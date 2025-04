creativestyle GmbH

Bei creativestyle verstehen wir uns nicht nur als Agentur, sondern als Partner auf Deinem Weg zum digitalen Erfolg. Mit über 20 Jahren Erfahrung und als Teil der Smile Group – dem europäischen Marktführer für digitale Lösungen basierend auf Open-Source-Technologien – bringen wir eine tiefe und breite Expertise in Dein Projekt ein. Unser Team aus über 2.000 Experten in ganz Europa steht bereit, um auch die komplexesten Herausforderungen in den Bereichen E-Commerce und Custom Web Development zu meistern.

Unsere Philosophie basiert auf der Überzeugung, dass für jedes digitale Vorhaben eine individuelle Lösung erforderlich ist. Deshalb setzen wir auf Open Source, um maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten. Diese Herangehensweise ermöglicht es uns, die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden genau zu adressieren und Lösungen zu entwickeln, die nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch zukunftssicher sind.

Durch unsere Zugehörigkeit zur Smile Group profitierst Du von einem umfangreichen Netzwerk und einem multidisziplinären Ansatz, der sämtliche Aspekte Deines digitalen Projekts abdeckt. Von der Strategieentwicklung über das Design bis hin zur technischen Umsetzung – wir bieten alles aus einer Hand. Dabei legen wir großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit und transparente Kommunikation, um sicherzustellen, dass Deine Vision präzise umgesetzt wird.

Wir haben bereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Präsenz zu stärken und im E-Commerce erfolgreich zu sein. Mit Standorten in München, Hamburg, Zürich, Krakau und Rybnik sind wir immer in Deiner Nähe und bereit, in allen Phasen Deines Projekts zu unterstützen.

Unsere Kunden halten uns viele Jahre die Treue – weil sie unsere Fairness, Transparenz, technisches Know-How und unser ansprechendes Pricing schätzen. Nimm Kontakt auf und überzeuge dich selbst!