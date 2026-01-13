Welches CRM eignet sich am besten für die Gastronomie?

Steigende Personalkosten, sinkende Umsätze und eine zunehmende Konsumzurückhaltung der Gäste setzen Gastronomiebetriebe in Deutschland unter enormen Druck. Laut DEHOGA ging der preisbereinigte Umsatz in der Gastronomie 2024 um 3,8 Prozent zurück, während 79,6 Prozent der Betriebe die steigenden Personalkosten als größte Herausforderung nennen. Gleichzeitig erwarten laut einer Statista-Erhebung 71 Prozent der deutschen Gäste digitale Angebote wie Online-Reservierungen und kontaktloses Bezahlen.



Ein modernes CRM-System kann Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu meistern, Stammgäste zu binden und Ihre Betriebsabläufe effizienter zu gestalten. HubSpot bietet als All-in-One-Plattform eine besonders flexible Lösung für Gastronomiebetriebe jeder Größe.

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Was ist ein CRM-System für die Gastronomie und warum brauchen Sie eines?

Ein CRM-System (Customer Relationship Management) für die Gastronomie ist eine zentrale Software-Lösung, die alle Gästedaten, Reservierungen, Bestellhistorien und Kommunikationsprozesse an einem Ort bündelt. Anders als in anderen Branchen müssen Gastronomen dabei besondere Anforderungen erfüllen: von der Erfassung von Allergien und Unverträglichkeiten über Geburtstage und Stammtisch-Präferenzen bis hin zur Integration mit Kassensystemen und Reservierungstools.

Die Vorteile eines gut implementierten Gastronomie-CRM sind messbar. Sie können Gästeprofile anlegen, die weit über einfache Kontaktdaten hinausgehen. Stellen Sie sich vor, Ihr Servicepersonal weiß beim Eintritt eines Stammgastes sofort, dass dieser immer den Eckplatz bevorzugt, keine Zwiebeln mag und letzten Monat seinen Geburtstag bei Ihnen gefeiert hat. Diese Art der personalisierten Gästeansprache unterscheidet erfolgreiche Restaurants von der Masse.

Die Systemgastronomie macht es vor: Laut Bundesverband der Systemgastronomie erreichte das Segment 2024 einen Marktanteil von 40 Prozent an der gesamten deutschen Gastronomie und verzeichnete ein Umsatzplus von 12 Prozent im Jahresvergleich. Die Individualgastronomie hingegen verbuchte ein Umsatzminus von 3 Prozent. Der Unterschied liegt oft in der konsequenten Nutzung digitaler Werkzeuge zur Gästebindung und Prozessoptimierung.

Welche Funktionen sollte ein Gastronomie-CRM bieten?

Die Anforderungen an ein CRM in der Gastronomie unterscheiden sich deutlich von anderen Branchen. Während ein klassisches Vertriebs-CRM auf Deals und Pipeline-Management fokussiert, benötigen Gastronomen spezifische Funktionen für ihren Betriebsalltag.

Funktion Nutzen für die Gastronomie Wichtigkeit Gästeprofile mit Präferenzen Personalisierter Service, Allergien erfassen Sehr hoch Reservierungsmanagement Online-Buchungen, Tischplanung Sehr hoch E-Mail-Marketing Newsletter, Geburtstagsgrüße, Aktionen Hoch Kassensystem-Integration Umsatzdaten pro Gast, Bestellhistorie Hoch Mobile App Zugriff für Servicepersonal am Tisch Mittel Automatisierungen Follow-up nach Besuch, Erinnerungen Mittel Bewertungsmanagement Google-Rezensionen, Feedback sammeln Mittel Treueprogramm Stempelkarten digital, Rabatte Optional

Ein modernes CRM sollte zudem DSGVO-konform arbeiten, was in Deutschland besonders wichtig ist. Die Speicherung von Gästedaten wie Allergien oder Zahlungsverhalten erfordert eine rechtssichere Basis. Achten Sie bei der Auswahl darauf, dass der Anbieter europäische Rechenzentren nutzt und transparente Datenschutzrichtlinien vorweist.

Die Integration mit bestehenden Systemen ist ein weiterer kritischer Faktor. Ihr CRM sollte sich nahtlos mit Ihrer Kassensoftware, Ihrem Reservierungstool und idealerweise auch mit Lieferdienst-Plattformen verbinden lassen. Nur so entsteht ein vollständiges Bild Ihrer Gäste und deren Verhalten.

HubSpot CRM als zentrale Lösung für Gastronomiebetriebe

Das Tool hat sich als besonders flexible Plattform für die Gastronomie etabliert, da die Software sowohl für kleine Cafés als auch für Restaurantketten skalierbar ist. Der kostenlose Einstieg ermöglicht es Ihnen, das System ohne Risiko zu testen und bei Bedarf schrittweise zu erweitern.

Die Stärken von HubSpot im Gastronomie-Kontext liegen in der Kombination aus CRM, Marketing und Service. Sie können Gästekontakte zentral verwalten, automatisierte E-Mail-Kampagnen für Geburtstage oder saisonale Angebote erstellen und gleichzeitig Feedback systematisch erfassen. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass auch Mitarbeiter ohne technische Vorkenntnisse schnell produktiv arbeiten können.

Ein fiktives, praktisches Beispiel: Ein Münchner Biergarten nutzt die ausgereifte Software, um seine Stammgäste vor der Sommersaison automatisch über neue Speisekarten zu informieren. Restaurants berichten von einer Steigerung der Wiederbesuchsrate um bis zu 25 Prozent durch personalisierte Kommunikation. Segmentierung nach Besuchshäufigkeit ermöglicht es, besonders treuen Gästen exklusive Einladungen zu Veranstaltungen zu senden. Die Öffnungsrate dieser personalisierten E-Mails liegt bei über 40 Prozent, verglichen mit durchschnittlich 15 Prozent bei generischen Newslettern.

Das CRM bietet über 1.900 Integrationen im App Marketplace, darunter Verbindungen zu gängigen Kassensystemen und Reservierungstools. Über die API können auch spezialisierte Gastronomie-Lösungen angebunden werden. Die kostenpflichtigen Tarife ermöglichen zudem die Datenspeicherung auf EU-Servern, was für DSGVO-Konformität besonders relevant ist.

Welche Alternativen zu HubSpot gibt es für die Gastronomie?

Der Markt für Gastronomie-Software ist vielfältig und reicht von spezialisierten Restaurant-CRMs bis hin zu universellen Plattformen. Ein objektiver Vergleich hilft Ihnen, die richtige Entscheidung für Ihren Betrieb zu treffen.

Lösung Stärken Schwächen Preis ab HubSpot CRM All-in-One, skalierbar, deutsche Sprache, starke Automatisierung Gastronomie-Features nur via Integration 0 € (kostenlos) Sevenrooms Spezialisiert auf Gastronomie, Reservierung integriert Höhere Kosten, weniger Marketing-Funktionen Auf Anfrage Pipedrive Intuitive Oberfläche, günstig Keine branchenspezifischen Features 14 € Salesforce Mächtig, viele Integrationen Komplex, teuer, Einarbeitung nötig 25 € Bitrix24 Viele Funktionen kostenlos Überladene Oberfläche 0 € (kostenlos) Zenchef Reservierung und CRM kombiniert Fokus auf Reservierung, Marketing begrenzt Auf Anfrage



Spezialisierte Lösungen wie Sevenrooms oder Zenchef punkten mit branchenspezifischen Funktionen, etwa der direkten Reservierungsverwaltung und Gästetags für Allergien. Allerdings fehlt ihnen oft die Tiefe im Marketing-Bereich, die HubSpot bietet. Für Betriebe, die primär Reservierungen verwalten möchten, können diese Tools ausreichend sein.

Pipedrive und Salesforce stammen aus dem klassischen Vertriebsumfeld und erfordern mehr Anpassung für den Gastronomie-Einsatz. Salesforce eignet sich vor allem für große Ketten mit komplexen Anforderungen, während Pipedrive durch seine Einfachheit bei kleineren Budgets überzeugt.

Die Entscheidung hängt letztlich von Ihren Prioritäten ab. Wenn Sie eine ganzheitliche Lösung für Marketing, Gästebindung und Vertrieb suchen, bietet HubSpot das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Für reine Reservierungsverwaltung können spezialisierte Tools die bessere Wahl sein.

Wie implementieren Sie ein CRM erfolgreich in Ihrem Gastronomiebetrieb?

Die Einführung eines CRM-Systems scheitert häufig nicht an der Technik, sondern an mangelnder Planung und fehlendem Team-Buy-in. Eine strukturierte Vorgehensweise erhöht Ihre Erfolgschancen deutlich.

Phase 1: Vorbereitung (Woche 1-2)

Bevor Sie ein System auswählen, sollten Sie Ihre Ziele klar definieren. Möchten Sie primär Stammgäste besser binden? Ihre Marketingkosten senken? Oder den Service personalisieren? Dokumentieren Sie auch Ihre bestehenden Prozesse und die Software, die Sie bereits nutzen.

Phase 2: Systemauswahl und Einrichtung (Woche 3-4)

Testen Sie die Favoriten Ihrer Shortlist mit echten Daten. Bei HubSpot können Sie den kostenlosen Tarif nutzen, um erste Kontakte zu importieren und die Oberfläche kennenzulernen. Richten Sie Ihre Gästeprofile mit den wichtigsten Feldern ein: Name, Kontaktdaten, Präferenzen, Allergien, Besuchshistorie.

Phase 3: Integration und Schulung (Woche 5-8)

Verbinden Sie Ihr CRM mit bestehenden Systemen wie Kasse und Reservierungstool. Schulen Sie Ihr Team in kleinen Gruppen und stellen Sie sicher, dass jeder die Vorteile für den eigenen Arbeitsalltag versteht. Ein häufiger Fehler ist es, das System nur dem Management vorzustellen und die Servicekräfte außen vor zu lassen.

Phase 4: Optimierung (fortlaufend)

Nach dem Launch sammeln Sie Feedback und passen Prozesse an. Welche Felder werden nicht genutzt? Welche Automatisierungen funktionieren besonders gut? Ein CRM ist kein statisches System, sondern entwickelt sich mit Ihrem Betrieb weiter.

Phase Aufgaben Zeitrahmen Verantwortlich Vorbereitung Ziele definieren, Prozesse dokumentieren 1-2 Wochen Geschäftsführung Auswahl Systeme testen, Entscheidung treffen 2 Wochen Geschäftsführung + IT Einrichtung Import, Anpassung, Integration 2 Wochen IT + Marketing Schulung Team-Workshops, Handbücher erstellen 2 Wochen Alle Abteilungen Optimierung Feedback sammeln, Prozesse anpassen Fortlaufend Alle

Wie steigert HubSpot die Gästebindung in der Gastronomie?

Die wahre Stärke eines CRM zeigt sich in der Kundenbindung, und hier kann das Tool seine Vorteile voll ausspielen. Mit den Marketing-Automatisierungen der Plattform erstellen Sie personalisierte Kampagnen, die Ihre Gäste zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft erreichen.

Ein bewährter Ansatz ist die automatische Geburtstagsmail. Sie richten einmalig einen Workflow ein, der jedem Gast zehn Tage vor seinem Geburtstag eine personalisierte Einladung sendet, vielleicht mit einem kleinen Gutschein für ein Dessert. Eine professionelle Softwarelösung übernimmt den Versand automatisch, Sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Solche Maßnahmen zeigen Wirkung: Restaurants berichten von einer Steigerung der Wiederbesuchsrate um bis zu 25 Prozent durch personalisierte Kommunikation.

Die Segmentierung Ihrer Gästedatenbank ist ein weiterer Hebel. Mit dem praktischen Tool können Sie Gäste nach verschiedenen Kriterien gruppieren: Besuchshäufigkeit, durchschnittliche Ausgaben, bevorzugte Tageszeiten oder Vorlieben bei der Speisewahl. Ein Gast, der regelmäßig freitags zum Business-Lunch kommt, erhält andere Angebote als eine Familie, die sonntags zum Brunch erscheint.

Die Integration des Programms mit Bewertungsplattformen ermöglicht es Ihnen zudem, systematisch Gästefeedback zu sammeln. Nach jedem Besuch können Sie automatisch eine kurze Umfrage versenden und zufriedene Gäste bitten, eine Google-Rezension zu hinterlassen. So verbessern Sie nicht nur Ihren Service, sondern auch Ihre Online-Sichtbarkeit.

Persönliche Gesten wie Geburtstagsüberraschungen machen aus Erstbesuchern treue Stammgäste

Was kostet ein CRM-System für die Gastronomie?

Die Kosten für ein CRM variieren stark je nach Anbieter, Funktionsumfang und Betriebsgröße. Eine transparente Übersicht hilft Ihnen bei der Budgetplanung.

Das CRM bietet einen dauerhaft kostenlosen Tarif, der für kleine Betriebe oft ausreicht. Sie können bis zu 1.000 Kontakte verwalten, E-Mails versenden und grundlegende Automatisierungen nutzen. Für wachsende Betriebe mit höheren Ansprüchen stehen kostenpflichtige Tarife ab etwa 20 Euro pro Monat zur Verfügung, die erweiterte Funktionen und EU-Datenspeicherung bieten.

Betriebsgröße Empfohlene Lösung Monatliche Kosten Funktionen Kleines Café (< 50 Gäste/Tag) Free 0 € Kontakte, E-Mail, Basis-Automatisierung Restaurant (50-150 Gäste/Tag) Starter 20-50 € Erweiterte Automatisierung, Reporting Restaurantkette Professional 100-500 € Volle Funktionalität, API-Zugang Franchise-System Enterprise-Lösung 500+ € Multi-Standort, individuelle Anpassung



Bedenken Sie bei der Kostenkalkulation auch den Return on Investment. Ein CRM, das Ihnen hilft, zehn Prozent mehr Stammgäste zu gewinnen oder die No-Show-Rate bei Reservierungen zu senken, amortisiert sich schnell. Bei einem durchschnittlichen Bon von 35 Euro und 100 zusätzlichen Besuchen pro Monat sprechen wir von 3.500 Euro Mehrumsatz, dem Kosten von vielleicht 50 Euro für das CRM gegenüberstehen.

Die versteckten Kosten liegen oft in der Implementierung und Schulung. Planen Sie hierfür zusätzlich zwei bis vier Wochen Zeit ein, in denen Ihr Team mit dem neuen System vertraut wird. Bei HubSpot unterstützt Sie der deutsche Support bei Fragen, was den Einarbeitungsaufwand reduziert.

FAQ: Häufige Fragen zu CRM in der Gastronomie

Ist ein CRM auch für kleine Cafés oder Imbisse sinnvoll? Ja, gerade kleine Betriebe profitieren von einem CRM, weil sie damit den persönlichen Service systematisieren können. Mit dem kostenlosen Tarif von HubSpot können Sie ohne Investitionsrisiko starten und Stammgäste erfassen, deren Vorlieben dokumentieren und einfache Newsletter versenden. Der Aufwand ist gering, der Nutzen in Form von stärkerer Gästebindung messbar. Wie lange dauert die Einführung eines CRM-Systems? Die reine technische Einrichtung ist bei cloudbasierten Lösungen in wenigen Stunden erledigt. Für eine erfolgreiche Implementierung inklusive Datenimport, Integration mit bestehenden Systemen und Teamschulung sollten Sie vier bis acht Wochen einplanen. Beginnen Sie mit den wichtigsten Funktionen und erweitern Sie schrittweise. Können meine Servicekräfte das CRM am Tisch nutzen? HubSpot ist primär als strategisches Werkzeug für Marketing, Gästeanalyse und Kommunikation konzipiert und nicht für den operativen Einsatz am Tisch optimiert. Für die direkte Gästebetreuung im Service empfehlen sich spezialisierte Gastronomie-Tools wie Reservierungs- oder Kassensysteme. Diese lassen sich über Schnittstellen mit dem Tool verbinden, sodass alle Gästedaten zentral zusammenfließen und für Marketingmaßnahmen genutzt werden können. Ein DSGVO-konformes CRM erfordert die dokumentierte Einwilligung Ihrer Gäste zur Datenspeicherung. Integrieren Sie entsprechende Hinweise in Ihre Reservierungsbestätigung und auf Ihrer Website. Das Tool bietet in den kostenpflichtigen Tarifen EU-Serverstandorte und integrierte Datenschutz-Tools wie Double-Opt-in für Newsletter. Lässt sich mein bestehendes Kassensystem integrieren? Die meisten modernen Kassensysteme bieten Schnittstellen zur Datenübertragung. Die Software unterstützt über 1.500 Integrationen und eine offene API. Prüfen Sie vor der Entscheidung, ob Ihr Kassensystem-Anbieter eine direkte Integration oder zumindest einen CSV-Export für den regelmäßigen Datenabgleich anbietet. Was unterscheidet HubSpot von spezialisierten Restaurant-CRMs? Spezialisierte Lösungen wie Sevenrooms oder Zenchef bieten oft integrierte Reservierungsfunktionen und branchenspezifische Features. Die Lösung punktet hingegen mit deutlich stärkeren Marketing-Automatisierungen, einem umfangreicheren kostenlosen Tarif und besserer Skalierbarkeit. Für Betriebe, die Gästebindung und Marketing priorisieren, ist HubSpot die bessere Wahl.

Fazit: Mit dem richtigen CRM zur erfolgreichen Gästebindung

Die deutsche Gastronomie steht vor enormen Herausforderungen: steigende Kosten, Personalmangel und eine veränderte Konsumhaltung der Gäste. Ein professionelles CRM-System ist kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit für Betriebe, die langfristig erfolgreich sein wollen. Die Digitalisierung bietet die Chance, persönlichen Service mit effizienten Prozessen zu verbinden.

HubSpot empfiehlt sich als besonders einsteigerfreundliche und gleichzeitig leistungsstarke Lösung. Der kostenlose Tarif ermöglicht einen risikofreien Start, die intuitive Bedienung reduziert den Schulungsaufwand und die Marketing-Automatisierungen helfen Ihnen, Ihre Gäste systematisch zu binden. Mit über 1.500 Integrationen passt sich die Plattform an Ihre bestehende Software-Landschaft an.

Beginnen Sie noch heute mit der Digitalisierung Ihrer Gästebeziehungen. Erstellen Sie einen kostenlosen HubSpot-Account, importieren Sie Ihre ersten Kontakte und erleben Sie selbst, wie ein modernes CRM Ihren Betriebsalltag erleichtern kann.

Quellenverzeichnis

DEHOGA Bundesverband, Jahresbilanz 2024, https://www.dehoga-bundesverband.de, Besucht am: 02.01.2026

DEHOGA Bundesverband, Umfrage zur wirtschaftlichen Lage im Gastgewerbe 2024, https://www.dehoga-bundesverband.de, Besucht am: 02.01.2026

Statista, Gästeerwartungen an die Digitalisierung in der Gastronomie in Deutschland 2022, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1425110/umfrage/erwartungen-an-die-digitalisierung-in-der-gastronomie-in-deutschland/, Besucht am: 02.01.2026

Bundesverband der Systemgastronomie, Branchendaten 2024, https://www.bundesverband-systemgastronomie.de/die-systemgastronomie/branchendaten.html, Besucht am: 02.01.2026

Statistisches Bundesamt, Umsatzentwicklung im Gastgewerbe 2024, https://www.destatis.de, Besucht am: 02.01.2026

HubSpot, Produkt- und Servicekatalog, https://legal.hubspot.com/de/hubspot-product-and-services-catalog, Besucht am: 02.01.2026