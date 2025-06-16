Digital. Strategisch. Wirkungsvoll. Media Beats ist Ihre Full-Service-Agentur aus München für messbares Online-Marketing, professionelles Webdesign und starkes Corporate Design. Wir entwickeln digitale Strategien, die genau zu Ihrem Unternehmen passen – und setzen sie mit einem klaren Fokus auf Reichweite, Conversion und Markenwert um. Ob SEO, SEA, Social Media oder individuelle Weblösungen: Mit Media Beats erreichen Sie Ihre Zielgruppe dort, wo sie wirklich aktiv ist – und bleiben ihr in bester Erinnerung.

Über Media Beats – Ihre Digitalagentur für messbare Ergebnisse

Sie möchten online sichtbarer werden, Ihre Zielgruppe präzise erreichen und dabei keine Streuverluste riskieren? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir sind Media Beats – Ihre Full-Service-Agentur aus München, spezialisiert auf strategisches Online-Marketing, Webdesign und Corporate Design, das wirkt.

Wofür wir stehen

Unser Anspruch ist klar: Online-Marketing muss mehr leisten als gut aussehen. Es muss messbare Ergebnisse liefern, Marken stärken und Menschen aktivieren. Genau das realisieren wir – mit einem eingespielten Team, durchdachten Prozessen und über 10 Jahren Erfahrung im digitalen Umfeld.

Was uns auszeichnet? Wir hören zu, denken mit und handeln vorausschauend. Statt Standardlösungen entwickeln wir individuelle Strategien, die auf Ihre Ziele und Ihre Branche zugeschnitten sind. Sie erhalten von uns keine Paketlösungen, sondern durchdachte Konzepte mit Substanz.

Wenn Sie mit uns arbeiten, bekommen Sie keine Agentur von der Stange – Sie bekommen ein Team, das mitdenkt. Wir bei Media Beats kombinieren Strategie, Kreativität und digitale Präzision, um für Sie echten Mehrwert zu schaffen. Uns geht es nicht nur darum, dass Ihre Website gut aussieht oder Ihre Anzeigen laufen. Uns geht es darum, dass Ihre Maßnahmen wirken – sichtbar, messbar, nachhaltig. Was uns von vielen anderen unterscheidet: Wir hören Ihnen genau zu, analysieren Ihren Status quo und entwickeln darauf basierend Lösungen, die wirklich zu Ihrem Unternehmen passen. Wir werfen nichts blind auf den Markt, sondern setzen auf zielgerichtetes Marketing, das Relevanz schafft – für Ihre Zielgruppe, Ihre Marke und Ihr Geschäft. Wenn Sie also nach einem Partner suchen, der Ihr digitales Wachstum versteht und verantwortungsvoll mit Ihren Ressourcen umgeht, dann sprechen Sie mit uns. Wir liefern keine Buzzwords – wir liefern Ergebnisse. — Samil Mutlu

Geschäftsführer

Media Beats: Unsere Leistungen

Als Full-Service-Agentur begleiten wir Sie von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung – und darüber hinaus. Folgende Kernbereiche decken wir für Sie ab:

Suchmaschinenwerbung (SEA): Wir schalten passgenaue Google Ads, die Ihre Zielgruppe genau dort erreichen, wo sie sucht.

Wir schalten passgenaue Google Ads, die Ihre Zielgruppe genau dort erreichen, wo sie sucht. Suchmaschinenoptimierung (SEO): Wir verbessern Ihre Sichtbarkeit organisch – langfristig, nachhaltig und zielgerichtet.

Wir verbessern Ihre Sichtbarkeit organisch – langfristig, nachhaltig und zielgerichtet. E-Mail-Marketing: Wir gestalten intelligente Kampagnen, mit denen Sie bestehende Kunden binden und neue Interessenten gewinnen.

Wir gestalten intelligente Kampagnen, mit denen Sie bestehende Kunden binden und neue Interessenten gewinnen. Social Media Marketing (SMM): Ob LinkedIn, Instagram oder Facebook – wir bringen Ihre Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Menschen.

Ob LinkedIn, Instagram oder Facebook – wir bringen Ihre Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Menschen. Performance Marketing: Wir analysieren, justieren und optimieren – damit jeder eingesetzte Euro Wirkung zeigt.

2. Webdesign & Entwicklung

Responsives Webdesign: Ihre Website überzeugt auf allen Endgeräten – durch Design, Struktur und Benutzerfreundlichkeit.

Ihre Website überzeugt auf allen Endgeräten – durch Design, Struktur und Benutzerfreundlichkeit. UI/UX Design: Wir gestalten digitale Oberflächen, die nicht nur gut aussehen, sondern intuitiv funktionieren.

Wir gestalten digitale Oberflächen, die nicht nur gut aussehen, sondern intuitiv funktionieren. Webentwicklung & App-Entwicklung: Von WordPress bis hin zu individuellen Anwendungen – wir machen Ihre Vision digital erlebbar.

3. Corporate Design

Markenentwicklung & Branding: Wir schaffen visuelle Identitäten mit Wiedererkennungswert.

Wir schaffen visuelle Identitäten mit Wiedererkennungswert. Logo-Design & Printmedien: Vom Firmenlogo bis zur Geschäftsausstattung – wir gestalten Ihr Erscheinungsbild durchgängig.

Vom Firmenlogo bis zur Geschäftsausstattung – wir gestalten Ihr Erscheinungsbild durchgängig. Bewegtbild & Visuals: Starke Bilder erzeugen starke Wirkung – ob Imagevideo oder Social Clip.

Was Sie mit uns gewinnen

Verlässlichkeit, Transparenz und ein Partner, der sich für Ihren Erfolg interessiert. Bei Media Beats arbeiten Sie nicht mit einer anonymen Agentur, sondern mit Menschen, die sich reinhängen – für Ihre Reichweite, Ihre Marke und Ihre Performance.

Wir analysieren nicht nur Zahlen, sondern auch Zusammenhänge. Sie erhalten regelmäßige Reportings, klare Empfehlungen und ehrliches Feedback. So behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Budgets, Kampagnen und Fortschritte.

Media Beats: Warum unsere Kunden bleiben

Viele unserer Kunden arbeiten seit Jahren mit uns zusammen – aus gutem Grund. Wir denken unternehmerisch, agieren pragmatisch und bleiben neugierig. Dabei vereinen wir Designkompetenz mit Marketing-Know-how und technischer Umsetzungsstärke.

Ob Start-up, Mittelstand oder Konzern: Wir passen unsere Arbeitsweise an Ihre Organisation an – nicht umgekehrt.

Lassen Sie uns gemeinsam starten – wir freuen uns auf Sie!

Sie haben ein konkretes Projekt vor Augen oder möchten unverbindlich über Ihre digitalen Ziele sprechen? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den ersten Schritt. Ob per Telefon, über unser Kontaktformular oder bei einem persönlichen Kennenlerngespräch in unserem Grünwalder Agenturbüro ganz in der Nähe von München – wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen, Ihre Ideen und Ihre Anforderungen.

Besuchen Sie uns auf media-beats.com, rufen Sie uns an oder vereinbaren Sie direkt einen Termin. Gemeinsam entwickeln wir die digitale Strategie, die Ihr Unternehmen wirklich weiterbringt. Ohne Umwege. Ohne Umstände. Aber mit echtem Impact.

Media Beats GmbH

Nördliche Münchner Str. 9 c

82031 Grünwald

Deutschland

E-Mail: info@media-beats.com

Website: media-beats.com

Ihr Ansprechpartner: Samil Mutlu