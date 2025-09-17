Gekaufte Backlinks? Können funktionieren, oder Ihrer Website den Stecker ziehen. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, brauchen Sie eine Strategie. Und einen Partner, der mehr kann als nur Links liefern. Hier kommt Die Linkagentur ins Spiel.

Die Linkagentur: Warum Vertrauen beim Linkbuilding alles ist

Vertrauen ist der Anfang von SEO

Ein hochwertiger Backlink kann eine Website nach vorne bringen. Ein schlechter ruinieren, was in Jahren aufgebaut wurde. Wenn Sie in Linkbuilding investieren, geben Sie einen sensiblen Teil Ihrer Onlinepräsenz aus der Hand. Was zählt, ist Vertrauen. Vertrauen in den Anbieter, in die Arbeitsweise, in die Substanz. Die Linkagentur hat dieses Vertrauen über Jahre hinweg aufgebaut, und zwar nicht mit Marketingphrasen, sondern mit belastbaren Ergebnissen. Über 670 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum haben sich bereits auf diese Zusammenarbeit eingelassen. Nicht, weil sie mussten. Sondern weil sie wollten.

Die Linkagentur verbindet Vertrauen, Transparenz und persönliche Partnerschaft zu einem schlüssigen Linkbuilding-Konzept.

Finger weg von Versprechen, die zu schön klingen

„300 Backlinks für 49 Euro“ ? Solche Angebote klingen verlockend, sind aber meist der direkte Weg in die Google-Abstrafung. Linknetzwerke, PBNs, geklonte Blogs mit Keyword-Müll: Der Preis für kurzfristige Effekte ist hoch. Google erkennt derartige Manipulationen inzwischen zuverlässig. Und was folgt, ist keine Verwarnung, sondern ein schleichender Rankingverlust, den Sie erst bemerken, wenn der Traffic spürbar zurückgeht.

Die Linkagentur geht einen anderen Weg. Keine künstlichen Netzwerke. Keine Massenplatzierungen. Stattdessen prüfbare Quellen, thematische Passung und transparente Linkberichte, in denen jede Maßnahme nachvollziehbar dokumentiert ist.

Wenn Transparenz kein Schlagwort ist

Viele Anbieter reden von Transparenz, ohne zu erklären, was sie darunter verstehen. Die Linkagentur liefert bei jedem Auftrag eine Übersicht aller gesetzten Links, inklusive Metriken, Platzierung, Content und Live-URL. So wissen Sie nicht nur, wo ein Link gesetzt wurde, sondern auch warum gerade dort. Dieses Vorgehen macht deutlich, dass der Linkaufbau einem Konzept folgt, und nicht einem Bauchgefühl.

Sie erhalten keine Blackbox, sondern ein messbares Ergebnis. Und wenn Fragen auftauchen, haben Sie einen festen Ansprechpartner, der nicht nur telefonisch erreichbar ist, sondern auch Rückfragen sachlich und verständlich beantwortet.

Vertrauen zeigt sich, wenn es eng wird

Eine Anekdote aus dem Alltag der Linkagentur: Ein Kunde hatte sich über Nacht selbst ins Aus geschossen – durch eigene Linkkäufe bei einem Billiganbieter. Die organische Sichtbarkeit halbierte sich, Google Search Console meldete erste manuelle Maßnahmen. Der Kunde wandte sich hilfesuchend an Die Linkagentur.

Innerhalb weniger Stunden stand ein Sofortplan. Zwei Wochen später war das Linkprofil bereinigt. Acht Wochen später kehrten die Rankings zurück. Warum? Weil Die Linkagentur keine Scheu hat, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, und dann lösungsorientiert handelt. Vertrauen entsteht nicht in guten Zeiten. Es zeigt sich im Ernstfall.

Nicht jeder Link zählt – aber jeder Kontakt

Haben Sie schon einmal versucht, einen Dienstleister telefonisch zu erreichen, bei dem Sie drei Wochen zuvor einen vierstelligen Betrag investiert haben? Viele Anbieter verstecken sich hinter Formularen, Ticketsystemen oder Hotlines mit Warteschleifenmusik. Anders bei Die Linkagentur.

In 80 Prozent der Fälle erreichen Sie direkt eine fachkundige Person. Nicht irgendeine. Sondern Ihren persönlichen Ansprechpartner. Keine Callcenter-Rhetorik, keine auswendig gelernten Skripte. Sondern echte Beratung auf Augenhöhe.

Vertrauen ist messbar Wer eine Linkbuilding Agentur beauftragt, setzt auf Verlässlichkeit. Die Linkagentur erfüllt diese Erwartung nicht mit Versprechen, sondern mit strukturierten Prozessen, erreichbaren Menschen und belegbaren Ergebnissen. Wer Links kauft, braucht keinen Überraschungseffekt – sondern Klarheit.

Linkaufbau, aber bitte professionell: So arbeitet Die Linkagentur

Persönlicher Ansprechpartner statt Linkautomat

Sie kaufen keine Software. Sie kaufen Vertrauen, Strategie und Know-how. Deshalb sprechen Sie bei Die Linkagentur nicht mit wechselnden Sachbearbeitern, sondern immer mit dem gleichen Ansprechpartner. Und zwar mit jemandem, der die Materie versteht und Ihre Branche kennt. Kein Ticketsystem, keine Warteschleife, keine anonymen E-Mails. Sondern eine direkte Nummer, die erreichbar bleibt.

Wenn Ihr Linkprofil kippt, zählt nicht die Plattform, sondern der Mensch am anderen Ende der Leitung. Die Linkagentur steht für diese Form der Betreuung. Persönlich, schnell und verbindlich.

Transparenz zeigt sich im Reporting

Sie möchten nachvollziehen, wofür Sie bezahlen? Gut so. Die Linkagentur dokumentiert jede Maßnahme mit einem klar strukturierten Linkbericht. Darin enthalten: Domain, Content, Linkposition, Linktyp, Metriken, Veröffentlichungstag. Keine Screenshots. Keine PDF-Grafiken mit Balken. Sondern echte Daten, die Sie in Ihre eigene Auswertung übernehmen können.

Dieser Bericht kommt zuverlässig am letzten Werktag des Monats. Ohne Erinnerung, ohne Nachfrage. Das ist keine Kür, sondern Bestandteil jedes Auftrags. Und genau das unterscheidet eine professionelle Linkaufbau Agentur von einem Vermittler, der auf Masse statt Klasse setzt.

Verträge ohne Fangnetz

Viele Anbieter bauen Vertrauen mit Knebelverträgen. Nicht so die Plattformmarke der Sender Online Marketing GmbH. Die Linkagentur verzichtet bewusst auf lange Laufzeiten. Kündbar ist jederzeit zum Monatsende. Das schafft Klarheit auf beiden Seiten.

Wenn der Linkaufbau funktioniert, wird weitergearbeitet. Wenn nicht, wird hinterfragt. Aber niemand bleibt aus falschem Pflichtgefühl an einem Vertrag hängen. Diese Offenheit schafft eine Zusammenarbeit, die auf Augenhöhe stattfindet.

Die Linkagentur verlässt sich nicht auf den Zufall. Bevor ein Link gesetzt wird, prüft ein interner Kriterienkatalog:

Themenbezug

Trust Metriken

Trafficentwicklung

Domainhistorie

Ausgehende Verlinkungen

Indexierungsstatus

Nur wenn alle Kriterien erfüllt sind, wird ein Backlink realisiert. Die Auswahl ist kein Ratespiel, sondern das Ergebnis einer systematischen Prüfung. Sie erhalten also nicht irgendeinen Link, sondern den richtigen.

Von der Anfrage bis zur Umsetzung: So läuft die Zusammenarbeit

Ein Beispiel: Ein mittelständischer Maschinenbauer meldet sich mit dem Wunsch, regional besser gefunden zu werden. Nach einem kurzen Telefonat und einer Analyse schlägt Die Linkagentur vor, Local Citations mit redaktionellen Content Links zu kombinieren. Innerhalb einer Woche startet die Umsetzung. Zwei Monate später steigt die Sichtbarkeit in den lokalen Suchergebnissen signifikant an.

Der Clou: Der Kunde muss sich nicht durch Dokumente oder Prozesse kämpfen. Die Linkagentur übernimmt die Organisation. Und hält den Kunden regelmäßig auf dem Laufenden, ohne ihn mit Fachbegriffen zu erschlagen.

Klarer Ablauf, verlässliche Ergebnisse Professioneller Linkaufbau lebt von Struktur und Kommunikation. Die Linkagentur setzt genau dort an: mit persönlichen Ansprechpartnern, nachvollziehbaren Berichten und einer Arbeitsweise, die Ihr Projekt ernst nimmt. Wer das Linkprofil optimieren möchte, braucht nicht mehr Meetings, sondern einen klaren Plan.

Full-Service Linkaufbau für KMU: Ihre SEO-Ziele, unser Job

Ziele definieren, nicht vermuten

Ein Online-Shop möchte bundesweit zu Produktschlagwörtern gefunden werden. Ein Handwerksbetrieb braucht mehr Anfragen aus dem direkten Umkreis. Zwei Vorhaben, zwei ganz unterschiedliche Anforderungen. Genau aus diesem Grund beginnt der Full-Service Linkaufbau bei Die Linkagentur nicht mit dem ersten Link, sondern mit Ihren Zielen. Sie nennen Ihre Keywords, geben die Richtung vor, und der Linkaufbau wird exakt darauf ausgerichtet.

Ein Projekt ohne Ziel ist wie eine Geschäftsreise ohne Adresse. Sie kommen irgendwo an, nur nicht dort, wo es zählt.

Der Linkmix muss zur Branche passen

Link ist nicht gleich Link. Ein Content Link aus einem Online-Magazin bringt mehr Vertrauen als ein Forenlink aus einer Kommentarsektion. Gleichzeitig kann ein lokales Branchenverzeichnis sinnvoller sein als ein Fachblog ohne Bezug zur Zielgruppe.

Die Linkagentur erstellt für jedes Projekt einen maßgeschneiderten Linkmix. Grundlage dafür ist eine umfassende Analyse Ihrer Ausgangssituation:

Welche Backlinks existieren bereits?

Wie stark ist Ihr Wettbewerb?

In welcher Nische agieren Sie?

Wie schnell muss Sichtbarkeit aufgebaut werden?

Nur wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, funktioniert Linkbuilding dauerhaft.

Beispiel: Vom Offline-Dienstleister zum Lead-Magneten

Ein Bauträger aus Niedersachsen hatte jahrelang nur über persönliche Kontakte und Messen Kunden gewonnen. Die Website diente als digitale Visitenkarte, blieb aber unsichtbar. Nach einem Gespräch mit dem Team von Die Linkagentur entschied sich der Geschäftsführer für den Full-Service Linkaufbau.

Innerhalb von vier Monaten wurde das Linkprofil gezielt ausgebaut. Der Fokus lag auf lokal relevanten Quellen, ergänzt durch branchenspezifische Content Links. Zusätzlich wurden gezielte Verzeichniseinträge vorgenommen. Im Ergebnis verdoppelte sich die Zahl der Anfragen über die Website. Nicht durch Werbung, sondern durch eine höhere Sichtbarkeit bei Google.

Sichtbarkeit braucht Substanz, kein Volumen

Viele Anbieter setzen auf Masse. So entstehen Linkpakete mit 100 Einträgen, deren Nutzen niemand erklären kann. Die Linkagentur denkt anders. Relevanz vor Quantität. Der Linkaufbau folgt keiner pauschalen Vorlage, sondern einer inhaltlich begründeten Auswahl.

Wenn Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens aufbauen möchten, brauchen Sie starke Referenzen, keine digitalen Füllstoffe. Das heißt: Jeder gesetzte Link muss eine nachvollziehbare Funktion erfüllen.

Laufende Betreuung statt Einmalmaßnahme

SEO ist kein Einmalkauf. Suchmaschinen reagieren träge, Veränderungen zeigen sich in Monaten, nicht in Tagen. Deshalb betreut Die Linkagentur Ihre Maßnahmen dauerhaft, ohne starren Vertrag. Jeden Monat wird überprüft, welche Fortschritte Ihr Projekt gemacht hat. Die Strategie wird bei Bedarf angepasst, der Linkmix verfeinert.

Sie zahlen nur für die Backlinks, die auch tatsächlich umgesetzt wurden. Keine Pakete, kein Bauchladen, keine Verpflichtungen.

Linkaufbau mit Plan, nicht aus dem Bauch Ein Full-Service Linkaufbau bringt nur dann Ergebnisse, wenn er auf Ihre Ziele abgestimmt ist. Die Linkagentur liefert diesen abgestimmten Fahrplan: strukturiert, nachvollziehbar und individuell. Wer Sichtbarkeit will, braucht keine Linkliste, sondern eine durchdachte Strategie.

Backlink Agentur mit Substanz: So sichern Sie sich nachhaltige Rankings

Qualität heißt nicht „viel“, sondern „passend“

Ein Backlink, der nicht zur Zielgruppe passt, ist wie ein Visitenkartentausch auf einer Messe, bei der keiner Ihre Sprache spricht. Schnell gemacht, bringt aber nichts. Die Linkagentur achtet deshalb nicht nur auf die Metriken, sondern auf den thematischen Bezug. Ein guter Link verankert Ihr Angebot im richtigen Kontext. Und dieser Kontext entscheidet darüber, ob Google den Link als Empfehlung wertet – oder als Versuch, das System zu überlisten.

Sie erhalten keine anonyme Liste mit zehn Domainnamen. Stattdessen bekommen Sie Empfehlungen, die zur Sprache Ihrer Zielgruppe passen. Technisch, lokal, fachlich: das Team der Linkagentur differenziert sauber und denkt dabei nicht nur an Rankings, sondern an Ihre Sichtbarkeit im richtigen Umfeld.

Warum Content Qualität den Unterschied macht

Viele Agenturen liefern Backlinks. Doch häufig steckt der Link in einem lieblos verfassten Text, der weder Sinn ergibt noch Leser überzeugt. Die Linkagentur arbeitet anders. Jeder Content Link wird so eingebettet, dass er dem Leser echten Nutzen bietet. Und genau das nimmt Google wahr.

Beispiel: Ein Unternehmen aus dem Bereich Zahntechnik möchte bei fachspezifischen Suchanfragen besser ranken. Statt allgemeiner Lifestyle Blogs setzt Die Linkagentur auf Fachportale mit redaktioneller Tiefe. Die Texte sind nicht nur suchmaschinenoptimiert, sondern auch fachlich fundiert. Das Resultat: bessere Rankings, mehr Sichtbarkeit, mehr Anfragen.

Google belohnt nicht den Link, sondern die Glaubwürdigkeit. Und die hängt untrennbar mit dem Inhalt zusammen, der den Link umgibt.

Technisch auf dem Stand, redaktionell auf Augenhöhe

Die Linkagentur nutzt moderne Methoden wie Tiered Linkbuilding und die gezielte Optimierung von Entitäten. Klingt sperrig, ist aber logisch: Durch die Stärkung semantischer Zusammenhänge erhält Ihre Domain langfristig Autorität. Sie bauen nicht nur Sichtbarkeit auf, sondern ein solides Fundament, das auch nach einem Algorithmus-Update trägt.

Dabei bleibt alles nachvollziehbar. Sie entscheiden, welche Inhalte veröffentlicht werden. Und Sie erhalten jeden Monat einen strukturierten Überblick über die gesetzten Maßnahmen. Ohne kryptische Ausdrücke, ohne Zahlenfriedhöfe.

Relevanz schlägt Domain Rating

Manche SEO-Tools vermitteln den Eindruck, als sei eine Domain mit hoher Kennzahl automatisch die beste Wahl. In der Realität zählt aber nicht der Zahlenwert, sondern die Relevanz. Die Linkagentur analysiert deshalb:

den tatsächlichen organischen Traffic

den inhaltlichen Fokus der Domain

die Linknachbarschaft

und die technische Sauberkeit

Ein Backlink von einer kleinen, aber sauberen Fachseite kann mehr bringen als ein Link von einer Seite mit hoher Sichtbarkeit, die aber mit Fremdthemen überladen ist. Relevanz schlägt Renommee – wenn sie zur Suchintention passt.

Substanz statt Zahlenzauber Ein nachhaltiger Linkaufbau setzt auf thematische Passung, saubere Technik und relevante Inhalte. Die Linkagentur liefert genau das – mit redaktionellem Feingefühl, strategischem Weitblick und klaren Kriterien. Wer langfristige Rankings will, braucht kein Linkpaket, sondern Substanz.

So laufen Angebotserstellung und Onboarding bei Die Linkagentur

Der Anfang jeder Zusammenarbeit entscheidet über Tempo, Qualität und Vertrauen. Wenn Sie mit Die Linkagentur starten, erwarten Sie keine langen Monologe, sondern eine strukturierte Herangehensweise mit klaren Fragen, ehrlichen Einschätzungen und einem Plan, der hält, was er verspricht. Dabei zeigt sich: Nicht jede Linkbuilding Agentur denkt in Prozessen. Die Linkagentur schon.

Verbindlichkeit von Anfang an

Sobald Sie Interesse bekunden, geht es nicht direkt um Preise, sondern um Ziele. Die Linkagentur fragt nach Ihrer Branchensituation, Ihrer aktuellen Sichtbarkeit, Ihrer bisherigen SEO-Strategie und dem gewünschten Fortschritt. Das wirkt unspektakulär, verhindert aber späteren Frust. Beispiel: Ein Onlineshop für Fahrradzubehör, der mit Hochdruck Backlinks aufbauen wollte, musste im Erstgespräch erkennen, dass eine technische SEO-Baustelle die größere Bremse darstellt. Die Linkagentur hat den Finger in die Wunde gelegt – zum Vorteil des Kunden.

So sieht der Ablauf aus:

Erstgespräch mit Zielklärung

Analyse Ihrer Website und Backlinkstruktur

Aufzeigen realistischer Handlungsspielräume

Transparente Empfehlung: Linkaufbau ja oder nein

Diese klare Positionierung spart Zeit. Und verhindert Investitionen in den falschen Kanal.

Das Angebot: keine Blackbox

Ein gutes Angebot muss verständlich sein. Sie sollen nicht rätseln, was genau geliefert wird. Die Linkagentur legt offen, welche Linkquellen infrage kommen, wie hoch die geplanten Monatsbudgets sind und welcher Zeitrahmen vorgesehen ist. Kein „individueller Leistungsplan“ ohne Inhalt, sondern eine glasklare Aufschlüsselung: Menge, Qualität, Domainarten, Veröffentlichungsformate.

Verwechslungen mit Plattformen, die wahllos Verzeichniseinträge oder Linkpakete verkaufen, kommen nicht auf. Die Linkagentur grenzt sich davon sauber ab, indem sie journalistische Links, Contentplatzierungen und redaktionelle Partnerschaften in ihrer Strategie bündelt.

Kein Start ohne gemeinsames Setup

Sobald das Angebot angenommen wird, beginnt das eigentliche Onboarding. Auch hier folgt Die Linkagentur einem klaren Fahrplan. Die Ansprechpartner stehen fest, Termine zur Abstimmung der ersten Maßnahmen sind gesetzt, und der Kunde erhält Zugang zu einem Monitoring-Tool, das er selbst bedienen kann. Kein Schattenboxen, keine Stille zwischen Beauftragung und Umsetzung.

Typische Onboarding-Inhalte:

Auswahl relevanter Themenfelder und Seiten

Festlegung von Keyword- und Ankertextstrategien

Freigabeprozesse für Inhalte und Links

Aufbau eines Reportings, das Sie selbst nachvollziehen können

Das spart Rückfragen und Missverständnisse. Und sorgt dafür, dass der Linkaufbau nicht im stillen Kämmerlein abläuft, sondern als transparenter Prozess mit klarer Kommunikation.

Reisezeit, nicht Sprintstrecke

Die Linkagentur weiß: Linkaufbau ist kein Kurierdienst mit Sofortlieferung. Gute Links brauchen Kontext, Qualität und redaktionelle Glaubwürdigkeit. Deshalb gibt es kein Onboarding, das nach zwei Tagen endet und dann „läuft das schon“. Stattdessen wird die Zusammenarbeit schrittweise aufgebaut – mit definierten Zielen, prüfbaren Meilensteinen und realistischen Zeitfenstern. Wer Linkbuilding wie eine Geschäftsreise betrachtet, weiß, dass Planung, Zwischenstopps und klare Ziele dazugehören.

Ob mehrsprachige Linkkampagnen oder gezielte Sichtbarkeit in Branchenverzeichnissen: Der erste Eindruck zählt. Die Linkagentur macht daraus einen belastbaren Startpunkt.

Klarer Start statt vager Hoffnung Die Linkagentur liefert kein Bauchgefühl, sondern einen strukturierten Einstieg. Sie erhalten ein nachvollziehbares Angebot, einen planbaren Start und ein sauberes Setup. Ohne Ratespiel und ohne Umwege.

Wenn’s knirscht: Was beim Agenturwechsel zu beachten ist

Manchmal passt es nicht. Trotz guter Vorgespräche, solider Referenzen und hoher Erwartungen. Wenn Ergebnisse ausbleiben, Kommunikation stockt oder sich Frust aufbaut, kommt der Punkt, an dem Sie handeln müssen. Eine neue Linkbuilding Agentur kann frischen Wind bringen, aber der Wechsel muss strukturiert erfolgen. Sonst reißen wichtige SEO-Strukturen ab und Ihre Sichtbarkeit leidet.

Gründe für einen Agenturwechsel

Die Entscheidung fällt selten leicht, ist aber manchmal unausweichlich. Wenn die Zusammenarbeit mit Ihrer bisherigen Agentur auf Dauer keinen messbaren Nutzen bringt, sollten Sie über einen Wechsel nachdenken.

Typische Auslöser sind:

fehlende Transparenz beim Linkprofil

immer gleiche Linkquellen

fehlende Entwicklung bei Sichtbarkeit und Traffic

keine klaren KPIs oder Zielvereinbarungen

sporadische Kommunikation oder lange Reaktionszeiten

Ein Beispiel: Ein mittelständisches Unternehmen aus der Fertigung setzte über zwei Jahre auf denselben Anbieter. Monatlich gab es PDF-Reports mit allgemeinen Rankings, aber keine echte Strategie, keine Analysen, keine Abstimmung. Erst als der CMO selbst nachhakte, wurde deutlich, dass fast alle Links aus demselben Forennetzwerk stammten. Sichtbarkeit und Leads blieben aus.

Die Linkagentur verfolgt einen anderen Ansatz: nachvollziehbar, planbar, fokussiert. Wenn Sie einen Anbieter suchen, der den Wechsel strukturiert begleitet, können Sie auf Professionalität und Substanz setzen.

Wechsel vorbereiten: Kein Schnellschuss

Ein überhasteter Wechsel kann Ihre bisherigen Rankings gefährden. Planen Sie den Übergang sorgfältig.

Wichtige Vorbereitungen:

Zugriff auf alle bisherigen Linklisten sichern

laufende Kampagnen dokumentieren lassen

Verträge prüfen: Kündigungsfristen und Leistungspflichten

Domainhistorie und Linkrisiken bewerten

Nutzen Sie den Übergangszeitraum, um Ihre Anforderungen an Die Linkagentur oder eine gleichwertige Dienstleisterin präzise zu formulieren. Welche Märkte sind relevant? Welche Seitenbereiche sollen stärker verlinkt werden? Wo gibt es inhaltliche Lücken?

Übergabe an die neue Linkbuilding Agentur

Der Wechsel gelingt reibungslos, wenn Sie ihn als Projekt organisieren. Kommunikation ist dabei der wichtigste Hebel.

Sorgen Sie für:

ein strukturiertes Übergabegespräch mit der neuen Agentur

klare Zuständigkeiten im internen Team

einen festen Ansprechpartner beim neuen Anbieter

ein zentrales Ziel: nachhaltiger Linkaufbau ohne Brüche

Die Linkagentur übernimmt bei Bedarf auch die technische Übergabe und stellt sicher, dass Altlasten aus dem bisherigen Backlinkprofil erkannt und sauber abgebaut werden.

Typische Fehler beim Agenturwechsel vermeiden

Viele Unternehmen unterschätzen den Aufwand, der mit einem Anbieterwechsel verbunden ist. Andere wollen zu viel auf einmal.

Vermeiden Sie:

doppelte Linkanfragen in derselben Branche

vorschnelles Disavow wichtiger Links

Übernahme der alten Strategie ohne Prüfung

voreilige Zielanpassungen

Ein weiterer häufiger Fehler: Der Wechsel erfolgt zu einem Anbieter, der lediglich günstiger, aber nicht kompetenter ist. Prüfen Sie stattdessen, ob Die Linkagentur oder ein ähnlicher Dienstleister Ihre Branche versteht, belastbare Kontakte zu hochwertigen Publishern hat und den Linkaufbau als langfristige Aufgabe begreift.

Entscheidende Kriterien im Überblick

Thema Check vor dem Wechsel Ziel beim neuen Anbieter Linkprofil alle URLs exportieren, toxische Links markieren transparente Liste, keine doppelten Domains Kommunikation Ansprechpartner klären, letzte Protokolle sichern direkter Draht, regelmäßige Abstimmung Inhalte Linktexte sammeln, bisherige Strategien sichten neue Inhalte gezielt planen und umsetzen Reporting Analysequalität prüfen, KPIs notieren verständliche Metriken, klare Zielwerte Vertragliches Kündigungsfristen prüfen, offene Posten klären faire Laufzeiten, schriftliche Zusagen

Gut geplant ist halb gewonnen Ein durchdachter Agenturwechsel schützt Ihre Rankings und spart langfristig Geld. Wenn Sie die alte Agentur strukturiert ablösen und Die Linkagentur sorgfältig briefen, schaffen Sie die Grundlage für kontinuierliches Wachstum.

Mit diesen Kosten müssen Sie für eine Leadmarketing Agentur rechnen

Wer Leads einkaufen will wie auf dem Großmarkt, wird bei einer seriösen Leadmarketing Agentur keine Tür öffnen. Qualität hat ihren Preis – und zwar nicht pauschal, sondern differenziert. Entscheidend ist nicht nur der Preis pro Lead, sondern der Kontext, in dem dieser Kontakt entsteht. Die Linkagentur arbeitet nicht mit Standardpaketen, sondern kalkuliert transparent auf Basis Ihrer Zielsetzungen.

Was kostet ein qualifizierter Lead?

Je nach Branche, Zielgruppe, Wettbewerb und Akquisekanal kann ein einzelner B2B-Lead zwischen 40 und 600 Euro kosten. Klingt viel? Dann bedenken Sie bitte: Ein Lead ist keine Telefonnummer auf einem Zettel, sondern ein geprüfter Kontakt mit tatsächlichem Interesse, idealerweise qualifiziert durch definierte Kriterien wie Unternehmensgröße, Entscheidungsbefugnis oder aktuelle Kaufbereitschaft.

Die Linkagentur bietet Ihnen keine Dumpingpreise, sondern strukturiert aufgebaute Kampagnen mit belastbarer Datengrundlage. Die Kosten orientieren sich unter anderem an:

der Komplexität Ihrer Leistungen

der Art der Kontaktgenerierung (Inbound oder Outbound)

der Anzahl und Qualität der Filterkriterien

der geplanten Skalierung Ihrer Kampagne

Was ist mit Grundgebühren und Setup-Kosten?

Gute Anbieter verrechnen nicht einfach nur Leads, sondern begleiten Ihre Kampagne strategisch. Das bedeutet: Es fallen in der Regel Setup-Kosten an, zum Beispiel für Zielgruppenanalyse, Landingpage-Konzeption, Tracking-Setup und CRM-Anbindung. Auch die monatliche Betreuung – etwa bei AB-Tests, Zielgruppenoptimierung oder Reporting – wird gesondert berechnet. Je nach Anbieterstruktur können diese Kosten zwischen 1.500 und 4.000 Euro pro Monat liegen.

Die Linkagentur arbeitet in der Regel mit monatlichen Paketlösungen, die eine bestimmte Anzahl an Leads plus Strategie- und Betreuungsaufwand enthalten. Diese Pakete starten meist ab 2.000 Euro aufwärts.

Warum sich vermeintlich günstige Angebote oft nicht rechnen

Vielleicht haben Sie schon Angebote für 10 Euro pro Lead gesehen. Doch Vorsicht: Ohne klare Qualifizierungskriterien und transparente Herkunftsangaben sind solche Leads wertlos. Oft stecken dahinter:

veraltete Datenbanken

nicht verifizierte Anfragen

automatisiert generierte Kontakte ohne Kaufabsicht

Die Linkagentur filtert unpassende Kontakte vorab heraus, damit Ihr Vertrieb keine Energie in Karteileichen investiert. Langfristig ist das effizienter – und günstiger.

Wie planen Sie Ihr Budget realistisch?

Ein grober Richtwert: Wenn Ihr durchschnittlicher Auftrag 10.000 Euro einbringt, können Sie – bei einem Ziel-ROAS von 5 – bis zu 2.000 Euro für jeden Neukunden investieren. Bei einer Lead-to-Customer-Quote von 10 Prozent wären das 200 Euro pro Lead. So rechnen Profis – und Die Linkagentur hilft Ihnen dabei, solche Zahlen zu validieren.

Kalkulationshilfe:

Für realistische Budgetplanung benötigen Sie: den durchschnittlichen Auftragswert

die Abschlussquote Ihrer Leads

Ihre Ziel-ROAS (Return on Ad Spend)

Daraus ergibt sich Ihr maximaler Cost per Lead.

Was kostet Die Linkagentur im Vergleich zu anderen?

Die Linkagentur bewegt sich im gehobenen Mittelfeld, was die Preisspanne betrifft – aber deutlich über dem Durchschnitt, wenn es um Qualität geht. Im direkten Vergleich mit anderen Anbietern – ob Leadagentur, Leadgenerierung Agentur, Performance Marketing Agentur, B2B Marketing Agentur, Digitalagentur oder Leadbroker – punktet Die Linkagentur mit klarer Preisstruktur, belastbaren Leistungsnachweisen und nachvollziehbaren KPIs.

Es gibt günstigere Anbieter. Aber: Nur wenige arbeiten so konsequent datengestützt, zielgruppenspezifisch und transparent wie Die Linkagentur.

Rechnen lohnt sich

Sie wollen Leads, die verkaufen – nicht nur füllen. Wenn Sie eine Agentur suchen, die nicht auf Stückzahlen, sondern auf Qualität optimiert, treffen Sie mit Die Linkagentur eine solide Entscheidung. Wer hingegen versucht, auf dem kurzen Weg zum Kunden zu sparen, bezahlt doppelt – mit Frust im Vertrieb und verpasstem Umsatzpotenzial.

Über uns: Wer hinter Die Linkagentur steckt

SEO einfach machen – das war von Anfang an die Idee. Was 2014 als nebenberufliches Texterprojekt begann, hat sich zur spezialisierten Linkbuilding Agentur entwickelt, die heute über 670 Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Unter der eingetragenen Marke Die Linkagentur bündelt die Sender Online Marketing GmbH technische Kompetenz, journalistisches Know-how und zehn Jahre Erfahrung im Linkaufbau.

Nicolas Sender, Gründer und Geschäftsführer, erkannte früh, dass viele SEO-Agenturen den Linkaufbau lieber auslagern. Heute arbeitet er mit einem neunköpfigen Team daran, hochwertige Backlinks, optimierte Websites und nachhaltige Sichtbarkeit zu liefern – ohne Bullshit, ohne heiße Luft.

Unsere Mission: SEO so einfach wie möglich machen. Statt monatelanger Analysen gibt’s bei uns pragmatische Lösungen, klare Empfehlungen und direkte Umsetzung. Greifbare Ergebnisse wie saubere Backlinks, starke SEO-Texte oder eine technisch optimierte Website gehören bei uns zum Tagesgeschäft.

Und weil Suchmaschinen sich ändern, entwickeln wir uns mit. Deshalb setzen wir auch auf Website-Wartung, moderne Technologien und persönliches Projektmanagement – ohne Hotline, ohne Auslandskonstrukte.

Transparenz, Qualität und persönliche Zusammenarbeit stehen bei uns an erster Stelle. Das bestätigen nicht nur unsere Kunden, sondern auch die Zahlen:

→ 85.500 dokumentierte Backlinks

→ 670 betreute Unternehmen

→ 10 Jahre Erfahrung

→ 1 klare Botschaft: SEO funktioniert, wenn man’s richtig macht.

Sie suchen einen Partner, der SEO greifbar macht? Dann sollten wir reden.

Die Linkagentur, eine eingetragene Marke der Sender Online Marketing GmbH

Matzenstrasse 7

67657 Kaiserslautern

Deutschland

E-Mail: info@die-linkagentur.de

Website: die-linkagentur.de/

Ihr Ansprechpartner: Nicolas Sender

Telefon: 0631 627902 79

Lesetipp

