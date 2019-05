Besser als Tutorials: 40 freie PSD-Dateien mit offenen Ebenen (+ Tipps)

Jetzt schauen wir professionellen Gestaltern mal ganz genau über die Schultern, denn freie PSD-Dateien mit offenen Ebenen erlauben es uns, Ebene für Ebene den Aufbau der Grafiken zu verstehen.

So lernen wir oftmals mehr als mit Hilfe von Tutorials. Jede Einstellungsebene, jeder Ebenenstil und jeder Ebenenmodus kann ganz genau nachvollzogen werden. Und Ebenen sind hier natürlich genügend vorhanden, wenn etwa eine Kamera, ein Turnschuh oder ein Handy bis ins kleinste Detail nachgebildet werden. Viel Spaß bei diesem Einblick in die Welt der Photoshop-Profis. Wie immer haben wir zwischen den Dateien wieder ein paar schöne Photoshop-Tipps versteckt…

Photoshop-Tipp #1: Ebeneninhalte leichter erkennen

Um auf einen Blick sehen zu können, welcher Inhalt auf einer Ebene liegt, klicken Sie im Ebenenbedienfeld ganz oben, rechts auf den Button, der zu den Ebenenoptionen führt. Wählen Sie aus der Liste die Bedienfeldoptionen an. Aktivieren Sie die größte Miniaturgröße und vielleicht noch Miniaturinhalt: Ebenenbegrenzungen. So werden die Miniaturen im Ebenenbedienfeld größer angezeigt und auf den eigentlichen Inhalt begrenzt.

Photoshop-Tipp #2: Verschieben-Werkzeug

Eine weitere Option, um Ebeneninhalte zu erkennen, nutzt das Verschieben-Werkzeug. Klicken Sie im Dokument mit der rechten Maustaste ins Bild, so werden alle unter dem Mauszeiger liegenden Ebenen anklickbar in einer Liste angezeigt. Möchten Sie, dass ein Klick sofort die oberste Ebene aktiviert, so setzen Sie ein Häkchen in der Optionsleiste bei Autom. ausw.: Ebene.

