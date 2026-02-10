Was ist das beste CRM für Unternehmensberater?

Sie hetzen von einem Mandantentermin zum nächsten, zwischendurch klingelt das Telefon mit einer vielversprechenden Anfrage, und abends fragen Sie sich: Wo hatte ich nochmal die Kontaktdaten dieses Geschäftsführers notiert, den ich auf der Konferenz getroffen habe? Wenn Ihnen diese Situation bekannt vorkommt, fehlt Ihnen ein systematisches Kundenbeziehungsmanagement. HubSpot bietet genau das: eine integrierte Lösung aus Marketing, Vertrieb und Kundenservice, die mit Ihrem Beratungsunternehmen wächst und Ihnen den Überblick zurückgibt.

Warum scheitern viele Beratungsunternehmen an der systematischen Mandantengewinnung?

Sie kennen die Zahlen: Der deutsche Consultingmarkt wächst laut BDU im Jahr 2025 auf 51,8 Milliarden Euro und überspringt damit erstmals die 50-Milliarden-Euro-Marke. Trotzdem kämpfen Sie und viele Ihrer Kollegen mit einer grundlegenden Herausforderung: Wie gewinnen Sie planbar neue Mandanten?

30 Prozent aller Consultingunternehmen verzeichneten laut BDU-Studie im Jahr 2024 einen Umsatzrückgang.

Das Problem liegt in der Natur Ihres Geschäfts. Sie verkaufen keine greifbaren Produkte, sondern Vertrauen und Expertise. Ihr potenzieller Kunde kann Ihre Beratungsleistung nicht anfassen, nicht vergleichen und erst nach Monaten der Zusammenarbeit wirklich bewerten. Dazu kommen Entscheidungszyklen, die sich über ein halbes Jahr oder länger hinziehen.

Wahrscheinlich verlassen Sie sich bisher hauptsächlich auf Empfehlungen und Ihr persönliches Netzwerk. Das funktioniert, solange alles gut läuft. Doch was passiert, wenn Ihr wichtigster Bestandskunde die Budgets kürzt oder Ihr bester Kontaktgeber das Unternehmen wechselt? Plötzlich fehlt der Nachschub an neuen Anfragen.

Ein CRM-System löst dieses Problem, indem es jeden Kontakt, jede Interaktion und jeden Projektfortschritt dokumentiert. Sie sehen auf einen Blick, mit wem Sie wann zuletzt gesprochen haben, welche Themen Sie besprochen haben und wann der nächste Nachfasspunkt fällig ist.

Welche besonderen Anforderungen haben Unternehmensberater an ein CRM-System?

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein potenzieller Mandant ruft an, während Sie im Workshop beim Kunden sitzen. Ihr Kollege nimmt das Gespräch an. Kann er sofort sehen, dass Sie diesen Kontakt vor drei Monaten auf einer Veranstaltung kennengelernt haben und bereits ein Erstgespräch vereinbart war?

Ein professionelles CRM dokumentiert die komplette Customer Journey vom Erstkontakt bis zum laufenden Projekt.

Genau das unterscheidet Ihr Beratungsgeschäft von anderen Branchen. Sie brauchen nicht nur eine Adressdatenbank, sondern eine vollständige Beziehungshistorie. Wer hat wann mit wem worüber gesprochen? Welche Dokumente wurden ausgetauscht? Welche Projekte laufen oder liefen beim Kunden?

Ihre Anforderung Was das für Sie bedeutet Kontakthistorie Sie greifen auf alle Gespräche und Vereinbarungen zu, auch wenn ein Kollege den Kontakt betreut hat Pipeline-Management Sie sehen sofort, wie viele potenzielle Mandate in welcher Phase stecken Aktivitäten-Tracking Sie verpassen keine Follow-ups mehr, das System erinnert Sie automatisch Kollaboration Ihre Partner und Associates arbeiten mit denselben aktuellen Informationen DSGVO-Konformität Sie speichern sensible Mandantendaten rechtssicher auf EU-Servern



Dazu kommt die Integration mit Ihren bestehenden Tools. Sie nutzen wahrscheinlich Outlook oder Gmail, einen digitalen Kalender und vielleicht Microsoft Teams für Videokonferenzen. Ihr CRM muss sich nahtlos in diese Arbeitsumgebung einfügen, anstatt zusätzlichen Pflegeaufwand zu verursachen.

Wie unterstützt HubSpot Unternehmensberater bei der täglichen Arbeit?

Vergessen Sie spezialisierte Branchenlösungen, die zehntausende Euro kosten und trotzdem nicht zu Ihren Prozessen passen. HubSpot verfolgt einen anderen Ansatz: Sie starten kostenfrei und schalten nach Bedarf weitere Funktionen frei.

Im kostenlosen Tarif erhalten Sie bereits ein vollwertiges CRM mit bis zu einer Million Kontaktdatensätzen. Sie versenden bis zu 2.000 Marketing-E-Mails pro Monat und nutzen Formulare sowie Livechat auf Ihrer Website. Damit testen Sie die Plattform risikofrei und sammeln erste Erfahrungen. Beachten Sie allerdings: Im Gratisstarif bleibt das HubSpot-Branding sichtbar, und Ihre Daten liegen auf US-Servern.

Für den professionellen Einsatz in Ihrer Beratung empfehle ich den Starter-Tarif ab etwa 15 Euro pro Monat und Lizenz. Damit speichern Sie Ihre Mandantendaten auf deutschen EU-Servern, das sichtbare Branding verschwindet, und Sie erhalten 1.000 Marketingkontakte für den E-Mail-Versand. In der Praxis heißt das: Sie verschicken automatisierte Willkommens-E-Mails nach dem Erstgespräch, versenden regelmäßige Newsletter zu Branchentrends und starten strukturierte Reaktivierungskampagnen für Kontakte, die sich länger nicht gemeldet haben.

Die Plattform integriert sich mit über 1.900 Business-Apps. Sie verbinden Ihre Buchhaltungssoftware, Ihr Terminplanungstool und Ihre Videokonferenz-Anwendung. Besonders wertvoll: E-Mail und Kalender synchronisieren sich automatisch, sodass jede Kundeninteraktion dokumentiert wird, ohne dass Sie etwas eintragen müssen.

Welche CRM-Lösungen eignen sich für Unternehmensberater im Vergleich mit HubSpot?

Bevor Sie sich für ein System entscheiden, lohnt sich der Blick auf die Alternativen. Jede Lösung hat ihre Daseinsberechtigung, aber nicht jede passt zu Ihrer Situation.

Anbieter Das spricht dafür Das spricht dagegen Preis ab HubSpot All-in-One-Lösung, einfacher Einstieg, EU-Server Marketing-Automation erst ab Professional-Tarif 0 € Salesforce Maximale Anpassbarkeit, Enterprise-tauglich Hohe Komplexität, externe Berater für Setup nötig ca. 25 € Pipedrive Sehr intuitive Bedienung, faire Preise Wenig Marketing-Funktionen, kein All-in-One ca. 14 € Microsoft Dynamics 365 Perfekte Office-Integration Unübersichtlich, hohe Einstiegskosten ca. 55 €

Salesforce dominiert bei den großen Beratungshäusern. McKinsey und andere Top-Firmen setzen darauf. Allerdings brauchen Sie für die Implementierung Spezialisten und investieren schnell mehrere tausend Euro monatlich. Für eine mittelständische Beratung mit 10 bis 50 Mitarbeitern ist das meist überdimensioniert.

HubSpot positioniert sich als All-in-One-Lösung zwischen Enterprise-Systemen und einfachen Pipeline-Tools.

Pipedrive überzeugt durch seine visuelle Pipeline und die einfache Bedienung. Wenn Sie als Solo-Berater oder kleines Team hauptsächlich Ihre Vertriebsaktivitäten tracken möchten, reicht das aus. Sobald Sie jedoch Marketing-Automation oder umfassende Reporting-Funktionen benötigen, stoßen Sie an Grenzen.

HubSpot CRM positioniert sich zwischen diesen Extremen. Sie starten ohne Kosten, wachsen mit den Starter- und Professional-Tarifen und behalten trotzdem die Übersichtlichkeit, die Pipedrive auszeichnet. Für wachsende Beratungsunternehmen bietet das die beste Balance aus Funktionsumfang und Handhabbarkeit.

Wie gelingt die erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems in der Beratung?

Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Wie viele Software-Tools haben Sie in den letzten Jahren angeschafft, die heute ungenutzt verstauben? Ein CRM entfaltet seinen Wert nur, wenn Ihr gesamtes Team es konsequent nutzt.

Beginnen Sie mit der Definition Ihrer Vertriebsphasen. Fragen Sie sich: Welche Schritte durchläuft ein potenzieller Mandant vom Erstkontakt bis zur Unterschrift? Typisch für Beratungen sind: Erstkontakt, Qualifizierungsgespräch, Bedarfsanalyse, Angebotspräsentation und Vertragsverhandlung. Diese Phasen bilden Sie als Pipeline in Ihrem CRM ab.

Was Sie tun Wie lange es dauert Worauf Sie achten Prozesse definieren 1-2 Wochen Binden Sie alle Partner und Teamleiter ein System einrichten 1-2 Wochen Konfigurieren Sie Pipelines und Integrationen Daten migrieren 1-2 Wochen Bereinigen Sie Dubletten und veraltete Kontakte Team schulen Fortlaufend Definieren Sie verbindliche Eingaberegeln Workflows optimieren Fortlaufend Bauen Sie Automatisierungen schrittweise auf



Die Datenmigration verdient besondere Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich liegen Ihre Kontakte verstreut in Outlook, Excel-Listen, dem Smartphone Ihrer Partner und auf diversen Visitenkarten. Bevor Sie diese Daten importieren, bereinigen Sie sie: Entfernen Sie Dubletten, aktualisieren Sie veraltete Informationen und standardisieren Sie die Schreibweise von Firmennamen.

Investieren Sie ausreichend Zeit in die Schulung. Zeigen Sie jedem Teammitglied nicht nur, wie das System funktioniert, sondern auch warum die konsequente Nutzung allen hilft. Definieren Sie klare Regeln: Welche Informationen trägt wer ein? Wie schnell nach einem Gespräch? Nur wenn alle mitmachen, wird das CRM zur wertvollen Informationsquelle statt zum Datengrab.

Warum ist DSGVO-Konformität mit HubSpot für Berater besonders wichtig?

Denken Sie an die Informationen, die Sie täglich verarbeiten: Strategiepapiere, Personalentscheidungen, Finanzkennzahlen, Marktanalysen. Ihre Mandanten vertrauen Ihnen sensible Geschäftsgeheimnisse an. Dieses Vertrauen dürfen Sie nicht durch nachlässigen Datenschutz gefährden.

Die DSGVO stellt klare Anforderungen, und Ihre Mandanten achten zunehmend darauf. Besonders wenn Sie für den öffentlichen Sektor, Finanzdienstleister oder Healthcare-Unternehmen arbeiten, fragen Auftraggeber gezielt nach Ihren Datenschutzpraktiken. Wo speichern Sie die Daten? Wer hat Zugriff? Wie lange bewahren Sie Informationen auf?

Die Wahl Ihres CRM-Systems hat direkte Auswirkungen auf Ihre Compliance. Entscheidend ist der Speicherort der Daten. US-basierte Server erfordern zusätzliche Datenschutz-Vereinbarungen und schaffen Unsicherheit. Deutsche Rechenzentren bieten rechtliche Klarheit.

HubSpot bietet in den kostenpflichtigen Tarifen europäische Rechenzentren in Deutschland. Damit weisen Sie gegenüber Ihren Mandanten nach, dass Sie höchste Datenschutzstandards einhalten. Zusätzlich unterstützt die Plattform Sie bei der DSGVO-konformen Einholung von Einwilligungen, der Dokumentation von Verarbeitungstätigkeiten und dem Management von Löschanfragen.

Welche Automatisierungen sparen Beratern wertvolle Zeit?

Hand aufs Herz: Wie oft vergessen Sie, nach einem vielversprechenden Erstgespräch nachzufassen? Wie viele wertvolle Kontakte von Konferenzen liegen unbearbeitet in Ihrer Schublade? Das Problem ist nicht mangelnde Disziplin, sondern fehlende Systematik.

Marketing-Automation nimmt Ihnen diese Routineaufgaben ab. Einmal eingerichtet, laufen die Workflows im Hintergrund. Sie konzentrieren sich auf die strategischen Gespräche, während das System die operative Kontaktpflege übernimmt.

Zeitersparnis durch Automatisierung 5 Automatisierungen für Berater So gewinnen Sie 5 bis 10 Stunden pro Woche zurück 1 E-Mail-Sequenzen Automatische Follow-ups nach Erstgesprächen und Angeboten versenden 2 Lead-Scoring Potenzielle Mandanten nach Aktivität und Interesse automatisch priorisieren 3 Angebotserstellung Vorlagen mit automatischer Personalisierung und direktem Versand nutzen 4 Reporting Dashboards aktualisieren sich selbstständig in Echtzeit 5 Erinnerungen Automatische Aufgaben bei Vertragsablauf oder Kundeninaktivität erstellen 5 Std. Zeitersparnis pro Woche durch CRM-Automatisierung Quelle: Freshworks, CRM Statistics 2024 – 43 % der Unternehmen berichten von 5 bis 10 Stunden Zeitersparnis pro Woche

Ein praktisches Beispiel für Leadpflege: Nach einem Webinar oder einer Konferenz laden Sie die neuen Kontakte hoch. Das System verschickt automatisch eine personalisierte Willkommens-E-Mail mit einem relevanten Fachartikel. Nach einer Woche folgt eine Einladung zum Erstgespräch. Reagiert der Kontakt nicht, erhält er nach zwei weiteren Wochen ein alternatives Angebot. Sie greifen erst ein, wenn jemand tatsächlich Interesse zeigt.

Für die Mandantenbetreuung funktioniert es ähnlich: Wenn ein Projekt abgeschlossen wird, erinnert Sie das System automatisch an ein Follow-up-Gespräch. Quartalsweise gehen personalisierte Newsletter mit branchenrelevanten Insights an Ihre Bestandskunden. Vor wichtigen Terminen wie Jahresabschlüssen erhalten Mandanten proaktiv Informationen zu passenden Beratungsthemen.

Was automatisiert wird Zeit, die Sie sparen Ihr Nutzen E-Mail-Sequenzen nach Events 2-4 Stunden pro Woche Kein Kontakt geht mehr verloren Aufgabenzuweisung bei Anfragen 1-2 Stunden pro Woche Schnellere Reaktionszeiten Monatliche Reporting-Erstellung 2-3 Stunden pro Monat Fundierte Entscheidungsgrundlage Terminplanung mit Interessenten 1-2 Stunden pro Woche Weniger E-Mail-Pingpong

Wie messen erfolgreiche Beratungen ihren Vertriebserfolg?

Sie treffen Ihre Entscheidungen wahrscheinlich oft aus dem Bauch heraus. Das funktioniert, solange Sie jeden Mandanten persönlich kennen. Aber wie behalten Sie den Überblick, wenn Ihr Team wächst und die Vertriebsaktivitäten sich vervielfachen?

Ihr CRM wird zur zentralen Datenquelle für fundierte Geschäftsentscheidungen. Die Pipeline-Analyse zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viele potenzielle Mandate in welcher Phase stecken. Daraus leiten Sie den erwarteten Umsatz für die kommenden Monate ab. Sinkt die Pipeline, verstärken Sie Ihre Akquisemaßnahmen. Staut sich alles in der Angebotsphase, arbeiten Sie an Ihrer Abschlusstechnik.

Die Conversion-Rate verrät Ihnen, wie effektiv Ihr Vertrieb arbeitet. Wie viele Erstgespräche führen zu einem Angebot? Wie viele Angebote münden in Aufträge? Diese Zahlen variieren stark je nach Beratungssegment, aber das Tracking über Zeit zeigt Ihnen, ob Sie besser werden.

Besonders aufschlussreich: Analysieren Sie Ihre Erfolgsquoten nach Mandantentypen. Vielleicht gewinnen Sie bei mittelständischen Unternehmen deutlich häufiger als bei Großkonzernen. Oder Ihre Expertise in einem bestimmten Themenfeld führt zu überdurchschnittlichen Abschlussraten. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, Ihre Akquise gezielt auszurichten.

HubSpot liefert Ihnen vordefinierte Dashboards für schnelle Übersichten und ermöglicht benutzerdefinierte Berichte für tiefergehende Analysen. So ersetzen Sie Bauchgefühl durch datenbasierte Entscheidungen.

Fazit

Sie haben jetzt einen umfassenden Überblick, worauf es bei der CRM-Auswahl für Ihr Beratungsunternehmen ankommt. HubSpot überzeugt durch die Kombination aus einfachem Einstieg, umfangreichen Funktionen und der Flexibilität, mit Ihrem Geschäft zu wachsen. Der kostenlose Tarif ermöglicht risikoloses Testen, die kostenpflichtigen Varianten bieten EU-Datenspeicherung und professionelle Marketing-Automatisierungen.

Starten Sie jetzt mit der kostenlosen HubSpot-Version und erleben Sie selbst, wie systematisches Kundenbeziehungsmanagement Ihre Akquise und Mandantenbetreuung verändert.

FAQ

Welches CRM eignet sich am besten für Solo-Berater und kleine Beratungsteams? Wenn Sie allein oder mit einem kleinen Team arbeiten, brauchen Sie ein System mit einfacher Einrichtung und niedrigen Einstiegskosten. HubSpot bietet einen kostenlosen Tarif mit bis zu einer Million Kontakten und allen grundlegenden CRM-Funktionen. Damit betreiben Sie professionelles Kontaktmanagement, ohne monatliche Gebühren zu zahlen. Wie lange dauert die Einführung eines CRM-Systems in einer Unternehmensberatung? Rechnen Sie mit vier bis acht Wochen von der Entscheidung bis zum produktiven Einsatz. Die genaue Dauer hängt davon ab, wie komplex Ihre Prozesse sind, wie viele Daten Sie migrieren und wie viele Personen Sie schulen müssen. Einfache Setups funktionieren bereits nach wenigen Tagen. Welche Integrationen sind für Unternehmensberater besonders wichtig? Sie brauchen vor allem Verbindungen zu Ihrem E-Mail-Programm (Outlook oder Gmail), Ihrem Kalender, Videokonferenz-Tools wie Zoom oder Teams sowie Ihrer Buchhaltungssoftware. HubSpot bietet über 1.900 Integrationen, darunter auch Anbindungen an deutsche Tools wie lexoffice oder DATEV. Was kostet ein professionelles CRM-System für Berater monatlich? Die Kosten variieren stark. Der kostenlose HubSpot-Tarif deckt grundlegende Anforderungen vollständig ab. Der Starter-Tarif beginnt bei etwa 15 Euro pro Nutzer und Monat. Wenn Sie umfangreiche Marketing-Automation benötigen, starten die Professional-Tarife bei rund 100 Euro monatlich. Moderne Cloud-Systeme bieten hohe Sicherheitsstandards: Verschlüsselung, regelmäßige Backups und detaillierte Zugriffskontrollen. Für die DSGVO-Konformität entscheidet der Speicherort. Die kostenpflichtigen HubSpot-Tarife nutzen deutsche Rechenzentren und erfüllen damit die strengen europäischen Anforderungen. Kann ich mein bestehendes CRM-System zu einem neuen Anbieter migrieren? Ja, die meisten Systeme bieten Import-Funktionen. HubSpot unterstützt den direkten Import aus gängigen CRM-Plattformen sowie aus Excel-Dateien. Bei komplexeren Migrationen mit vielen Anpassungen stehen Ihnen zertifizierte Implementierungspartner zur Verfügung.

