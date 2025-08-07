Mit SEO Galaxy steigern Sie Ihre Sichtbarkeit bei Google gezielt und nachhaltig. Sie wählen zwischen Einzelmaßnahmen oder Full-Service-Paketen. Nutzen Sie den Zugriff auf über 50.000 Linkquellen im hauseigenen Backlink-Marktplatz. Auch mit kleinem Budget setzen Sie bei SEO Galaxy auf effektive Lösungen.

Wer ist SEO Galaxy?

SEO Galaxy ist Ihre Agentur, wenn Sie die Sichtbarkeit Ihrer Website in Google & Co. gezielt ausbauen möchten. Seit 2016 unterstützt das Team über 300 Unternehmen in den Bereichen SEO und SEA. Über 1.000 erfolgreich umgesetzte Projekte belegen die Erfahrung und Umsetzungskraft, die SEO Galaxy in Ihre Strategie einbringt.

Was Sie erwarten dürfen: nachhaltiges Wachstum, individuelle Lösungen und eine Arbeitsweise, die Ihre geschäftlichen Ziele in den Mittelpunkt stellt. Ob Sie organisch über Google gefunden werden möchten oder mit Google Ads gezielt Conversions generieren wollen: die Maßnahmen richten sich nach Ihrem Bedarf.

SEO Galaxy sieht sich nicht nur als Dienstleister, sondern als strategischer Partner für einen längerfristigen Zeitraum. Ziel ist es, messbare Ergebnisse zu liefern und das Umsatzpotenzial Ihres Unternehmens im Umfeld der digitalen Suche konsequent zu erschließen.



Für wen ist SEO Galaxy die richtige Wahl?

SEO Galaxy richtet sich an Unternehmen, die nachhaltige Sichtbarkeit aufbauen und dabei auf fundierte Expertise setzen möchten. Besonders profitieren Sie, wenn Sie strategisch wachsen wollen und bereit sind, ein monatliches Budget von etwa 1.000 bis 2.000 Euro für SEO- oder SEA-Maßnahmen einzuplanen.

Auch mit kleinerem Budget sind Sie richtig: Für individuelle Anforderungen bietet SEO Galaxy flexible Einstiegsmöglichkeiten, z.B. über den integrierten Backlink-Marktplatz. Dort stehen Ihnen gezielte Leistungen ab einmalig 200 Euro zur Verfügung, etwa zur Stärkung Ihrer Domain oder für den Aufbau von Sichtbarkeit in Nischen.

Egal ob Start-up, etabliertes Unternehmen oder Online-Shop: wenn Sie gezielt mehr Sichtbarkeit, Reichweite oder Umsatz über Suchmaschinen erzielen möchten, stellt SEO Galaxy Ihnen ein passgenaues Leistungspaket zusammen.

Welche Leistungen bietet SEO Galaxy an?

SEO Galaxy bietet Ihnen ein breites Spektrum an Leistungen rund um Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung, von punktueller Unterstützung bis hin zur ganzheitliche Betreuung. Sie entscheiden, wie tief Sie einsteigen möchten.

Sie erhalten Zugriff auf Full-Service-Angebote, können aber auch gezielt einzelne Module buchen, zum Beispiel:

SEO-Analyse und Beratung , um ungenutzte Potenziale zu identifizieren

, um ungenutzte Potenziale zu identifizieren Technische SEO-Audits , die Ihrer Website die nötige Grundlage für Sichtbarkeit geben

, die Ihrer Website die nötige Grundlage für Sichtbarkeit geben Content-Erstellung , inklusive maßgeschneiderter SEO-Texte

, inklusive maßgeschneiderter Linkbuilding mit Zugriff auf ein umfangreiches Netzwerk hochwertiger Quellen

mit Zugriff auf ein umfangreiches Netzwerk hochwertiger Quellen Google Ads-Kampagnen, professionell aufgesetzt und auf Conversion optimiert

Ein besonderes Highlight ist der Backlink-Marktplatz von SEO Galaxy. Dort stehen Ihnen über 50.000 geprüfte Quellen zur Verfügung. Diese Publisher bieten unterschiedliche Arten des Linkbuildings an, von Contentlinks über Gastbeiträge bis hin zu Forenlinks und Einträgen in Branchenverzeichnissen. Sie wählen selbst, ob Sie Einzelleistungen buchen oder den Full-Service inklusive Content-Erstellung und Placement nutzen möchten.

Ergänzend dazu bietet SEO Galaxy praxisnahe Lernformate: Mit Online-Kursen, Webinaren, Checklisten und Video-Tutorials können Sie bei Bedarf auch SEO-Wissen im eigenen Team aufbauen.

Linkbuilding einfach erklärt: Die wichtigsten Basics für Anfänger!

Warum mit SEO Galaxy arbeiten?

Mit SEO Galaxy gewinnen Sie einen Partner, der praxisorientiert denkt, effizient umsetzt und sichtbare Ergebnisse liefert. Sie profitieren von einem Angebot, das technische Präzision mit unternehmerischem Verständnis verbindet.

Besonders wertvoll ist die Flexibilität: Sie können gezielt Leistungen auswählen oder sich für ein Full-Service-Paket entscheiden, je nachdem, wie stark Sie Ihr internes Marketing entlasten möchten.

Der firmeneigene Backlink-Marktplatz zählt zu den größten am Markt. Damit erhalten Sie Zugriff auf ein Netzwerk mit tausenden redaktionellen Linkquellen, das gezielt für den Aufbau Ihrer Domain-Autorität eingesetzt werden kann. Auf Wunsch übernimmt das Team die gesamte Abwicklung, von der Auswahl der Quellen bis zur Integration der Inhalte.

SEO Galaxy kombiniert Strategie, Technik, Content und Advertising zu einem abgestimmten Gesamtpaket. So entsteht kein Stückwerk, sondern eine klar ausgerichtete Maßnahmenkette, die auf Ihre Ziele einzahlt.

Wenn Sie auf einen transparenten SEO-Partner setzen möchten, der nicht nur berät, sondern auch konkret umsetzt, ist SEO Galaxy eine starke Wahl.

Wer steht hinter SEO Galaxy?

Hinter SEO Galaxy steht ein interdisziplinäres Team mit klaren Verantwortlichkeiten und persönlicher Betreuung. Die Agentur wird von David Hahn geleitet, ausgewiesener Experte im Bereich Suchmaschinenmarketing, der seit Jahren SEO-Projekte erfolgreich umsetzt. An seiner Seite arbeitet ein festes Team aus SEO-Spezialistinnen und -Spezialisten, Redakteuren, SEA-Experten, Entwicklern sowie Fachkräften für Social Media, Projektassistenz und Buchhaltung.

Jede Kundenanfrage wird persönlich betreut,ohne Weitergabe an externe Dienstleister oder wechselnde Ansprechpartner. Das sorgt für Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit und einen klaren Fokus auf langfristige Erfolge.

Sie profitieren von einer eingespielten Teamstruktur, die sowohl technische als auch inhaltliche Maßnahmen professionell abdeckt. So haben Sie jederzeit Zugriff auf Fachwissen, ohne selbst Kapazitäten aufbauen zu müssen.

SEO Galaxy – Das sind wir!

Wo befindet sich SEO Galaxy und wie erreichen Sie die Agentur?

SEO Galaxy hat ihren Sitz in Ulmen in Rheinland-Pfalz. Der Standort liegt zentral zwischen Koblenz und Trier und ist gut erreichbar, auch für persönliche Termine, wenn Sie den direkten Austausch bevorzugen.

Für Anfragen steht Ihnen die Agentur auf mehreren Wegen zur Verfügung:

Sie erreichen SEO Galaxy unkompliziert per E-Mail an anfrage@seo-galaxy.info oder über das Kontaktformular auf der Website. Alternativ können Sie auch ein kostenfreies Erstgespräch per Video anfragen, um Ihr Vorhaben persönlich zu besprechen.

Die vollständige Geschäftsadresse lautet:

SEO Galaxy GmbH

Eifel-Maar-Park 10

56766 Ulmen

Geschäftsführer: David Hahn

Website: seo-galaxy.com

Ganz gleich, ob Sie erste Informationen wünschen oder konkrete Maßnahmen planen: das Team ist für Sie erreichbar und reagiert zeitnah und verbindlich auf Ihre Anfrage.

Empfehlungen und Referenzen

Mehr als 1.000 Kundenprojekte sprechen für die Erfahrung und Verlässlichkeit von SEO Galaxy. Zahlreiche Unternehmen setzen seit Jahren auf die Zusammenarbeit – sei es für gezielte Einzelmaßnahmen oder als langfristiger SEO-Partner.

Auf der Website finden Sie konkrete Kundenstimmen, die Einblick in die Zusammenarbeit geben. Hervorgehoben werden unter anderem die fachliche Kompetenz, die individuelle Beratung, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sowie schnell sichtbare Erfolge , etwa in Form von Top-3-Rankings ohne den Einsatz bezahlter Werbung.

Die Linkaufbau Agentur legt Wert auf nachvollziehbare Ergebnisse und stellt diese regelmäßig im Rahmen von Reportings, Monitoring und konkreten Entwicklungsschritten dar. So behalten Sie jederzeit den Überblick und sehen, dass sich Ihre Investition auszahlt.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit SEO Galaxy ab?

Der Einstieg in die Zusammenarbeit ist unkompliziert und auf Ihre individuellen Ziele ausgerichtet. SEO Galaxy setzt auf einen klar strukturierten Prozess, der vom ersten Kontakt bis zur Umsetzung auf Effizienz und Transparenz ausgelegt ist.

Schritt 1: Bedarf klären

Sie starten mit einem kurzen Austausch, z.B. per E-Mail, Formular oder Video, in dem Sie Ihr Vorhaben schildern (siehe Checkliste Briefing weiter unten). Ob Relaunch, Sichtbarkeitsausbau oder gezielte Optimierung: Ihr Ziel steht im Mittelpunkt.

Schritt 2: Strategie entwickeln

Basierend auf Ihrer Ausgangslage und Ihren Zielvorgaben entwickelt SEO Galaxy eine maßgeschneiderte SEO-Strategie. Dabei fließen sowohl technische Aspekte als auch Content und Backlinkstruktur mit ein.

Schritt 3: Maßnahmen umsetzen

Je nach Leistungsumfang beginnt die operative Phase: von SEO-Audits über Content-Erstellung bis hin zu Kampagnen in Google Ads. Die Umsetzung erfolgt durch das Inhouse-Team: strukturiert, nachvollziehbar und dokumentiert.

Während des gesamten Projekts erhalten Sie regelmäßige Einblicke in den Fortschritt, können jederzeit Rückfragen stellen und die nächsten Schritte gemeinsam abstimmen.

SEO Galaxy legt Wert auf eine Zusammenarbeit, die klar, fokussiert und partnerschaftlich verläuft, unabhängig davon, ob es sich um ein einmaliges Projekt oder eine dauerhafte Betreuung handelt.

Wie schnell sind Ergebnisse sichtbar?

Suchmaschinenoptimierung ist eine strategische Maßnahme mit mittel- bis langfristiger Wirkung. Erste Veränderungen lassen sich oft schon nach wenigen Wochen erkennen, etwa bei der Indexierung neuer Inhalte oder durch erste Bewegungen in den Rankings.

Je nach Wettbewerb, Ausgangslage und eingesetzten Maßnahmen zeigen sich spürbare Ergebnisse in der Regel nach drei bis sechs Monaten. Das gilt besonders dann, wenn technische Verbesserungen, Content-Optimierungen und Linkaufbau systematisch aufeinander abgestimmt sind.

Bei Google Ads können Ergebnisse deutlich schneller sichtbar werden, denn hier hängen Reichweite, Klickrate und Conversion direkt vom Kampagnen-Setup und Budgeteinsatz ab. SEO Galaxy sorgt in beiden Fällen dafür, dass Sie klare Kennzahlen zur Hand haben, um Fortschritte nachvollziehen und Entscheidungen datenbasiert treffen zu können.

Mit einer soliden Strategie und konsistenter Umsetzung erzielen Sie nachhaltige Effekte, die nicht nur kurzfristige Rankings verbessern, sondern langfristig Ihre Online-Sichtbarkeit und Kundenakquise stärken.

Briefing-Checkliste für die Zusammenarbeit mit SEO Galaxy

Damit SEO Galaxy Sie gezielt beraten und ein passendes Maßnahmenpaket empfehlen kann, hilft eine klare Ausgangslage. Die folgende Checkliste unterstützt Sie dabei, die wichtigsten Punkte im Vorfeld zu klären oder im Gespräch strukturiert anzusprechen:

1. Unternehmensprofil

Wer sind Sie, was bieten Sie an, an wen richtet sich Ihr Angebot?

Welche Märkte, Regionen oder Zielgruppen möchten Sie online erreichen?

2. Zielsetzung

Welche konkreten Ziele verfolgen Sie mit SEO oder SEA?

(z. B. mehr Sichtbarkeit, Leads, Shopumsatz, Markenaufbau)

(z. B. mehr Sichtbarkeit, Leads, Shopumsatz, Markenaufbau) Gibt es bestimmte Produkte, Seiten oder Themen, die im Fokus stehen sollen?

3. Aktueller Stand

Haben Sie bereits SEO-Maßnahmen umgesetzt oder mit einer anderen Agentur zusammengearbeitet?

Gibt es vorhandene Inhalte, Kampagnen oder Tools (z. B. Google Analytics, Search Console)?

4. Technische Basis

Mit welchem System ist Ihre Website oder Ihr Shop umgesetzt (z. B. WordPress, Shopify)?

Gibt es interne Entwickler oder Ansprechpartner für technische Umsetzungen?

5. Content & Ressourcen

Wer erstellt aktuell Ihre Inhalte? Gibt es interne Kapazitäten für Text, Grafik oder Redaktion?

Wünschen Sie Unterstützung bei der Content-Erstellung oder Strategie?

6. Linkprofil & Sichtbarkeit

Haben Sie bereits Linkaufbau betrieben oder nutzen externe Plattformen?

Kennen Sie Ihre aktuelle Sichtbarkeit (z. B. für bestimmte Keywords oder in bestimmten Märkten)?

7. Wettbewerber & Positionierung

Welche Wettbewerber sind online besonders präsent oder relevant für Sie?

Gibt es Vergleichswerte oder Beispiele, an denen Sie sich orientieren möchten?

8. Budgetrahmen & zeitlicher Horizont

Welche Mittel stehen monatlich oder einmalig zur Verfügung?

Ist ein Projekt mit klarem Ziel oder eine laufende Betreuung gewünscht?

9. Zusammenarbeit & Kommunikation

Wer ist Ihre interne Kontaktperson für das Projekt?

Wie möchten Sie über Fortschritte informiert werden (z. B. per E-Mail, Video-Call, Reportings)?

10. Besondere Anforderungen oder Einschränkungen

Gibt es technische, rechtliche oder organisatorische Besonderheiten, die beachtet werden müssen?

Tipp: Diese Punkte müssen nicht vorab schriftlich ausgearbeitet werden, sondern dienen als Gesprächsleitfaden für das erste Kennenlernen. SEO Galaxy holt Sie dort ab, wo Sie stehen, und entwickelt daraus eine individuelle Strategie.

SEO Galaxy: FAQ

Ist SEO Galaxy auf bestimmte Branchen spezialisiert? SEO Galaxy richtet sich an Unternehmen aus verschiedenen Branchen, unabhängig von Größe oder Geschäftsmodell. Das Angebot eignet sich sowohl für Start-ups als auch für etablierte Online-Shops oder Dienstleistungsunternehmen. Im Mittelpunkt steht dabei stets die gezielte Steigerung der Sichtbarkeit über Suchmaschinen, individuell angepasst an Ihre Anforderungen. Wie transparent ist die Zusammenarbeit? Transparenz ist bei SEO Galaxy ein fester Bestandteil der Arbeitsweise. Sie erhalten regelmäßig strukturierte Reportings, Monitoring-Auswertungen und klare Maßnahmenpläne. So wissen Sie jederzeit, welche Schritte umgesetzt wurden, wie sich Ihre Sichtbarkeit entwickelt und welche Ziele als Nächstes im Fokus stehen. Alle Leistungen werden nachvollziehbar dokumentiert. Kann ich auch einzelne Leistungen buchen? Ja, SEO Galaxy bietet Ihnen volle Flexibilität. Sie können sowohl Einzelleistungen wie SEO-Texte, technische SEO-Audits oder Linkbuilding-Maßnahmen buchen als auch auf komplette Full-Service-Pakete zurückgreifen. So entscheiden Sie selbst, ob Sie punktuell Unterstützung wünschen oder die gesamte Umsetzung aus einer Hand erfolgt. Wie funktioniert der Backlink-Marktplatz? Der Backlink-Marktplatz von SEO Galaxy umfasst über 50.000 geprüfte Quellen, die verschiedene Linkaufbauchancen bieter, darunter Contentlinks, Gastbeiträge, Forenlinks, Verzeichniseinträge und Interviews. Sie wählen gezielt die passenden Linktypen und Themenbereiche aus. Auf Wunsch übernimmt das Team auch die vollständige Content-Erstellung und Abwicklung für Sie. Die Plattform eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene SEO-Verantwortliche. Gibt es eine Einstiegsmöglichkeit mit kleinem Budget? Ja, SEO Galaxy bietet auch für kleinere Budgets eine Einstiegsmöglichkeit. Über den Backlink-Marktplatz können Sie bereits ab einmalig 200 Euro gezielte Maßnahmen buchen. So profitieren Sie auch mit begrenzten Mitteln von professionellem Linkaufbau und können erste Schritte in der Suchmaschinenoptimierung gehen, und das flexibel und ohne langfristige Bindung. Wie schnell zeigen sich Ergebnisse? Bei SEO sind erste Veränderungen oft schon nach wenigen Wochen erkennbar, etwa durch eine verbesserte Indexierung oder Bewegung in den Rankings. Spürbare Ergebnisse, die sich auch im Traffic oder bei Conversions bemerkbar machen, treten in der Regel nach drei bis sechs Monaten auf, abhängig von Wettbewerb, Ausgangslage und Maßnahmenumfang. Bei Google Ads hingegen sind erste Resultate meist deutlich schneller sichtbar. Wie sieht der typische Projektablauf aus? Der Ablauf ist klar strukturiert: Zunächst erfolgt ein unverbindliches Erstgespräch, in dem Sie Ihre Ziele und Rahmenbedingungen schildern. Anschließend erarbeitet das Team eine individuelle Strategie. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen, ergänzt durch regelmäßige Reportings, Analysen und konkrete Handlungsempfehlungen. Ob Einzelmaßnahme oder langfristige Zusammenarbeit, der Ablauf bleibt für Sie jederzeit transparent. Wer betreut mein Projekt? Ihr Projekt wird ausschließlich durch das Inhouse-Team von SEO Galaxy betreut. Es gibt keine Auslagerung an Dritte oder wechselnde Ansprechpartner. Stattdessen erhalten Sie eine persönliche Betreuung durch feste Ansprechpersonen mit klar zugewiesenen Rollen, vom SEO-Management über Content bis hin zur technischen Umsetzung. Wie nehme ich Kontakt auf? Sie können SEO Galaxy jederzeit per E-Mail erreichen oder direkt über das Kontaktformular auf der Website eine Anfrage stellen. Zu Beginn einer Geschäftsbeziehung besteht die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch per Video zu vereinbaren. So klären Sie Ihre Ziele schnell und unkompliziert, ganz wie es für Sie passt.

Glossar: Die 20 wichtigsten Begriffe für Ihr SEO-Gespräch

Damit Sie im Gespräch mit SEO Galaxy gut vorbereitet sind, finden Sie hier die wichtigsten Begriffe rund um SEO, SEA, Content und Linkbuilding – verständlich erklärt. So können Sie Anforderungen klarer formulieren und gezielt nachfragen.

Der Backlink-Marktplatz ist eine Plattform von SEO Galaxy, auf der gezielt Verlinkungen gebucht werden können, etwa Contentlinks, Gastbeiträge oder Einträge in Branchenverzeichnisse. Sie wählen aus über 50.000 geprüften Quellen und können optional den Full-Service inklusive Texterstellung nutzen.

Backlinks sind Verlinkungen von externen Webseiten auf Ihre eigene. Sie gelten als eine Art Empfehlung und stärken die Sichtbarkeit sowie das Vertrauen Ihrer Domain bei Google.

Content

Content bezeichnet alle Inhalte Ihrer Website, vor allem Texte, aber auch Bilder, Videos oder Grafiken. Suchmaschinen bewerten hochwertigen, relevanten Content positiv, wenn er klar strukturiert und auf die Nutzerintention ausgerichtet ist.

Conversion

Eine Conversion ist eine gewünschte Handlung auf Ihrer Website, etwa ein Kauf, eine Kontaktanfrage oder ein Download. Ziel aller Online-Marketing-Maßnahmen ist es, diese Conversions zu steigern und messbar zu machen.

CPC (Cost per Click)

CPC beschreibt die Kosten, die bei einer bezahlten Anzeige pro Klick anfallen. Besonders bei Google Ads ist dies ein zentrales Steuerungselement für das Anzeigenbudget.

Die Domain-Autorität gibt an, wie vertrauenswürdig und relevant Ihre Website im Vergleich zu anderen eingestuft wird. Sie ergibt sich u. a. aus dem Alter der Domain, der Qualität der Inhalte und der Stärke der Backlinks.

Duplicate Content

Duplicate Content liegt vor, wenn Inhalte identisch oder nahezu gleich auf mehreren Seiten erscheinen. Google wertet doppelte Inhalte ab, da sie keinen zusätzlichen Mehrwert bieten. Individuell erstellter Content ist deshalb entscheidend.

Google Ads

Google Ads ist das Anzeigensystem von Google für bezahlte Suchergebnisse, Display-Werbung oder Shopping-Anzeigen. Sie definieren Zielgruppen, Keywords und Budgets und zahlen nur bei tatsächlichen Klicks auf Ihre Anzeige.

hreflang

hreflang ist ein technisches Attribut, das angibt, welche Sprach- oder Länderversion einer Seite Google ausspielen soll. Es ist besonders wichtig für internationale Websites mit verschiedenen Sprachvarianten.

Indexierung

Indexierung beschreibt den Prozess, bei dem Google Ihre Website in den Suchindex aufnimmt. Nur indexierte Seiten können in den Suchergebnissen erscheinen. Technische Sperren oder Fehler können das verhindern.

Keywords

Keywords sind die Suchbegriffe, die Nutzer in Suchmaschinen eingeben. Sie bilden die Grundlage jeder SEO-Strategie, da Inhalte gezielt auf relevante Keywords ausgerichtet werden sollten.

Linkprofil

Das Linkprofil umfasst alle eingehenden Links auf Ihre Website. Ein gesundes Profil ist vielfältig, thematisch passend und frei von künstlich aufgebauten oder toxischen Links.

OnPage-Optimierung bezeichnet alle SEO-Maßnahmen, die direkt auf Ihrer Website umgesetzt werden. Dazu zählen technische Verbesserungen, Inhaltsoptimierung und interne Verlinkung.

OffPage-Optimierung umfasst Maßnahmen außerhalb Ihrer Website, insbesondere den Aufbau von Backlinks. Ziel ist es, Ihre Domain-Autorität und Sichtbarkeit über externe Signale zu stärken.

Ranking

Ranking bezeichnet die Position Ihrer Website in den Google-Suchergebnissen zu einem bestimmten Keyword. Je höher das Ranking, desto mehr Sichtbarkeit und potenzielle Besucher.

SEA (Search Engine Advertising)

SEA steht für Suchmaschinenwerbung, bei der Sie bezahlte Anzeigen in Google schalten. Diese erscheinen in der Regel oberhalb der organischen Ergebnisse und lassen sich gezielt steuern.

SEO (Search Engine Optimization)

SEO ist die Optimierung Ihrer Website für bessere organische Platzierungen in Suchmaschinen. Sie umfasst technische, inhaltliche und strukturelle Maßnahmen, um die Sichtbarkeit langfristig zu erhöhen.

Ein SEO-Audit ist eine umfassende Analyse Ihrer Website, bei der technische, inhaltliche und strukturelle Faktoren überprüft werden. Ziel ist es, Schwachstellen zu identifizieren und konkrete Optimierungsempfehlungen abzuleiten.

SEO-Texte sind Inhalte, die gezielt für Suchmaschinen und Nutzer verfasst wurden. Sie enthalten relevante Keywords, sind klar gegliedert und bieten echten Mehrwert zu einem bestimmten Thema.

Sichtbarkeitsindex

Der Sichtbarkeitsindex misst, wie oft und wie gut Ihre Website in den Google-Suchergebnissen gelistet ist. Er dient als Kennzahl für den Erfolg von SEO-Maßnahmen und wird regelmäßig aktualisiert.

Weiterführende Quellen:

Google⎜Passende Keywords auswählen, besucht am 7.8.2025

Sistrix ⎜Sichtbarkeitsindex prüfen, besucht am 7.8.2025

Google⎜Automatische Erstellung und Ranking von Suchergebnissen, besucht am 7.8.2025