Welches CRM hilft Arztpraxen bei Terminausfällen und Patientenbindung?

Terminausfälle, Papierchaos und gestresste MFAs kosten Sie täglich bares Geld. Erfahren Sie, wie ein modernes CRM wie HubSpot Ihre Praxis digitalisiert und die Patientenbindung nachhaltig stärkt.

Verlieren Sie täglich Umsatz durch Terminausfälle und Verwaltungschaos?

Sie stehen morgens in Ihrer Praxis und der erste Patient ist nicht erschienen. Ihre MFA telefoniert bereits seit einer Stunde Recall-Listen ab. Auf dem Empfangstresen stapeln sich Patientenakten, die noch bearbeitet werden müssen. Der Drucker streikt ausgerechnet jetzt, wo die Recall-Briefe raus müssen.

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Diese Situation kennen Sie vermutlich nur zu gut. Der Praxisalltag ist geprägt von administrativen Aufgaben, die wertvolle Zeit verschlingen. Gleichzeitig erwarten Ihre Patienten heute digitale Services wie Online-Terminbuchung, automatische Erinnerungen und schnelle Kommunikation per E-Mail.

Die gute Nachricht: Es gibt eine Lösung für diese Herausforderungen. Ein CRM-System, das speziell auf die Anforderungen des Gesundheitswesens zugeschnitten ist, kann Ihre Praxisabläufe grundlegend verändern. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Software Terminausfälle reduzieren, Ihr Team entlasten und die Patientenbindung nachhaltig stärken.

Was macht ein CRM im Gesundheitswesen so wertvoll?

Ein Customer Relationship Management ergänzt Ihr Praxisverwaltungssystem um professionelle Kommunikations- und Organisationsfunktionen. Es bündelt alle Patientenkontakte, Kommunikationsverläufe und Terminanfragen an einem Ort – die medizinische Dokumentation verbleibt dabei im PVS. Jede Interaktion wird dokumentiert und ist für berechtigte Mitarbeiter sofort einsehbar.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein Patient ruft an und Ihre MFA sieht sofort die komplette Historie auf dem Bildschirm. Wann wurde zuletzt kommuniziert? Steht eine Recall-Erinnerung an? Hat der Patient auf die letzte E-Mail reagiert? Für Behandlungsdetails greift Ihre MFA wie gewohnt auf das PVS zu. Hat der Patient auf die letzte E-Mail reagiert? All diese Informationen erscheinen mit einem Klick.

Das Praxisbarometer Digitalisierung 2025 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeigt eindrucksvoll den Wandel: 87 Prozent der Praxen nutzen inzwischen den elektronischen Arztbrief. Mehr als die Hälfte kommuniziert überwiegend digital mit Patienten. Der Anteil der Praxen, die den eArztbrief nutzen, ist seit 2018 von 13 auf 87 Prozent gestiegen.

Diese Entwicklung verdeutlicht: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Praxen, die jetzt nicht handeln, riskieren den Anschluss zu verlieren. Ein modernes CRM bildet das Fundament für diese digitale Transformation.

Der globale CRM-Markt wächst rasant. Fortune Business Insights prognostiziert ein Marktvolumen von 262,74 Milliarden US-Dollar bis 2032. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 12,8 Prozent. Auch das Gesundheitswesen setzt verstärkt auf CRM-Lösungen: Laut Grand View Research wird der Healthcare-CRM-Markt bis 2030 auf 30,65 Milliarden US-Dollar wachsen.

Welche Herausforderungen löst ein Healthcare CRM für Ihre Praxis?

Die durchschnittliche Terminausfallquote in deutschen Praxen liegt laut KBV bei 12 Prozent. In manchen Einrichtungen erreicht sie sogar 20 Prozent. Rechnen Sie kurz nach: Bei 40 Terminen pro Tag bedeutet das vier bis acht leere Behandlungsslots. Ihre Fixkosten laufen trotzdem weiter.

Ein ausgefallener Termin kostet je nach Fachrichtung zwischen 50 und 200 Euro. Hochgerechnet auf ein Jahr summiert sich das schnell zu einem fünfstelligen Betrag. Geld, das Ihnen für Investitionen, Gehälter oder moderne Ausstattung fehlt.

Mit automatisierten Terminerinnerungen per E-Mail lassen sich diese Ausfälle um bis zu 58 Prozent reduzieren. Das zeigen interne Statistiken von Doctolib aus dem Zeitraum Oktober 2018 bis April 2019. Moderne CRM-Systeme bieten Ihnen die Werkzeuge, um solche Erinnerungen vollautomatisch zu versenden. Einfache E-Mail-Automatisierungen sind bereits im Starter-Tarif möglich, komplexe Workflow-Automatisierungen erfordern den Professional-Tarif. SMS-Versand ist als kostenpflichtiges Add-on ab dem Professional-Tarif verfügbar.

Ein weiteres Problem ist das manuelle Recall-Management. Ihre MFAs verbringen Stunden damit, Patienten an Vorsorgeuntersuchungen zu erinnern. Briefe müssen geschrieben, gedruckt, kuvertiert und zur Post gebracht werden. Dazu kommen Kosten für Porto, Papier und Druckerpatronen.

Der telefonische Recall ist noch zeitaufwändiger. Selten erreichen Sie Patienten während der Praxiszeiten. Die Mailbox springt an, Rückrufe bleiben aus. Ein digitales Recall-System löst dieses Problem elegant: Die Erinnerung geht automatisch raus, der Patient klickt auf den Buchungslink und vereinbart seinen Termin selbstständig. Für solche mehrstufigen Recall-Workflows benötigen Sie den Professional-Tarif ab 792 Euro monatlich.

Hinzu kommt die fragmentierte Datenhaltung in vielen Praxen. Patienteninformationen verteilen sich auf Karteikarten, Excel-Listen, E-Mail-Postfächer und verschiedene Softwaresysteme. Niemand hat den kompletten Überblick. Wichtige Informationen gehen verloren oder werden übersehen.

Herausforderung Traditionelle Lösung Mit CRM-System Terminausfälle Manuelle Anrufe am Vortag Automatische SMS und E-Mail Recall-Management Serienbriefe und Telefonate Vollautomatisierte Workflows Kommunikationsdaten Verstreute E-Mails und Notizen Zentrale Kontakthistorie Kommunikation Unkoordinierte Kanäle Einheitliche Plattform Datenschutz Aufwändige manuelle Prüfung Integrierte DSGVO-Tools

Warum eignet sich HubSpot besonders für Arztpraxen und Kliniken?

HubSpot bietet eine DSGVO-konforme Plattform mit europäischen Rechenzentren. Bei der Wahl eines kostenpflichtigen Tarifs erfolgt die Datenspeicherung auf einem EU-Server in Deutschland. Das ist besonders wichtig für das Gesundheitswesen, wo sensible Patientendaten verarbeitet werden.

Im kostenlosen Tarif können Sie bis zu 1.000 Marketingkontakte anlegen und grundlegende Funktionen testen. Die Daten liegen dabei auf einem US-Server. Für den professionellen Einsatz mit sensiblen Patientendaten empfiehlt sich daher der Starter-Tarif ab ca. 15 Euro pro Monat und Nutzer.

Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht eine schnelle Einarbeitung. Ihre MFAs arbeiten sich innerhalb weniger Tage ein, ohne wochenlange Schulungen. Das unterscheidet die Plattform von komplexeren Enterprise-Lösungen, die oft Monate für die Implementierung benötigen.

Wichtige Abgrenzung: CRM ist kein Praxisverwaltungssystem



HubSpot ersetzt nicht Ihr PVS oder KIS. Medizinische Dokumentation, Diagnosen und Behandlungsdaten gehören ausschließlich in Ihr zertifiziertes Praxisverwaltungssystem. Das CRM ergänzt diese Systeme um professionelle Kommunikations-, Marketing- und Organisationsfunktionen. So nutzen Sie die Stärken beider Welten: rechtssichere medizinische Dokumentation im PVS, effiziente Patientenkommunikation im CRM.

Wie sieht der Praxisalltag mit HubSpot CRM konkret aus?

Dieses fiktive Beispiel verdeutlicht den Nutzen:

Eine orthopädische Gemeinschaftspraxis in Nordrhein-Westfalen mit drei Ärzten und acht MFAs stand vor typischen Herausforderungen. Die Terminausfallquote lag bei 15 Prozent. Das Recall-Management für Nachsorgeuntersuchungen und Kontrolltermine verschlang täglich zwei Arbeitsstunden.

Die Patientendaten verteilten sich auf das Praxisverwaltungssystem, Excel-Listen für das Recall-Management und handschriftliche Notizen. Wenn ein Patient anrief, mussten die MFAs oft in mehreren Systemen suchen, um alle relevanten Informationen zusammenzutragen.

Nach der Einführung von HubSpot änderte sich die Situation grundlegend. Automatische Terminerinnerungen per E-Mail erreichen Patienten 24 Stunden vor dem Termin. Ein zweiter Reminder folgt zwei Stunden vorher. Die Praxis nutzt zusätzlich das SMS-Add-on, das ab dem Professional-Tarif für etwa 70 Euro monatlich (1.000 Nachrichten) verfügbar ist. Die Ausfallquote sank innerhalb von drei Monaten auf 6 Prozent.

Das Recall-Management läuft heute vollautomatisch im Hintergrund. Das System prüft täglich, welche Patienten einen Kontrolltermin benötigen. Solche zeitgesteuerten Workflows sind ab dem Professional-Tarif verfügbar. Diese erhalten eine personalisierte E-Mail mit direktem Buchungslink. Die MFAs gewinnen täglich eineinhalb Stunden für die persönliche Patientenbetreuung.

Besonders wertvoll ist die zentrale Kommunikationsübersicht in HubSpot. Jeder Mitarbeiter sieht sofort: offene Recall-Erinnerungen, Kommunikationshistorie, Terminanfragen und Reaktionen auf E-Mails. Behandlungsinformationen verbleiben wie gewohnt im PVS. Diese Transparenz verbessert die Patientenversorgung und reduziert interne Rückfragen spürbar.

Die Praxis nutzt außerdem die Segmentierungsfunktion für gezielte Patientenkommunikation. Einfache Listen sind bereits im Starter-Tarif enthalten, erweiterte Segmentierung mit dynamischen Listen erfordert den Professional-Tarif. Patienten, die sich für Präventionsangebote interessieren, erhalten andere Informationen als solche mit Interesse an Physiotherapie.



Die Segmentierung basiert auf Kommunikationspräferenzen – nicht auf Diagnosen aus dem PVS. Diese Personalisierung stärkt die Bindung und positioniert die Praxis als kompetenten Gesundheitspartner.

Was kostet ein professionelles CRM für das Gesundheitswesen?

Die gute Nachricht vorweg: Der Einstieg bei HubSpot ist kostenlos möglich. Sie können grundlegende Funktionen ausgiebig testen und erste Erfahrungen sammeln, bevor Sie in einen kostenpflichtigen Tarif investieren. Das senkt die Hemmschwelle und ermöglicht risikofreies Ausprobieren.

Im kostenlosen Tarif sind bis zu 1.000 Kontakte möglich. Sie erhalten Zugang zu grundlegenden CRM-Funktionen, Kontaktmanagement und einfachen Formularen. Für eine kleine Einzelpraxis kann das bereits ausreichen. Allerdings liegen die Daten auf US-Servern und das Branding des Anbieters ist sichtbar.

Der Starter-Tarif beginnt bei 15 Euro pro Monat und Nutzer. Damit erhalten Sie Zugang zu EU-Servern, erweiterten Automatisierungsfunktionen und entfernen das HubSpot-Branding. Für die meisten Praxen ist dieser Tarif der ideale Einstiegspunkt in die professionelle CRM-Nutzung.

Der Professional-Tarif ab 490 Euro monatlich bietet umfassende Marketing-Automation, detaillierte Analysen und erweiterte Workflow-Möglichkeiten. Hier können Sie komplexe Recall-Strecken aufbauen, A/B-Tests durchführen und das Patientenverhalten analysieren.

Für größere Praxen, MVZ und Kliniken eignet sich der Enterprise-Tarif ab 1.470 Euro monatlich. Er bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, Single Sign-On, hierarchische Teams und unbegrenzte Benutzer. Mehrere Standorte lassen sich zentral verwalten und auswerten.

Tarif Monatliche Kosten Kontakte Serverstandort Ideal für Kostenlos 0 Euro Bis zu 1.000 USA Testen und Kennenlernen Starter Ab 15 Euro pro Nutzer Unbegrenzt EU Kleine Praxen Professional Ab 490 Euro Unbegrenzt EU Gemeinschaftspraxen Enterprise Ab 1.470 Euro Unbegrenzt EU MVZ und Kliniken



Bei Jahresverträgen mit Vorauszahlung erhalten Sie 10 Prozent Rabatt. Die Starter Customer Platform bündelt alle Produkte zu einem vergünstigten Paketpreis und eignet sich besonders für Praxen, die mehrere Funktionsbereiche abdecken möchten.

Wie schneidet die Plattform im Vergleich zu anderen Anbietern ab?

Der Markt für CRM-Systeme im Gesundheitswesen wächst stetig. Neben HubSpot bieten Salesforce Health Cloud, SAP, Microsoft Dynamics und spezialisierte Anbieter wie Doctolib ihre Plattformen an. Jede Lösung hat ihre Stärken und Schwächen.

Salesforce Health Cloud punktet mit tiefgehender Integration komplexer Klinikprozesse und umfangreichen Reporting-Tools. Die Plattform ist besonders bei großen Krankenhauskonzernen beliebt. Allerdings ist die Implementierung aufwändig und die Kosten liegen deutlich höher. Für kleine und mittlere Praxen ist die Lösung oft überdimensioniert und zu komplex.

Microsoft Dynamics 365 bietet nahtlose Integration in die Microsoft-Welt. Wer bereits mit Outlook, Teams und Office arbeitet, findet sich schnell zurecht. Die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich, erfordern aber oft technisches Know-how oder externe Berater.

Spezialisierte Anbieter wie Doctolib fokussieren sich auf Terminmanagement und Videosprechstunden. Die Plattform ist bei Patienten bekannt und erleichtert die Neupatientengewinnung. Umfassende Marketing-Automation, Recall-Prozesse und CRM-Funktionen fehlen hingegen. Doctolib eignet sich weniger für ganzheitliches Patientenbeziehungsmanagement.

HubSpot verbindet Benutzerfreundlichkeit mit Skalierbarkeit. Sie starten kostenlos mit grundlegenden Funktionen und wachsen mit der Plattform. Die intuitive Oberfläche ermöglicht eine schnelle Einarbeitung ohne wochenlange Schulungen. Das macht die Lösung besonders attraktiv für Praxen ohne eigene IT-Abteilung.

Kriterium HubSpot Salesforce Doctolib MS Dynamics Einstiegskosten Kostenlos Ab 300 Euro Ab 129 Euro Ab 60 Euro Einarbeitung 1 bis 2 Wochen 2 bis 3 Monate 1 Woche 4 bis 6 Wochen Marketing-Automation Umfassend Umfassend Begrenzt Umfassend Benutzerfreundlichkeit Sehr hoch Mittel Hoch Mittel Ideal für Alle Praxisgrößen Große Kliniken Terminmanagement Microsoft-Umgebungen

Wie stärkt ein CRM die Patientenbindung langfristig?

CRM für Arztpraxen: 6 Faktoren, die Patienten langfristig an Ihre Praxis binden

Patienten agieren heute zunehmend als anspruchsvolle Kunden. Sie vergleichen ihre digitalen Erfahrungen im Gesundheitswesen mit anderen Branchen wie Einzelhandel, Banking oder Hotellerie. Wer online einen Tisch reservieren kann, erwartet das auch bei seinem Arzt.

Eine Accenture-Studie bestätigt diesen Trend: Patienten bewerten ihre Healthcare-Erfahrungen zunehmend nach den Maßstäben anderer Dienstleistungsbranchen. Die Erwartungen an digitale Services steigen kontinuierlich. Praxen, die hier nicht mithalten, verlieren Patienten an modernere Wettbewerber.

Ein proaktives Recall-Management signalisiert Kompetenz über den Akutfall hinaus. Sie zeigen: Diese Praxis kümmert sich um meine langfristige Gesundheit. Das schafft Vertrauen und positioniert Sie als verlässlichen Gesundheitspartner. Patienten fühlen sich gut aufgehoben und betreut.

Ein Recall zur richtigen Zeit sagt mehr als jede Wartezimmer-Zeitschrift.

Personalisierte Kommunikation verstärkt diesen Effekt. Mit HubSpot versenden Sie individuelle Nachrichten basierend auf Interessen und Kommunikationspräferenzen. Patienten, die sich für Ernährungsberatung interessieren, erhalten andere Gesundheitstipps als solche mit Interesse an Bewegungsangeboten. Diese Relevanz steigert die Öffnungsraten und das Engagement.

Zufriedene Bestandspatienten sind besonders wertvoll. Sie nehmen eher kostenpflichtige Zusatzleistungen wie IGeL-Angebote in Anspruch. Sie erscheinen zuverlässiger zu Terminen und empfehlen Ihre Praxis aktiv weiter. Die Akquisekosten für Neupatienten sinken, während der Umsatz pro Patient steigt.

Studien zeigen: Die Gewinnung eines Neupatienten kostet fünf- bis siebenmal mehr als die Bindung eines Bestandspatienten. Ein CRM hilft Ihnen, diese wertvollen Beziehungen systematisch zu pflegen und auszubauen.

Welche Integrationen sind für Praxen besonders relevant?

Ein CRM entfaltet seinen vollen Nutzen erst durch die Verbindung mit anderen Systemen. HubSpot bietet über 1.500 native Integrationen im App Marketplace. Von Kalendersystemen über Buchhaltungssoftware bis hin zu Kommunikationstools ist nahezu alles abgedeckt.

Für das Gesundheitswesen besonders relevant ist die Anbindung an Praxisverwaltungssysteme und Krankenhausinformationssysteme. Über offene APIs lassen sich Daten bidirektional synchronisieren. Kontaktdaten und Termininformationen können zwischen den Systemen synchronisiert werden. Medizinische Dokumentation und Behandlungsdaten verbleiben ausschließlich im PVS.

Die Integration mit Kalendersystemen wie Google Calendar oder Microsoft Outlook ermöglicht nahtlose Terminplanung. Patienten buchen online über ein Formular auf Ihrer Website. Der Termin erscheint automatisch im Praxiskalender und das CRM erstellt den Kontaktdatensatz. Keine manuelle Übertragung mehr.

Kommunikationstools wie Microsoft Teams oder Slack verbinden sich ebenfalls mit dem CRM. Ihr Team erhält Benachrichtigungen über neue Anfragen, anstehende Recalls oder Terminabsagen direkt im gewohnten Arbeitsumfeld. Die Reaktionszeiten verkürzen sich spürbar.

Für die Abrechnung bieten sich Integrationen mit DATEV oder lexoffice an. Rechnungsdaten fließen automatisch ins Buchhaltungssystem. Zahlungseingänge werden dokumentiert und Mahnläufe lassen sich automatisieren. Das entlastet Ihre Verwaltung erheblich.

Integrationstyp Beispiele Nutzen für die Praxis Praxissoftware Medatixx, Turbomed, CGM Automatische Datensynchronisation Kalender Google Calendar, Outlook Online-Terminbuchung Kommunikation Teams, Slack, Zoom Teambenachrichtigungen Abrechnung DATEV, lexoffice Automatisiertes Rechnungswesen E-Mail Gmail, Outlook Zentrale Kommunikationshistorie

Wie gelingt die Implementierung in der Praxis?

CRM für Arztpraxen: In 5 Schritten vom ersten Login zum produktiven Einsatz

Die Einführung eines neuen Systems löst bei vielen Mitarbeitern zunächst Skepsis aus. Veränderungen bedeuten Aufwand und Unsicherheit. Eine durchdachte Implementierungsstrategie ist daher entscheidend für den Erfolg.

Beginnen Sie mit einem klaren Projektplan. Definieren Sie Ziele, Meilensteine und Verantwortlichkeiten. Welche Prozesse sollen das CRM abbilden? Welche Daten müssen migriert werden? Wer ist für die Einrichtung zuständig? Diese Fragen sollten vor dem Start geklärt sein.

Die technische Basis-Einrichtung gelingt in wenigen Tagen. Sie erstellen einen Account, konfigurieren grundlegende Einstellungen und importieren bestehende Patientendaten per CSV-Upload. Die meisten CRM-Systeme bieten Importassistenten, die Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen.

Für die vollständige Integration mit Praxisverwaltungssystem, Kalendern und anderen Tools sollten Sie zwei bis vier Wochen einplanen. Hier empfiehlt sich oft die Unterstützung durch einen zertifizierten Partner, der Erfahrung mit Healthcare-Implementierungen mitbringt.

Schulen Sie Ihr Team frühzeitig und umfassend. HubSpot bietet über die Academy kostenlose Online-Kurse und Zertifizierungen. Ihre Mitarbeiter lernen im eigenen Tempo und können das Gelernte direkt anwenden. Planen Sie zusätzlich interne Übungszeiten ein.

Starten Sie nicht mit allen Funktionen gleichzeitig. Beginnen Sie mit dem Kontaktmanagement und einfachen Terminerinnerungen. Wenn diese Prozesse laufen, fügen Sie Recall-Workflows hinzu. Diese schrittweise Einführung verhindert Überforderung und ermöglicht kontinuierliches Lernen.

Häufig gestellte Fragen zu CRM im Gesundheitswesen

Ist ein Cloud-CRM DSGVO-konform für Arztpraxen einsetzbar? Ja, wenn der Anbieter EU-Server zur Verfügung stellt und entsprechende Datenschutzmaßnahmen implementiert hat. HubSpot bietet bei kostenpflichtigen Tarifen Datenspeicherung auf Servern in Deutschland. Die Plattform enthält integrierte Tools für Einwilligungsmanagement, Cookie-Banner und granulare Zugriffsrechte. Audit Logs dokumentieren jeden Datenzugriff lückenlos für eventuelle Prüfungen durch Aufsichtsbehörden. Wie lange dauert die Implementierung eines CRM in einer Praxis? Die Basis-Einrichtung gelingt in wenigen Tagen. Sie erstellen einen Account, importieren bestehende Patientendaten und konfigurieren erste Workflows für Terminerinnerungen. Für die vollständige Integration mit Praxisverwaltungssystem und komplexeren Automationen sollten Sie zwei bis vier Wochen einplanen. Die HubSpot Academy bietet kostenlose Schulungen, die Ihr Team parallel absolvieren kann. Kann das CRM mit dem bestehenden Praxisverwaltungssystem verbunden werden? In den meisten Fällen ja. HubSpot bietet offene APIs und über 1.500 native Integrationen. Eine Anbindung an PVS-Systeme ist über Schnittstellen grundsätzlich möglich – etwa für den Abgleich von Kontaktdaten oder Terminstatus. Medizinische Daten verbleiben dabei stets im PVS und werden nicht ins CRM übertragen. Spezialisierte Partner im Healthcare-Bereich unterstützen bei komplexeren Integrationsszenarien und individuellen Anpassungen. Wie reduziert ein CRM Terminausfälle in der Praxis? Automatische Terminerinnerungen per E-Mail erreichen Patienten rechtzeitig vor dem Termin. Einfache Erinnerungen sind im Starter-Tarif möglich, komplexe Automatisierungen im Professional-Tarif. SMS-Versand ist als Add-on ab Professional verfügbar.Sie definieren einmalig den Versandzeitpunkt und die Nachricht geht automatisch raus. Studien zeigen, dass solche Erinnerungen Ausfälle um bis zu 58 Prozent senken können. Zusätzlich ermöglichen digitale Wartelisten, kurzfristig freigewordene Slots automatisch mit wartenden Patienten neu zu besetzen. Ist die Plattform auch für größere Kliniken und MVZ geeignet? Absolut. HubSpot skaliert vom Einzelarzt bis zur großen Klinikgruppe. Der Enterprise-Tarif bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, Single Sign-On für vereinfachte Anmeldung und hierarchische Teamstrukturen. Mehrere Standorte lassen sich zentral verwalten mit standortspezifischen Auswertungen und übergreifendem Reporting. Was kostet ein CRM für eine kleine Arztpraxis? Der Einstieg ist kostenlos möglich mit bis zu 1.000 Kontakten. Für professionellen Einsatz mit EU-Servern und ohne Anbieter-Branding beginnen die Kosten bei etwa 15 Euro pro Nutzer und Monat im Starter-Tarif. Bei Jahresverträgen mit Vorauszahlung sind zusätzliche Rabatte von 10 Prozent möglich. Viele Praxen starten kostenlos und upgraden erst, wenn der Nutzen klar erkennbar ist.

Fazit: Jetzt den ersten Schritt in die digitale Praxiszukunft gehen

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet unaufhaltsam voran. Das Praxisbarometer 2025 zeigt: Praxen, die auf digitale Prozesse setzen, arbeiten effizienter und bieten besseren Service. Ein modernes CRM ist dabei kein Luxus, sondern Notwendigkeit für wirtschaftlichen Erfolg und optimale Patientenversorgung.

Reduzieren Sie Terminausfälle durch automatische Erinnerungen. Automatisieren Sie Ihr Recall-Management und gewinnen Sie wertvolle Arbeitszeit zurück. Stärken Sie die Patientenbindung durch personalisierte Kommunikation. Ihr Team kann sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren: die persönliche Betreuung Ihrer Patienten.

Der Einstieg ist einfacher als gedacht. Sie müssen nicht sofort alle Funktionen nutzen oder hohe Summen investieren. Starten Sie kostenlos, sammeln Sie Erfahrungen und erweitern Sie schrittweise. So wächst Ihre digitale Kompetenz gemeinsam mit den Anforderungen.

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