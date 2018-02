Awwwards 2018: Nicht dabei? Schau den Live-Stream

Wenn du es nicht geschafft hast, dir Tickets zu sichern oder dir der Weg zu weit war oder weiß der Teufel was für Gründe dich von der Reise nach Berlin abhalten, haben wir eine gute Nachricht für dich.

kannst du die Konferenz in Berlin am 8. und 9. Februar direkt im Online-Stream verfolgen. Adobe verspricht, mit mehreren Awwwards-Referenten über die Trends der UX/UI-Branche zu diskutieren und ihre Tipps für ein gutes Design-Erlebnis an euch weiterzugeben.

Dass das Event interessant werden wird, garantiert ein Blick auf die Rednerliste. Denn hier findest du Profis wie

, Experience Design Director für Minecraft,

, Experience Designer bei Airbnb,

, dänischer Designer & Enterpreneur,

, Senior UX/UI & Software Designer bei Holoplot, und

, Product Design Lead bei Onefoot. Nicht zuletzt kommt Adobes Chefdesigner Khoi Vinh zu Wort, der mit seiner Keynote zum Thema

“

Never Not Striving: Things Designers Could Be Doing Better” kontroversen Gesprächsstoff liefern wird.