sich von anderen Branchen unterscheiden. Die folgenden Problemfelder begegnen Ihnen vermutlich täglich:

Fristenmanagement: Steuererklärungsfristen, Einspruchsfristen, Bescheidprüfungen – ein verpasster Termin kann gravierende Folgen haben. Ein CRM-System ermöglicht automatische Erinnerungen und Aufgabenzuweisungen, sodass keine Frist mehr untergeht.

Mandantenkommunikation: E-Mails verschwinden in überfüllten Postfächern, Telefonate werden nicht dokumentiert. Mit einem CRM-System protokollieren Sie jede Interaktion zentral im Mandantenprofil – für vollständige Transparenz im Team.

Neukundenakquise: Viele Kanzleien verlassen sich auf Weiterempfehlungen. Ein CRM hilft, Anfragen systematisch zu erfassen, zu qualifizieren und nachzuverfolgen. So verwandeln Sie Interessenten in treue Mandanten.

Teamkoordination: Wer bearbeitet welchen Mandanten? Welche Aufgaben sind offen? Die Software bietet Dashboards und Aufgabenlisten, die jedem Teammitglied seinen Arbeitsbereich übersichtlich darstellen.

Welche HubSpot-Funktionen unterstützen Steuerberater konkret?

Die CRM-Plattform von HubSpot bietet eine Vielzahl an Funktionen, die sich nahtlos in den Kanzleialltag integrieren lassen. Hier sind die wichtigsten im Überblick:

Funktion Nutzen für Steuerkanzleien Kontaktmanagement Alle Mandantendaten, Dokumente und Kommunikation an einem Ort Automatisierte Workflows Automatische Aufgabenerstellung bei neuen Mandatsanfragen E-Mail-Tracking Sehen, wann Mandanten Ihre Nachrichten öffnen Terminplanung Online-Buchung von Beratungsterminen ohne Telefon-Pingpong Dashboards Übersichtliche Darstellung offener Vorgänge und Fristen Mobile App Zugriff auf Mandantendaten auch unterwegs oder im Homeoffice



Das kostenlose CRM enthält bereits viele dieser Funktionen. Sie können bis zu eine Million Kontakte in Ihrer Datenbank speichern. HubSpot unterscheidet dabei zwischen Kontakten (Ihre gesamte Mandantendatenbank) und Marketing-Kontakten (Personen, die Sie aktiv mit E-Mail-Kampagnen ansprechen). Nur für Marketing-Kontakte gelten tarifabhängige Limits.

Wie funktioniert die Mandantenverwaltung mit HubSpot?

Stellen Sie sich folgenden Ablauf vor: Ein potenzieller Mandant füllt das Kontaktformular auf Ihrer Kanzlei-Website aus. Automatisch legt die Software einen neuen Kontakt an, ordnet ihn einem Steuerberater zu und versendet eine personalisierte Eingangsbestätigung.

Parallel plant das System einen Rückruf oder Erstberatungstermin. Alle Notizen, E-Mails und Dokumente werden zentral beim Mandanten gespeichert. Ihr Team erhält automatische Erinnerungen, wenn Fristen anstehen oder Aufgaben erledigt werden müssen.

Diese Automatisierung spart nicht nur Zeit und sorgt für gleichbleibende Qualität unabhängig davon, wer gerade am Mandat arbeitet. Vertretungen werden einfacher, weil alle relevanten Informationen sofort verfügbar sind.

Steuerberater arbeiten mit hochsensiblen Mandantendaten. Die DSGVO-Konformität ist keine Option, sondern Pflicht. HubSpot bietet hier überzeugende Lösungen:

Bei kostenpflichtigen Tarifen können Sie die Datenspeicherung in einem europäischen Rechenzentrum in Deutschland wählen. Die Plattform ermöglicht individuelle Zugriffsrechte, sodass Mitarbeiter nur die Daten sehen, die sie benötigen.

Einwilligungen lassen sich systematisch erfassen und dokumentieren. Das Löschen oder Anonymisieren von Daten nach Mandatsende erfolgt auf Wunsch automatisiert. So erfüllen Sie alle rechtlichen Anforderungen und stärken gleichzeitig das Vertrauen Ihrer Mandanten.

Wichtiger Hinweis: Im kostenlosen Tarif werden Daten auf US-Servern gespeichert. Für datenschutzsensible Kanzleien empfiehlt sich daher mindestens der Starter-Tarif mit EU-Datenhosting.

Über 90 Prozent aller deutschen Steuerkanzleien arbeiten mit DATEV-Produkten. Eine nahtlose Integration zwischen CRM und Kanzleisoftware ist daher entscheidend.

Inzwischen bieten Drittanbieter funktionierende Schnittstellen zwischen HubSpot und DATEV Unternehmen Online an. Über den Connector der Firma MAESN werden beispielsweise Rechnungen aus dem HubSpot Commerce Hub automatisch als PDF-Beleg in das DATEV-Belegtool übertragen.

Integrationsmöglichkeit Beschreibung MAESN-Connector Automatische Belegübertragung zu DATEV Unternehmen Online HSDSYNC-App Synchronisation von HubSpot, Stripe und DATEV Export/Import Manueller Datenaustausch über CSV-Dateien Middleware-Lösungen Individuelle Schnittstellen über Drittanbieter

Die Integration kostet etwa 15 Euro monatlich zusätzlich. Für Kanzleien, die beide Systeme nutzen, bedeutet das: weniger manuelle Arbeit und weniger Fehler beim Datenaustausch.

Was bietet HubSpot im Vergleich zu spezialisierten Kanzlei-CRMs?

Der Markt bietet verschiedene CRM-Lösungen für Steuerkanzleien. Ein Vergleich der wichtigsten Anbieter hilft bei der Entscheidung:

Kriterium HubSpot TaxDome CAS Kanzlei CRM cobra CRM Kostenlose Version Ja (umfangreich) Nein Nein Nein DATEV-Integration Ja (über Connector) Ja Ja (nativ) Ja Marketing-Automation Sehr stark Begrenzt Begrenzt Mittel Mandantenportal Nein Ja Nein Nein DSGVO-Hosting EU Ja (kostenpflichtig) Ja Ja Ja Einstiegspreis 0 € / 15 € Starter ab 50 € Individuell Individuell Quellen: Herstellerangaben (hubspot.com, taxdome.com, cas.de, cobra.de), Stand: Dezember 202



HubSpot punktet besonders bei der Marketing-Automation und der kostenlosen Basisversion. Wer ein integriertes Mandantenportal benötigt, sollte TaxDome in Betracht ziehen. CAS Kanzlei CRM überzeugt durch die native DATEV-Integration, ist jedoch preislich im oberen Segment.

Welche Automatisierungen entlasten Ihre Kanzlei am meisten?

Die größten Zeitfresser im Kanzleialltag lassen sich mit dem Programm gezielt automatisieren. Folgende Workflows haben sich in der Praxis bewährt:

Onboarding neuer Mandanten: Bei Anlage eines neuen Kontakts erstellt die Lösung automatisch eine Checkliste mit allen erforderlichen Unterlagen. Der Mandant erhält eine E-Mail mit dem Dokumentenupload-Link, das Team bekommt eine Aufgabe zur Vollständigkeitsprüfung.

Fristenerinnerung: Konfigurieren Sie Workflows, die 30, 14 und 7 Tage vor wichtigen Terminen automatisch Erinnerungen versenden – an Sie und auf Wunsch auch an den Mandanten.

Nachfassaktionen: Hat ein Interessent auf Ihre Website reagiert, aber keinen Termin gebucht? Nach 48 Stunden geht automatisch eine freundliche Erinnerungs-E-Mail raus.

Feedback-Anfragen: Nach Abschluss eines Projekts bittet das Tool automatisch um eine Bewertung. So sammeln Sie wertvolle Testimonials für Ihr Marketing.

Wie gelingt der Einstieg für Ihre Kanzlei?

Die Implementierung eines CRM-Systems erfordert eine strukturierte Vorgehensweise. Folgende Schritte haben sich bewährt:

Schritt 1: Anforderungsanalyse Klären Sie, welche Funktionen Sie wirklich benötigen. Nicht jede Kanzlei braucht Marketing-Automation. Vielleicht reicht Ihnen zunächst die reine Kontaktverwaltung.

Schritt 2: Kostenloser Start Registrieren Sie sich und testen Sie das kostenlose CRM. Importieren Sie eine Handvoll Mandanten und spielen Sie die wichtigsten Prozesse durch.

Schritt 3: Team-Schulung Ein CRM funktioniert nur, wenn alle es nutzen. Planen Sie ausreichend Zeit für Schulungen ein. Das Tool bietet kostenlose Online-Kurse in der Academy.

Schritt 4: Datenmigration Übertragen Sie Ihre bestehenden Mandantendaten sorgfältig. Nutzen Sie die Gelegenheit, um veraltete oder doppelte Einträge zu bereinigen.

Schritt 5: Schrittweise Erweiterung Beginnen Sie mit den Grundfunktionen und erweitern Sie nach Bedarf. Überfordern Sie Ihr Team nicht mit zu vielen Features auf einmal.

Was kostet mich das?

Die Preisstruktur ist modular aufgebaut. Je nach Bedarf können Sie verschiedene Hubs kombinieren:

Paket Monatliche Kosten Enthaltene Funktionen Free 0 € CRM, Marketingkontakte (1000), E-Mail-Tracking, Formulare, Live-Chat Starter ab 15 € Erweiterte Automation, E-Mail-Marketing, Meeting-Links Professional ab 90 € Umfassende Workflows, Reports, Teams, EU-Hosting Enterprise ab 150 € Erweiterte Berechtigungen, Predictive Lead Scoring



Für die meisten Einzelkanzleien und kleinen Kanzleiteams reicht zunächst das Starter-Paket. Wichtig zu wissen: HubSpot unterscheidet zwischen Kontakten (unbegrenzt speicherbar) und Marketing-Kontakten (für aktive E-Mail-Kampagnen). Die Tarifgrenzen beziehen sich primär auf Marketing-Kontakte.

FAQ: Häufige Fragen zu CRM für Steuerberater

Ist ein CRM auch für sehr kleine Kanzleien mit zwei bis drei Mitarbeitern geeignet? Ja, gerade für kleine Kanzleien ist eine CRM-Software interessant. Das kostenlose CRM bietet bereits umfangreiche Funktionen ohne monatliche Gebühren. Sie können mit dem Basispaket starten und bei wachsenden Anforderungen upgraden. Die intuitive Oberfläche erfordert keine IT-Kenntnisse. Ja, CRM-Lösungen unterstützen den Import von CSV-Dateien. Sie können Ihre Excel-Liste einfach exportieren und hochladen. Das System führt Sie durch den Importprozess und ordnet die Spalten automatisch den richtigen Feldern zu. Wie lange dauert die Einrichtung von für eine Steuerkanzlei? Die Grundeinrichtung dauert meist nur wenige Stunden. Erste Automatisierungen und Dashboards sind schnell verfügbar. Für eine vollständige Implementierung mit Datenmigration, Team-Schulung und individuellen Anpassungen sollten Sie etwa zwei bis vier Wochen einplanen. Nein, CRM-Lösungen ersetzen keine Kanzleisoftware wie DATEV, sondern ergänzen diese. Während DATEV für Buchhaltung, Steuererklärungen und Lohnabrechnung entwickelt wurde, fokussiert sich ein CRM-Programm auf Mandantenmanagement, Kommunikation und Marketing. Beide Systeme arbeiten über Schnittstellen zusammen. Professionelle CRM-Tools erfüllen die DSGVO und bieten bei kostenpflichtigen Tarifen europäische Rechenzentren. Individuelle Zugriffsrechte, verschlüsselte Datenübertragung und transparente Dokumentation aller Verarbeitungen gewährleisten ein hohes Sicherheitsniveau. Für sensible Branchen wie die Steuerberatung empfiehlt sich der Tarif mit EU-Hosting. Kann ich ein CRM auch für die Mandantenakquise eingesetzt werden? Ja, das ist sogar eine der Stärken dieser Art von Software. Sie können Landing Pages für Ihre Website erstellen, Kontaktformulare einbinden und Anfragen automatisch nachverfolgen. E-Mail-Kampagnen, Newsletter und automatisierte Follow-ups helfen dabei, aus Interessenten neue Mandanten zu gewinnen.

Fazit: Mit HubSpot CRM die Kanzlei zukunftssicher aufstellen

Der Fachkräftemangel und steigende Mandantenerwartungen setzen Steuerkanzleien unter Druck. Ein modernes CRM bietet konkrete Lösungen: automatisierte Prozesse, zentrale Datenhaltung und bessere Teamkoordination.

Die STAX-Studie 2024 zeigt eindeutig: Je höher der Digitalisierungsgrad einer Kanzlei, desto positiver die Umsatzentwicklung. Wer jetzt in digitale Infrastruktur investiert, sichert die Zukunftsfähigkeit seiner Kanzlei.

Die Software ermöglicht den Einstieg ohne finanzielle Hürden. Das kostenlose CRM bietet bereits genug Funktionen, um Ihre Mandantenverwaltung auf ein neues Level zu heben. Testen Sie die Plattform unverbindlich und erleben Sie selbst, wie viel Zeit Sie im Kanzleialltag sparen können.

Quellenverzeichnis

Bundessteuerberaterkammer, STAX 2024 – Statistisches Berichtssystem für Steuerberater, Ausgewählte Ergebnisse, https://www.bstbk.de/downloads/bstbk/recht-und-berufsrecht/fachinfos/02_Sonderauswertungen_Digitalisierung_Fachkraeftemangel_STAX2024.pdf – besucht am: 18. Dezember 2025

Haufe Online, BStBK: Umfrageergebnisse von STAX 2024 ausgewertet, https://www.haufe.de/steuern/taxulting/bstbk-umfrageergebnisse-von-stax-2024-ausgewertet_598848_640860.html – besucht am: 18. Dezember 2025

DATEV Magazin, Umfrageergebnisse von STAX 2024 ausgewertet, https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/steuern/umfrageergebnisse-von-stax-2024-ausgewertet-136235 – besucht am: 18. Dezember 2025

HubSpot, Übersicht der Produkte und Dienstleistungen, https://legal.hubspot.com/de/hubspot-product-and-services-catalog – besucht am: 18. Dezember 2025

CIXON, HubSpot + DATEV Integration im Test, https://cixon.de/wissen/hubspot/datev-integration – besucht am: 18. Dezember 2025

tax & bytes, CRM Software für Steuerberater – Digitale Mandantenverwaltung, https://www.taxandbytes.de/360/crm-software-steuerberater – besucht am: 18. Dezember 2025