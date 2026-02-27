Wie finden Digitalagenturen das passende CRM für mehr Umsatz und weniger Chaos?

Montag, 9:12 Uhr. Sie scrollen durch Ihr E-Mail-Postfach und stoßen auf eine Nachricht von vor drei Wochen. Ein potenzieller Kunde hatte um ein Angebot gebeten. Dieses Angebot wurde nie verschickt. Niemand in Ihrem Team weiß, wer zuständig war. Der Kunde hat inzwischen bei einer anderen Agentur unterschrieben. Projektvolumen: 40.000 Euro. Solche Situationen kosten Digitalagenturen in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende Euro. Dabei gibt es mit HubSpot eine Lösung, die genau diese Lücke schließt: ein CRM-System, das Kundenbeziehungen, Pitches und Follow-ups systematisch organisiert.

Dieser Ratgeber wird präsentiert von HubSpot, dem CRM für Ihre Digitalagentur. Der Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn Sie über einen dieser Links einen Tarif abschließen, erhalten wir dafür eine Provision.

Warum verlieren Digitalagenturen so viel Umsatz durch verlorene Kontakte?

Die deutsche Digitalagenturbranche steht unter Druck. Laut BVDW-Internetagentur-Ranking 2025 meldeten die teilnehmenden Agenturen einen Honorarumsatz von 2,35 Milliarden Euro. Gleichzeitig sank die Mitarbeiterzahl in den zehn größten Agenturen um 3,5 Prozent. Besonders kleine und mittlere Agenturen kämpfen mit schrumpfenden Budgets und härterem Wettbewerb.

Jedes vergessene Follow-up kostet eine Digitalagentur im Schnitt 30.000 Euro.

Rund 87 Prozent aller Digitalagenturen in Deutschland beschäftigen weniger als 50 Mitarbeiter. In diesen Teams übernehmen Projektmanager, Art Direktoren und Sie als Geschäftsführer oft gleichzeitig die Akquise. Das Ergebnis: Kundenkontakte landen in privaten E-Mail-Postfächern, Gesprächsnotizen verschwinden in Notizbüchern, und Follow-ups nach Pitches werden schlicht vergessen.

Ein konkretes Rechenbeispiel verdeutlicht das Problem: Vergisst Ihre Agentur nur zwei Follow-ups pro Quartal bei einem durchschnittlichen Projektvolumen von 30.000 Euro, gehen pro Jahr 240.000 Euro potenzieller Umsatz verloren. Mit einem CRM-System, das automatisch an offene Angebote erinnert, sichern Sie einen Großteil dieses Umsatzes.

Dazu kommt ein weiteres Risiko: In vielen Agenturen sitzt das Wissen über Kundenbeziehungen in einzelnen Köpfen. Verlässt ein Senior-Projektmanager Ihr Team, nimmt er Kontakte, Absprachen und das Vertrauen langjähriger Kunden mit. Ein CRM dokumentiert jede Interaktion zentral und macht Ihr Unternehmen unabhängig von einzelnen Personen.

Was muss ein CRM speziell für HubSpot-Nutzer im Agenturalltag leisten?

Digitalagenturen arbeiten anders als klassische Vertriebsorganisationen. Projekte laufen parallel, Teams wechseln zwischen Kunden, und die Kommunikation findet über Dutzende Kanäle statt. Ein passendes CRM-System muss diese Besonderheiten abbilden.

Anforderung Warum wichtig für Agenturen Lösung im CRM Zentrale Kontaktverwaltung Kundendaten verteilt auf E-Mail, Slack, Notizen Alle Kontakte an einem Ort mit vollständiger Kommunikationshistorie Pipeline-Management für Pitches Überblick über laufende Angebote fehlt Visuelle Sales-Pipeline mit Phasen von Erstgespräch bis Abschluss Automatische Erinnerungen Follow-ups nach Pitches werden vergessen Aufgaben und Erinnerungen pro Deal E-Mail-Tracking Unklar, ob Angebote gelesen wurden Lesebestätigungen und Öffnungsraten Teamübergreifende Sichtbarkeit Wissen über Kunden sitzt in einzelnen Köpfen Gemeinsame Kundenakte für alle Teammitglieder

Vier Pipeline-Phasen reichen für Digitalagenturen völlig aus.

HubSpot bietet genau diese Funktionen bereits im kostenlosen Tarif. Die Plattform speichert bis zu 1 Million Kontaktdatensätze und ermöglicht E-Mail-Marketing mit bis zu 2.000 Sendevorgängen pro Monat. Formulare und Livechat sind ebenfalls enthalten. Für Agenturen, die gerade erst anfangen, ihre Kundenbeziehungen zu digitalisieren, ist das ein risikofreier Einstieg.

Welche Umsatzpotenziale erschließt HubSpot für Digitalagenturen?

Der größte Hebel eines CRM-Systems liegt nicht in der Verwaltung bestehender Kunden. Die Stärke liegt in der Rückgewinnung von Umsatz, der ohne System einfach verloren geht.

Schon ein zusätzlich gewonnener Pitch pro Quartal bedeutet 100.000 Euro mehr Jahresumsatz.

Fünf Szenarien zeigen den konkreten finanziellen Nutzen:

Szenario 1: Mehr Pitches gewinnen. Ihre Agentur führt pro Quartal zehn Pitches mit einem durchschnittlichen Projektvolumen von 25.000 Euro. Ohne CRM liegt die Gewinnquote bei 20 Prozent. Das sind zwei gewonnene Projekte. Mit systematischer Nachverfolgung steigt die Quote auf 30 Prozent. Das sind drei Projekte. Die Rechnung: 1 zusätzliches Projekt × 4 Quartale × 25.000 Euro = 100.000 Euro mehr Jahresumsatz.

Szenario 2: Weniger Bestandskunden verlieren. Nach Projektabschluss erinnert Sie das CRM automatisch an Folgekontakte. Ohne diese Erinnerung vergessen viele Agenturen, Bestandskunden anzusprechen. Die Rechnung: 2 zusätzliche Folgeprojekte × 20.000 Euro = 40.000 Euro, die sonst zur Konkurrenz gewandert wären.

Szenario 3: Upselling bei bestehenden Kunden. Sie haben einem Kunden eine Website gebaut. Sechs Monate später zeigt das CRM, dass der Kontakt Ihre E-Mails zum Thema SEO mehrfach geöffnet hat. Sie rufen an und verkaufen ein SEO-Paket. Die Rechnung: 1 erkanntes Kaufsignal × 8.000 Euro = 8.000 Euro Zusatzumsatz pro Fall. Ohne CRM hätten Sie dieses Signal nie bemerkt.

Szenario 4: Weniger Zeit mit Suchen verschwenden. Laut Bitkom haben 53 Prozent der deutschen Unternehmen Probleme bei der Bewältigung der Digitalisierung. Ohne CRM verbringen Ihre Mitarbeiter rund fünf Stunden pro Woche mit der Suche nach Kontaktdaten. Mit CRM reduziert sich das auf eine Stunde. Die Beispielrechnung: 4 gesparte Stunden × 52 Wochen × 90 Euro Stundensatz = 18.720 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.

Szenario 5: Angebote schneller abschließen. Mit E-Mail-Tracking sehen Sie, wann ein Kunde Ihr Angebot öffnet. Statt tagelang auf Rückmeldung zu warten, rufen Sie eine Stunde nach dem dritten Öffnen an. Diese Timing-Präzision verkürzt Ihre Abschlusszyklen und verhindert, dass Wettbewerber Ihnen zuvorkommen.

Kennzahl Ohne CRM Mit CRM Differenz Gewonnene Pitches pro Jahr 8 von 40 (20 %) 12 von 40 (30 %) +4 Projekte Umsatz aus Neukunden 200.000 € 300.000 € +100.000 € Folgeprojekte Bestandskunden 3 pro Jahr 5 pro Jahr +40.000 € Suchzeit pro Mitarbeiter/Woche 5 Stunden 1 Stunde 4 Std. gespart



Zusätzlich bietet die Software ein detailliertes E-Mail-Tracking. Sie sehen, ob ein Kunde Ihr Angebot geöffnet hat, wie oft er es angesehen hat und ob er Links angeklickt hat. Statt blind nachzutelefonieren, melden Sie sich gezielt bei den Kontakten, die gerade aktiv Ihr Angebot prüfen.

Umsatzpotenziale für Digitalagenturen mit CRM Was ein systematisches Kundenmanagement finanziell bewirken kann, anhand einer Beispielrechnung: Digitalagenturen verlieren jedes Jahr hohe Beträge durch vergessene Follow-ups, fehlende Nachverfolgung und verlorene Bestandskunden. Ein CRM-System macht diese Potenziale sichtbar. +100.000 € Mehr Pitch-Umsatz Gewinnquote von 20 % auf 30 % steigern = 1 Projekt mehr pro Quartal +40.000 € Folgeprojekte 2 zusätzliche Bestandskunden-Projekte pro Jahr à 20.000 € 23.400 € Zeitersparnis/Jahr 4 Stunden weniger Suchzeit pro Woche bei 90 € Stundensatz Starter-Tarif: 108 € Jahreskosten vs. 140.000 € Umsatzpotenzial (Beispielrechnung) ROI: 129.529 % Selbst bei nur 25 % Realisierung: über 32.000 % Return on Investment

Wie funktioniert der Einstieg in HubSpot CRM für kleine Agenturen?

Viele Agenturinhaber scheuen den Aufwand einer CRM-Einführung, weil sie an komplexe Enterprise-Software denken. In der Praxis dauert die Einrichtung weniger als einen Nachmittag.

CRM-Einführung in 4 Schritten So starten Digitalagenturen in weniger als einem Nachmittag 1 Kontakte importieren Bestehende Kundendaten aus Excel oder Google Sheets per CSV-Upload importieren. Das CRM ordnet Spalten automatisch den richtigen Feldern zu. ⏱ ca. 15 Minuten 2 Sales-Pipeline einrichten Vier Phasen genügen: Erstgespräch, Angebot erstellt, Angebot versendet, Gewonnen/Verloren. Jede Phase zeigt sofort, wo Deals ins Stocken geraten. ⏱ ca. 10 Minuten 3 E-Mail-Vorlagen anlegen Vorgefertigte Templates mit personalisierten Platzhaltern für Pitch-Nachbereitungen, Follow-ups und Bestandskundenpflege erstellen. ⏱ ca. 20 Minuten 4 Slack, Google Workspace, Asana und weitere Apps anbinden. Über den App Marketplace stehen mehr als 2.000 Integrationen bereit. ⏱ ca. 15 Minuten Gesamtdauer der Einrichtung: Unter 1 Stunde Vom Download bis zum ersten produktiven Einsatz

Schritt 1: Importieren Sie Ihre bestehenden Kundenkontakte aus Excel oder Google Sheets. HubSpot akzeptiert CSV-Dateien und ordnet Spalten automatisch den richtigen Feldern zu.

Schritt 2: Richten Sie eine einfache Sales-Pipeline ein. Für Digitalagenturen empfehlen sich vier Phasen: Erstgespräch, Angebot erstellt, Angebot versendet, Gewonnen oder Verloren. Jede Phase zeigt sofort, wo Deals ins Stocken geraten.

Schritt 3: Legen Sie E-Mail-Vorlagen für wiederkehrende Kommunikation an. Statt jede Pitch-Nachbereitung von Grund auf zu schreiben, nutzt Ihr Team vorgefertigte Templates mit personalisierten Platzhaltern.

Schritt 4: Verbinden Sie das CRM mit Ihren bestehenden Tools. Über den App Marketplace lässt sich das System mit Slack, Google Workspace und mehr als 2.000 weiteren Anwendungen verknüpfen, die Sie bereits täglich nutzen.

Der kostenlose Tarif bietet für den Einstieg alles Nötige. Wer professioneller auftreten will, wechselt zum Starter-Tarif ab 9 Euro pro Monat und Lizenz bei jährlicher Abrechnung. Damit verschwinden sämtliche Herstellerhinweise von Formularen und E-Mails.

Zusätzlich stehen einfache Marketingautomatisierung für Willkommens-Sequenzen und Follow-ups, Anzeigenverwaltung mit Retargeting sowie Server in der EU zur Verfügung. Für eine Digitalagentur mit fünf Mitarbeitern bedeutet das: 45 Euro monatlich für ein professionelles CRM. Bei nur einem zusätzlich gewonnenen Pitch pro Quartal liegt der ROI bei über 55.000 Prozent.

Die CRM-Einrichtung dauert weniger als eine Stunde.

Welche typischen Fehler machen Agenturen bei der CRM-Einführung?

Die Technologie allein löst keine Probleme. Der häufigste Fehler: Das Team nutzt das CRM-System nicht konsequent. Eine Agentur in Köln (fiktives Beispiel) führte ein CRM ein, aber nur die Geschäftsführerin pflegte Daten ein. Nach drei Monaten war das System ein digitaler Notizzettel mit lückenhaften Informationen.

Das beste CRM nützt nichts, wenn nur eine Person Daten einpflegt.

Fehler Konsequenz Lösung Nur eine Person pflegt Daten Unvollständige Kundenakte CRM zur Pflicht für alle Kundenkontakte machen Zu komplexe Pipeline-Struktur Niemand aktualisiert Deals Maximal 5 Pipeline-Phasen einrichten Keine festen Routinen Daten veralten schnell Wöchentliches 15-Minuten-Review im Team E-Mail-Integration fehlt Kommunikation läuft am CRM vorbei E-Mail-Konten aller Mitarbeiter verbinden

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in drei einfachen Regeln:

Jeder Kundenkontakt wird im CRM dokumentiert, ohne Ausnahme Besprechen Sie die Pipeline einmal pro Woche im Team, maximal 15 Minuten Versenden Sie E-Mails direkt über die CRM-Oberfläche, damit die gesamte Kommunikation automatisch gespeichert wird

Viele Digitalagenturen arbeiten bereits mit Projektmanagement-Software wie Asana, Monday oder Trello. Diese Tools organisieren Aufgaben und Deadlines hervorragend. Was sie nicht leisten: den gesamten Kundenlebenszyklus vom Erstkontakt über den Pitch bis zum Folgeprojekt abbilden.

Funktion Projektmanagement-Tool HubSpot CRM Aufgabenverwaltung ✅ Kernfunktion ✅ Integriert Kundenhistorie ❌ Nicht vorhanden ✅ Vollständig E-Mail-Tracking ❌ Nicht vorhanden ✅ Öffnungsraten, Klicks Sales-Pipeline ❌ Nicht vorhanden ✅ Visuelles Deal-Board Marketing-Automatisierung ❌ Nicht vorhanden ✅ E-Mail-Sequenzen Angebotsnachverfolgung ❌ Manuell ✅ Automatisch

Das CRM-System ersetzt kein Projektmanagement-Tool. Es ergänzt es um die entscheidende Komponente: den Vertrieb. Über native Integrationen mit Asana, Trello und weiteren Plattformen fließen gewonnene Deals automatisch als Projekte in Ihre bestehende Arbeitsumgebung.

Laut Bitkom nutzen inzwischen 36 Prozent der deutschen Unternehmen KI. Auch HubSpot integriert KI-gestützte Funktionen: Der AI Content Writer unterstützt bei der Erstellung von Follow-up-E-Mails und Pitchunterlagen. Das spart Ihnen zusätzlich Zeit bei der Kundenkommunikation.

Projektmanagement organisiert Aufgaben. Ein CRM organisiert Kundenbeziehungen.

Fazit: Warum sich HubSpot für jede Digitalagentur rechnet

Sie investieren Tausende Euro in Design-Software, Projektmanagement-Tools und Weiterbildungen. In Ihr wichtigstes Asset investieren Sie wahrscheinlich nichts: Ihre Kundenbeziehungen. Dabei zeigen die Zahlen klar, dass selbst kleine Agenturen mit systematischem Kundenmanagement sechsstellige Umsatzpotenziale nutzen können.

HubSpot bietet den idealen Einstieg. Die Plattform ist kostenlos nutzbar, innerhalb einer Stunde eingerichtet und skaliert mit Ihrer Agentur. Wer den Starter-Tarif für 9 Euro pro Monat wählt, erhält zusätzlich professionelles Branding, Automatisierungen und Server in der EU. Testen Sie das kostenlose CRM jetzt und verwandeln Sie verlorene Leads in zahlende Kunden.

Häufig gestellte Fragen

Die wichtigsten Antworten zum CRM-Einstieg für Digitalagenturen.

Ist HubSpot CRM wirklich kostenlos für Digitalagenturen? Ja, der kostenlose Tarif enthält ein vollwertiges CRM mit bis zu 1 Million Kontaktdatensätzen, E-Mail-Marketing und Livechat. Es gibt kein Zeitlimit und keine versteckten Kosten. Das CRM-Tool bleibt dauerhaft kostenlos. Wie lange dauert die HubSpot-Einrichtung für eine kleine Agentur? Die Grundeinrichtung dauert weniger als eine Stunde. Sie importieren Ihre bestehenden Kontakte per CSV-Datei, richten eine Sales-Pipeline ein und verbinden Ihre E-Mail-Konten. Am selben Tag können Sie produktiv arbeiten. Lohnt sich der Starter-Tarif ab 9 Euro für Agenturen? Für Agenturen, die Angebote und E-Mails an Kunden senden, ist der Starter-Tarif empfehlenswert. Er entfernt sämtliche Herstellerhinweise und bietet einfache Automatisierungen für Follow-ups. Bei einem gewonnenen Zusatzprojekt pro Quartal liegt der ROI bei über 55.000 Prozent. Nein, und das ist auch nicht der Anspruch. Das CRM-System ergänzt Projektmanagement-Tools um die Vertriebs- und Kundenkomponente. Über Integrationen mit Asana, Trello und anderen Plattformen arbeiten beide Systeme zusammen. Welche Integrationen sind für Digitalagenturen besonders wichtig? Die relevantesten Integrationen für Agenturen sind Google Workspace, Slack, Asana, Trello und Zoom. Über den App Marketplace stehen insgesamt mehr als 2.000 Verknüpfungen zur Verfügung. Im Starter-Tarif werden Daten auf Servern in der EU gespeichert. Das System bietet Zugriffsrechte auf Benutzerebene, sodass sensible Kundendaten nur autorisierten Teammitgliedern zugänglich sind.