Backlinks kaufen war lange ein Glücksspiel. Mal stimmte die Qualität nicht, mal verschwand die Seite aus dem Index, mal der Ansprechpartner. Und wenn alles passte, war der Preis Mondware. Genau an dieser Stelle setzt Backlinked an, mit einem kuratierten Marktplatz, bei dem Publisher, Preise und Performance kein Zufallsprodukt sind. Was 2018 als kleines Linkpaket-Projekt begann, hat sich zu einer der verlässlichsten Adressen im deutschsprachigen Linkbuilding entwickelt.

Was Backlinked anders macht? Backlinked ist kein Netzwerk, keine Blackbox, sondern eine Plattform, die Sichtbarkeit kalkulierbar macht: für Agenturen, Start-ups und alle, die bei SEO auf Qualität setzen.

Alles begann mit einer Lücke

Wer 2018 Backlinks einkaufen wollte, hatte ein Problem. Entweder landete man in dubiosen Linknetzwerken, wo die Qualität bestenfalls erraten werden konnte. Oder man klickte sich durch überladene Agenturseiten mit obskuren Preislisten und Anfragen per Kontaktformular. Von Transparenz, Auswahl oder gar einer echten Vergleichbarkeit keine Spur.

Genau an diesem Punkt stellte sich ein kleines Team die entscheidende Frage:

Warum gibt es eigentlich keinen Marktplatz für verlässlichen, hochwertigen Linkaufbau?

Die Idee hinter Backlinked entstand nicht im stillen Kämmerlein, sondern aus der Praxis: SEO-Agenturen suchten zuverlässige Publisher, Start-ups wollten Sichtbarkeit kaufen, ohne sich mit windigen Anbietern herumschlagen zu müssen. Das Ziel war klar: Linkbuilding sollte berechenbar werden – ohne Blackhat-Methoden, ohne nebulöse Versprechen, ohne Hintertürchen.

Der erste Schritt war eine einfache Website mit festen Linkpaketen. Kein Schnickschnack, keine Accountpflicht, sondern: direkter Ansprechpartner, deutsches Unternehmen, geprüfte Publisher. Ein Angebot, das funktionierte. Die Nachfrage stieg – und aus einem pragmatischen Einstieg wurde schnell mehr.

Dass Backlinks nicht gleich Backlinks sind, liegt auch daran, wie sich der Google-Algorithmus seit 1998 verändert hat – und welche Qualitätssignale heute wirklich zählen. Wer SEO ernst nimmt, weiß: Sichtbarkeit ist kein Zufallsprodukt.

Heute kennt man den Namen Backlinked in der SEO-Szene. Aber wie es dahin kam, war alles andere als geradlinig.

Der Marktplatz, der keiner war

Als Ende 2019 die erste Version des Backlinked–Marktplatzes live ging, war klar: Das wird kein klassischer SEO-Baukasten. Kein Ort für Masse ohne Klasse. Sondern eine Plattform, auf der Qualität vor Quote geht – und Publisher nicht einfach „gelistet“, sondern kuratiert werden.

Die ersten Rückschläge ließen nicht lange auf sich warten. Viele Seitenbetreiber wollten schnell Geld verdienen – aber keine Inhalte liefern, die den Ansprüchen von Backlinked gerecht wurden. Andere versprachen Reichweite, die bei näherem Hinsehen kaum über Bots und tote Linkfarmen hinausging.

Backlinked entschied sich bewusst gegen alles, was man aus unseriösen Linknetzwerken kannte. Keine PBNs. Keine gekauften Blog-Kommentare. Keine 20-Euro-Fantasiepakete mit SEO-Garantie.

Tabelle: Klassisches Linknetzwerk vs. Backlinked-Marktplatz

Merkmal Klassisches Linknetzwerk Backlinked-Marktplatz Publisher-Auswahl Undurchsichtig, oft automatisch Manuell geprüft und kuratiert Qualität der Inhalte Häufig minderwertig Redaktionell betreut, geprüft Indexierung der Links Keine Garantie Indexierungsgarantie inklusive. Backlinked bietet allen Kunden die Absicherung ihrer Artikel für 12, 24 oder 36 Monate an. Was bedeutet das? Falls der Publisher innerhalb der Garantiefrist einen Link offline nimmt, kontaktiert Backlinked den Publisher und garantiert, dass der Link entweder wieder aktiviert oder gleichwertig ersetzt wird. Kundenkontakt Anonym oder über Supporttickets Persönlicher Ansprechpartner Preisgestaltung Intransparent oder Lockangebote Klar kalkulierbar

„Wir wollten nie ein Anbieter von Vielen sein, der Backlinks verspricht und Müll liefert. Unser Anspruch war von Anfang an: Qualität, die nachhaltig ist.“ Simon Zahn, geschäftsführer & backlinked-gründer

Während andere SEO-Plattformen auf Masse und Margen setzten, ging Backlinked den unbequemeren Weg, und zwar den mit Auswahl, Ablehnungen und viel Handarbeit. Und genau das wurde zum Fundament eines Marktplatzes, der heute anders tickt als der Rest.

Qualität, garantiert

Viele reden von Qualität: Backlinked liefert sie. Und zwar nicht als leeres Buzzword, sondern als überprüfbares Leistungsversprechen. Die wohl größten Unterschiede zu anderen Anbietern: die Indexierungsgarantie und die optionalen Garantien.

Das klingt unspektakulär – ist in der Praxis aber entscheidend. Denn ein Backlink, der nicht in den Google-Index gelangt, bringt exakt null Sichtbarkeit. Und genau das passiert häufiger, als man denkt. Bei Backlinked hingegen gilt: Kein Index? Kein Geld.

Wie geht das? Backlinked sichert alle Kundenartikel wahlweise für 12, 24 oder 36 Monate ab. Konkret heißt das: Wird ein Link innerhalb dieses Zeitraums vom Publisher entfernt, nimmt Backlinked Kontakt auf und stellt sicher, dass der Link entweder reaktiviert oder durch einen gleichwertigen ersetzt wird.

Während andere Plattformen sich auf AGB-Feinheiten oder Ausreden zurückziehen, wenn ein Link verpufft, übernimmt Backlinked volle Verantwortung. Das schafft Vertrauen, und ist bislang einzigartig im Markt.

Die oft zitierte Bestpreisgarantie wird dabei bewusst nicht als Einladung zum Preisdumping verstanden. Denn Billig-Backlinks sind schnell gekauft, aber selten nachhaltig. Für Backlinked gilt: Preis und Qualität müssen zusammenpassen. Nicht billig, sondern fair.

Hinzu kommen Dinge, die im SEO-Alltag gern untergehen:

Monitoring, Beratung, Transparenz.

Wo andere die Verantwortung abwälzen, bleibt Backlinked Ansprechpartner. Mit fast 10 Jahren Erfahrung im Linkbuilding bzw. SEO kann auch gut beraten werden, auch wenn Google das nächste Core Update ausgerollt wird und sich Metriken verschieben.

Denn echte Qualität endet nicht beim Kauf, sondern zeigt sich, wenn’s darauf ankommt.

3.000 Kunden, 100.000 Angebote, 1 Mission

Zahlen sind eindrucksvoll, aber erzählen nie die ganze Geschichte. Ja, über 3.000 Kunden vertrauen inzwischen auf Backlinked. Und ja, mehr als 100.000 Angebote sind im Marktplatz gelistet. Doch entscheidend für Unternehmen und Agenturen ist nicht die schiere Zahl verfügbarer Publisher, sondern die verlässliche, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Backlinked.

Denn Sichtbarkeit allein bringt nichts, wenn sie nicht zu den richtigen Menschen führt. Deshalb versteht sich Backlinked nicht nur als technischer Marktplatz, sondern als strategischer Partner, der das große Ganze im Blick hat: Zielgruppe, Timing, Relevanz.

Was Kunden an Backlinked wirklich schätzen:

Klarheit statt Chaos: Jeder Link ist vollständig beschrieben: mit allen relevanten SEO-Metriken von Domain Rating, organischen Traffic, dem Verhältnis von ein- und ausgehenden Links über Semrush Auhority Score bis hin zum Sichtbarkeitsindex von Sistrix

Jeder Link ist vollständig beschrieben: mit allen relevanten SEO-Metriken von Domain Rating, organischen Traffic, dem Verhältnis von ein- und ausgehenden Links über Semrush Auhority Score bis hin zum Sichtbarkeitsindex von Sistrix Faire Beratung statt Upselling: Empfehlungen folgen dem Projektziel, nicht der Marge.

Empfehlungen folgen dem Projektziel, nicht der Marge. Zeitersparnis: Keine langwierigen Recherchen, keine Pingpong-Kommunikation. Mit innovativer Oberfläche für Angebotserstellung und Link-Kampagnen Planung wird dieser Prozess um Längen verkürzt.

Keine langwierigen Recherchen, keine Pingpong-Kommunikation. Mit innovativer Oberfläche für Angebotserstellung und Link-Kampagnen Planung wird dieser Prozess um Längen verkürzt. Verlässlichkeit: Wer einmal kauft, weiß, woran er ist, und was er bekommt.

Wer einmal kauft, weiß, woran er ist, und was er bekommt. Support, der den Namen verdient: Persönlich. Verständlich. Professionell und vor allem: erreichbar!

SEO ist ein Marathon

Schnelle Rankings? Gibt’s. Halten sie lange? Meistens nicht. Gerade beim Linkbuilding zeigt sich, wer für die nächste Google-Welle gewappnet ist, und wer nur auf kurzfristige Sichtbarkeit setzt.

backlinked: Ganz oben auf dem Podest: Wer bereit für den SEO-Marathon ist, landet bei Google gute Rankings.

Backlinked hat von Anfang an auf Nachhaltigkeit gesetzt. Keine gekauften Metriken, keine künstlichen Peaks. Sondern Backlinks, die auch ein Jahr später noch stehen, wirken und – vor allem – im Index sind.

Wer bei SEO spart, zahlt später drauf. Denn jedes große Core Update der letzten Jahre hat Seiten abgestraft, die auf Masse statt Klasse gesetzt haben. Backlinked-Kunden hingegen profitieren davon, dass der Marktplatz nicht nur verkauft, sondern auch vordenkt: mit Monitoring, Beratung und einem Gespür für das, was kommt.

Wie Backlinked Kunden schützt:

Publisher werden nicht nur geprüft, sondern regelmäßig neu bewertet. Die Pflege von Kooperationen und das Aussortieren von unzuverlässigen Partnern gehört damit auch zu den regelmäßigen, manuellen Prozessen bei Backlinked.

Links sind dauerhaft angelegt – nicht auf 6 Monate oder bis zum nächsten Relaunch.

Die Indexierung wird garantiert, das Monitoring liefert laufende Einblicke zum Status der Indexierung..

Neue Anforderungen – z. B. zur E-E-A-T-Qualität – fließen frühzeitig in die Publisherauswahl ein.

Wer strategische Beratung braucht, bekommt sie – nicht als Upsell, sondern als Teil des Services.



SEO-Quiz: Wie fit sind Sie in Sachen Linkbuilding?

SEO-Wissen, das verbindet: Wer Linkbuilding versteht, hat gut lachen.

Frage 1:

Was bedeutet „Indexierungsgarantie“ im Kontext von Backlinks?

A) Der Link wird auf einer Startseite platziert

B) Der Link erscheint im Google-Index, oder wird kostenlos ersetzt

C) Der Link wird auf mindestens drei Seiten verlinkt

✔ Richtige Antwort: B

Erläuterung: Nur Backlinks, die von Google indexiert werden, haben SEO-Wirkung. Bei Backlinked gibt es daher eine Indexierungsgarantie – einzigartig im Markt.

Frage 2:

Welche Art von Linknetzwerk wird von Backlinked bewusst ausgeschlossen?

A) Gastartikelportale mit Impressum

B) Private Blog Networks (PBNs)

C) Themenrelevante Fachblogs

✔ Richtige Antwort: B

Erläuterung: PBNs gelten als riskante Blackhat-Methode – Backlinked setzt stattdessen auf echte Publisher mit überprüfbarer Qualität.

Frage 3:

Was unterscheidet nachhaltiges Linkbuilding von kurzfristigen SEO-Taktiken?

A) Höherer Preis pro Link

B) Kombination mit bezahlter Werbung

C) Langfristige Wirkung auch nach Google-Updates

✔ Richtige Antwort: C

Erläuterung: Nachhaltiges Linkbuilding übersteht Algorithmus-Änderungen, weil es auf Substanz und Vertrauen aufbaut – nicht auf Tricks.

Wer steckt dahinter?

Ein Marktplatz ist nur so gut wie die Menschen, die ihn betreiben. Bei Backlinked stehen keine anonymen Investoren oder aggressiven Vertriebsteams im Hintergrund, sondern ein kleines, eingespieltes Team mit klarem Kompass: Qualität vor Skalierung. Vertrauen vor Taktik.

Was als Idee aus dem SEO-Alltag begann, ist heute ein Unternehmen, das sich bewusst gegen das schnelle Wachstum und für den sauberen Aufbau entschieden hat. Hier wird nicht verkauft, was sich gerade gut klickt – sondern was langfristig funktioniert.

Transparenz ist kein Feature – sondern Haltung. Deshalb wissen Kunden bei Backlinked nicht nur, was sie kaufen, sondern auch, von wem.

Wer mit Backlinked arbeitet:

Agenturen , die ihren Kunden echte Ergebnisse im organischen Bereich liefern wollen – ohne sich auf dunkle Quellen einzulassen.

, die ihren Kunden echte Ergebnisse im organischen Bereich liefern wollen – ohne sich auf dunkle Quellen einzulassen. Start-ups , die Sichtbarkeit brauchen, aber keine Zeit für Trial-and-Error haben.

, die Sichtbarkeit brauchen, aber keine Zeit für Trial-and-Error haben. Mittelständler , die ihre digitale Präsenz gezielt ausbauen möchten, mit einem Partner, der weiss, was er tut.

, die ihre digitale Präsenz gezielt ausbauen möchten, mit einem Partner, der weiss, was er tut. Enterprises, die Skalierung suchen, aber keine Kompromisse bei Qualität und Kontrolle machen wollen.

Backlinked ist keine SEO-Factory, sondern ein Partner mit Substanz. Und genau das zeigt sich im täglichen Miteinander. Kein Verkaufsdruck. Kein Zwang. Sondern Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Ausblick – was kommt als Nächstes?

SEO steht nie still. Backlinked auch nicht. Wer heute sichtbar sein will, braucht mehr als Links. Man braucht Daten. Dynamik. Und eine Plattform, die sich mitentwickelt, statt nur mitzuschwimmen.

Deshalb arbeitet Backlinked längst an der nächsten Ausbaustufe: eigens entwickelte KI- Tools, die bereits kopiert werden, bessere Bedienbarkeit, neue SEO-Metriken – und ein Marktplatz, der nicht nur skaliert, sondern sich intelligent anpasst.

Ein Beispiel? Der Linkpilot, ein KI-basiertes Tool, das Empfehlungen auf Basis echter, organischer Daten liefert. Der Linkpilot übernimmt das Suchen von Keywords, ermittelt organische Konkurrenten, prüft die Linkprofile auf passende Backlinks und listet diese übersichtlich und nach Themenrelevanz auf, sodass man selbst Stunden an Arbeit spart.



Gleichzeitig wird die Plattform UX-seitig überarbeitet, damit Agenturen noch schneller zum passenden Publisher kommen. Mit Agenturrabatten und Multi-Accounting ist die Plattform kinderleicht zu bedienen, mit minimalem Aufwand. Und auch die Metriken selbst stehen auf dem Prüfstand: Reicht DA und Traffic wirklich? Oder braucht es neue Standards, um SEO-Erfolg zu messen?



Gleichzeitig wird die Plattform UX-seitig überarbeitet, damit Agenturen noch schneller zum passenden Publisher kommen. Und auch die Metriken selbst stehen auf dem Prüfstand: Reicht DA und Traffic wirklich? Oder braucht es neue Standards, um SEO-Erfolg zu messen?

Und was noch? Ein paar Einblicke:

Umfangreicher Ressourcen- Bereiche , der die Experise widerspiegelt.

, der die Experise widerspiegelt. Internationalisierung – schrittweise, mit Fokus auf Qualität (englische Sprachversion gibt es schon)

– schrittweise, mit Fokus auf Qualität (englische Sprachversion gibt es schon) Vertikale Integration – SEO-Strategie, Content, Linkbuilding aus einer Hand? SEO-Agentur & Linkbuilding-Agentur in einem.

– SEO-Strategie, Content, Linkbuilding aus einer Hand? SEO-Agentur & Linkbuilding-Agentur in einem. API-Anbindung – für Tools, Agentur-Stacks und automatisierte Einkaufsprozesse

Backlinked wird sich verändern, aber nicht auf Kosten seiner Werte. Keine Jagd nach Trends, keine Abstriche bei der Qualität, keine aufgeblähte Roadmap fürs nächste Pitchdeck. Sondern: ein klares Ziel.



Wir wollen SEO so einfach, transparent und effizient wie möglich machen.

