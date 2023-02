Der Begriff Backlink stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt „Rückverweis“. Ein solcher „Rückverweis“ wird erstellt, indem ein Link einer Webseite auf eine andere Webseite führt.

Unterschieden werden interne Rückverweise von externen Varianten. Wenn ein Link zu einer Onlineseite desselben Webshops, Magazins oder Webseiteninhabers führt, dann wird von einem internen Rückverweis gesprochen. Externe Varianten führen auch zu externen Webseiten.

Um Backlinks einfacher zu verstehen, muss sich der Nutzer nur einen Link vorstellen.

Webseite 1 setzt einen Link zu Webseite 2. Webseite 2 hat also einen Rückverweis zu Webseite 1.

Backlinks sind für die Authentizität oder Domain Authority einer Webseite wichtig. Das bedeutet, dass seriöse Onlineseiten über Links auf die eigene Webseite verfügen und ihr Ranking verbessern können.

Im Idealfall bekommen Sie einen Backlink ohne ihn zu kaufen. Andere Websites bescheren Ihnen einen Link, weil ihr Artikel nutzwertig ist und sie diesen gerne mit ihrer Leserschaft teilen.

Wenn Sie Ihr Ranking in der Google-Suchmaschine verbessern möchten, dann können interne oder externe Links auf die eigene Webseite nützlich sein.

Google nutzt bestimmte Ranking-Faktoren und stuft eine Webseite über diese Faktoren ein.

Zu den Ranking-Faktoren, man munkelt dass es über 200 sind, gehören neben Rückverweisen auch Seitengeschwindigkeit (Page Speed), Relevanz des Webseiteninhalts, Sicherheitsaspekte (wie z.B. das Verschlüsselungsprotokoll HTTPS), Aktualität des Webseiteninhaltes (Freshness) und Unterbrechungsfreiheit (Prüfung auf aufdringliche Pop-up-Fenster).

Die Verlinkung auf die eigene Webseite ist nicht nur als Ranking-Faktor wichtig. Je mehr hochwertige Backlinks vorhanden sind und je besser sowie qualitativer diese Links sind, desto besser ist das für das Ranking. Allerdings ist ein solcher Link nicht der einzige Ranking-Faktor. Es ist daher wichtig, eine Webseite gut aufzubauen und möglichst populär sowie wichtig werden zu lassen. Das hört sich natürlich einfacher an, als es in Wahrheit ist, denn die Erstellung von guten Inhalten ist sehr zeitaufwändig.

Rückverweise zur Erhöhung des Verweis-Traffics

Traffic durch eine Top-Position im Google-Ranking zu generieren und die eigene Webseite bekannter zu machen, dies kennen viele Webseiten-Inhaber. Backlinks erzeugen einen Verweis-Traffic. Eine Onlineseite wird durch Rückverweise bekannter und erhält den sogenannten Verweis-Traffic.

Die Links auf die eigene Webseite sorgen auch für zusätzlichen Traffic von Webseitenbesuchern. Eine Onlineseite ist nicht nur auf das Google-Ranking angewiesen, sondern kann auch über Links auf anderen Webseiten mehr Seitenbesucher erhalten. Je besser diese Links sind und je populärer die Seite ist, die auf die eigene Webseite verlinkt, desto mehr Verweis-Traffic kann generiert werden.

Links auf die eigene Webseite können mit Empfehlungen verglichen werden. Wenn die Empfehlung von einer seriösen Quelle stammt, dann wirkt auch die empfohlene Webseite seriös. Bezogen auf die eigene Webseite bedeutet das, dass Links von bekannten, beliebten und seriösen Onlineseiten kommen sollten.

Das kann allgemein als Beschaffenheit von Rückverweisen bezeichnet werden. Je mehr Empfehlungen eine Webseite hat und je seriöser und beliebter die empfehlende Webseite ist, desto besser ist die Beschaffenheit. Das kann wiederum bedeuten, dass die Google-Bewertung positiv ausfällt und eine Webseite ein besseres Ranking bei wichtigen Suchanfragen erhält.

Organischen Traffic generieren

„Organic traffic“ ist der englische Begriff, der die Besucherzahl einer Webseite durch Backlinks oder Suchmaschinen definiert. Ziel einer Onlineseite ist es, die Besucherzahl über Suchmaschinen oder über Links auf die eigene Webseite zu erhöhen und beispielsweise Kunden oder Leser zu gewinnen.

Gerade für neue Onlineseiten ist es schwierig, sich eine gute Rankingposition in Suchmaschinen zu verschaffen. Die Generierung von Rückverweisen hilft bei der Gewinnung von Kunden oder Lesern. Der Organische Traffic wird erhöht und das kann sich wiederum positiv auf das Ranking auswirken. Aus reiner Nächstenliebe schenkt Ihnen jedoch keine Website mit einer hohen Domain Authority einen Backlink…

DoFollow oder NoFollow – was ist der Unterschied?

Als weitere Ranking-Faktoren werden DoFollow- und NoFollow-Links bestimmt. NoFollow bedeutet, dass einem Link von der Suchmaschine nicht gefolgt wird. Rückverweise können entsprechend auf NoFollow und DoFollow eingestellt sein. Eine Übersicht der externen Linkauszeichnungen findet Sie hier auf einer offiziellen Google-Seite.

Google folgt den DoFollow-Links und eine DoFollow- Erlaubnis kann sich positiv auf das Ranking auswirken. Google setzt einen Crawler ein, der bei einer DoFollow-Erlaubnis dem Link folgt. NoFollow-Links haben ihre Berechtigung. Die Links sind für Spammer uninteressant und werden auf Webseiten gesetzt, um organischen Traffic zu generieren. NoFollow-Links sind für gekaufte Rückverweise wichtig.

Um ein gutes Ranking in der Google-Suchmaschine zu erhalten, sind die verschiedensten SEO- Faktoren wichtig. Ein guter Startpunkt ist das SEO Audit. Im Rahmen dieses Audits erfahren Sie auch, wieviele Backlinks Ihre Website derzeit hat und woher diese Links stammen.

Backlinks gehören dazu und können mitunter selbst erzeugt werden. Wer beispielsweise einen Onlineshop betreibt, der kann Links in Social-Media-Profile, auf YouTube, in Gastartikel und auch in Branchenverzeichnisse setzen.

Es gibt die Möglichkeit, Links mit anderen Webseiten zu tauschen. Des Weiteren wird der Kauf von Rückverweisen angeboten. Die Anbieter überschlagen sich geradezu mit Angeboten.

Links auf die eigene Webseite sollten seriös, qualitativ hochwertig und nachvollziehbar sein. Wenn ein Rückverweis von einer Spam-Webseite kommt, dann ist dieser Link unseriös und wird entsprechend schlecht von Google bewertet. Es ist daher ratsam, eine Online-Marketing Agentur oder eine auf SEO spezialisierte Agentur zu beauftragen, die es versteht, ein qualitativ hochwertiges Backlinkprofil aufzubauen.

Im Internet sind viele Angebote für den Kauf von Links auf die eigene Webseite zu finden. Über die Seriosität der Angebote lässt sich spekulieren. Es werden Angebote gemacht, die mit 10 Euro oder 12 Euro für einen Rückverweis in Foren werben.

Die Preise sind sehr unterschiedlich und beim Kauf von Links auf die eigene Webseite ist die Qualität wichtig. Hochwertige Links können auch ab 100 Euro aufwärts kosten. Nach oben sind im Preis kaum Grenzen gesetzt.

Der nicht gekennzeichnete Kauf von Backlinks kann von Google als Verstoß gegen ihre Richtlinien gewertet werden. Wenn Google der Meinung ist, dass durch den Kauf von Rückverweisen der Algorithmus für das Ranking getäuscht wird, dann kann das geahndet werden. Beispielsweise erfolgt eine zeitweilige Ranking-Abstufung oder die Webseite fliegt aus dem Google-Index.

Generell sollten Links auf die eigene Webseite „reasonable“ also nachvollziehbar und sinnhaft sein. Eine Handwerkerseite wird nicht unbedingt auf Hundeleckerli verweisen. Wenn ein solcher Rückverweis vorhanden ist und dem beispielsweise ein Backlink auf eine andere Handwerkerseite gegenübersteht, dann wird der zweite Rückverweis zumeist besser bewertet. Die Bewertung hängt allerdings von vielen verschiedenen Faktoren ab.

Fazit

Google diktiert wieder einmal die Spielregeln. Hochwertige Backlinks sind für ein sehr gutes Ranking sehr wichtig. Der Google Ranking-Algorithmus stuft das Backlink-Profil Ihrer Website als ein wichtiges Indiz für die Domain Authority ein.

So lange das so ist, sind Unternehmen quasi dazu gezwungen auch mit gekauften Backlinks ihr Backlinkprofil zu erweitern. Die Konkurrenz tut das auch, denn ein hohes Ranking ist bares Geld wert. Das sind sich selbst verstärkende Effekte.

Ein gut gemachter Backlink-Aufbau gehört in die Hände eines seriösen Spezialisten. Wie oben schon erwähnt, kann ein dilettantischer Linkkauf zu einer Deindexierung Ihrer Website führen.