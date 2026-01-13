Wie senken Sie als Studiobetreiber Ihre Kündigungsquote mit einem CRM?

Die deutsche Fitnessbranche erreichte 2024 mit 11,71 Millionen Mitgliedern einen historischen Höchststand. Der Branchenumsatz stieg auf 5,82 Milliarden Euro netto, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser Rekordwerte kämpfen viele Studiobetreiber mit einer jährlichen Fluktuationsrate zwischen 21 und 28 Prozent. Bei Kettenbetrieben liegt dieser Wert sogar noch höher als bei Einzelstudios. Die Gewinnung eines neuen Mitglieds kostet ein Fitnessstudio etwa fünfmal so viel wie die Bindung eines bestehenden Kunden.

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Eine Studie von Bain & Company zeigt: Eine Verbesserung der Mitgliederbindung um nur fünf Prozent kann die Einnahmen um 25 bis 95 Prozent steigern. Ein professionelles CRM-System hilft Ihnen dabei, diese Herausforderung zu meistern. Der folgende Ratgeber zeigt Ihnen, welche Funktionen für Fitnessstudios unverzichtbar sind, wie Sie die passende Lösung finden und welche konkreten Ergebnisse Sie erwarten können.

Selbstständig machen mit einem FITNESS-STUDIO

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Was ein CRM-System für Ihr Fitnessstudio leistet

Ein Customer-Relationship-Management-System für Fitnessstudios ist eine zentrale Softwareplattform, die alle administrativen und kommunikativen Prozesse rund um Ihre Mitglieder bündelt. Anders als reine Mitgliederverwaltungen geht ein modernes CRM weit über die Stammdatenverwaltung hinaus.

Die Kernaufgabe besteht darin, sämtliche Interaktionen mit Ihren Mitgliedern zu erfassen, zu analysieren und für gezielte Maßnahmen nutzbar zu machen. Dazu gehören die erste Kontaktaufnahme bei Interessenten, Terminvereinbarungen für Probetrainings, die Dokumentation von Trainingsplänen sowie automatisierte Kommunikation zur Mitgliederbindung. Die technische Grundlage bildet eine zentrale Datenbank, in der alle relevanten Informationen zusammenfließen.

Statt verstreuter Excel-Listen, E-Mail-Postfächer und handschriftlicher Notizen erhalten Sie eine vollständige Sicht auf jedes einzelne Mitglied.

Diese Transparenz ermöglicht es Ihrem Team, proaktiv auf Veränderungen im Trainingsverhalten zu reagieren. Besucht ein Mitglied das Studio plötzlich seltener, erkennt das System dieses Muster und löst automatisch eine Reaktion aus.

Laut einer Studie von Nucleus Research erzielen Unternehmen mit einem CRM-System für jeden investierten Euro durchschnittlich 8,71 Euro Rendite. Die Integration mit anderen Geschäftsanwendungen kann zusätzlich Produktivitätssteigerungen zwischen 20 und 30 Prozent bringen.

Warum Ihr Fitnessstudio ein CRM-System braucht

Die Fitness- und Gesundheitsbranche steht vor spezifischen Herausforderungen, die ein professionelles Kundenmanagement unverzichtbar machen.

Hohe Kündigungsquoten als Kernproblem

Die Fluktuationsrate in deutschen Fitnessstudios liegt bei Einzelstudios zwischen 21 und 25 Prozent, bei Kettenbetrieben sogar zwischen 25 und 28 Prozent pro Jahr. Eine Studie der Pixformance Sports GmbH aus dem Jahr 2018 ergab, dass 84 Prozent der Neumitglieder ihre Verträge innerhalb der ersten zwei Jahre wieder kündigen. Die häufigsten Kündigungsgründe sind mangelnde Motivation, fehlendes Feedback durch Trainer und das Gefühl, dem Studio gleichgültig zu sein.

Die IHRSA konnte 2017 nachweisen, dass zwei Interaktionen mit dem Studioteam pro Monat zu einem zusätzlichen Studiobesuch im Folgemonat führen. Jeder zusätzliche Besuch senkt also das Kündigungsrisiko um 33 Prozent. Mitglieder, die zwei- bis viermal wöchentlich trainieren, weisen statistisch das geringste Kündigungsrisiko auf. Erscheint ein Kunde sechs bis zehn Wochen nicht mehr zum Training, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Kündigung bei 70 Prozent. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, wie wichtig systematisches Monitoring und rechtzeitige Intervention sind.

Intensiver Wettbewerb und Digitalisierung

In Deutschland existieren über 9.100 kommerziell betriebene Fitness- und Gesundheitsanlagen. Hinzu kommen Aggregatoren wie Urban Sports Club, EGYM Wellpass und Hansefit, die ihre Reichweite kontinuierlich ausbauen. Der durchschnittliche Monatsbeitrag liegt bei 46,95 Euro brutto, wobei Einzelanlagen mit 57,85 Euro deutlich über dem Durchschnitt der Ketten mit 38,44 Euro liegen.

Der Anteil der Online-Vertragsabschlüsse stieg laut DSSV-Eckdatenstudie 2025 auf 24 Prozent, gegenüber 14 Prozent im Vorjahr. Digitale Trainingsangebote und Studio-Apps gewinnen ebenfalls an Bedeutung. 41,1 Prozent der Anlagen positionieren sich mittlerweile im Bereich Gesundheit. Ohne ein zentrales System zur Verwaltung dieser digitalen Touchpoints verlieren Sie wertvolle Daten über das Verhalten Ihrer Mitglieder.

Kernfunktionen eines CRM-Systems für Fitnessstudios

Ein CRM-System für die Fitnessbranche sollte folgende Funktionsbereiche abdecken:

Quelle: Nucleus Research, 2014

Die Basis bildet eine umfassende Kontaktverwaltung, die alle relevanten Informationen zu jedem Mitglied speichert: Stammdaten, Vertragsinformationen, Trainingspräferenzen, Besuchshistorie und Kommunikationsverlauf. Diese Daten stehen allen berechtigten Mitarbeitern in Echtzeit zur Verfügung. Das System ermöglicht die Segmentierung von Mitgliedern nach Aktivitätsniveau, demografischen Merkmalen oder persönlichen Zielen. Diese Segmentierung bildet die Grundlage für personalisierte Ansprache und zielgerichtete Marketingkampagnen.

Automatisierte Kommunikation

Ein gutes CRM ermöglicht automatisierte E-Mail-Sequenzen für verschiedene Anlässe: Willkommensnachrichten für Neumitglieder, Erinnerungen bei längerer Trainingsabstinenz, Geburtstagsgrüße oder Vertragsverlängerungsangebote. Diese personalisierte Kommunikation stärkt die Bindung zum Studio, ohne dass Ihre Mitarbeiter jeden Kontakt manuell anstoßen müssen. Moderne Systeme unterstützen neben E-Mail auch Push-Benachrichtigungen und SMS, um Mitglieder über verschiedene Kanäle zu erreichen.

Lead-Management und Analyse

Von der ersten Anfrage bis zum Vertragsabschluss begleitet das CRM jeden Interessenten durch den Verkaufsprozess. Offene Probetrainings, geplante Rückrufe und anstehende Vertragsabschlüsse werden transparent dargestellt. Dashboards zeigen Ihnen auf einen Blick die wichtigsten Kennzahlen: Neuanmeldungen, Kündigungen, Besuchsfrequenzen und Umsatzentwicklung. Diese Daten helfen Ihnen, Trends frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Praktische Anwendungsszenarien im Studioalltag

Die folgenden Beispiele zeigen, wie ein CRM-System konkret im Tagesgeschäft eines Fitnessstudios funktioniert:

Szenario 1: Neumitglieder optimal integrieren

Ein inhabergeführtes Fitnessstudio mit 800 Mitgliedern erhält monatlich durchschnittlich 25 Neuanmeldungen. Vor der CRM-Einführung erhielten Neumitglieder nach dem Erstgespräch lediglich eine Einweisung an den Geräten. Danach blieb der Kontakt meist sporadisch.

Mit dem CRM-System läuft die Onboarding-Sequenz nun automatisiert ab: Am Tag nach der Anmeldung erhält das neue Mitglied eine Willkommens-E-Mail mit praktischen Tipps für den ersten Trainingsmonat. Nach einer Woche folgt eine Nachricht mit der Einladung zum kostenlosen Körperanalyse-Termin. Nach drei Wochen erinnert das System an die Möglichkeit, einen aktualisierten Trainingsplan erstellen zu lassen. Parallel dazu erhält der zuständige Trainer eine Aufgabe im CRM, das Mitglied beim nächsten Besuch persönlich anzusprechen.

Das Ergebnis: Die Quote der Mitglieder, die nach den ersten 90 Tagen noch regelmäßig trainieren, stieg um 18 Prozentpunkte. Die Trainer berichten, dass sie durch die automatischen Erinnerungen deutlich mehr persönliche Gespräche führen, ohne den Überblick zu verlieren.

Szenario 2: Inaktive Mitglieder reaktivieren

Ein Fitness-Boutique-Studio mit Schwerpunkt auf Kleingruppen-Training hatte ein wiederkehrendes Problem: Mitglieder, die nach dem anfänglichen Enthusiasmus ihre Besuche reduzierten, meldeten sich oft erst wieder, um zu kündigen. Das CRM-System erkennt nun automatisch, sobald ein Mitglied 14 Tage lang nicht eingecheckt hat.

Die erste Reaktion ist subtil: Eine freundliche E-Mail mit dem Betreff „Wir vermissen dich im Studio!“ erinnert an die gebuchten, aber nicht genutzten Kursplätze. Bleibt das Mitglied weitere sieben Tage inaktiv, erhält es eine SMS mit einem persönlichen Angebot für eine kostenlose Personal-Training-Einheit. Gleichzeitig erscheint im CRM-Dashboard eine Aufgabe für das Serviceteam, das Mitglied telefonisch zu kontaktieren.

Die Reaktivierungsquote bei inaktiven Mitgliedern liegt mittlerweile bei 40 Prozent. Der entscheidende Unterschied: Das Studio reagiert, bevor das Mitglied überhaupt ans Aufhören denkt.

Szenario 3: Vertragsverlängerungen proaktiv managen

Ein Studio mit 1.200 Mitgliedern und überwiegend 12-Monats-Verträgen stand vor der Herausforderung, dass viele Mitglieder ihre Verträge zum Ende der Laufzeit kündigten. Das CRM-System identifiziert nun alle Mitglieder, deren Vertrag in den nächsten 120 Tagen ausläuft.

Vier Monate vor Vertragsende startet eine automatisierte Kampagne: Zunächst erhält das Mitglied eine E-Mail mit einer Zusammenfassung seiner Trainingserfolge seit Vertragsbeginn. Das System zieht diese Daten automatisch aus der Check-in-Historie. Drei Monate vor Ablauf folgt ein Angebot für eine vergünstigte Vertragsverlängerung bei frühzeitiger Zusage. Gleichzeitig erhält der zuständige Berater eine Erinnerung, das Mitglied beim nächsten Besuch persönlich auf die Verlängerung anzusprechen.

Das Studio konnte durch diesen systematischen Ansatz die Verlängerungsquote um 23 Prozent steigern.

HubSpot als CRM-Lösung für Fitnessstudios

Für kleine und mittelständische Fitnessstudios bietet HubSpot einen interessanten Einstieg in die professionelle Kundenverwaltung. Die Plattform kombiniert CRM-Funktionen mit Marketing-Automation und ist bereits in der kostenlosen Basisversion gut nutzbar.

So gelingt der Start

Der kostenlose HubSpot-Tarif eignet sich für Fitnessstudios, die erste Schritte in der digitalen Mitgliederverwaltung gehen möchten. Sie erhalten ein vollwertiges CRM, E-Mail-Marketing mit bis zu 2.000 Sendevorgängen pro Monat sowie Formulare und Livechat für Ihre Website. Einschränkung: Das HubSpot-Branding bleibt sichtbar, und die Daten liegen auf US-Servern.

Mit HubSpot Starter ab ca. 9 €/Monat pro Lizenz erhalten Sie als Studiobetreiber ein professionelles Marketingtool ohne sichtbares HubSpot-Branding. Inklusive sind 1.000 Marketingkontakte, einfache Automatisierungen und Anzeigenverwaltung. Für Ihr Fitnessstudio bedeutet das: automatisierte Willkommens-E-Mails für Neumitglieder, Reaktivierungskampagnen für inaktive Trainierende und gezielte Anzeigen für Probetrainings.

Für deutsche Fitnessstudios ist die DSGVO-Konformität entscheidend. HubSpot bietet seit Juli 2021 ein Hosting in EU-Rechenzentren an. Neue Bezahl-Accounts aus Deutschland werden automatisch dort gehostet. Die Plattform stellt umfangreiche DSGVO-Funktionen bereit, darunter Cookie-Consent-Banner, Einwilligungsverwaltung und eine DSGVO-konforme Löschfunktion für personenbezogene Daten.

Wichtiger Hinweis für Nutzer der kostenlosen Version: Die Speicherung der Daten erfolgt bei der kostenlosen Version auf US-amerikanischen Servern. Der Wechsel zum europäischen Rechenzentrum ist erst mit einem kostenpflichtigen Abonnement ab der Starter-Edition möglich. Dies sollten Sie bei der Planung berücksichtigen, da die Speicherung personenbezogener Daten auf US-Servern datenschutzrechtlich höhere Anforderungen an die Dokumentation und Einwilligung stellt.

Preismodell und Upgrades

Die kostenpflichtigen Erweiterungen beginnen bei 15 Euro pro Monat für die Starter-Edition, die unter anderem das EU-Hosting freischaltet. Professional-Versionen mit erweiterten Automatisierungsfunktionen starten bei deutlich höheren monatlichen Beträgen. Für ein wachsendes Fitnessstudio empfiehlt sich der Umstieg auf eine kostenpflichtige Version, sobald die automatisierten Workflows komplexer werden oder die DSGVO-konforme EU-Speicherung zwingend erforderlich ist.

Implementierung: So führen Sie ein CRM erfolgreich ein

Die Einführung eines CRM-Systems erfordert sorgfältige Planung. Die folgenden Schritte haben sich in der Praxis bewährt:

Bestandsaufnahme durchführen: Analysieren Sie zunächst Ihre aktuelle Situation: Welche Daten erfassen Sie bereits? Wo liegen diese Informationen? Dokumentieren Sie, wie Ihr Team heute mit Interessenten und Mitgliedern kommuniziert. Diese Bestandsaufnahme hilft Ihnen, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln.

Messbare Ziele definieren: Legen Sie konkrete Kennzahlen fest, etwa die Reduktion der Kündigungsquote um fünf Prozentpunkte innerhalb eines Jahres oder die Steigerung der Trainingsfrequenz bei Neumitgliedern. Ohne klare Ziele lässt sich der Return on Investment später nicht bewerten.

Pilotphase starten: Beginnen Sie mit einer überschaubaren Testphase. Nutzen Sie beispielsweise die kostenlose Version von HubSpot, um erste Erfahrungen zu sammeln. Konzentrieren Sie sich zunächst auf einen konkreten Anwendungsfall, etwa die Onboarding-Sequenz für Neumitglieder.

Team einbinden und schulen: Der Erfolg eines CRM-Systems hängt maßgeblich von der Akzeptanz im Team ab. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter gründlich und zeigen Sie den konkreten Nutzen für ihre tägliche Arbeit auf. Benennen Sie einen internen CRM-Verantwortlichen, der als Ansprechpartner dient und die Datenqualität überwacht.

Häufige Fehler vermeiden

Zu ambitionierter Start: Viele Studios versuchen, sofort alle Funktionen zu nutzen. Das überfordert das Team. Beginnen Sie mit wenigen, klar definierten Anwendungsfällen und erweitern Sie schrittweise.

Fehlende Integration: Ein CRM, das isoliert neben anderen Systemen läuft, erzeugt zusätzlichen Aufwand. Prüfen Sie vor der Auswahl, ob Schnittstellen zu Ihrer Studiomanagement-Software existieren.

Vernachlässigung der Automatisierung: Der größte Nutzen entsteht durch automatisierte Workflows. Studios, die das System nur als digitale Karteikarte nutzen, verschenken das Potenzial.

Fazit

Die Fitnessbranche in Deutschland wächst weiter, doch der Wettbewerb um jedes Mitglied wird intensiver. Ein CRM-System wie HubSpot bildet die Grundlage dafür, Ihre Mitglieder besser zu verstehen und gezielt anzusprechen. Die Praxisbeispiele zeigen: Systematische Onboarding-Prozesse, automatisierte Reaktivierungskampagnen und proaktives Verlängerungsmanagement können Ihre Kündigungsquote messbar senken. Der Einstieg gelingt bereits mit kostenlosen Lösungen, die später bei Bedarf erweitert werden können.

Entscheidend ist, dass Sie heute den ersten Schritt machen und Ihre Mitgliederdaten zentral erfassen. Jedes Mitglied, das Sie durch bessere Betreuung halten, spart Ihnen die fünffachen Kosten einer Neugewinnung.

Quellenverzeichnis

DSSV e. V., Deloitte, DHfPG (2025): Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2025, Hamburg Pixformance Sports GmbH (2018): Fitness Insight Studie zur Mitgliederbindung, Berlin IHRSA (2017): Studie zum Einfluss von Trainerkontakt auf die Kündigungswahrscheinlichkeit Nucleus Research (2014): CRM ROI Study, Boston Bain & Company: Studie zur Auswirkung von Kundenbindung auf Unternehmenseinnahmen aktivKANZLEI (2022): Analyse zur Fluktuationsquote in Fitnessstudios, Ulm HubSpot Inc. (2025): Cloud-Infrastruktur und Datenhosting FAQ