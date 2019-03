SVG für alle: Icons, Tools und andere Ressourcen

Im Rahmen des Siegeszugs mobiler Geräte entwickelt sich kontinuierlich neue Technologie für die schönere Gestaltung von Webseiten und Apps. Eine dieser fantastischen mobilen Technologien ist SVG, die Scalable Vector Graphics. SVG erweitert das Konzept von Vektoren über das Niveau von bloßen skalierbaren Bildern hinaus. Tatsächlich ist ein SVG eigentlich XML-basiert, was heißt, dass ein SVG und seine Verhaltensweisen in Sachen Interaktion und Animation mittels CSS und/oder Javascript definierbar sind.

Eine weitere tolle Eigenschaft von SVG-Grafiken ist der Fakt, dass diese stets Quelldateien sind, wodurch es viel einfacher ist, sie zu bearbeiten. Darüber hinaus sieht SVG auf Retina-Displays brillant aus, was für helle Begeisterung bei Entwicklern und Designern für mobile Geräte gesorgt hat.

Aber ob du Neuling in der SVG-Welt bist oder von Anfang an dabei warst, es schadet nie, nützliche Webseiten in deine Liste zu übernehmen. Nachfolgend sind einige exzellente SVG Icons, Werkzeuge und Ressourcen dargestellt, welche allesamt frei erhältlich sind. Was es dabei zu beachten gilt, ist gleich mit angegeben.

SVG-Icons und Pakete

Die Webseite von Flat Icon umfasst über 60.000 freie Vektor-Icons, welche als SVG-, EPS-, PSD- oder PNG-Format downloadbar sind. Verwende das frei erhältliche Adobe-Extension-Plugin, um Icons direct in Photoshop, Illustrator oder AfterEffects zu laden. Um ein bestimmtes Icon schnell zu laden, nutze die Suchleiste oder suche basierend auf der Kategorie, so beispielsweise unter Networking, Zeichen, Tiere etc. Alle dieser SVG Icons haben eine Creative Commons Lizenz. Verweise daher auf die Quelle, wenn du diese Icons nutzt.

Diese einfachen, aber großartig aussehenden Icons sind sowohl für den kommerziellen als auch den privaten Gebrauch völlig kostenfrei. Sie benötigen keinen Quellenverweis und können darüber hinaus beliebig modifiziert werden. Die Seite von iconmonstr beinhaltet eine ziemlich große Sammlung und ist definitiv ein Lesezeichen wert.

Die kostenlosen Icons von Free Pik können als SVG und im PNG- und EPS-Format runter geladen werden. Sie sind allesamt kostenfrei für den privaten und den kommerziellen Gebrauch mit Quellenverweisen nach CC 3.0.

Dieses Set von SVG Icons für die sozialen Netzwerke sieht gut aus und ist leicht in deinen Code einfügbar. Einfache Anleitungen sind ebenfalls auf der Seite enthalten, und das downloadbare Code-Paket beinhaltet eine Beispielseite.

Die freie Open Source Version von Iconic umfasst 223 Icons in SVG-, Webfont- und Rasterformat. Besonders geeignet sind sie zur Verwendung mit Bootstrap und Foundation.

Die Icons von RoundIcons.com sind lizenzfrei bei einem imit von 200 Stück pro Projekt. Wer mehr benötigt oder eine kommerzielle Lizenz erfordert, muss mindestens 99 Dollar dafür ausgeben.

Da hat sich jemand viel Mühe gegeben mit diesen auf Dribbble erhältlichen SVG-Icons. Es empfiehlt sich die Lizenzen zu prüfen, bevor man zur Verwendung schreitet.

SVG-Icon Tutorials, Tools und mehr

In diesem Artikel geht es um SVG in der Tiefe. Was ist möglich? Wie setzt man sie ein? Wie lassen sie sich bearbeiten? Wie fügt man interaktive Elemente hinzu? Das Wissen wird dabei schrittweise vermittelt. Alles in allem handelt es sich um einen guten Einstieg in die Materie..

In dieser Anleitung geht es um die Verwendung der Bibliothek Snap.svg, mit der man Icons animieren kann. Sie enthält eine Demo, die man im Quellcode runterladen kann.

Den CS-Experten Chris Coyier kann man bekanntlich immer empfehlen. So ist das auch hier, wenn er sich mit Inline SVG und der Verwendung des <use>-Elements beschäftigt. Dabei ist der Beitrag sowohl für Anfänger, wie auch fortgeschrittene Anwender zu gebrauchen.

Dass das SVG-Format weit mehr ist als ein vektorbasiertes Grafikformat, dürfte inzwischen bekannt sein. Animationen und Interaktionen gehören ebenfalls zum Repertoire des Vektorformats. Da auch JavaScript innerhalb einer SVG-Datei eingesetzt werden kann, ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Die JavaScript-Lösung svidget.js stellt hierfür ein umfangreiches Framework zur Verfügung, welches das Erstellen und Einbinden von SVG-Grafiken in Form von Widgets ermöglicht.

SVG hat sich als Format für Vektorgrafiken im Browser etabliert. Grafikprogramme wie Adobes Illustrator unterstützen das Speichern in diesem Format und moderne Browser können sie problemlos darstellen. Da SVG-Grafiken wie auch HTML-Dokumente über eine Auszeichnungssprache erstellt werden, ist die Erstellung und Bearbeitung per Texteditor möglich. Für die Gestaltung von SVG-Grafiken kann man zudem auf Stylesheets zurückgreifen. Was den Einsatz von CSS betrifft, gibt es neben vielen Gemeinsamkeiten zu HTML jedoch auch einige Unterschiede zu beachten.

SVG: So verwendest du es richtig

Das SVG-Format hat sich in vielerlei Hinsicht zu einer zeitgemäßen Alternative zu Flash entwickelt. Denn es ist nicht nur vektorbasiert, sondern ermöglicht auch Animationen und Interaktionen. Aufgrund der unterschiedlichen Möglichkeiten, Animationen zu erstellen und SVGs in ein Webprojekt einzubinden, solltest du ein paar Tipps beachten, damit auch alles so funktioniert, wie es soll.

IcoMoon haben wir in diesem Beitrag ausführlicher vorgestellt.

Auch Fontastic kennen Dr. Web LeserInnen bereits.

SVG Morpheus erlaubt das Morphen von einem Icon zum anderen mit JavaScript. Dabei ist die Bewegung umfassend zu konfigurieren. Wie üblich bei derlei Projekten, kann SVG Morpheus vollkommen frei verwendet werden.

Mit Iconizr macht man seine SVGs (oder PNGs) zu Icon-Sets, die, mit Sass und/oder CSS zu Paketen geschnürt, zum schnellen Einsatz vorbereitet werden.

Auch in diesem Tutorial geht es um Snap.SVG und CSS zur interaktiven Gestaltung von Icons. Zudem gibt es Tipps zur Erstellung von Piktogrammen mit Illustrator. Eine ganze Reihe nützlicher weiterer Ressourcen sind verlinkt.

Vielen Dank an Evan Herman für dieses sehr hilfreiche Plugin für WordPress-Nutzer. Damit kann man eigene SVG-Packs importieren und nutzen; einige werden auch mitgeliefert. Das Plugin ist kostenfrei verwendbar, Herman freut sich aber über eine Spende zur Unterstützung der weiteren Entwicklung.

Haben wir ausgerechnet deine Favoriten vergessen? Dann würden wir uns freuen, wenn du sie in den Kommentaren ergänzen könntest.