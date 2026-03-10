Wer als Schweizer Unternehmen im B2B-Bereich online sichtbarer werden will, steht vor einer zentralen Frage: Lohnt sich der Aufbau interner SEO-Kompetenz oder ist die Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Agentur der effizientere Weg? Die Antwort hängt von vielen Faktoren ab. Von vorhandenen Ressourcen, vom Wettbewerbsumfeld und nicht zuletzt davon, wie gut eine Agentur die eigene Branche versteht.

Die Agentur SEO-Friends hat sich auf Suchmaschinenoptimierung für B2B-Unternehmen aus IT, Technologie und Industrie spezialisiert. Hinter dem Unternehmen steht Gründer Daniel Kapovic, der über 20 Jahre Erfahrung als IT-Unternehmer mitbringt und die VoIP-One GmbH über 15 Jahre aufgebaut und erfolgreich verkauft hat. Seit 2024 bündelt er diese Erfahrung in einer eigenen SEO-Agentur.

Dieses Porträt gibt Ihnen einen sachlichen Überblick über Leistungen, Arbeitsweise und Hintergrund der Agentur. So können Sie fundiert einschätzen, ob SEO-Friends für Ihre Anforderungen in Frage kommt.

Gerade im Schweizer B2B-Markt stellt die Agentursuche eine besondere Herausforderung dar. Viele SEO-Anbieter bedienen primär den B2C-Bereich oder arbeiten branchenunabhängig. Für Unternehmen mit technisch komplexen Produkten, langen Verkaufszyklen und Entscheidungsgremien braucht es jedoch einen Partner, der diese Besonderheiten versteht. SEO-Friends adressiert genau diese Zielgruppe.

Über SEO-Friends: Die Agentur in Zahlen und Fakten

SEO-Friends hat seinen Sitz in Bronschhofen, direkt bei Wil, im Kanton St. Gallen. Gegründet wurde die Agentur 2024 von Daniel Kapovic, einem diplomierten Wirtschaftsinformatiker (FH St. Gallen, Abschluss 2005). Kapovic ist kein klassischer Marketingmann, sondern kommt aus der IT-Branche. Von 2005 bis 2021 führte er als Gründer und CEO die VoIP-One GmbH, einen Schweizer VoIP-Provider, den er über 15 Jahre aufbaute und anschliessend verkaufte.

Diese Herkunft prägt die Arbeitsweise der Agentur. Kapovic versteht, wie IT- und Technologieunternehmen denken, welche Entscheidungsprozesse im B2B-Umfeld ablaufen und wo die Herausforderungen bei erklärungsbedürftigen Produkten liegen. Bereits ab 2016 setzte er bei VoIP-One ausschliesslich auf SEO und Online-Marketing als Vertriebskanal. Der Erfolg dieser Strategie war nach eigenen Angaben der Anstoss, SEO-Friends zu gründen und diese Kompetenz weiteren Unternehmen zur Verfügung zu stellen.

Jedes Projekt wird von Kapovic persönlich orchestriert. Unterstützt wird er von einem spezialisierten Team mit Kompetenzen in den Bereichen SEO, Copywriting, Design, Google Ads, Programmierung und Systemadministration. Die Agentur verfügt über das Semrush SEO Fundamentals Certificate und wurde in Fachmedien wie Post DirectPoint und marketing.ch erwähnt.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick: IT-Unternehmererfahrung seit 1999, expliziter SEO-Fokus seit 2016, über 120 erfolgreich umgesetzte IT-Projekte in der Laufbahn des Gründers und ein klarer Branchenfokus auf B2B-KMU aus IT, SaaS, Technologie und Industrie. Als regionale Verankerung bedient SEO-Friends Kunden in der gesamten Deutschschweiz, mit lokalem Schwerpunkt in der Ostschweiz, darunter St. Gallen, Thurgau, Winterthur und Wil.

SEO-Friends: Die Leistungen im Überblick

Das Leistungsportfolio von SEO-Friends umfasst acht Kernbereiche, die von der technischen Analyse bis zur strategischen Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen reichen. Je nach Ausgangslage und Zielsetzung lassen sich die Leistungen einzeln buchen oder als ganzheitliche Strategie kombinieren.

Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht eine fundierte Analyse. Das SEO-Audit untersucht den technischen Zustand der Website, die aktuelle Keyword-Positionierung, das Backlink-Profil und den vorhandenen Content. Zusätzlich fliesst eine EEAT-Analyse ein, die bewertet, wie Google die Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit der Website einschätzt. Für Sie als Auftraggeber bedeutet das: Sie erhalten eine klare Bestandsaufnahme, die zeigt, wo die grössten Hebel für Verbesserungen liegen.

Keyword Research

Die Keyword-Recherche identifiziert Suchbegriffe mit echtem Business-Potenzial. Im B2B-Bereich ist das besonders relevant, weil die Suchvolumina oft kleiner sind als im B2C, die einzelne Anfrage aber einen deutlich höheren Wert hat. Die Analyse orientiert sich daran, wie Ihre Zielgruppe ihre Herausforderungen im beruflichen Umfeld beschreibt und wonach sie konkret sucht.

On-Page SEO

Inhalte, Seitenstruktur und technische Grundlagen der Website werden so optimiert, dass Suchmaschinen sie korrekt erfassen und Ihre potenziellen Kunden Sie zuverlässig finden. Bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen, wie sie im IT- und Technologieumfeld typisch sind, ist eine saubere On-Page-Optimierung besonders entscheidend.

Content-Outreach und Linkbuilding

Hochwertige Backlinks und gezielter Outreach stärken die digitale Präsenz Ihres Unternehmens. Im B2B-Bereich sind Backlinks von Fachportalen und Branchenverzeichnissen besonders wertvoll, weil sie nicht nur das Ranking verbessern, sondern auch die Wahrnehmung als relevanter Anbieter fördern.

Lokales, nationales und internationales SEO

SEO-Friends bietet gezielte lokale SEO-Strategien für Regionen wie St. Gallen, Thurgau oder Winterthur an. Dazu gehören die Optimierung von Standortdaten, Google Business Profilen und lokalen Verzeichnissen. Für Unternehmen, die über die Landesgrenzen hinaus oder schweizweit sichtbar werden möchten, entwickelt die Agentur Strategien, die auf regionales Suchverhalten und Marktbesonderheiten abgestimmt sind. Gerade in der mehrsprachigen Schweiz mit ihren starken regionalen Märkten ist das eine relevante Kompetenz.

Google Ads

In bestimmten Phasen, etwa beim Markteintritt oder bei Produkteinführungen, unterstützt SEO-Friends mit gezielter Suchmaschinenwerbung über Google Ads. Der Ansatz ist klar definiert: Google Ads überbrückt die Zeit, bis die organische Sichtbarkeit greift. Sobald die SEO-Massnahmen Wirkung zeigen, kann das Werbebudget entsprechend angepasst werden.

Für B2B-Unternehmen ist Content oft der Schlüssel, um komplexe Angebote verständlich zu vermitteln und qualifizierte Anfragen zu generieren. SEO-Friends erstellt Inhalte, die informieren, Vertrauen aufbauen und bei Google gefunden werden. Die Texte richten sich an Fachabteilungen, Ingenieure oder IT-Verantwortliche und sind entsprechend lösungsorientiert und fachlich fundiert aufgebaut.

SEO für KI-Suchen (GAIO, GEO, LLMO)

KI-Suchsysteme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity verändern, wie Menschen online nach Lösungen suchen. Immer häufiger starten Recherchen nicht mehr klassisch über Google, sondern direkt über KI-Plattformen. SEO-Friends arbeitet daran, Inhalte so zu optimieren, dass sie auch in KI-Suchwerkzeugen sichtbar sind und als Quelle berücksichtigt werden. Die Agentur verwendet dafür den Begriff GAIO (Generative AI Optimization), der auch als GEO oder LLMO bekannt ist. Wenn Ihre Zielgruppe zunehmend KI-Tools zur Recherche nutzt, kann dieses Thema für Sie strategisch relevant werden.

Referenzen, Arbeitsweise und Philosophie: Was SEO-Friends auszeichnet

VoIP-One GmbH: Die Referenz aus eigener Hand

Die aussagekräftigste Referenz von SEO-Friends ist gleichzeitig die ungewöhnlichste: das eigene Unternehmen des Gründers. Daniel Kapovic baute die VoIP-One GmbH von 2005 bis 2021 auf. In den ersten Jahren setzte er auf klassische Vertriebswege wie Unternehmernetzwerke, Messen, Wettbewerbe und bezahlte Google-Werbung. Der Durchbruch blieb jedoch aus.

Ab 2016 stellte Kapovic den Vertrieb komplett auf SEO und Online-Marketing um. Nach eigenen Angaben führte diese Entscheidung dazu, dass VoIP-One an die Spitze der Google-Ergebnisse in der Schweizer VoIP-Branche gelangte. Das Unternehmen wurde anschliessend erfolgreich verkauft. Für Ihre Bewertung ist dabei relevant: Die SEO-Kompetenz wurde nicht im Agenturkontext entwickelt, sondern unter realen Marktbedingungen am eigenen Unternehmen erprobt. Das ist ein Unterscheidungsmerkmal, das im Agenturmarkt selten vorkommt.

Die VoIP-Branche in der Schweiz ist ein kompetitiver Nischenmarkt mit etablierten Anbietern. Dass ein vergleichsweise kleines Unternehmen dort über organische Suche eine führende Position aufbauen konnte, spricht für die Wirksamkeit der angewandten SEO-Methoden. Gleichzeitig sollten Sie berücksichtigen, dass SEO-Friends als Agentur erst seit 2024 aktiv ist. Die nachweisbare Erfolgsbilanz stammt aus dem eigenen Unternehmenskontext, nicht aus einer breiten Palette von Agenturkunden.

Kunz TV GmbH: Benutzerfreundlichkeit und klare Botschaften

Für die Kunz TV GmbH realisierte SEO-Friends eine neue Homepage, die auf hohe Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und die Kernbotschaften des Unternehmens effektiv transportiert. Geschäftsführer Robert Kunz beschreibt die Zusammenarbeit folgendermassen:

«Die richtige und nachhaltige Lösung während des gesamten Projekts im Visier, jedoch keine Schnellschüsse.» Robert Kunz, Geschäftsführer Kunz TV GmbH

Wenn Sie Wert auf eine Agentur legen, die langfristig denkt und nicht auf kurzfristige Effekte setzt, liefert dieses Kundenfeedback einen relevanten Hinweis.

Weitere Kundenstimmen

Midhat Basic, Applikations-Manager, bewertet die Zusammenarbeit mit Daniel Kapovic ebenfalls positiv:

«Daniel Kapovic hat eine sehr professionelle Arbeitsweise. Geht auf Kunden ein und hat durch seine analytische Arbeitsweise immer eine gute Lösung. Die Lösungen sind nachhaltig und sehr zufriedenstellend.» Midhat Basic, Applikations-Manager

In beiden Kundenstimmen fällt auf, dass die analytische Herangehensweise und die Nachhaltigkeit der Lösungen hervorgehoben werden. Das deckt sich mit dem datengetriebenen Ansatz, den die Agentur auf ihrer Website kommuniziert.

SEO-Friends: So läuft die Zusammenarbeit

SEO-Friends · Zusammenarbeit In vier Phasen zu stabilen Rankings So arbeitet SEO-Friends mit Ihnen zusammen: strukturiert, transparent und auf messbare Ergebnisse ausgerichtet. 01 Kostenlose Erstberatung 1–2 Wochen SEO-Friends analysiert Ihre Ausgangslage und bespricht Ihre Ziele. Sie erhalten eine erste Einschätzung zum SEO-Potenzial Ihrer Website. Persönliches Gespräch mit Daniel Kapovic Analyse der aktuellen Sichtbarkeit Definition der Zielkeywords und Märkte Unverbindliches Angebot 02 SEO-Audit & Strategie 2–4 Wochen Ein umfassender SEO-Audit deckt technische Schwächen, Content-Lücken und Backlink-Potenziale auf. Daraus entsteht Ihre individuelle SEO-Roadmap. Technisches SEO-Audit der gesamten Website Keyword-Recherche und Wettbewerbsanalyse Content-Gap-Analyse Priorisierte Massnahmen-Roadmap 03 Umsetzung & Optimierung Laufend ab Monat 2 Die Massnahmen aus der Roadmap werden systematisch umgesetzt. On-Page-Optimierung, Content-Aufbau und Linkbuilding laufen parallel. On-Page-Optimierung und technische Fixes Content-Erstellung und -Optimierung Linkbuilding und Content-Outreach Optimierung für KI-Suchen (GEO/GAIO) 04 Monitoring & Reporting Monatlich Transparente Reportings zeigen die Entwicklung Ihrer Rankings, Sichtbarkeit und des organischen Traffics. Die Strategie wird laufend angepasst. Monatliche Performance-Reportings Regelmässige Jour Fixes Laufende Strategieanpassung Erste Ergebnisse nach 2–4 Monaten Erste Ergebnisse nach 2–4 Monaten Stabile Top-Rankings bauen sich erfahrungsgemäss innerhalb von 6–12 Monaten auf. SEO-Friends setzt auf nachhaltige Strategien statt kurzfristige Tricks.

Drei Phasen mit klarer Struktur

Die Zusammenarbeit mit SEO-Friends folgt einem dreistufigen Prozess, der von der Strategie über die Initialisierung bis zum laufenden Kampagnenmanagement reicht.

In der ersten Phase, die etwa einen Monat dauert, finden ein 90-minütiges Erstgespräch, ein umfassendes SEO-Audit und die Strategieentwicklung statt. Das Audit umfasst die Analyse aktueller Keywords, Positionen, des Backlink-Profils, der Mitbewerber und des vorhandenen Contents einschliesslich einer EEAT-Bewertung. Daraus entsteht eine Strategie, die Keyword-Recherche, Konkurrenzanalyse, Content-Planung, technische SEO und bei Bedarf auch eine SEM-Komponente umfasst.

Die zweite Phase dient der Initialisierung und dauert ebenfalls rund einen Monat. Hier werden Google Search Console, Google Analytics und der Google Tag Manager eingerichtet, die SEO-Tools und das Projektmanagement aufgesetzt und in einem KickOff-Meeting die gemeinsamen Spielregeln für die Umsetzung festgelegt.

Die dritte Phase ist das laufende Kampagnenmanagement mit einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten. Sie umfasst technische Optimierungen, OnPage- und OffPage-SEO, Content-Marketing, Monitoring, Reporting sowie regelmässige Kundenmeetings von 60 Minuten pro Monat. Die Strategie wird auf Basis der Ergebnisse und des Kundenfeedbacks kontinuierlich angepasst.

Für Sie bedeutet das: Der Ablauf ist strukturiert und transparent. Sie wissen von Beginn an, welche Schritte wann anstehen und wie viel Ihrer eigenen Zeit das Projekt in Anspruch nimmt.

Pakete und Preistransparenz

SEO-Friends bietet drei klar definierte Monatspakete an.

SEO. Planbar. Paket S Paket M Paket L Monatspreis ab CHF 1’800 ab CHF 2’800 ab CHF 4’800 Positionierung Stabile SEO-Basis Organisches Wachstum SEO als Wachstumsmotor Technische Optimierung ✓ ✓ ✓ Keyword-Management ✓ ✓ ✓ OnPage-Optimierung ✓ ✓ ✓ Monatliches Reporting ✓ ✓ ✓ Neue SEO-Inhalte/Monat — 1 2–4 Mitbewerber-Monitoring — ✓ ✓ OffPage-Analyse — ✓ ✓ Vollständige OffPage-Strategie — — ✓ Mehrere Märkte/Segmente — — ✓



Zusätzlich gibt es einmalige Einstiegsleistungen: ein SEO Audit Light für CHF 1’200, eine Keyword- und Content-Potenzialanalyse für CHF 790 und ein SEO Text Starterpaket für CHF 1’200. Der Stundensatz für individuelle Beratung liegt bei CHF 180. Alle Preise werden als Orientierungswerte kommuniziert, da der tatsächliche Umfang von Wettbewerb, Zielsetzung und Ausgangslage abhängt.

Diese Transparenz bei der Preisgestaltung ist für Ihre Agenturauswahl hilfreich, weil sie bereits vor dem Erstgespräch eine realistische Einschätzung des Investitionsrahmens ermöglicht.

Philosophie: Unternehmerdenken statt Agentursprache

SEO-Friends positioniert sich über vier Kernwerte: Unabhängigkeit, Fairness, Nachhaltigkeit und Wohlwollen in der Zusammenarbeit. Die Vision des Unternehmens ist es, die führende Anlaufstelle für SEO-Dienste im B2B-KMU-Bereich in der Schweiz zu werden.

Daniel Kapovic beschreibt seinen Ansatz folgendermassen:

Ich habe 15 Jahre lang selbst erlebt, wie es ist, wenn man als Unternehmer auf eine Agentur angewiesen ist und nicht weiss, ob die Massnahmen wirklich etwas bringen. Genau deshalb arbeiten wir bei SEO-Friends datenbasiert und transparent. Jeder Kunde soll jederzeit nachvollziehen können, wofür sein Budget eingesetzt wird und welche Ergebnisse das bringt. Wir verkaufen keine Rankings, sondern messbare Fortschritte.

Daniel Kapovic, Gründer und SEO-Stratege

Was SEO-Friends von vielen anderen Agenturen unterscheidet, ist der unternehmerische Hintergrund des Gründers. Daniel Kapovic hat nicht den klassischen Agenturweg durchlaufen, sondern kennt die Perspektive des Auftraggebers aus eigener Erfahrung. Er weiss, was es bedeutet, mit begrenzten Ressourcen Sichtbarkeit aufzubauen und Marketing-Investitionen gegenüber Geschäftspartnern oder Investoren rechtfertigen zu müssen. Dieses Verständnis fliesst nach eigenen Angaben in jedes Projekt ein.

Die Agentur setzt auf marktführende Tools wie SEMrush, ahrefs, Google Analytics und ClickUp für das Projektmanagement. Alle Massnahmen werden datenbasiert geplant und ausgewertet. Die Kommunikation erfolgt regelmässig und ohne überflüssigen Fachjargon, sodass auch Stakeholder ohne SEO-Hintergrund die Fortschritte nachvollziehen können.

B2B-Kompetenz als Alleinstellungsmerkmal

Ein Aspekt, der bei der Agenturauswahl im B2B-Bereich oft unterschätzt wird, ist das Branchenverständnis. SEO für ein IT-Unternehmen funktioniert anders als für einen Onlineshop. Die Suchvolumina sind kleiner, die Keywords technischer, die Buyer Journey länger und die Inhalte müssen Fachabteilungen, Ingenieure oder IT-Verantwortliche überzeugen. SEO-Friends betont, dass die eigenen Inhalte lösungsorientiert, tiefgehend und kompetenzbasiert aufgebaut werden.

Die Agentur arbeitet dabei mit Buyer Personas und orientiert sich an den Entscheidungswegen, die in B2B-Umfeldern typisch sind. Das bedeutet: Die SEO-Strategie berücksichtigt nicht nur, wonach gesucht wird, sondern auch, wer sucht und in welcher Phase des Entscheidungsprozesses sich die Person befindet. Wenn Sie ein Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen führen, ist diese Herangehensweise für Ihre Agenturauswahl ein relevantes Kriterium.

Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen als Zukunftsthema

Ein weiterer Punkt, der SEO-Friends von vielen Mitbewerbern unterscheidet, ist die aktive Beschäftigung mit dem Thema GAIO (Generative AI Optimization). Die Agentur arbeitet bereits daran, Inhalte so aufzubereiten, dass sie auch in KI-gestützten Suchsystemen wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity als Quelle herangezogen werden. Dieses Thema gewinnt im B2B-Bereich zunehmend an Bedeutung, weil Entscheider und Fachpersonen ihre Recherche immer häufiger über KI-Plattformen starten. Die Grundthese von SEO-Friends lautet: Wer bei Google und Bing gut auffindbar ist, hat die besten Voraussetzungen, auch in KI-Systemen prominent platziert zu werden. Für Ihre langfristige Sichtbarkeitsstrategie kann das ein entscheidender Vorteil sein.

So finden Sie SEO-Friends

Die Agentur hat ihren Sitz in Bronschhofen bei Wil im Kanton St. Gallen. Über die Website können Sie eine kostenlose SEO-Erstberatung anfragen, die ein Mini-Audit, ein 60-minütiges Beratungsgespräch und eine Planung der nächsten Schritte umfasst.



SEO-Friends

AMP-Strasse 17a

9552 Bronschhofen, Wil (St. Gallen)

Schweiz

Telefon: +41 71 552 00 05

E-Mail: info@seo-friends.ch

Website: seo-friends.ch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 08:00–12:00 und 13:00–17:00 Uhr

Ansprechpartner: Daniel Kapovic, Gründer und SEO-Stratege

Die Erstberatung ist kostenlos und unverbindlich. Sie erhalten dabei eine Schnell-Analyse Ihrer Website mit einem ersten Eindruck über die Optimierungspotenziale. Der Beratungsprozess umfasst drei Schritte: ein Mini-Audit der bestehenden Website, ein 60-minütiges Beratungsgespräch zur Bestandsaufnahme und eine gemeinsame Planung der nächsten Schritte. Auf dieser Basis erstellt die Agentur bei Interesse eine individuelle Offerte. Wenn Sie aktuell verschiedene Agenturen vergleichen, gibt Ihnen dieses Format die Möglichkeit, die Arbeitsweise von SEO-Friends ohne finanzielles Risiko kennenzulernen.

Checkliste: Passt SEO-Friends zu Ihrem Unternehmen?

SEO-Friends · Checkliste Passt SEO-Friends zu Ihrem Unternehmen? Nicht jede Agentur passt zu jedem Auftraggeber. Diese Checkliste hilft Ihnen einzuschätzen, ob das Profil von SEO-Friends zu Ihrer Ausgangslage passt. SEO-Friends kommt für Sie in Frage Sie führen ein B2B-Unternehmen aus IT, SaaS, Technologie oder Industrie. Ihre Produkte oder Dienstleistungen sind erklärungsbedürftig, und Ihre Zielgruppe recherchiert online nach Lösungen. Sie suchen einen SEO-Partner, der technische Zusammenhänge versteht und Inhalte auf Fachpublikum zuschneidet. Ihnen ist Transparenz bei Kosten, Prozessen und Ergebnissen wichtig. Sie können mindestens sechs Monate Laufzeit einplanen, weil SEO kein Sprint ist. Sie legen Wert auf persönliche Betreuung durch den Gründer. Sie möchten sich frühzeitig für Sichtbarkeit in KI-Suchsystemen wie ChatGPT und Perplexity positionieren. Weniger passend ist SEO-Friends Sie betreiben einen reinen B2C-Onlineshop und suchen kurzfristige Performance-Kampagnen. Sie erwarten eine Full-Service-Agentur mit Social-Media-Management, Branding und PR aus einer Hand. Sie benötigen eine grosse Agentur mit einem dedizierten Team aus 10+ Personen für Ihr Projekt.

SEO-Friends: FAQ

Auf welche Branchen ist SEO-Friends spezialisiert? Die Agentur fokussiert sich auf B2B-Unternehmen aus den Bereichen IT, SaaS, Technologie und Industrie. Dieser Branchenfokus ermöglicht es dem Team, fachlich fundierte Inhalte zu erstellen und die spezifischen Entscheidungsprozesse in diesen Branchen zu berücksichtigen. Zusätzlich bietet SEO-Friends generelle SEO-Leistungen für KMU in der gesamten Deutschschweiz an. Welche Zertifizierungen besitzt SEO-Friends? Die Agentur verfügt über das Semrush SEO Fundamentals Certificate. Daniel Kapovic ist diplomierter Wirtschaftsinformatiker (FH St. Gallen, 2005) und bringt über 20 Jahre Erfahrung als IT-Unternehmer mit, darunter die Gründung und Führung der VoIP-One GmbH von 2005 bis 2021. Wie läuft die Zusammenarbeit ab? Die Zusammenarbeit folgt einem dreistufigen Prozess. Phase 1 umfasst Erstgespräch, SEO-Audit und Strategieentwicklung (ca. 1 Monat). Phase 2 deckt die technische Initialisierung und das KickOff-Meeting ab (ca. 1 Monat). Phase 3 ist das laufende Kampagnenmanagement mit einer Mindestlaufzeit von sechs Monaten, einschliesslich regelmässiger Meetings und Reportings. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Die monatlichen Pakete beginnen bei CHF 1’800 (Paket S) und reichen bis CHF 4’800 (Paket L). Der genaue Preis hängt von Umfang, Wettbewerb und Zielsetzung ab. Für den Einstieg gibt es einmalige Leistungen wie das SEO Audit Light (CHF 1’200) oder die Keyword-Potenzialanalyse (CHF 790). Der Stundensatz für individuelle Beratung beträgt CHF 180. Wie lange dauert es, bis SEO-Ergebnisse sichtbar werden? Nach Angaben der Agentur zeigen sich erste Erfolge in der Regel nach zwei bis vier Monaten. Stabile Rankings und qualifizierte Anfragen entwickeln sich meist innerhalb von sechs bis zwölf Monaten bei kontinuierlicher Optimierung. Die genaue Dauer hängt von der Ausgangslage der Website, dem Wettbewerb und der Branche ab. Was unterscheidet SEO-Friends von anderen SEO-Agenturen? Das zentrale Unterscheidungsmerkmal ist der unternehmerische Hintergrund des Gründers. Daniel Kapovic hat SEO nicht in einer Agentur gelernt, sondern am eigenen Unternehmen in einem realen Wettbewerbsumfeld. Dazu kommt der explizite B2B-Fokus auf IT, Tech und Industrie, der tieferes Branchenverständnis ermöglicht als bei Agenturen mit breitem Kundenmix. Zudem arbeitet die Agentur bereits aktiv an der Optimierung für KI-Suchsysteme wie ChatGPT und Perplexity.