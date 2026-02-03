Sie stehen vor der Entscheidung: Soll Ihr nächstes Web-Projekt intern umgesetzt werden oder brauchen Sie einen externen Partner? Wenn WordPress oder WooCommerce die technische Basis bilden soll, benötigen Sie eine WordPress Enterprise Agentur, die das Content-Management-System nicht nur oberflächlich kennt, sondern in der Tiefe beherrscht. Die Internetagentur Kreativdenker aus Speyer hat sich genau darauf spezialisiert und arbeitet seit über zehn Jahren ausschließlich mit WordPress.

Über Kreativdenker: Die Agentur in Zahlen und Fakten

Die Kreativdenker GmbH wurde 2015 gegründet und hat sich von Beginn an auf WordPress und WooCommerce fokussiert. Für Ihre Agenturauswahl bedeutet das: Hier gibt es keine Nebenprojekte mit anderen Content-Management-Systemen, keine Experimente mit Baukastenlösungen. Stattdessen finden Sie eine klare Spezialisierung auf das weltweit meistgenutzte CMS.

An der Spitze der Agentur steht Geschäftsführer Jan Heinrich, der auch als direkter Ansprechpartner für Neukunden fungiert. Wenn Sie Kontakt aufnehmen, sprechen Sie also direkt mit der Geschäftsführung. Insgesamt arbeiten über zehn WordPress-Expertinnen und -Experten aus den Bereichen Design, Entwicklung und SEO in der Agentur.

Kreativdenker betreibt zwei Standorte: den Hauptsitz in Speyer (Hafenstraße 39) sowie einen weiteren Standort in München (Dingolfinger Straße 15). Sollten Sie Wert auf persönliche Treffen legen, haben Sie damit im Südwesten und in Bayern Anlaufpunkte. Die Agentur arbeitet jedoch deutschlandweit und europaweit für Unternehmen, Organisationen, Vereine und Verbände unterschiedlicher Größen und Branchen.

Die Agentur verfügt über 36 Bewertungen auf ProvenExpert.com und engagiert sich sozial durch die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen mit finanziellen Mitteln oder unentgeltlicher Arbeit.

Kreativdenker auf einen Blick:

Gründung: 2015

Teamgröße: Über 10 WordPress-Experten

Standorte: Speyer (Hauptsitz), München

Spezialisierung: Ausschließlich WordPress und WooCommerce

Erfahrung im Team: Über 150 Jahre Berufserfahrung kumuliert

Kreativdenker: Die Leistungen im Überblick

WordPress Webdesign

Wenn Sie eine Webseite suchen, die nicht nur modern aussieht, sondern auch verkauft, entwickelt Kreativdenker maßgeschneiderte Webdesigns für Ihre Zielgruppe. Zum Standard gehören eine durchdachte Nutzerführung, Usability-Optimierung, Responsive Design und Retina-Unterstützung. Die Agentur setzt dabei nicht auf angepasste Fertig-Templates, sondern auf individuelles Design.

Web-Entwicklung und Programmierung

Die technische Umsetzung erfolgt nach WordPress Coding Standards und ohne Abhängigkeit von Fertig-Themes oder überladenen Plugin-Sammlungen. Für Sie als Auftraggeber bedeutet das: Kreativdenker entwickelt modulare Backends, die eine flexible und schnelle Bearbeitung der Inhalte ermöglichen. Die Agentur verzichtet bewusst auf Pagebuilder-Plugins, die die Ladezeiten negativ beeinflussen können. Stattdessen setzen die Kreativdenker auf Custom Pagebuilder mit ACF oder Gutenberg.

WooCommerce und E-Commerce

Planen Sie einen Onlineshop? Auf Basis von WooCommerce realisiert Kreativdenker kleine und große E-Commerce-Lösungen. Das Spektrum reicht von klassischen B2C-Shops über B2B-Lösungen bis hin zu Speziallösungen für bestimmte Branchen. Die Agentur setzt WooCommerce auch für Abonnement-Lösungen für Verlage mit Anbindung an Paid-Content-Systeme ein. Ob Ihr Shop 10 oder 10.000 Produkte umfasst oder 10 bis 1.000 Bestellungen täglich verarbeitet, spielt nach Angaben der Agentur keine Rolle für die Skalierbarkeit.

Suchmaschinenoptimierung

Wenn Sie erwarten, dass SEO erst nach dem Relaunch beginnt, werden Sie bei Kreativdenker umdenken müssen. SEO ist hier keine nachgelagerte Dienstleistung, sondern wird von Anfang an in die Konzeption und Design-Phase integriert. Die Agentur optimiert Informationsarchitektur, Struktur, Inhalte und Ladezeiten bereits in frühen Projektphasen. Neben technischem SEO bietet Kreativdenker auch Content-SEO und Local SEO an.

Schnelle Ladezeiten und gute Google Core Web Vitals sind ein zentrales Qualitätsmerkmal der Agentur. Wenn Ihre bestehende Webseite unter langsamen Ladezeiten leidet, optimiert Kreativdenker auch Bestandsprojekte.

Security und Sicherheit

Machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihrer Webseite? Das Leistungsspektrum umfasst Security-Audits, Sicherheitsstrategien und Absicherungen für WordPress und WooCommerce. Im Schadensfall übernimmt die Agentur auch die Bereinigung von Schadcode sowie die Schließung von Sicherheitslücken.

Wartung und Support

Kreativdenker bietet Wartungsverträge für WordPress und WooCommerce an. Diese umfassen regelmäßige technische Wartung mit Aktualisierungs- und Backup-Strategien. Sie erhalten einen festen Ansprechpartner für Support-Anfragen und müssen sich nicht mit wechselnden Hotline-Mitarbeitern herumschlagen.

Beratung

Sie wissen noch nicht genau, wohin die Reise gehen soll? Die Agentur berät zu allen Aspekten rund um WordPress und WooCommerce: Machbarkeitsanalysen, Design-Beratung, technische Beratung, Sicherheit, Performance und SEO. Diese Beratungsleistungen sind nicht an weitere Aufträge gebunden.

WordPress Hosting

Kreativdenker bietet eigene Hosting-Lösungen für WordPress an. Für spezielle Anforderungen steht auch Headless Hosting zur Verfügung. Der Vorteil für Sie: Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich direkt an die Agentur und verschwenden keine Zeit mit ahnungslosen Hotlines.

Referenzen, Arbeitsweise und Philosophie: Was Kreativdenker auszeichnet

Bobcat.de: 350 Prozent mehr Leads durch Relaunch

Für den Baumaschinenspezialisten Bobcat übernahm Kreativdenker Konzept, Design und Entwicklung eines Website-Relaunches. Das Ergebnis: eine Steigerung der Leads um 350 Prozent. Wenn Sie nach messbaren Ergebnissen suchen, ist dieses Projekt ein konkreter Beleg dafür, was ein durchdachter Relaunch bewirken kann.

Emmikochteinfach.de: Führendes Food-Blog

Für das Food-Blog Emmikochteinfach.de war Kreativdenker für Design, Entwicklung und SEO verantwortlich. Das Blog zählt zu den führenden deutschsprachigen Food-Blogs. Sollten Sie ein Content-Projekt mit hohem Traffic-Potenzial planen, zeigt dieses Beispiel die Kompetenz der Agentur im Publisher-Bereich. Dank eines vollständigen Relaunches und fortlaufendes technisches SEO skalierte der Traffic von 100.000 Besucher/Monat auf über 10 Mio Besucher und über 30 Mio PageImpressions / Monat.



Übrigens: Allein im deutschsprachigen Raum erzielen die Publisher-Kunden von Kreativdenker nach eigenen Angaben über 20 Millionen Besucher im Monat.

Karrierebibel.de: Design, Entwicklung und SEO

Für das Karriereportal Karrierebibel.de erbrachte die Agentur Leistungen in den Bereichen Design, Entwicklung und SEO.

Weitere Referenzprojekte

Die Kundenliste umfasst darüber hinaus Projekte wie Tipico.de, Galeria, Pollmeier, KIT, den Software-Anbieter Auxalia, BlueOrchard Corporate Website, International Career Service Rhein-Main, den Norddeutschen Rundfunk (NDR) und den Musikverlag Breitkopf & Härtel. K&P Computer wurde mit Konzept, Design, Entwicklung und SEO betreut.

Branchenvielfalt

Kreativdenker arbeitet branchenübergreifend für Unternehmen, Organisationen, Vereine und Verbände. Unabhängig davon, ob Sie ein lokaler Dienstleister, ein E-Commerce-Unternehmen, ein Verlag oder ein internationales Großunternehmen sind: Die Agentur hat Erfahrung mit unterschiedlichen Anforderungen und Branchen.

Kreativdenker: So arbeiten wir

Der Projektablauf

Unverbindliche Beratung im Vorfeld: Sie wissen noch nicht so recht, wohin die Reise gehen soll? Sie sind sich unschlüssig, ob WordPress die richtige Wahl für Ihr nächstes Web-Projekt wäre? Vor Projektstart berät Kreativdenker Sie individuell und unverbindlich zu Möglichkeiten und Lösungen.

Kickoff-Workshop: Nach Beauftragung starten Sie gemeinsam mit der Agentur in einen Workshop, in dem Ihr Projekt im Detail besprochen, strukturiert und geplant wird. Gestaltung, Funktionen und konzeptionelle Merkmale wie die Zielgruppendefinition werden festgelegt. So wissen beide Seiten von Anfang an, worauf sie sich einlassen.

Konzeption und Design: Auf Basis des Workshops und Ihrer vorhandenen Corporate-Design-Vorgaben entstehen Screendesigns. Dieser Prozess erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen, sodass Sie jederzeit Einfluss auf die Gestaltung nehmen können.

Web-Entwicklung: Die Umsetzung erfolgt auf Basis der abgestimmten Screendesigns und definierten Funktionalitäten unter Berücksichtigung aller Web- und Sicherheitsstandards.

Go-Live: Kreativdenker übernimmt die Übertragung auf den Webserver. Wenn Sie einen Relaunch planen, achtet die Agentur darauf, dass Ihre bestehenden Suchmaschinen-Rankings nicht leiden.

Betreuung, Support und Optimierungen: Nach Projektabschluss steht die Agentur als langfristiger Partner für Wartung, Support und Weiterentwicklung zur Verfügung. Sie müssen sich also nicht nach dem Go-Live einen neuen Dienstleister suchen.

Philosophie und Werte

Kreativdenker betont sechs zentrale Eigenschaften, die für Ihre Agenturauswahl relevant sein könnten:

Klarer Prozess statt Bauchgefühl: Projekte werden strukturiert geplant, transparent umgesetzt und sauber dokumentiert. Zeitplan, Budget und Erwartungen bleiben dadurch steuerbar. Wenn Sie schlechte Erfahrungen mit chaotischen Projekten gemacht haben, dürfte dieser Punkt für Sie besonders interessant sein.

High-End-Technik: Die Agentur verzichtet auf angepasste Fertig-Templates und übermäßigen Plugin-Einsatz. Schnelle Ladezeiten, überdurchschnittliches SEO und hohe Sicherheit erfordern nach Überzeugung der Agentur Custom Development.

SEO von Anfang an: Suchmaschinenoptimierung beginnt in der Konzeptionsphase, nicht erst bei der technischen Umsetzung. Wenn Sie nach dem Relaunch nicht bei null anfangen möchten, ist dieser Ansatz ein Pluspunkt.

Messbare Ergebnisse: Ein Relaunch ist eine Investition, keine Ausgabe. Die Ergebnisse sollen messbar sein. Wenn Sie Ihrem Management oder Vorstand konkrete Zahlen präsentieren müssen, arbeitet Kreativdenker auf dieses Ziel hin.

Unabhängigkeit: Sie bleiben unabhängig von der Agentur. Kreativdenker gewährleistet dies durch Einhaltung allgemeiner Development- und WordPress-Coding-Standards sowie durch hochwertige Dokumentationen. Sollten Sie sich irgendwann für einen anderen Dienstleister entscheiden oder ein internes Team aufbauen, kann Ihre Webseite problemlos übernommen werden.

Proaktivität: Das Team bringt über 150 Jahre kumulierte Berufserfahrung in jedes Kundenprojekt ein. Sie profitieren also von Erfahrungen aus zahlreichen anderen Projekten.

So finden Sie Kreativdenker

Internetagentur Kreativdenker GmbH

Hauptstandort: Hafenstraße 39 67346 Speyer

Standort München: Dingolfinger Straße 15 81673 München

E-Mail: info@agentur-kreativdenker.de

Website: agentur-kreativdenker.de

Telefon: +49 (0) 6232 850 54 64

Ihr Ansprechpartner: Jan Heinrich (Geschäftsführung)

Kreativdenker: FAQ

Für welche Unternehmen arbeitet Kreativdenker? Die Agentur arbeitet für Unternehmen, Organisationen, Vereine und Verbände aller Größen und Branchen in Deutschland und Europa. Das Spektrum reicht von lokalen Dienstleistern über E-Commerce-Unternehmen bis hin zu internationalen Großunternehmen und Verlagen. Welche Content-Management-Systeme setzt Kreativdenker ein? Kreativdenker arbeitet ausschließlich mit WordPress und WooCommerce. Diese Spezialisierung besteht seit der Gründung 2015. Wenn Sie ein Projekt mit einem anderen CMS planen, ist Kreativdenker nicht der richtige Partner. Wie läuft ein typisches Projekt bei Kreativdenker ab? Der Projektablauf umfasst eine unverbindliche Beratung, einen Kickoff-Workshop, die Konzeption und Design-Phase, die Web-Entwicklung, den Go-Live sowie optional eine langfristige Betreuung mit Support und Wartung. Was unterscheidet Kreativdenker von anderen WordPress-Agenturen? Die Agentur betont den Verzicht auf Fertig-Themes und Pagebuilder-Plugins zugunsten von Custom Development. Zudem werden SEO-Aspekte von Beginn an in die Konzeption integriert. Durch die Einhaltung von WordPress-Coding-Standards und hochwertige Dokumentation bleiben Sie als Kunde unabhängig von der Agentur. Bietet Kreativdenker auch langfristige Betreuung an? Ja, die Agentur bietet Wartungsverträge für WordPress und WooCommerce an, die regelmäßige technische Wartung, Aktualisierungen und Backups umfassen. Sie erhalten einen festen Ansprechpartner für Support-Anfragen. An welchen Standorten ist Kreativdenker vertreten? Die Agentur hat ihren Hauptsitz in Speyer (Rheinland-Pfalz) und einen weiteren Standort in München. Die Zusammenarbeit erfolgt jedoch deutschlandweit und europaweit. Wenn Sie Wert auf persönliche Treffen legen, sind beide Standorte gut erreichbar.