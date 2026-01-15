Wenn Sie für Ihr Unternehmen die digitale Sichtbarkeit ausbauen wollen, stehen Sie vor einer grundlegenden Entscheidung: Bauen Sie internes Know-how auf oder arbeiten Sie mit einer spezialisierten Agentur zusammen?

Die Salzburger Agentur PromoMasters hat sich als Österreichs erste SEO-Agentur bereits 1999 auf Suchmaschinenmarketing spezialisiert. Mit über 26 Jahren Erfahrung, einem 18-köpfigen Expertenteam und Standorten in Salzburg, Wien und Villach positioniert sich das Unternehmen heute als Vorreiter für KI-gestützte Suchmaschinenoptimierung.

Dieses Porträt gibt Ihnen einen sachlichen Einblick in Leistungsspektrum, Arbeitsweise und nachweisbare Erfolge. So können Sie fundiert einschätzen, ob eine Zusammenarbeit für Ihr Unternehmen in Frage kommt.

Über PromoMasters: Die Agentur in Zahlen und Fakten

Die PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. wurde 1999 von Michael Kohlfürst in Anif bei Salzburg gegründet. Es war das erste österreichische Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Auffindbarkeit in Suchmaschinen spezialisierte. Kohlfürst hatte zuvor in der Gastronomie gearbeitet und seine Marketing-Erfahrung bei einem der ersten weltweiten Internet-Sportwetten-Anbieter gesammelt. Aus dieser Tätigkeit entstand die Idee, sich auf Suchmaschinenmanagement zu konzentrieren.

Seit 2012 führt Mag. Andrea Starzer MBA das Unternehmen gemeinsam mit Kohlfürst und hält 50 Prozent der Gesellschaftsanteile. Starzer bringt einen Hintergrund im Personalmanagement mit und verantwortet den Bereich Digitales Personalmarketing. Diese Spezialisierung unterscheidet PromoMasters von vielen Mitbewerbern.

Die Geschäftsführung im Überblick

Michael Kohlfürst MBA CMC ist SEO-Experte der ersten Stunde und seit 1996 mit Suchmaschinen vertraut. Er fungiert als Speaker auf Branchenevents wie der DMEXCO, SEOcampixx und ART of Recruiting. Medien wie die Salzburger Nachrichten, der ORF und das Fachmagazin Website Boosting zitieren ihn regelmäßig als Experten. Sein Tätigkeitsbereich umfasst Senior SEO/SEA-Projektmanagement, KI-SEO, Web-Analyse und die Definition von SEO-Qualitätsstandards.

Mag. Andrea Starzer MBA verantwortet als Geschäftsführerin die Bereiche Content, Recht, Finanzen und Team. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Consulting für digitales Personalmarketing und Employer Branding Online. Als Quereinsteigerin verbindet sie Personalmanagement-Know-how mit Online-Marketing-Expertise.

Standorte und Team

PromoMasters beschäftigt aktuell 18 Spezialisten an drei österreichischen Standorten:

Salzburg (Hauptsitz): Urstein Süd 15, 5412 Puch bei Salzburg

Urstein Süd 15, 5412 Puch bei Salzburg Wien: Goldschlagstraße 191, 1140 Wien

Goldschlagstraße 191, 1140 Wien Villach/Kärnten: Rosengasse 1, 9584 Finkenstein

Zertifizierungen und Auszeichnungen

Die Agentur verfügt über branchenanerkannte Qualifikationen. Als Google Ads Partner erfüllt PromoMasters seit 2005 die Anforderungen von Google an zertifizierte Agenturen. Die Auszeichnung als Microsoft Advertising Elite Partner bestätigt die Kompetenz im Bereich Bing Ads. SISTRIX, einer der führenden Anbieter für SEO-Analyse-Software, führt PromoMasters als Agentur Partner im offiziellen Verzeichnis.

Besonders hervorzuheben ist der Constantinus Award, Österreichs wichtigster Beratungspreis. PromoMasters ist mehrfacher Preisträger und gehört seit 2014 zum Constantinus Winners Club. Zuletzt erhielt die Agentur 2024 eine Auszeichnung im Bereich Human Resources – Human Relations.

PromoMasters: Die Leistungen im Überblick

Das Portfolio von PromoMasters konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenwerbung und digitales Personalmarketing. Die Agentur bietet sowohl operative Umsetzung als auch strategische Beratung und Schulungen an.

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Suchmaschinenoptimierung bildet das Fundament des Leistungsangebots. PromoMasters unterscheidet dabei drei zentrale Bereiche:

Die Onpage-Optimierung umfasst alle Maßnahmen auf Ihrer Website. Dazu gehören Texte, Struktur, interne Verlinkungen und Informationsarchitektur. Das Ziel ist es, sowohl der Suchintention der Nutzer als auch den Algorithmen von Google, Bing, Yandex und Baidu zu entsprechen.

Die Offpage-Optimierung betrifft die Verlinkungen zu Ihrer Website und den Aufbau von Popularität im Internet. Dazu gehören Listungen in Branchenverzeichnissen, Blogs und Social Media. Diese Backlinks sind Signale für Suchmaschinen und führen zusätzlich Besucher auf Ihre Seite.

Wenn Sie eine nachhaltige Platzierung in den organischen Suchergebnissen anstreben, erhalten Sie hier eine Lösung, die langfristig unabhängig von Werbebudgets funktioniert.

KI-SEO und GEO (Generative Engine Optimization)

PromoMasters positioniert sich als Vorreiter im Bereich KI-SEO. Dieser relativ neue Leistungsbereich zielt auf Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchsystemen wie ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Perplexity und Claude ab.

Die Agentur arbeitet nach eigener Aussage seit Jahren mit KI-Tools und bereitet Kundendaten für maschinelle Auswertung vor. Die Maßnahmen umfassen strukturierte Daten, maschinenlesbare Inhalte und die Optimierung für Large Language Models.

Nutzt Ihre Zielgruppe zunehmend KI-Tools zur Recherche? Dann adressiert dieser Leistungsbereich ein Zukunftsthema, das viele Agenturen noch nicht im Portfolio haben.

Lokale Suchmaschinenoptimierung (Local SEO)

Lokales SEO Marketing erhöht die Auffindbarkeit bei regional geprägten Suchanfragen wie „Leistung + Ort“. Das betrifft Geschäfte, Praxen, Kanzleien oder Hotels.

PromoMasters erstellt und pflegt Einträge in regionalen Portalen und Kartendiensten wie Google Business Profile, Apple Maps, Bing Maps und Herold. Die laufende Aktualisierung von Inhalten, Bildern und Standortdaten garantiert Aktualität in lokalen Suchergebnissen.

Wenn Sie ein lokales Geschäft betreiben und Kunden aus dem Internet in Ihr Ladenlokal bringen möchten, ist dieser Service besonders relevant.

Google Ads und Microsoft Ads (SEA)

Bezahlte Suchmaschinenwerbung liefert schnelle Ergebnisse. Als zertifizierter Google Ads Partner und Microsoft Advertising Elite Partner verfügt PromoMasters über direkten Zugang zu aktuellen Richtlinien und Funktionen beider Plattformen.

Das Leistungsspektrum umfasst:

Planung und Erstellung von Werbekampagnen

Professionelles Konto-Setup

Keyword-Recherche inklusive ausschließender Keywords

Anzeigenerweiterungen und Zielgruppen-Targeting

Laufende Optimierung und Reporting

Remarketing-, Display-, Shopping-, Video- und App-Kampagnen

Das Werbebudget wird nach aktuellen Standards eingesetzt und Streuverluste werden minimiert. Google bietet Neukunden derzeit einen Startbonus von 400 Euro.

Google for Jobs und Personalmarketing

PromoMasters bringt Stellenangebote in Google for Jobs. Diese Funktion nutzen viele Unternehmen noch nicht. In Kombination mit dem Spezialgebiet Digitales Personalmarketing von Andrea Starzer entsteht ein Angebot, das HR-Abteilungen bei der Mitarbeitergewinnung unterstützt.

Haben Sie Schwierigkeiten, qualifizierte Bewerber zu finden? Die Kombination aus SEO-Expertise und Personalmarketing-Know-how ist eine Besonderheit, die PromoMasters von reinen Online-Marketing-Agenturen unterscheidet.

Seminare, Workshops und Beratung

Die Agentur teilt ihr Wissen in verschiedenen Formaten:

Seminare zu SEO, SEA und Social Media

zu SEO, SEA und Social Media Inhouse-Workshops für Teams und Entscheider

für Teams und Entscheider Executive Coaching für Führungskräfte und Unternehmer

für Führungskräfte und Unternehmer Vorträge auf Veranstaltungen und Konferenzen

PromoMasters veranstaltet zudem die ART of Recruiting, einen Personalmarketing- und HR-Kongress in Salzburg. Die nächste Ausgabe findet am 22. und 23. April 2026 statt.

Wenn Sie internes Know-how aufbauen möchten, statt alle Leistungen auszulagern, bieten diese Formate eine Alternative zur klassischen Agenturbetreuung.

Referenzen und Kundenstimmen: Was PromoMasters auszeichnet

Branchenvielfalt als Qualitätsmerkmal

PromoMasters betreut Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen im deutschsprachigen Raum. Das Kundenportfolio umfasst:

Tourismus, Hotellerie und Gastronomie

Handel und Online-Shops

Industrie und Handwerk

Ärzte und medizinische Einrichtungen

Rechtsanwälte und Kanzleien

Medienunternehmen

Finanzen, Banken und Immobilienmakler

Internetagenturen und Werbeagenturen

Diese Branchenvielfalt zeigt, dass die SEO-Methodik auf unterschiedliche Geschäftsmodelle anwendbar ist. Gleichzeitig arbeitet PromoMasters als Partner für andere Agenturen, die SEO-Expertise für Kundenprojekte benötigen.

Ausgezeichnete Projekte

Der mehrfache Gewinn des Constantinus Award belegt die Qualität einzelner Kundenprojekte. 2014 wurde PromoMasters erstmals mit dem Projekt für Ultimate Ears ausgezeichnet. 2024 folgte eine Auszeichnung im Bereich Human Resources – Human Relations.

Der Constantinus ist Österreichs Staatspreis für Beratungs- und IT-Dienstleistungen. Die Jurybewertung basiert auf nachweisbaren Ergebnissen und Kundennutzen.

PromoMasters: So läuft die Zusammenarbeit ab

Der Prozess von der Analyse bis zum Reporting

Die Zusammenarbeit mit PromoMasters folgt einem strukturierten Ablauf:

SEO-Analyse: Die SEO-Analyse steht am Beginn der Zusammenarbeit. PromoMasters prüft dabei unter anderem:

IST-Stand bei klassischen Suchmaschinen und KI-Suchen

Technik und Geschwindigkeit der Website

Texte, Keywords und URL-Struktur

Backlinks und Sichtbarkeit in Verzeichnissen

Maschinenlesbare Inhalte und strukturierte Daten

Sie erhalten eine nach Prioritäten und Aufgabenbereichen sortierte Auswertung. Diese ist sowohl für Sie selbst als auch für Ihre Webagentur gedacht, falls Sie mit einer solchen zusammenarbeiten.

Strategieentwicklung: Auf Basis der Analyse entsteht ein Maßnahmenplan. Die Empfehlungen sind nach Priorität geordnet und berücksichtigen Ihr verfügbares Budget.

Umsetzung: Je nach Vereinbarung übernimmt PromoMasters die operative Umsetzung oder berät Ihr internes Team beziehungsweise Ihre Webagentur bei der Durchführung.

Monitoring und Reporting: Laufende Erfolgsmessung mittels Webstatistik zeigt, welche Maßnahmen wirken. Die Erkenntnisse fließen in weitere Optimierungen ein.

Kommunikation und Erreichbarkeit

PromoMasters ist an allen drei Standorten telefonisch erreichbar. Die Agentur bietet verschiedene Kontaktwege an:

Telefon (Salzburg, Wien, Villach)

E-Mail

WhatsApp

Chat auf der Website

Ein kostenfreies Erstgespräch ist möglich. Sie können dieses per Telefon, E-Mail, WhatsApp oder als Video-Call über Teams oder Zoom führen. Es entstehen keine Kosten, bevor ein Auftrag erteilt wird.

Philosophie und Werte

PromoMasters beschreibt sich selbst mit dem Slogan „#WirSindSEO“ und betont die Begeisterung für Online-Marketing seit dem Gründungsjahr 1999. Die SEO-Agentur hebt Handschlagqualität als zentralen Wert hervor.

Die Arbeitsweise ist datengetrieben. Entscheidungen basieren auf messbaren Kennzahlen, nicht auf Vermutungen. Die transparente Kommunikation zeigt sich auch in der öffentlichen Darstellung von Preisrahmen. Das ist eine Seltenheit in der Agenturbranche.

Regionales Engagement

Als österreichisches Unternehmen mit Wurzeln in Salzburg engagiert sich PromoMasters in der Region. Die Mitgliedschaft in der Wirtschaftskammer und die Listung im Kommunikationsarchiv der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation unterstreichen die lokale Verankerung.

Das Pro-Ethik-Siegel des Österreichischen Werberates dokumentiert die Verpflichtung zur Einhaltung ethischer Grundsätze, die über gesetzliche Bestimmungen hinausgehen.

Preise und Kosten: Was Sie erwarten können

PromoMasters kommuniziert Preisrahmen öffentlich. Für Ihre Agenturauswahl ist das ein hilfreicher Orientierungspunkt.

Die monatlichen Kosten liegen bei den meisten Websites zwischen 595 und 1.295 Euro. Der Stundensatz beträgt 95 bis 135 Euro als Mischsatz je nach Qualifikation. Mit einem minimalen Zeitaufwand von etwa 5 Stunden monatlich kann bereits eine Optimierung erreicht werden. Als empfohlenes Einstiegsbudget nennt die Agentur rund 895 Euro monatlich für langfristigen Erfolg.

Für SEO-Tools fallen in der Regel keine zusätzlichen Kosten an. Diese sind in den Arbeitsstunden integriert.

Google Ads

PromoMasters bietet drei Pakete an:

Ads 2 Go (Einsteiger): Dieses Paket kostet 599 Euro monatlich und beinhaltet Klickbudget, Beratung und Betreuung. Es eignet sich als All-Inclusive-Lösung für den Einstieg.

Google Ads Service (Favorit): Dieses Paket beginnt bei 395 Euro monatlich und umfasst Planung, Erstellung und laufende Betreuung. Die Klickkosten werden separat über Ihr eigenes Google-Konto abgerechnet.

Google Ads Top (Profis): Dieses Paket richtet sich an Unternehmen mit einem monatlichen Klickbudget ab 3.000 Euro. Es umfasst erweiterte Kampagnentypen wie Display, Remarketing, Shopping, App und Video.

Ihr persönliches Angebot erhalten Sie nach einem Erstgespräch. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich.

So finden Sie PromoMasters

Die Agentur ist an drei Standorten in Österreich vertreten. Der Hauptsitz in Puch bei Salzburg liegt verkehrsgünstig nahe der Autobahn. Alle Büros sind telefonisch und per E-Mail erreichbar.

PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H.



Hauptsitz Salzburg: Urstein Süd 15 5412 Puch bei Salzburg Österreich Telefon: +43 6246 76286

Standort Wien: Goldschlagstraße 191 1140 Wien Österreich Telefon: +43 1 6006 606

Standort Villach/Kärnten: Rosengasse 1 9584 Finkenstein Österreich Telefon: +43 720 304078

E-Mail: info@promomasters.at

Website: www.promomasters.at

Ihre Ansprechpartner:

Michael Kohlfürst MBA CMC für SEO und Strategie

Mag. Andrea Starzer MBA für Personalmarketing und Content

Möchten Sie herausfinden, ob PromoMasters zu Ihrem Unternehmen passt? Die Agentur bietet ein kostenloses Erstgespräch an. Dieses können Sie telefonisch, per Video-Call oder vor Ort führen. Es entstehen keine Kosten, bevor Sie einen Auftrag erteilen.

PromoMasters: FAQ

Welche Leistungen bietet PromoMasters an? Das Portfolio umfasst Suchmaschinenoptimierung (SEO), KI-SEO/GEO, Google Ads, Microsoft Ads, Local SEO, Google for Jobs und digitales Personalmarketing. Zusätzlich bietet die Agentur Seminare, Workshops und Beratung an. Sie können einzelne Leistungen buchen oder eine ganzheitliche Strategie entwickeln lassen. Für welche Unternehmen ist PromoMasters der richtige Partner? Die Agentur arbeitet branchenübergreifend mit Unternehmen unterschiedlicher Größen zusammen. Das Kundenportfolio reicht vom lokalen Handwerksbetrieb über Arztpraxen und Hotels bis hin zu Industrieunternehmen und Online-Shops. Auch Internetagenturen nutzen PromoMasters als Partner für SEO-Projekte ihrer Kunden. Welche Zertifizierungen hat PromoMasters? PromoMasters ist Google Ads Partner (seit 2005), Microsoft Advertising Elite Partner und SISTRIX Agentur Partner. Das Unternehmen trägt das Pro-Ethik-Siegel des Österreichischen Werberates und ist mehrfacher Constantinus-Award-Preisträger. Als akkreditierter NIC.at Registrar kann die Agentur auch .at-Domains registrieren. Wie läuft die Zusammenarbeit mit PromoMasters ab? Der Prozess beginnt mit einer SEO-Analyse Ihrer Website und Online-Präsenz. Darauf aufbauend entwickelt die Agentur einen priorisierten Maßnahmenplan. Die Umsetzung erfolgt entweder durch PromoMasters direkt oder in Zusammenarbeit mit Ihrem internen Team beziehungsweise Ihrer Webagentur. Laufendes Monitoring und Reporting dokumentieren die Ergebnisse. Was kostet die Zusammenarbeit mit PromoMasters? Die monatlichen SEO-Kosten liegen bei den meisten Websites zwischen 595 und 1.295 Euro. Der Stundensatz beträgt 95 bis 135 Euro. Für Google Ads gibt es Pakete ab 395 Euro monatlich (plus Klickkosten) oder ein All-Inclusive-Paket für 599 Euro. Im kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie ein individuelles Angebot. Was unterscheidet PromoMasters von anderen SEO-Agenturen? Als Österreichs erste SEO-Agentur (gegründet 1999) verfügt PromoMasters über mehr als 26 Jahre Erfahrung. Die Kombination aus klassischem SEO und KI-Optimierung (GEO) adressiert aktuelle Entwicklungen im Suchmaschinenmarkt. Die Spezialisierung auf digitales Personalmarketing unterscheidet die Agentur von reinen Online-Marketing-Dienstleistern. Transparente Preiskommunikation und öffentlich einsehbare Bewertungen schaffen Vertrauen vor dem ersten Kontakt.