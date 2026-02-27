Warum ist HubSpot das ideale CRM für Zahnarztpraxen?

Die Rezeption ist überlastet, das Telefon klingelt ununterbrochen und der nächste Patient wartet bereits seit zwanzig Minuten. Gleichzeitig sucht Ihre Mitarbeiterin verzweifelt die Kontaktdaten eines Patienten, der seinen Recall-Termin zur Professionellen Zahnreinigung verpasst hat. Kommt Ihnen das bekannt vor? Viele Zahnarztpraxen in Deutschland kämpfen täglich mit genau diesen Herausforderungen. Dabei liegt die Lösung oft näher als gedacht: HubSpot verwandelt chaotische Patientenverwaltung in systematische Prozesse und sorgt für spürbar mehr Umsatz.

Welche versteckten Umsatzverluste entstehen ohne systematische Patientenverwaltung?

Zahnarztpraxen verlieren jeden Tag bares Geld, ohne es zu bemerken. Laut einer Berechnung von eTermio liegen die verpassten Termine ohne automatisiertes Recall-System bei etwa 20 Prozent aller Recall-Patienten. Mit einem strukturierten System sinkt diese Quote auf nur 5 Prozent. Bei 1.000 Patienten und einem durchschnittlichen Termineertrag von 80 € bedeutet das: Ohne Automatisierung verlieren Sie jährlich 9.600 € an entgangenem Umsatz.

Die Bundeszahnärztekammer beziffert den Mindestumsatz pro Behandlungsstunde auf 407 €, um kostendeckend zu arbeiten. Jede verpasste Stunde durch einen nicht erschienenen Patienten reißt ein Loch in Ihre Kalkulation. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schätzt die No-Show-Quote in Bestellpraxen auf 5 bis 20 Prozent.

Jeder vergessene Recall-Termin kostet durchschnittlich 80 Euro.

Stellen Sie sich einen typischen Montag vor: Drei Patienten erscheinen nicht zu ihren Terminen. Einer hat den Termin vergessen, einer ist kurzfristig verhindert, einer wusste gar nicht mehr, dass er einen Termin hatte. Ihre Mitarbeiterin verbringt eine Stunde damit, Ersatzpatienten zu organisieren. In dieser Zeit hätte sie fünf Recall-Anrufe erledigen können. So entsteht ein Teufelskreis aus verpassten Terminen und fehlender Nachverfolgung.

Kennzahl Ohne CRM Mit CRM Verpasste Recall-Termine 20 % 5 % Entgangener Jahresumsatz (1.000 Patienten) 9.600 € 2.400 € Zeitaufwand für manuelle Recalls 1,5 Std./Tag Automatisiert Umsetzungsquote Behandlungspläne Niedrig +25 %



Das bedeutet für Sie: Mit einem CRM-System sparen Sie nicht nur 7.200 € jährlich an entgangenem Recall-Umsatz. Sie gewinnen zusätzlich 1,5 Stunden pro Tag, die Ihr Team für die Patientenversorgung nutzen kann. Diese Zeit lässt sich in zusätzliche Behandlungen umwandeln oder für eine verbesserte Patientenbetreuung nutzen.

Wie steigert HubSpot konkret den Umsatz Ihrer Zahnarztpraxis?

Ein CRM-System ist weit mehr als eine digitale Karteikartenablage. HubSpot automatisiert Ihre gesamte Patientenkommunikation und sorgt dafür, dass kein Behandlungsplan in Vergessenheit gerät. In der Praxis zeigt sich: Automatisierte Erinnerungen an offene Heil- und Kostenpläne steigern die Umsetzungsquote um bis zu 25 Prozent.

Automatisierte Erinnerungen steigern die HKP-Annahme um 25 Prozent.

Rechnen wir konkret: Eine durchschnittliche Zahnarztpraxis in den alten Bundesländern erzielt laut Thomas Jans Praxisberatung einen Jahresumsatz von etwa 530.000 €. Wenn Sie durch systematisches HKP-Management nur 5 Prozent mehr Behandlungspläne zur Umsetzung bringen, sind das 26.500 € Mehrumsatz. Bei Jahreskosten von 108 € für den Starter-Tarif ergibt sich ein ROI von über 24.000 Prozent.

Umsatzverluste in Zahnarztpraxen ohne CRM Umsatzpotenzial für Zahnarztpraxen So viel Umsatz verlieren Praxen

ohne systematisches Recall-Management Die versteckten Kosten verpasster Termine und vergessener Behandlungspläne Jährlicher Umsatzverlust pro Praxis 9.600 € bei 1.000 Recall-Patienten ohne Automatisierung OHNE CRM 20% verpasste Recall-Termine 1,5h manuelle Arbeit pro Tag 60% HKP-Umsetzungsquote MIT CRM 5% verpasste Recall-Termine 0h automatisierte Prozesse 75% HKP-Umsetzungsquote Jährliche Ersparnis +7.200 € durch reduzierte No-Shows allein ROI bei 108 €/Jahr Kosten 6.567% 80 € Durchschnittlicher Recall-Termineertrag 407 € Mindestumsatz pro Behandlungsstunde +25% Höhere HKP-Annahmequote

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Zahnarzt Dr. Weber aus München erstellt monatlich etwa 40 Heil- und Kostenpläne für Zahnersatz und größere Behandlungen. Ohne systematische Nachverfolgung nehmen nur 60 Prozent der Patienten den Plan an. Das sind 24 Behandlungen. Mit automatisierten Erinnerungen nach drei, sieben und vierzehn Tagen steigt die Annahmequote auf 75 Prozent. Das bedeutet sechs zusätzliche Behandlungen pro Monat. Bei einem durchschnittlichen HKP-Wert von 1.500 € sind das 9.000 € Mehrumsatz monatlich.

Noch eindrucksvoller wird die Rechnung bei Implantaten und aufwendigen prothetischen Versorgungen. Hier liegen die Behandlungswerte oft zwischen 3.000 € und 10.000 €. Jeder zusätzlich umgesetzte HKP bringt entsprechend höhere Einnahmen. Die Plattform sorgt dafür, dass diese wertvollen Behandlungspläne nicht in Schubladen verschwinden.

Die Plattform ermöglicht Ihnen außerdem:

Automatische Terminerinnerungen per E-Mail oder SMS

Systematische Nachverfolgung offener Behandlungspläne

Segmentierung Ihrer Patienten nach Behandlungshistorie

Personalisierte Recall-Kampagnen für PZR und Prophylaxe

Welche CRM-Funktionen brauchen Zahnarztpraxen wirklich?

Nicht jede Funktion einer CRM-Software ist für Zahnarztpraxen relevant. Die wichtigsten Features konzentrieren sich auf drei Bereiche: Patientenkommunikation, Terminmanagement und Behandlungsplan-Verwaltung.

Funktion Nutzen für die Zahnarztpraxis Finanzieller Vorteil Automatisierte Recalls Patienten werden zuverlässig an Vorsorgetermine erinnert Weniger No-Shows, +7.200 €/Jahr HKP-Nachverfolgung Offene Pläne werden systematisch nachverfolgt +25 % Umsetzungsquote Kontaktsegmentierung Gezielte Ansprache nach Behandlungshistorie Höhere Patientenbindung E-Mail-Marketing Automatische Willkommens-Sequenzen für Neupatienten Professioneller Ersteindruck



HubSpot bietet bereits in der kostenlosen Version ein vollwertiges CRM mit bis zu 1 Million Kontaktdatensätzen. Für Zahnarztpraxen mit 500 bis 2.000 Patienten ist das mehr als ausreichend. Sie speichern alle relevanten Informationen zentral: Behandlungshistorie, Kontaktdaten, bevorzugte Kommunikationskanäle und ausstehende Termine.

Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, Patienten nach bestimmten Kriterien zu gruppieren. Sie erstellen beispielsweise ein Segment für alle Patienten, die seit mehr als zwölf Monaten keine PZR hatten. Oder für alle Patienten mit laufender Parodontitis-Nachsorge. Diese Segmente bilden die Grundlage für gezielte Kommunikation.

Ein weiteres Segment könnte alle Patienten umfassen, deren Heil- und Kostenplan älter als zwei Wochen ist und noch nicht umgesetzt wurde. Diese Patienten erhalten automatisch eine freundliche Erinnerung. Sie fragen nach, ob noch Fragen bestehen oder ob ein Beratungstermin gewünscht wird. So bleiben Sie im Gedächtnis, ohne aufdringlich zu wirken.

Was unterscheidet HubSpot von klassischer Praxissoftware?

Klassische Praxisverwaltungssysteme wie DS-WIN-PLUS oder Z1 konzentrieren sich auf Abrechnung und Dokumentation. Das CRM-System ergänzt diese Systeme um eine entscheidende Komponente: proaktive Patientenkommunikation und Marketing-Automatisierung.

Der Unterschied liegt im Ansatz. Praxissoftware verwaltet, was bereits geschehen ist. HubSpot gestaltet aktiv, was als Nächstes passiert. Die Plattform erinnert Patienten vor dem Termin, verfolgt offene Behandlungspläne nach und baut langfristige Beziehungen auf.

Merkmal Klassische PVS CRM-System Hauptfokus Abrechnung, Dokumentation Patientenkommunikation, Marketing Recall-System Meist manuell oder einfach Vollautomatisiert mit Personalisierung E-Mail-Marketing Nicht vorhanden Integriert mit Vorlagen Behandlungsplan-Nachverfolgung Manuell Automatische Erinnerungen Patientensegmentierung Basis Erweitert nach beliebigen Kriterien



Laut Dampsoft wird die Digitalisierung in der Zahnarztpraxis zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Praxen, die ihre Abläufe modernisiert haben, sind attraktiver für Nachfolger und leichter in bestehende Strukturen integrierbar.

Gerade für Praxen, die in den nächsten Jahren einen Verkauf oder eine Übergabe planen, zahlt sich die systematische Patientenverwaltung doppelt aus. Potenzielle Käufer bewerten digitalisierte Prozesse und eine gepflegte Patientendatenbank deutlich höher als analoge Zettelwirtschaft.

Welche Fehler vermeiden erfolgreiche Zahnarztpraxen bei der CRM-Einführung?

Die Einführung eines CRM-Systems scheitert selten an der Technik. Meistens sind es organisatorische Hürden, die den Erfolg verhindern. Aus der Praxis lassen sich fünf typische Fehler identifizieren.

Der erste Fehler: Zu viele Funktionen auf einmal aktivieren. Wer am ersten Tag automatisierte Recalls, HKP-Nachverfolgung und Neupatienten-Sequenzen gleichzeitig einrichten will, überfordert sich und sein Team. Erfolgreiche Praxen starten mit einer einzigen Funktion und erweitern schrittweise.

Der zweite Fehler: Keine klare Verantwortlichkeit definieren. Wenn niemand für die Pflege der Patientendaten zuständig ist, veralten die Informationen schnell. Bestimmen Sie eine Person, die wöchentlich neue Patienten anlegt und Kontaktdaten aktualisiert.

Der dritte Fehler: Unrealistische Erwartungen an die Automatisierung. Ein CRM-System ersetzt nicht die persönliche Beziehung zum Patienten. Es unterstützt diese Beziehung durch systematische Kommunikation. Der menschliche Kontakt bleibt entscheidend.

Der vierte Fehler: Fehlende Integration in bestehende Abläufe. Das CRM-System muss zum Praxisalltag passen, nicht umgekehrt. Analysieren Sie zuerst Ihre aktuellen Prozesse und überlegen Sie, an welchen Stellen Automatisierung sinnvoll ist.

Der fünfte Fehler: Keine Erfolgsmessung einrichten. Ohne klare Kennzahlen wissen Sie nicht, ob sich die Investition lohnt. Messen Sie von Anfang an Ihre No-Show-Quote, die HKP-Annahmerate und die Anzahl der Recall-Termine. Nach drei Monaten ziehen Sie Bilanz und passen Ihre Strategie an.

Fehler Konsequenz Lösung Zu viel auf einmal Überforderung, Abbruch Mit einer Funktion starten Keine Verantwortlichkeit Veraltete Daten Feste Zuständigkeit definieren Unrealistische Erwartungen Enttäuschung CRM als Unterstützung verstehen Fehlende Integration Doppelarbeit Prozesse vorher analysieren Keine Erfolgsmessung Unklarer ROI KPIs von Anfang an tracken

Wie sieht die CRM-Integration im Praxisalltag aus?

Die Einführung eines CRM-Systems muss nicht kompliziert sein. In der Praxis bedeutet das: Sie beginnen mit den Grundfunktionen und erweitern schrittweise. Der kostenlose Tarif bietet bereits alles, was Sie für den Start brauchen.

Ein fiktives Beispiel: Die Zahnarztpraxis Dr. Müller aus Stuttgart mit zwei Behandlungsstühlen und 1.200 aktiven Patienten führte HubSpot innerhalb von zwei Wochen ein. Im ersten Monat richtete das Team automatisierte Recall-Erinnerungen für PZR-Termine ein. Im zweiten Monat folgte die systematische Nachverfolgung offener Behandlungspläne. Das Ergebnis nach sechs Monaten: 15 Prozent weniger verpasste Termine und eine um 20 Prozent höhere HKP-Annahmequote.

Der konkrete Ablauf sah so aus: In der ersten Woche importierte die Praxismanagerin die Patientendaten aus einer Excel-Liste. In der zweiten Woche erstellte sie gemeinsam mit dem Zahnarzt die erste E-Mail-Vorlage für Recall-Erinnerungen. Ab der dritten Woche lief das System automatisch. Jeden Morgen verschickte die Software Erinnerungen an alle Patienten, deren letzter PZR-Termin sechs Monate zurücklag.

Besonders hilfreich erwies sich die automatische Willkommens-Sequenz für Neupatienten. Jeder neue Patient erhielt nach dem Ersttermin eine E-Mail mit Informationen zur Praxis, Tipps zur Zahnpflege und einem Link zur Online-Terminbuchung. Diese persönliche Ansprache stärkte die Patientenbindung von Anfang an. Nach einem Jahr wechselten deutlich weniger Patienten zu anderen Praxen.

Der Starter-Tarif ab 9 €/Monat pro Lizenz (jährliche Abrechnung) bietet zusätzliche Vorteile: kein sichtbares Branding auf Formularen und E-Mails, einfache Marketing-Automatisierung für Willkommens-Sequenzen sowie Data Hosting in der EU.

Welche Tarifoptionen bietet HubSpot für Zahnarztpraxen?

Die Plattform bietet zwei relevante Tarifoptionen für Zahnarztpraxen: den kostenlosen Tarif für den Einstieg und den Starter-Tarif für professionelles Auftreten.

Feature Kostenlos Starter (9 €/Monat) CRM-Kontakte Bis zu 1 Mio. Bis zu 1 Mio. E-Mail-Versand 2.000/Monat 5× Marketingkontakte Branding Sichtbar Entfernt Automatisierung Nicht verfügbar Einfache Workflows Server-Standort USA EU (Deutschland) Support Community E-Mail + Chat



Für Zahnarztpraxen empfiehlt sich der Starter-Tarif. Bei Jahreskosten von 108 € und einem erwarteten Mehrumsatz von mindestens 7.200 € durch reduzierte No-Shows amortisiert sich die Investition bereits im ersten Monat. Der professionelle Auftritt ohne fremdes Branding verstärkt zudem das Vertrauen Ihrer Patienten.

Besonders der entfernte Branding-Hinweis macht einen Unterschied. Patienten nehmen E-Mails und Formulare als direkte Kommunikation Ihrer Praxis wahr. Kein Hinweis auf externe Dienstleister stört den professionellen Eindruck. Das stärkt Ihre Marke und hebt Sie von Wettbewerbern ab.

Fazit: Warum sollten Sie jetzt handeln?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Zahnarztpraxen ohne systematische Patientenverwaltung verlieren jährlich tausende Euro an entgangenem Umsatz. HubSpot bietet Ihnen eine erprobte Lösung, die sich bereits mit dem kostenlosen Tarif ausprobieren lässt. Starten Sie noch heute mit der Digitalisierung Ihrer Patientenkommunikation und verwandeln Sie verpasste Termine in treue Stammkunden. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken, Ihre Patienten ebenfalls.

FAQ

Die wichtigsten Fragen zur digitalen Patientenverwaltung.

Kann ich HubSpot mit meinerbestehenden Praxissoftware verbinden? Die Plattform arbeitet eigenständig und ergänzt Ihre Praxisverwaltungssoftware. Sie importieren Patientendaten per CSV-Datei und pflegen die Kommunikation parallel zur bestehenden Dokumentation. Eine direkte Schnittstelle zu gängigen PVS-Systemen wie DS-WIN oder Z1 besteht nicht, was in der Praxis aber selten ein Hindernis darstellt. Wie lange dauert die Einrichtung für eine Zahnarztpraxis? Mit den Grundfunktionen starten Sie innerhalb eines Tages. Die vollständige Einrichtung inklusive automatisierter Recall-Kampagnen und E-Mail-Vorlagen dauert etwa zwei Wochen. Die meisten Praxen beginnen mit dem Recall-System und erweitern dann schrittweise. Ist die Software DSGVO-konform? Der Starter-Tarif bietet Data-Hosting in der EU. Damit gehen sie den ersten Schritt zur DSGVO-Konformität, was die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung für die Verarbeitung von Patientendaten betrifft. Für die kostenlose Version gelten US-Server, was bei sensiblen Gesundheitsdaten berücksichtigt werden sollte. Welche Kosten entstehen nach der Testphase? Der kostenlose Tarif bleibt dauerhaft verfügbar und ist nicht zeitlich begrenzt. Der Starter-Tarif kostet 9 € pro Monat und Lizenz bei jährlicher Abrechnung. Es gibt keine versteckten Kosten oder automatische Upgrades. Brauche ich technische Vorkenntnisse? Nein. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und erfordert keine Programmierkenntnisse. Für komplexere Automatisierungen bietet der Anbieter umfangreiche Anleitungen in der Academy. Dort finden Sie auch kostenlose Video-Tutorials speziell für Einsteiger. Wie kann ich den ROI für meine Praxis berechnen? Multiplizieren Sie die Anzahl Ihrer Recall-Patienten mit der aktuellen Ausfallquote und dem durchschnittlichen Termineertrag. Mit automatisierten Erinnerungen reduzieren Sie diese Quote erfahrungsgemäß um 75 Prozent. Bei 1.000 Patienten und 80 € pro Termin ergibt das eine Ersparnis von 7.200 € pro Jahr.