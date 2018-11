Backlinks: Das musst du als Seitenbetreiber wissen

Wenn du dich mit einem sogenannten SEO-Experten unterhältst, wirst du ziemlich schnell im Gespräch verloren gehen. Denn dieser wird mit vielerlei Anglizismen um sich werfen, die sich einer logischen Interpretation entziehen. Dann bist du am Ende höchstens so schlau wie am Anfang. Ich will daher heute einmal das Thema „Backlinks” auf das Verständnislevel runterbrechen, dass du wirklich brauchst.

Dieser Beitrag richtet sich an den den durchschnittlichen Seitenbetreiber. Er ist ausdrücklich nicht adressiert an echte oder selbsternannte Profis aus dem SEO-Bereich. Der Beitrag deckt nicht alle Aspekte ab und behandelt nicht die Details und Feinheiten der letzten paar Prozent SEO-Skills, die man auch noch einbringen könnte. Vielmehr deckt der Beitrag das absolute Grundwissen ab. Zudem versuche ich, dem Anspruch gerecht zu werden, verständlich zu schreiben, auch wenn das nur mit Vereinfachungen zu erreichen ist.

Was sind Backlinks?

Backlinks sind Links, die andere Seitenbetreiber auf deine Seite setzen, also aus deiner Sicht eingehende Links. Im Gegensatz dazu stehen die ausgehenden Links, die du von deiner Seite auf anderer Betreiber Seiten setzt. Jeder Link, der auf deine Seite zeigt und nicht von deiner eigenen Website kommt, ist ein Backlink.

Wozu sind Backlinks gut?

Backlinks sind seit jeher ein Signal für Google, wie relevant deine Seite ist. Das Prinzip ist einfach: je mehr Seitenbetreiber auf deine Seite verlinken, desto besser muss dein Inhalt ja wohl sein. Es ist ein bisschen das Prinzip der Weisheit der Massen, auch Schwarmintelligenz genannt.

Erkennt Google nun also, dass deine Website von vielen anderen verlinkt wird, speist es diese Erkenntnis in seine Ranking-Entscheidung ein. Das Ergebnis ist ein besseres Ranking deiner Seite. MIt anderen Worten, du erscheinst weiter oben in den Suchergebnissen.

Immer schon war es daher das oberste Anliegen der SEO-Branche, das sogenannte Linkbuilding, also den Aufbau von Backlinks, für ihre Kunden nach vorne zu treiben.

Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren »

Backlinks und das Manipulationsproblem

Es ist erst ein paar Jahre her, dass eine Praxis nahezu ausstarb, die zuvor gang und gäbe war. In Kenntnis der Wichtigkeit von Backlinks für das Ranking waren schnell Strategien gefunden, die eben diesem Ziel Vorschub leisteten. Vom Linkkauf über den Aufbau eines eigenen kleinen Seitennetzwerks zum Zwecke der gegenseitigen Verlinkung war vieles dabei, was letztlich den Backlink als Rankingfaktor in Misskredit brachte.

Denn die Grundannahme war ja, dass eine Seite deshalb viele Backlinks bekam, weil sie so überaus relevant war. Wenn diese Backlinks dann noch unter Schlüsselwörtern saßen, die der Empfänger des eingehenden Links für sich definiert hatte, war das gute Ranking kaum zu vermeiden.

In den letzten Jahren passte Google mehrfach seinen Such-Algorithmus an, um Manipulationen besser erkennen und darauf reagieren zu können. In der ersten Phase straften die Suchmaschinisten manuell viele Linkbuilding-Netzwerke und vor allem die Linkkauf-Agenturen und Plattformen ab, um zu zeigen, dass sie plumpes Linkbuilding nicht mehr akzeptieren wollten. Schnell fanden sich Websites mit eingekauften Links weit unten in den Suchergebnissen wieder. Blauäugige Seitenbetreiber verloren von jetzt auf gleich nahezu ihren gesamten Traffic.

Heutzutage ist die Zahl eingehender Links zwar immer noch ein wichtiger Rankingfaktor, aber nicht mehr der alleinig wichtigste. Google versucht nun, stärker auf die Qualität der Inhalte zu achten. Erst wenn hochwertige Inhalte erkannt wurden, stellt sich danach die Frage, ob das verlinkende Seitenbetreiber auch so sehen und auf diese Inhalte von extern verlinken. Man könnte sagen, es wurde eine Zwischenprüfung eingezogen.

Wieso nicht jeder Backlink gut ist

Gekaufte Links oder solche aus von dir selbst betriebenen Site-Netzwerken wirken sich inzwischen sogar schlecht auf dein Ranking aus. Ebenso negativ wirken Links, die quasi aus den Hinterhöfen des Netzes gelegt sind. Verlinken auf deine Homöopathie-Website etwa erstaunlich viele Online-Casinos, kann das keine guten Ergebnisse zeitigen. Das gleiche gilt in abgeschwächtem Maße, wenn es sich zwar nicht um eine Netz-Spelunke, aber doch um eine deutlich fachfremde Seite handelt. Wieso sollte der Skilehrer auf deine Finanzdienstleistungs-Website verlinken? Es mag bisweilen gute, im Sinne von unschädliche Gründe geben. Diese wären jedoch im Einzelfall zu sehen.

Die Bedeutung von schlechten Backlinks für das Ranking einer Website haben natürlich auch die bösen Buben des Webs erkannt und Wege gefunden, diesen Umstand für sich zu nutzen. So könnten sie, etwa im Auftrag eines deiner Konkurrenten, dafür sorgen, dass sich die Zahl deiner schlechten Backlinks massiv erhöht. Zum Thema „Negative SEO” hat mein Kollege Manuel Diwosch einen eigenen Beitrag geschrieben. Übrigens: was ich jetzt eben getan habe, ist, einen sogenannten internen Link zu setzen. Auch diese Art von Links ist wichtig für das Ranking, aber ein Thema für einen Folgebeitrag.

Merke: Backlinks sind nach wie vor wichtig, wenn auch nicht mehr das Allheilmittel für gute Rankings. Gute Backlinks baust du am besten auf gutem Content auf und nicht mit dubiosen Kreuzverlinkungsstrategien. Schlechte Backlinks solltest du bekämpfen. Schau dazu in den Beitrag von Manuel hinein.

(Artikelbild: Depositphotos)