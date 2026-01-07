Wie gewinnen Schuhgeschäfte mit einem CRM mehr Stammkunden? Update: 2026

Der deutsche Schuhmarkt verzeichnete 2023 einen Gesamtumsatz von rund 11,6 Milliarden Euro inklusive Mehrwertsteuer. Besonders erfreulich für Sie als Inhaber eines stationären Schuhgeschäfts: Der Fachhandel vor Ort legte um fast acht Prozent zu, während der Onlinehandel Umsatz einbüßte (Quelle: BTE Handelsverband Textil, März 2024, ). Kunden schätzen offensichtlich wieder die persönliche Beratung, das Anprobieren vor Ort und den direkten Service.

Doch diese positive Entwicklung allein sichert noch keinen nachhaltigen Geschäftserfolg. Die entscheidende Frage lautet: Wie verwandeln Sie Laufkundschaft in treue Stammkunden, die regelmäßig wiederkommen und mehr pro Besuch ausgeben? Die Antwort liegt in einem systematischen Kundenbeziehungsmanagement. Ein modernes CRM-System wie das von HubSpot ermöglicht es Ihnen, jeden Kundenkontakt zu dokumentieren, Vorlieben zu speichern und personalisierte Angebote zu erstellen.

Dieser Ratgeber wird präsentiert von HubSpot, dem CRM für Ihr Schuhgeschäft. Der Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über einen dieser Links einen Tarif abschließen, erhalten wir dafür eine Provision.

Warum Kundenbindung im Schuhhandel wichtiger ist als Neukundengewinnung

Die Unternehmensberatung Bain & Company hat eine Erkenntnis formuliert, die für jeden Schuhgeschäft-Inhaber relevant ist: Neukundengewinnung kostet sechs- bis siebenmal mehr als die Pflege bestehender Kundenbeziehungen. Noch eindrucksvoller: Eine Steigerung der Kundenbindungsrate um nur fünf Prozent kann die Profitabilität um 25 bis 75 Prozent erhöhen (Quelle: Bain & Company, via Pipedrive).

Für Ihr Schuhgeschäft bedeutet das konkret: Jeder Kunde, der nach dem Erstkauf wiederkommt, ist deutlich wertvoller als ein neu geworbener Laufkunde. Laut einer Analyse der Gartner Group stammen 80 Prozent des zukünftigen Umsatzes eines Unternehmens von nur 20 Prozent der Bestandskunden (Quelle: SuperOffice)

Die besonderen Vorteile von Stammkunden im Schuhfachhandel

Stammkunden verhalten sich grundlegend anders als Erstkäufer. Sie kennen Ihr Sortiment, vertrauen Ihrer Beratung und haben bereits positive Erfahrungen mit Ihrem Geschäft gemacht. Ein aktueller Bericht zeigt, dass Bestandskunden im Durchschnitt 31 Prozent mehr pro Einkauf ausgeben als Neukunden.

Im Schuhfachhandel mit seiner Bruttogewinnspanne von durchschnittlich 42,2 Prozent wirkt sich dieser Unterschied besonders stark auf Ihren Ertrag aus. Ein Stammkunde, der statt eines Paars gleich zwei Paar Schuhe kauft oder sich für das hochwertigere Modell entscheidet, trägt überproportional zu Ihrem Gewinn bei.

Warum klassische Kundenkarten nicht mehr ausreichen

Viele Schuhgeschäfte arbeiten noch mit papierbasierten Kundenkarten oder einfachen Stempelkarten. Diese Systeme erfassen jedoch nur einen Bruchteil der wertvollen Informationen, die für echte Kundenbindung notwendig sind. Sie wissen nicht, welche Schuhgröße Ihr Stammkunde trägt, welche Marken er bevorzugt oder wann sein letzter Besuch stattfand.

Ein digitales Kundenmanagementsystem speichert alle diese Informationen automatisch und ermöglicht Ihnen, zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Angebot auf Ihre Kunden zuzugehen.

Was ein CRM-System für Ihr Schuhgeschäft leisten kann

Customer-Relationship-Management-Software dient als zentrale Datenbank für alle Kundeninformationen und Interaktionen. Studien zeigen, dass CRM-Systeme die Kundenbindungsrate um durchschnittlich 27 Prozent erhöhen und die Kundenbeziehungen in 74 Prozent der Unternehmen verbessern.

Die Kernfunktionen im Überblick

Ein Kundenmanagementsystem für den Schuhfachhandel sollte folgende Aufgaben erfüllen: Kontaktdatenerfassung mit allen relevanten Details wie Schuhgröße, Lieblingsmarken und Stilpräferenzen, Kaufhistorie mit Datum, Produkt und Preis jeder Transaktion, Kommunikationsprotokoll für E-Mails, Telefonate und persönliche Gespräche sowie Marketingautomatisierung für personalisierte Angebote und Erinnerungen.

Die Plattform von HubSpot bietet diese Funktionen in einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die auch ohne technische Vorkenntnisse bedienbar ist. Besonders relevant für kleinere Geschäfte: Es gibt eine kostenlose Einstiegsversion, mit der Sie das System testen können (Hinweis: In der kostenlosen Version werden Ihre Daten auf US-Servern gespeichert. Für DSGVO-konforme Speicherung auf europäischen Servern ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich).

Messbarer Return on Investment

Die Investition in ein Kundenmanagementsystem zahlt sich nachweislich aus. Laut Nucleus Research liegt der durchschnittliche ROI bei 8,71 US-Dollar für jeden investierten Dollar (Quelle: Nucleus Research). Umgerechnet bedeutet das: Ein Jahresabonnement von beispielsweise 500 Euro kann theoretisch mehr als 4.000 Euro zusätzlichen Umsatz generieren.

Eine Capterra-Studie ergab zudem, dass 47 Prozent der Nutzer eine signifikante Verbesserung bei Kundenzufriedenheit und Kundenbindung feststellen, wenn sie eine CRM-Lösung einsetzen. Weitere 45 Prozent berichten von einer Steigerung der Verkaufserlöse und 39 Prozent von verbessertem Cross-Selling und Upselling (Quelle: Capterra).

Die wichtigsten Funktionen für den Schuhfachhandel

Nicht jede CRM-Funktion ist für ein Schuhgeschäft gleichermaßen relevant. Die folgenden Features bringen den größten Nutzen für Ihre spezifische Situation.

Kundenprofil mit Schuhspezifika

Legen Sie für jeden Kunden ein Profil an, das über reine Kontaktdaten hinausgeht. Erfassen Sie Schuhgröße, bevorzugte Weiten, Fußprobleme wie Hallux oder Einlagenversorgung, Lieblingsstile (Sneaker, Business, Outdoor) und Preissensibilität. Diese Informationen ermöglichen eine Beratung, die den Kunden positiv überrascht.

Wenn ein Kunde nach sechs Monaten wiederkommt und Sie sofort wissen, dass er Größe 43 in der Weite H trägt und beim letzten Mal nach wasserdichten Wanderschuhen gesucht hat, schaffen Sie ein Einkaufserlebnis, das kein Onlineshop bieten kann.

Automatisierte Erinnerungen und Anlässe

Das System erinnert Sie automatisch an wichtige Kundenkontaktpunkte: Geburtstage für persönliche Glückwünsche mit einem kleinen Rabattangebot, den Jahrestag des letzten Kaufs als Anlass für eine Nachfrage, saisonale Impulse wie der Herbstbeginn für Kunden, die im Vorjahr Winterstiefel gekauft haben.

Diese automatisierten Workflows sparen Zeit und sorgen dafür, dass kein wichtiger Kontaktmoment vergessen wird. Die Marketing-Software sendet E-Mails basierend auf den von Ihnen definierten Regeln, ohne dass Sie jeden Tag daran denken müssen.

Segmentierung für gezielte Ansprache

Teilen Sie Ihre Kundendatenbank in sinnvolle Gruppen: Sportschuh-Käufer, Business-Schuh-Kunden, Kinderschuh-Eltern, Premiumkunden mit hohem durchschnittlichen Warenkorbwert. Jede Gruppe erhält nur die Informationen und Angebote, die für sie relevant sind.

Ein Vater, der regelmäßig Kinderschuhe kauft, interessiert sich wahrscheinlich weniger für Ihre neue Kollektion eleganter Damenpumps. Gezielte Kommunikation erhöht die Öffnungsraten Ihrer E-Mails und vermeidet, dass Kunden Ihre Nachrichten als Spam empfinden.

Integration mit Kassensystem und Online-Präsenz

Die CRM-Plattform kann mit Ihrem Kassensystem verbunden werden, sodass Käufe automatisch im Kundenprofil erscheinen. Ebenso lassen sich Formulare auf Ihrer Website integrieren, um Newsletter-Anmeldungen und Terminbuchungen direkt in der Kundendatenbank zu erfassen.

Praxisbeispiele aus dem Einzelhandel

Die folgenden fiktiven Szenarien zeigen, wie Schuhfachgeschäfte ähnlicher Größe ein Kundenmanagementsystem erfolgreich einsetzen.

Beispiel A: Familien-Schuhhaus mit Fokus auf Kinderschuhe

Ein inhabergeführtes Schuhgeschäft mit 180 Quadratmetern Verkaufsfläche und zwei Mitarbeitern spezialisierte sich auf Kinderschuhe und orthopädisch sinnvolle Modelle. Das Problem: Eltern kauften einmal im Jahr Schuhe für ihre Kinder und vergaßen das Geschäft zwischen den Käufen.

Nach Einführung eines Kundenmanagementsystems erfasste das Geschäft bei jedem Kauf das Geburtsdatum der Kinder. Automatisierte E-Mails erinnerten Eltern sechs Monate nach dem letzten Kauf daran, dass Kinderfüße wachsen und eine Größenkontrolle sinnvoll ist. Das Angebot einer kostenlosen Fußmessung ohne Kaufverpflichtung erhöhte die Besuchsfrequenz.

Das Ergebnis nach einem Jahr: Die Wiederkaufrate stieg von geschätzten 35 Prozent auf 58 Prozent. Der durchschnittliche Jahresumsatz pro Kundenfamilie erhöhte sich um 40 Prozent, weil Eltern nun häufiger und gezielter einkauften, statt spontan beim nächsten Schuhkauf den erstbesten Anbieter zu wählen.

Beispiel B: Traditionelles Schuhgeschäft mit Senioren-Kundschaft

Ein seit 40 Jahren bestehendes Schuhgeschäft in einer Kleinstadt hatte eine treue, aber alternde Stammkundschaft. Die Inhaber befürchteten, dass digitale Lösungen ihre älteren Kunden abschrecken würden.

Die Lösung: Das CRM-System wurde ausschließlich intern genutzt. Kunden merkten davon nichts, außer dass der Verkäufer beim nächsten Besuch bereits wusste, welche Schuhgröße passt und welche Marke beim letzten Mal gefallen hatte. Für Kunden ohne E-Mail-Adresse nutzte das Geschäft postalische Grußkarten zu Geburtstagen, generiert aus dem CRM-System.

Die persönliche Ansprache auf Basis der gespeicherten Informationen führte zu messbar höherer Kundenzufriedenheit. Stammkunden empfahlen das Geschäft häufiger weiter, was zu einem Anstieg von Neukunden durch Mundpropaganda führte.

Beispiel C: Sportschuh-Spezialist mit Laufschuh-Analyse

Ein auf Laufschuhe spezialisiertes Geschäft bot eine videogestützte Laufbandanalyse an. Die dabei gewonnenen Daten zum Laufstil jedes Kunden wurden im Kundenmanagementsystem gespeichert.

Bei der Folgekommunikation konnte das Geschäft gezielt auf die individuellen Laufziele eingehen: Kunden, die für einen Marathon trainierten, erhielten andere Informationen als Freizeitjogger. Produktempfehlungen basierten auf dem gespeicherten Laufprofil.

Das Geschäft baute zudem eine Community auf, indem es zu gemeinsamen Lauftreffs einlud. Die Einladungen wurden über das CRM-System segmentiert versendet, sodass Anfänger andere Termine erhielten als erfahrene Läufer. Der Community-Aspekt stärkte die emotionale Bindung an das Geschäft deutlich.

Beispiel D: Schuhgeschäft mit Click-and-Collect-Service

Ein Schuhgeschäft in einer Fußgängerzone führte während der Pandemie einen Click-and-Collect-Service ein. Kunden konnten online Schuhe zur Anprobe reservieren und im Geschäft abholen.

Die dabei erfassten Kundendaten flossen direkt in das CRM-System. Das Geschäft wusste nun auch bei Kunden, die bisher nur spontan vorbeikamen, welche Modelle sie interessierten. Nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen nutzte das Geschäft diese Daten weiter: Kunden, die bestimmte Modelle reserviert, aber nicht gekauft hatten, erhielten eine Nachricht, wenn diese Schuhe im Sale waren.

Kostenstruktur und Einstiegsmöglichkeiten

Die finanzielle Hürde für den Einstieg in ein professionelles Kundenmanagementsystem ist niedriger, als viele Schuhgeschäft-Inhaber vermuten.

Kostenlose Einstiegsversion

Das kostenlose CRM-Angebot ermöglicht den Start ohne finanzielle Verpflichtung. Sie können bis zu 1.000 Kontakte verwalten, grundlegende Kundendaten erfassen und einfache E-Mail-Funktionen nutzen.

Wichtiger Hinweis für den Datenschutz: Bei der kostenlosen Version werden Kundendaten auf Servern in den USA gespeichert. Für die Speicherung auf europäischen Servern ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Die kostenlose Version eignet sich, um das System kennenzulernen und zu prüfen, ob es zu Ihren Arbeitsabläufen passt. Für den dauerhaften Einsatz mit sensiblen Kundendaten empfiehlt sich jedoch ein Upgrade.

Starter-Paket für kleine Geschäfte

Das Starter-Paket beginnt bei 20 Euro pro Monat und Nutzer. Es bietet erweiterte Funktionen wie DSGVO-konforme Datenspeicherung auf europäischen Servern, die Entfernung des Anbieter-Brandings in E-Mails und mehr Automatisierungsmöglichkeiten. Für ein Schuhgeschäft mit einem Inhaber und einem Mitarbeiter liegen die Kosten damit bei unter 500 Euro pro Jahr.

Kosten-Nutzen-Rechnung für Ihr Geschäft

Rechnen Sie selbst: Wenn Sie durch bessere Kundenbindung pro Jahr nur zehn zusätzliche Stammkunden gewinnen, die jeweils zweimal statt einmal einkaufen, erzielen Sie bei einem durchschnittlichen Verkauf von 120 Euro zusätzliche 1.200 Euro Umsatz. Bei der branchenüblichen Handelsspanne von über 40 Prozent bedeutet das rund 500 Euro zusätzlichen Rohertrag, der die Softwarekosten bereits deckt.

Der tatsächliche Effekt liegt erfahrungsgemäß deutlich höher, weil ein systematisches Kundenmanagement nicht nur die Wiederkaufrate erhöht, sondern auch den Umsatz pro Kunde steigert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einführung

Die Einführung eines Kundenmanagementsystems muss nicht kompliziert sein. Folgen Sie diesem bewährten Vorgehen.

Woche 1 bis 2: Vorbereitung und Registrierung

Registrieren Sie sich HubSpot für die kostenlose Version und machen Sie sich mit der Oberfläche vertraut. Definieren Sie, welche Kundendaten Sie erfassen möchten: Mindestens Name, Kontaktdaten, Schuhgröße und Kaufhistorie. Legen Sie Ihre wichtigsten Kundenkategorien fest.

Falls Sie bereits eine Kundenkartei führen, übertragen Sie diese Daten. Bei kleinen Beständen geht das manuell. Bei größeren Datenmengen unterstützt eine Import-Funktion für Excel-Tabellen. Erfassen Sie zunächst Ihre 50 bis 100 wichtigsten Stammkunden vollständig.

Woche 5 bis 8: Integration in den Alltag

Ab sofort wird jeder Neukunde im System erfasst. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, am Ende jedes Verkaufsgesprächs freundlich nach einer E-Mail-Adresse zu fragen: „Darf ich Ihnen gelegentlich Informationen zu neuen Kollektionen oder Sonderaktionen schicken?“ Die Einwilligung zur Kontaktaufnahme ist aus Datenschutzgründen wichtig.

Monat 3 bis 6: Erste Automatisierungen einrichten

Richten Sie automatisierte E-Mails ein: eine Willkommens-E-Mail für neue Kontakte, Geburtstagsgrüße mit einem kleinen Rabattcode, eine Rückhol-E-Mail sechs Monate nach dem letzten Kauf. Beginnen Sie mit wenigen, aber gut durchdachten Automatisierungen.

Langfristig: Optimierung und Ausbau

Analysieren Sie regelmäßig die Ergebnisse: Welche E-Mails werden geöffnet? Welche Aktionen führen zu Ladenbesuchen? Passen Sie Ihre Strategie entsprechend an. Erweitern Sie das System schrittweise um weitere Funktionen wie Landingpages für saisonale Aktionen oder einen Online-Terminkalender für Beratungsgespräche.

Häufige Fehler und wie Sie diese vermeiden

Der Ehrgeiz, möglichst viele Kundeninformationen zu sammeln, führt oft dazu, dass Verkaufsgespräche zu Befragungen werden. Kunden fühlen sich unwohl. Erfassen Sie zunächst nur die wichtigsten Daten und ergänzen Sie schrittweise.

Fehler 2: E-Mail-Flut ohne Mehrwert

Wer sein neues System sofort für wöchentliche Newsletter nutzt, riskiert Abmeldungen. Jede Kontaktaufnahme muss dem Kunden einen echten Nutzen bieten: exklusive Informationen, relevante Angebote oder hilfreiche Tipps zur Schuhpflege. Qualität vor Quantität.

Die DSGVO verlangt dokumentierte Einwilligungen für Marketing-Kommunikation. Nutzen Sie die entsprechenden Funktionen des Systems in einem der Bezahl-Tarife, um Einwilligungen zu verwalten. Ohne Einwilligung keine Werbe-E-Mails. Wer dies missachtet, riskiert empfindliche Bußgelder.

Fehler 4: Das Team nicht einbinden

Ein Kundenmanagementsystem funktioniert nur, wenn alle Mitarbeiter es nutzen. Erklären Sie Ihrem Team den Nutzen, schulen Sie die Bedienung und schaffen Sie klare Zuständigkeiten für die Datenpflege.

Fehler 5: Keine klaren Ziele definieren

„Wir wollen mehr Stammkunden“ ist kein messbares Ziel. Definieren Sie konkret: „Wir wollen die Wiederkaufrate innerhalb eines Jahres von 30 auf 45 Prozent steigern“ oder „Der durchschnittliche Jahresumsatz pro Stammkunde soll um 20 Prozent wachsen.“ Nur mit klaren Zielen können Sie den Erfolg messen.

FAQ für Schuhgeschäft-Inhaber

Brauche ich technische Vorkenntnisse für die Einrichtung? Nein, moderne Systeme wie die CRM-Plattform sind für Anwender ohne IT-Hintergrund konzipiert. Die Oberfläche ist intuitiv bedienbar. Für den Einstieg genügen grundlegende Computerkenntnisse. Zudem gibt es kostenlose Online-Schulungen und eine umfangreiche Wissensdatenbank. Wie viel Zeit muss ich täglich investieren? Nach der Einrichtungsphase liegt der tägliche Zeitaufwand bei etwa 10 bis 15 Minuten: neue Kontakte erfassen, kurze Notizen zu Kundengesprächen machen, automatisierte E-Mails prüfen. Die Zeitersparnis durch Automatisierung überwiegt den Pflegeaufwand deutlich. Wie übertrage ich meine bestehende Kundenkartei? Sie können Kundendaten aus Excel-Tabellen importieren. Alternativ erfassen Sie bei künftigen Besuchen nach und nach die bestehenden Kunden. Es ist nicht nötig, am Tag eins alle Daten komplett zu haben. Beginnen Sie mit Ihren aktivsten Stammkunden. Alle Ihre Kundendaten lassen sich jederzeit exportieren. Sie sind nicht an einen Anbieter gebunden. Die Datenhoheit bleibt bei Ihnen. Ist das System auch für ein sehr kleines Geschäft sinnvoll? Ja, gerade für Einzelunternehmer mit wenig Zeit bietet Automatisierung große Vorteile. Wenn Sie allein im Laden stehen, haben Sie keine Kapazität, manuell Geburtstagskarten zu schreiben. Das System erledigt solche Aufgaben im Hintergrund. Wie reagieren ältere Kunden auf digitale Kundenkommunikation? Sie entscheiden selbst, welche Kommunikationskanäle Sie nutzen. Für Kunden ohne E-Mail können Sie das System nutzen, um Postkarten oder Briefe zu generieren. Das Kundenprofil hilft Ihnen auch im persönlichen Gespräch, ohne dass der Kunde digitale Kommunikation erhalten muss. Was kostet mich die Nutzung dauerhaft? Die kostenlose Version ist zeitlich unbegrenzt nutzbar. Für erweiterte Funktionen und DSGVO-konforme Speicherung beginnen die Kosten bei 20 Euro monatlich. Je nach Geschäftsgröße und gewünschtem Funktionsumfang können höhere Pakete sinnvoll sein. Wie messe ich den Erfolg meiner CRM-Einführung? Vergleichen Sie folgende Kennzahlen vor und nach der Einführung: Wiederkaufrate (Anteil der Kunden, die innerhalb eines Jahres erneut kaufen), durchschnittlicher Umsatz pro Kunde, Öffnungsraten Ihrer E-Mails und letztlich Ihr Gesamtumsatz mit Stammkunden.

Fazit und nächster Schritt

Der Schuhfachhandel erlebt eine Renaissance. Kunden schätzen persönliche Beratung und individuelle Betreuung. Doch Persönlichkeit allein genügt nicht mehr. Wer seine Stammkunden systematisch pflegt, ihre Vorlieben kennt und zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Angebot präsent ist, sichert sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Ein Kundenmanagementsystem ist kein Luxus für Großunternehmen. Es ist ein Werkzeug für jeden Schuhgeschäft-Inhaber, der seine wertvollste Ressource optimal nutzen möchte: die Beziehung zu seinen Kunden. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Bestandskunden generieren mehr Umsatz bei geringeren Kosten. Wer ihre Loyalität gewinnt und erhält, baut ein stabiles Fundament für langfristigen Geschäftserfolg.

Der Einstieg ist denkbar einfach: Registrieren Sie sich kostenfrei unter, erfassen Sie Ihre ersten Stammkunden und erleben Sie selbst, wie systematisches Kundenmanagement Ihren Arbeitsalltag verändert.

Quellenverzeichnis

BTE Handelsverband Textil (März 2024): Umsatz mit Schuhen steigt um fast 500 Mio. Euro. https://www.bte.de/2024/03/04/umsatz-mit-schuhen-steigt-um-fast-500-mio-euro/ Bain & Company: Kundenbindung und Loyalitätsmanagement. Via Pipedrive (Januar 2025): https://www.pipedrive.com/de/blog/bestandskunden SuperOffice: Fünf bewährte Methoden zur Kundenbindung und Gewinnsteigerung. https://www.superoffice.de/quellen/artikel/kundenbindung/ WPForms (März 2024): 90+ CRM-Statistiken, Trends und Vorhersagen für 2024. https://wpforms.com/de/crm-statistics/ Findstack.de (März 2025): Die ultimative Liste der CRM-Statistiken für 2025. https://findstack.de/resources/crm-statistics Martech Zone (September 2023): CRM-Statistiken: Nutzen, Vorteile und Herausforderungen. https://de.martech.zone/crm-statistics/ HubSpot Blog (November 2024): Warum sind Bestandskunden so wichtig? Definition und Tipps. https://blog.hubspot.de/service/bestandskunden Statista / Statistisches Bundesamt (September 2024): Bruttogewinnspanne im Schuheinzelhandel in Deutschland. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/259896/umfrage/bruttogewinnspanne-im-schuheinzelhandel-in-deutschland/ HubSpot: Übersicht der Produkte und Dienstleistungen. https://legal.hubspot.com/de/hubspot-product-and-services-catalog